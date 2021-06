Procesje Bożego Ciała przejdą przez Poznań. Zobacz, jakie zmiany będą obowiązywać w komunikacji miejskiej i ruchu drogowym

Podczas uroczystości Bożego Ciała w kościołach odbywają się uroczyste msze święte, po których na ulice parafii wychodzą procesje. Wierni zatrzymują się przy czterech ołtarzach, gdzie odczytywane są fragmenty Ewangelii. Poznańska kuria zachęca księży do organizacji procesji z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego. - Obowiązujące przepisy sanitarne nie zabraniają zorganizowania tradycyjnych procesji. W zgromadzeniach liturgicznych sprawowanych na zewnątrz należy przestrzegać odległości między zgromadzonymi przynajmniej 1,5 metra oraz zasłaniać usta i nos maseczką – napisano w komunikacie przesłanym do księży.

Boże Ciało 2021: gdzie będą procesje?

W Poznaniu centralna procesja przejdzie ulicami: Krakowską, Garbary, Wielką, Chwaliszewo. Kazanie przy ostatnim ołtarzu wygłosi abp Stanisław Gądecki, który przedstawi również niedawno wyświęconych księży. Kazania do wcześniejszych ołtarzy przygotuje ks. prof. Jacek Hadryś. Ich tematyka będzie nawiązanie do postaci kard. Stefana Wyszyńskiego. Zakończenie procesji przewidziane jest o godz. 13 na placu katedralnym.

Z kolei po 16:30 na ulice wyruszy jeżycka procesja, która rozpocznie się w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św. Jej uczestnicy

przejdą ulicami: Szamarzewskiego, Sienkiewicza, Kochanowskiego, Dąbrowskiego i Kościelną do kościoła pw. NSJ i św. Floriana.