Prognoza pogody na wakacje 2021. W lato czekają nas upały i susze? Jaka będzie pogoda w lipcu i sierpniu 2021 - prognoza długoterminowa

Lato 2021: lipiec - będą upały, co z sierpniem?

Lipiec będzie za to dużo przyjemniejszy, z mniejszą ilością opadów i wyższymi, komfortowymi do życia temperaturami. Upały mają wystąpić dopiero w ostatnich dniach miesiąca. Prawdziwie letnim miesiącem będzie za to sierpień. Wtedy możemy spodziewać się bardzo wysokich temperatur, a nawet upałów. Prognozuje się również spore jak na tę porę roku, zachmurzenie, a także przelotne deszcze. To oznacza, że może być bardzo duszno i nieprzyjemnie. Konieczne będzie więc skupienie większej uwagi na osoby o słabszym zdrowiu, które mogą źle znosić upały i wysoką wilgoć w powietrzu.