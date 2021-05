Prawie 376 tys. ton śmieci wyprodukowała Aglomeracja Poznańska w 2020. Sprawdź, w której gminie przeciętny Kowalski śmiecił najwięcej SR

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" w 2020 roku tworzyło dziewięć gmin, tj.: Poznań, Buk, Czerwonak, Kleszczewo, Kostrzyn, Murowana Goślina, Oborniki, Pobiedziska, Swarzędz. Gminy członkowskie położone są w powiecie poznańskim oraz obornickim, a ich łączna powierzchnia zajmuje obszar 1 469,53 km2. Na terenie całego Związku według Głównego Urzędu Statystycznego w ubiegłym roku mieszkało 724 825 osób, natomiast według rejestrów gminnych – 670 415.

Dział Gospodarki Odpadami przygotował analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi dla Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" za rok 2020. Na podstawie sprawozdań rocznych złożonych do ZM GOAP przez firmy wpisane do Rejestru Działalności Regulowanej, Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych i podmioty zbierające wynika, że z terenu ZM GOAP łącznie odebrano 375 735,5089 Mg - 375735508,9 kg, to prawie 376 tys. ton - odpadów komunalnych. Sprawdź w naszej galerii, w której gminie statystyczny Kowalski śmiecił najwięcej.