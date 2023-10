Premier Mateusz Morawiecki odwiedził Kalisz. "To my tworzymy nowe miejsca pracy". Zobacz zdjęcia

- On wykorzystuje sytuację zmian kadrowych w wojsku, żeby rozchwiać łódkę, która nazywa się bezpieczeństwo naszej Ojczyzny. Donald Tusk jest niebezpiecznym człowiekiem. On chce podpalić Polskę tylko dlatego, że widzi, że przegrywa. Dlatego chce doprowadzić albo do wielkiego zawirowania w armii polskiej albo do wielkich rzesz nielegalnych imigrantów, którzy do Polski przybędą – mówił Mateusz Morawiecki.