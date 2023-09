Przedwojenna Wielkopolska na zdjęciach. Tak wyglądały miasta w latach 20. i 30.

Przedwojenna Wielkopolska

Lata 20. i 30. XX wieku to wyjątkowe czasy. Życie wyglądało wtedy zupełnie inaczej od tego, co znamy dzisiaj. Od tamtych lat bardzo zmienił się także wygląd miast i miasteczek. Choć oglądając stare zdjęcia niektóre miejsca można bez trudu rozpoznać, to jednak ówczesny klimat jest już nie do powtórzenia.

W zasobach online Narodowego Archiwum Cyfrowego nie brakuje fotografii różnych miast i wsi z Wielkopolski. Jak wtedy wyglądały: Poznań, Kalisz, Wolsztyn czy Gostyń? Przeszukaliśmy archiwa, by znaleźć najciekawsze zdjęcia!