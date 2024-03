Prasówka 9.03.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 8.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tragedia w Kosmowie pod Kaliszem. Nie żyje 70-letni mężczyzna, który wpadł do studzienki z gnojowicą”?

Prasówka 9.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tragedia w Kosmowie pod Kaliszem. Nie żyje 70-letni mężczyzna, który wpadł do studzienki z gnojowicą Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w piątek, 8 marca w miejscowości Kosmów w podkaliskiej gminie Ceków-Kolonia. Nie żyje mężczyzna, który wpadł do studzienki z gnojowicą.

📢 Alicja Walczak z "Big Brother" - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! [9.03.2024] Zobaczcie, jak dziś wygląda Alicja Walczak z Big Brothera. Ma już 56 lat. Alicja Walczak była uczestniczką kultowej, bo pierwszej edycji programu "Big Brother" w TVN w 2001 roku. Wówczas miała 35 lat. Dała się poznać, jako inteligentna, piękna kobieta z długimi czarnymi włosami i wspaniałą figurą. Od jej udziału w tamtym programie minęły już 22 lata, ale dla niej czas się zatrzymał. Zobaczcie, jak dziś wygląda Alicja Walczak z Big Brothera.

📢 Oto 10 miast w Wielkopolsce, w których jest ciasno. Sprawdźcie, gdzie najbardziej! Mamy listę Są miasta w Wielkopolsce, w których jest naprawdę ciasno. O co chodzi? Na stosunkowo niewielkiej powierzchni mieszka sporo osób. Są to miasta o największej gęstości zaludnienia w regionie. W pierwszej trzydziestce w Polsce jest aż 7 miast z naszego regionu. W jakich miastach województwa wielkopolskiego gęstość zaludnienia jest największa? Gdzie jest ciasno? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w naszej galerii.

Prasówka 9.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Conan Kaźmierski, syn Królowej Życia - tak mieszka i żyje. Zobaczcie zdjęcia gwiazdy TTV [9.03.2024] Conan Kaźmierski jest synem Dagmary Kaźmierskiej, niekwestionowanej gwiazdy programu "Królowa życia" w TTV. Występował w wielu odcinkach tego kultowego reality show. Widzowie widzieli jak zmieniał się przez lata. Dziś studiuje medycynę. Był też właścicielem lodziarni na Stabłowicach we Wrocławiu. Zobaczcie, jak mieszka i żyje Conan Bestia Kaźmierski.

📢 Magdalena Cielecka - tak wyglądała 20 lat temu. Dziś ma 52 lata. Zobaczcie zdjęcia [9.03.2024] Tak Magdalena Cielecka wyglądała 20 lat temu. Zobaczcie zdjęcia! Magdalena Cielecka to aktualnie jedna z najpopularniejszych polskich aktorek teatralnych, telewizyjnych i filmowych. Znana jest z gry w takich filmach, jak między innymi: "Samotność w sieci", "Magda M.", "Belle Epoque" czy "Chyłka". Niedawno skończyła 52 lata. Zobaczcie, jak wyglądała na początku XXI wieku. 📢 20 najbiedniejszych gmin w Wielkopolsce! Mamy najnowsze dane na 2024 rok! Mamy najnowsze dane z Ministerstwa Finansów, na podstawie których stworzyliśmy listę 20 najbiedniejszych gmin w Wielkopolsce. Dane dotyczą tak zwanych wskaźników G, czyli wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin na 2024 rok. Poznajcie najbiedniejsze gminy w województwie wielkopolskim.

📢 Oto partnerka Tomasza Fornala na odważnych zdjęciach. "Fotki to mu wychodzą sztosowe!" [9.03.2024] Tomasz Fornal, jedna z największych postaci polskiego świata siatkówki, zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej. Wspiera go nie tylko talent, ale także jego partnerka, Sylwia Gaczorek, która prowadzi popularne salony fryzjerskie. Odkryliśmy niezwykle gorące ujęcia tej influencerki i bizneswoman, która podziwiana jest przez szerokie grono fanów. 📢 Oto Julia Kamińska w samej bieliźnie. Serialowa "Brzydula" na odważnych zdjęciach! "Piękna i zjawiskowa" [9.03.2024] Serial "Brzydula" sprawił, że Julia Kamińska stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorek. Za rolę Urszuli Cieplak otrzymała nawet Telekamerę dla najlepszej aktorki. Tak Julia Kamińska wygląda na swoich prywatnych zdjęciach. Niektóre z nich są bardzo odważne. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie Urszulę z "Brzyduli" w samej bieliźnie.

📢 Oto Erika Eleniak ze "Słonecznego Patrolu" - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia i jej tatuaże! [9.03.2024] Erika Eleniak, amerykańska aktorka, zdobyła sławę rolą Shaun McLain w kultowym serialu "Słoneczny Patrol". Ten film przyniósł jej międzynarodową rozpoznawalność. Sprawdźmy, jak dziś, po kilku dekadach, prezentuje się gwiazda "Słonecznego Patrolu". 📢 Anna Mucha na odważnych zdjęciach. Zobaczcie, jak wygląda! [9.03.2024] Oto odważne zdjęcia Anny Muchy. Zobaczcie, jak na nich wygląda! Anna Mucha to polska aktorka, która na swoim koncie ma wiele fantastycznych ról. Widzowie pokochali ja między innymi za rolę Magdy w serialu "M jak miłość". Anna Micha jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Zamieszcza tam wiele odważnych zdjęć. Jak odważnych? Zajrzyjcie do naszej galerii i sami się przekonacie! 📢 Tak dziś wygląda Ula z "Klanu". Aleksandra Niżyńska zrezygnowała z aktorstwa, postawiła na naukę! [9.03.2024] Aleksandra Niżyńska, znana widzom jako Ula z "Klanu", podjęła odważną decyzję po 11 latach grania w serialu. Obecnie ma 39 lat i podąża zupełnie inną ścieżką niż aktorstwo. Oto co obecnie robi i jak wygląda jej życie. Sprawdźcie, czy się zmieniła.

📢 Anna z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. Zobaczcie, jak się zmieniła! [9.03.2024] Tak wygląda Anna z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach sprzed kilkunastu lat. Anna to uczestniczka 10. edycji programu "Rolnik szuka żony". Prowadzi gospodarstwo rolne w powiecie kaliskim w Wielkopolsce i stworzyła parę z Jakubem z Ostrowa Wielkopolskiego. Dotarliśmy do jej prywatnych zdjęć. Zobaczcie, jak zmieniła się Anna z "Rolnik szuka żony". 📢 Oto Ewa Swoboda na odważnych zdjęciach. "Tak właśnie wygląda milion dolarów w złocie"! [9.03.2024] Ewa Swoboda, utalentowana polska lekkoatletka, specjalizuje się w biegach na 60 i 100 metrów. Jej ostatni wyczyn podczas Orlen Copernicus Cup w Toruniu zachwycił świat. Z wynikiem 7,01 sekundy na 60 metrów, Swoboda wykręciła najlepszy tegoroczny czas na świecie, demonstrując nie tylko talent, ale i determinację. Ewa Swoboda zapracowała na ten sukces. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia!

📢 Leszek z "Daleko od szosy" - tak dziś wygląda Krzysztof Stroiński. Ma już 73 lata. Zobaczcie zdjęcia! [9.03.2024] Krzysztof Stroiński to wybitny polski aktor, którego polski widz kojarzy głównie z roli Leszka w serialu "Daleko od szosy". A niesłusznie. Bo aktor ma na swoim koncie wiele bardzo ciekawych ról. Niedawno skończył 73 lata. Zobaczcie, jak dziś wygląda Leszek z "Daleko od szosy". 📢 Maciek z "Klanu" - tak dziś wygląda Piotr Swend, 34-letni aktor z zespołem Downa. Mamy zdjęcia! [9.03.2024] Piotr Swend, polski aktor z zespołem Downa, znany jest głównie z serialu "Klan" w TVP 1. Urodził się 23 sierpnia 1989 roku w Warszawie. Ma już 34 lata. W młodości uczęszczał do Zespołu Społecznych Szkół Specjalnych "Dać Szansę" STO na Mokotowie w Warszawie, gdzie rozwijał swoje talenty muzyczne i aktorskie. Zobaczcie, czym dziś się zajmuje i jak wygląda Maciek z "Klanu".

📢 Wiosenne porządki na Starym Rynku w Poznaniu. Płyta rynku i ratusz wyglądają pięknie w słońcu! Zobacz zdjęcia Dwa lata czekaliśmy na koniec remontu Starego Rynku w Poznaniu. Maszyny budowlane wjechały na starą płytę w lutym 2022 r. Wreszcie, po dwóch latach, remont dobiega końca. Minęły czasy naśmiewania się z "Rozkopanego", za nami fotografowanie nierównych fug pomiędzy kostkami nowego bruku, przeżyliśmy (choć nie przetrawiliśmy) szok związany z zastosowaniem cegły w miejscach, gdzie stała średniowieczna zabudowa. Od kilku dnie trwają głównie prace porządkowe, przede wszystkim myta jest nowa nawierzchnia. W wiosennym słońcu wreszcie możemy cieszyć się na nowo Starym Rynkiem w Poznaniu! 📢 Oto najlepsze cytaty z serialu "1670". Złotousty Jan Paweł Adamczewski i inni. Netflix ogłosił właśnie, że będzie drugi sezon! "1670" to prawdziwy hit Netflixa! Pierwszy sezon oglądały miliony i śmiały się do łez. Netflix ogłosił właśnie, że powstanie II sezon. Wróci więc złotousty i ambitny Jan Paweł Adamczewski, jego syn Jakub, który robi karierę w korporacji, szwagier Bogdan, który brał udział we wszystkich klęskach polskiej armii w ostatniej dekadzie. Teksty z satyry na współczesną i dawną Polskę znowu będą na ustach wszystkich! Oto najlepsze cytaty z serialu "1670", które bawią do łez!

📢 Kup tani dom lub mieszkanie od wojska! Oto nowe oferty Agencji Mienia Wojskowego. Ceny są bardzo atrakcyjne. Zobacz zdjęcia Chcesz kupić mieszkanie lub dom w atrakcyjnej cenie? Agencja Mienia Wojskowego wystawia na licytacje zapomniane powojskowe tereny, działki, a także nieruchomości, w których możesz zamieszkać. Oferta jest zróżnicowana – znajdziesz w niej propozycje zarówno w dużych miastach, jak i mniejszych miasteczkach powiatowych. 📢 Dramat! Po tych studiach najdłużej szuka się pracy w Poznaniu. Oto 15 najgorszych kierunków. Mamy ranking - sprawdź! Znalezienie satysfakcjonującej pracy od razu po studiach to często bardzo trudne wyzwanie. Dla wielu absolwentów to prawdziwa droga przez mękę. Prezentujemy 15 kierunków studiów w Poznaniu, po których najdłużej szuka się pracy. Wstydliwy ranking powstał na podstawie danych Ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych. Oto kierunki studiów, po których najdłużej szuka się pracy w Poznaniu. Sprawdź zestawienie!

📢 Piękne życzenia na Dzień Kobiet 2024: Wierszyki, obrazki i SMS - śmieszne i poważne. Wyślij życzenia dla kobiet 8 marca! Oto życzenia na Dzień Kobiet 2024 śmieszne i poważne wierszyki, życzenia SMS oraz zabawne obrazki. Na pewno sprawią przyjemność każdej pani. Wyślij piękne życzenia swojej mamie, żonie, dziewczynie, siostrze, przyjaciółce czy koleżance. Wśród naszych życzeń na Dzień Kobiet 2024 na pewno znajdziesz coś, co sprawi im radość! 📢 Goździki i rajstopy. Oto najlepsze memy i demotywatory na Dzień Kobiet! Śmieszne obrazki rozbawią każdego. Zobacz 8 marca przypada Dzień Kobiet. Święto wszystkich pań bywa prawdziwym wyzwaniem dla panów! W Internecie nie brakuje śmiesznych obrazków i memów, które w zabawny sposób komentują rzeczywistość. Wybraliśmy te najlepsze, przy których można zaśmiać się do łez! Sprawdź!

📢 Poznańskie Targi Książki 2024: Do Poznania przyjadą najsłynniejsi pisarze! Sprawdź! Program, bilety, wystawcy, harmonogram Poznańskie Targi Książki po raz kolejny ugoszczą nie tylko tłumy czytelników, ale też największe polskie nazwiska sceny pisarskiej! Od 8 do 10 marca na Międzynarodowych Targach Poznańskich rządzić będą książki. Jakie atrakcje przygotowano? Ile kosztują bilety? Jacy autorzy przyjadą? Sprawdź! 📢 Blokady dróg w całej Wielkopolsce. Kolejny protest rolników już 11 marca. Sprawdź, gdzie będą utrudnienia w ruchu Aż 18 zgromadzeń na terenie Wielkopolski zgłosili na poniedziałek, 11 marca protestujący rolnicy. Tym razem na utrudnienia i blokady będzie można się natknąć na drogach dojazdowych do Poznania i w gminach ościennych. Policja nie spodziewa się zamieszek. Transportowcy zachwyceni nie są. 📢 Dęby rogalińskie zalane przez Wartę. Oto niesamowite zdjęcia rozlewiska w Rogalińskim Parku Krajobrazowym. Zobacz! Około 25 km na południe od Poznania znajduje się największe w Europie naturalne skupisko wiekowych dębów szypułkowych. W okolicy są także liczne starorzecza i nadwarciańskie rozlewiska, które obecnie - przy podwyższonym poziomie wody w Warcie - prezentują się niezwykle okazale. Zobacz piękne zdjęcia z okolic Rogalina.

📢 Oto najtańsze ogródki działkowe do kupienia w Poznaniu. Zobacz, ile kosztują i jak wyglądają! Na wiosnę kup sobie piękną i zieloną działkę Ogródki działkowe to ratunek dla spragnionych zieleni mieszkańców bloków i kamienic. Pierwsze ciepłe i słoneczne dni sprawiają, że wiele osób coraz częściej myśli o takim zakupie. Ile kosztują najtańsze działki w Poznaniu? Sprawdzamy najnowsze ogłoszenia ogródków działkowych na sprzedaż. 📢 Minuta ciszy dla tych, którzy zapomną. Zobacz najlepsze memy na dzień kobiet, śmieszne obrazki i demotywatory! Dzień kobiet to święto pań i... sprzedawców tulipanów. Tego dnia życzenia i kwiatek dla ukochanej, koleżanki z klasy i mamy to niemal obowiązek dla wszystkich panów! Kto go nie wypełni, tego mogą czekać "ciche dni". Z okazji dnia kobiet o zapominalskich panach i roszczeniowych paniach powstało wiele memów, zabawnych obrazków i demotywatorów. W naszej galerii znajdziecie te najlepsze!

📢 Skażenie chemiczne rzeki Głuszynka w Czapurach pod Poznaniem! Czy groźna substancja wpłynie do Warty? Do rzeki Głuszynka w Czapurach wylano substancje ropopochodną, najprawdopodobniej olej silnikowy. Na miejscu zdarzenia przeprowadzono oględziny oraz namierzono potencjalnego sprawcę zanieczyszczeń. - Mieszkańcowi Głuszyny życzymy tuzina bardzo wysokich mandatów - skomentował zajście sołtys Czapur. 📢 Dzień Mężczyzn 2024: Oto memy, wierszyki, SMS, śmieszne życzenia i obrazki. Zobacz, wybierz i wyślij panom 10 marca! W marcu swoje święto obchodzą nie tylko kobiety. 10 marca obchodzimy Dzień Mężczyzn. Warto wtedy pamiętać o panach. Zobacz memy, śmieszne życzenia, wierszyki, SMS i obrazki dla mężczyzn. Mężczyźni pełnią wiele różnych ról - są ojcami, synami, braćmi, partnerami i przyjaciółmi. Każdego dnia pokazują nam swoją siłę, odwagę i oddanie. Dzień Mężczyzn 2024 to doskonała okazja, aby pokazać im, jak bardzo ich doceniamy. Wybierz coś z naszych propozycji życzeń i obrazków.

📢 Targi Edukacyjne na MTP w Poznaniu. Oto najciekawsze rozwiązania edukacyjne w szkołach w Wielkopolsce W piątek rozpoczęły się Targi Edukacyjne na MTP. Od 8 do 10 marca goście i wystawcy będą mogli wymieniać się doświadczeniami edukacyjnymi. XXVIII Targi Edukacyjne w Poznaniu są największą ku temu platformą, która wspiera uczniów i rodziców w trafnym wyborze dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej, pomaga w promocji szkół, uczelni i placówek edukacyjnych. 📢 Poznańskie Targi Książki 2024. Wyjątkowa nagroda dla fotografa z Poznania! Jego książka najlepszą publikacją popularno-naukową Adrian Wykrota to poznański fotograf, autor publikacji "Sztuka poza sztuką? Fotografia dokumentalna w Polsce" i... były fotoreporter "Głosu Wielkopolskiego", który może poszczycić się niemałym sukcesem. Podczas otwarcia Poznańskich Targów Książki wręczono wyjątkową nagrodę.

📢 Najpiękniejsze życzenia na Dzień Kobiet 2024. Krótkie wierszyki, SMS, oryginalne życzenia na 8 marca. Wybierz i wyślij! 8 marca obchodzimy Dzień Kobiet. Życzenia warto złożyć swojej żonie, dziewczynie, siostrze lub koleżance z pracy. Z pewnością sprawi im to ogromną radość w tym wyjątkowym dniu! Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, oryginalne i zabawne życzenia z okazji Dnia Kobiet 2024. Zobacz, wybierz i wyślij!

📢 Memy na Dzień Mężczyzny 2024. TOP 60 najlepszych śmiesznych obrazków w sieci. Zobacz odpowiedź na Dzień Kobiet W niedzielę 10 marca świętujemy Dzień Mężczyzny. W związku z tym nie mogło zabraknąć zabawnych żartów i memów. Tego święta nie można przegapić. Zobaczcie TOP 60 najśmieszniejszych memów na Dzień Mężczyzny 2024. 📢 Bruce Willis ma sobowtóra z milionem fanów na Instagramie. Tak wygląda Pablo Perillo. Mamy zdjęcia! Bruce Willis ma sobowtóra. To Pablo Perillo, aktor pochodzący z Argentyny, który zdobył rozpoznawalność jako sobowtór Bruce'a Willisa. Jego popularność na Instagramie jako Bruce Willis Double albo Dobledebruce szybko rośnie, przyciągając uwagę milionów internautów. W tym artykule zgłębimy tajemnicę fenomenu tego niezwykłego sobowtóra. 📢 Ruszyły Poznańskie Targi Książki 2024. Zainteresowanie jest ogromne. Na MTP przyszły tłumy. Zobacz zdjęcia! W Poznaniu trwa święto czytelnictwa. Już w piątek, w pierwszy dzień Poznańskich Targów Książki w halach Międzynarodowych Targów Poznańskich zgromadziły się tłumy czytelników. Poznańskie Targi Książki 2024 odbywają się w dniach 8-10 marca. W trzydniowym wydarzeniu weźmie udział przeszło 300 twórców literatury z Polski i zagranicy.

📢 Najlepsze memy na Dzień Kobiet. Zabawne i dowcipne obrazki na 8 marca 2024. Z czego śmieją się internauci? 8 marca wypada Dzień Kobiet. O tym wyjątkowym dniu nie zapominają także internauci i tworzą śmieszne memy. Przedstawiamy najlepsze z nich.

📢 Mikrokawalerka, bunkier czy Żabka? Zdezorientowani mieszkańcy pytają, co powstaje przed zamkiem w Poznaniu. Mamy zdjęcia! Od kilku miesięcy przed Centrum Kultury Zamek w Poznaniu trwają prace budowlane. Na dziedzińcu pojawił się nowy pawilon, który wzbudza ciekawość mieszkańców. Co tam dokładnie powstaje? Mikrokawalerka, bunkier czy Żabka - padają propozycje zdezorientowanych poznaniaków. Zobacz zdjęcia i sprawdź, co znajdzie się w tym miejscu. 📢 Lech Poznań przed trudnym zadaniem. Trener Mariusz Rumak: "Niech to będzie lekcja i nauczka dla nas wszystkich" Będą zmiany. Nie można podchodzić do tego na porządku dziennym - powiedział trener Lecha Poznań Mariusz Rumak przed meczem z Górnikiem Zabrze. Kolejorz po kompromitacji 0:4 w spotkaniu z Rakowem Częstochowa musi się otrząsnąć. Zadanie nie będzie jednak łatwe. Zabrzanie ostatnie sześć spotkań u siebie zakończyli zwycięstwem i tylko trzema straconymi bramkami.

📢 Szymek czeka na rodzinę zastępczą. "Mama odeszła, tata nie miał czasu". Takich dzieci jest więcej. MOPR w Poznaniu szuka rodzin na Facebooku Świat Stasia kończył się na ścianach domu. Nigdy nie widział zwierząt w ogrodzie zoologicznym, nie był na basenie, ani na placu zabaw, nie bawił się z innymi dziećmi, nie był na spacerze, nawet nie widział nieba, bo okna w jego domu były wciąż zakryte. Drzwi do prawdziwego świata otworzyli mu dopiero rodzice zastępczy. Dzieci czekających na umieszczenie w pieczy zastępczej jest więcej, niż samych rodzin. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaczął szukać rodzin za pośrednictwem Facebooka. 📢 Wypadek na Hlonda w Poznaniu. Zderzenie samochodu ciężarowego i trzech osobówek. Są ranni Wypadek na ul. Hlonda w Poznaniu. W piątek około godz. 12 doszło do zderzenia czterech pojazdów - samochodu ciężarowego i trzech osobowych. Są osoby poszkodowane.

📢 Kolejna podwyżka na A2. "Najdroższa autostrada w Europie" jeszcze droższa! Nowe opłaty na A2 od 11 marca Kolejna podwyżka na A2! Cena wzrośnie o 2 złote za każdy 50-kilometrowy odcinek. Sytuacja dotyczy odcinków autostrady A2 pomiędzy Nowym Tomyślem i Koninem. Nowe opłaty na A2 zaczną obowiązywać od poniedziałku, 11 marca. 📢 Oto bardzo wystrzałowe miasto w Wielkopolsce! Jest idealne na weekendową wycieczkę. Popularni blogerzy Addicted2travel polecają Pyzdry Szukasz pomysłu na weekend w Wielkopolsce? Znamy miejsce, które idealnie nadaje się na wycieczkę! Pyzdry, bo o nie chodzi, noszą miano najbardziej "wystrzałowego" miasta w regionie. To właśnie właśnie tutaj po raz pierwszy w Polsce użyto armaty podczas wojny domowej w 1383 roku. Sielskie widoki, wydmy śródlądowe, baseny, bajecznie położone pole lawendy, ciekawy street art, piesze wędrówki, spływ po Warcie, place zabaw, zabytki – to wszystko i wiele więcej znajdziesz zaledwie godzinę jazdy od Poznania. Pyzdry są szczególnie polecane przez popularny blog Addicted2travel.

📢 Tu miłość smakuje najlepiej! Gdzie wybrać się na randkę w Poznaniu? Oto 10 restauracji w wyjątkowych lokalizacjach. Zobacz! Romantyczna randka to idealny pomysł na uczczenie Dnia Kobiet. Gdzie wybrać się na klimatyczną randkę w Poznaniu? Prezentujemy 10 wyjątkowych restauracji w stolicy Wielkopolski. Są one położone w niezwykłych lokalizacjach, dzięki którym kolację możesz połączyć ze spacerem z drugą połówką. Zobacz je w naszej galerii. 📢 Córka boleśnie ugryzła ojca. Mężczyzna... zgłosił przemoc domową i wezwał policję! 4-letnia córka boleśnie ugryzła swojego ojca podczas zabawy. Tłumaczenie, że nie należy tak robić miało nie dotrzeć do dziewczynki, zatem ojciec postanowił zgłosić na numer alarmowy przemoc domową. Do zdarzenia doszło w Ostrowie Wielkopolskim. 📢 Nielegalne wysypisko śmieci i złomowisko na Ogrodach w Poznaniu. Sprawa ciągnie się od 20 lat! Dlaczego urzędnicy są bezradni? Śmietnisko przy ulicy Wiosennej na poznańskich Ogrodach jest realnym zagrożeniem życia mieszkańców. Urzędnicy są jednak bezradni, teren jest prywatny, nakładane kary nic nie dają, a sprawa ciągnie się latami. Ostatnie pomiary wykazały, że stężenie skażenia gleby jest powyżej dopuszczalnych norm, a Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska UM nakazał usunięcie zanieczyszczeń. Te jednak wciąż istnieją.

📢 Lech Poznań: Oto transfery Tomasza Rząsy. Więcej niewypałów niż hitów. Kibice Kolejorza już dawno stracili cierpliwość! Nastroje w Lechu Poznań potrafią zmieniać się jak w kalejdoskopie. Raz potrafi być fantastycznie, by za moment kibice wyrazili swoje niezadowolenie w stronę włodarzy Kolejorza. Nie inaczej jest tym razem. Po słabych spotkaniach ze Śląskiem, Pogonią oraz fatalnym meczu z Rakowem, poznańscy fani ponownie tracą cierpliwość do właścicieli Lecha oraz do dyrektora sportowego Tomasza Rząsy. Powoli rozpoczyna się ze strony sympatyków wielkie rozliczanie za transfery, które zostały przeprowadzone w letnim okienku transferowym. Miało być wielkie "wow", a jak na razie jest wielka klapa. Postanowiliśmy sprawdzić transfery Lecha Poznań z ostatnich 5 lat. Kto dał drużynie sporo, a kto jest zupełnym niewypałem?

📢 Urząd Miasta Poznania wydał ponad 50 tys. zł na studia absolwentów uczelni Collegium Humanum! Oferta była atrakcyjna cenowo 13 wysoko postawionych urzędników z Poznania ukończyło studia MBA na Collegium Humanum. Urząd miasta nie ujawnił nazwisk absolwentów, jednak podał kwotę, jaką wydał na dofinansowywanie ich edukacji. Oferta Collegium Humanum w porównaniu z innymi uczelniami była atrakcyjna cenowo - mówi Joanna Żabierek, rzeczniczka urzędu miasta.

📢 Wypadek na A2. Cysterna przewróciła się na autostradzie. Utrudnienia na A2 potrwają wiele godzin Niebezpiecznie rozpoczął się dzień dla kierowcy samochodu ciężarowego z cysterną. Na 261 kilometrze A2 w kierunku Poznania jego pojazd przewrócił się na bok. Utrudnienia na A2 potrwają wiele godzin. 📢 Cytaty o miłości i zakochaniu. Piękne słowa do życzeń na ślub, rocznicę ślubu lub związku i dla ukochanej osoby Do życzeń na ślub, rocznicę lub walentynki warto dołączyć piękny, wartościowy cytat. Zebraliśmy dla Was piękne słowa o miłości i zakochaniu, które możecie wysłać do ukochanych osób. W galerii znajdziecie też romantyczne obrazki, które uzupełnią wasze wiadomości. Zobacz piękne cytaty o miłości i zakochaniu! 📢 Oto najpiękniejsze zamki w Wielkopolsce według National Geographic. Zobaczcie zdjęcia! [8.03.2024] Wielkopolska pełna jest historycznych obiektów pamiętających początki państwa polskiego. Do dziś możemy zwiedzać zamki i ruiny zamków oraz przepiękne pałace. National Geographic pokusił się o wybranie 5 najpiękniejszych zamków w Wielkopolsce. Zobaczcie, jakie warownie znalazły się na tej liście.

📢 Warta wylewa, a hydrolodzy ostrzegają o powolnej tendencji spadkowej. Zobacz niesamowite zdjęcia z lotu ptaka! Wszyscy poznaniacy marzący o przejściu się Wartostradą muszą odłożyć swoje plany na później. Na wielu odcinkach Warty nadal panuje stan ostrzegawczy, a hydrolodzy ostrzegają przed powolną tendencją spadkową. - Trzeba być czujnym, ponieważ miejscami rzeka ma wypełnione koryto, rozlewając się na okoliczne tereny - mówi hydrolog Emilia Szewczyk.

📢 Afera w zoo w Poznaniu! Ewa Zgrabczyńska, zawieszona dyrektorka ogrodu zoologicznego: Nawet największe skurw**stwo ma kres Zawieszona dyrektorka zoo nie gryzie się w język w sprawie ostatnich zajść. Ewa Zgrabczyńska komentuje sprawę swojego zatrzymania, postawionych zarzutów oraz przyszłości zoo i zwierząt. - Ściągnięto mi kaganiec poprawności urzędniczej i lojalności, upokarzając mnie, upadlając i łamiąc prawo - mówi zawieszona dyrektorka zoo w Poznaniu.

📢 Wielka wycinka drzew przy lotnisku Ławica w Poznaniu. Wiemy, co tam powstanie! [Zobacz zdjęcia] W okolicach lotniska Ławica przy ul. Bukowskiej w Poznaniu doszło do wycięcia wielu drzew, co uchwycił na zdjęciach fotoreporter "Głosu Wielkopolskiego". Mimo bliskiej odległości do lotniska wycinka nie ma nic wspólnego z remontem Ławicy. Na ul. Bukowskiej w Poznaniu powstaną budynki usługowo-handlowe. 📢 Oto miliarderzy z Wielkopolski! Pojawili się na nowej liście 100 najbogatszych Polaków magazynu "Forbes". Kto ma najwięcej pieniędzy? Magazyn "Forbes" opublikował listę 100 najbogatszych Polaków w 2023 roku. W zestawieniu jest 13 bogaczy z Wielkopolski. Jeden z nich - właściciel sieci sklepów spożywczych - ponownie znalazł się na drugim miejscu. Na liście widnieją też nazwiska właścicieli jednej z największych polskich firm farmaceutycznych. Zobacz listę najbogatszych Wielkopolan w naszej galerii.

📢 Mogą kręcić tu sceny do serialu "The Last Of Us", a to tylko... Galeria Malta. Zobacz najnowsze zdjęcia z rozbiórki. Robią ogromne wrażenie! Gruzowisko, opuszczone parkingi, drzwi prowadzące donikąd, zwisające przewody czy wysuszone i połamane rośliny - tak mogłaby wyglądać scenografia do słynnego już serialu "The Last Of Us", będącego adaptacją postapokaliptycznej gry komputerowej. Czy tak mógłby wyglądać Poznań? Takie wrażenie można odnieść patrząc na zdjęcia z rozbiórki Galerii Malta. Na miejscu był nasz fotoreporter. Zobacz niesamowite ujęcia, także z powietrza!

📢 Krótkie fryzury dla kobiet po 50. Fryzury odmładzające dla 50-latek idealne na każdą porę roku 8.03.2024 Pixie bob, lob czy może klasyczny bob? Którą fryzurę wybierasz? Zobacz, jakie fryzury są najmodniejsze w letnim sezonie dla kobiet po 50-tce. Te włosy odmłodzą cię, dodadzą klasy i kobiecości, pozostając przy tym wygodnymi i komfortowymi podczas wakacyjnych upałów. Zobacz sama!

📢 Karambol stulecia pod Poznaniem. Między Swarzędzem a Paczkowem rozbiło się ponad 100 aut! To już ponad 20 lat. Zobacz zdjęcia Takiego wypadku nie pamiętali ani zaprawieni w bojach policjanci z „drogówki”, ani strażacy ekipy technicznej! 5 lutego 2003 roku na drodze numer 2, między Swarzędzem a Paczkowem, we mgle utknęło około 300 samochodów, z których ponad setka rozbiła się. Zdarzenie to nazywane jest karambolem stulecia. Przypominamy szczegóły tego gigantycznego wypadku oraz prezentujemy archiwalne zdjęcia. Jak doszło do karambolu stulecia pod Poznaniem? Sprawdź! 📢 Trzynasta emerytura 2024 - publikujemy tabelę wypłat! Sprawdź, ile wpłynie na Twoje konto [08.03.2024] Kiedy nastąpi wypłata 13. emerytury w 2024 roku? Trzynasta emerytura, przyznawana raz w roku od 2019 roku, budzi zainteresowanie wielu emerytów. Dowiedz się, kiedy oczekiwać wypłaty trzynastej emerytury w 2024 roku. Sprawdź datę wypłaty trzynastej emerytury w tym roku.

📢 Śmiertelny wypadek w Brdowie pod Kołem. Traktor uderzył w osobówkę i odjechał. Jedna osoba nie żyje Śmiertelny wypadek w Brdowie w powiecie kolskim. W czwartek wieczorem ciągnik rolniczy zderzył się tam z samochodem osobowym. Jedna osoba nie żyje. Według nieoficjalnych informacji kierowca traktora odjechał z miejsca zdarzenia. Został już zatrzymany przez policjantów.

📢 Będzie zielono! Festiwal Roślin 2024 w Poznaniu już w ten weekend. Wstęp jest bezpłatny. Dlaczego warto przyjść na MTP? Festiwal Roślin 2024 to wyjątkowe wydarzenie dla miłośników zielonych dekoracji. Odbędzie się już w najbliższy weekend: 9 i 10 marca na Międzynarodowych Targach Poznańskich. To kolejna edycja największych targów roślin doniczkowych w Polsce, a także gratka dla wszystkich tych, którzy kochają mieć w domu dżunglę! 📢 Pewniaki w Lotto - te liczby statystycznie padają najczęściej! [08.03.2024] Pewne numery w lotto. Te liczby statystycznie padają najczęściej! Analiza dotycząca najczęściej występujących numerów w losowaniach Lotto przeprowadzona przez naszą redakcję obejmuje blisko dwie dekady. Istnieje teoria, że numery, które regularnie pojawiały się w przeszłości, mogą mieć potencjał przyniesienia szczęścia również w przyszłych losowaniach. Z tej analizy wynika, że pewne liczby mają tendencję do częstszego występowania, co może stanowić ciekawy punkt odniesienia dla entuzjastów Lotto.

📢 Uczestnicy "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" - to oni tworzą 14-tą edycję! „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami” bez wątpienia stał się telewizyjnym hitem! Obecnie zainaugurowała się czternasta edycja tego tanecznego show. Produkcja, korzystając z mediów społecznościowych, podzieliła się imponującym osiągnięciem – wynikami oglądalności. Według informacji przekazanych, pierwszy epizod programu „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami” zgromadził prawie 2 miliony widzów! Jesteście ciekawi, kto prezentuje swe taneczne umiejętności tym razem? Zapraszamy do galerii zdjęć! 📢 Sylwia Bomba - tak celebrytka prezentuje się na co dzień! Zobacz zdjęcia Sylwia Bomba, znana jako celebrytka, influencerka i fotografka, uarodziła się 2 grudnia 1987 roku w malowniczym Kwidzynie, województwo pomorskie. To właśnie tam spędziła dzieciństwo i lata młodości, rozwijając zainteresowania i zdobywając pierwsze doświadczenia życiowe. Po ukończeniu edukacji w szkole średniej postanowiła podążać ścieżką artystyczną, kształcąc się na Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Ludwika Schillera w Łodzi, gdzie zdobyła wykształcenie magistra sztuki. Jesteście ciekawi tej postaci? Zapraszamy do galerii zdjęć!

📢 Tak wygląda dziś Claudia Schiffer. Modelka ma 53 lata. Zobaczcie zdjęcia [8.03.2024] Tak wygląda dziś Claudia Schiffer. Ma 53 lata! Zobaczcie zdjęcia. Claudia Schiffer do modelka i aktorka, która sławę zdobyła na początku lat 90. XX wieku. Była wówczas jedną z najpopularniejszych i najlepiej zarabiających modelek na świecie. O pracę rywalizowała wówczas z takimi modelkami, jak: Linda Evangelista, Cindy Crawford, Elle Macpherson czy Naomi Campbell. Porównywano ją do Brigitte Bardot. Zobaczcie, jak dziś wygląda Claudia Schiffer. 📢 Lista kandydatów do rady powiatu poznańskiego. Sprawdź, kto startuje w wyborach 2024 4 marca skończył się czas na zgłaszanie list kandydatów na radnych. Poznaliśmy zatem wszystkich kandydatów na przyszłych radnych powiatu poznańskiego. Już 7 kwietnia wybierzemy przedstawicieli naszych interesów na najbliższe 5 lat. Prezentujemy listę kandydatów do rady powiatu poznańskiego.

📢 Będą kolejne remonty na Starym Rynku w Poznaniu! Muzeum Narodowe pozyskało prawie 90 mln zł na prace w ratuszu i kamienicach Muzeum Narodowe w Poznaniu uzyska 90 milionów złotych na dokończenie remontu Poznańskiego Ratusza, remont i przebudowę należących do muzeum kamienic przy Starym Rynku i utworzenie tam Muzeum Mieszkańców. Koniec prac zaplanowano na 2029 rok. 📢 MISTRZOWIE MOTORYZACJI – sprawdź jakie emocje towarzyszą kandydatom na starcie głosowania! Wielkie emocje, wspierające komentarze i niesamowite zaangażowanie pasjonatów motoryzacji - to wszystko towarzyszy rozpoczęciu akcji Mistrzowie Motoryzacji 2024. Kto zdobędzie tytuł Mechanika Roku, Instruktora Roku, czy Kierowcy Roku? Czyj samochód lub motocykl zostanie wybrany Furą Roku i Motorem Roku? Dowiemy się już wkrótce. A teraz zobaczmy, jak zawrzało w mediach społecznościowych na start i pierwszych dniach głosowania!

📢 Dzień Sołtysa Powiatu Poznańskiego: "Bronią interesów mieszkańców i zabiegają o nowe inwestycje". Zobacz zdjęcia Okazją do rozmów, podsumowań i wręczenia wyróżnień dla sołtysek i sołtysów był obchodzony w czwartek Dzień Sołtysa Powiatu Poznańskiego. Nie zabrakło tam naszego fotoreportera. Blisko 200 sołtysek i sołtysów po raz ósmy przyjęło zaproszenie Jana Grabkowskiego, starosty poznańskiego. 📢 Energetyki za ćwierć miliona złotych zarekwirowane w Poznaniu. Przyjechały z zagranicy Wielkopolska Krajowa Administracja Skarbowa nie dopuściła do obrotu blisko 150 tys. sztuk napojów energetycznych, których szacunkowa wartość wyniosła blisko 252 tys. zł. 📢 Rezerwy Lecha Poznań przed wyjątkową szansą. Takiej sytuacji nie było od wielu lat! "Nie będę hipokrytą. Nie spodziewałem się tego" Rezerwy Lecha Poznań w udany sposób weszły w rundę wiosenną. Podopieczni trenera Artura Węski w pierwszych trzech spotkaniach zdobyli siedem punktów. W ostatnich dwóch sięgnęli po komplet punktów. W niedzielę młodzi lechici podejmą Radunię Stężyca i mogą wygrać trzeci mecz z rzędu. Warto zaznaczyć, że takiej sytuacji nie było od wielu lat. Ostatni raz rezerwy Kolejorza wygrały trzy ligowe spotkania z rzędu w 2020 roku, za kadencji trenera Rafała Ulatowskiego. Wówczas młodzi lechici wygrali ze Skrą Częstochowa (1:0), Garbarnią Kraków (4:2) i Śląskiem II Wrocław (2:1). O przygotowaniach, stanie kadry i najbliższym rywalu porozmawialiśmy z trenerem Lecha Poznań, Arturem Węską.

📢 Ewa Zgrabczyńska złamała zakaz prokuratury. Zoo w Poznaniu ma nowego tymczasowego dyrektora. Został nim Grzegorz Karolczyk Dyrektorka zoo w Poznaniu Ewa Zgrabczyńska złamała zakaz kontaktu z pracownikami ogrodu zoologicznego - informuje policja. Miasto wyznaczyło Grzegorza Karolczyka na tymczasowego zarządcę placówki. Zoo przygotowuje się do przeprowadzenia audytu.

📢 Będą parady, pokazy i jarmarki! Najciekawsze wydarzenia w Wielkopolsce w 2024 roku. Gdzie i kiedy warto się wybrać? Takich wydarzeń nie można przegapić! W 2024 roku w Wielkopolsce wiosną, latem i jesienią czekają na nas liczne pokazy, jarmarki, festiwale i parady. Specjalnie dla Was wybraliśmy te najciekawsze! Zobacz rozkład imprez na nadchodzące miesiące. 📢 Źródełka z darmową wodą zniknęły ze Starego Rynku w Poznaniu. Były darem od francuskiego miasta Lyon. Wiemy, co się z nimi stało Źródełka z darmową wodą zniknęły z płyty Starego Rynku w Poznaniu. Przez ćwierć wieku służyły mieszkańcom i turystom, którzy w upalne dni mogli napić się orzeźwiającej wody. Zdroje wodne, tzw. lwie źródła, zostały podarowane Poznaniowi przez francuskie miasto Lyon. Wiemy, dlaczego zostały zdemontowane.

📢 Rzuć wszystko i poprowadź własną agroturystykę! Oto gospodarstwa na sprzedaż w Wielkopolsce idealne pod własny biznes! Piękne widoki, cisza, spokój oraz lokalne specjały kulinarne sprawiają, że agroturystyka w Polsce cieszy się rosnącym zainteresowaniem. To doskonała opcja dla osób pragnących odpocząć od miejskiego hałasu, a także świetna okazja biznesowa. Sprawdziliśmy najciekawsze oferty sprzedaż gospodarstw w Wielkopolsce, w których można założyć agroturystykę! 📢 Dokąd wiosną i latem polecisz z Poznania? Loty z lotniska Ławica do znanych miast i ciepłych krajów w 2024 roku Zastanawiasz się, dokąd można polecieć z Poznania? Lotnisko Ławica oferuje wiele ciekawych kierunków. Jeśli chcesz wybrać się w weekend na tzw. city break lub na dłuższy wyjazd do ciepłych krajów, bez problemu znajdziesz połączenie z Poznania. Gdzie jeszcze można polecieć z Ławicy wiosną i latem 2024 roku? Wracają ciekawe kierunki!

📢 Perełka historii popada w ruinę. Tak wygląda niezwykły Pałac Modlibowskich w Kromolicach. Zobacz zdjęcia W otoczeniu malowniczych krajobrazów Kromolic, nieopodal Krotoszyna, wznosi się majestatyczny pałac Modlibowskich, który otoczony jest przepięknym parkiem. Niestety, obecnie te historyczne mury stopniowo ulegają niszczeniu, ale pałac nadal jest godny zobaczenia. 📢 Tak wyglądała wielka budowa Poznania. Oto wyjątkowe zdjęcia z lat 60. i 70. ubiegłego wieku. Zobacz, jak zmieniało się miasto! Zajrzeliśmy do archiwum "Głosu Wielkopolskiego", żeby pokazać Wam, jak budowano Poznań w latach 60. i 70. ubiegłego wieku. Te lata to okres intensywnego rozwoju miasta, który przyniósł wiele znaczących inwestycji. Powstałe wtedy budynki i osiedla nie tylko zaspokoiły rosnące potrzeby mieszkańców, ale także nadały stolicy Wielkopolski nowoczesny charakter. Zobaczcie, jak wyglądała wielka budowa Poznania. Oto wyjątkowe zdjęcia, które pokazują, jak dynamicznie zmieniało się wtedy miasto.

📢 Wysypisko śmieci i pustostan, którzy zagraża mieszkańcom. Tak dziś wygląda budynek przy ul. Sokoła w Poznaniu W centrum Poznania stoi pustostan, wokół leżą śmieci. Przebywają tam bezdomni, którzy doprowadzili do pożaru budynku. Z dachu lecą cegły – mieszkańcy boją się o swoje życie i zdrowie. Pani Martyna, która się do nas zgłosiła, przekazała sprawę do Rady Osiedla Winiary oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. 📢 Prezes Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej mierzy się z problemami. Mąż jego partnerki przedstawił listę zarzutów Paweł Wojtala, prezes Wielkopolskiego ZPN, znalazł się na celowniku prokuratury. Członek zarządu PZPN miał wykazywać zainteresowanie zakładami bukmacherskimi. Oprócz tego śledczy uważają, że pomógł swojej partnerce w wyprowadzeniu majątku w jednej z poznańskich spółek. Wcześniej prezes Wojtala wytłumaczył jego punkt widzenia w jednym z wywiadów.

📢 15 najgorszych kierunków studiów w Poznaniu. Po nich zarobisz marne grosze. Oto kompromitujący ranking! Tu w Poznaniu nie opłaca się studiować! Prezentujemy 15 najgorszych kierunków studiów z Poznania. Po ich ukończeniu zarabia się najmniej. Ten wstydliwy ranking stworzyliśmy na podstawie danych Ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych. Sprawdź, jak prezentuje się to wyjątkowo nieopłacalne zestawienie! 📢 Jedna rzecz zaskakiwała! Tak wyglądał Stary Rynek w Poznaniu 50 lat temu. Zobacz archiwalne zdjęcia Stary Rynek w Poznaniu to wizytówka miasta i miejsce najchętniej odwiedzane przez turystów. Od dłuższego czasu to jeden wielki plac budowy. Na szczęście remont serca miasta powoli zbliża się do końca. Zajrzeliśmy do zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego i znaleźliśmy zdjęcia Starego Rynku w Poznaniu z początku lat 70. XX wieku. Jedna rzecz szczególnie zaskakiwała. O co chodzi? Zobacz galerię zdjęć! Tak wyglądało to miejsce ponad 50 lat temu.

📢 Działała przez 14 lat, teraz Galeria Malta w Poznaniu znika z powierzchni ziemi. Zobacz jej budowę na archiwalnych zdjęciach Galeria Malta była jedną z ładniejszych poznańskich galerii, jednak wygląd, ogromne kino, a także piękna panorama na jezioro Maltańskie nie uchroniły jej przed zamknięciem. Z roku na rok ubywało klientów, a gwoździem do trumny okazało się powstanie w bliskim sąsiedztwie Galerii Posnania. Po raz ostatni korytarzami "Malty" poznaniacy mogli się przejść w grudniu 2023 roku. Teraz czeka ją rozbiórka. My z tej okazji postanowiliśmy przypomnieć, jak przebiegała budowa galerii. 📢 Głosowanie w akcji Kobieca Twarz Regionu rozpoczęte! Zobacz kandydatki i zagłosuj. Wciąż możesz przesłać zgłoszenie! Z okazji Dnia Kobiet tworzymy wielką galerię mieszkanek naszego regionu. 8 marca ich zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. W trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety Dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Wielkopolski. Laureatki z każdego miasta i powiatu otrzymają zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie - Forum Kobiecości. Czekają na nie także wspaniałe nagrody, a wśród nich trzy samochody Toyota Aygo X!

📢 Gotowe kartki z życzeniami na Dzień Mężczyzn za darmo. Nowe pionowe projekty 2023 Dzień Mężczyzn, który obchodzimy w piątek 10 marca 2023, to okazja to złożenia życzeń panom. Jeśli nie możesz tego zrobić osobiście, wyślij e-kartkę. Przygotowaliśmy NOWE gotowe kartki z życzeniami dla mężczyzn, w wersji pionowej, idealnej na telefon, do wysłania za pomocą smartfonu - MMS-em czy przez popularne komunikatory jak WhatsApp czy Messenger. 📢 Rozpoczęły się Targi Książki 2023 w Poznaniu. Na odwiedzających czekają ciekawe nowości wydawnicze W ofercie wystawców tegorocznych Targów Książki znalazły się kryminały, powieści obyczajowe, science-fiction, komedie czy literatura dla dzieci. Przedstawiamy kilka ciekawych publikacji. 📢 90 najlepszych MEMÓW na Dzień Kobiet. Śmieszne obrazki na Dzień Kobiet 2023 Memy na Dzień Kobiet 2023. W poniedziałek 8 marca swoje święto obchodzą nasze piękne kobiety. W internecie jak zwykle roi się od memów o kobietach. Zobaczcie najlepsze MEMY na Dzień Kobiet! W wszystkim paniom składamy najserdeczniejsze życzenia. To Wasz dzień!

📢 Gotowe kartki z życzeniami na Dzień Kobiet za darmo. Nowe pionowe projekty 2023 Dzień Kobiet, który obchodzimy w środę 8 marca 2023, to okazja to złożenia życzeń paniom. Jeśli nie możesz tego zrobić osobiście, wyślij e-kartkę. Przygotowaliśmy NOWE gotowe kartki z życzeniami dla pań, w wersji pionowej, idealnej na telefon, do wysłania za pomocą smartfonu - MMS-em czy przez popularne komunikatory jak WhatsApp czy Messenger.

📢 Majestatyczne drzewa śpią snem zimowym. Zobacz wyjątkowe zdjęcia rogalińskich dębów. Ich historia trwa już kilkaset lat! Dęby rogalińskie zimą śpią, by na wiosnę obudzić się i znów zachwycać turystów. Są to jedne z najstarszych drzew na terenie naszego kraju. Ich historia trwa już kilkaset lat! 📢 Dzień Kobiet 2022: Poważne i firmowe życzenia oraz wierszyki [ŻYCZENIA NA DZIEŃ KOBIET] 8 marca święto wszystkich pań. Chcesz złożyć życzenia na Dzień Kobiet? Zajrzyj do naszych propozycji, znajdziesz poważne wierszyki i życzenia firmowe. Idealne do wysłania mailem lub SMS.

📢 Dzień Kobiet 2021: Życzenia śmieszne i poważne, wierszyki, SMS, obrazki. Czego życzyć 8 marca? [DZIEŃ KOBIET GOTOWE ŻYCZENIA] Dzień Kobiet 2021: życzenia śmieszne i poważne. Przypomnijmy, że Dzień Kobiet tradycyjnie przypada 8 marca 2021 r. Zobacz śmieszne życzenia, wierszyki, SMS i obrazki dla kobiet. Wybierz coś z propozycji i wyślij! 📢 DZIEŃ KOBIET - memy, demotywatory i inne śmieszne obrazki o święcie przypadającym 8 marca. Zobacz najlepsze z nich 8 marca przypada Dzień Kobiet, chociaż tego chyba nikomu przypominać nie trzeba. Jest to bowiem święto bardzo dobrze utrwalone w polskiej tradycji. Tego dnia wypada wręczyć chociaż symboliczny kwiatek nie tylko żonie, narzeczonej, dziewczynie, ale też nie zapomnieć o życzeniach dla mamy, babci, koleżanek, znajomych i sąsiadek. W internecie nie brakuje zabawnych memów, demotywatorów i innych śmiesznych obrazków, których tematem jest Dzień Kobiet. Zobacz najlepsze z nich.

📢 Dzień Kobiet: Dlaczego przypada 8 marca? Bo kobiety to ósmy cud świata! [MEMY, DEMOTYWATORY] Dzień Kobiet to święto, o którym powinni pamiętać wszyscy mężczyźni. A dlaczego obchodzimy je 8 marca? Internauci znaleźli odpowiedź! Zobaczcie najlepsze memy i demotywatory.

📢 Dzień kobiet już w sobotę. Wyślij zabawny obrazek [PROPOZYCJE] Dzień kobiet już w sobotę. Jeśli nie wierszyk czy życzenia, wyślij zabawny obrazek. Podpowiadamy, co mogłoby rozśmieszyć kobietę w dniu jej święta. Sprawdźcie!

