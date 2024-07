Przedolimpijski turniej koszykarek w Poznaniu już za kilka dni! Jakie ekipy zobaczymy w hali na Piotrowie? Kto będzie w kadrze z Enei AZS?

–Dla mnie będzie to wielkie wydarzenie, tym bardziej, że występowałam 25 lat temu w Arenie w koszulce z orłem na piersi. Zresztą znów ją założę i będę kibicować Biało-Czerwonym razem z koszykarską młodzieżą z trzech klubów, czyli z Korony Zakrzewo, Tarnovii Basket i Kompasu Sportowego. W sumie chcę zmobilizować do przyjścia na mecze reprezentacji ponad 100 osób – opowiadała nam Ilona Mądra, wiceprezes WZKosz i 78-krotna reprezentantka naszego kraju.

– Wtedy w Poznaniu to był początek drogi po złoto ME, czyli największy sukces w historii żeńskiego basketu. Po latach uważam, że to osiągnięcie nie zostało wykorzystane tak jak medale w siatkówce czy piłce ręcznej. Szkoda, że tak się stało, bo przecież mógł to być kamień milowy w rozwoju naszej dyscypliny – dodała Ilona Mądra.

Jej zdaniem obecna reprezentacja, pod wodzą Karola Kowalewskiego, ma duże szanse, by nawiązać w przyszłości do sukcesów ekipy Tomasza Herkta, o czym świadczy choćby niedawne zwycięstwo nad mistrzem Europy, Belgią.

– Co było siłą tamtej mistrzowskiej drużyny? Na pewno środkowa Małgorzata Dydek i trzy rewelacyjne rozgrywające, czyli Sylwia Wlaźlak, Krystyna Szymańska-Lara i Beata Predehl. Teraz takich zawodniczek trzeba ze święcą szukać. Prawda jest taka, że nie podniesiemy poziomu gry reprezentacji bez meczów o stawkę. W Polsce w ostatnich latach próbowało przebijać się w Europie CCC Polkowice, ale to wciąż za mało. Szkoda też, że nie mamy więcej takich klubów jak Enea AZS Politechnika Poznań, która od kilku sezonów konsekwentnie stawia na zdolną młodzież – zakończyła trenerka drużyn młodzieżowych.