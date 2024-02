Protest "Nie bezprawiu" przed Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu. "Absurd świadczący o formie zdziczenia"

W kontekście odwoływania sędziów sądów apelacyjnych zauważył on, że są oni przewodniczącymi w województwach Państwowej Komisji Wyborczej.

- To jest próba przejęcia kontroli nad wyborami. Szczególnie, że w Poznaniu odwołanie to odbyło się z naruszeniem prawa. Osobiście rozjuszyło mnie stanowisko pani Leszczyny (minister zdrowia - dop. red.) - "nie zabijasz, nie leczysz" - czyli próba uzależnienia kontraktu z NFZ od dokonywania aborcji w szpitalach. Jeżeli w danym szpitalu nie będzie dokonywana aborcja to minister zamierza wstrzymywać pieniądze na leczenie wszystkich chorób, nawet nowotworowych. To jest absurd świadczący o formie zdziczenia - stwierdza Zbigniew Czerwiński.