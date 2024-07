Prawdziwe perełki na pchlim targu w Komornikach pod Poznaniem. Zobacz, co można było kupić. Mamy zdjęcia!

Pchli targ w Komornikach. Co można było znaleźć?

Poznański pchli targ, znany z fascynujących znalezisk i korzystnych cen, ostatnio rozgościł się na parkingu Centrum Handlowego Auchan w Komornikach. Zapraszamy do przejrzenia galerii zdjęć, która…

Giełda antyków odbywa się w każdą drugą sobotę miesiąca, a w każdą niedzielę tzw. pchli targ. Byliśmy na miejscu. Jakie znaleziska można było wyszukać? To między innymi elektronika, biżuteria, zabawki, ubrania, obrazy, rowery czy obuwie. Wszystko w bardzo przystępnych cenach.

Krótkie spodenki można było nabyć za 12 złotych, sukienki za 20 złotych, części do różnych mechanizmów - od 5 do 80 złotych. W sprzedaży były również książki, które kosztowały od 5 do 15 złotych.