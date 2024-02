Przegląd prasy 10.02.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 9.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Utrudnienia w ruchu: woj. wielkopolskie. Gdzie trwają roboty drogowe? Sprawdź stan na 10.02.2024”?

Prasówka 10.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Utrudnienia w ruchu: woj. wielkopolskie. Gdzie trwają roboty drogowe? Sprawdź stan na 10.02.2024 Gdzie w województwie wielkopolskim należy spodziewać się dzisiaj (10.02.2024) utrudnień? Roboty drogowe: droga S5e, odc. Konarzewo - Stęszew prawa jezdnia (kier. Wrocław) (8. km na odc. 0,2 km) Naprawa śrub mocujących nakładki na urządzeniu dylatacyjnym mostu. W trakcie prowadzonych prac obowiązuje prawostronne przewężenie jezdni prawej (kier. do Wrocławia) oraz ograniczenie prędkości do 90 km/h..

📢 Działała w Poznaniu przez 14 lat, teraz Galeria Malta znika z powierzchni ziemi! Zobacz, jak wyglądała jej budowa Galeria Malta była jedną z ładniejszych poznańskich galerii, jednak wygląd, ogromne kino, a także piękna panorama na jezioro Maltańskie nie uchroniły jej przed zamknięciem. Z roku na rok ubywało klientów, a gwoździem do trumny okazało się powstanie w bliskim sąsiedztwie Galerii Posnania. Po raz ostatni korytarzami "Malty" poznaniacy mogli się przejść w grudniu 2023 roku. Teraz czeka ją rozbiórka. My z tej okazji postanowiliśmy przypomnieć, jak przebiegała budowa galerii.

📢 Jest moda na te miasta - oto 10 miejscowości w Wielkopolsce, w których przybyło najwięcej mieszkańców [10.02.2024] Większość miast w Wielkopolsce wyludnia się. Jest to trend ogólnopolski. Są jednak wyjątki. Dotyczą one głównie miejscowości znajdujących się w niewielkiej odległości od Poznania. Zobaczcie, na jakie miasta jest dziś moda w Wielkopolsce. W których w ostatnich 20 latach przybyło najwięcej mieszkańców? Oto TOP 10 miast, do których najchętniej się przeprowadzamy.

Prasówka 10.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników.

📢 Axl Rose - tak dziś wygląda 62-letni lider Guns N' Roses. Zobaczcie zdjęcia! Axl Rose to lider legendarnej grupy Guns N' Roses, która w latach 80. i 90. XX wieku wyróżniała się jako jedna z najbardziej wpływowych formacji rockowych na światowej scenie muzycznej. Ich przeboje, takie jak "November Rain", "Don't Cry" czy "Sweet Child O' Mine", wdarły się na szczyty list przebojów, cementując ich pozycję jako ikony muzyki rockowej. Tak dziś prezentuje się Axl Rose, który właśnie świętował swoje urodziny. 📢 W takim domu mieszkają Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony". Zobaczcie zdjęcia! Tak mieszkają dziś Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony". To jedna z dwóch par, które zdecydowały się rozpocząć wspólne życie po 10. edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Od października mieszkają w w domu Anny pod Kaliszem. Jakub przeprowadził się do niej. Planują wspólne życie. Niewykluczone, że w przyszłym roku będzie ślub i wesele. Zobaczcie, jak mieszkają Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony".

📢 Shazza, królowa disco-polo - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! Shazza to polska piosenkarka, którą niegdyś okrzyknięto królową disco-polo. Jej piosenki takie jak "Bierz co chcesz", "Baiao Bongo" czy "Tak bardzo zakochani" znała cała Polska. Shazza dziś ma 56 lat i ciągle występuje na scenie i nadal przyciąga tłumy. Zobaczcie, jak dziś wygląda Shazza, królowa disco-polo. 📢 Tak dziś wygląda Zosia z "Rodziny zastępczej". Misheel Jargalsaikhan ma już 35 lat. Zobaczcie zdjęcia! Misheel Jargalsaikhan to aktorka, która sympatię polskich widzów zyskała dzięki roli Zosi Kwiatkowskiej w serialu "Rodzina zastępcza". Dziś jest lekarzem medycyny naturalnej. Zagrała też w serialu "BrzydUla 2". Zobaczcie, jak aktualnie wygląda Misheel Jargalsaikhan, czyli Zosia z "Rodziny zastępczej".

📢 Dorota Szelągowska - oto mieszkania zaprojektowane przez jej zespół. Zobaczcie zdjęcia! Oto mieszkania zaprojektowane przez zespół Doroty Szelągowskiej, dziennikarki i projektantki wnętrz, znanej z takich programów telewizyjnych jak: "Dorota Was urządzi", "Polowanie na kuchnie", "Weekendowe metamorfozy Doroty", "Wielkanocne metamorfozy Doroty", "Polowanie na mieszkanie", "Totalne remonty Szelągowskiej", "Domowe rewolucje", "Tu jest pięknie", "Dorota inspiruje" czy "Metamorfozy Doroty Szelągowskiej". Wie doskonale, jak urządzić nasze domy, by żyło się w nich idealnie i wręcz zachwycały naszych gości. Zobaczcie, jak wyglądają mieszkania zaprojektowane przez zespół Doroty Szelągowskiej.

📢 Oto Dom Jakuba z "Rolnik szuka żony", wybranka Anny. Ma ciekawe, stylowe meble. Zobaczcie zdjęcia! Zobaczcie, jak mieszkał Jakub z "Rolnik szuka żony", kandydat na męża Anny. Jakub to mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego, który zgłosił się do programu "Rolnik szuka żony", by lepiej poznać Annę spod Kalisza. Rolniczka wybrała go spośród wielu. Zobaczcie, jak na co dzień mieszkał i żyje Jakub z "Rolnik szuka żony". Tak wygląda jego dom. Mamy zdjęcia! W październiku przeprowadził się do Anny. Mieszkają razem w domu pod Kaliszem. 📢 Tak wygląda dziś Leszek z "Daleko od szosy". Krzysztof Stroiński ma już 73 lata. Zobaczcie zdjęcia! Krzysztof Stroiński to wybitny polski aktor, którego polski widz kojarzy głównie z roli Leszka w serialu "Daleko od szosy". A niesłusznie. Bo aktor ma na swoim koncie wiele bardzo ciekawych ról. Niedawno skończył 73 lata. Zobaczcie, jak dziś wygląda Leszek z "Daleko od szosy".

📢 Oto 15 najszybciej wyludniających się miast w Wielkopolsce! Mamy nowe dane Przyjrzyjmy się, jakie miasta Wielkopolski najszybciej się wyludniają i jakie czynniki wpływają na to zjawisko. W ostatnich latach obserwujemy trend migracji ludności z wielkich metropolii do mniejszych miejscowości, które je otaczają. Mieszkańców tracą też mniejsze miejscowości. Jakie miasta z naszego regionu najbardziej się wyludniły? Skąd Wielkopolanie wyprowadzają się najchętniej? Sprawdźcie nasz ranking!

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela podwyżek. Zobacz oficjalne wyliczenia! [10.02.2024 r.] Wiemy już o ile urosną emerytury i renty w marcu 2024 roku. Poznaliśmy wszystkie dane potrzebne do obliczenia wskaźnika waloryzacji (inflacja oraz realny wzrostu przeciętnego wynagrodzenia). Jak podało oficjalnie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wskaźnik waloryzacji w 2024 roku wyniesie 112,12 proc. Wyliczenia podwyżek zamieszczamy w tabelach w galerii. Zobacz, o ile urośnie Twoja emerytura od 1 marca.

📢 Oto stare telefony komórkowe, które są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy! 📢 Nowatorskie rozwiązanie w szpitalu miejskim w Poznaniu. Okuliści operowali korzystając z rozszerzonej rzeczywistości Lekarze oddziału okulistycznego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu przeprowadzili pierwsze w Wielkopolsce dwie trudne operacje niedrożności dróg łzowych z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości (XR). 📢 Poważny wypadek w Wielkopolsce. Piesza potrącona przez busa Do potrącenia pieszej przez busa doszło w piątek, 9 lutego w Kaliszu. 69-letni kierowca nie zauważył, że kobieta upadła i odjechał. Stan poszkodowanej jest poważny.

📢 Droga ekspresowa S5 zablokowana w obu kierunkach w okolicach Leszna. Utrudnienia na wysokości Rawicza i pod Wrocławiem Droga ekspresowa S5 zablokowana w obu kierunkach między węzłem Lipno na północy i węzłem Leszno Południe. Policja kieruje podróżnych objazdem przez Leszno! Utrudnienia także na wysokości Rawicza i między Trzebnicą a Wrocławiem.

📢 Nowy pomnik powstanie w Poznaniu. Będzie związany z Powstaniem Wielkopolskim Podczas obchodów upamiętniających 105. rocznicę podpisania rozejmu w Trewirze, który formalnie kończył Zwycięskie Powstanie Wielkopolskie, zapowiedziano budowę nowego pomnika w Poznaniu. Monumenty miałby upamiętnić marszałka Ferdynanda Focha - francuskiego dowódcę, który przyczynił się do uznania Wielkopolski za ziemnie polskie. 📢 Rakija, madera i szkocka. Zobaczcie najlepsze memy po losowaniu Ligi Narodów W czwartek 8 lutego w Paryżu odbyło się losowanie Ligi Narodów. Polacy nie mieli w nim szczęścia i trafili na bardzo trudnych rywali. Kibice nie bardzo wierzą w reprezentację Biało-Czerwonych i nasze szanse na odegranie poważnej roli w tych rozgrywkach uważają za niewielkie. Zobaczcie najlepsze memy po losowaniu Ligi Narodów.

📢 Czy pod Poznaniem działa sekta? Prokuratura podjęła decyzję w sprawie śledztwa Miesiąc po głośnej informacji jakoby 41-letni mężczyzny miał być przetrzymywany w domu pod Poznaniem, prokuratura zadecydowała o umorzeniu śledztwa. Do mediów napływały niepokojące informacje, że w Czerwonaku ma rzekomo działać sekta. 📢 Oto Oliwia Bieniuk - tak wygląda córka Anny Przybylskiej. "Piękna jak mamusia!". Zobaczcie zdjęcia! [9.02.2024] Oto córka Anny Przybylskiej na prywatnych zdjęciach. "Przepiękna. Nogi do nieba!" - przekonują internauci. Oliwia Bieniuk to córka Anny Przybylskiej, wielkiej polskiej aktorki, która zmarła przedwcześnie. Urodę z całą pewnością odziedziczyła po mamie. Postanowiła też zostać aktorką. Studiuje w Warszawskiej Szkole Filmowej. Grała też w serialu "Gliniarze". Zobaczcie prywatne zdjęcia Oliwii Bieniuk, córki Anny Przybylskiej. 📢 Oto dom Marty i Pawła z "Rolnik szuka żony" - tak mieszkają. Zobaczcie zdjęcia! [9.02.2024 r.] Marta Paszkin i Paweł Bodzianny nie byliby razem, gdyby nie siódma edycja programu "Rolnik szuka żony". Dziś są małżeństwem, założyli rodzinę i zamieszkali razem. Razem wychowują córkę Marty z poprzedniego związku. Dwa lata temu na świat przyszedł ich synek Adam. Wkrótce urodzi się córeczka. "Jesteś bardzo pracowity i dzięki Tobie mamy piękne mieszkanie" - taka karta wisi na ich lodówce. Zobaczcie, jak pięknie wygląda mieszkanie wyremontowane przez Pawła!

📢 Biden w szoku! Internauci mają wielką bekę z Poznania. Obśmiewają betonozę i niekończące się remonty. Zobacz najśmieszniejsze memy Wieczne i niekończące się remonty w Poznaniu stały się dla internautów inspiracją do tworzenia memów. Ich autorzy wyśmiewają głównie przedłużającą się rewitalizację Starego Rynku oraz wszechobecną "betonozę". Te śmieszne obrazki rozbawią cię do łez! Zobacz najlepsze memy w naszej galerii. 📢 Oto tanie samochody od komornika! Ceny są atrakcyjne. Sprawdź nowe licytacje aut osobowych. Prezentujemy zdjęcia i ceny W najbliższym czasie "pod młotek" na licytacjach komorniczych trafi kilka naprawdę ciekawych samochodów osobowych. W ofercie są pojazdy w dobrym stanie i atrakcyjnej cenie. Prezentujemy auta sprzedawane przez komorników na internetowych aukcjach. Zobaczcie zdjęcia i ceny w naszej galerii! 📢 Oto najbardziej wystrzałowe miasto w Wielkopolsce! Jest idealne na weekendową wycieczkę. Znani blogerzy Addicted2travel polecają Pyzdry Szukasz pomysłu na weekend w Wielkopolsce? Znamy miejsce, które idealnie nadaje się na wycieczkę! Pyzdry, bo o nie chodzi, noszą miano najbardziej "wystrzałowego" miasta w regionie. To właśnie właśnie tutaj po raz pierwszy w Polsce użyto armaty podczas wojny domowej w 1383 roku. Sielskie widoki, wydmy śródlądowe, baseny, bajecznie położone pole lawendy, ciekawy street art, piesze wędrówki, spływ po Warcie, place zabaw, zabytki – to wszystko i wiele więcej znajdziesz zaledwie godzinę jazdy od Poznania. Pyzdry są szczególnie polecane przez popularny blog Addicted2travel.

📢 Surowy wyrok dla kierowcy Ubera, który śmiertelnie potrącił rowerzystkę. 27-letnia Aleksandra zginęła dokładnie rok temu w Poznaniu 27-letnia Aleksandra zginęła w tragicznym wypadku dokładnie rok temu. Na ulicy Dąbrowskiego w Poznaniu potrącił ją kierowca Ubera. Za kierownicą siedział 35-letni obywatel Białorusi Aliaksandr S. Mężczyzna nie dość, że jechał zbyt szybko, to jeszcze prowadził pod wpływem narkotyków. Oskarżony usłyszał surowy wyrok.

📢 Porwanie do ślubu pod Piłą. Kobieta zabrana siłą z domu i wciągnięta do auta. Zatrzymano czterech mężczyzn Od kilku dni mieszkańcy gminy Kaczory w powiecie pilskim żyją porwaniem młodej kobiety, która siłą została zabrana z domu i wciągnięta do auta przez czterech mężczyzn. Tak chciano zmusić ją do małżeństwa. Policja zatrzymała już porywaczy, grozi im do 5 lat więzienia. 📢 Koci seniorzy czekają na ostatni dom! Zobacz dojrzałe koty i kotki do adopcji ze schroniska w Poznaniu W Schronisku dla Zwierząt w Poznaniu na nowy dom czeka kilkaset kotów. Wśród nich jest wielu kocich seniorów, którzy szukają kochającego domu na ostatnie kilka lat swojego życia. Szare, rude, łaciate i czarne. Łagodne i z charakterem. Prezentujemy Wam dojrzałe kotki z poznańskiego schroniska.

📢 Dwa wielkopolskie miasta wśród najzdrowszych w Polsce! Znalazły się w TOP 10 rankingu za ubiegły rok! W których polskich miastach żyje się najlepiej? Na to pytanie odpowiada Indeks Zdrowych Miast, w którego czołówce znalazł się Poznań. Stolica Wielkopolski wraz z innym miastem z naszego regionu znalazła się także w zestawieniu najzdrowszych miast w Polsce. 📢 Tak wyglądają luksusowe i bajecznie drogie apartamenty w Poznaniu! Zobacz najdroższe mieszkania w Poznaniu na sprzedaż Wnętrza tych mieszkań robią wrażenie, ale... ich ceny także. Za duży metraż, piękny wystrój i dobrą lokalizację trzeba sporo zapłacić. W stolicy Wielkopolski nawet kilka milionów złotych! Jakie luksusowe apartamenty są obecnie dostępne? Przygotowaliśmy dla Was galerię najdroższych mieszkań w Poznaniu na sprzedaż. 📢 Ciasne, ale własne? Zobacz najtańsze mieszkania do kupienia w Poznaniu. Oto ogłoszenia do 290 tysięcy złotych! Kupno taniego mieszkania to dobre rozwiązanie dla osób o ograniczonych zasobach, ale też dla doświadczonych inwestorów. Zakup warto jednak dobrze przemyśleć, by uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek i nie przepłacić. Co ciekawego można znaleźć? Zobacz ogłoszenia najtańszych mieszkań do kupienia w Poznaniu wystawione w serwisach Olx i Otodom.

📢 Rocznica rozpoczęcia wywózki na Sybir w cieniu protestu rolników. Obchody w Poznaniu na tle traktorów Mimo protestu w centrum poznaniacy uczcili pamięć o wywiezionych na Syberię rodakach. Wielu z nich nie powróciło z "największego więzienia świata". Uroczystości akompaniował dźwięk klaksonów rolniczych ciągników. 📢 Podtopienia w Lesznie. Wybudowana niedawno droga stoi w wodzie Grunty wzdłuż ulicy Szybowników w Lesznie zamieniły się w "jeziora" z powodu zbierającej się tam wody. Nowy łącznik drogowy do Przejezdnej wybudowany w 2023 roku też znalazł się częściowo pod wodą. - Z tego asfaltowego dywanika nie będzie co zbierać, jak zejdzie woda – mówią mieszkańcy. 📢 Prokuratura Rejonowa w Pleszewie postawiła zarzuty 26-latkowi podejrzanemu o gwałt na 7-miesięcznej dziewczynce Prokuratura Rejonowa w Pleszewie przedstawiła zarzuty 27-latkowi, który w marcu 2023 r. "doprowadził do innej czynności seksualnej" siedmiomiesięczną dziewczynkę, córkę konkubiny. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Grozi mu od 3 do 15 lat więzienia.

📢 Jak mieszka Borys Budka z rodziną? Tak żyje para polityków w willi z pięknym ogrodem. Dom Borysa Budki i kandydatki na prezydenta – galeria Tu mieszka Borys Budka. Gdzie ma dom polityk, który jest prawą ręką Donalda Tuska? Sprawdzamy, jak prywatnie żyje minister aktywów państwowych, gdy nie spędza czasu w Warszawie. Zobacz, jak mieszka Borys Budka z żoną, córką i ukochanym psiakiem. Koniecznie wpadnij do imponującego ogrodu i domu polityka w zacisznej okolicy. 📢 Kadrowa miotła w wielkopolskim oddziale NFZ. Agnieszka Pachciarz składa rezygnację. Wcześniej wpłynął wniosek o jej odwołanie Agnieszka Pachciarz złożyła rezygnację ze stanowiska dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Wcześniej do rady funduszu wpłynął do zaopiniowania wniosek o jej odwołanie. Postanowiła ona nie czekać na decyzje.

📢 Funkcjonariusze Poczty Polskiej ochronią lotnisko w Poznaniu! Na Ławicy będą m.in zapobiegać atakom terrorystycznym Odbył się przetarg na ochronę poznańskiego lotniska Ławica. Wygrali ją listonosze, a dokładniej Centrum Poczta Polska Ochrona (CPPO), która odprawi pasażerów oraz bagaż przed wylotem z Poznania.

📢 Oto kwoty zwrotu z podatku dla seniorów. Tyle dostaną w 2024 roku Rusza sezon rozliczeń z urzędem skarbowym. Seniorzy to jedna z grup, która może liczyć na zwrot podatku w 2024 roku. Szczególnie emeryci ze świadczeniem do 2500 złotych brutto mogą liczyć na zwrot nadpłaconego podatku za 2023 roku. Mamy wyliczenia zwrotów dla emerytów. Szczegóły w artykule. 📢 Oto godziny przelewów w 2024 roku. W tych godzinach przelewy wychodzą z banku Aktualnie przelewy to nasza codzienność. W ten sposób otrzymujemy wypłatę, płacimy rachunki i wiele innych. Czasem ważny jest czas przelewu, jak w przypadku rachunków dlatego warto wiedzieć o której godzinie wykonywane są transakcje bankowe. Zobaczcie, w jakich godzinach pieniądze wychodzą z konta i o jakich na nie trafiają. 📢 Jennifer Aniston kończy 55 lat - zdjęcia. Tak dziś wygląda. Gwiazda "Przyjaciół" wciąż zachwyca urodą i wysportowaną sylwetką Znana i uwielbiana na całym świecie aktorka Jennifer Aniston, którą widzowie pokochali za rolę Rachel Green z kultowego serialu "Przyjaciele", kończy 55 lat. Gwiazda niezmiennie zachwyca urodą, wysportowaną sylwetką i stylem. Kochają ją rzesze fanów na całym świecie. Zobacz, jak teraz wygląda.

📢 Fortuna za porcelanę z PRL - zdjęcia, ceny. Na tych naczyniach można zarobić Porcelana z czasów PRL może być dziś warta krocie. Słynny fajans z Włocławka, naczynia wyprodukowane w Ćmielowie, Chodzieży Wałbrzychu wracają do naszych domów. Stare porcelanowe naczynia, wazony, kury wystawione na sprzedaż na portalu OLX kosztują w 2024 roku. Masz jeszcze taką porcelanę? Możesz na niej zarobić. Zobacz zdjęcia i aktualne ceny porcelany z PRL.

📢 Koniec wielkiego protestu rolników w Poznaniu. "Będziemy walczyć do końca, nie odpuścimy!". Zapraszamy na naszą relację! Z dwunastu stron zjeżdżają do stolicy Wielkopolski rolnicy biorący udział w dzisiejszym ogólnopolskim proteście. Nad bezpieczeństwem ruchu czuwają setki policjantów. Aleje Niepodległości w godz. 10:00 – 16:00 na odcinku od ul. Niezłomnych do Parku Cytadela będą wyłączona z ruchu. Nasi reporterzy są na miejscu.

📢 Poczta Polska sprzedaje domy, mieszkania i działki. Ceny zachęcają, a lokalizacja jest bardzo atrakcyjna. Oto najnowsze oferty i zdjęcia! Szukasz nieruchomości w okazyjnej cenie i atrakcyjnej lokalizacji? Warto sprawdzić ofertę... Poczty Polskiej! Na licytacje wystawione są działki, domy i mieszkania. Mało kto wie, że Poczta Polska sprzedaje również nieruchomości. Stawki podane w ogłoszeniach są bardzo atrakcyjne, jednak uwaga: podczas licytacji mogą wzrosnąć. Oferta Poczty Polskiej jest bardzo bogata. Nieruchomości zlokalizowane na terenie całego kraju. Sprawdź w galerii, jakie obecnie mieszkania i działki można kupić od poczty. Zobacz zdjęcia i ceny. 📢 TOP 20 największych miast w Wielkopolsce. Tak wygląda najnowszy ranking. Zobacz, kto znalazł się w ścisłej czołówce! Prezentujemy najnowszy ranking miast w Wielkopolsce pod względem liczby ludności. Kto znalazł się w czołowej dwudziestce? Zajrzyj do naszej galerii i sprawdź aktualne zestawienie. Ranking największych miast w Wielkopolsce 2024 powstał na podstawie najbardziej aktualnych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Czy na liście są jakieś zaskoczenia? Lider jest oczywisty, ale kolejne miejsca mogą być niespodzianką. Zwłaszcza, że w porównaniu do poprzedniego rankingu doszło do kilku zmian. Zobacz i przekonaj się sam!

📢 Oto popularne poznańskie wyzwiska! Poznaj niegrzeczną listę. Takimi słowami możesz obrazić poznaniaka i poznaniankę. Lepiej uważaj! Wyzwiska są mało kulturalne, ale większości z nas zdarza się ich używać... Dlatego wyzwiska wykształciły się nie tylko w każdym języku narodowym, ale też w gwarach i językach lokalnych. W gwarze poznańskiej również nie brakuje słów, którymi poznaniacy się wzajemnie okładają, kiedy tracą do kogoś cierpliwość lub zwyczajnie chcą kogoś obrazić. Poznaj poznańskie wyzwiska! Kliknij w "ZOBACZ GALERIĘ".

📢 Nie do wiary! Tak wyglądał Poznań w 2000 roku. Pamiętasz takie miasto? Mamy niezwykłe zdjęcia Tak wyglądał Poznań w 2000 roku. Miasto bardzo się zmieniło? Narzekamy na korki, na przebudowy ulic, na wieczne remonty. Szybko ulatuje z pamięci, że Poznań jeszcze zaledwie 24 lata temu wyglądał zupełnie inaczej... Zobaczcie niezwykłe zdjęcia z archiwum "Głosu Wielkopolskiego" i oceńcie sami, czy rozpoznacie wszystkie miejsca!

📢 Jest wyjątkowy! Oto jeden z najpiękniejszych domów w Poznaniu. "Złamany Dom" prezentuje się niebanalnie. Mamy zdjęcia "Złamany Dom" w Poznaniu zdobył w 2023 roku Nagrodę Prezydenta Miasta Poznania im. Jana Baptysty Quadro. Architekci z pracowni Ultra Architecs otrzymali statuetkę za najlepszy projekt architektoniczny zrealizowany w stolicy Wielkopolski w 2022 roku. Jak wygląda "Złamany Dom" na zewnątrz i w środku? Mamy zdjęcia! 📢 15 najgorszych kierunków studiów w Poznaniu. Po nich zarobisz marne grosze. Prezentujemy kompromitujący ranking! Tu w Poznaniu nie opłaca się studiować! Prezentujemy 15 najgorszych kierunków studiów z Poznania. Po ich ukończeniu zarabia się najmniej. Ten wstydliwy ranking stworzyliśmy na podstawie danych Ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych. Sprawdź, jak prezentuje się to wyjątkowo nieopłacalne zestawienie!

📢 Mosty berdychowskie w Poznaniu z fundamentami. Kolejny etap prac został zakończony. Tak teraz wygląda to miejsce! Trwa budowa tzw. mostów berdychowskich w Poznaniu. Pomiędzy Chwaliszewem, Ostrowem Tumskim i Berdychowem powstaną dwa mosty dla pieszych i rowerzystów. Na przełomie stycznia i lutego zakończyły się prace fundamentowe. Zapadła również decyzja o docelowej separacji ruchu. 📢 Oglądałeś "Znachora"? Tak wyglądała naprawdę polska wieś w tamtych czasach. Archiwalne zdjęcia z okresu II RP! Na ekranach króluje obecnie nowa filmowa wersja "Znachora". Ekranizację powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza obejrzało już wiele osób. Filmowe dzieła nie oddają w pełni jednak tego, jak wyglądała wówczas polska rzeczywistość. Przedstawiamy archiwalne zdjęcia z zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego, które prezentują polską wieś z czasów II Rzeczpospolitej.

📢 Ten zajazd-widmo w Wielkopolsce kryje mroczne tajemnice. Tu rozegrały się bardzo dramatyczne wydarzenia! Za czasów PRL i także po 90 roku "Zajazd pod Kaczorem" przy trasie z Poznania do Wrocławia był znany w całej Wielkopolsce. Słynął z serwowanej w nim pieczonej kaczki. Dziś dawna restauracja „Pod Kaczorem” w Piotrowie Pierwszym to ruiny, które straszą od 2015 roku, kiedy to doszło do wielkiego pożaru. Poznajcie tajemniczą historie tego miejsca i zobaczcie na zdjęciach, jak wygląda obecnie.

📢 Oto najlepsze pączki w Poznaniu. Te cukiernie są najwyżej oceniane. Sprawdź, gdzie warto pójść w tłusty czwartek! Tłusty czwartek coraz bliżej, a to oznacza poszukiwanie najlepszych pączków w całym Poznaniu. W mieście nie brakuje różnych kawiarni, cukierni i pączkarni, które oferują bardzo dobre produkty. Jednak niektóre takie miejsca cieszą się większym uznaniem klientów niż inne. Gdzie w Poznaniu kupimy najlepsze i najsmaczniejsze pączki? Przedstawiamy listę najlepiej ocenianych miejsc według użytkowników wyszukiwarki Google. 📢 Studniówka Zosi z "Rodzinka.pl" - tak wyglądała Emilia Dankwa. Zobaczcie, jak się ubrała! [9.02.2024 r.] Emilia Dankwa, znana z roli Zosi w kultowym serialu "Rodzinka.pl", wciąż przyciąga uwagę mediów oraz fanów. Życie aktorki kwitnie, a jej codzienne zmagania można śledzić na Instagramie, gdzie zgromadziła już prawie 200 tysięcy obserwujących. Ostatnio Dankwa zaskoczyła wszystkich swoim wyjątkowym stylem podczas studniówki. Dowiedz się więcej o jej życiu po zakończeniu "Rodzinki.pl" oraz o niecodziennym podejściu do edukacji.

📢 Protest rolników w Wielkopolsce. Domagają się zmian w polityce UE. Trudna sytuacja na drogach w całej Wielkopolsce – Poznań będzie zablokowany cały, dlatego radzimy, że jeżeli ktoś musi opuścić Poznań, niech zrobi to do godziny 8.00 – ostrzegali w czwartek 8 lutego organizatorzy protestu rolników. Rano ruszą ze swoich punktów zbiórek dookoła Poznania pod Urząd Wojewódzki. Liczą, że będzie ich tysiące. Ruch samochodowy w Poznaniu będzie sparaliżowany!

📢 Protest rolników. Uwaga na utrudnienia w ruchu w piątek 9 lutego 2024. Mapa protestów Na oficjalnej mapie dostarczonej przez organizatorów jest blisko 200 punktów, w których odbędą się protesty rolników. W piątek 9 lutego 2024 należy spodziewać się ogromnych utrudnień w ruchu w całej Polsce. 📢 Protestujący rolnicy najprawdopodobniej sparaliżują stolicę Wielkopolski! W Poznaniu czeka nas komunikacyjny armagedon? Jeśli protestujący rolnicy pojawią się dziś w stolicy Wielkopolski w zapowiadanej liczbie, Poznań będzie zakorkowany do granic możliwości. Nie tylko okolice zamkniętej na ten czas Alei Niepodległości, ale również drogi dojazdowe do miasta. – Poznań będzie zablokowany cały, dlatego radzimy, że jeżeli ktoś musi opuścić miasto, niech zrobi to do godziny 8.00 – ostrzegają protestujący.

📢 Kryształowe wazony i naczynia z PRL - zdjęcia, aktualne ceny. Tyle można zarobić na starych kryształach Modne w PRL-u kryształowe naczynia wracają do łask. Masz jeszcze takie w domu? Nie wyrzucaj! Ich ceny na portalach aukcyjnych i sprzedażowych są niekiedy zawrotne. Skąd renesans starych kryształów? Ile są dziś warte? Zobacz zdjęcia i ceny z portalu OLX.

📢 Najlepsze memy na tłusty czwartek 2024. Zobacz wyjątkowo śmieszne obrazki o pączkach. Obiecujemy, że pękniesz... ze śmiechu! Tłusty czwartek to wielkie święto dla wszystkich, którzy uwielbiają pączki. Najsłodszy dzień w 2024 roku przypada 8 lutego i zaowocował wysypem w internecie niezliczonej liczby memów, demotywatorów i innych śmiesznych obrazków. Wszystkie łączą ci sami słodcy i nadziani bohaterowie, czyli pyszne pączki. Zobacz najśmieszniejsze memy i demotywatory o tłustym czwartku.

📢 Szczęki zjadają galerię handlową w Poznaniu! Ruszyła wielka rozbiórka. Zobacz zdjęcia Do tej pory na placu rozbiórki Galerii Malta trwały prace przygotowawcze. 8 lutego na teren galerii wjechał ciężki sprzęt. Specjalne nożyce do betonu, przypominające szczęki, rozpoczęły prucie konstrukcji parkingu wielopoziomowego. Według internautów wygląda to tak jakby maszyna "zjadała" budynek. Zobacz zdjęcia z rozbiórki Galerii Malta w Poznaniu. 📢 AWF Poznań ma nowego rektora. Prof. dr hab. Jacek Zieliński był wielokrotnie nagradzany za swoją pracę naukową Nowym rektorem AWF Poznań został prof. dr hab. Jacek Zieliński. Swoją funkcję będzie on pełnił przez cztery lata. W poprzedniej kadencji był on Prorektorem ds. Studiów i kierownikiem Katedry Kinezjologii Sportu. W przeszłości prowadził on liczne badania, za które otrzymał szereg nagród. 📢 Były burmistrz Murowanej Gośliny oskarżony o korupcję wyszedł z aresztu. Dariusz Urbański będzie startował w wyborach samorządowych Były burmistrz Murowanej Gośliny, oskarżony o korupcję, po dwóch latach wyszedł na wolność. Na początku procesu mężczyzna złożył wniosek o zwolnienie z aresztu. Jak podaje Radio Poznań, sąd przychylił się do jego prośby. Dariusz Urbański komentuje, czy będzie startował w wyborach samorządowych. - Zepsuto mi opinię, ale jestem pełen optymizmu - mówi.

📢 Piłkarska ekstraklasa wraca do TVP Sport! Mecz kolejki będzie wiosną pokazywany przez telewizję publiczną TVP pozyskała prawa do transmisji meczów PKO Bank Polski Ekstraklasy. W sezonie 2023/24 publiczny nadawca pokaże 15 spotkań. Transmisja z pierwszego meczu Śląsk Wrocław – Pogoń Szczecin już w najbliższą niedzielę, 11 lutego o godzinie 17.30 w TVP Sport. 3 marca o godz. 17.30 ta sama stacje pokaże wyjazdowy mecz Lecha Poznań z Rakowem Częstochowa. 📢 Przedszkole Galileo na Jeżycach w Poznaniu ma nową lokalizację. Rodzice protestują, a placówki, które tam działają, nic o tym nie wiedzą Informacja o nowej lokalizacji przedszkola Galileo w Poznaniu została podana rodzicom pod koniec listopada. Jeszcze w grudniu inne placówki, które działają pod nowym adresem, nie wiedziały, że ma być tam przeniesione przedszkole. Tak twierdzą rodzice, którzy rozmawiali w tym czasie z przedstawicielami funkcjonującej tam szkoły i żłobka.

📢 Idealne na ferie! Zobacz kierunki lotów z lotniska w Poznaniu. Gdzie zimą polecisz z Ławicy? Zima to idealny czas na podróże do cieplejszych krajów. Z poznańskiego lotniska Ławica polecimy do wielu ciekawych miejsc. Pod koniec ubiegłego roku uruchomiono nowe połączenia, wśród nich - Dubaj, Lizbona, czy jordański Amman, ale też miasta idealne na tzw. city break. Zobacz kierunki lotów z Poznania na najbliższe miesiące! 📢 Nierządny biznes przerwany przez policję z Poznania. Trzech alfonsów zatrzymanych. Mieli zarabiać na prostytucji Poznańska policja zatrzymała osoby podejrzewane o czerpanie korzyści z prostytucji. Zajmowali się oni całą logistyką związaną ze spotkaniami prostytutek z klientami. Trzech alfonsów miało na tym zarobić 190 tys. zł. Teraz grozi im do pięciu lat więzienia.

📢 Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu odwołany ze stanowiska. Kto zastąpi nadinsp. Piotra Mąkę? Jest decyzja o odwołaniu ze stanowiska Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu nadinsp. Piotra Mąki. Jego uroczyste pożegnanie odbędzie się w piątek, 9 lutego. Tego samego dnia wprowadzony zostanie nowy komendant.

📢 Oto najładniejsze policjantki w Polsce. Ich uroda robi wrażenie Z naszego obszernego archiwum zdjęć wybraliśmy fotografie najładniejszych policjantek w Polsce! Zobaczcie ładniejszą stronę polskiej policji! 📢 Widowiskowe tańce na Studniówce 2024 w III LO. Zobacz zdjęcia! Lutym jest kolejnym miesiącem sezonu studniówkowego, który rozpoczął się już na początku stycznia. W Hotelu Mercure w Poznaniu spotkali się uczniowie klas maturalnych III LO w Poznaniu. Towarzyszył im fotoreporter z Głosu Wielkopolskiego. Zobacz zdjęcia z ich studniówki! 📢 Studniówka 2024. Zobacz, jak bawili się przyszli maturzyści z Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego! Lutym jest kolejnym miesiącem sezonu studniówkowego, który rozpoczął się już na początku stycznia. W Domu Żołnierza w Poznaniu spotkali się uczniowie klas maturalnych Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego im. Poznańskich Olimpijczyków. Zobacz zdjęcia z ich studniówki!

📢 Tak bawili się uczniowie Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu na swojej studniówce. Zobacz zdjęcia z imprezy Lutym jest kolejnym miesiącem sezonu studniówkowego, który rozpoczął się już na początku stycznia. W Andersia Hotel w Poznaniu spotkali się uczniowie klas maturalnych Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego. Towarzyszył im fotoreporter z Głosu Wielkopolskiego. Zobacz zdjęcia z ich studniówki! 📢 Widowiskowe tańce i piękni przyszli maturzyści. Tak wyglądała studniówka 2024 IX LO w Poznaniu! Zobacz zdjęcia Sezon studniówkowy trwa w pełni. W Poznaniu rozpoczął się już na początku stycznia. 3 lutego swoją studniówkę mieli przyszli maturzyści IX Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu. W zabawie towarzyszył im fotoreporter Głosu Wielkopolskiego! Zobacz jak bawiła się młodzież!

📢 Studniówka 2024 w Poznaniu. Te dziewczyny olśniły swoimi kreacjami. Zobacz najpiękniejsze stylizacje z balów maturalnych. Mamy zdjęcia! Studniówki to prawdziwe kopalnie oszałamiających kreacji! Niektóre przyszłe maturzystki stawiają na klasykę w postaci długich czarnych sukienek, inne zaskakują swoimi wyborami, decydując się na odważne kolory czy niespotykane fasony. Jedno jest pewne, nie sposób wybrać tylko jednej najpiękniejszej! Zobaczcie zdjęcia! 📢 Najpiękniejsze pary na studniówkach 2024 w Poznaniu! Oto piękni, młodzi i uśmiechnięci! Zobacz pary na wyjątkowych zdjęciach! Sezon balów maturalnych trwa w najlepsze! Co weekend w Poznaniu uczniowie ostatnich klas szkół średnich bawią się na swoich studniówkach. Serca wszystkich skradają często urocze pary pięknych i uśmiechniętych przyszłych maturzystów. Na studniówkach towarzyszą im fotoreporterzy "Głosu Wielkopolskiego", a w ich obiektywach często pojawiają się roztańczone, radosne, a czasami nieukrywające swoich uczuć duety. Zobaczcie piękne pary z poznańskich studniówek!

📢 Wielki protest rolników w Poznaniu. Sparaliżują miasto! O co tak naprawdę walczą? Zapowiadany na 9 lutego wielki protest rolników w Poznaniu będzie miał swój finał pod Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim. Protestujący domagają się zatrzymaniu niekontrolowanego napływu towarów z Ukrainy oraz zmiany przepisów w kwestii ugorowania gruntów. Rozmawiamy z Tomaszem Kuberą, organizatorem piątkowego protestu rolników z terenu Środy Wielkopolskiej. 📢 Tyle w 2024 kosztują zabawki PRL - zdjęcia, ceny. Na takich się wzbogacisz Resoraki, pluszowy Krecik, lalki, bączki, wańka-wstańka, gry planszowe, bierki - te zabawki były popularne w PRL-u. Dzisiaj mogą być sporo warte. Niektóre są poszukiwane przez kolekcjonerów staroci z lat 70., 80. i 90. Masz takie w domu? Możesz na nich zarobić! Zobacz, ile kosztują zabawki z PRL.

📢 National Geographic: Najciekawsze atrakcje turystyczne w Wielkopolsce! Zobaczcie zdjęcia [8.02.2024] Na liście znalazły się miejsca, które warto wg National Geographic odwiedzić w województwie wielkopolskim! W tym regionie nie można się nudzić. Znajdziemy tu atrakcje zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Są piękne zabytki, obiekty historyczne, ale i niezwykle malownicze krajobrazy. W Wielkopolsce nie można się nudzić. A jakie atrakcje województwa znalazły się w TOP 12 przygotowanym przez prestiżowy National Geographic? Zobaczcie!

📢 Wycięto drzewa na ul. 27 Grudnia w Poznaniu! Jest skarga mieszkańców na miasto i sposób prowadzenia remontu W środę, 7 lutego na ulicy 27 Grudnia w Poznaniu, mimo sprzeciwu organizacji ekologicznych, wycięto cztery drzewa. Organizacje wskazują na wyniszczający wpływ remontów na miejską zieleń. - Drzewa są niszczone: rozjeżdżane ciężkim sprzętem, odsłaniane są również ich korzenie. Obawiamy się, że nie dotrwają one do kolejnej wiosny - mówi Anna Sokolnicka-Elzanowska ze Stowarzyszenia Plac Wolności. 📢 Dyrektorka poznańskiej Fundacji "Razem Łatwiej" zatrzymana. Jest podejrzana o przywłaszczenie 600 tys. zł. Miały trafić do chorych dzieci 38-letnia dyrektorka generalna poznańskiej Fundacji "Razem Łatwiej" została zatrzymana przez policjantów z Poznania. Kobieta jest podejrzana o przywłaszczenie 600 tys. złotych zgromadzonych na subkontach podopiecznych fundacji. Pieniądze od darczyńców zamiast na leczenie chorych dzieci, trafiały do kieszeni 38-latki.

📢 Wygrana Lotto w Wągrowcu. Spory zastrzyk gotówki. Wiemy, gdzie zakupiono szczęśliwy kupon! Kolejna osoba w Wągrowcu może cieszyć się ze szczęścia w grach liczbowych. Wygrana w Lotto padła w kolekturze przy ul. Jeżyka. O ile powiększyło się konto gracza? 📢 Naukowiec nowym dyrektorem Lasów Państwowych w Poznaniu. Dwudziesty w ponad 100-letniej historii! Wiesław Krzewina, wcześniej kierujący Leśnym Zakładem Doświadczalnym w Murowanej Goślinie należącym do Uniwersytetu Przyrodniczego, został nowym dyrektor Lasów Państwowych w Poznaniu. Na stanowisku zastąpił Andrzeja Koniecznego, kierującego poznańską dyrekcją od 1 sierpnia 2021 roku.

📢 Tak bawili się sportowcy i goście w hotelu Andersia w Poznaniu. Oto zdjęcia z 66. Enea Balu Sportowca "Głosu Wielkopolskiego" Za nami 66. Enea Bal Sportowca "Głosu Wielkopolskiego". W piątkowy wieczór w hotelu Andersia w Poznaniu poznaliśmy najlepszych sportowców i trenera Wielkopolski w 2023 roku. Triumfowali kajakarka Martyna Klatt oraz jej trener Tomasz Kryk. Na bal przybyli wybitni sportowcy i liczni goście. Jak zwykle zabawa trwała do białego rana. Zobaczcie na zdjęciach, jak bawili się uczestnicy 66. Enea Balu Sportowca "Głosu Wielkopolskiego" w Poznaniu.

📢 Zobacz, jak bawili się na studniówce uczniowie XV LO im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu. Mamy zdjęcia Sezon studniówkowy dobiega końca. Na początku lutego w Domu Żołnierza spotkali się uczniowie ostatnich klas XV LO im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu. Zabawa trwała do późnych godzin nocnych, a przyszłym maturzystom towarzyszył fotoreporter "Głosu Wielkopolskiego". Zobacz zdjęcia z ich studniówki! 📢 Studniówka 2024 w Poznaniu. Wielki bal w środku tygodnia. Tak bawili się uczniowie ZSGD i XVIII LO. Zobacz zdjęcia z tej wyjątkowej imprezy Luty rozpoczął się kolejną studniówką. W pałacu w Batorowie spotkali się uczniowie ostatnich klas Zespołu Szkół Geodezyjno-Drogowych i XVIII Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu. Zabawa trwała do późnych godzin nocnych, a przyszłym maturzystom towarzyszył fotoreporter "Głosu Wielkopolskiego". Zobacz zdjęcia z ich studniówki!

📢 Tu opłaca się studiować! Oto 15 kierunków w Poznaniu, po których zarabia się najwięcej. Tak wygląda prestiżowy ranking! Gdzie w Poznaniu opłaca się studiować? Prezentujemy 15 najlepszych kierunków studiów z Poznania i Wielkopolski. Po ich ukończeniu zarabia się najwięcej. W pierwszej piętnastce znalazło się trzynaście kierunków z Poznania i dwa z Wielkopolski. Ranking stworzyliśmy na podstawie Ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych. Sprawdź, jak prezentuje się prestiżowe zestawienie!

📢 Studniówka 2024. Tak szaleli na swojej studniówce maturzyści 38. Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu. Zobacz zdjęcia Maturzyści z 38. Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcące nr 38 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego Poznaniu już po studniówce. Impreza odbyła się w sobotę, 27 stycznia w hotelu Mercure Poznań Centrum. Zobacz, jak bawili się uczniowie! 📢 Te galerie handlowe w Poznaniu upadły lub nie przetrwały próby czasu. O niektórych nikt już nie pamięta! W Poznaniu, zaraz po Warszawie działa najwięcej sklepów dyskontowych w Polsce. Podobna liczba placówek tego typu znajduje się jedynie we Wrocławiu. Niegdyś mówiło się, że stolica Wielkopolski jest także stolicą galerii handlowych. Niektóre z nich borykają się obecnie z małym zainteresowaniem ze strony klientów przez co także z pustymi lokalami. W galerii przedstawiamy te z nich, które nie przetrwały próby czasu.

Tak wyglądał ostatni dzień Galerii Malta w Poznaniu. "Atmosfera jest depresyjna". Zobacz zdjęcia 18 grudnia był ostatnim dniem funkcjonowania Galerii Malta w Poznaniu. Ostatnim działającym lokalem jest klub, w którym można zagrać w squasha. Od 19 grudnia galeria jest całkowicie zamknięta, a jej rozbiórka może rozpocząć się jeszcze w grudniu.

