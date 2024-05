PRL za granicą z perspektywy poznanianki. "Wspomnienia", czyli najnowsza książka Maliny Stahre-Godyckiej

Opis życia w PRL-u za granicą, który tak bardzo odbiegał od poznańskiej rzeczywistości z tego czasu. To wspomnienia Maliny Stahre-Godyckiej, która w latach 70-tych postanowiła wyrwać się z Poznania.

Wielogodzinne zajęcia poza pracą, wieczny pośpiech, legalne demonstracje uliczne, wolne miejsca w tramwaju czy porządek na ulicy. To zjawiska, których raczej nie można było zaobserwować w Poznaniu w 1973 roku.

Za to autorka „Wspomnień” w latach 70. doświadczyła ich w Szwecji czy Londynie. “Wspomnienia” to zbiór przeżyć Maliny Stahre-Godyckiej. Malina porusza różne kwestie życia - jest to między innymi religia i wiara. Autorka dzieli się swoimi przemyśleniami i analizami, pokazuje tu nie tylko swoje wątpliwości, ale także podejście innych osób do spraw wiary - m.in. Hanki ze Szwecji, która wierzyła w Boga, ale chodząc na mszę, narażała się na gniew ukochanego czy naukowe spojrzenie i analizę księdza fizyka z Polski. Choć osoby z Zachodu miały różne podejście do wiary, to jedno było pewne - nie musiały walczyć z systemem. Co jednak ciekawe, w Polsce pomimo walki, wiernych nie brakowało…

Autorka nie narzuca żadnej wersji, ale poprzez opisy przemyśleń popartych opisami doświadczeń rozmów z innymi osobami daje dużą przestrzeń do analiz czytelnika, mimo że ma swoje przekonania i pisze ze swojej perspektywy, widzimy różne punkty widzenia, dlatego książka nie urazi ani tych wierzących, ani tych, którzy nie wierzą.

Gdzie łapać inspirację, jeśli nie od autentycznych przeżyć drugiego człowieka? Książka to dobry sposób poznania realiów życia w PRL-u z perspektywy konkretnej osoby, bez suchych faktów, a przecież historię piszą ludzie. Wielu osobom z pokolenia urodzonego pod koniec lat 90. czy 2000, PRL kojarzy się z wszechobecną szarzyzną - czy jest to spowodowane tylko czarno-białą telewizją? Niekoniecznie. A o szarzyźnie wspomina sama autorka książki. To w Londynie podczas pracy w kiosku miała okazję zobaczyć młodych ludzi w kolorowych włosach, tatuażach i odsłoniętych brzuchach - jak sama wspomina - obraz niemożliwy do wystąpienia w Poznaniu lat 70.

Czy książkę przeczytać można jednym tchem? Można. Ale warto ją też dawkować. Jeśli oczekujemy rozbudowanej akcji szybko posuwającej się do przodu, to może niekoniecznie jest to książka dla nas, ale jeśli szukamy natchnienia i inspiracji do przemyśleń - zdecydowanie warto po nią sięgnąć.

