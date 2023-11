Przegląd prasy 1.11.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 31.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „1/16 finału PP Zawisza Bydgoszcz - Lech Poznań 0:4. Horroru w Halloween nie było. Zadbał o to Szymczak Zobacz oceny lechitów ”?

Prasówka 1.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 1/16 finału PP Zawisza Bydgoszcz - Lech Poznań 0:4. Horroru w Halloween nie było. Zadbał o to Szymczak Zobacz oceny lechitów Lech Poznań pewnie awansował do 1/8 finału Pucharu Polski. Kolejorz pokonał w Bydgoszczy trzecioligowego Zawiszę (2:0), po golach Filipa Szymczaka (25 min), Velde (41) i po przerwie Filip Wilak (64 i 70)

Zobacz oceny lechitów -->

📢 Najbogatsi Polacy według Forbesa. Szok! Sprawdź, kim są, czym się zajmują, jakie mają firmy i ogromne majątki? Rokrocznie magazyn Forbes przedstawia ranking najbogatszych Polaków. Kim są najbardziej zamożni obywatele Polski, czym się zajmują i jak duże są ich majątki? Zobaczcie sami w naszej galerii. Te sumy mrożą krew w żyłach.

📢 Oryginalne i najdziwniejsze nazwiska w Wielkopolsce. Sprawdź tę listę! [1.11.2023] Oto lista najdziwniejszych nazwisk w województwie wielkopolskim! Sporządziliśmy ją w oparciu o dane przygotowane przez Ministerstwo Cyfryzacji. Stworzyliśmy zestawienie zawierające najdziwniejsze nazwiska w Wielkopolsce. Co ciekawe, nosi je zaledwie kilkoro mieszkańców regionu. Jesteście ciekawi, czy nazwisko Waszego sąsiada znalazło się w tym gronie? Sprawdźcie naszą listę!

Prasówka 1.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Dariusz z "Rolnik szuka żony" - oto wnętrza jego domu. Uwagę zwraca asymetrycznie ustawione łóżko. Zobaczcie zdjęcia! [1.11.2023] Oto wnętrza domu Dariusza z "Rolnik szuka żony". Zobaczcie zdjęcia! Dariusz to uczestnik 10. edycji kultowego programu w TVP1. Mieszka pod Łodzią. To tam prowadzi gospodarstwo nastawione na hodowlę warzyw. Jego dom stoi tuż przy drodze. Zobaczcie, jak wyglądają jego wnętrza.

📢 Rolnik szuka żony: Tak mieszkają Klaudia i Valentyn. Zobaczcie zdjęcia! [1.11.2023] Zobaczcie, jak mieszkają Klaudia i Valentyn z "Rolnik szuka żony". To sympatyczna para, która poznała się dzięki dziewiątej edycji programu w TVP 1. Ich związek przetrwał próbę czasu. Mimo iż od finałowego odcinka minęło już ponad pół roku, są razem. Swoich małżeńskich planów jeszcze nie zdradzają. Wiemy jednak, że Valentyn przeprowadził się do jej pięknego domu na Podlasiu. Zobaczcie, jak mieszkają gwiazdy programu "Rolnik szuka żony". 📢 Krzysztof Stanowski, były dziennikarz "Kanału Sportowego" - tak mieszka. Zobaczcie zdjęcia! [1.11.2023] Zobaczcie, jak mieszka Krzysztof Stanowski, były już dziennikarz Kanału Sportowego, niezwykle popularnego programu w polskim internecie! Krzysztof Stanowski to niezwykle popularny polski dziennikarz. Już jak 14-latek pracował na stażu w "Przeglądzie Sportowym". Świetnie odnalazł się w świecie internetu. Był jednym z twórców "Kanału Sportowego". Nakręcił niezwykle popularny na YouTube film o Natalii Janoszek. Jak żyje na co dzień Krzysztof Stanowski. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Oto wnętrza drewnianego domku Agnieszki z "Rolnik szuka żony". Jej gospodarstwo jest przepiękne! Zobaczcie zdjęcia [1.11.2023] Oto wnętrza domu Agnieszki z "Rolnik szuka żony"! Nie ma wątpliwości, że rolniczka z Warmińsko-Mazurskiego ma najpiękniejsze gospodarstwo w 10. edycji programu emitowanego w TVP 1. Ma piękny hotel, restaurację, ośrodek jeździecki, stawy, wspaniałe miejsca do wypoczynku oraz mały drewniany domek. Zobaczcie, jak wyglądają jego wnętrza. Mamy zdjęcia! 📢 Oto wnętrza domu Waldemara z "Rolnik szuka żony". Zobaczcie zdjęcia! [1.11.2023] Tak wyglądają wnętrza domu Waldemara z "Rolnik szuka żony". Waldemar jest uczestnikiem dziesiątej edycji programu TVP1. Mieszka w niewielkiej wsi pod Pakością w Kujawsko-Pomorskiem. Ma dwupiętrowy dom. Uwielbia podróże, taniec i film. We wnętrzach jego domu znajdziemy sporo pamiątek związanych z tymi wyprawami oraz prywatne małe kino. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Oto Artur z Rolnik szuka żony 10 - tak wygląda gospodarstwo gwiazdy programu TVP 1. Zobaczcie zdjęcia! [1.11.2023] Oto gospodarstwo Artura z "Rolnik szuka żony 10". Mamy zdjęcia! Artur z Mazowsza to młody, 28-letni, postawny gospodarz, który zgłosił się do 10. edycji programu "Rolnik szuka żony", by zmienić swoje życie. Jego wcześniejsze związki rozpadły się, bo zbyt dużo czasu poświęcał gospodarstwu. Zobaczcie, jak wygląda miejsce, w którym mieszka i pracuje Artur z programu "Rolnik szuka żony". 📢 Tak mieszka Bartosz Zmarzlik, mistrz świata na żużlu. Zobaczcie zdjęcia! [1.11.2023] Oto Bartosz Zmarzlik, jego żona Sandra i syn Antek. Tak mieszka mistrz świata na żużlu i jego rodzina. Bartosz Zmarzlik to polski żużlowiec, który ma zaledwie 28 lat, a na swoim koncie już cztery tytuły mistrza świata. Mieszka wraz z żoną Sandrą i synkiem Antkiem w niewielkie miejscowości Kinice w województwie zachodniopomorskim. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Bartosz Zmarzlik. Mamy zdjęcia!

📢 Najpiękniejsze zamki w Wielkopolsce według National Geographic. Zobaczcie zdjęcia! [1.11.2023] Wielkopolska pełna jest historycznych obiektów pamiętających początki państwa polskiego. Do dziś możemy zwiedza zamki i ruiny zamków oraz przepiękne pałace. National Geographic pokusił się o wybranie 5 najpiękniejszych zamków w Wielkopolsce. Zobaczcie, jakie warownie znalazły się na tej liście. 📢 Tak wyglądają wnętrza domu-zamku Anna z "Rolnik szuka żony". Zobaczcie zdjęcia! [1.11.2023] Oto wnętrza domu-zamku, w którym mieszka Anna z "Rolnik szuka żony"! Anna z dziesiątej edycji programu emitowanego w TVP 1 mieszka w niewielkiej miejscowości pod Kaliszem. Jej dom internauci nazywają zamkiem, bo rzeczywiście go przypomina. Zobaczcie, jak wyglądają wnętrza domu-zamku Anny z Wielkopolski.

📢 Rolnik szuka żony: Tak dziś mieszka Anna z kultowego programu TVP1. Zobaczcie zdjęcia [1.11.2023] Tak mieszka i żyje na co dzień Anna z 10. edycji programu "Rolnik szuka żony"! Anna to 35-letnia rolniczka z Wielkopolski, dokładnie z powiatu kaliskiego, która zgłosiła się do programu "Rolnik szuka żony", by znaleźć męża. To bardzo zaradna bizneswoman, która prowadzi gospodarstwo rolno-ogrodnicze oraz salon kosmetyczny. Zobaczcie, jak mieszka, pracuje i żyje na co dzień Anna z programu "Rolnik szuka żony".

📢 Tak wygląda dziś Gabrysia Raczyńska, czyli Basia z "M jak miłość". Ma już 18 lat. Zobaczcie zdjęcia! [1.11.2023] Basia z "M jak miłość", czyli Gabrysia Raczyńska, ma już 18 lat! Gabrysia Raczyńska to młoda polska aktorka, która na planie serialu "M jak miłość" pojawiła się, gdy miała zaledwie 7 lat. Z filmem związana jest od 2012 roku. Zobaczcie, jak dziś wygląda Gabriela Raczyńska, czyli Barbara Zduńska z serialu "M jak miłość". 📢 Oto kobiety, które wybrał Artur z "Rolnik szuka żony 10"? Sprawdźcie! [1.11.2023] Artur z "Rolnik szuka żony 10" otrzymał sporo listów od kobiet, które się nim zainteresowały. Do programu zaprosił 9 z nich. Ostatecznie wybrał trzy i to one pojadą do jego gospodarstwa na Mazowszu. Są to: Aleksandra z Zalewa, Sara z Siedlec i Blanka z Szydłowca. Poznajcie je bliżej, zobaczcie zdjęcia!

📢 Najbogatsze gminy w Wielkopolsce. Mieszkasz tu? Poznaj te dane [1.11.2023] Jakie gminy w Wielkopolsce są najbogatsze? Ministerstwo Finansów zaprezentowało najnowsze wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin. Stanowią one podstawę do wyliczenia rocznych kwot części wyrównawczej subwencji ogólnej i wpłat do budżetu państwa na 2023 rok. Analizując te dane można stwierdzić, jakie gminy w Wielkopolsce są najbogatsze. Poznajcie 15 najzamożniejszych gmin w naszym regionie.

📢 Oto odważne zdjęcia Michaliny Olszańskiej z serialu "Dewajtis". Zobaczcie! [1.11.2023] Oto Michalina Olszańska z serialu "Dewajtis". To polska aktorka, której wielką sławę przyniosła rola Ireny w serialu "Dewajtis" w TVP 1. To również świetna skrzypaczka, autorka powieści i tekstów piosenek, a również kompozytorka i wokalistka. Świetnie również pozuje do zdjęć. Zobaczcie odważne zdjęcia aktorki!

📢 "W tym roku będziemy stratni". Coraz mniej sprzedawców przed cmentarzem na Junikowie w Poznaniu 1 listopada uroczystość Wszystkich Świętych, czyli czas, kiedy wspominamy zmarłych bliskich naszym sercom. Przed cmentarzem komunalnym na Junikowie jak co roku sprzedawcy wieńców, kwiatów, zniczy oraz potraw na ciepło i na zimno rozkładają swoje stanowiska. Jednak w tym roku popularnych straganów jest o wiele mniej. Dlaczego? 📢 Tak wyglądają groby znanych poznaniaków: Kulczyka, Feldman, Smolenia, Kordy i innych. Mieszkańcy o nich nie zapominają. Zobacz zdjęcia Śmierć dotyka każdego, nawet najwybitniejsze i najbardziej znane jednostki. W Poznaniu przekonaliśmy się o tym wielokrotnie. Na lokalnych cmentarzach pochowanych jest wiele znanych osób. W naszej galerii znajdziecie zdjęcia grobowca rodziny Kulczyków, grobów Krystyny Feldman, Bohdana Smolenia, Wojciecha Kordy i innych znanych poznaniaków. Mieszkańcy stolicy Wielkopolski o nich nie zapominają.

📢 Tu w Wielkopolsce umiera najwięcej osób! Oto ranking powiatów. Mieszkasz tam? Sprawdź! W którym wielkopolskim powiecie umiera najmniej ludzi na 1000 mieszkańców, a w którym najwięcej? Odpowiedź przynosi zestawienie opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny. 📢 Grażyna Kulczyk - tak się ubiera miliarderka. Oto styl byłej żony najbogatszego Polaka Jana Kulczyka [1.11.2023] Grażyna Kulczyk, jedna z najbogatszych kobiet w Polsce, pochodzi z Poznania. Tu studiowała, z tym miastem związana jest rodzinnie i poprzez liczne projekty biznesowe. Grażyna Kulczyk to kobieta z klasą, od której wiele pań czerpie inspiracje. Miliarderka zapraszana jest na liczne wydarzenia, gale, wystawy. W jakich kreacjach się przezentuje? Zobacz w artykule niżej i naszej galerii.

📢 Ksiądz Radosław Rakowski z Poznania: Halloween pokazuje zgniliznę, śmierć i strach Wszystkich Świętych czy Święto Zmarłych... Czym właściwie jest Dzień Zaduszny, o szkodliwości Halloween i zjawisku "grobingu" rozmawiamy z księdzem Radosławem Rakowskim.

📢 Ten słodki przysmak kupisz przy każdym cmentarzu w Poznaniu. Ma swoją legendę! Z pańskiej skórki Warszawa, z miodku tureckiego Kraków. Poznań w Dniu Wszystkich Świętych słynie na całą Polską z rur. Z poznańskich rur. Ten słodki przysmak kupisz przy każdym cmentarzu w mieście. Poznaj jego historię. 📢 Mają windę, ale nie mogą z niej korzystać. Kuriozalna sytuacja na Winogradach w Poznaniu! Po latach starań mieszkańcy bloku nr 17 na os. Zwycięstwa w Poznaniu zyskali nową windę, która ułatwia dostanie się z poziomu chodnika na poziom tak zwanego wysokiego parteru. Nie mogą oni jednak z niej skorzystać. 📢 Tak wygląda remontowana ulica Wysoka na Starym Mieście w Poznaniu. Modernizacja czy dewastacja historycznej uliczki? Zobacz zdjęcia Trwa remont nawierzchni zlokalizowanej w ścisłym centrum stolicy Wielkopolski ulicy Wysokiej. Koszt inwestycji ma zamknąć się kwotą 340 tysięcy złotych. Czy mamy tam do czynienia z dewastacją jej zabytkowych elementów? Służby miejskie uspokajają.

📢 20 najciekawszych koncertów w Poznaniu w listopadzie 2023. Sprawdź, kto wystąpi! Koncertowa jesień w Poznaniu trwa w najlepsze. W listopadzie 2023 roku w stolicy Wielkopolski wystąpi wiele muzycznych gwiazd. Zaśpiewają popularni wokaliści, uznane wokalistki oraz świetne zespoły. Nie zabraknie również wybitnych artystów z zagranicy. Oto 20 najciekawszych koncertów w Poznaniu w listopadzie. Sprawdź naszą rozpiskę i wybierz się na któryś z nich.

📢 Rewolucja kadrowa w Lechu Poznań. Skład na Zawiszę praktycznie znany, bo wielkiego wyboru nie ma Lech Poznań meczem z Zawiszą Bydgoszcz rozpoczyna tegoroczne zmagania w Fortuna Pucharze Polski. Niebiesko-Biali są zdecydowanym faworytem, bowiem bydgoszczanie grają aż o trzy poziomy rozgrywkowe niżej. Niemniej pewna niepewność skrada się w Kolejorzu, bowiem w ekipie lechitów jest szpital. Z pewnością John van den Brom da szansę kilku młodym zawodnikom z akademii. Można spodziewać się także zmiany w bramce. Sprawdź przypuszczalny skład Kolejorza na mecz z Zawiszą.

📢 W gminie Niechanowo pojawiły się wilki. Jest ostrzeżenie! "Mogą zachowywać się nieobliczalnie" W wielkopolskiej gminie Niechanowo pojawiły się wilki. W związku z tym wójt gminy wydał ostrzeżenie, w którym informuje mieszkańców o sposobie postępowania w przypadku spotkania watahy. 📢 Droga ekspresowa S10 w Wielkopolsce zostanie rozbudowana. GDDKiA złożyło wniosek Do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu (RDOŚ) został złożony wniosek o wydanie decyzji środowiskowej (DŚU) dla dobudowy drugiej jezdni obwodnicy Wyrzyska w ciągu drogi ekspresowej S10. To kolejny etap przygotowań do realizacji tej inwestycji. 📢 Warta Poznań melduje się w kolejnej rundzie Pucharu Polski. Czwartoligowiec nie miał żadnych szans Warta Poznań nie miała żadnych problemów, aby przejść do kolejnej rundy Fortuna Pucharu Polski. Zieloni we wtorkowe popołudnie pokonali ekipę czwartoligowej Stali Brzeg 4:0. To najwyższe zwycięstwo poznaniaków od lutego.

📢 Kiedyś kultowa restauracja, dzisiaj zajazd-widmo. W tym miejscu rozegrały się dramatyczne wydarzenia. Mroczna historia Zajazdu pod Kaczorem "Zajazd pod Kaczorem" w Piotrowie Pierwszym kiedyś był kultowym miejscem znanym w całej Wielkopolsce. W czasach PRL-u i jeszcze w latach 90. słynął z serwowanej pieczonej kaczki, na którą przyjeżdżały tłumy. W 2015 roku doszło tam do wielkiego pożaru, po którym pozostały jedynie ruiny. Niestety, straszą one do dzisiaj. Jaka jest historia obiektu? Jak wygląda obecnie?

📢 Tajemnicza śmierć w Wielkopolsce. Ciało mężczyzny z ranami kłutymi znaleziono w Miasteczku Krajeńskim Nie żyje 60-letni mieszkaniec gminy Miasteczko Krajeńskie w powiece pilskim. Ta śmierć wzbudza wiele pytań i wątpliwości. Jak do niej doszło? To pozwoli wyjaśnić prokuratorskie dochodzenie. 📢 Sanatorium miłości. Tak po ślubie żyją i mieszkają Iwona i Gerard. Zobaczcie zdjęcia! [31.10.2023 r.] Iwona Mazurkiewicz-Makosz i Gerard Makosz z "Sanatorium miłości" już po ślubie. Tak żyją i mieszkają! Iwona i Gerard to najpopularniejsza para znana z programu "Sanatorium miłości" w TVP 1. Zaręczyli się w 2021 roku, a 5 sierpnia 2023 roku wzięli ślub. Są bardzo aktywni. Jeżdżą po Polsce, spotykają się z seniorami. Zapewniają, że ciągle bardzo się kochają i dbają o swój związek.

📢 Najbiedniejsze gminy w Wielkopolsce. Sprawdź tę listę [31.10.2023 r.] Jakie gminy w Wielkopolsce są najbiedniejsze? Ministerstwo Finansów zaprezentowało najnowsze wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin. Stanowią one podstawę do wyliczenia rocznych kwot części wyrównawczej subwencji ogólnej i wpłat do budżetu państwa na 2023 rok. Analizując te dane można stwierdzić, jakie gminy w Wielkopolsce są najbiedniejsze. Poznajcie 20 najuboższych gmin w naszym regionie. 📢 Szila urodziła szczeniaki w polu kukurydzy. Teraz poszukuje swojego domu! Oczy jak węgielki, sierść jak niedźwiadek. Piękna suczka urodziła siedem szczeniąt w polu, uratowało ją Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. Teraz pilnie potrzebuje swojego własnego domu! 📢 Kultowe zabawki PRL - zdjęcia. Ile dziś kosztują? Takie były najpopularniejsze Pamiętasz jeszcze zabawki z PRL-u? Dziś wielu powraca do tych czasów z sentymentem. Resoraki, lalki, żołnierzyki, bączki –nie były one tak urocze i kolorowe jak dzisiaj, jednak wtedy dla każdego dziecka były prawdziwymi skarbami. Dziś na niektórych można sporo zarobić. Zobacz na zdjęciach najpopularniejsze zabawki z czasów PRL. Tyle dziś kosztują.

📢 Poważny wypadek pod Kaliszem. W Kościelnej Wsi zderzyły się trzy samochody We wtorkowy poranek, 31 października, doszło do zderzenia trzech samochodów na drodze krajowej nr 12 w Kościelnej Wsi. Jedna osoba została przetransportowana przez zespół ratownictwa medycznego do szpitalnego oddziału ratunkowego. 📢 Mamy najnowszy horoskop na listopad 2023. Oto co czeka Twój znak zodiaku Horoskop finansowy to przepowiednia dotycząca naszych finansów wyczytana z gwiazd. To właśnie kwestie finansowe interesują nas najbardziej. Listopad to miesiąc, w którym żyjemy już świątecznymi wydatkami, więc warto sprawdzić, co się będzie działo na naszych bankowych kontach i w portfelach. Sprawdzamy horoskop finansowy na listopad. 📢 Te rasy psów dobrze znoszą samotność. Mogą zostać same w domu Psy to z reguły miłośnicy towarzystwa człowieka. Kochają obecność swojego właściciela. Niektóre rasy psów jednak zdecydowanie lepiej znoszą nieobecność swojego pana w domu. Zobaczcie, które psy możemy zostawić w domu. To idealne rasy dla singli i osób, które często muszą wyjść z domu. Sprawdźcie koniecznie.

📢 Te osoby nie skorzystają z ulgi na dziecko w 2024 roku. Zobacz, kto nie dostanie pieniędzy Ulga na dziecko jest jedną z najpopularniejszych i najczęściej rozliczaną. Rodzic dziecka do 18. roku a w niektórych przypadkach i starszych może skorzystać z ulgi prorodzinnej, dzięki temu zyskać dodatkowe pieniądze. Niestety nie każdy rodzic może otrzymać pieniądze w ramach tej ulgi. Jest kilka wyjątków, zobaczcie jakie. 📢 Te opuszczone miejsca w Wielkopolsce przyprawiają o dreszcze. Są mroczne i bardzo tajemnicze. Ich historia bywa tragiczna W województwie wielkopolskim nie brakuje opuszczonych miejsc. Są tajemnicze i mroczne, a ich historia bywa tragiczna. Przyciągają one żądnych wrażeń poszukiwaczy przygód. O 6 takich miejscach pisze znany portal turystyczny National Geographic. Sprawdź, w naszej galerii czy je znasz!

📢 Groby znanych Polaków na Powązkach - mapa. Zobacz, jak wyglądają Na cmentarzu powązkowskim w Warszawie zostali pochowani ludzie zasłużeni dla polskiej historii. Wśród nich są żołnierze, politycy, artyści i sportowcy. Jak dziś wyglądają ich groby?

📢 Kultowe kioski RUCH-u odchodzą w zapomnienie. To koniec pewnej ery Kultowe kioski były ewenementem na skalę światową. W czasach PRL-u stanowiły centrum życia osiedlowego, a sprzedawana w nich prasa lokalna stanowiła jedyne źródło informacji o okolicy. Dziś są one stopniowo likwidowane. 📢 Rondo na Szczepankowie w Poznaniu już gotowe. 1 listopada wrócą na nie autobusy czterech linii Nowe rondo na Szczepankowie powstało u zbiegu ulic Ługańskiej, Michałowo i Szczepankowo. Od wtorku 31 października wjechały na nie samochody i wprowadzana jest stała organizacja ruchu. Od 1 listopada wrócą na rondo autobusy. Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu zapewnia, że kierowcy otrzymają do dyspozycji bezpieczną infrastrukturę, zyskają także piesi i rowerzyści. 📢 Awaria numeru alarmowego 112. Połączenia będą przekierowywane do Poznania Awaria numeru alarmowego 112 nastąpiła w województwie pomorskim. Z powodu awarii połączenia będą przekierowywane do Poznania.

📢 Na chwilę przed Wszystkimi Świętymi. Tak wygląda sytuacja na cmentarzach w Poznaniu! Zobacz zdjęcia Wszystkich Świętych już w środę. Na cmentarzach w Poznaniu nie brakuje sprzedawców zniczy, całych rodzin idących z chryzantemami w kierunku grobów, a także mnóstwa samochodów zaparkowanych wszędzie. Fotoreporterzy Głosu Wielkopolskiego sprawdził, jak dokładnie wygląda sytuacja na nekropoliach tuż przed świętem zmarłych. 📢 Pasażer zanieczyścił autobus w Poznaniu. Trzeba było podstawić nowy pojazd Dwa przypadki jazdy na gapę w Poznaniu zakończyły się w poniedziałek wezwaniem policji. Autobus linii 177 został ponadto zabrudzony przez jednego z nich i konieczne było podstawienie taboru zastępczego.

📢 W Poznaniu powstanie gigantyczny market. "Największy w tej części miasta". Wiemy kiedy otwarcie! GIGAmarket Leroy Merlin Poznań Serbska zostanie uruchomiony w pierwszej połowie 2024 roku. W miejscu, w którym do 2021 roku funkcjonowało Tesco. Będzie to największy obiekt usługowo-handlowy w tej części miasta.

📢 Kolorowo w centrum Poznania! Tak wygląda remontowana ulica na Jeżycach. Zobacz zdjęcia Trwa kompleksowy remont ulicy Słowackiego na poznańskich Jeżycach od ul. Kraszewskiego do ul. Wawrzyniaka. Plac przed tamtejszym budynkiem szkoły podstawowej został wykonany z kolorowej kostki klinkierowej zdemontowanej z placu Kolegiackiego. Jak postępują prace? Zobacz najnowsze zdjecia. 📢 31 października - Halloween. Te memy rozbawią Cię do łez. Zobacz Zwyczaj chodzenia z cukierkami od domu do domu w strasznym przebraniu czy uczestniczenie w halloweenowych imprezach przyszedł do nas stosunkowo niedawno. Bardzo popularny w Stanach Zjednoczonych, w Polsce powoli zyskuje zwolenników, choć nadal budzi też sporo kontrowersji. Jak to zwykle w takich sytuacjach bywa - w internecie krąży wiele śmiesznych memów, które z przymrużeniem oka pokazują Halloween. Sami zobaczcie! 📢 Ciężarówki w ogniu! Wypadek na drodze krajowej nr 50. Zderzyły się dwie ciężarówki, wybuchł pożar, są ofiary śmiertelne Dwie osoby zginęły w wypadku do jakiego doszło niedaleko miejscowości Przęsławice niedaleko Grójca w województwie mazowieckim. Zderzyły się dwa samochody ciężarowe, w tym cysterna, czego rezultatem był pożar.

📢 Tak wygląda Poznań z dachu najwyższego drapacza chmur w mieście! Zobacz, jak powstaje imponujący wieżowiec Andersia Silver. Mamy zdjęcia Trwa budowa imponującego wieżowca Andersia Silver w Poznaniu. Budynek osiągnął swoją docelową wysokość i już góruje na centrum miasta, budząc ciekawość poznaniaków i turystów. - Andersia Silver zmieniła panoramę Poznania. Stała się najwyższym budynkiem nie tylko miasta, ale Wielkopolski - zaznacza wykonawca inwestycji. Byliśmy na dachu i w środku tego kolosa. Co się tam dzieje? Jak prezentuje się widok z najwyższego budynku w mieście? Sprawdź i zobacz najnowsze zdjęcia.

📢 W tych powiatach w Wielkopolsce zarabia się najmniej. Tak wygląda lista wstydu! Sprawdź Sprawdziliśmy, gdzie w Wielkopolsce zarabia się najgorzej. Z pomocą danych Głównego Urzędu Statystycznego stworzyliśmy ranking powiatów w regionie z najniższymi zarobkami. W naszej galerii znajdziecie pierwszą dziesiątkę i stawki, które dla wielu mogą wydawać się szokujące - zwłaszcza w czasach galopującej inflacji, z jaką mieliśmy do czynienia w ostatnich miesiącach. Dla porównania prezentujemy również powiaty, w których zarobki są najniższe w Polsce. Sprawdźcie, jak wygląda lista wstydu.

📢 Tak wygląda jeden z najpiękniejszych domów w Poznaniu! "Złamany Dom" dostał prestiżową nagrodę. Mamy niezwykłe zdjęcia "Złamany Dom" w Poznaniu zdobył tegoroczną Nagrodę Prezydenta Miasta Poznania im. Jana Baptysty Quadro. Architekci z pracowni Ultra Architecs otrzymali statuetkę za najlepszy projekt architektoniczny zrealizowany w stolicy Wielkopolski w 2022 roku. Jak wygląda "Złamany Dom" na zewnątrz i w środku? Mamy zdjęcia! 📢 Kup tanie mieszkanie od komornika w Poznaniu! Oto nowe licytacje komornicze w listopadzie 2023. Sprawdź zdjęcia i ceny W Poznaniu dość często pojawiają się nowe licytacje komornicze nieruchomości. Możesz na nich kupić mieszkanie w atrakcyjnej, niższej niż rynkowa cenie. Nieruchomości są zajmowane osobom zadłużonym, a później trafiają na licytacje. Sprawdziliśmy najciekawsze oferty z Poznania w listopadzie 2023 roku. Zobacz zdjęcia i ceny w naszej galerii!

📢 Kup samochód od komornika przez internet! Sprawdź nowe licytacje komornicze aut osobowych. Oto zdjęcia i ceny W najbliższym czasie "pod młotek" na licytacjach komorniczych trafi kilka naprawdę ciekawych samochodów osobowych. W ofercie są pojazdy w dobrym stanie i atrakcyjnej cenie. Prezentujemy pojazdy sprzedawane przez komorników na internetowych aukcjach. Zobaczcie zdjęcia i ceny w naszej galerii!

📢 Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych w Poznaniu. Wielka gratka dla miłośników czworonogów. Ponad 6 tysięcy psiaków na MTP! 6500 psów, 250 ras, 42 sędziów z Polski i zagranicy. W dniach 3-5 listopada odbędzie się w Poznaniu Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych 2023. 📢 Poznański rogal niczym Batman. Jego wizerunek obiegł cały kraj, w tym Warszawę, Wrocław czy Szczecin O tym, że rogal świętomarciński podbija podniebienia mieszkańców całego kraju, wiadomo nie od dzisiaj. Mało kto spodziewał się jednak, że wielkopolski łakoć stanie się tematem rozmów mieszkańców Warszawy, Szczecina czy Wrocławia.

📢 Takie liczby padały najczęściej w historii gier Lotto. Zobacz, jakie liczby wygrywały miliony Gra Lotto to jedna z najpopularniejszych i najstarszych gier Totalizatora Sportowego. Pierwsze losowanie gry Toto Lotek odbyło się 27 stycznia 1957 roku. Od 1975 roku gra ta nosiła nazwę Duży Lotek, a 2009 roku jest to gra Lotto. Sprawdzamy, jakie liczby w 66-letnie historii gry padały najczęściej. Zobaczcie, jakie liczby warto skreślić. 📢 Oto zarobki pracowników Aldi. Sprawdzamy, ile będą zarabiać w 2024 roku Sieć Aldi działa w dziewięciu europejskich krajach, gdzie zatrudnia ponad 60 tysięcy pracowników. W Polsce pierwsze sklepy Aldi został otwarty w 2008 roku. Sieć oficjalnie informuje o zarobkach swoich pracowników. Zobaczcie ile zarabiają pracownicy sieci Aldi od magazyniera do kierownika. 📢 Takich bombek z PRL-u poszukują kolekcjonerzy - zdjęcia. Stare świąteczne ozdoby są dziś warte fortunę Masz w kartonach stare bombki i ozdoby choinkowe? Wyrzuciłeś? Żałuj! Od jakiegoś czasu choinkowe bombki z PRL przeżywają prawdziwy renesans. Zobacz popularne peerelowskie bombki. Takich poszukują kolekcjonerzy i zapłacą za nie fortunę. Czar wspomnień gwarantowany.

📢 Lech Poznań i Warta Poznań faworytami w pucharowym starciu. Awans jest obowiązkiem Po remisach Lecha Poznań i Warty Poznań w ekstraklasie czas na mecze pucharowe. Dla Zielonych będzie to drugi pojedynek, natomiast Kolejorz rozpoczyna swoją przygodę z Fortuna Pucharem Polski. 📢 Wielki wysyp grzybów w Wielkopolsce! Sprawdź, gdzie znajdziesz ich najwięcej Jak to mawiali starzy Wielkopolanie, lepiej późno, niż wcale! W całej Wielkopolsce w ostatnich dniach pojawiło się bardzo dużo grzybów, na które sezon zasadniczo powinien już mijać. Doświadczeni grzybiarze chwalą się swoimi zbiorami, a trzeba przyznać, że często są one niezwykle okazałe. 📢 Dramatyczna interwencja Animalsów. Z „hodowli” odbierają ponad 60 psów! Dramatyczne apele zwierzolubów z grupy związanej z TOZ-em Gniezno pojawiły się w sieci w weekend. Jak się okazuje, do interwencyjnego odebrania jest aż 60 zwierząt!

📢 Bukiet na cmentarz – zobacz najpiękniejsze kompozycje na Wszystkich Świętych. Sprawdź, jak pięknie udekorować nagrobek bukietami kwiatów Bukiety kwiatów to obok wiązanek i chryzantem w donicach jedne z najczęściej wybieranych dekoracji pomnika na Wszystkich Świętych. Dekorowanie grobu kwiatami – zwłaszcza tymi prawdziwymi – jest powszechnie uważane za wyraz pamięci o zmarłym. Zobacz zdjęcia najpiękniejszych bukietów na cmentarz! Od tych kompozycji trudno oderwać wzrok. 📢 Kwiaciarka w Rożnowie nie wysłała córki do komunii. Dziewczynka została okrzyknięta dzieckiem szatana. A ksiądz miał zakazać kupowania tam Czy w XXI wieku można doznać dyskryminacji na tle religijnym? Jak przekonują właściciele Kwiaciarni Dolce Vita w Rożnowie, doświadczyli tego na własnej skórze. Problemy w firmie rozpoczęły się w momencie rezygnacji dziecka z Komunii Świętej w maju tego roku. Sprawa trafiła już do Rzecznika Praw Obywatelskich, a część mieszkańców rzuciła się, by pomóc rodzinie w potrzebie.

📢 Wiemy, co będzie się działo "Rolnik szuka żony". Przed nami 6. odcinek. Mamy zdjęcia! Zobaczcie, co będzie się działo w 6. odcinku programu TVP1. Zobaczcie zdjęcia! W 6. odcinku dziesiątej serii programu "Rolnik szuka żony" obserwować będziemy pierwsze randki. Dowiemy się też, jak skończyła się tajemnicza rozmowa telefoniczna Waldemara. Będą też pierwsze pożegnania. Kto odejdzie z programu? 📢 Czy w kontrowersyjnym zamku w Stobnicy straszy nocą? Cena zaporowa, widok żaden! Zamek w Stobnicy organizuje “Noc Duchów”, podczas której wszyscy zainteresowani mogą kupić bilet za ceny zaczynające się od 49 złotych! Są to bardzo wysokie kwoty, biorąc pod uwagę fakt, że zwiedzanie nie obejmuje wnętrza zamku, lecz wyłącznie ścieżkę dookoła budowli.

📢 Nie żyje zwycięzca "Tańca z gwiazdami". Ciało Cezarego Olszewskiego znaleziono w hotelu, wstrząsające doniesienia Cezary Olszewski, uczestnik "Tańca z gwiazdami", nie żyje. Mężczyzna miał zaledwie 42 lata. Ciało tancerza znaleziono w jednym z hoteli w Ostrołęce. Śmierć mężczyzny jest szokiem dla wiernych fanów "Tańca", którzy kojarzą go jako tanecznego partnera między innymi Anny Popek czy Doroty "Superniani" Zawadzkiej. Cezary Olszewski zapisał się w historii show jako jego zwycięzca - w 2008 roku wygrał Kryształową Kulę z Magdaleną Walach.

📢 Te rasy psów są najbardziej towarzyskie. Bardzo nie lubią samotności Psy z natury są towarzyskie, lubią obecność człowieka. Niektóre rasy psów potrzebują ludzi bardziej niż inne. Warto wiedzieć, że te psy bardzo potrzebują obecności człowieka i będą go zaczepiać, żeby się z nimi pobawił. Zobaczcie, jakie rasy naszych czworonożnych przyjaciół są najbardziej towarzyskie, niektóre z nich będą dla Was zaskoczeniem. 📢 Najciekawsze zabudowy z programów Krzysztofa Mirucia. Meble od Mateusza Łagowskiego Zgłoś remont i Weekendowe metamorfozy to program wnętrzarsko-remontowe, które prowadzi Krzysztof Miruć. To architekt tworzy projekt i wymyśla całą aranżację, ale nie udałoby mu się to bez grupy osób z którymi przy tym współpracuje. Wśród ekipy Mirucia znajdziemy specjalistę od oryginalnych mebli i zabudowy - Mateusza Łagowskiego. Zobaczcie jego projekty mebli i nie tylko.

📢 Tak mieszka Dariusz z programu "Rolnik szuka żony". 27-latek przypadł do gustu wielu kobietom Tak mieszka Dariusz z programu "Rolnik szuka żony". 27-latek przypadł do gustu wielu kobietom. Dariusz, którego widzowie mogą obecnie podziwiać w programie "Rolnik szuka żony", imponuje swoją młodością wśród uczestników najnowszej edycji. Jako 27-latek szybko zdobył sympatię fanek, które zakochane są w jego osobowości. Teraz przyjrzyjmy się, jak wygląda jego codzienne życie - kliknij w galerię zdjęć!

📢 Ogromny guz jajnika u młodej pacjentki. Usunęli go lekarze z Kalisza Lekarze z Oddziału Ginekologicznego i Ginekologii Onkologicznej szpitala w Kaliszu usunęli ogromnego guza jajnika u jednej z pacjentek. Szpital pokazuje zdjęcia guza i przypomina o badaniach profilaktycznych, które mogą zapobiec takim sytuacjom. 📢 Poznań jest gotowy na Halloween! W mieście pojawiają się upiorne dekoracje. Zobacz zdjęcia Cukierek albo psikus! Halloween to amerykańskie święto, ale od lat cieszy się wielką popularnością również w innych krajach – jednym z nich jest Polska. 31 października dzieci przebierają się za duchy, potwory i wampiry, a w wielu miejscach pojawiają się upiorne dekoracje. Nie inaczej jest w Poznaniu! Zobacz udekorowane na Halloween miasto.

📢 Tak żyją i mieszkają Michał Skóraś oraz Ada Mizgalska. Były zawodnik Lecha Poznań zamienił Polskę na Belgię. Czy już żałuje? Michał Skóraś latem 2023 roku przeszedł z Lecha Poznań do Club Brugge za ok. 7 milionów euro. Skrzydłowy reprezentacji Polski od początku ma problem, aby przebić się do pierwszego składu belgijskiego klubu. Co prawda ma na swoim koncie jednego gola w meczu kwalifikacyjnym do Ligi Konferencji Europy, jednak to wszystko, na co było stać młodego Polaka.

📢 Wielki remont na Starym Rynku w Poznaniu zbliża się ku końcowi. Wygląda to coraz lepiej! Oto nowe zdjęcia Już późną jesienią poznaniacy będą mogli cieszyć się z zakończonego remontu na Starym Rynku w Poznaniu. - Do tej pory wykonano ponad połowę wszystkich planowanych nawierzchni - informuje Tomasz Płóciniczak, wiceprezes spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

📢 Tak wyglądał dworzec Poznań Główny. Zamknięto go 10 lat temu! Zobacz wyjątkowe zdjęcia Oddany do użytku w maju 2012 roku nowy budynek dworca PKP w Poznaniu jest w ogniu krytyki - za niefunkcjonalność i wygląd. Warto przypomnieć, jak wyglądał Poznań Główny, gdy pasażerowie mieli tutaj do dyspozycji tylko stary budynek, który zamknięto dla pasażerów 25 października 2013 roku. Zobacz w galerii, jak wyglądał stary dworzec jeszcze kilkanaście lat temu.

📢 Dawniej kupowały tam tłumy. Później przez lata popularna galeria i market w Poznaniu świeciły pustkami. Zobacz zdjęcia budynku po Tesco Sieć supermarketów Tesco zakończyła swoją działalność w Polsce październiku 2021 roku, zostawiając po sobie ogromne niezagospodarowane budynki. Jeden z nich znajduje się przy ulicy Serbskiej w Poznaniu. Kiedyś tętniło tam życie, każdego dnia przez market i galerię handlową przewijały się setki klientów. Po zamknięciu Tesco, przez długi czas w budynku nic się nie działo. Otwartych sklepów było zaledwie kilka, a korytarze były opustoszałe. Wkrótce ma się to jednak zmienić za sprawą nowego marketu Leroy Merlin. Zobacz, jak do niedawna wyglądał budynek po Tesco przy ulicy Serbskiej w Poznaniu.

📢 Pogrzeb Wojciecha Kordy w Poznaniu. "Tworzyłeś muzykę, która miała zmienić świat i zmieniła". Tłumy pożegnały artystę. Zobacz zdjęcia Pogrzeb Wojciecha Kordy odbył się 27 października na cmentarzu miłostowskim w Poznaniu. Wybitny artysta, lider grupy Niebiesko-Czarni zmagał się z ciężką chorobą. Zmarł w wieku 79 lat. Żegnały go tłumy. - Pokolenie, którego byłeś i pozostaniesz wojującym przedstawicielem znalazło swoją wolność w muzyce - padły słowa podczas ostatniego pożegnania Wojciecha Kordy. 📢 To było najbrzydsze miejsce w Poznaniu? Tak wyglądał stary dworzec autobusowy. Zobacz zdjęcia! Miał być na chwilę, a służył przez blisko 50 lat. Wspomnienie dawnego budynku dworca autobusowego w Poznaniu budzi u poznaniaków różne emocje. Jedni, niezadowoleni z obecnego dworca, wspominają go z sentymentem, inni cieszą się, że "wehikuł czasu" zniknął z panoramy miasta. W naszej galerii przypominamy, jak wyglądał w ostatnich latach przed zamknięciem.

📢 Oto Agnieszka z "Rolnik szuka żony" - tak mieszka. Ma hotel, restaurację i stadninę koni. Zobaczcie zdjęcia! [28.10.2023] Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Agnieszka z "Rolnik szuka żony 10"! Agnieszka to 40-letnia mieszkanka Biskupca w województwie warmińsko-mazurskim, która zdecydowała się wziąć udział w 10. edycji programu TVP 1. Mieszka w odlotowym miejscu. Ma piękny dom, hotel, restaurację i ośrodek jeździecki. Musicie zobaczyć te zdjęcia!

📢 Oto 10 ulubionych miejsc poznaniaków. Najczęściej je odwiedzają. Też tam zaglądasz? Poznań to perła Wielkopolski, miasto pełne atrakcji turystycznych i pięknych miejsc, które warto odwiedzić. Które z nich poznaniacy lubią najbardziej? Postanowiliśmy to sprawdzić i przygotowaliśmy wyjątkowy ranking. Dlaczego wyjątkowy? Bo został stworzony na podstawie opinii mieszkańców. Oto 10 ulubionych miejsc poznaniaków. Tam najchętniej zaglądają!

Tak wyglądały osiedla w Poznaniu przed laty. Oto Rataje, Winogrady, Piątkowo i Żegrze na archiwalnych zdjęciach. Czy bardzo się zmieniły? Poznań na archiwalnych zdjęciach zaskakuje i fascynuje. Zapraszamy Was w nostalgiczną podróż po poznańskich osiedlach. Zobaczcie Rataje, Winogrady, Piątkowo, Żegrze i Chartowo przed kilkudziesięciu laty. Czy bardzo się zmieniły? Oglądając te zdjęcia, może zakręcić się łezka w oku. Kliknij w naszą wyjątkową galerię i przekonaj się sam.

📢 Tak zmienia się Stary Rynek w Poznaniu. "Duża część uliczek jest już wybrukowana". Oto nowe zdjęcia! Trwa wielki remont Starego Rynku w Poznaniu. Widać już coraz więcej powierzchni wyłożonej nową kostką brukową. W ostatnich dniach kamienny bruk zaczął już pokrywać zachodnią i północną część rynku. Układana jest nowa, granitowa kostka, ale wykorzystywany jest także bruk, który był tam przed remontem. Zobacz, jak zmienia się Stary Rynek w Poznaniu. Oto najnowsze zdjęcia!

📢 Oto 20 niebezpiecznych miast w Wielkopolsce. Mieszkasz tu? Musisz uważać! Znamy ranking najbardziej niebezpiecznych miast w Wielkopolsce. Najnowsze dane zaprezentował Główny Urząd Statystyczny. Dowiadujemy się z niego, w których miejscowościach w regionie jest popełnianych najwięcej przestępstw kryminalnych, gospodarczych i drogowych. Gdzie w Wielkopolsce jest najbardziej niebezpiecznie? Sprawdź w galerii, czy twoje miasto znalazło się na liście.

Oto Maria Dejmek z serialu Barwy szczęścia - tak mieszka. Zobaczcie zdjęcia! [30.07.2023] Oto nowy, wymarzony dom Marii Dejmek, gwiazdy serialu "Barwy szczęścia". Maria Dejmek to 35-letnia aktorka, gwiazda serialu "Barwy szczęścia". Grała też w takich filmach jak: "Sęp", "Randka w ciemno" i "Plagi Breslau". W TVP 2 pokazała swój nowy dom. Zobaczcie, jak wyglądają przepiękne wnętrza mieszkania aktorki.

