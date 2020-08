„Prime Time” to debiut reżyserski Jakuba Piątka z Bartoszem Bielenią w roli głównej

„Prime Time” to debiut reżyserski Jakuba Piątka , który na swoim koncie ma nagradzane filmy dokumentalne i krótkometrażowe („Users”, „Matka”).

„Prime Time” to dramat psychologiczny, którego fabuła zamknięta jest w jedności miejsca, czasu i akcji. W roli głównej zobaczyć będzie można Bartosza Bielenię, który zdobył szczególną sympatię szerokiej publiczności oraz uznanie krytyków dzięki ostatniej roli w nominowanym do Oscara filmie „Boże Ciało”. Aktor związany jest z Teatrem Nowym w Warszawie. Bielenia wspólnie z Magdaleną Popławską („53 wojny”, „Atak Paniki”) oraz Andrzejem Kłakiem („Artyści”) tworzą filmowe trio, wokół którego koncentruje się opowiadana historia.

Scenariusz filmu został przygotowany przez Jakuba Piątka i Łukasza Czapskiego oraz zdobył wyróżnienie w konkursie Script Pro 2019. To fantazja o buncie i rebelii. Tuż przed eksplozją Internetu i narodzinami YouTube, wielokrotnie dochodziło do prób wtargnięcia na anteny telewizyjne na całym świecie. Choć „Prime Time” nie jest rekonstrukcją żadnego z nich, odnaleźliśmy w tych wydarzeniach dramaturgiczny silnik do opowiedzenia naszej historii oraz szansę na stworzenie nietuzinkowego bohatera – mówi Jakub Piątek, reżyser filmu.