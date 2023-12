Prasówka 9.12.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 8.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Pogoń Szczecin - Warta Poznań 3:3. Nieprawdopodobna metamorfoza. Zobacz oceny Zielonych”?

Prasówka 9.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Pogoń Szczecin - Warta Poznań 3:3. Nieprawdopodobna metamorfoza. Zobacz oceny Zielonych Warta Poznań na początek rundy rewanżowej ekstraklasy zremisowała w Szczecinie z Pogonią 3:3. Zieloni nieźle grali do przerwy i prowadzili 1:0, ale po zmianie stron sprawiali wrażenie, jakby zeszło z nich powietrze. Stracili trzy gole, ale potem odrobili straty!

📢 Warta Poznań była już na deskach, jednak zmartwychwstała w ostatnich minutach! Warta Poznań w piątkowy wieczór w Szczecinie rozegrała dwie różne połowy. W pierwszej Zieloni zagrali odważnie, mądrze w obronie i po przerwie schodzili z prowadzeniem 1:0. W drugiej odsłonie poznaniacy zostali w szatni i zostali skarceni przez Pogoń. Jednak końcówka w wykonaniu poznaniaków była szalona i ostatecznie wracają do domu z cennym punktem, remisując 3:3 (1:0).

📢 Mróz na dworze, ale robić trzeba! Tak teraz wygląda remontowany Stary Rynek w Poznaniu. Mamy nowe zdjęcia Stary Rynek w Poznaniu to cały czas wielki plac budowy, chociaż według wstępnych zapowiedzi urzędników zasadnicze roboty budowlane miały zakończyć się tutaj w drugiej połowie listopada. Postanowiliśmy sprawdzić, jak posuwają się prace. Odwiedziliśmy serce miasta w środowe przedpołudnie, kiedy termometr pokazywał minus trzy stopnie Celsjusza. Jak się okazuje, mróz robotnikom niestraszny i nawet przy niesprzyjających warunkach pracują w pocie czoła. Zobacz najnowsze zdjęcia i sprawdź, jak wygląda teraz remontowany Stary Rynek w Poznaniu.

Prasówka 9.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Procesja światła przeszła przez Ostrów Tumski w Poznaniu. Oddali cześć Niepokalanej. Zobacz zdjęcia W piątkowy wieczór, w związku z obchodami uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, przez Ostrów Tumski w Poznaniu przeszła Procesja Światła.

📢 Oto wnętrza domu Artura z "Rolnik szuka żony" - tak wyglądają. Zobaczcie zdjęcia! [9.12.2023] Oto wnętrza domu Artura z "Rolnik szuka żony". Artur jest uczestnikiem dziesiątej edycji programu emitowanego w TVP 1. Razem z rodzicami i dziadkami prowadzi ponad stuhektarowe gospodarstwo na Mazowszu. Zobaczcie, jak wyglądają wnętrza jego domu. Mamy zdjęcia! 📢 Oto Roksana z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. "Wyglądasz jak milion dolarów". Zobaczcie zdjęcia! [9.12.2023] Oto Roksana z "Rolnik szuka żony 8" na prywatnych zdjęciach. "Figurka po ciąży super" - przekonują fani. Roksana była gwiazdą 8. edycji "Rolnik szuka żony", kultowego programu TVP 1. I choć w tym randkowym show nie udało jej się znaleźć miłości swojego życia, z pewnością nie żałuje, że wzięła w nim udział. Jest niezwykle popularna na Instagramie, a na YouTube prowadzi swój kanał. Stała się celebrytką. Zobaczcie, jak na prywatnych zdjęciach prezentuje się dziś Roksana z "Rolnik szuka żony".

📢 Tak na pokazie mody prezentowały się Monika Mrozowska, Emilia Dankwa i Iwona Węgrowska. Zobaczcie zdjęcia! [9.12.2023] Takie gwiazdy polskiej sceny wzięły udział w charytatywnym pokazie mody "Gwiazdy dzieciom", zorganizowanym dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Mazowieckim. Na wybiegu zaprezentowały się miedzy innymi: Monika Mrozowska, Emilia Dankwa i Iwona Węgrowska. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Tego nie wiedzieliście o Irku z "Rolnik szuka żony 10". Tak promuje Islandię. Musicie to zobaczyć! Oto niesamowita pasja Irka z "Rolnik szuka żony". Musicie ją poznać. Tak promuje Islandię. Irek to uczestnik 10. edycji programu "Rolnik szuka żony". Przyjechał z Reydarfjordur na Islandii, by zdobyć serce Agnieszki z Biskupca. Dotarł niemal do samego finału. Ostatecznie jednak rolniczka się z nim pożegnała, gdyż jej zdaniem skrywał zbyt wiele tajemnic. Nam udało się odkryć jedną z nich. Zobaczcie, w jak piękny sposób Irek promuje Islandię. Warto zajrzeć do naszej galerii.

📢 Conan Kaźmierski, syn Królowej Życia - tak mieszka i żyje. Zobaczcie zdjęcia gwiazdy TTV Conan Kaźmierski jest synem Dagmary Kaźmierskiej, niekwestionowanej gwiazdy programu "Królowa życia" w TTV. Występował w wielu odcinkach tego kultowego reality show. Widzowie widzieli jak zmieniał się przez lata. Dziś studiuje medycynę. Był też właścicielem lodziarni na Stabłowicach we Wrocławiu. Zobaczcie, jak mieszka i żyje Conan Bestia Kaźmierski. 📢 Tak mieszka Dariusz z "Rolnik szuka żony 10". Zobaczcie zdjęcia! [9.12.2023] Tak wygląda dom i gospodarstwo Dariusza z programu "Rolnik szuka żony 10". Dariusz spod Łodzi to kolejny gospodarz, który zgłosił się do tego programu, by odmienić swój los. W życiu zawodowym czuje się spełniony. Czas odnieść sukces w życiu prywatnym. Zobaczcie, jak mieszka i żyje rolnik z Łódzkiego. Tak wygląda jego dom i gospodarstwo. Mamy zdjęcia!

📢 Oto Sara i Artur z "Rolnik szuka żony 10" na intymnych zdjęciach. "Jesteśmy coraz bliżej siebie". Zobaczcie! [9.12.2023] Oto Sara i Artur z "Rolnik szuka żony" na intymnych zdjęciach. - Myślę, że między nami jest już miłość - wyznał Artur. Razem z Sarą są bohaterami 10. edycji programu "Rolnik szuka żony". Jako pierwsi stworzyli parę i wiele wskazuje na to, że zostaną razem również po programie. Zobaczcie najbardziej intymne sceny z udziałem Artura i Sary z "Rolnik szuka żony". 📢 Tak zmieniła się Blanka z "Rolnik szuka żony 10". Internauci: "Sama słodycz. Miód i malina". Tak się zmieniła! [9.12.2023] Oto metamorfoza, jaką przeszła Blanka z "Rolnik szuka żony". Zobaczcie, jak dziś wygląda! Blanka brała udział w 10. edycji programu TVP 1. I choć internauci przekonywali, że jest najlepszą partią dla Artura, rolnik podjął inną decyzję. Wybrał Sarę. Zobaczcie, jak dziś wygląda Blanka z "Rolnik szuka żony". Przeszła kapitalną metamorfozę. Ludzie są pod wrażeniem!

📢 Oto Artur z "Rolnik szuka żony 10" - tak wygląda gospodarstwo gwiazdy programu TVP 1. Zobaczcie zdjęcia! [9.12.2023] Oto gospodarstwo Artura z "Rolnik szuka żony 10". Mamy zdjęcia! Artur z Mazowsza to młody, 28-letni, postawny gospodarz, który zgłosił się do 10. edycji programu "Rolnik szuka żony", by zmienić swoje życie. Jego wcześniejsze związki rozpadły się, bo zbyt dużo czasu poświęcał gospodarstwu. Zobaczcie, jak wygląda miejsce, w którym mieszka i pracuje Artur z programu "Rolnik szuka żony". 📢 Oto Mariolka ze "Świat według Kiepskich" - tak zmieniła się Barbara Mularczyk. Zobaczcie zdjęcia! [9.12.2023] Oto Barbara Mularczyk z serialu "Świat według Kiepskich" - tak dziś wygląda Mariolka! Barbara Mularczyk to polska aktorka, której ogromną sławę i popularność przyniosła rola właśnie Mariolki w serialu "Świat według Kiepskich". W tym kultowym sitcomie Polsatu grała aż 23 lata. Na planie tego filmu spędziła ponad połowę swojego dotychczasowego życia. Jak dziś wygląda Mariolka z "Świat według Kiepskich"? Zajrzyjcie do naszej galerii.

📢 Tak mieszka Ewa z "Rolnik szuka żony", wybranka Waldemara. Mamy zdjęcia jej domu! [9.12.2023] Tak mieszka Ewa z "Rolnik szuka żony", kandydatka na żonę Waldemara! Ewa ma dom w Wyrzysku w Wielkopolsce. Zgłosiła się do programu, bo bardzo chciała poznać Waldemara spod Pakości. Spędziła trochę czasu na jego gospodarstwie. Dzięki temu, że zaprosiła go do swojego domu w Wyrzysku, wiem jak mieszka na co dzień. Zobaczcie, jak wygląda dom Ewy z "Rolnik szuka żony". 📢 Oto Anna z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. Zobaczcie, jak się zmieniła! [9.12.2023] Tak wygląda Anna z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach sprzed kilkunastu lat. Anna to uczestniczka 10. edycji programu "Rolnik szuka żony". Prowadzi gospodarstwo rolne w powiecie kaliskim w Wielkopolsce i - wszystko na to wskazuje - stworzy parę z Jakubem z Ostrowa Wielkopolskiego. Dotarliśmy do jej prywatnych zdjęć. Zobaczcie, jak zmieniła się Anna z "Rolnik szuka żony".

📢 Tak wygląda dom Jakuba z "Rolnik szuka żony", wybranka Anny. Ma ciekawe, stylowe meble. Zobaczcie zdjęcia! [9.12.2023] Zobaczcie, jak mieszka Jakub z "Rolnik szuka żony", kandydat na męża Anny. Jakub to mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego, który zgłosił się do programu "Rolnik szuka żony", by lepiej poznać Annę spod Kalisza. Rolniczka wybrała go spośród wielu. Zobaczcie, jak na co dzień mieszka i żyje Jakub z "Rolnik szuka żony". Tak wygląda jego dom. Mamy zdjęcia! 📢 Studenci okupują akademik w Poznaniu! Mają śpiwory, jedzenie i ubrania na zmianę. Trwa strajk w Domu Studenckim Jowita. Zobacz zdjęcia 8 grudnia odbył się kolejny protest studentów dotyczący likwidacji Domu Studenckiego Jowita w Poznaniu. Młodzi ludzie głośno sprzeciwiają się działaniom Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, który jest właścicielem budynku. Na koniec protestu ogłosili strajk okupacyjny. Mają zamiar zostać w budynku Jowity. Późnym wieczorem studentów odwiedził kanclerz UAM dr Marcin Wysocki.

📢 Tworzą cuda z lodu! Na ulicy Św. Marcin w Poznaniu rozpoczął się Poznań Ice Festival, czyli Festiwal Rzeźby Lodowej. Zobacz zdjęcia Wystartował Poznań Ice Festival 2023, czyli Festiwal Rzeźby Lodowej. Zmagania artystów można na ul. Święty Marcin do niedzieli. W piątek odbywa się konkurs rzeźby małej, którego tematem jest "kosmos". Kolejnego dnia poznaniacy będą mogli przyglądać się najbardziej widowiskowej konkurencji - Speed Ice Carving. Z kolei w niedzielę, na zakończenie festiwalu, odbędzie się konkurs główny. 📢 Mężczyzna upadł na przystanku na ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu. Był tak pijany, że prawie wpadł pod tramwaj Nietrzeźwy mężczyzna o mały włos wpadłby pod tramwaj na ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu. Na zdjęciu można zobaczyć, że jego nogi znajdują się za przystankiem, tuż przy tramwaju. Z relacji świadków zdarzenia wynika, że mężczyzna miał na sobie plakietkę kontrolera biletów.

📢 Oto Justyna i Łukasz Maciorowscy z "Rolnicy. Podlasie" - tak mieszkają. Zobaczcie zdjęcia! Tak mieszkają Justyna i Łukasz Maciorowscy z Ciemnoszyj! To bohaterowie niezwykle popularnego serialu dokumentalnego "Rolnicy. Podlasie". Codzienne przygody rolników z Podlasia można oglądać w telewizji Focus TV. Zobaczcie, jak żyją i mieszkają na co dzień Justyna i Łukasz z programu "Rolnicy. Podlasie". 📢 Próbna matura 2023/2024: Język angielski. Mamy odpowiedzi i arkusze CKE! Sprawdź, jakie zadania były na próbnej maturze 8 grudnia Próbna matura 2023/2024 z języka angielskiego już za uczniami! Choć egzaminy maturalne odbędą się dopiero w przyszłym roku, to szkoły już przygotowują uczniów na ten ważny egzamin. Od 6 do 8 grudnia 2023 roku odbywać się będą w szkołach tzw. próbne matury. Zobacz arkusze CKE do testów z języka angielskiego! Mamy też odpowiedzi do próbnej matury z języka angielskiego! Odpowiedzi znajdują się pod arkuszami.

📢 Zobacz dom Szymona Hołowni. Tu żyje na co dzień marszałek sejmu. Tak mieszka Szymon Hołownia z ukochaną żoną, córeczkami i psiakiem Dom Szymona Hołowni zlokalizowany jest nieopodal Warszawy. Nieruchomość polityka położona jest w wygodnej odległości od miejskiego zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Tu Szymon Hołownia mieszka wraz z żoną i córeczkami. Zobacz, jak żył do tej pory lider Trzeciej Drogi i prowadzący „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni, który jest nowym marszałkiem Sejmu. 📢 Legenda Lecha Poznań kończy 65 lat. Mirosław Okoński niedługo doczeka się własnego filmu Jeden z najwybitniejszych polskich piłkarzy, który z Lechem Poznań trzy razy sięgnął po mistrzostwo Polski, obchodzi urodziny. 8 grudnia Mirosław Okoński skończył dokładnie 65 lat. Urodzona w Koszalinie legenda Kolejorza, która trafiła do Złotej XI Lecha na 100-lecie klubu, cały czas jest w dobrej formie, a w najbliższym czasie doczeka się premiery swojego filmu.

📢 Groźny wypadek w Poznaniu. Radiowóz zderzył się z osobówką na Łazarzu. Dwóch policjantów trafiło do szpitala Do zderzenia samochodu osobowego i radiowozu doszło w piątek, 8 grudnia na skrzyżowaniu ulic Głogowskiej i Strusia w Poznaniu. Dwóch policjantów zostało zabranych do szpitala. Nic poważnego im się nie stało. 📢 Stroik świąteczny na cmentarz – pomysły na wyjątkową dekorację. Wybraliśmy najpiękniejsze kompozycje na grób na Boże Narodzenie 2023 Stroik świąteczny na cmentarz to piękna dekoracja pomnika na Boże Narodzenie. Zobacz, jak wyjątkowo można ozdobić płyty nagrobne i uczcić pamięć bliskich w tym ważnym czasie. Przedstawiliśmy w galerii piękne świąteczne stroiki na grób, które przystroją groby rodziny i przyjaciół. 📢 Stroik świąteczny ze świecą – stwórz magiczny i nastrojowy klimat w swoim domu. Zobacz zdjęcia najpiękniejszych stroików ze świecą Święta Bożego Narodzenia to czas, kiedy nasze domy wypełniają zapach pierników oraz radość ze wspólnie spędzonego czasu z rodziną. Jednym z najpiękniejszych elementów tego okresu są ozdoby świąteczne, które podkreślają tę wyjątkową atmosferę w domu. Stroik ze świecą to nie tylko elegancka dekoracja, ale również symbol bliskości, spokoju i rodzinnej atmosfery. Stworzenie własnego stroika nie jest trudnym zadaniem – podpowiemy ci, jak to zrobić! Zobacz zdjęcia stroików ze świecą, które dla ciebie wybraliśmy i zainspiruj się! Sprawdź, jak stworzyć piękny i elegancki stroik świąteczny ze świeczką.

📢 Paznokcie kocie oko to niezwykły manicure. To zdobienie wygląda obłędnie i jest łatwe w wykonaniu. Zobacz, jak je zrobić krok po kroku Paznokcie kocie oko to stylowy i modny manicure. Jak wygląda? Przypomina trójwymiarową świetlistą smugę. Zobacz, jak wyglądają paznokcie kocie oko, a już nigdy nie będziesz chciała mieć inaczej pomalowanych pazurków. Nic w tym dziwnego, to zdobienie ma coś w sobie magnetycznego! Nie tylko dlatego, że do jego wykonania trzeba użyć specjalnej blaszki magnetycznej, ale i z tego względu, że jest piękny.

📢 "Rolnik szuka żony" - tak mieszka Dariusz, gwiazda 10. edycji program. Oto wnętrza jego domu. Zobaczcie zdjęcia! [8.12.2023 r.] Oto wnętrza domu Dariusza z "Rolnik szuka żony". Zobaczcie zdjęcia! Dariusz to uczestnik 10. edycji kultowego programu w TVP1. Mieszka pod Łodzią. To tam prowadzi gospodarstwo nastawione na hodowlę warzyw. Jego dom stoi tuż przy drodze. Zobaczcie, jak wyglądają jego wnętrza.

📢 Julia Wieniawa na odważnych zdjęciach. Reakcje jej fanów: "Kobieta rakieta". Zobaczcie! [8.12.2023 r.] Oto odważne zdjęcia Julii Wieniawy. Reakcje jej fanów: "O matko!". Zobaczcie! Julia Wieniawa to polska aktorka, piosenkarka oraz celebrytka. Często jest fotografowana na ściankach. Sama też lubi, jak ją fotografują. Na jej Instagramie możemy znaleźć wiele odważnych zdjęć. W naszej galerii znajdziecie te najodważniejsze. 📢 Trwa proces policjanta, który zastrzelił Adama Czerniejewskiego z Konina. "Jestem załamany zeznaniami byłych funkcjonariuszy policji" W Sądzie Okręgowym w Kaliszu trwa proces policjanta Sławomira L., który odpowiada za nieumyślne spowodowanie śmierci. Podczas interwencji w Koninie zastrzelił 21-latka. - Jestem załamany zeznaniami byłych funkcjonariuszy, wierzyłem, że powiedzą, jakim człowiekiem jest oskarżony i jakie ma metody w pracy – powiedział po rozprawie Artur Czerniejewski, ojciec 21-letniego Adama.

📢 Mieszkania zamiast kina w Poznaniu. Teren z Multikinem 51 został sprzedany Budynek Multikina 51 przy ulicy Królowej Jadwigi w Poznaniu został sprzedany. Inwestor za grunt zapłaci 57 mln zł. Wiadomo już, co powstanie na tym terenie. 📢 To zadziwia i śmieszy poznaniaków! Zobacz zaskakujące zdjęcia z tramwajów i autobusów MPK. Zaniemówisz z wrażenia! Codzienne podróżowanie pojazdami MPK Poznań dostarcza wielu niezapomnianych przeżyć. Zobacz, co zaskakuje, dziwi i śmieszy pasażerów poznańskich autobusów i tramwajów. Bo przecież nigdy nie wiesz, kogo spotkasz w bimbie lub na przystanku... Zdjęcia członków społeczności Spotted: MPK Poznań potrafią wprawić w osłupienie. Przekonaj się sam i zobacz naszą wyjątkową galerię. To doprawdy niezwykle ekscytujące doświadczenie!

📢 Takie są skutki picia piwa. Czy jedno dziennie szkodzi? Oto zalecenia ekspertów od zdrowia! Czy piwo szkodzi? A może ma wartości prozdrowotne? To fundamentalne pytania, które zadają sobie wszyscy piwosze. Naukowcy i lekarze mają w tym temacie różne opinie. Jedni uważają, że picie piwa ma pozytywny wpływ na ludzki organizm. Inni zaznaczają, że spożywanie alkoholu - nawet niskoprocentowego - to duże niebezpieczeństwo. Jak jest naprawdę? W naszej galerii znajdziecie odpowiedzi na pytania, co dzieje się z organizmem, gdy pijemy piwo. Czy jedno piwo dziennie szkodzi? Oddajmy głos ekspertom.

📢 Uważaj! Tymi słowami obrazisz poznaniaka i poznaniankę. Oto popularne poznańskie wyzwiska. Poznaj bardzo niegrzeczną listę Wyzwiska są mało kulturalne, ale większości z nas zdarza się ich używać... Dlatego wyzwiska wykształciły się nie tylko w każdym języku narodowym, ale też w gwarach i językach lokalnych. W gwarze poznańskiej również nie brakuje słów, którymi poznaniacy się wzajemnie okładają, kiedy tracą do kogoś cierpliwość lub zwyczajnie chcą kogoś obrazić. Poznaj poznańskie wyzwiska! Kliknij w "ZOBACZ GALERIĘ". 📢 Balkon na placu Wolności w Poznaniu grozi zawaleniem? Organizatorzy: Nie ma takiej możliwości! W ocenie naszego czytelnika oblegany tłumnie balkon jednej z restauracji na bożonarodzeniowym jarmarku w Poznaniu w każdej chwili może runąć, gdyż wszystko trzyma się na kiepskich zawiasach meblowych. Organizatorka jarmarku uspokaja: to nie jest drewniana konstrukcja na zawiasach!

📢 Poznań ma najlepsze w tym roku lodowisko w Europie. Doceniony został także jarmark świąteczny Lodowisko znajdujące się na Międzynarodowych Targach Poznańskich jest najlepszym w Europie - uznała Międzynarodowa organizacja European Best Destinations. Docenione zostało także Betlejem Poznańskie, które zajęło 4. miejsce w konkursie na najlepszy jarmark bożonarodzeniowy.

📢 Lech Poznań poznał rywala w ćwierćfinale Fortuna Pucharu Polski. Do stolicy Wielkopolski przyjadą Portowcy Pogoń Szczecin będzie najbliższym rywalem Lecha Poznań w ćwierćfinale Fortuna Pucharu Polski. Kolejorz zmierzy się Portowcami na własnym stadionie w dniach 27-29 lutego. Zwycięzcy tego spotkania pozostanie już tylko jeden krok do wielkiego finału Pucharu Polski, który jest zaplanowany na 2 maja 2024 roku. 📢 Te osoby powinny jeść natkę pietruszki. Przy tych chorobach warto ją jeść Choć natka pietruszki przez wielu kojarzona jako nielubiany dodatek do rosołu to warto docenić jej wartości odżywcze ale i walory smakowe. Zielone liście o bardzo intensywnym aromacie i charakterystycznym smaku nadają się do wielu potraw i wzbogacają danie nie tylko pod względem smakowym. Natka ma bardzo wiele właściwości zdrowotnych. Jakich? Sprawdźcie.

📢 Skutki picia rumianku - lista. To się dzieje z organizmem, gdy regularnie pijesz napar z rumianku Herbata rumiankowa jest jedną z najzdrowszych naparów. To tanie i lecznicze zioło. Rumianek ma szerokie zastosowanie lecznicze i jest jednym z najbezpieczniejszych ziół, które można stosować bez obaw. Prawie w ogóle nie daje skutków ubocznych. Chętnie wykorzystuje go przemysł kosmetyczny. Zobacz, co się dzieje z twoim organizmem, gdy pijesz herbatę rumiankową. 📢 Ta czarna sukienka midi jest idealna na święta. W niej Agata Kornhauser-Duda ubrała choinkę w Pałacu Prezydenckim Szukasz inspiracji na świąteczną kreację? Czarna sukienka midi to zawsze dobre rozwiązanie. A ta, na którą zdecydowała się Agata Kornhauser-Duda podczas ubierania choinki w Pałacu Prezydenckim to prawdziwa perełka. Jest nie tylko ładna, ale i elegancka.

📢 Matura próbna z angielskiego 2024. Tu znajdziecie arkusz i odpowiedzi do testów diagnostycznych CKE. Co trzeba było powtórzyć? Matura próbna z języka angielskiego odbyła się w całej Polsce 8 grudnia 2024 roku. Miała formę pisemną i była przeprowadzana tak, aby przedstawić maturzystom realia matury w maju. Zobacz arkusz CKE i odpowiedzi do zadań. W tym materiale znajdziesz też najważniejsze informacje o maturach próbnych CKE. Ile trwał egzamin z języka angielskiego? Jaki był temat pracy pisemnej? Czy matura będzie oceniana? Wyjaśniamy. 📢 Wypadek na trasie Wróżewy-Krotoszyn. Samochód wypadł z drogi i uderzył w drzewo. Kierowca trafił do szpitala W czwartek, 7 grudnia o godz. 20:49 na trasie Wróżewy-Krotoszyn samochód wypadł z drogi i zatrzymał się na drzewie. Kierowca został zabrany na Szpitalny Oddział Ratunkowy.

📢 Kłują nas codziennie w oczy! Oto najbrzydsze budynki Poznania. Zobacz ich zdjęcia Poznań jest w ciągłym remoncie, a w mieście powstają nowe budynki, mosty oraz drogi. Warto jednak zatrzymać się na chwilę, by rozejrzeć się wokół siebie i rozeznać, które budowle Poznania są najpiękniejsze, a które po prostu kłują człowieka w oczy. 📢 Jedyny taki jarmark w Polsce! Betlejem poznańskie nominowane do prestiżowej nagrody Betlejem Poznańskie weźmie udział w konkursie na najlepszy jarmark świąteczny w Europie. Poznański jarmark bożonarodzeniowy jako jedyny w Polsce został uwzględniony w rywalizacji przez organizację European Best Destinations. 📢 Akcja łowców pedofili w powiecie kolskim. 23-latek chciał mieć dziecko z 12-latką Fundacja ECPU Polska, znana szerzej jako „łowcy pedofili”, przyczynili się do zatrzymania kolejnej osoby. Tym razem był to młody, bo 23-letni mieszkaniec powiatu kolskiego. Mężczyzna przyznał się przed kamerą do zarzucanych mu czynów.

📢 Tak wyglądała naprawdę polska wieś w czasach "Znachora". Oto archiwalne zdjęcia z okresu II RP! Na ekranach króluje obecnie nowa filmowa wersja "Znachora". Ekranizację powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza obejrzało już wiele osób. Filmowe dzieła nie oddają w pełni jednak tego, jak wyglądała wówczas polska rzeczywistość. Przedstawiamy archiwalne zdjęcia z zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego, które prezentują polską wieś z czasów II Rzeczpospolitej. 📢 Tu jest smacznie! Oto 5 najlepszych restauracji w Poznaniu. Zobacz ranking internautów! Jakie są najlepsze restauracje w Poznaniu? W plebiscycie aplikacji Wolt zagłosowali jej użytkownicy. Było 5 kategorii: „Zielono mi”, „Comfort Food”, „All around Asia”, „Dobre, bo włoskie” i „Śniadanie do łóżka”. Które poznańskie restauracje zdobyły wyróżnienia? 📢 Poznań wystrojony na Boże Narodzenie. Zobacz świąteczne iluminacje! W Poznaniu już panuje bożonarodzeniowy nastrój. W różnych częściach miasta możemy wybrać się na jarmarki, mikołajkowe i świąteczne wydarzenia, a także podziwiać piękne iluminacje. Zobacz, jak wygląda przystrojony świątecznie Poznań i co można robić w grudniu.

📢 Stare banknoty warte majątek. Będziesz zaskoczony. Ile kosztują stare i kolekcjonerskie banknoty z PRL-u i nie tylko? 8.12.2023 Pieniądze PRL dla kolekcjonerów. Możesz na nich dużo zarobić. Wartość tych starych banknotów cały czas rośnie. Może masz je schowane w swoim domu? Kolekcjonerzy szukają jak najlepszych okazji, aby zakupić banknoty, które są warte fortunę. Taka jest obecnie jest ich wartość. Sprawdź, od czego ona zależy. Będziesz w szoku! Możesz za nie dostać sporo pieniędzy. Na ich cenę wpływa wiele czynników. Sprawdź szczegóły! 📢 Kamila Boś z "Rolnik szuka żony" - tak mieszka. Zobaczcie zdjęcia [8.12.2023] Tak mieszka i żyje na co dzień Kamila Boś z programu "Rolnik szuka żony". Królowa Pieczarek właśnie skończyła 30 lat! Kamila Boś to z pewnością jedna z najpiękniejszych uczestniczek programu "Rolnik szuka żony". Była gwiazdą ósmej edycji programu TVP 1. Mimo iż od jej udziału w "Rolniku..." minęły już 2 lata, z miesiąca na miesiąc przybywa jej fanów na Instagramie. Zobaczcie, jak mieszka i żyje rolniczka, której media nadały tytuł Królowej Pieczarek.

📢 Taniej na pewno nie będzie! Zobacz mieszkania do 250 tys. zł w Poznaniu. Oto kawalerki na sprzedaż! Czy są warte swojej ceny? Z najnowszych raportów wynika, że mieszkania w Polsce są coraz droższe. Wzrost cen jest napędzany głównie przez program "Bezpieczny kredyt 2%". Postanowiliśmy sprawdzić, jakie mieszkania z rynku wtórnego można teraz kupić w Poznaniu do 250 tys. zł. Są to jedynie kawalerki i ofert jest niezbyt wiele. Zobacz je w naszej galerii. Oferty pochodzą z serwisu otodom.pl. 📢 Lotnisko Ławica w Poznaniu bije prawdziwe rekordy! "Spodziewamy się imponujących liczb" W Międzynarodowym Dniu Lotnictwa Cywilnego zaglądamy na Ławicę, z której ostatnio płyną same pozytywne informacje. Poznański port bije wszelakie rekordy. Na koniec roku jego przedstawiciele spodziewają się imponujących liczb.

📢 Próbna matura 2023/2024: Matematyka. Poprawne odpowiedzi i arkusze CKE! Sprawdź, jakie zadania były na próbnej maturze Choć egzaminy maturalne odbędą się dopiero w przyszłym roku, to szkoły już przygotowują uczniów na ten ważny egzamin. Od 6 do 8 grudnia 2023 roku odbywać się będą w szkołach tzw. próbne matury. Zobacz arkusze CKE oraz poprawne odpowiedzi do testów z matematyki!

📢 Na ważnym rondzie w Poznaniu jest już kamera. Wiemy, kiedy zacznie działać Na rondzie Kaponiera w Poznaniu trwa montaż kamery rejestrującej kierowców wjeżdżających na czerwonym świetle. Wiemy, kiedy zostanie uruchomiona. 📢 Jeleń umierał w męczarniach w Poznaniu. Czy można było mu pomóc szybciej? "System totalnie kuleje" Jeleń wykrwawiał się na płocie przy ulicy Pasieka w Poznaniu. Na miejsce wezwana została straż miejska oraz odpowiednie służby, które przerwały cierpienie zwierzęcia. Cała akcja trwała ponad godzinę. Czy można było zadziałać szybciej? 📢 Karmnik dla ptaków wywieszony? Te ptaki chętnie wpadną z wizytą, jeśli zostawisz ich ulubione przysmaki O tym, że ptaki trzeba dokarmiać z głową, już wiemy. Nie zostawiamy im chleba, ani produktów solonych, bo mogą poważnie zaszkodzić naszym skrzydlatym przyjaciołom. Jeśli uwielbiasz obserwować ptaki i zależy ci, żeby zobaczyć ich jak najwięcej, pamiętaj, że wiele z nich lubi inne smakołyki, dlatego warto postawić na różnorodność. Sprawdź, jakie ptaki mogą odwiedzić karmnik, jeśli znajdą w nim coś pysznego dla siebie.

📢 Mikołaj Roznerski skończył 40 lat - tak mieszka. Zobaczcie zdjęcia! Zobaczcie jak mieszka Mikołaj Roznerski, gwiazda "M jak miłość". Mikołaj Roznerski to polski aktor, który ogólnopolską rozpoznawalność zdobył dzięki roli Marcina Chodakowskiego w serialu "M jak miłość". Grał też Lecha Wałęsę w filmie "Gierek". Wkrótce skończy więc 40 lat. Zobaczcie, jak żyje na co dzień i mieszka Mikołaj Roznerski z "M jak miłość". Mamy zdjęcia!

📢 Ksiądz z Kostrzyna z poważnymi zarzutami. Miał doprowadzić małoletnią osobę do poddania się innej czynności seksualnej Prokuratura Rejonowa we Wrześni postawiła księdzu Mateuszowi N. zarzut dotyczy kilkukrotnego nadużycia stosunku zależności. Podejrzany miał doprowadzić małoletnią osobę poniżej lat 15 do poddania się innej czynności seksualnej. Grozi mu do 12 lat więzienia. 📢 Stroiki świąteczne na stół – eleganckie dekoracje na Boże Narodzenie. Piękne świąteczne ozdoby stołu. Zobacz najlepsze pomysły florystów Stroik świąteczny na stół to piękny element bożonarodzeniowego wystroju domu. Wigilijne dania i wypieki będą smakować wyjątkowo na elegancko udekorowanym blacie. Boże Narodzenie to wyjątkowy czas, kiedy spotykamy się z rodziną i przyjaciółmi, żeby wspólnie pobiesiadować. Dlatego przystrajając mieszkanie na święta, nie możemy zapomnieć o klimatycznej oprawie stołu. Podpowiadamy, jaki stroik na stół wybrać na Boże Narodzenie 2023, żeby zachwycał zaproszonych gości.

📢 Zachwycał i imponował! Tak wyglądał Stary Rynek w Poznaniu przed wojną. Oto wyjątkowe zdjęcia Stary Rynek w Poznaniu przed wojną zachwycał i imponował. Turystyczna perła stolicy Wielkopolski jest uznawana za jedną z najpiękniejszych w kraju. Pod względem wielkości ustępuje tylko krakowskiemu i wrocławskiemu. Przed wojną Stary Rynek był głównym miejscem handlowo - usługowym miasta. Stanowił także centrum komunikacyjne, gdzie do 1955 roku kursowały tramwaje. Dzięki archiwalnym zdjęciom możemy poczuć przedwojenny klimat tego miejsca. Zobacz fotografie i przekonaj się, jak wyglądało to miejsce w latach 20. i 30. XX wieku. 📢 Te rzeczy dostaniesz za darmo w Poznaniu! Zobacz meble, akcesoria i dekoracje do wzięcia bezpłatnie w grudniu W serwisach ogłoszeniowych można znaleźć wiele ciekawych darmowych przedmiotów. Na mieszkańców Poznania czekają meble, naczynia i akcesoria do wzięcia za darmo. Dzięki nim bez wydawania zbędnych pieniędzy urządzimy mieszkanie, a wyposażenie może posłużyć nam jeszcze przez wiele lat. Zebraliśmy dla Was najciekawsze ogłoszenia rzeczy do wzięcia za darmo w Poznaniu zamieszczone w serwisie OLX. W grudniu obrodziło w kanapy!

📢 John van den Brom walczy o swoją posadę. Trener Lecha Poznań postawi na najmocniejszy skład w meczu z Arką Gdynia? Lech Poznań o godzinie 21 zmierzy się z pierwszoligową Arką Gdynia w 1/8 finału Fortuna Pucharu Polski. Kolejorz na tym etapie rozgrywek w ostatnich 10 latach nigdy nie przegrał. Co więcej, w ostatnich 5 latach zawsze był lepszy od niżej notowanego rywala. Trener John van den Brom nie będzie mógł sobie pozwolić na postawienie na drugi garnitur. W Poznaniu wielu domaga się tego trofeum, a i sam Holender cały czas gra o swoją pozycję. Przedstawiamy prognozowany skład Kolejorza na mecz z Arką. 📢 Kuchnia w PRL-u miała swój babciny klimat - zdjęcia. Taki był jej wystrój i wyposażenie za komuny Między współczesnym wyposażenie kuchni, a tym z czasów PRL, jest spora różnica. Wielu z sentymentem powraca do tych czasów, a i moda na sprzęt i meble z lat 70. i 80. powraca. Niektórzy nadal pamiętają smak ciasta z prodiża, mleka prosto z kanki, a nawet piją kawę „plujkę” z koszyczka. Niektóre ze sprzętów gospodynie używają do dziś. Oto babcina kuchnia, jej wystrój i sprzęt na zdjęciach.

📢 Takie imiona noszą najwierniejsze osoby. Zobaczcie, czy jesteście na liście Wierność i zaufanie to bez wątpienia fundamenty dobrego i trwałego związku. To właśnie wierność obok miłości i trwania u boku do końca życia ślubujemy sobie w najważniejszym dniu życia. Niestety ze stałością w związkach często jest trudno i to właśnie niedochowanie wierności stanowi przyczynę rozpadu wielu związków. Zobaczcie kto według znaczenia imienia jest najwierniejszym partnerem.

📢 Takie są najnowsze ulgi podatkowe. Dzięki nim możesz otrzymać zwrot z podatku w 2024 roku Te ulgi podatkowe warto znać. Obowiązują od niedawna, a dzięki nim możemy zyskać sporo pieniędzy. Zebraliśmy dla Was listę najnowszych ulg podatkowych, dzięki którym po rozliczeniu podatków w 2024 roku możemy otrzymać zwrot i jeszcze zrobić dodatkowe pieniądze. Zobaczcie koniecznie.

📢 Brutalne zabójstwo w Suchym Lesie pod Poznaniem. 25 lat więzienia i dożywocie - to wyroki za zabójstwo "Małolata" Dariusz B., ps. Małolat - znany z udzielania pożyczek w kasynach - został brutalnie zamordowany w swoim domu w Suchym Lesie pod Poznaniem. Zginął z rąk dwóch znanych mu mężczyzn. Dwaj oskarżeni o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem zostali nieprawomocnie skazani przez Sąd Okręgowy w Poznaniu. 📢 Tak mieszka Anna z "Rolnik szuka żony 10". Zobaczcie zdjęcia [7.12.2023 r.] Tak mieszka i żyje na co dzień Anna z 10. edycji programu "Rolnik szuka żony"! Anna to 35-letnia rolniczka z Wielkopolski, dokładnie z powiatu kaliskiego, która zgłosiła się do programu "Rolnik szuka żony", by znaleźć męża. To bardzo zaradna bizneswoman, która prowadzi gospodarstwo rolno-ogrodnicze oraz salon kosmetyczny. Zobaczcie, jak mieszka, pracuje i żyje na co dzień Anna z programu "Rolnik szuka żony".

📢 To ona "wykończyła" Galerię Malta? Tak budowano Posnanię, największe centrum handlowe w Poznaniu Krajobraz poznańskich Rataj dziewięć lat temu zmieniła rozpoczynająca się budowa nowego centrum handlowego. Choć pierwotnie miało ono nosić nazwę Galeria Łacina, ostatecznie powstała w tym miejscu zajmująca powierzchnię aż 100 tysięcy metrów kwadratowych Galeria Posnania. W naszym artykule przypominamy, jak przebiegała jej budowa.

📢 Mecz inny niż wszystkie. Lech Poznań w spotkaniu z Piastem Gliwice wystąpi w wyjątkowych koszulkach. Zdobędzie je tylko garstka Niedzielny mecz Lecha Poznań z Piastem Gliwice (godz. 12.30) będzie wyjątkowy z kilku powodów. Po pierwsze, to ostatni zaplanowany pojedynek na Enea Stadionie w 2023 roku. Po drugie, podczas tego spotkania będzie upamiętniona 105. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego. W związku z tym piłkarze zagrają w specjalnie przygotowanych koszulkach. Te będą mogli nabyć kibice, jednak ich liczba jest mocno ograniczona.

📢 Nowa obwodnica w Wielkopolsce oficjalnie otwarta. Mieszkańcy w końcu odetchną! "To będzie ogromne odciążenie"! Od poniedziałku, 4 grudnia 2023 roku, kierowcy mogą korzystać z nowej obwodnicy w Wielkopolsce. Wyprowadzi ona ruch samochodowy, zwłaszcza tranzytowy, ze zwartej zabudowy Gostynia. W ramach inwestycji powstała droga o długości 8,4 km. Budowa obwodnicy Gostynia kosztowała blisko 140 milionów złotych. 📢 Północną część centrum Poznania czeka rewolucja. Zamiast kamienicy powstanie park! Co z dawną synagogą? W północnej części centrum Poznania powstaną tak zwane planty - teren zielony o wielkości około 6,5 hektara, który będzie się ciągnął od Zamku Królewskiego do dawnej synagogi i Małych Garbar. Aby planty zachowały swoją ciągłość, miasto chce wyburzyć kamienicę do remontu. Nie zostanie wyburzona dawna synagoga, która będzie stanowiła część plant. Przeciwnie - inwestor planuje jej nadbudowę, co budzi sprzeciw wśród części radnych.

📢 Maciej Musiałowski - zdjęcia. Aktor jeszcze przed trzydziestką kupił zamek w Domanicach. Zobacz, jak tam wygląda 30-letni aktor Maciej Musiałowski odważnie spełnia swoje marzenia. Pochodzący z artystycznej rodzin, absolwent łódzkiej filmówki, stał się właścicielem XVIII-wiecznego pałacu w Domanicach na Dolnym Śląsku. Zobacz, jak żyje młody artysta.

📢 TOP 10 najchętniej kupowanych książek. Nadadzą się idealnie na prezent świąteczny. Sprawdź te tytuły! Po jakie książki sięgają Polacy? Przedstawiamy ranking 10 najchętniej kupowanych publikacji w księgarni Empik online w ostatnim miesiącu. Podpowiadamy, że nadadzą się idealnie na prezent świąteczny! 📢 Ogromne korki na obwodnicy Poznania. To przez montaż odcinkowego pomiaru prędkości. Jak działa i jaki może być mandat za przekroczenie? We wtorek na S11 pomiędzy węzłami Poznań Tarnowo Podgórne - a Poznań Ławica utworzył się ogromny zator. Wszystko przez to, że w tym miejscu montowane są urządzenia odcinkowego pomiaru prędkości. Jak działa to rozwiązanie i jakich mandatów mogą spodziewać się kierowcy, którzy przekroczą dozwoloną prędkość? Wyjaśniamy.

📢 Tak wygląda jeden z najpiękniejszych domów w Poznaniu! "Złamany Dom" otrzymał prestiżową nagrodę. Zobacz wyjątkowe zdjęcia "Złamany Dom" w Poznaniu zdobył tegoroczną Nagrodę Prezydenta Miasta Poznania im. Jana Baptysty Quadro. Architekci z pracowni Ultra Architecs otrzymali statuetkę za najlepszy projekt architektoniczny zrealizowany w stolicy Wielkopolski w 2022 roku. Jak wygląda "Złamany Dom" na zewnątrz i w środku? Mamy zdjęcia! 📢 Łazienka w PRL - zdjęcia. Wystrój, sprzęt i wyposażenie z lat 60., 70. i 80. Łazienki w PRL-u były miejscem, które odzwierciedlało ówczesny styl życia i dostępność dóbr konsumpcyjnych. Od lat 60. to pomieszczenie w domach i mieszkaniach przeszło sporą metamorfozę. Postęp technologiczny sprawił, że i urządzenia są bardziej funkcjonalne. Zobacz wystrój łazienek w czasach PRL-u i kosmetyki, które wtedy były na topie.

📢 Tak dziś wygląda Jane Fonda. Wkrótce skończy 86 lat. Zobaczcie zdjęcia! [3.12.2023] Jane Fonda 21 grudnia skończy 86 lat. To niezwykle popularna na świecie aktorka i aktywistka, która w latach 80. XX wieku mocno spopularyzowała zajęcia fitnessu. Okrzyknięto ją królową aerobiku. Po roli w filmie "Barbarella" uznano ja również symbolem seksu. Nie miała łatwego dzieciństwa. Zmagała się z bulimią i anoreksją. Ciągle wygląda wspaniale. Zobaczcie zdjęcia. Poznajcie jej patenty na dobry wygląd.

📢 Paragony grozy w Poznaniu. Mieszkańcy zszokowani! Takie są ceny na jarmarku świątecznym na placu Wolności. Sprawdź, co można kupić i za ile Betlejem Poznańskie odbywa się w tym roku na placu Wolności oraz na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Organizatorzy zaplanowali wiele atrakcji, a na w centrum miasta już teraz czynne są stoiska z rozmaitymi produktami. Zobacz, co możesz kupić i w jakich cenach!

📢 Opuszczona i zapomniana. Galeria Malta w Poznaniu świeci pustkami, a kiedyś przyciągała tłumy. Jak wygląda w środku? Galeria Malta w Poznaniu powstała w 2009 roku. Miała świetną lokalizację, atrakcyjne wnętrze i wiele sklepów. Pomimo początkowego sukcesu, kolejne punkty wycofywały swoje usługi z obiektu, a grono odwiedzających klientów sukcesywnie się zmniejszało. Dzisiaj galeria świeci pustkami. Jak wygląda w środku? Sprawdziliśmy!

