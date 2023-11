Prasówka 9.11.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 8.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 09.11.2023”?

Prasówka 9.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 09.11.2023 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznieczy masz je w domu!

📢 Oto najpiękniejsze zamki w Wielkopolsce wg National Geographic. Zobaczcie zdjęcia! [9.11.2023] Wielkopolska pełna jest historycznych obiektów pamiętających początki państwa polskiego. Do dziś możemy zwiedzać zamki i ruiny zamków oraz przepiękne pałace. National Geographic pokusił się o wybranie 5 najpiękniejszych zamków w Wielkopolsce. Zobaczcie, jakie warownie znalazły się na tej liście.

📢 Oto wnętrza domu Dariusza z "Rolnik szuka żony". Zobaczcie zdjęcia! [9.11.2023] Oto wnętrza domu Dariusza z "Rolnik szuka żony". Zobaczcie zdjęcia! Dariusz to uczestnik 10. edycji kultowego programu w TVP1. Mieszka pod Łodzią. To tam prowadzi gospodarstwo nastawione na hodowlę warzyw. Jego dom stoi tuż przy drodze. Zobaczcie, jak wyglądają jego wnętrza.

Prasówka 9.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak wygląda Gabrysia Raczyńska. Basia z "M jak miłość" ma już 18 lat. Zobaczcie zdjęcia! [9.11.2023] Basia z "M jak miłość", czyli Gabrysia Raczyńska, ma już 18 lat! Gabrysia Raczyńska to młoda polska aktorka, która na planie serialu "M jak miłość" pojawiła się, gdy miała zaledwie 7 lat. Z filmem związana jest od 2012 roku. Zobaczcie, jak dziś wygląda Gabriela Raczyńska, czyli Barbara Zduńska z serialu "M jak miłość".

📢 Te kobiety wybrał Artur z "Rolnik szuka żony 10"? Sprawdźcie! [9.11.2023] Artur z "Rolnik szuka żony 10" otrzymał sporo listów od kobiet, które się nim zainteresowały. Do programu zaprosił 9 z nich. Ostatecznie wybrał trzy i to one pojadą do jego gospodarstwa na Mazowszu. Są to: Aleksandra z Zalewa, Sara z Siedlec i Blanka z Szydłowca. Poznajcie je bliżej, zobaczcie zdjęcia! 📢 Oto młody Czertwan z "Dewajtis". Stefan Pawłowski na prywatnych zdjęciach. Zobaczcie! [9.11.2023] Stefan Pawłowski, czyli Młody Czertwan z "Dewajtis", na prywatnych zdjęciach! Stefan Pawłowski to młody, utalentowany polski aktor, który w serialu "Dewajtis" zagrał Młodego Czertwana. Na swoim koncie ma jednak dużo więcej świetnych ról. Mogliśmy go oglądać w takich filmach jak: "O mnie się nie martw", "Czas honoru", "Stulecie winnych" czy "Papiery na szczęście". Zobaczcie prywatne zdjęcia Stefana Pawłowskiego z "Dewajtis".

📢 Oto najbogatsze gminy w Wielkopolsce. Mieszkasz tu? Poznaj te dane [9.11.2023] Jakie gminy w Wielkopolsce są najbogatsze? Ministerstwo Finansów zaprezentowało najnowsze wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin. Stanowią one podstawę do wyliczenia rocznych kwot części wyrównawczej subwencji ogólnej i wpłat do budżetu państwa na 2023 rok. Analizując te dane można stwierdzić, jakie gminy w Wielkopolsce są najbogatsze. Poznajcie 15 najzamożniejszych gmin w naszym regionie. 📢 Oto wnętrza domu Artura z "Rolnik szuka żony". Tak dziś wyglądają. Zobaczcie zdjęcia! [9.11.2023] Oto wnętrza domu Artura z "Rolnik szuka żony". Artur jest uczestnikiem dziesiątej edycji programu emitowanego w TVP 1. Razem z rodzicami i dziadkami prowadzi ponad stuhektarowe gospodarstwo na Mazowszu. Zobaczcie, jak wyglądają wnętrza jego domu. Mamy zdjęcia!

📢 Rolnik szuka żony: Tak dziś mieszka Anna z kultowego programu TVP1. Zobaczcie zdjęcia [9.11.2023] Tak mieszka i żyje na co dzień Anna z 10. edycji programu "Rolnik szuka żony"! Anna to 35-letnia rolniczka z Wielkopolski, dokładnie z powiatu kaliskiego, która zgłosiła się do programu "Rolnik szuka żony", by znaleźć męża. To bardzo zaradna bizneswoman, która prowadzi gospodarstwo rolno-ogrodnicze oraz salon kosmetyczny. Zobaczcie, jak mieszka, pracuje i żyje na co dzień Anna z programu "Rolnik szuka żony". 📢 Oto Marta Manowska z "Rolnik szuka żony" na odważnych zdjęciach. Wygląda wspaniale. Zobaczcie! [9.11.2023] Marta Manowska, prowadząca "Rolnik szuka żony", wygląda wspaniale na odważnych zdjęciach. Marta Manowska to aktualnie jedna z najpopularniejszych prezenterek telewizyjnych w Polsce. Prowadzi między innymi dwa kultowe programy w TVP1: "Rolnik szuka żony" i "Sanatorium miłości", a także "Koronę Gór Polskich". Uwielbia podróże. Jest aktywna na Instagramie. Zobaczcie najodważniejsze zdjęcia, jakie Marta Manowska zamieściła na portalach społecznościowych.

📢 Oto odważne zdjęcia Michaliny Olszańskiej z serialu "Dewajtis". Zobaczcie! [9.11.2023] Oto Michalina Olszańska z serialu "Dewajtis". To polska aktorka, której wielką sławę przyniosła rola Ireny w serialu "Dewajtis" w TVP 1. To również świetna skrzypaczka, autorka powieści i tekstów piosenek, a również kompozytorka i wokalistka. Świetnie również pozuje do zdjęć. Zobaczcie odważne zdjęcia aktorki! 📢 Oto oryginalne i najdziwniejsze nazwiska w Wielkopolsce. Sprawdź tę listę! [9.11.2023] Oto lista najdziwniejszych nazwisk w województwie wielkopolskim! Sporządziliśmy ją w oparciu o dane przygotowane przez Ministerstwo Cyfryzacji. Stworzyliśmy zestawienie zawierające najdziwniejsze nazwiska w Wielkopolsce. Co ciekawe, nosi je zaledwie kilkoro mieszkańców regionu. Jesteście ciekawi, czy nazwisko Waszego sąsiada znalazło się w tym gronie? Sprawdźcie naszą listę!

📢 Oto dom Aleksandry i Michała Żebrowskich - tak mieszkają na Podhalu. Zobaczcie zdjęcia! [9.11.2023] Taki dom z widokiem na góry mają Aleksandra i Michał Żebrowscy. To jedna z najsympatyczniejszych par polskiego show-biznesu. Są niezwykle popularni w sieci. Ich portale społecznościowe śledzi kilkaset tysięcy internautów. Słynny aktor jest starszy od swojej żony o 15 lat. Duża różnica wieku parze w ogóle nie przeszkadza. Mają czworo dzieci. Mieszkają w pięknym domu. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Oto Agnieszka z "Rolnik szuka żony" - tak mieszka. Ma hotel, restaurację i stadninę koni. Zobaczcie zdjęcia! [9.11.2023] Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Agnieszka z "Rolnik szuka żony 10"! Agnieszka to 40-letnia mieszkanka Biskupca w województwie warmińsko-mazurskim, która zdecydowała się wziąć udział w 10. edycji programu TVP 1. Mieszka w odlotowym miejscu. Ma piękny dom, hotel, restaurację i ośrodek jeździecki. Musicie zobaczyć te zdjęcia! 📢 Tak wygląda Blanka z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. Zobaczcie! [9.11.2023] Oto Blanka z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. Zobaczcie, jak wygląda na co dzień! Blanka to jedna z wybranek Artura z "Rolnik szuka żony". Zaprosił ją do swojego gospodarstwa na Mazowszu. W szóstym odcinku postanowił się z nią pożegnać. Blanka odeszła z klasą. - Sorry, ale księżniczki nie płaczą - wyznała przed kamerami. A jak wygląda jej życie poza programem? Zobaczcie jej prywatne zdjęcia!

📢 Tak mieszka Bartosz Zmarzlik, mistrz świata na żużlu. Zobaczcie zdjęcia! [9.11.2023] Oto Bartosz Zmarzlik, jego żona Sandra i syn Antek. Tak mieszka mistrz świata na żużlu i jego rodzina. Bartosz Zmarzlik to polski żużlowiec, który ma zaledwie 28 lat, a na swoim koncie już cztery tytuły mistrza świata. Mieszka wraz z żoną Sandrą i synkiem Antkiem w niewielkie miejscowości Kinice w województwie zachodniopomorskim. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Bartosz Zmarzlik. Mamy zdjęcia!

📢 Oto Linda Evans, czyli Krystle z serialu "Dynastia". Wkrótce skończy 81 lat. Tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! [9.11.2023] Tak dziś wygląda Linda Evans, czyli Krystle z serialu "Dynastia". Wkrótce skończy 81 lat! Linda Evans w latach 80. i 90. XX wieku podbiła serca fanów na całym świecie, również w Polsce. Wszystko za sprawą serialu "Dynastia", w którym zagrała główną rolę Krystle Carrington. Wówczas urzekała pięknym uśmiechem i niezwykłą urodą. Była ikoną elegancji i luksusu. I dziś wygląda wspaniale. Zobaczcie, jak prezentuje się kobieta, którą w XX wieku kochały miliony.

📢 Oto Ewa z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. Zobaczcie, co udało nam się znaleźć! [9.11.2023] Oto Ewa z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. Zobaczcie, jak wygląda na co dzień. Ewa z Wyrzyska (Wielkopolska) to jedna z wybranek Waldemara z "Rolnik szuka żony". Od początku była jego faworytką. Widzowie nie mieli więc wątpliwości, że zaprosi ją do swojego gospodarstwa pod Pakością w Kujawsko-Pomorskiem. Tak też się stało. Dotarliśmy do prywatnych zdjęć Ewy z "Rolnik szuka żony". Zobaczcie, jak wygląda na co dzień! 📢 Tragiczny finał poszukiwań Wielkopolanki. Jej ciało odnaleziono w kanale Zgłoszenie o zaginięciu mieszkanki Wielenia wpłynęło do policjantów we wtorek po południu. Kobieta wyszła z domu i oddaliła się w nieznanym kierunku. Po kilkugodzinnych poszukiwaniach jej ciało odnaleziono w miejscowym kanale.

📢 Te zdjęcia miały nigdy nie wypłynąć. Widać na nich, jak bawili się wpływowi gangsterzy 9.11.2023 Życie polskich gangsterów z przed ponad dwóch dekad było bardzo barwne. O tym, jak dokładnie wyglądało, możemy się przekonać z prywatnych zdjęć jednego z byłych bossów półświatka. 9.11.2023.

📢 Pies rzadkiej rasy pozostawał nieuchwytny od miesięcy. Uratowali go dobrzy ludzie. Horda przywędrowała z zagranicy? Być może przeszła nawet 400, 500 kilometrów od granicy z Czechami lub Słowacją. Horda, owczarek środkowoazjatycki został złapany w Gnieźnie po długiej tułaczce. Suczka już jest bezpieczna. 📢 Dwa marsze niepodległości przejdą ulicami Poznania W sobotę, 11 listopada 2023 roku o godzinie 14 z rynku Wildeckiego wyruszy II Poznański Marsz Niepodległości. W tym roku pod hasłem "Łączy nas Polska". Oprócz niego, godzinę wcześniej z tego samego miejsca wyruszy kontrmarsz, zorganizowany przez Wiarę Poznania.

📢 Rezerwy Lecha Poznań wygrywają 1:0 ze Stomilem. Ali Gholizadeh zaliczył 45 minut w 2 lidze W zaległym meczu 13 kolejki II ligi rezerwy Lecha Poznań we Wronkach wygrały 1:0 ze Stomilem Olsztyn. 45 minut w drugiej drużynie Kolejorza rozegrał Ali Gholizadeh. Irańczyk popisał się strzałem z dystansu, raz dobrze dograł piłkę w polu karnym, ale potraktował swój występ wybitnie treningowo. Bramkę na wagę trzech punktów zdobył w 75 minucie Norbert Pacławski. 📢 Oto śliczna Ewa Kryza z "Rolnik szuka żony 10". Kandydatka Waldemara na prywatnych zdjęciach. Olśniewa urodą! W TVP 1 trwa emisja jubileuszowej, 10. edycji hitowego programu "Rolnik szuka żony". Jednym z bohaterów jest Waldemar z Pakości, który od początku wzbudza bardzo dużo emocji. Wśród kandydatek, które zaprosił do swojego gospodarstwa znalazła się piękna i utalentowana Ewa Kryza z Wielkopolski. Rolnik nie ukrywał, że jest ona jego faworytką. A jaka jest Ewa prywatnie? Zobaczcie jej zdjęcia.

📢 To było najbrzydsze miejsce w Poznaniu? Tak wyglądał dawny dworzec autobusowy. Zobacz zdjęcia! Miał być na chwilę, a służył przez blisko 50 lat. Wspomnienie dawnego budynku dworca autobusowego w Poznaniu budzi u poznaniaków różne emocje. Jedni, niezadowoleni z obecnego dworca, wspominają go z sentymentem, inni cieszą się, że "wehikuł czasu" zniknął z panoramy miasta. W naszej galerii przypominamy, jak wyglądał w ostatnich latach przed zamknięciem.

📢 Tanie jedzenie w Poznaniu: Gdzie tanio zjeść obiad w Poznaniu? Poznańskie restauracje i bary, w których zjesz za mniej niż 25 złotych! Obiad w Poznaniu za mniej niż 25 zł? To możliwe! W Poznaniu wciąż jest wiele barów i restauracji, w których zjemy dużo, tanio i smacznie. Wśród nich znajdziemy lokale z kuchnią polską, kuchnią włoską, daniami wegetariańskimi, a nawet bezglutenowymi.

📢 Kolejni pasażerowie biorą przykład z obrony linii 15. Teraz oni chcą pozostawienia tramwaju na obecnej trasie! Pasażerom linii tramwajowej 15 udało się wywalczyć utrzymanie jej przebiegu w planach nowego rozkładu jazdy na przyszły rok: m.in. pod petycją podpisało się ponad siedem tysięcy osób. ZTM zgodził się na odejście od planu zmiany, zapowiedział natomiast zmianę trasy linii 3. Teraz jej pasażerowie mobilizują się w obronie dotychczasowego przebiegu linii! 📢 Uważaj! Takimi słowami obrazisz poznaniaka lub poznaniankę. Oto popularne poznańskie wyzwiska. Zobacz listę Wyzwiska są mało kulturalne, ale większości z nas zdarza się je używać... Dlatego wyzwiska wykształciły się nie tylko w każdym języku narodowym, ale też w gwarach i językach lokalnych. W gwarze poznańskiej również nie brakuje słów, którymi poznaniacy się wzajemnie okładają, kiedy tracą do kogoś cierpliwość lub zwyczajnie chcą kogoś obrazić. Poznaj poznańskie wyzwiska! Kliknij w "ZOBACZ GALERIĘ".

📢 Kto poprowadzi Strefę Płatnego Parkowania na poznańskich Ratajach? Są pierwsze przecieki. ZDM nie przejmie osiedlowych uliczek Nasz czytelnik, mieszkaniec osiedla Rzeczypospolitej, otrzymał nieoficjalne informacje według których Strefę Płatnego Parkowania na poznańskich Ratajach miałby poprowadzić Zarząd Dróg Miejskich. Aby to zrobić, miałby już od stycznia przejąć zarząd nad osiedlowymi uliczkami. Spółdzielnia stanowczo zaprzecza.

📢 Tak wygląda hiszpańska willa Joanny Koroniewskiej i Macieja Dowbora. Co za widoki z tarasu W 2022 roku w życiu Joanny Koroniewskiej i Macieja Dowbora zaszły ogromne zmiany. Para kupiła mieszkanie w Warszawie, które następnie remontowała, oraz piękny dom w Hiszpanii. Nieruchomość na południu Europy robi duże wrażenie. Ogromny taras z widokiem na miasto oraz basen to niejedyne atuty nowej posiadłości Dowborów. Zobaczcie, jak Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor urządzili swoją hiszpańską willę.

📢 Miał być lepszy niż Pałac Kultury. Tak powstawał poznański biurowiec Bałtyk! Obchodząc go można przez chwilę mieć wrażenie, że budynek się wali – tak w 2016 roku opisywali powstający w centrum Poznania wieżowiec dziennikarze "Głosu Wielkopolskiego". Mimo początkowych obaw dotyczących odważnego projektu, Bałtyk zyskał uznanie nie tylko architektów, ale też poznaniaków. Dziś ciężko sobie wyobrazić rondo Kaponiera bez tej charakterystycznej bryły. W naszym artykule przypominamy, jak przebiegała budowa i jak wyglądało otwarcie Bałtyku. 📢 Przestępcy wysadzili bankomat w Sierakowie. Mieszkańcy od miesiąca mają problem. Do najbliższego muszą dojeżdżać kilkanaście kilometrów 11 października nieznani sprawcy próbowali okraść bankomat w Sierakowie. Próba im się nie powiodła, ale uszkodzili maszynę. Do dziś bankomat nie działa, na co skarżą się mieszkańcy Sierakowa. Do najbliższego bankomatu PKO BP muszą jechać do oddalonego o 15 km Międzychodu lub do Wronek oddalonych o blisko 25 km.

📢 Najlepsze transfery w Ekstraklasie. Kto okazał się strzałem w dziesiątkę? Ranking TOP 10 Kto jest bohaterem najlepszego transferu w PKO Ekstraklasie? Kto zasłużył przynajmniej na miejsce w czołowej dziesiątce? Finisz rundy jesiennej pozwala na wyciągnięcie takich wniosków z letniego okienka. Oto jak wygląda nasz ranking.

📢 W tych powiatach w Wielkopolsce jest najwięcej firm. Zobacz TOP 10! Zapraszamy na nasz kolejny ranking powstały w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego. Tym razem sprawdzamy, w którym wielkopolskim powiecie jest najwięcej podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym. 📢 Kiedyś kultowa restauracja, dzisiaj zajazd-widmo. W tym miejscu rozegrały się dramatyczne wydarzenia. Mroczna historia Zajazdu pod Kaczorem "Zajazd pod Kaczorem" w Piotrowie Pierwszym kiedyś był kultowym miejscem znanym w całej Wielkopolsce. W czasach PRL-u i jeszcze w latach 90. słynął z serwowanej pieczonej kaczki, na którą przyjeżdżały tłumy. W 2015 roku doszło tam do wielkiego pożaru, po którym pozostały jedynie ruiny. Niestety, straszą one do dzisiaj. Jaka jest historia obiektu? Jak wygląda obecnie?

📢 Wypadek na S11. Na obwodnicy Poznania zderzyły się dwa auta. Są ranni Dwa pasy jezdni drogi S11 w kierunku Wrocławia były zablokowane - doszło do zderzenia samochodów między węzłem Poznań Dąbrówka a Poznań Zachód. Dwie osoby zostały ranne. 📢 Tak wyglądały osiedla w Poznaniu przed laty. Zobacz Rataje, Winogrady, Piątkowo i Żegrze na archiwalnych zdjęciach! Poznań na archiwalnych zdjęciach zaskakuje i fascynuje. Zapraszamy Was w nostalgiczną podróż po poznańskich osiedlach. Zobaczcie Rataje, Winogrady, Piątkowo, Żegrze i Chartowo przed kilkudziesięciu laty. Czy bardzo się zmieniły? Oglądając te zdjęcia, może zakręcić się łezka w oku. Kliknij w naszą wyjątkową galerię i przekonaj się sam. 📢 Takie są najmodniejsze projekty małych kuchni. Tak urządzisz kuchnie w bloku Małe kuchnie to domena mieszkań w bloku. Okazuje się jednak, ze mała kuchnia może być zarówno funkcjonalna jak i ładna. Specjalistami od projektów ładnych i praktycznych są architekci, których znamy z telewizyjnych programów. Zobaczcie rozwiązania na zagospodarowanie małej kuchni przez Dorotę Szelągowską, Martynę Kupczyk i Krzysztofa Mirucia.

📢 Tak wyglądał dworzec Poznań Główny. Został zamknięty 10 lat temu! Budynek zostanie wyburzony. Oto wyjątkowe zdjęcia Oddany do użytku w maju 2012 roku nowy budynek dworca PKP w Poznaniu jest w ogniu krytyki - za niefunkcjonalność i wygląd. Warto przypomnieć, jak wyglądał Poznań Główny, gdy pasażerowie mieli tutaj do dyspozycji tylko stary budynek, który zamknięto dla pasażerów 25 października 2013 roku. Zobacz w galerii, jak wyglądał stary dworzec jeszcze kilkanaście lat temu. 📢 Wyjątkowa sesja licealistów z Poznania. Zainspirowani "Chłopami" odwzorowali znane obrazy Tetmajera i innych artystów. Zobacz zdjęcia! Prywatne Liceum Ogólnokształcące Mieszko w Poznaniu zorganizowało niecodzienny projekt inspirowany "Chłopami" Władysława Reymonta. Licealiści w wyjątkowej sesji zdjęciowej w Muzeum Rolnictwa w Szreniawie odwzorowali znane obrazy Włodzimierza Tetmajera, Teodora Axentowicza i Stanisława Witkiewicza.

📢 Te pieniądze koniecznie wymień jeszcze przed świętami. Mogą stracić wartość Choć coraz częściej wykorzystujemy płatności bezgotówkowe to pieniądze w formie papierowej nadal nam towarzyszą. Mają oczywiście sporo zalet pod warunkiem, że nie straciły wartości i ważności. I choć polskie środki płatnicze wydane są bezterminowo to warto pamiętać, że jest kilka sytuacji, kiedy sprzedawca może ich od nas nie przyjąć. Zobaczcie, kiedy banknoty i monety mogą stracić ważność i wartość. 📢 Stare meble z PRL to dziś wnętrzarskie hity - zdjęcia, ceny. Po renowacji dostają drugie życie. Takie są najbardziej poszukiwane Charakterystyczne meble z czasów PRL pamięta do dziś niemal każdy z nas. Wnętrza w starym stylu to w ostatnim czasie trend w urządzaniu mieszkań. Taki klimat w stylu lat 60., 70. czy 80 jest w duchu vintage jest teraz w modzie. Meble stylizowane na dawne lata na portalach aukcyjnych osiągają niekiedy zawrotne ceny, zwłaszcza te odrestaurowane perełki. Zobacz, ile dziś kosztują i jak można zaaranżować starymi meblami wnętrza mieszkań.

📢 20 najciekawszych koncertów w Poznaniu w listopadzie 2023 roku. Wystąpią same gwiazdy! Koncertowa jesień w Poznaniu trwa w najlepsze. W listopadzie 2023 roku w stolicy Wielkopolski wystąpi wiele muzycznych gwiazd. Zaśpiewają popularni wokaliści, uznane wokalistki oraz świetne zespoły. Nie zabraknie również wybitnych artystów z zagranicy. Oto 20 najciekawszych koncertów w Poznaniu w listopadzie. Sprawdź naszą rozpiskę i wybierz się na któryś z nich. 📢 Poznaniacy krytykują nową kostkę na Starym Rynku! "Kto wpadł na taką pstrokaciznę?". Zobacz zdjęcia i sprawdź Mieszkańcy odliczają dni do końca wielkiego remontu Starego Rynku w Poznaniu. Ten - według tabliczek informacyjnych - ma zakończyć się w listopadzie. W ostatnich tygodniach prace wyraźnie przyspieszyły, jednak patrząc na najnowsze zdjęcia z placu budowy, trudno być optymistą. Czy robotnicy zakończą przebudowę płyty zgodnie z harmonogramem? Trzymamy kciuki, tymczasem mieszkańców rozpala temat nowej kostki brukowej na Starym Rynku. - Kto wpadł na taką pstrokaciznę? - pytają jedni. - Idealnie komponuje się z kolorowymi kamienicami - odpowiadają drudzy. Zobaczcie najnowsze zdjęcia i osądźcie sami. Tak wygląda teraz Stary Rynek w Poznaniu.

📢 Piękne i klimatyczne. Oto archiwalne pocztówki prosto z Poznania. Na takich kartkach wysyłano pozdrowienia "Pozdrowienia z Poznania" - między innymi te słowa wysyła się na kartkach pocztowych ze swojego urlopu. Taka tradycja, choć obecnie już trochę mniej popularna, kiedyś była praktykowana przez niemal wszystkich. Dawne pocztówki były niezwykle urokliwe. Jak wyglądały te prosto z Poznania? Oto archiwalne zdjęcia z Narodowego Archiwum Cyfrowego. 📢 Poznaniacy mają windę, ale nie mogą z niej korzystać. Spółdzielnia komentuje kuriozalną sytuację Niedawno informowaliśmy o kuriozalnej sytuacji na osiedlu Zwycięstwa w Poznaniu. Spółdzielnia wybudowała windę, która ma ułatwić poruszanie się osobom o ograniczonej sprawności ruchowej. Mimo zakończenia robót w lipcu, wciąż nie można z niej korzystać. Administracja tłumaczy to przeciągającymi się procedurami administracyjnymi.

📢 Nowe centrum handlowe w Wielkopolsce już otwarte. Promocje skusiły klientów Pasażu Grodziskiego. Zobacz zdjęcia W środę, 8 listopada, otwarto Pasaż Grodziski. Pierwsi klienci już ruszyli na zakupy. Powitalne promocje skusiły mieszkańców - przed niektórymi sklepami utworzyły się kolejki.

📢 Zaginął Marek Szczepankiewicz z Konina. Wyszedł z domu i nie wiadomo, gdzie teraz przebywa. Widziałeś go? Zaginął 55-letni Marek Szczepankiewicz z konińskich Gosławic. Wyszedł z domu 6 listopada w niewiadomym kierunku i nie daje znaku życia. Poszukuje go rodzina, która zgłosiła zaginięcie policji. 📢 Osoby o tych imionach są najinteligentniejsze. Cechuje je ponadprzeciętna mądrość i zaradność 08.11.2023 Czym jest inteligencja? Naukowcy i badacze od lat badają ludzkie zachowania i zastanawiają się jakie cechy noszą w sobie osoby najbardziej inteligentne. Co wyróżnia je w tłumie innych osób, co sprawia, że w łatwy sposób potrafią przyswajać wiedzę? Od lat wiadomo, że człowiek posiadać może wiele rodzajów inteligencji. Jedni uzdolnieni są w kierunkach humanistycznych a inni to urodzone umysły ścisłe. Inteligencja to także zdolność do rozumienia innych i empatia. Czym jeszcze charakteryzują się osoby inteligentne? Czy noszone imię ma na to wpływ?

📢 Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2023 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 08.11.2023 Ustawa o abonamencie RTV mówi jasno, że abonament płacić musi każdy kto posiada odbiornik zarówno telewizyjny jak i radiowy. Opłacie podlegają także radia samochodowe. W zasadzie każdy, kto nie opłaca abonamentu RTV podlega karze. Sprawdzić mogą nas pracownicy Poczty Polskiej. Kontrolowane są domu i mieszkania Polaków. Ustawa przewiduje także, że są osoby które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Kto nie musi płacić abonamentu?

📢 Pamiętasz PRL i lata 90.? Te rzeczy kojarzą nam się z młodością i dzieciństwem (zdjęcia) 08.11.2023 To były czasy. Dla dzisiejszych czterdziestolatków okres przełomu PRL i lat 90. ubiegłego stulecia to okres dzieciństwa, młodości i dorastania. Każdy kto miał wówczas kilka lat wspomina ten okres z nostalgią i tęsknotą. Wówczas w sklepach brakowało wielu rzeczy do których dziś dostęp mamy w zasadzie nieograniczony to jednak samo wspomnienie tamtego okresu budzi w nas tęsknotę.

📢 Zmiany w SOR-ach. Nie każdy pacjent otrzyma tam pomoc. Kto zostanie odesłany? Nie każdy pacjent, który zgłosi się na SOR, otrzyma w nim pomoc. Część z nich zostanie odesłana do POZ-ów lub tzw, wieczorynek. Takie zmiany chce wprowadzić Ministerstwo Zdrowia. 📢 Te osoby nie powinny pić zielonej herbaty. Ona nie jest dla każdego. Skutki mogą być opłakane 08.11.2023 Zieloną herbatę pije chyba każdy z nas. O jej prozdrowotnych właściwościach w zasadzie nie trzeba nikogo przekonywać. Polecają ją lekarze, dietetycy i miłośnicy wszelkiego rodzaju herbat. Bez dwóch zdań, zieloną herbatę można a nawet trzeba pić. Są jednak określone grupy osób, które mimo jej prozdrowotnych właściwości, nie powinny jej pić. Kto nie powinien pic zielonej herbaty i dlaczego? 📢 Tak wyglądał Stary Rynek w Poznaniu przed wojną. Zachwycał i imponował. Zobacz przepiękne zdjęcia! Stary Rynek w Poznaniu przed wojną zachwycał i imponował. Turystyczna perła stolicy Wielkopolski jest uznawana za jedną z najpiękniejszych w kraju. Pod względem wielkości ustępuje tylko krakowskiemu i wrocławskiemu. Przed wojną Stary Rynek był głównym miejscem handlowo - usługowym miasta. Stanowił także centrum komunikacyjne, gdzie do 1955 roku kursowały tramwaje. Dzięki archiwalnym zdjęciom możemy poczuć przedwojenny klimat tego miejsca. Zobacz fotografie i przekonaj się, jak wyglądało to miejsce w latach 20. i 30. XX wieku.

📢 Chciał leczyć innych, sam trafił na onkologię. Jest już po dwóch operacjach. Cały czas trwa zbiórka dla Macieja Łuczaka z Nowego Tomyśla Maciej Łuczak z Nowego Tomyśla jest już po operacji. - Czuję się dobrze. Ale przede mną jeszcze długa droga - mówi 22-letni student fizjoterapii, który jeszcze niedawno prowadził normalne życie. Teraz jest pacjentem onkologii, a jego życie przewróciło się do góry nogami. 📢 Autentyczne rogale, ale bez certyfikatu. W tych miejscach w Poznaniu kupisz rogale z makiem i bakaliami na maśle i jajkach! 11 listopada to w Poznaniu i okolicach czas jedzenia słynnych rogali świętomarcińskich. Niektórzy wybierają tylko te, które posiadają certyfikat, inni wręcz przeciwnie - sięgają po te wypiekane na maśle i jajkach. Gdzie w stolicy Wielkopolski szukać autentycznych rogali z makiem i bakaliami, ale bez certyfikatu? Mamy listę cukierni, piekarni oraz kawiarni!

📢 Tu w Wielkopolsce rodzi się najwięcej dzieci! Zobacz ranking najlepszych powiatów W którym z wielkopolskich powiatów rodzi się najwięcej dzieci na każde 1000 mieszkańców? Przygotowaliśmy kolejny ranking dla naszego regionu. 📢 W tych wielkopolskich powiatach emisja dwutlenku węgla jest najwyższa. Sprawdź, które miejsce w rankingu zajmuje Twój powiat! Sprawdzamy, w którym z wielkopolskich powiatów odnotowano w 2022 roku najwyższą emisję CO2 do atmosfery, gazu, który – jak oficjalnie podaje Parlament Europejski – stanowił prawie 80 procent wolumenu wszystkich emisji gazów cieplarnianych w UE w 2021 roku. 📢 Tak wyglądała polska wieś w czasach "Znachora". Zobacz archiwalne zdjęcia z okresu II RP! Na ekranach króluje obecnie nowa filmowa wersja "Znachora". Ekranizację powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza obejrzało już wiele osób. Filmowe dzieła nie oddają w pełni jednak tego, jak wyglądała wówczas polska rzeczywistość. Przedstawiamy archiwalne zdjęcia z zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego, które prezentują polską wieś z czasów II Rzeczpospolitej.

📢 Zapiera dech w piersiach! Tak wygląda piękna panorama Poznania z najwyższego wieżowca w mieście. Oto imponujące zdjęcia W Poznaniu powstaje najwyższy wieżowiec w mieście. Prace potrwają jeszcze prawie dwa lata, ale imponujący budynek Andersia Silver osiągnął swoją docelową wysokość i już góruje na centrum stolicy Wielkopolski. Nasz fotoreporter wspiął się na sam szczyt tego kolosa, by sprawdzić, jak wygląda panorama z dachu najwyższego drapacza chmur w Poznaniu. Widok zapiera dech w piersiach. Zobacz zdjęcia i przekonaj są sam! 📢 Ogromny wysyp grzybów w Wielkopolsce! Sprawdź, gdzie znajdziesz ich najwięcej. Tu warto się wybrać Jak to mawiali starzy Wielkopolanie, lepiej późno, niż wcale! W całej Wielkopolsce w ostatnich dniach pojawiło się bardzo dużo grzybów, na które sezon zasadniczo powinien już mijać. Doświadczeni grzybiarze chwalą się swoimi zbiorami, a trzeba przyznać, że często są one niezwykle okazałe.

📢 Willa milionerów nad Zalewem Zegrzyńskim - zdjęcia. Tak mieszkają Józef Wojciechowski i Patrycja Tuchlińska. To miejsce ocieka luksusem! Prywatne korty tenisowe, ptaszarnia, egzotyczne palmy, basem i własny helikopter. Tak mieszkają milionerzy - Józef Wojciechowski z Patrycją Tuchlińską. Ich willa nad Zalewem Zegrzyńskim ocieka luksusem. Deweloper rozpieszcza młodą narzeczoną i ich synka Augustyna. Zobacz na zdjęciach, jak mieszka bogaty biznesmen z młodszą o pół wieku modelką. 📢 Kup tani samochód od komornika przez internet! Oto najnowsze licytacje komornicze aut osobowych. Mamy zdjęcia i ceny W najbliższym czasie "pod młotek" na licytacjach komorniczych trafi kilka naprawdę ciekawych samochodów osobowych. W ofercie są pojazdy w dobrym stanie i atrakcyjnej cenie. Prezentujemy pojazdy sprzedawane przez komorników na internetowych aukcjach. Zobaczcie zdjęcia i ceny w naszej galerii!

📢 Oto najpiękniejsze kamienice w Poznaniu. Tak wyglądają zabytkowe perły dzielnic: Łazarz, Jeżyce, Wilda i Stare Miasto. Oto ich historię! W Poznaniu znajduje się ponad 400 zabytków nieruchomych wpisanych do Rejestru zabytków Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Znaczna część z nich to kamienice. Niektóre już po renowacji odzyskały dawny blask. Inne pozostają jeszcze odrapane i zabrudzone, ale wszystkie są tak samo cenne. Poznańskie kamienice zachwycają bogatymi zdobieniami, uroczymi balkonami czy pięknymi klatkami schodowymi. Wiele z nich powstała na początku XX wieku i reprezentuje panujący wtedy styl secesyjny, bogaty w sztukaterię czy w kwieciste ornamenty. Przedstawiamy subiektywną listę najpiękniejszych poznańskich kamienic wraz z historią ich powstania. 📢 Spór o kostkę na Starym Rynku w Poznaniu. Ekspert: Miasto popełniło błąd, ale można go naprawić. Rzeczywiście jest tak źle? Ułożona losowo? W jodełkę czy może jak piksele z komputera? Mieszkańcy prześcigają się w coraz to nowszych pomysłach na to jak wygląda kostka na Starym Rynku w Poznaniu. Ale czy rzeczywiście jest tak źle?

📢 Nowy gorący kierunek z Poznania! Zobacz, dokąd jesienią i zimą polecisz z lotniska Ławica Jesień i zima to idealny czas na podróże do cieplejszych krajów. Z poznańskiego lotniska Ławica polecimy do wielu ciekawych miejsc. W ostatnim czasie uruchomiono nowe połączenia, wśród nich - Dubaj, Lizbona, czy jordański Amman, ale też miasta idealne na tzw. city break. Zobacz kierunki lotów z Poznania na najbliższe miesiące! 📢 Odcinkowy pomiar prędkości na A2 pod Poznaniem. Pierwsze mandaty mogą być jeszcze w tym miesiącu! Jeszcze w tym roku trzeba spodziewać się kontroli prędkości na autostradzie A2 - między węzłami Poznań Komorniki i Poznań Krzesiny. Kamery Odcinkowego Pomiaru Prędkości są już zamontowane, jednak trwa proces legalizacji i odbioru sprzętu.

📢 Duże zmiany w centrum Poznania! Widać już nową drogę rowerową. Zmieniają się też chodniki i jezdnia Na Starym Mieście trwają prace przy budowie nowej drogi rowerowej. Trasa ma umożliwić łatwiejszy dostęp rowerem do śródmieścia, a także w drugą stronę - do Wartostrady oraz terenów rekreacyjnych. Przy okazji zmieniają się także przystanki, jezdnia i chodniki.

📢 Nastolatkowie z Chorzowa odpowiedzą za przemoc rówieśniczą przed sądem rodzinnym. Policja ustaliła wszystkich uczestników nagrań W poniedziałek 6 listopada w Internecie pojawiły się bulwersujące nagrania, na których widać grupę nastolatków znęcających się nad młodszym chłopcem. Dzień później, we wtorek 7 listopada, chorzowska policja ustaliła tożsamość osób widocznych na filmach. Z informacji podanych przez chorzowską komendę wynika, że poszkodowanych przez przemocowe zachowanie grupy jest dwóch chłopców, którzy zostali pokrzywdzeni dzień po dniu. Sprawa znajdzie swój finał w sądzie rodzinnym. 📢 Tragiczny wypadek w warsztacie samochodowym w Koźminku. Nie żyje 32-letni mężczyzna Tragiczny wypadek w warsztacie samochodowym w Koźminku. 32-letni mężczyzna został przygnieciony przez element samochodu ciężarowego. Niestety jego życia nie udało się uratować. 📢 COVID-19 znów szaleje! Kolejne szpitale w Wielkopolsce wstrzymują odwiedziny Dzienna liczba zakażeń koronawirusem przekracza już tysiąc. W szpitalach pojawia się coraz więcej chorych, w związku z czym placówki wstrzymują możliwość odwiedzin.

📢 Biżuteria PRL - zdjęcia, aktualne ceny z OLX. Niektóre pierścionki, kolczyki i bransoletki po latach zapomnienia są warte majątek W czasach PRL, podobnie jak współcześnie, biżuteria odzwierciedlała styl kobiety. Inna niż dziś panowała moda na kolczyki, pierścionki, bransoletki czy naszyjniki. Tyle dzisiaj są warte te jubilerskie artystyczne dzieła. Zobacz zdjęcia i ceny biżuterii PRL wystawianych na portalu OLX.

📢 Rezerwy Lecha Poznań wzmocnione przed spotkaniem ze Stomilem Olsztyn. To dobry moment, by wydostać się ze strefy spadkowej Lech II Poznań podejmie Stomil Olsztyn 8 listopada (środa) w ramach zaległej 13. kolejki drugiej ligi. Spotkanie zostało przełożone z powodu licznych powołań graczy niebiesko-białych do młodzieżowych kadr narodowych. Jak zapewniał na pomeczowej konferencji prasowej John van den Brom, drużyna trenera Artura Węski będzie wzmocniona o gracza pierwszego zespołu - Aliego Gholizadeha.

📢 Oto opuszczone groby dzieci na cmentarzach w Poznaniu. Ten widok wyciska łzy z oczu. Zobacz wstrząsające zdjęcia W dniu Wszystkich Świętych zdecydowana większość z odwiedzających cmentarze wybiera się na groby bliskich, którzy mieli szansę przeżyć kilkadziesiąt lat. Niektórzy jednak muszą radzić sobie z utratą własnych dzieci, co w społeczeństwie uchodzi za jedną z największych możliwych traum i wielu złamało. Zobaczcie, jak wyglądają opuszczone groby dzieci na poznańskich cmentarzach. Ten widok wyciska łzy z oczu. 📢 ZTM Poznań wysłuchał protestów pasażerów. Nie zmieni się trasa ważnej linii tramwajowej Projekt nowego układu linii tramwajowych, jaki miałby wejść w życie od początku 2024 r. został zmieniony: wprowadzono bardzo ważną dla pasażerów poprawkę: linia nr 15 pozostanie na trasie z Piątkowa do Junikowa, natomiast linia nr 3 połączy Naramowice i Winogrady z centrum oraz z Ratajami i Chartowem. Wcześniej poznaniacy licznie protestowali przeciw zmianie trasy tramwaju linii 15: złożono m.in. kilka tysięcy podpisów pod petycją wskazującą na konieczność pozostawienia jej bez zmian.

📢 Dramat lisa w Smolicach w Wielkopolsce. Przez 5 lat żył w zamknięciu. Uratowało go stowarzyszenie Otwarte Klatki Otwarte Klatki interweniowały na fermie futrzarskiej w Smolicach w Wielkopolsce. Udało się uratować lisa, który ledwo stał na nogach.

📢 Tak kiedyś wyglądały ulice Poznania. Przez wiele lat mocno się zmieniły! Potrafisz je rozpoznać? Ulice Fredry, Pólwiejska, Małe Garbary i wiele innych. W Narodowym Archiwum Cyfrowym nie brakuje starych fotografii różnych miejsc z Poznania. Przez kilkadziesiąt lat niektórych z nich są dzisiaj wręcz do niepoznania. Jak kiedyś wyglądała stolica Wielkopolski? Czy miasto mocno się zmieniło? Sprawdźcie! 📢 Przedwojenna Wielkopolska na zdjęciach. Tak wyglądały miasta w latach 20. i 30. Zobacz! Poznań, Kalisz, Wolsztyn, Leszno i wiele innych miast. Ich wygląd na przestrzeni lat bardzo się zmienił. Choć niektóre miejsca ze starych zdjęć można łatwo rozpoznać, to jednak dawny klimat jest nie do odtworzenia. Przeszukaliśmy zasoby Narodowego Archiwum Cyfrowego, by zaprezentować fotografie przedwojennych wielkopolskich miast. Jak kiedyś wyglądało życie w tym województwie?

📢 Te znaki zodiaku uznaje się za najmniej inteligentne. Wśród nich nie ma geniuszy Horoskop może odpowiedzieć nam na wiele pytań dotyczących przyszłości ale nie tylko. Na podstawie cech charakteru poszczególnych dwunastu znaków zodiaku możemy sprawdzić, które znaki uznawane są za najbardziej i najmniej inteligentne. Przygotowaliśmy dla was zestawienie dotyczące znaków zodiaku i ich inteligencji. Zobaczcie. 📢 Tak kiedyś wyglądał Park Wilsona w Poznaniu. Oto archiwalne zdjęcia Park Wilsona to jedna z zielonych wizytówek Poznania. Codziennie odwiedza go wielu mieszkańców stolicy Wielkopolski. Jego początki sięgają jeszcze XIX wieku. Przez lata bardzo się jednak zmienił. Jak prezentował się dawniej? Przedstawiamy archiwalne zdjęcia parku Wilsona z Narodowego Archiwum Cyfrowego. 📢 Największe i najzabawniejsze wpadki filmowe w historii. Nie ustrzegli się ich nawet producenci największych kinowych hitów! Zegarek na ręku średniowiecznego wojownika? Samolot na niebie w czasach napoleońskich? Znikające blizny, zmieniające się w ułamku sekund części garderoby, członkowie ekipy filmowej w kadrze? Te i wiele innych wpadek możemy zobaczyć na ekranach naszych telewizorów. Nie ustrzegli się ich nawet producenci największych kinowych hitów. Jak się okazuje, wpadkom filmowym są poświęcone całe strony internetowe. Kinomaniacy oglądają filmy niemal klatka po klatce, dopatrując się przeróżnych nieścisłości. A tych jest całkiem sporo! Zobaczcie naszą galerię. Wpadki z kolejnych fimów zobaczysz na kolejnych zdjęciach w galerii.

📢 Tak wyglądał jeden z kultowych lokali pod Pleszewem. Kiedyś wybuchł tu pożar. Ogień miał podłożyć zazdrosny mąż To było jedno z najbardziej kultowych miejsc pod Pleszewem. W latach 70. w Wielkopolsce zbudowano 46 zajazdów, gdzie można było posilić się, odpocząć, a także zabawić. Jeden z nich powstał w Brzeziu. Początkowo nosił nazwę “Parzybroda”, po pożarze i odbudowie przemianowano go na zajazd "U Huberta". Co teraz znajduje się w tym miejscu? 📢 Sensacyjne dowołanie. Utalentowany skrzydłowy Lecha Poznań ma szanse pojechać na MŚ! To jego pierwszy sezon w seniorskiej piłce Czterech zawodników kadry U-17: Filip Rózga (Cracovia), Jan Łabędzki (ŁKS Łódź), Oskar Tomczyk i Filip Wolski (Lech Poznań) zostało odesłanych do domu w związku ze złamaniem regulaminu. Przez tą sytuację pojawiło się miejsce dla nowych piłkarzy. Według naszych informacji selekcjoner reprezentacji Polski U-17 postanowił dowołać w ich miejsce czterech zawodników, w tym jednego z Lecha Poznań. Decydująca będzie decyzja FIFA - bez jej zgody dodatkowe powołania nie są możliwe.

📢 Nowe jezioro w Wielkopolsce napełnia się wodą. Już teraz zachęca do spacerów. Zobacz zdjęcia W Tulcach w powiecie poznańskim powstał nowy zbiornik wodny. Teraz powoli napełnia się wodą - jego urok zachęca do jesiennych spacerów. Zobacz zdjęcia! 📢 Tak wygląda jeden z najpiękniejszych domów w Poznaniu! "Złamany Dom" zdobył prestiżową nagrodę. Zobacz wyjątkowe zdjęcia "Złamany Dom" w Poznaniu zdobył tegoroczną Nagrodę Prezydenta Miasta Poznania im. Jana Baptysty Quadro. Architekci z pracowni Ultra Architecs otrzymali statuetkę za najlepszy projekt architektoniczny zrealizowany w stolicy Wielkopolski w 2022 roku. Jak wygląda "Złamany Dom" na zewnątrz i w środku? Mamy zdjęcia!

📢 Droga ekspresowa S10 w Wielkopolsce zostanie rozbudowana. GDDKiA złożyło wniosek Do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu (RDOŚ) został złożony wniosek o wydanie decyzji środowiskowej (DŚU) dla dobudowy drugiej jezdni obwodnicy Wyrzyska w ciągu drogi ekspresowej S10. To kolejny etap przygotowań do realizacji tej inwestycji.

📢 W Drezdenku koparka wjechała do fontanny. Burmistrz miasta: "Nie, nie pozazdrościliśmy Łodzi" W Drezdenku koparka wjechała... do fontanny na rynku. O zdarzeniu w mediach społecznościowych informuje burmistrz Drezdenka Karolina Piotrowska. "Nie - nie pozazdrościliśmy Łodzi" - mówi. 📢 Jeśli masz te cyfry w dacie urodzenia, to czeka Cię sukces w 2024 roku Numerologia choć nie jest uznawana za naukę ma sporą grupę zwolenników, którzy dopatrują się magicznych mocy przypisanych cyfrom. Rok 2024 to numerologiczna 8. Zobaczcie, kto w nowym roku ma zapisany sukces finansowy i miłosny. Sprawdźcie czy macie tę cyfrę w dacie urodzenia. 📢 Radość wróciła na stadion Lecha Poznań! Tak dopingowano w meczu z Ruchem Chorzów. Zobacz zdjęcia z trybun To była niesamowita noc na stadionie Lecha Poznań. Około 25 tysięcy kibiców zebrało się, by wspólnie dopingować swoją drużynę. Mecz przeciwko Ruchowi Chorzów został wygrany przez Kolejorza 2:0, a fani poznaniaków po raz ósmy w tym sezonie ekstraklasy mogli cieszyć się z wygranej Niebiesko-Białych.

📢 Grażyna Kulczyk - tak się ubiera miliarderka. Oto styl byłej żony najbogatszego Polaka Jana Kulczyka Grażyna Kulczyk, jedna z najbogatszych kobiet w Polsce, pochodzi z Poznania. Tu studiowała, z tym miastem związana jest rodzinnie i poprzez liczne projekty biznesowe. Grażyna Kulczyk to kobieta z klasą, od której wiele pań czerpie inspiracje. Miliarderka zapraszana jest na liczne wydarzenia, gale, wystawy. W jakich kreacjach się przezentuje? Zobacz w artykule niżej i naszej galerii.

📢 "Sadźcie drzewa, a nie wieże". Mieszkańcy Przeźmierowa protestowali przeciwko budowie wieży telekomunikacyjnej Sieć Play planuje postawić nową wieżę telekomunikacyjną w Wielkopolsce. Jej lokalizacja na jednej z prywatnych działek w Przeźmierowie nie podoba się jednak mieszkańcom, którzy w sobotę, 4 listopada protestowali w tej sprawie. 📢 ŚWIĄTECZNE GWIAZDECZKI 2023 - prześlij do konkursu zdjęcie swojego dziecka, może znaleźć się na okładce! Nagroda główna: 50 000 zł! Tradycyjnie, jak co roku, tworzymy wielką świąteczną galerię zdjęć dzieci z naszego województwa. Spośród maluszków i starszaków nasi Czytelnicy wybiorą dzieci, które trafią na okładki świątecznego wydania gazety. Wszystkie przesłane do 17 listopada zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku, który zostanie wydany w czwartek, 23 listopada. Na dzieci czekają wspaniałe nagrody - wśród nich rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK, a w finale wyjazdy do Energylandii, vouchery do biura podróży oraz dwie nagrody główne - 50 000 zł!

📢 Tak zmienia się Stary Rynek w Poznaniu. "Duża część uliczek jest już wybrukowana". Oto nowe zdjęcia! Trwa wielki remont Starego Rynku w Poznaniu. Widać już coraz więcej powierzchni wyłożonej nową kostką brukową. W ostatnich dniach kamienny bruk zaczął już pokrywać zachodnią i północną część rynku. Układana jest nowa, granitowa kostka, ale wykorzystywany jest także bruk, który był tam przed remontem. Zobacz, jak zmienia się Stary Rynek w Poznaniu. Oto najnowsze zdjęcia! 📢 Stary wiatrak w Poznaniu odzyska dawny blask. Dawniej nawadniał pola, a teraz stoi pośród bloków. Zobacz zdjęcia! Nie każdy poznaniak wie, że przy ul. Milczańskiej na Polance stoi stary wiatrak. Trwa renowacja, dzięki której zabytek ma odzyskać dawny blask. Dawniej działał on jako turbina wietrzna nawadniając okoliczne pola. Teraz otaczają go bloki mieszkalne.

📢 PLEBISCYT EDUKACYJNY Głosowanie rozpoczęte! Możesz jeszcze zgłosić do nagrody nauczyciela, dyrektora, przedszkole, szkołę lub uczelnię We wtorek, 24 października rozpoczęło się głosowanie, w którym laureaci zostaną wybrani najpierw osobno w miastach i powiatach, później w skali województwa, a następnie w ogólnopolskim finale. Zagłosuj na pracowników edukacji! Wciąż możesz też zgłosić swoich kandydatów do nagród. 📢 Kto pojedzie za darmo do sanatorium w 2024? Te osoby mają szanse na bezpłatny turnus! Wyjazd do sanatorium ma podreperować nasze zdrowie. Możemy pojechać na taki turnus odpłatnie lub bezpłatnie. Bezpłatny wyjazd do sanatorium oczywiście w rozumieniu, że kuracjusz nie pokrywa kosztów, a robi to za niego ubezpieczyciel, czyli NFZ czy ZUS na rzecz których płacimy składki. Zobaczcie kto może skorzystać z takiego wyjazdu bez ponoszenia kosztów.

📢 Stylizacje Patrycji Tuchlińskiej. Takie stroje nosi partnerka 76-letniego milionera Józefa Wojciechowskiego Patrycja Tuchlińska i Józef Wojciechowski są na świeczniku plotkarskich mediów. Młodsza od milionera o 48 lat modelka pokazuje w mediach społecznościowych prywatne życie rodzinne, podróże i luksusową posiadłość nad Jeziorem Zegrzyńskim. Stylizacje 28-latki są zawsze przemyślane i niebanalne. Ukochana dewelopera gustuje zazwyczaj w klasycznych kolorach. Zobacz w galerii, jak się ubiera narzeczona szefa JW Construction. 📢 Te znane marki padają łupem złodziei. Zobacz, które popularne auta kradną najczęściej Chociaż skala kradzieży aut w Polsce na przestrzeni lat się zmniejszyła, przestępczy proceder nadal trwa. Według policyjnych statystyk z 2022 roku, Poznań - zaraz po Warszawie - uplasował się na drugim miejscu w kraju. Giną luksusowe pojazdy, ale też te bardziej zwyczajne. Jakie modele tanich aut najczęściej znikają sprzed bloków i posesji w Wielkopolsce? Sprawdź w galerii.

📢 Tak żyło się w Poznaniu przed wojną. Zobacz wyjątkowe zdjęcia. Takiego miasta już nie ma! Jesteście ciekawi, jak żyło się w Poznaniu przed wojną? Zajrzeliśmy do Narodowego Archiwum Cyfrowego i wybraliśmy kilkadziesiąt wyjątkowych zdjęć. Zobaczycie na nich obrazki z codziennego życia mieszkańców oraz niezwykłe wydarzenia z historii Poznania. Jedno jest pewne: takiego miasta już nie ma!

Gazeta Lubuska. Nowa Sól. Pierwszy taki zabieg w Lubuskiem