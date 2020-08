Protest przedsiębiorców w Poznaniu przed siedzibą WARP. Żądali unieważnienia naboru na dotacje w ramach Wielkopolskiej Tarczy Antykryzysowej

W czwartek po południu pod siedzibą WARP podpisywali pismo żądające unieważnienia naboru i przeprowadzenia go ponownie tak, by gwarantował równe szanse wszystkim startującym.

Nabór na granty dla firm to przekręt? Przedsiębiorcy idą do prokuratury

Przedsiębiorcy nie są przekonani co do przestrzegania w naborze zasady równego traktowania, niedyskryminacji, dostępu i szans dla wszystkich wnioskujących przedsiębiorców. Piszą też o swoich podejrzeniach dotyczących składania wniosków przez tzw. boty, czyli specjalnie w tym celu napisane oprogramowanie automatyzujące proces, a także osoby nieuprawnione.

- Wszystkie instytucje, do których się zwracamy mają możliwość skorzystania z zewnętrznych ekspertów, by w przyszłości zapobiec takim sytuacjom jak poniedziałkowa - mówi Magdalena Kossakowska, jedna ze współorganizatorek protestu. - Chcemy unieważnienia naboru i przeprowadzenia go tak, by pomoc dotarła do przedsiębiorców, którzy naprawdę tego potrzebują, a nie tylko tych, których stać było na opłacenie profesjonalnych firm, które składały oferowały składanie wniosków.- wyjaśnia,