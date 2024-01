Prasówka 9.01.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 8.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Osoby z tymi schorzeniami nie powinny pić kawy. One muszą jej unikać [9.01.2024]”?

Prasówka 9.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny pić kawy. One muszą jej unikać [9.01.2024] Kawa to jeden z najpopularniejszych napojów od którego zaczynamy dzień. Napój ten ma wiele właściwości, które pozytywnie wpływają na nasze zdrowie. Między innymi pobudza metabolizm, dodaje energii, pobudza. Niestety mimo wiele zalet nie może być spożywana przez każdego. Zobaczcie przy jakich chorobach musimy unikać picia kawy.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 9.01.24

📢 Ludzie o dobrych sercach wyremontowali mieszkanie 80-latce z Gniezna. "Jej los chwycił mnie za serce" W Gnieźnie są ludzie o dobrym sercu. Tym razem po raz kolejny przekonał nas o tym społecznik Mariusz Wesołowski, który wraz z wolontariuszami wyremontował mieszkanie 80-letniej pani Helenie.

📢 Oto najdziwniejsze i najbardziej oryginalne nazwiska w Wielkopolsce [9.01.2024] Oto lista najdziwniejszych nazwisk w województwie wielkopolskim! Sporządziliśmy ją w oparciu o dane przygotowane przez Ministerstwo Cyfryzacji. Stworzyliśmy zestawienie zawierające najdziwniejsze nazwiska w Wielkopolsce. Co ciekawe, nosi je zaledwie kilkoro mieszkańców regionu. Jesteście ciekawi, czy nazwisko Waszego sąsiada znalazło się w tym gronie? Sprawdźcie naszą listę!

Prasówka 9.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto dom Kasi i Jędrka z Gogglebox. Ich "Gąsienicówka" - dom w sadzie. Zobaczcie zdjęcia! Tak wygląda nowy góralski dom Kasi i Jędrka Gąsieniców z Gogglebox. Kasia i Jędrek Gąsienicowie postanowili wybudować sobie mały domek letniskowy w stylu góralskim. Już możemy zobaczyć efekty ich ponad rocznej pracy. Zobaczcie, jak wygląda ich dom - to "Gąsienicówwka" - dom w sadzie. Mamy zdjęcia!

📢 Oliwia Bieniuk - córka Anny Przybylskiej na prywatnych zdjęciach. "Piękna jak mamusia!". Zobaczcie! [9.01.2024] Oto córka Anny Przybylskiej na prywatnych zdjęciach. "Przepiękna. Nogi do nieba!" - przekonują internauci. Oliwia Bieniuk to córka Anny Przybylskiej, wielkiej polskiej aktorki, która zmarła przedwcześnie. Urodę z całą pewnością odziedziczyła po mamie. Postanowiła też zostać aktorką. Studiuje w Warszawskiej Szkole Filmowej. Grała też w serialu "Gliniarze". Zobaczcie prywatne zdjęcia Oliwii Bieniuk, córki Anny Przybylskiej. 📢 Mikołaj z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. "Przepiękna twarz, przepiękna sylwetka". Zobaczcie zdjęcia! [9.01.2024] Tak wygląda Mikołaj z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. "Fajny facet z Ciebie" - przekonują internautki. Mikołaj to jeden z uczestników 10. edycji programu. Był jednym z trzech wybrańców Anny z Wielkopolski. Ostatecznie rywalizacje o sympatię rolniczki spod Kalisza przegrał z Jakubem z Ostrowa Wielkopolskiego. Zyskał jednak ogromną sympatię widzów. Zobaczcie Mikołaja z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach.

📢 Oto dom Justyny i Łukasza z "Rolnicy. Podlasie". Zobaczcie zdjęcia! [9.01.2024] Tak mieszkają Justyna i Łukasz Maciorowscy z Ciemnoszyj! To bohaterowie niezwykle popularnego serialu dokumentalnego "Rolnicy. Podlasie". Codzienne przygody rolników z Podlasia można oglądać w telewizji Focus TV. Zobaczcie, jak żyją i mieszkają na co dzień Justyna i Łukasz z programu "Rolnicy. Podlasie". 📢 Oto Zosia z serialu "Rodzinka.pl" na odważnych zdjęciach. Emilia Dankwa ma już 18 lat! [9.01.2024] Emilia Dankwa to młoda aktorka znana z serialu "Rodzinka.pl" niedawno skończyła 18 lat. Dziś jest modelką, fotomodelką i infuencerką. Jest częstym gościem na eventach. Zachwyca swoją uroda i kreacjami. Na Instagramie zaskakuje czasami bardzo odważnymi zdjęciami. Zajrzyjcie do naszej galerii i przekonajcie się sami.

📢 Oto żona wójta z serialu "Ranczo". Taką metamorfozę przeszła Violetta Arlak. Zobaczcie zdjęcia [9.04.2024] Tak zmieniła się Violetta Arlak z serialu "Ranczo". Schudła aż 20 kilogramów! Violetta Arlak to aktorka, której największą sławę przyniosła rola wójtowej w serialu "Ranczo" w TVP 1. Łatwo zauważyć, że w ostatnich sezonach kultowego filmu była znacznie szczuplejsza, niż w pierwszych odcinkach. Okazuje się, że w tym czasie aktorka bardzo schudła. Zobaczcie, jak wyglądała 20 lat temu, a jak prezentuje się dziś. Wspaniała metamorfoza! Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii.

📢 Magdalena Boczarska skończyła 45 lat! Tak mieszka i żyje na co dzień. Zobaczcie zdjęcia! [9.01.2024] Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Magdalena Boczarska. To aktualnie jedna z najpopularniejszych polskich aktorek. Na swoim koncie ma grę w takich filmach, jak między innymi "Sztuka kochania", "Różyczka", "Piłsudski" czy "Obywatel". Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Magdalena Boczarska. 📢 Oto domy Kamila Stocha, Piotra Żyły i Dawida Kubackiego, polskich skoczków narciarskich. Zobaczcie zdjęcia! [9.01.2024] Domy Kamila Stocha, Piotra Żyły i Dawida Kubackiego! Tak mieszkają polscy skoczkowie. Zobaczcie, jak wyglądają ich domy zarówno na zewnątrz, jak i w środku. Sprawdźcie też, jakie mają widoki ze swoich okien. Który dom podoba wam się najbardziej? Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie zdjęcia! 📢 To mówi o Tobie miesiąc urodzenia. Takie masz cechy charakteru według astrologów Miesiąc urodzenia potrafi dużo powiedzieć o naszym charakterze. Czy wiesz, że miesiąc, w którym się urodziliśmy, ma duży wpływ na charakter i decyduje o osobowości a także wielu zachowaniach? Jaki miesiąc urodzenia, taki charakter. Okazuje się, że data urodzenia determinuje to, jacy jesteśmy. Co mówi o Tobie miesiąc Twojego urodzenia? Sprawdź to teraz w naszej galerii.

📢 Tak mieszka Anna Derbiszewska z "Rolnik szuka żony 10". Zobaczcie zdjęcia jej domu [9.01.2024] Tak mieszka i żyje na co dzień Anna z 10. edycji programu "Rolnik szuka żony"! Anna to 35-letnia rolniczka z Wielkopolski, dokładnie z powiatu kaliskiego, która zgłosiła się do programu "Rolnik szuka żony", by znaleźć męża. To bardzo zaradna bizneswoman, która prowadzi gospodarstwo rolno-ogrodnicze oraz salon kosmetyczny. Zobaczcie, jak mieszka, pracuje i żyje na co dzień Anna z programu "Rolnik szuka żony". W październiku wprowadził się do niej Jakub z Ostrowa Wielkopolskiego - mężczyzna, którego wybrała w programie "Rolnik szuka żony" 📢 Zima stulecia w Poznaniu. Ulice odśnieżały koparki i spychacze, pomagali też żołnierze. Zobacz niezwykłe zdjęcia z 1979 roku Na początku 1979 roku całą Polskę zaatakowała zima stulecia. Na poznańskie ulice musiał wyjechać ciężki sprzęt budowlany. Kilkunastostopniowy mróz i obfite opady śniegu sparaliżowały kraj. Wojewoda poznański ogłosił stan klęski żywiołowej. ZObacz archiwalne zdjęcia Poznania z tamtego czasu.

📢 Najciekawsze atrakcje turystyczne w Wielkopolsce według National Geographic! Zobaczcie zdjęcia [9.01.2024] Na liście znalazły się miejsca, które warto wg National Geographic odwiedzić w województwie wielkopolskim! W tym regionie nie można się nudzić. Znajdziemy tu atrakcje zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Są piękne zabytki, obiekty historyczne, ale i niezwykle malownicze krajobrazy. W Wielkopolsce nie można się nudzić. A jakie atrakcje województwa znalazły się w TOP 12 przygotowanym przez prestiżowy National Geographic? Zobaczcie! 📢 Tak wygląda dom Jakuba z "Rolnik szuka żony", wybranka Anny. Ma ciekawe, stylowe meble. Zobaczcie zdjęcia! [9.01.2024] Zobaczcie, jak mieszkał Jakub z "Rolnik szuka żony", kandydat na męża Anny. Jakub to mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego, który zgłosił się do programu "Rolnik szuka żony", by lepiej poznać Annę spod Kalisza. Rolniczka wybrała go spośród wielu. Zobaczcie, jak na co dzień mieszkał i żyje Jakub z "Rolnik szuka żony". Tak wygląda jego dom. Mamy zdjęcia! W październiku przeprowadził się do Anny. Mieszkają razem w domu pod Kaliszem.

📢 Joanna Michalska, Miss Polonia 1990 - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! [9.01.2024] Tak wygląda teraz Joanna Michalska, Miss Polonia 1990. Ma 55 lat i jest śpiewaczką operową. Joanna Michalska w 1990 roku została Miss Polonia. Miała wówczas 23 lata. Dziś jest śpiewaczką operową w Teatrze Wielkim Opery Narodowej w Warszawie. Marzy o zorganizowaniu wystawy swoich obrazów w galerii warszawskiej opery. Zobaczcie, jak dziś wygląda Miss Polonia 1990! 📢 Zabójstwo Jarosława Ziętary w Poznaniu. Wkrótce prawomocny wyrok ws. Aleksandra Gawronika 19 stycznia Sąd Apelacyjny w Poznaniu ma ogłosić prawomocny wyrok ws. Aleksandra Gawronika oskarżonego o podżeganie do zabójstwa poznańskiego dziennikarza Jarosława Ziętary. W lutym 2022 roku sąd I instancji nieprawomocnie uniewinnił b. senatora. 📢 Pogrzeb wybitnego profesora w Poznaniu. Wojciech Łączkowski był związany z UAM w Poznaniu Prof. dr hab. Wojciech Łączkowski zmarł 30 grudnia 2023 roku. Miał 90 lat. Jego pogrzeb odbył się 8 stycznia w Poznaniu, na cmentarzu na Junikowie. - Autorytet w dziedzinie prawa finansowego i prawa administracyjnego, autor licznych publikacji naukowych, nauczyciel wielu pokoleń prawników polskich - wspomina jego Alma Mater.

📢 Trener Lecha Poznań Mariusz Rumak: Czeka nas wiosną 18 finałów Tuż po pierwszych zajęciach z drużyną, trener Lecha Poznań Mariusz Rumak wraz ze swoim sztabem wziął udział w konferencji prasowej. Poznaliśmy kulisy zatrudnienia w sztabie Rafała Janasa, długoletniego współpracownika Macieja Skorży oraz Grzegorza Wojtkowiaka. Mariusz Rumak nie ukrywał też, że celem klubu jest walka o dublet. - Lech Poznań musi zdobywać tytuły, Lech Poznań musi wygrywać. Jesteśmy świadomi tego, gdzie jesteśmy, znamy historię i wiemy o tym, co jest przed nami. Wszyscy chcemy sprawić, aby ten sezon był wspominany latami - zadeklarował.

📢 Enea Stadion w Poznaniu zmienił wygląd. Na membranie umieszczono logo sponsora Koncern energetyczny "Enea" jest sponsorem Stadionu Miejskiego od lipca 2023. Wówczas została podpisana czteroletnia umowa, która potrwa do połowy 2027 rok. Obiekt, na którym swoje mecze gra Lech Poznań od tamtego momentu nazywa się "Enea Stadion". Wraz z początkiem stycznia rozpoczęły się prace nad brandingiem stadionu, a jego efekty są już widoczne, jadąc ulicą Bułgarską.

📢 Tak powstawał imponujący symbol Poznania. Bez niego trudno wyobrazić sobie panoramę miasta. Oto niepowtarzalne zdjęcia! To jeden z symboli Poznania, bez którego trudno wyobrazić sobie panoramę miasta. Od kilkudziesięciu lat przykuwa uwagę mieszkańców i turystów, będąc wizytówką stolicy Wielkopolski. Okrąglak - bo o nim mowa - to wyjątkowy budynek. Jego budowa rozpoczęła się 75 lat temu. W naszej galerii zobaczysz, jak powstawał Okrąglak, jak wyglądał w czasach PRL oraz co można było w nim kupić. Prezentujemy również projekt budynku, który pierwotnie miał stanąć w tym miejscu oraz rzeźbę mieszczącą się niegdyś w holu. Przenieś się w czasie i sprawdź wyjątkowe zdjęcia! 📢 Zimy stulecia w PRL-u. Obecny atak zimy przy nich to pestka. Najgorzej było w 1979 roku. Zobaczcie ZDJĘCIA Zimy w PRL-u to były prawdziwe zimy, a wiele z nich zasługiwało na miano "zimy stulecia". Do Polski wróciła zima, który przynosi ochłodzenie i opady śniegu. Poniedziałkowi 8 stycznia 2024 roku daleko jednak do największych załamań pogody w Polsce. Najgorzej było w 1979 roku, kiedy opady śniegu sparaliżowały kraj. Zapraszamy do NASZEJ GALERII.

📢 Te zdjęcia ogląda się z łezką w oku! Zobacz, jak wyglądało życie w Poznaniu przed wojną. Oto wyjątkowe fotografie Postanowiliśmy sprawdzić, jak żyło się w przedwojennym Poznaniu. Zajrzeliśmy do Narodowego Archiwum Cyfrowego i wybraliśmy kilkadziesiąt wyjątkowych zdjęć. Zobaczysz na nich obrazki z codziennego życia mieszkańców oraz niezwykłe wydarzenia z historii Poznania. Przenieś się w czasie i zobacz, jak poznaniacy żyli przed wojną. Uwierzcie nam, że te zdjęcia ogląda się z łezką w oku!

📢 Koniec sagi transferowej. Były zawodnik Lecha Poznań i młodzieżowy reprezentant Polski wybrał nowy klub Dotychczasowe doniesienia medialne o potencjalnym transferze Oskara Tomczyka do Śląska Wrocław, Cracovii, Pogoni Szczecin, czy też Zagłębia Lubin nie potwierdziły się. Oskar Tomczyk wybrał nowy klub, który jest mu dobrze znany. 📢 Jarmarki bożonarodzeniowe właśnie się zakończyły. Jak wypadł poznański na tle innych? Który z polskich jarmarków bożonarodzeniowych był najpiękniejszy? Z pewnością zdania na ten temat są podzielone. Zapraszamy na przegląd najpopularniejszych z nich.

📢 Pilny apel schroniska w Gnieźnie! 60 psów potrzebuje domów na czas generalnego remontu obiektu Łaciate, małe, duże, skrzywdzone przez człowieka. Nocą temperatura spada nawet poniżej -10 stopni Celsjusza, a one siedzą w lodowatych boksach. Schronisko w Gnieźnie apeluje o adoptowanie psów, nie tylko ze względu na niskie temperatury. Zbliża się generalny remont obiektu. 📢 Nową wersję "Akademii Pana Kleksa" kręcono na zamku w Gołuchowie. Zobaczcie zdjęcia! Właśnie do kin trafiła "Akademia Pana Kleksa", zupełnie nowa odsłona kultowej baśni Jana Brzechwy, którą można już oglądać w naszych kinach. Film na pokazach przedpremierowych obejrzało prawie 500 tysięcy widzów. Nie wszyscy wiedzą, że kręcono go między innymi na zamku w Gołuchowie w Wielkopolsce. Zobacz zdjęcia tego niesamowitego miejsca. 📢 Zwolnienia grupowe w 13 wielkopolskich powiatach w 2024 roku! Sprawdź, czy Twój jest na liście 1 867 osób - tylu pracowników według prognoz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu może stracić w Wielkopolsce pracę w 2024 roku w ramach przekazanych tej instytucji informacji o planowanych zwolnieniach grupowych.

📢 Koniec przerwy świąteczno-noworocznej. Piłkarze Lecha Poznań powrócili do treningów. Przywitał ich tęgi mróz Po 23 dniach przerwy piłkarze Lecha Poznań powrócili do gry. Jak na razie tylko do treningów, jednak to pierwszy krok w drodze do zdobycia trofeów. Poznaniacy będą mieli ponad cztery tygodnie na to, aby doszlifować swoją formę. Podczas pierwszych zajęć panował siarczysty mróz, a nowy-stary trener Mariusz Rumak nie mógł skorzystać ze wszystkich piłkarzy. Kogo zabrakło na poniedziałkowych zajęciach? 📢 Oto popularne poznańskie wyzwiska! Mamy bardzo niegrzeczną listę. Takimi słowami możesz obrazić poznaniaka i poznaniankę Wyzwiska są mało kulturalne, ale większości z nas zdarza się ich używać... Dlatego wyzwiska wykształciły się nie tylko w każdym języku narodowym, ale też w gwarach i językach lokalnych. W gwarze poznańskiej również nie brakuje słów, którymi poznaniacy się wzajemnie okładają, kiedy tracą do kogoś cierpliwość lub zwyczajnie chcą kogoś obrazić. Poznaj poznańskie wyzwiska! Kliknij w "ZOBACZ GALERIĘ".

📢 Popularny targ w Poznaniu przyciąga nawet w mrozy! Zobacz, co można było kupić na giełdzie przy M1 na Franowie Jest takie miejsce w Poznaniu, które co tydzień przyciąga ludzi z całego miasta i okolic na zakupy. To pchli targ i giełda na Franowie, które cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem, nawet w zimowe mroźne dni. Kupić można tu prawie wszystko, a i tak za każdym razem nie brakuje niespodzianek. Dla poszukiwaczy "skarbów" coniedzielna wycieczka pod Centrum Handlowe M1 to wręcz obowiązek. Co można było dostać w minioną niedzielę? Po targu przeszedł się także fotoreporter "Głosu Wielkopolskiego". Zobaczcie, co wypatrzył!

📢 Ciche dzwonki w poznańskich szkołach w ogniu krytyki. Miasto chce na nie przeznaczyć pół miliona złotych Pomysł wprowadzenia w poznańskich placówkach oświatowych cichych dzwonków podzielił radnych poznańskiej Rady Miasta. Jedni biją brawo, inni uważają go za bezsensowny. 📢 Zmarł ks. Mateusz Żarnowiecki, były dyrektor Caritas Archidiecezji Poznańskiej 6 stycznia 2024 roku zmarł ks. prałat Mateusz Żarnowiecki. W przeszłości pełnił on funkcję dyrektora Caritas Archidiecezji Poznańskiej, a w ubiegłym roku świętował jubileusz 50-lecia swoich święceń kapłańskich. 📢 Osoby o tych imionach są najinteligentniejsze. Cechuje je ponadprzeciętna mądrość i zaradność 08.01.2024 Czym jest inteligencja? Naukowcy i badacze od lat badają ludzkie zachowania i zastanawiają się jakie cechy noszą w sobie osoby najbardziej inteligentne. Co wyróżnia je w tłumie innych osób, co sprawia, że w łatwy sposób potrafią przyswajać wiedzę? Od lat wiadomo, że człowiek posiadać może wiele rodzajów inteligencji. Jedni uzdolnieni są w kierunkach humanistycznych a inni to urodzone umysły ścisłe. Inteligencja to także zdolność do rozumienia innych i empatia. Czym jeszcze charakteryzują się osoby inteligentne? Czy noszone imię ma na to wpływ?

📢 Mroźny poniedziałek w Poznaniu, IMGW ostrzega. W kolejnych dniach już cieplej IMGW ostrzega przed silnym mrozem w części Wielkopolski, w tym również w Poznaniu. Temperatura może spaść do nawet -18°C w nocy. 📢 Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2024 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 08.01.2024 Ustawa o abonamencie RTV mówi jasno, że abonament płacić musi każdy kto posiada odbiornik zarówno telewizyjny jak i radiowy. Opłacie podlegają także radia samochodowe. W zasadzie każdy, kto nie opłaca abonamentu RTV podlega karze. Sprawdzić mogą nas pracownicy Poczty Polskiej. Kontrolowane są domu i mieszkania Polaków. Ustawa przewiduje także, że są osoby które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Kto nie musi płacić abonamentu?

📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Co zrobić aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 08.01.2024 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie?

📢 Jennifer Aniston i Maryl Streep postawiły na błyszczącą czerń. Zobacz kreacje dojrzałych gwiazd z gali Złotych Globów 2024 Złote Globy zostały przyznane! Gala rozdania prestiżowych nagród odbyła się wczoraj (7 stycznia), w Beverly Hills w Kalifornii. Na czerwonym dywanie pojawiła się cała plejada amerykańskich, choć nie tylko, gwiazd. Wśród nich nie zabrakło dojrzałych celebrytek, zachwycających urodą i stylizacjami. Zobacz, jakie trendy modowe królowały i jak prezentowały się Jennifer Aniston, Meryl Streep czy Jennifer Lopez. 📢 Te psy czekają na ciebie! Adoptuj psiaka z poznańskiego schroniska W schronisku na ulicy Kobylepole 51 w Poznaniu swój dom tymczasowy ma wiele psów. Małe, średnie czy duże. Suczki i psy. Starsze i młodsze – na stronie schroniska możesz według tych kategorii zobaczyć, jakie psy czekają na adopcję. Dzięki opisom możesz poznać ich charakter, stosunek do dzieci oraz innych zwierząt. Przybliżony wiek oraz ewentualne schorzenia, chociaż większość z nich to okazy zdrowia i wulkany energii!

📢 19-latka jechała 260 km/h, spowodowała wypadek. Na miejscu zginął jej 17-letni kolega. Jest akt oskarżenia Jest akt oskarżenia ws.19-latki, której zarzucono umyślne naruszenie zasad ruchu drogowego i spowodowania wypadku, w którym zginął 17-latek. Grozi jej do 8 lat więzienia. 📢 Porwanie i gwałt 14-letniej Kasi z Poznania. Oprawcy nastolatki skazani 14-letnia Kasia została porwana w biały dzień i wywieziona poza granice Poznania. W ciągu 1,5 godziny przeżywała prawdziwy koszmar. Oprawcy rozebrali ją, zgolili brwi i część głowy, przypalali papierosami. Dziewczyna została też brutalnie zgwałcona. W przestępstwie udział wzięła 39-letnia Paulina K. oraz czworo nastolatków, w tym 17-letni Alan M. Nastolatek i Paulina K. usłyszeli wyrok. 📢 Dom Kingi Rusin i Marka Kujawy. Zobacz na zdjęciach ściany ze szkła i basen z nieziemskim widokiem. Tak żyje w tropikach Kinga Rusin Dom Kingi Rusin zlokalizowany jest w tropikach. Dziennikarka uwielbia poznawać malownicze zakątki świata i jest miłośniczką sportów wodnych. Dlatego wraz z partnerem zamieszkała w luksusowej willi nad Pacyfikiem. Zobacz, w jakim wyjątkowym miejscu żyje w Ameryce Kinga Rusin z Markiem Kujawą. Ten widok z tarasu, basenu i salonu zapamiętasz na długo!

📢 Wyziębiony warchlaczek uratowany. Na ratownika czekał w nagrzanym radiowozie strażników miejskich Minusowe temperatury, które od kilku dni odczuwamy w Poznaniu są groźne nie tylko dla ludzi, ale także dla zwierząt. W miniony weekend poznańscy strażnicy miejscy pomogli uratować zmarzniętego małego dzika. 📢 Ponad 46 mln zł kary dla CANAL+ Polska. UOKiK nałożył ją za oszukiwanie klientów Prezes UOKiK nałożył ponad 46 mln zł kary na CANAL+ Polska oraz nakazał zwrot środków konsumentom. Wszystko przez to, że konsultanci spółki wprowadzali klientów w błąd, sugerując, że konsumenci otrzymają bezpłatny prezent, a tymczasem dochodziło do podpisania równoległej umowy.

📢 20 zdjęć Poznania z czasów II wojny światowej. Tak wyglądało miasto w czasie okupacji! Poznań został zajęty przez Niemców 10 września 1939 roku. W czasie okupacji miasto wcielono do Niemiec jako stolicę Kraju Warty. W 1944 roku Poznań stał się twierdzą, a działania wojenne zakończyły się 23 lutego 1945 roku. W Narodowym Archiwum Cyfrowym znaleźliśmy zdjęcia miasta z lat 1939-1945. Zobacz galerię 20 okupacyjnych fotografii Poznania!

📢 Tak wyglądał Poznań w PRL. Zobacz 50 wyjątkowych zdjęć. Zakręci ci się łezka w oku! Te zdjęcia wiele osób obejrzy z łezką w oku. Zapraszamy na niezapomnianą podróż w czasie do Poznania lat 60., 70. i 80. Pamiętasz, jak wyglądało miasto w PRL-u? Oglądając te fotografie, wielu z Was z pewnością się wzruszy. W naszej galerii znajdziecie miejsca, które poznaniacy wspominają z sentymentem, między innymi kultową Adrię, pływalnię przy ul. Niestachowskiej, Cyrk Olimpia i wiele innych. Miłego oglądania! 📢 9 najpiękniejszych miast w Wielkopolsce. Są idealne na wycieczkę! Poleca je popularny bloger Miejski Wojażer Miasta w Wielkopolsce są piękne! Do ich zwiedzania przekonuje Kamil Sulewski, autor bloga Miejski Wojażer. Poleca on 9 miast w Wielkopolsce idealnych na wycieczkę. Zobacz je w naszej galerii.

📢 Gdzie pojechać na jednodniową wycieczkę w Wielkopolsce? 10 ciekawych miejsc na krótką wyprawę. Sprawdź i koniecznie pojedź! W Wielkopolsce nie można się nudzić! Są tu wspaniałe zabytki, obiekty historyczne, ale i wyjątkowo malownicze krajobrazy. Wybraliśmy 10 atrakcyjnych miejsc w województwie wielkopolskim, które są idealne na jednodniową wycieczkę. Poznaj je w naszej galerii.

📢 Jedna z największych fabryk w Wielkopolsce zapowiada zwolnienia. W zakładzie w Ociążu pracę straci 100 osób! Około 100 osób straci pracę w jednej z największych firm w Wielkopolsce. Spółka COM40, produkująca meble tapicerowane, zapowiada zwolnienia w swoim zakładzie w Ociążu. Informację tę potwierdził lokalny urząd pracy. 📢 Stary Rynek w Poznaniu się podoba, ale jest wielką niedoróbką. "To najmniej hejtowany remont w mieście" O remoncie Starego Rynku można powiedzieć wiele, ale na pewno nie to, że jest skończony. Przechodnie chwalą równą nawierzchnię, po której można w końcu przejść bez obaw o uszkodzenie obuwia. Są też głosy, że nowy kamień jest nijaki, a w wielu miejscach nawierzchnia ma szereg niedoróbek.

📢 Tego nie powinny jeść koty! Po zjedzeniu tych produktów nasz kot może się rozchorować, a nawet umrzeć! Sprawdź zakazane produkty! Każdy właściciel kota chciałby, by jego pupil cieszył się zdrowiem i żył długo. Niestety, często zdarza się tak, że koty chorują i cierpią przez złą dietę. Właściciele, przekonani, że robią dobrze, podsuwają im produkty żywnościowe, ale niestety wyrządzają tym krzywdę zwierzęciu. Sprawdziliśmy, czego nie mogą jeść koty. Po zjedzeniu tych produktów nasz kot może się poważnie rozchorować. Niektóre z nich stanowią śmiertelne zagrożenie dla naszych pupili. 📢 Fundacja prozwierzęca uratowała kota, którego trzymano na łańcuchu. "Mamy kolejne zgłoszenia" Bardzo niskie temperatury, jakie ostatnio rejestrują termometry w Polsce, w tym także w Poznaniu, nikomu nie sprzyjają. Szczególnie niebezpieczne mogą być dla zwierząt, które przebywają na zewnątrz. W ostatnim czasie wiele schronisk apeluje o wsparcie dla swoich podopiecznych. Tymczasem fundacja prozwierzęca Bahati musiała interweniować w sprawie kota, którego trzymano na dworze na łańcuchu.

📢 Gwiazdy sportu i celebryci na Gali Mistrzów 2023. Jakub Błaszczykowski z Wisły Kraków Superczempionem. Nagrody dla krakowianek ZDJĘCIA Liderka światowego rankingu tenisistek Iga Świątek została uznana najlepszym sportowcem Polski 2023 roku w 89. plebiscycie "Przeglądu Sportowego", zorganizowanym wspólnie z telewizją Polsat. W czołowej "10" zabrakło Roberta Lewandowskiego. Na Gali Mistrzów bawiła się cała plejada wspaniałych sportowców, trenerów i ludzi sportu, w tym były piłkarz, a dziś współwłaściciel Wisły Kraków Jakub Błaszczykowski, który otrzymał Superczempiona. Tytuł "Nadzieja Olimpijska 2024 Roku" przyznano Adriannie Kąkol, a na 9. miejscu wraz z koleżankami została sklasyfikowana inna krakowianka - mistrzyni świata w szpadzie Renata Knapik-Miazga. Obejrzyj zdjęcia w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 "Wy chyba chodziliście do szkoły specjalnej". Nauczycielka gnębi uczniów w poznańskiej szkole? Rodzice jednej z poznańskich szkół sugerują, że dzieci są tam gnębione przez nauczycielkę. Szkoła potwierdza problemy i prosi o oficjalne pismo, by móc działać.

📢 Studniówka jak wesele. Rodzice maturzystów wydają ogromne kwoty. Koszt imprezy to nawet 100 tysięcy złotych! Dwa tysiące za DJ-a, kilkadziesiąt tysięcy za restaurację, dodatkowe atrakcje też nie są za darmo, do tego sukienka, garnitur, fryzjer. W rezultacie koszt organizacji studniówki dla kilku klas może wynieść nawet 100 tysięcy złotych, indywidualne wydatki maturzysty - kilka tysięcy. 📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! 08.01.2024 Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Tadeusz Trznadel z Chodzieży to pasjonat hodowli gołębi pocztowych. "Tutaj nie wystarczą pieniądze" Tadeusz Trznadel to najbardziej utytułowany hodowca gołębi w oddziale chodzieskim Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych. Jest największym znawcą wśród hodowców i trenerów gołębi w całej okolicy. 📢 Kup mieszkanie od wojska! Ceny są bardzo atrakcyjne. To najnowsze oferty od Agencji Mienia Wojskowego. Zobacz zdjęcia Szukasz mieszkania w atrakcyjnej cenie? Warto sprawdzić ofertę Agencji Mienia Wojskowego! Na licytacje wystawione są zapomniane powojskowe tereny, działki, ale i nieruchomości, w których można mieszkać. Oferta AMW jest bogata. Znajdziemy w niej mieszkania zarówno w dużych miastach, jak i miasteczkach powiatowych. Sprawdź, jakie obecnie mieszkania można kupić od wojska. Zobacz zdjęcia i ceny.

📢 Mają wsparcie piłkarza Lecha Poznań, a światowi trenerzy są pod wrażeniem. CukierAsy i Słodka Polska zaliczyły kolejny świetny rok Dowodzą, że dzieci z cukrzycą mogą normalnie funkcjonować. A w szczególności uprawiać sport na wysokim poziomie. Organizują piłkarskie turnieje na najwyższym poziomie i stają się inspiracją dla chorych oraz ich opiekunów. CukierAsy zakończyły kolejny świetny rok, potwierdzając, że bariery nie istnieją. Futbol, mimo że to główna część funkcjonowania stowarzyszenia, to niejedyna.

📢 Nie żyje polski skoczek narciarski. Mateusz Rutkowski był mistrzem świata juniorów W wieku 37 lat zmarł skoczek narciarski Mateusz Rutkowski. Był pierwszym polskim mistrzem świata juniorów w skokach narciarskich.

📢 Podczas budowy drogi w Kaliszu odkryto 2 tys. ton śmieci. Miasto pokryło koszty utylizacji Podczas budowy drogi odkryto prawie 2 tys. ton śmieci, które miasto zutylizowało na koszt podatników – powiedział radny Polska 2050 Eskan Darwich. Rzecznik prasowa prezydenta Kalisza poinformowała, że miasto nie złożyło zawiadomienia do prokuratury w tej sprawie. 📢 Tak w środku wygląda rezydencja Wojciecha Modesta Amaro. Oranżeria, kaplica i piękny ogród pełen kwiatów Wojciech Modest Amaro jest prawdopodobnie najbardziej znanym polskim restauratorem. Założona przez niego restauracja Atelier Amaro była pierwszą w Polsce, która uzyskała gwiazdkę Michelin. Amaro był również jurorem kulinarnego reality show Top Chef. Jakiś czas temu zrezygnował z dotychczasowego życia, sprzedał swoje restauracje i przeprowadził się na farmę, gdzie m.in. organizuje kolacje, których koszt przekracza 1000 złotych. Zobacz, jak wygląda prywatna farma Wojciecha Modesta Amaro w Dębówce pod Warszawą.

📢 Maleńka wydra znaleziona pod Poznaniem! Znajdowała się w stanie głębokiej hipotermii! Pod jednym z domów w gminie Tarnowo Podgórne leżała maleńka wydra. Zwierzę udało się uratować tylko dlatego, że dobrzy ludzie przewieźli je do Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Kościanie. 📢 Poznaniacy świętowali 105. rocznicę zdobycia lotniska Ławica przez powstańców W 105. rocznicę zdobycia przez Powstańców Wielkopolskich lotniska Ławica odbyły się w Poznaniu uroczystości oddania hołdu bohaterom tamtych czasów. 📢 Jak będzie wyglądała kadra Lecha Poznań na zgrupowaniu w Belek? Trener Mariusz Rumak da szanse kilku młodym zawodnikom z Akademii Zawodnicy Lecha Poznań od 15 do 26 stycznia 2024 roku będą przebywali na zgrupowaniu w tureckim Belek. Piłkarze Kolejorza będą stacjonować w hotelu Calista Luxury Resort położonym bezpośrednio nad Zatoką Antalya. Jak się okazuje, trener Mariusz Rumak postanowi dać szanse kilku zawodnikom z zespołu rezerw, a także juniorów starszych. Nie obędzie się także bez niespodzianek.

📢 Oto najbardziej obiecujące kierunki studiów na 2024 rok. Sprawdź, co możesz studiować i ile będziesz zarabiać! Jakie są najbardziej obiecujące kierunki dla maturzystów, którzy wybierają się na studia w przyszłym roku? Odpowiedź na to pytanie znaleźli eksperci Antal Poland. 📢 Baletowe jasełka w Poznaniu. Zobacz zdjęcia z wyjątkowego spektaklu! Pozostając jeszcze w atmosferze świąt przedstawiamy fotorelację z wyjątkowego widowiska w wykonaniu uczniów i rodziców Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Poznaniu.

📢 Rozpoczęła się rozbiórka Galerii Malta w Poznaniu. Działała przez 14 lat. To jej oficjalny koniec! Zobacz zdjęcia Rozpoczęła się rozbiórka Galerii Malta w Poznaniu. Od lipca 2023 roku było wiadomo o tych planach, później rozbiórka została wstrzymana przez skargi różnych podmiotów. W listopadzie podjęto ostateczną decyzję. 📢 Takie cudeńka można było kupić na ostatnim poznańskim pchlim targu w 2023 roku. Zobacz zdjęcia! [04.01.2024] Tradycyjnie, jak co tydzień pod Centrum Handlowym M1 w Poznaniu odbył się pchli targ. Jest to kopalnia niesamowitych przedmiotów, których nie dostaniecie w sklepach, a już na pewno nie za taką cenę. Co znalazło się na ostatnim pchlim targu w tym roku?

📢 Klub Manhattan w Czekanowie zostanie zamknięty. Kończy działalność po 28 latach 27 stycznia w Klubie Manhattan w Czekanowie pod Ostrowem Wielkopolskim odbędzie się ostatnia impreza. Lokal kończy swoją działalność po 28 latach. - Nigdy w życiu nie spodziewalibyśmy się, że ten moment kiedyś nadejdzie... Wierzyliśmy i walczyliśmy do samego końca, że będzie lepiej, że się uda... - czytamy w oświadczeniu właścicieli lokalu. 📢 Budynek Warty Poznań znika z powierzchni ziemi. Trwa rozbiórka historycznego obiektu. Mamy zdjęcia! Budynek Warty Poznań znika z powierzchni ziemi. Od wtorku, 2 stycznia trwają prace rozbiórkowe obiektu, który przez blisko 50 lat służył zawodnikom różnych warciarskich sekcji. Jest to pierwszy krok w celu postawienia nowego i nowoczesnego kompleksu dla najstarszego klubu piłkarskiego w stolicy Wielkopolski. 📢 Masz te banknoty? Kosztują krocie. Na co kolekcjonerzy zwracają uwagę? Tysiące warte miliony. To możliwe. Może masz je w domu? Sprawdź O tym, że monety potrafią być warte fortunę, wiemy wszyscy. A banknoty? Mało z nas zdaje sobie sprawę, że mogą kosztować krocie. Te kolekcjonerskie, rzadkie, z błędami czy po prostu stare. Ile warte mogą być banknoty z czasów PRL? Czy banknot o nominale 10 złotych można sprzedać z kilkunastokrotną przebitką? Zobacz galerię i sprawdź, czy w twoim domu nie kryją się banknoty, które znacząco powiększą objętość portfela!

📢 Oto Conan Kaźmierski, syn Królowej Życia - tak mieszka i żyje. Zobaczcie zdjęcia gwiazdy TTV [22.12.2023] Conan Kaźmierski jest synem Dagmary Kaźmierskiej, niekwestionowanej gwiazdy programu "Królowa życia" w TTV. Występował w wielu odcinkach tego kultowego reality show. Widzowie widzieli jak zmieniał się przez lata. Dziś studiuje medycynę. Był też właścicielem lodziarni na Stabłowicach we Wrocławiu. Zobaczcie, jak mieszka i żyje Conan Bestia Kaźmierski. 📢 Próbna matura 2023/2024: Język angielski. Oto poprawne odpowiedzi i arkusze CKE! Sprawdź, jakie zadania były na próbnej maturze 8 grudnia Próbna matura 2023/2024 z języka angielskiego już za uczniami! Choć egzaminy maturalne odbędą się dopiero w przyszłym roku, to szkoły już przygotowują uczniów na ten ważny egzamin. Od 6 do 8 grudnia 2023 roku odbywać się będą w szkołach tzw. próbne matury. Zobacz arkusze CKE do testów z języka angielskiego! Mamy też odpowiedzi do próbnej matury z języka angielskiego! Odpowiedzi znajdują się pod arkuszami.

📢 O jego muralach pisze cały świat! Upiększają miasto, a grafficiarz zyskuje na popularności. Gdzie można zobaczyć prace Kawu w Poznaniu? Grafficiarz Kawu zyskuje na popularności, a jego prac w stolicy Wielkopolski z każdym miesiącem przybywa. Podziwiać je można na różnych poznańskich ulicach. Media nie tylko polskie, ale też zagraniczne, dużo pisały o artyście w kontekście jego antywojennych murali. Chwilę po wybuchu wojny w Ukrainie namalował przy ul. Hetmańskiej dzieło przedstawiające Władimira Putina, jako Voldemorta (słynną, złą postać z serii o Harrym Potterze), a następnie zamalował go, żeby przedstawić Wołodymyra Zełenskiego, przypominającego swoim wyglądem Harry’ego Pottera – postać, która w finale pokonuje złego czarnoksiężnika. Antywojenna działalność to niejedyny aspekt zróżnicowanej twórczości Kawu. Zobaczcie naszą galerię z pracami autora!

📢 Oto 20 niebezpiecznych miast w Wielkopolsce. Mieszkasz tu? Musisz uważać! Znamy ranking najbardziej niebezpiecznych miast w Wielkopolsce. Najnowsze dane zaprezentował Główny Urząd Statystyczny. Dowiadujemy się z niego, w których miejscowościach w regionie jest popełnianych najwięcej przestępstw kryminalnych, gospodarczych i drogowych. Gdzie w Wielkopolsce jest najbardziej niebezpiecznie? Sprawdź w galerii, czy twoje miasto znalazło się na liście.

📢 Międzynarodowy Dzień Psa. mamy NAJLEPSZE MEMY o psach. Ukochane zwierzaki są wdzięcznym tematem do żartów. Ale beka! Dzisiaj mamy Światowy Dzień Zwierząt. Z tej okazji porcja dobrych memów o naszych czworonogach - tym razem psach. Kto ma psa, ten wie, że czasem zapewniają powody do śmiechu. Ich przyzwyczajeń czasem nie da się zrozumieć. Zobaczcie najlepsze memy o psach, które stworzyli internauci. 📢 Tak mieszkają i żyją Sylwia Grzeszczak i Liber. Artystka z Poznania tworzy udany związek z muzykiem! Sylwia Grzeszczak to popularna piosenkarka z Poznania. Przeboje wokalistki takie jak „Małe rzeczy”, „Sen o przyszłości” czy „Tamta dziewczyna” szybko stawały się przebojami w rozgłośniach radiowych. W 2014 roku wyszła za muzyka Libera. Rok później w szpitalu w Poznaniu na świat przyszła ich córka Bogna. Jak para mieszka i żyje na co dzień? Mamy zdjęcia!

📢 Te kluby i dyskoteki były popularne w Poznaniu. Bawiły się tam tłumy. Niestety już ich nie ma... Zniknęły z miasta Kiedyś bawiły się tam tłumy poznaniaków i osób przyjezdnych. Te kultowe kluby i legendarne dyskoteki były popularne w Poznaniu. Obecnie już nie istnieją i pozostało po nich zaledwie wspomnienie. Popularność clubbingu, czyli chodzenia do klubów rozpoczęła się na dobre w latach 80. Część mieszkańców bawiła się w miejscach na północy Poznania, a inni we wschodnich fyrtlach miasta. Sprawdźcie, czy pamiętacie te lokale z różnych okresów! Obecnie już ich nie ma.

📢 Przerażające historie o porwaniach i wykorzystywaniu dzieci w Wielkopolsce. Trudno uwierzyć, że rówieśnicy mogli popełnić takie zbrodnie Cała Wielkopolska żyje historią z ubiegłego piątku. Czworo nastolatków wraz z dorosłą kobietą uprowadziło 14-latkę, którą w zaledwie kilka godzin brutalnie zgwałcono, ogolono jej głowę i brwi, a także przypalano papierosami. Nastolatka przeżyła prawdziwy koszmar. Podobnych historii jest jednak więcej. W galerii przypominamy najgłośniejsze i najbardziej szokujące sprawy z Wielkopolski.

📢 Oto wnętrza nowego domu Piotra Żyły. To tutaj zamieszka z Marceliną Ziętek [zdjęcia] Piotr Żyła buduje dom w Ustroniu. To tutaj niedługo zamieszka z ukochaną Marceliną Ziętek. Jak będzie mieszkał Piotr Żyła? Co już zdążył zagospodarować i dlaczego biega na linie w ogrodzie? Zobaczcie zdjęcia z budowy!