Protest rolników w poniedziałek, 11 marca. Blokady dróg w całej Wielkopolsce. Relacja na żywo

Kolejny protest rolników w poniedziałek, 11 marca. Blokady dróg w całej Wielkopolsce

- Właśnie dojeżdżamy do ronda, za chwile rozpocznie się zapowiadana przez nas blokada - przekazał nam przed kilkoma minutami Maciej Marciniak, organizator blokady w Grodzisku Wielkopolskim.

Protesty rolników. 18 zgromadzeń w Wielkopolsce

– W trakcie sobotnich rozmów z rządem absolutnie nie doszło do przełomu i nadal nasze postulaty nie zostały spełnione. Dlatego protestujemy w poniedziałek

Łącznie protestujący rolnicy zgłosili na poniedziałek (11 marca) 18 zgromadzeń w całej Wielkopolsce. O 8:00 zaczynają się dwa protesty: w Grodzisku Wlkp. (rondo ojca Bernarda) oraz na węźle Konarzewo w Komornikach. Pozostałe blokady ruszają w godzinach 9:00-10:00. Szczegółowe lokalizacje poniżej:

Stęszew (godz. 8:00-15:00) – rondo w Stęszewie (ul. Dąbrowskiego, Kwiatowa, Bukowska, Błonie, Kościańska), DK 306-311

Tarnowo Podgórne (10:00-18:00) – Aleja Solidarności od ronda Lecha Wałęsy przez rondo Mazowieckiego – DK32

Jankowice (od 9:00) – (gm. Tarnowo Podgórne) – ul. Poznańska / Przemysłowa

Tarnowo Podgórne (9:00-17:00) – węzeł Swadzim, S11

Komorniki (8:00-15:00) – droga S5 (na wysokości węzeł Konarzewo)

Komorniki (9:00-16:00) – ul. ks. Malinowskiego, ks. Wawrzyniaka, Kolumba oraz rondo Orła Białego

Komorniki (9:00-16:00) – ul. Marii Lange / Głogowska (węzeł A2)

Kostrzyn (9:00-18:00) – droga krajowa nr 92 (na odcinku w Kostrzynie oraz ul. Żniwna, Graniczna i Okrężna)

Dąbrówka (9:00-18:00) – (gm. Dopiewo) – S11 na wysokości węzła Dąbrówka

Bolewicko (10:00-16:00) – skrzyżowanie (rondo) – DK92 / DW 305

Lipka Wielka (10:00-16:00) – droga 2708P

Lipno (10:00 do północy) – Radomicko – węzeł drogi S5 / DW309

Włoszakowice (od 10:00 do północy) – rondo im. Jana Pawła II

węzeł drogowy S5 Kościan Północ (9:00-16:00) – (przy węźle nr 39 – węzeł Piotrowo Pierwsze / Czempiń)

Kwilcz (od 9:00) – DK24 / DW186 (Sośnia) / P1735

Grodzisk Wlkp. (8:00-11:00) – ul. Poznańska, Kościańska (rondo o. Bernarda)

Gołaszyn (od 10:00) – (gm. Bojanowo) – rondo im. Ł. Kryszkiewicza (DW309 i łącznik do S5)

Golejewko (od 10:00) – (gm. Pakosław) – skrzyżowanie dróg łączących m. Cahojno – Pakosław, Sworowo – Ostrobudki)

Nowy Tomyśl – ul. Zbąszyńska (droga wojewódzka nr 305)