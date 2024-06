Przegląd prasy 10.06.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 9.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Ewa Kopacz triumfuje w Wielkopolsce! Reakcja Koalicji Obywatelskiej na wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego”?

Prasówka 10.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Ewa Kopacz triumfuje w Wielkopolsce! Reakcja Koalicji Obywatelskiej na wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego Do Poznania przyjechali kandydaci Koalicji Obywatelskiej do europarlamentu z Wielkopolski. Na wieczorze wyborczym w Hotelu Mercure widać było satysfakcję z uzyskanego wyniku. Triumfowali Ewa Kopacz oraz Michał Wawrykiewicz.

📢 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Tak zagłosowali Polacy. Tak głosowano w Wielkopolsce. Oto pierwsze sondażowe wyniki exit poll! Właśnie zakończyły się wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce. Lokale wyborcze zostały zamknięte. Znane są już pierwsze sondażowe wyniki. Na kogo Polacy oddali najwięcej swoich głosów? 📢 Piotr Voelkel: "Skoro mogę mieć wszystko, nie chcę nic". A był na liście najbogatszych Polaków Forbesa Był jednym z najbogatszych Polaków, teraz chwali sobie nieposiadanie. Dzieł sztuki nie wiesza na ścianach domu, tylko w swoich szkołach. I mówi, że nie wiedza, a umiejętności będą najważniejsze w przyszłości. Piotr Voelkel, przedsiębiorca, edukator, a obecnie, jak sam o sobie mówi: rowerzysta i emeryt, opowiada o swoim życiu. I o Poznaniu.

📢 Waloryzacja emerytur w czerwcu 2024. Świadczenie będzie wyższe nawet o kilkaset złotych. Tabela wyliczeń Kiedy najlepiej przejść na emeryturę? Zdecydowanie w drugiej połowie roku po waloryzacji kapitału, którą ZUS przeprowadza w czerwcu. Świadczenie może być wyższe nawet o kilkaset złotych.

📢 Oto Ewa Swoboda na odważnych zdjęciach. "Tak właśnie wygląda milion dolarów w złocie"! [10.06.2024] Ewa Swoboda, utalentowana polska lekkoatletka, specjalizuje się w biegach na 60 i 100 metrów. Jej ostatni wyczyn podczas Orlen Copernicus Cup w Toruniu zachwycił świat. Z wynikiem 7,01 sekundy na 60 metrów, Swoboda wykręciła najlepszy tegoroczny czas na świecie, demonstrując nie tylko talent, ale i determinację. Ewa Swoboda zapracowała na ten sukces. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia! 📢 Wybory do Parlamentu Europejskiego. Prezydent Andrzej Duda głosował w Ostrowie Wielkopolskim. ZDJĘCIA Prezydent Andrzej Duda w wyborach do Parlamentu Europejskiego zagłosował w Wielkopolsce. W Ostrowie Wielkopolskim zachęcał do udziału w wyborach. - Jest bardzo ważne, abyśmy po pierwsze byli dobrze reprezentowani w europarlamencie, żebyśmy wybrali naszą reprezentację, żeby to byli ludzie, którzy będą dbali o polskie interesy – mówił prezydent RP.

📢 Oto Jonasz Rewiński, syn Janusza Rewińskiego. Wiemy, jak wygląda i czym dziś się zajmuje. Zobaczcie zdjęcia! [10.06.2024 r.] 1 czerwca 2024 roku Polska straciła jednego z najważniejszych polskich satyryków i aktorów, Janusza Rewińskiego. Informację o jego śmierci podał jego syn, Jonasz Rewiński. Kim jest Jonasz Rewiński? Czym zajmuje się na co dzień? Zobaczcie, jak wygląda syn Janusza Rewińskiego. Mamy jego prywatne zdjęcia! 📢 Gruz, kurz i kamienie. Z najładniejszej kiedyś galerii w Poznaniu zostaje coraz mniej. Tak wygląda galeria Malta. Oto zdjęcia z rozbiórki Prace rozbiórkowe przy galerii Malta wciąż trwają. Powoli, kawałek po kawałeczku wyburzane są kolejne części kultowego centrum handlowego. Za trzy lata w tym miejscu powstanie osiedle mieszkaniowe. Jak obecnie wygląda teren? Mamy najnowsze zdjęcia!

📢 Pomidorowa i schabowy z ziemniakami? Tu zjesz te najsmaczniejsze! Oto najlepsze bary mleczne w Poznaniu! Przedstawiamy TOP10 Pomidorowa z makaronem, schabowy z ziemniakami i bukietem surówek, a na deser naleśniki z serem i śmietaną? To już niemal kultowy zestaw obiadowy, charakterystyczny dla wizyty u babci lub... w barze mlecznym. Takie lokale w ostatnim czasie zyskują na popularności. Gdzie w Poznaniu są te najlepsze? Oto TOP10 barów mlecznych w stolicy Wielkopolski!

📢 Kiedyś był tu słynny "Zajazd pod Kaczorem". Teraz pozostały tylko ruiny! Popularna restauracja została wyburzona. Zobacz zdjęcia Czasy PRL-u i lata 90. to okres świetności słynnego "Zajazdu pod Kaczorem". Przy trasie z Poznania do Wrocławia mieściła się kiedyś znana w całej Wielkopolsce restauracja. To tu podawano pieczoną kaczkę, tak pyszną, że zjeżdżali na nią zagraniczni goście. Dzisiaj restauracja "Pod Kaczorem" w Piotrowie Pierwszym oficjalnie przestała istnieć. Na miejsce wjechał ciężki sprzęt i wyburzył z powierzchni wszystkie budynki. Zobacz zdjęcia! 📢 Rekrutacja na UAM: oto nietypowe kierunki, które można studiować na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1 czerwca po raz kolejny ruszyła rekrutacja na studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Wśród kierunków, które mogą wybrać kandydaci, znajdują się zarówno te od lat cieszące się ogromną popularnością wśród młodych osób, jak i te mniej znane. Sprawdziliśmy, jakie mniej typowe kierunki studiów można podjąć na UAM. Oto niektóre z nich!

📢 Konserwy turystyczne, kolonie dla dzieci i wieczorki zapoznawcze. Tak wyglądały wakacje w PRL-u! Zobacz archiwalne zdjęcia Spanie w namiocie, kanapki z konserwą turystyczną i wielkie autokary podstawione pod zakład, które zawoziły pracowników z rodzinami do ośrodków wypoczynkowych. Tak wyglądały wakacje w PRL-u. Oto archiwalne zdjęcia, które zabiorą was w podróż w czasie!

📢 Dwa brzegi już połączone. Mosty Berdychowskie w Poznaniu coraz bliżej ukończenia. Tak teraz wygląda to miejsce! Zobacz zdjęcia Pomiędzy Chwaliszewem, Ostrowem Tumskim i Berdychowem powstają dwa mosty przeznaczone dla pieszych i rowerzystów. Prace cały czas postępują, a niedawno dwa brzegi zostały w końcu połączone. Tak teraz wygląda aktualny stan prac przy Mostach Berdychowskich. 📢 Oto 10 najtańszych osiedli w Poznaniu. Tu najbardziej opłaca się kupić mieszkanie! Sprawdź najnowszy ranking Ceny mieszkań w Poznaniu biją rekordy. Są dzielnice, gdzie za metr kwadratowy nieruchomości trzeba zapłacić już 12 tysięcy złotych! W stolicy Wielkopolski są jednak osiedla, gdzie mieszkania kosztują zdecydowanie mniej. Nie jest to oczywiście ścisłe centrum, ale dla wielu lokalizacja na obrzeżach miasta może być dużą zaletą. Gdzie w Poznaniu kupić tanie mieszkanie? Najnowsze zestawienie przygotował portal Sonar Home. Oto 10 najtańszych osiedli w Poznaniu. Sprawdź najnowszy ranking!

📢 20 najbogatszych gmin w Wielkopolsce! Mamy dane na 2024 rok [9.06.2024] Ministerstwo Finansów udostępniło dane dotyczące wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin na 2024 rok. Dzięki temu wiemy, jakie są aktualnie najbogatsze gminy w Wielkopolsce. Poznajcie 20 wielkopolskich miast i gmin z najwyższym wskaźnikiem G. 📢 Niezwykły piknik w Poznaniu. Bridgertonowie opanowali park. To gratka dla fanów serialu! Zobacz zdjęcia Niezwykły piknik odbywa się w sobotę i w niedzielę w Parku Stare Koryto Warty w Poznaniu. "Piknik według Bridgertonów", bo o nim mowa, każdego przeniesie w świat popularnego serialu Netflixa "Bridgertonowie". Atmosferę arystokracji brytyjskiej można poczuć też wybierając się na przejażdżkę specjalnym tramwajem, który kursuje po Poznaniu. 📢 Ulewy nie zagrożą Staremu Rynkowi w Poznaniu. Chronią go nie tylko podziemne zbiorniki na deszczówkę Ulewy, jakie w ostatnich dniach przechodzą nad Polską, w tym także nad Poznaniem, nie powinny zagrozić Staremu Rynkowi. Jak się okazuje, centralne miejsce miasta jest wyposażone nie tylko w podziemne zbiorniki na deszczówkę, ale też w dodatkowy system kanałów odwadniających o dużej pojemności i zabezpieczenie w postaci możliwości zrzutu nadmiaru wody do kanalizacji.

📢 [Tragedia w Ostrowie Wielkopolskim. Z wody wyłowiono ciało mężczyzny ](https://gloswielkopolski.pl/tragedia-w-ostrowie-wielkopolskim-z-wody-wylowiono-cialo-mezczyzny/ar/c1p2-26427423)

Ciało 67-letniego mężczyzny wyciągnięto w niedzielę, 9 czerwca z wody na terenie Piasków w Ostrowie Wielkopolskim. Sprawę bada policja. 📢 Trąba powietrzna koło Tarnowa! Wielki lej burzowy przeraził mieszkańców W niedzielę (9 czerwca) podczas nagłej burzy, która przeszła m.in. przez gminę Wietrzychowice, Żabno i Radłów w powiecie tarnowskim mieszkańcy mogli obserwować lej kondensacyjny, który utworzył się na niebie. Na szczęście żywioł nie wyrządził żadnych szkód, ale samo zjawisko leja burzowego wyglądało bardzo spektakularnie.

📢 Iga Świątek ponownie wygrała Roland Garros! MEMY Jak to koniec turnieju? To nie były eliminacje? Czwarte zwycięstwo na French Open! W sobotę 8 czerwca 2024 roku w finale turnieju Wielkiego Szlema French Open Iga Świątek wygrała z włoską tenisistką polskiego pochodzenia Jasmine Paolini 6:2, 6:1. To czwarte zwycięstwo Igi Świątek na kortach Rolanda Garrosa. Internet rozgrzał się po tym meczu. Zobacz najlepsze memy!

📢 Renta wdowia 2024: Jakie warunki trzeba spełnić? Komu przysługuje. Jakie zmiany szykują się w rentach wdowich w 2024 roku? Sprawdź! Renta wdowia to świadczenie pieniężne, którego zadaniem jest wesprzeć osoby po stracie współmałżonka. W 2024 roku planowane są zmiany w kwestii tego świadczenia. Na jakich zasadach ma zostać przyznawana renta osobom owdowiałym? Kto będzie mógł skorzystać z renty wdowiej? Jaka jest przewidywana wysokość kwoty wypłacanej wdowom i wdowcom? Sprawdź wszystkie potrzebne informacje.

📢 Ta kolejka w Wielkopolsce ma ponad 120 lat! To jedna z ciekawszych atrakcji turystycznych. Sprawdź, ten pomysł na rodzinną wycieczkę Chociaż myśląc o kolei w Wielkopolsce, pierwszy na myśl przychodzi Wolsztyn, to tym razem chcemy was zachęcić do wyprawy Średzką Koleją Powiatową. Z pewnością jest jedna z ciekawszych atrakcji turystycznych w Wielkopolsce! Przejażdżka to doskonały pomysł na rodzinną wycieczkę, a będąc w Zaniemyślu, możecie odwiedzić Wyspę Edwarda.

📢 Bazyliki, drewniane kościoły i Brama Ryba. Te miejsca w Wielkopolsce odwiedzają pielgrzymi! Licheń to nie jedyne sanktuarium w Wielkopolsce. Nasz region obfituje w piękne zabytkowe kościoły - zarówno te ociekające złotem, jak i skromne drewniane. Zobacz, które świątynie warto odwiedzić turystycznie lub z pielgrzymką.

📢 Tłumy zwiedzających na tegorocznych Wielopolskich Targach Rolniczych w Sielinku. Wybieracie się? Rozpoczęło się wielkie święto wielkopolskich rolników - XXX Wielkopolskie Targi Rolnicze połączone z V Regionalną Wystawą Zwierząt oraz Dniami Pola. Wybieracie się? Warto! 📢 [Budowa drugiego etapu tramwaju na Naramowice w Poznaniu ruszy jeszcze w tym roku. "Straciliśmy na to dwa lata" ](https://gloswielkopolski.pl/budowa-drugiego-etapu-tramwaju-na-naramowice-w-poznaniu-ruszy-jeszcze-w-tym-roku-stracilismy-na-to-dwa-lata/ar/c4p2-26422699)

Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego zapowiedział, że realizacja drugiego etapu tramwaju na Naramowice rozpocznie się jeszcze w tym roku. "W tym roku jesteśmy w stanie wybrać projektanta i przystąpić do wykonania dokumentacji projektowej. W rozumieniu formuły zaprojektuj-wybuduj jest to równoznaczne z rozpoczęciem realizacji" - stwierdził Jan Gosiewski. Przewodniczący komisji transportu skrytykował zmarnowanie przez miejskich urzędników dwóch ostatnich lat, w czasie których projekt mógł już powstać. Dyrektor ZTM zgodził się z taką opinią tylko częściowo.

📢 W nocy spójrz w niebo. Pojawi się na nim kosmiczny pociąg! Satelity Starlink będą widoczne nad Polską W sobotę tuż przed godziną 4 czasu polskiego wystartowała misja Starlink G10-1 z Cape Canaveral na Florydzie. Rakieta Falcon 9 wyniosła na orbitę kolejne 22 sztuki satelitów Starlink. Przelot "kosmicznego pociągu" będzie można obserwować w nocy z 8 na 9 czerwca także z Wielkopolski. 📢 Tragiczny wypadek na A2 pod Poznaniem. Nie żyje motocyklista. Radiowóz uszkodził śmigłowiec LPR Duże korki tworzą się na autostradzie A2 w kierunku Warszawy. W miejscowości Krzesiny, między węzłami Poznań Krzesiny a Poznań Wschód, doszło do śmiertelnego wypadku z udziałem motocyklisty. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR. 📢 Ruina straszy w centrum Poznania. Tak wygląda opuszczona elektrownia. Kiedyś była symbolem nowoczesności. Mamy zdjęcia ze środka! Na Ostrowie Tumskim w Poznaniu stoi opuszczona elektrociepłownia Garbary. To jedna z największych zabytkowych industrialnych budowli dwudziestolecia międzywojennego na terenie miasta. Elektrociepłownia działała do 2016 roku. Jakie są plany względem niej i jak wygląda teraz? Mamy zdjęcia ze środka.

📢 Oto piękne jeziora w Wielkopolsce. Są polecane przez National Geographic. Mają wyjątkowo malownicze plaże. Warto się tam wybrać! W Wielkopolsce nie brakuje pięknych jezior. Zauważył to portal znanego czasopisma podróżniczego National Geographic. Wybrano 6 jezior w województwie wielkopolskim, które warto odwiedzić. Prezentujemy je w naszej galerii. 📢 Spółdzielnia w Poznaniu zdemontowała kaloryfery na klatkach schodowych. Mieszkańcy są zbulwersowani. "Nikt nie pytał nas o zgodę" Do naszej redakcji zgłosił się czytelnik, który jest zbulwersowany działaniem spółdzielni mieszkaniowej "Jeżyce". Zbulwersował go fakt likwidacji części kaloryferów na klatce schodowej, bez zgody mieszkańców. Spółdzielnia tłumaczy, że zostały one zdemontowane, aby mieszkańcy mogli zaoszczędzić. - Na klatce schodowej wystarczy temperatura 8 st. Celsjusza - usłyszeliśmy od kierownika osiedla.

📢 Oto banknoty, które tracą ważność. Niektóre z nich da się wymienić. Sprawdź! Choć banknoty w naszym kraju nie maja terminu przydatności to są sytuacje w których niestety tracą ważność. Chodzi oczywiście o mechaniczne zniszczenia i uszkodzenia, nawet drobne! Sprawdzamy dla Was najnowsze przepisy dotyczące wymiany banknotów w 2024 roku. To warto wiedzieć.

📢 Wielkopolski Brudzew zalany. Przez miasto przeszła nawałnica. Oto skutki ulewy i gradobicia 7 czerwca przez Brudzew przeszła potężna nawałnica. Intensywna ulewa, silny wiatr i gradobicie trwało krótko, jednak wyrządziło duże szkody. Wiele ulic zostało zalanych i było nieprzejezdnych. 📢 "Nie jesteśmy krystaliczni". Spowiedź właścicieli Klubu na Fali w Poznaniu. Rozbudowa trwa, tak jak postępowanie sądowe z miastem W sprawie poznańskiego Klubu na Fali od miesięcy kontaktują się z nami mieszkańcy. Byli zaniepokojeni pozostawioną na pastwę losu infrastrukturą, która przez całą zimę stała nad Wartą. Właściciele klubu spotkali się z nami i w szczerej rozmowie opowiedzieli o kulisach niespodziewanych wypadków, które doprowadziły do tej sytuacji.

📢 Świat Bridgertonów w Poznaniu! Postaci z serialu dziś można było spotkać na ulicach miasta W weekend w Poznaniu odbędzie się wyjątkowy piknik inspirowany serialem "Bridgertonowie". Już w piątek natomiast postaci z netflixowej produkcji można było spotkać na ulicach Poznania! Zobacz zdjęcia.

📢 Urodziny Smolenia w Poznaniu. W programie koncerty i występy artystyczne Już w najbliższą niedzielę 9 czerwca na skwerze Bohdana Smolenia w Poznaniu po raz kolejny świętowane będą urodziny legendarnego kabareciarza. Zaplanowano wiele atrakcji i występów artystycznych. Można będzie też zjeść grochówkę i inne smakołyki. 📢 Palce lizać! Oto 15 najlepszych restauracji w Poznaniu. Wygrały w plebiscycie znanego bloga MyTuJemy. Zobacz wyjątkowo smakowity ranking! Plebiscyt blogerów z "Mytujemy" wyłonił najlepsze restauracje w Poznaniu. Wybrali je sami poznaniacy! Są to najlepsze miejsca na gastronomicznej mapie Poznania w 2023 roku. Z tych restauracji klienci wychodzili najedzeni i zadowoleni. Sprawdź w naszej galerii ranking 15 najlepszych restauracji w Poznaniu. 📢 Zamek w Kórniku i nie tylko – zapraszamy do zwiedzania powiatu poznańskiego z „Turystyczną Wielkopolską” Wieża widokowa w Czmońcu, Pałac w Rogalinie, Zamek w Kórniku, makieta kolejowa w Borówcu – to tylko niektóre z atrakcji powiatu poznańskiego. Poznaj je wszystkie razem z nami!

📢 Niewygodny rywal na start sezonu dla Lecha Poznań. Kiedy mecz z Legią Warszawa? Przedstawiamy terminarz na sezon 2024/2025 Inauguracja nowego sezonu PKO BP Ekstraklasy odbędzie się w piątek, 19 lipca 2024 roku, a jego zakończenie zaplanowano na 24 lub 25 maja 2025 roku. Lech Poznań pierwsze spotkanie rozegra na Enea Stadionie, podejmując Górnika Zabrze.

📢 Piknik na FEST 2024 w Poznaniu. Podczas koncertu wystąpią gwiazdy! LemON i Rogucki zagrają na Cytadeli W czerwcu czeka nas kolejna edycja Pikniku na FEST, jednego najważniejszych wydarzeń plenerowych w Poznaniu. W tym roku impreza będzie miała wyjątkowy charakter, ponieważ będzie również świętować 20-lecie członkostwa Polski w UE. Na poznańskiej Cytadeli oraz w Kaliszu wystąpią gwiazdy. 📢 Znany ksiądz obejmie nową parafię. Będą zmiany personalne w wielu kościołach w Wielkopolsce. Sprawdź! Arcybiskup Stanisław Gądecki podjął decyzje w sprawie zmian personalnych w archidiecezji poznańskiej. W wielu wielkopolskich kościołach w miesiącach wakacyjnych pojawią się nowi proboszczowie. Jednym z nich jest popularny w internecie ksiądz Adam Pawłowski.

📢 Brutalne pobicie nastolatki w Poznaniu! Policja zatrzymała 16-latkę. Ojciec poszkodowanej: "mówiły, że przyjdą i ją zabiją" Nastolatka została dotkliwie pobita przez swoje rówieśniczki. Drastyczny filmik wyciekł do Internetu, a policja zajmuje się sprawą nastolatek, które skopały ofiarę. Ojciec pobitej dziewczyny mówi o tym, że napastniczki miały grozić córce... śmiercią. 📢 Oto kwoty, jakie dostają emerytowani policjanci. Tyle trafia na ich konto. Sprawdź! Policjanci przechodzą na emeryturę dużo szybciej niż osoby pracujące w innych zawodach. Ze względu na specyfikę pracy mundurowi na emeryturę mogą przejść dużo szybciej. A jak to wpływa na wysokość ich świadczenia? Zobaczcie ile w praktyce dostają policjanci. Mamy przykłady ich emerytur.

📢 Zbliża się duży remont w Poznaniu. Prace potrwają do końca wakacji! Most Dworcowy będzie remontowany od 22 czerwca Trwa seria koniecznych remontów torowisk w kluczowych miejscach Poznania. Kończy się naprawa rozjazdów w rejonie skrzyżowania ul. Dąbrowskiego i Kraszewskiego, w przyszłą sobotę naprawiane będą następne – na węźle Roosevelta – Bukowska, a 22 czerwca rozpocznie się remont torowiska na moście Dworcowym. Ten potrwa do 31 sierpnia.

📢 Tu w Poznaniu mieszkają prawdziwi krezusi! Oto najdroższe dzielnice w mieście. Sprawdź najnowszy ranking Ceny na rynku nieruchomości cały czas szaleją. Z najnowszych analiz wynika, że w porównaniu z ubiegłym miesiącem ceny mieszkań w Poznaniu wzrosły o 0,34 proc., natomiast od początku roku aż o 4,46 proc. W tej chwili średnia cena mieszkania w stolicy Wielkopolski wynosi 10 147 zł za metr kwadratowy. To oznacza wzrost o 433 zł od początku roku. Wiemy, które dzielnice w Poznaniu są najdroższe. Najnowszy ranking przygotował Portal Sonar Home. Sprawdź, gdzie w Poznaniu mieszkają prawdziwi krezusi. Tam ceny mieszkań są najwyższe. 📢 Będzie nowa obwodnica w Wielkopolsce! Jest zgoda wojewody. Wartość inwestycji to ponad 76 mln zł To już pewne: będzie nowa obwodnica w Wielkopolsce! Wojewoda wielkopolska Agata Sobczyk wydała zgodę na budowę obwodnicy Koźmina Wielkopolskiego w powiecie krotoszyńskim w ciągu drogi krajowej nr 15 - poinformował Wielkopolski Urząd Wojewódzki. Wartość inwestycji przekroczy 76 mln zł.

📢 Kandydaci w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2024 (okręg nr 7). Zobacz, kto kandyduje Przed nami wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Znamy już wszystkich kandydatów z woj. wielkopolskiego okręg nr 7, którzy ubiegają się o mandat europarlamentarzysty. Oficjalne listy zostały opublikowane przez PKW. Zobacz, kto z Twojego regionu wyraził chęć reprezentowania Polski na arenie międzynarodowej w pięcioletniej kadencji. Poniżej zamieszczamy nazwiska kandydatów.

📢 Oto najciekawsze wydarzenia w Wielkopolsce. Nie przegap jarmarków, pokazów i parad! Gdzie i kiedy warto się wybrać w 2024 roku? Takich wydarzeń nie można przegapić! W 2024 roku w Wielkopolsce wiosną, latem i jesienią czekają na nas liczne pokazy, jarmarki, festiwale i parady. Specjalnie dla Was wybraliśmy te najciekawsze! Zobacz rozkład imprez na nadchodzące miesiące. 📢 Strefa Kibica w Poznaniu na Euro 2024 nie powstanie. Gdzie obejrzeć mecze podczas mistrzostw Europy? [stan na 24 maja] 14 czerwca na niemieckich boiskach rozpocznie się najważniejsza piłkarska impreza na Starym Kontynencie - Euro 2024. W tym turnieju wystąpią Polacy, dlatego też te mistrzostwa będą cieszyć się ogromnym zainteresowaniem wśród kibiców. Niestety, w tym roku nie będzie można śledzić rozgrywek wspólnie na specjalnie przygotowanej Strefie Kibica zorganizowanej przez Miasto Poznań. Gdzie zatem obejrzeć mecze Biało-Czerwonych w większym gronie?

📢 UŚMIECH DZIECKA. Głosowanie rozpoczęte! Czeka główna nagroda 40 000 złotych na spełnienie marzeń. Wciąż możesz przesłać zdjęcie dziecka. Jak co roku z okazji Dnia Dziecka, tworzymy wielką galerię pełną uśmiechniętych zdjęć dzieci naszych Czytelników. 3 czerwca wszystkie zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. Spośród nich nasi Czytelnicy wybiorą maluchy, których zdjęcia trafią na okładkę gazety. Czekają fantastyczne nagrody, m.in. zabawki i książki, rodzinne wyjazdy, a także aż 40 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny. 📢 Nowy budynek przy ulicy Słowiańskiej w Poznaniu ma być naprawdę zielony. Aura będzie wyjątkowa w Polsce. Wizualizacje zachwycają. Zobacz! To ma być pierwszy budynek w Poznaniu, i drugi w Polsce po Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, z rzeczywiście zieloną fasadą. Zasadzone na niej ma zostać 140 tysięcy roślin. Inwestorem jest Human Touch Group należąca do poznańskiego biznesmena Piotra Voelkela. Za projekt odpowiada ceniona i nagradzana pracownia KWK Promes z Katowic.

📢 Tak wyglądał Poznań w 2001 roku. Mamy wyjątkowe archiwalne zdjęcia. Dużo się zmieniło? Zobacz! Tak wyglądał Poznań w 2001 roku. Miasto bardzo się zmieniło? Narzekamy na korki, na przebudowy ulic, na wieczne remonty. Szybko ulatuje z pamięci, że Poznań jeszcze zaledwie 22 lata temu wyglądał zupełnie inaczej... Zobaczcie niezwykłe zdjęcia z archiwum "Głosu Wielkopolskiego" i oceńcie sami, czy rozpoznacie wszystkie miejsca! 📢 Dzień Przyjaciela już dzisiaj. Powiedz przyjacielowi, jak ważny jest [OBRAZKI] Dzień Przyjaciela już dzisiaj - informuje kalendarz nietypowych świąt. A my radzimy: powiedz przyjacielowi, jak ważny jest dla Ciebie. Jak to zrobić? Można nie tylko wysłać mu życzenia, ale i obrazek. Wybierz i ślij!