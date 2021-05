Przebudowane zostanie przejście podziemne pod torami przy dworcu kolejowym w Swarzędzu. Koszt inwestycji to prawie 6 milionów złotych

Przejazd na Grunwaldzkiej w Poznaniu jest zamykany co kwadrans:

Celem tych działań jest zachęcenie mieszkańców do korzystania z transportu publicznego, do przesiadania się z aut na pociąg. Przypomnijmy, że w dniu otwarcia węzła przesiadkowego gmina Swarzędz podpisała umowę o przystąpieniu do systemu Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.

Wspomniany projekt obejmuje też trwającą budowę ulic Rivoliego, Mokrej i Agrestowej w Zalasewie oraz systemu tras rowerowych na terenie gminy. Zaprojektowana droga rowerowa poprowadzi od ul. Rivoliego, przez Mokrą, Planetarną w Zalasewie i dalej już w Swarzędzu ul. Kupiecką, Rolną, Tysiąclecia, Fredry, Konopnickiej, Łąkową.

