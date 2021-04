Proboszcz parafii z Jarząbkowa zapowiada majowe odwiedziny w domach parafian i zachęca do składania ofiar

źródło: TVN24

Ksiądz proboszcz jednej z parafianek odpowiedział w następujący sposób:

- Po pierwsze, jestem zaszczepiony, a po drugie nie musi Pani nikogo przyjmować - wystarczy powiedzieć. Złośliwych uwag o kopertach nawet nie chce mi się komentować... Nikogo nie zmuszam do spotkania. Listonosza też nie musi Pani wpuszczać. To nie kolęda, tylko odwiedziny wielkanocne. Poza tym to propozycja, nie obowiązek spotkania. Podobnie jak w przypadku chorych, których odwiedzam mimo pandemii. I na razie wszyscy żyją....