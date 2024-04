Protesty rolników w Poznaniu i Wielkopolsce 4 kwietnia. Demonstranci zbierają się przed biurami parlamentarzystów. Relacja na żywo

Rola Wielkopolski: "Na Mostowej nie było posła"

Jakub Tuliński z ramienia Roli Wielkopolski koordynuje akcją protestacyjną, która rozpoczęła się pod biurem poselskim posła Bartłomieja Wróblewskiego (PiS) przy ul. Mostowej 27 w Poznaniu. Stamtąd protestujący udali się pod biuro poselskie przy Zwierzynieckiej.

- Posła nie było na miejscu. Wyszła do nas szefowa jego biura i przyjęła od nas petycję. Powiedziała, że jak najbardziej popiera nasz protest i nasze postulaty. No, ale sam pan wie, jak to jest z tym ich poparciem...