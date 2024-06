Prawie 200 aptek w Poznaniu i Wielkopolsce może wydawać tabletkę "dzień po". NFZ: Widzimy zainteresowanie

W całym kraju już 1200 aptek jest gotowych do wydawania tzw. pigułki dzień po.

Coraz więcej aptek z Wielkopolski

Jak podają przedstawiciele Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, w naszym województwie do pilotażowego programu zgłosiło się obecnie 180 aptek.

– Widzimy zainteresowanie. Codziennie zgłaszają się do nas kolejne chętne podmioty – przyznaje Mikołaj Woźniak z biura komunikacji wielkopolskiego NFZ.

Antykoncepcja awaryjna w całej Polsce

Wykaz aptek biorących udział w pilotażu jest aktualizowany w każdy dzień roboczy. Lista nie jest zamknięta, co oznacza, że przez cały czas mogą zgłaszać się do niego kolejne placówki.

Pigułka "dzień po" - kto może ją kupić?

Program został opracowany przez resort zdrowia, a realizuje go NFZ. Zakłada dostępność pigułki „dzień po” dla pacjentek od 15. roku życia. Co więcej, jeżeli pacjentka jest niepełnoletnia, nie jest potrzebna zgoda ani obecność opiekuna, jak ma to miejsce w przypadku wystawiania recepty przez lekarza.