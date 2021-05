Primark Posnania: otwarcie już 6 maja. Dziś kolejne luzowanie obostrzeń - otwarto galerie handlowe i markety budowlane

Sklep Primark w centrum handlowym Posnania otworzy swoje drzwi dla kupujących już 6 maja. Dziś odbyła się przedpremierowa prezentacja sklepu. Co można kupić w sklepie Primark? Od dziś następuje także stopniowe luzowanie obostrzeń. Otwarte zostały galerie handlowe i markety budowlane. Jak wyglądał pierwszy dzień otwarcia galerii handlowych w Wielkopolsce? Sprawdź w galerii, jak wyglądać będzie Primark w Poznaniu oraz zdjęcia z pierwszego dnia otwarcia galerii handlowych po lockdownie.

Primark Posnania: prezentacja sklepu Primark to międzynarodowa sieć handlowa z siedzibą główną w Irlandii, oferująca odzież damską, męską, dziecięcą, obuwie, akcesoria, kosmetyki czy artykuły gospodarstwa domowego. Poznań: Sklep Primark tuż przed otwarciem galerii

- To długo wyczekiwany sklep w Poznaniu, który będziemy otwierali w czwartek, 6 maja o godz. 10. To drugi sklep w Polsce, po Warszawie, którą otworzyliśmy latem zeszłego roku. Sklep ma dwa piętra, 3500 m2 powierzchni sprzedaży, 36 przymierzalni, 20 kas i zatrudnia 240 pracowników – mówi Maciej Podwojski, Area Manager na Polskę, Słowenię oraz Czechy w Primark. Mottem sklepu jest „Niesamowita moda w niesamowitych cenach”. Można w nim w atrakcyjnych cenach ubrać całą rodzinę. Z drugiej strony sieć, razem z innymi (np. Adidas, H&M, Zara ) znajduje się na celowniku organizacji pozarządowych, zajmujących się przemysłem modowym. W 2020 r. opublikowano raport „Fashion Checker. Płace pod lupą” organizacji Kupuj Odpowiedzialne, Fashion Checker oraz Clean Clothes Campaign, który zbiera informacje na temat godnej płacy dużych marek modowych. Za godną płacę uważa się taką, która pozwala zaspokoić najbardziej podstawowe potrzeby pracowników i ich rodzin. Różni się ona od płacy minimalnej – w Azji płaca minimalna waha się od 21 proc. (w Bangladeszu) do około 46 proc. (w Chinach) godnej płacy (wg badań z 2019 r.). Jak wynika z raportu, Primark nie podaje żadnych informacji o tym, że jej dostawcy zapewniają pracownikom godną płacę, ani nie znaleziono na to żadnych publicznie dostępnych dowodów.

Luzowanie obostrzeń: otwarcie galerii W samej galerii Posnania we wtorkowe przedpołudnie panował dość duży ruch. Jednak mimo to przed sklepami nie było kolejek - przypomnijmy, że obowiązuje limit - 1 osoba na 15 metrów kwadratowych. Długa kolejka pojawiła się za to w Ikei, jednak nie do wejścia, a do baru z hot dogami. Również przy kasach zrobiło się tłoczno. Także na poznańskim Franowie, patrząc na zapełnione parkingi oraz przystanek tramwajowy, odczuć można było zwiększony ruch.

W Castoramie klienci czekali na otwarcie Także otwarcie marketów budowlanych Castorama przyciągnęło do sklepów tłumy klientów. Pracownicy sklepu przy ul. Murawa przyznają, że szczególnie wielu gości przybyło w godzinach przedpołudniowych. Klienci dopytywali też, do której godziny można jeszcze tu wrócić, chwaląc przedłużenie godzin otwarcia do 22.00. W dziale „Ogród” dobrze sprzedawały się nie tylko rośliny i nawozy, ale także środki owadobójcze, narzędzia i kosiarki. - Do tej pory zamówienia były składane wcześniej zdalnie, a klienci przyjeżdżali po odbiór; nie wszystkim to odpowiadało, szczególnie starsi klienci, którzy mogą mieć kłopoty z zamawianiem przez Internet i obsługą płatności, mówili, że nie mogli doczekać się osobistej wizyty – usłyszeliśmy od pracowników sklepu. - Tak samo, jeśli ktoś potrzebuje do ogrodu roślinę, to woli ją zobaczyć z bliska i osobiście wybrać spośród innych egzemplarzy. Goście przyznawali też, że takie zakupy byłyby dla nich lepsze jeszcze przed majowym weekendem, ale z drugiej strony – lepiej z opóźnieniem niż wcale!

We wtorek, jeszcze przed południem na zakupy do Galerii Amber także ruszyli kaliszanie. - Galeria jest dobrze przygotowana do otwarcia w wysokim rygorze sanitarnym i do powitania większej liczby naszych klientów - mówi Anna Lentowicz z firmy EPP Poland, która jest właścicielem Galerii Amber w Kaliszu. - Tak jak ma to miejsce od początku pandemii, wiele razy dziennie dezynfekujemy powierzchnie dotykane przez ludzi i udostępniamy dyspensery ze środkami do dezynfekcji dla wszystkich klientów oraz pilnujemy limitów liczby osób mogących przebywać w galerii – dodaje.

Nie było tłumów w Lesznie. Więcej osób można było spotkać w marketach spożywczych, bo po długim weekendzie w wielu domach lodówki świeciły pustkami, trzeba więc było uzupełnić zapasy. Właściciele butików i sklepów innych branż liczą, że więcej osób zwita do galerii w najbliższy weekend. Na sporą grupę klientów czekają także markety budowlane, w związku z sezonem ogrodniczym, który właśnie się zaczyna.

Otwarte restauracje i kawiarnie