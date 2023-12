Przegląd prasy 10.12.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 9.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Świątecznie na Jeżycach! Trwa Rynek Rozmaitości Jeżyckich w Poznaniu. Zobacz zdjęcia”?

Prasówka 10.12: top 3 artykuły z wczoraj

📢 Tak powstawał imponujący symbol Poznania. Bez niego trudno wyobrazić sobie panoramę miasta. Zobacz niezwykłe zdjęcia! To jeden z symboli Poznania, bez którego trudno wyobrazić sobie panoramę miasta. Od kilkudziesięciu lat przykuwa uwagę mieszkańców i turystów, będąc wizytówką stolicy Wielkopolski. Okrąglak - bo o nim mowa - to wyjątkowy budynek. Jego budowa rozpoczęła się 75 lat temu. W naszej galerii zobaczysz, jak powstawał Okrąglak, jak wyglądał w czasach PRL oraz co można było w nim kupić. Prezentujemy również projekt budynku, który pierwotnie miał stanąć w tym miejscu oraz rzeźbę mieszczącą się niegdyś w holu. Przenieś się w czasie i sprawdź wyjątkowe zdjęcia!

📢 ZUS rozdaje dodatkowe pieniądze. Niewiele osób wie, jak złożyć wniosek i sięgnąć po bonus finansowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca osobom uprawnionym wiele różnych świadczeń. Niewiele osób wie jednak o rencie szkoleniowej. Świadczy o tym mała liczba wniosków o jej przyznanie. Kto może ubiegać się o rentę szkoleniową i jak długo można na niej przebywać? Z czym ściśle związane jest pobieranie renty szkoleniowej i na jakie pieniądze można liczyć?

Prasówka 10.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto Roksana z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. "Wyglądasz jak milion dolarów". Zobaczcie zdjęcia! [10.12.2023] Oto Roksana z "Rolnik szuka żony 8" na prywatnych zdjęciach. "Figurka po ciąży super" - przekonują fani. Roksana była gwiazdą 8. edycji "Rolnik szuka żony", kultowego programu TVP 1. I choć w tym randkowym show nie udało jej się znaleźć miłości swojego życia, z pewnością nie żałuje, że wzięła w nim udział. Jest niezwykle popularna na Instagramie, a na YouTube prowadzi swój kanał. Stała się celebrytką. Zobaczcie, jak na prywatnych zdjęciach prezentuje się dziś Roksana z "Rolnik szuka żony".

📢 Oto wnętrza domu Artura z "Rolnik szuka żony" - tak wyglądają. Zobaczcie zdjęcia! [10.12.2023] Oto wnętrza domu Artura z "Rolnik szuka żony". Artur jest uczestnikiem dziesiątej edycji programu emitowanego w TVP 1. Razem z rodzicami i dziadkami prowadzi ponad stuhektarowe gospodarstwo na Mazowszu. Zobaczcie, jak wyglądają wnętrza jego domu. Mamy zdjęcia! 📢 Julia Wieniawa na odważnych zdjęciach. Reakcje jej fanów: "Kobieta rakieta". Zobaczcie! [10.12.2023] Oto odważne zdjęcia Julii Wieniawy. Reakcje jej fanów: "O matko!". Zobaczcie! Julia Wieniawa to polska aktorka, piosenkarka oraz celebrytka. Często jest fotografowana na ściankach. Sama też lubi, jak ją fotografują. Na jej Instagramie możemy znaleźć wiele odważnych zdjęć. W naszej galerii znajdziecie te najodważniejsze. 📢 Oto Sara i Artur z "Rolnik szuka żony 10" na intymnych zdjęciach. "Jesteśmy coraz bliżej siebie". Zobaczcie! [10.12.2023] Oto Sara i Artur z "Rolnik szuka żony" na intymnych zdjęciach. - Myślę, że między nami jest już miłość - wyznał Artur. Razem z Sarą są bohaterami 10. edycji programu "Rolnik szuka żony". Jako pierwsi stworzyli parę i wiele wskazuje na to, że zostaną razem również po programie. Zobaczcie najbardziej intymne sceny z udziałem Artura i Sary z "Rolnik szuka żony".

📢 Oto syn Chucka Norrisa - Dakota Alan Norriss. Sprawdźcie, czy jest podobny do ojca. Mamy zdjęcia! [10.12.2023] Oto syna Chucka Norrisa. Dakota jest podobny do ojca? Zobaczcie zdjęcia! Dakota Alan Norris to syn Chucka Norrisa. Jest jednym z sześciorga dzieci słynnego aktora i mistrza świata w karate. Dakota Alan Norris idzie w ślady swojego ojca. Podobnie jak Chuck, uprawia sztuki walki. Zobaczcie, jak wygląda syn Norrisa. Mamy prywatne zdjęcia Dakoty Alana Norrisa.

📢 Tak mieszka Anna z "Rolnik szuka żony 10". Zobaczcie zdjęcia [10.12.2023] Tak mieszka i żyje na co dzień Anna z 10. edycji programu "Rolnik szuka żony"! Anna to 35-letnia rolniczka z Wielkopolski, dokładnie z powiatu kaliskiego, która zgłosiła się do programu "Rolnik szuka żony", by znaleźć męża. To bardzo zaradna bizneswoman, która prowadzi gospodarstwo rolno-ogrodnicze oraz salon kosmetyczny. Zobaczcie, jak mieszka, pracuje i żyje na co dzień Anna z programu "Rolnik szuka żony".

📢 Conan Kaźmierski, syn Królowej Życia - tak mieszka i żyje. Zobaczcie zdjęcia gwiazdy TTV Conan Kaźmierski jest synem Dagmary Kaźmierskiej, niekwestionowanej gwiazdy programu "Królowa życia" w TTV. Występował w wielu odcinkach tego kultowego reality show. Widzowie widzieli jak zmieniał się przez lata. Dziś studiuje medycynę. Był też właścicielem lodziarni na Stabłowicach we Wrocławiu. Zobaczcie, jak mieszka i żyje Conan Bestia Kaźmierski. 📢 Oto Mariolka z serialu "Świat według Kiepskich" - tak zmieniła się Barbara Mularczyk. Zobaczcie zdjęcia! [10.12.2023] Oto Barbara Mularczyk z serialu "Świat według Kiepskich" - tak dziś wygląda Mariolka! Barbara Mularczyk to polska aktorka, której ogromną sławę i popularność przyniosła rola właśnie Mariolki w serialu "Świat według Kiepskich". W tym kultowym sitcomie Polsatu grała aż 23 lata. Na planie tego filmu spędziła ponad połowę swojego dotychczasowego życia. Jak dziś wygląda Mariolka z "Świat według Kiepskich"? Zajrzyjcie do naszej galerii.

📢 Oto Justyna i Łukasz Maciorowscy z "Rolnicy. Podlasie" - tak mieszkają. Zobaczcie zdjęcia! [10.12.2023] Tak mieszkają Justyna i Łukasz Maciorowscy z Ciemnoszyj! To bohaterowie niezwykle popularnego serialu dokumentalnego "Rolnicy. Podlasie". Codzienne przygody rolników z Podlasia można oglądać w telewizji Focus TV. Zobaczcie, jak żyją i mieszkają na co dzień Justyna i Łukasz z programu "Rolnicy. Podlasie".

📢 "Rolnik szuka żony" - tak mieszka Dariusz, gwiazda 10. edycji program. Oto wnętrza jego domu. Zobaczcie zdjęcia! [10.12.2023] Oto wnętrza domu Dariusza z "Rolnik szuka żony". Zobaczcie zdjęcia! Dariusz to uczestnik 10. edycji kultowego programu w TVP1. Mieszka pod Łodzią. To tam prowadzi gospodarstwo nastawione na hodowlę warzyw. Jego dom stoi tuż przy drodze. Zobaczcie, jak wyglądają jego wnętrza. 📢 Rozgrzał publiczność! Liber wystąpił na Jarmarku Świątecznym na MTP w Poznaniu. Zobacz zdjęcia W sobotę, 9 grudnia na terenie jarmarku na Międzynarodowych Targach Poznańskich odbył się darmowy koncert Libera, polskiego rapera i autora tekstów. Jego występ był energetyczny i rozgrzał publiczność!

📢 Tak zmieniła się Blanka z "Rolnik szuka żony 10". Internauci: "Sama słodycz. Miód i malina". Tak się zmieniła! [10.12.2023] Oto metamorfoza, jaką przeszła Blanka z "Rolnik szuka żony". Zobaczcie, jak dziś wygląda! Blanka brała udział w 10. edycji programu TVP 1. I choć internauci przekonywali, że jest najlepszą partią dla Artura, rolnik podjął inną decyzję. Wybrał Sarę. Zobaczcie, jak dziś wygląda Blanka z "Rolnik szuka żony". Przeszła kapitalną metamorfozę. Ludzie są pod wrażeniem! 📢 Tak mieszka Ewa z "Rolnik szuka żony", wybranka Waldemara. Mamy zdjęcia jej domu! [10.12.2023] Tak mieszka Ewa z "Rolnik szuka żony", kandydatka na żonę Waldemara! Ewa ma dom w Wyrzysku w Wielkopolsce. Zgłosiła się do programu, bo bardzo chciała poznać Waldemara spod Pakości. Spędziła trochę czasu na jego gospodarstwie. Dzięki temu, że zaprosiła go do swojego domu w Wyrzysku, wiem jak mieszka na co dzień. Zobaczcie, jak wygląda dom Ewy z "Rolnik szuka żony".

📢 Oto Artur z "Rolnik szuka żony 10" - tak wygląda gospodarstwo gwiazdy programu TVP 1. Zobaczcie zdjęcia! [10.12.2023] Oto gospodarstwo Artura z "Rolnik szuka żony 10". Mamy zdjęcia! Artur z Mazowsza to młody, 28-letni, postawny gospodarz, który zgłosił się do 10. edycji programu "Rolnik szuka żony", by zmienić swoje życie. Jego wcześniejsze związki rozpadły się, bo zbyt dużo czasu poświęcał gospodarstwu. Zobaczcie, jak wygląda miejsce, w którym mieszka i pracuje Artur z programu "Rolnik szuka żony". 📢 Oto Anna z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. Zobaczcie, jak się zmieniła! [10.12.2023] Tak wygląda Anna z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach sprzed kilkunastu lat. Anna to uczestniczka 10. edycji programu "Rolnik szuka żony". Prowadzi gospodarstwo rolne w powiecie kaliskim w Wielkopolsce i - wszystko na to wskazuje - stworzy parę z Jakubem z Ostrowa Wielkopolskiego. Dotarliśmy do jej prywatnych zdjęć. Zobaczcie, jak zmieniła się Anna z "Rolnik szuka żony".

📢 Tak wygląda dom Jakuba z "Rolnik szuka żony", wybranka Anny. Ma ciekawe, stylowe meble. Zobaczcie zdjęcia! [10.12.2023] Zobaczcie, jak mieszka Jakub z "Rolnik szuka żony", kandydat na męża Anny. Jakub to mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego, który zgłosił się do programu "Rolnik szuka żony", by lepiej poznać Annę spod Kalisza. Rolniczka wybrała go spośród wielu. Zobaczcie, jak na co dzień mieszka i żyje Jakub z "Rolnik szuka żony". Tak wygląda jego dom. Mamy zdjęcia! 📢 Parada Gwiazdorów przeszła przez Poznań. Było świątecznie i magicznie! Zobacz zdjęcia W sobotę, 9 grudnia przez centrum Poznania przeszła niezwykła parada. Wzięli w niej udział... gwiazdorzy!

📢 Cavaliada Poznań 2023. Trwa największe wydarzenie jeździeckie w Poznaniu. Zobacz niezwykłe zdjęcia! Kolejne konkursy rozegrane podczas Cavaliady 2023 za nami. Na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich trwa największe wydarzenie jeździeckie w Poznaniu. Zobacz zdjęcia z sobotnich zmagań.

📢 Świąteczna ciężarówka Coca-Cola w Gnieźnie. Przyszły ją oglądać tłumy! Zobacz zdjęcia Świąteczna ciężarówka Coca-Cola ponownie ruszyła w trasę! W piątek, 8 grudnia zagościła w Gnieźnie. Od prawie trzech dekad ciężarówka Coca-Coli jest symbolem świątecznego sezonu na całym świecie. Przyciąga uwagę, tworząc niezapomniane wspomnienia i inspirując do dzielenia się radością oraz życzliwością. 📢 Polowania uczmy od dzieciństwa - apeluje poznański profesor. "Dzisiejsi myśliwi nie zawsze rozumieją przyrodę" O myślistwie oraz zarzutach wobec łowiectwa rozmawiamy z profesorem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz wieloletnim członkiem Polskiego Związku Łowieckiego dr. hab. Robertem Kamieniarzem. 📢 Groźny pożar samochodu na S5 koło Leszna. Silnik mazdy stanął w płomieniach W sobotę na drodze ekspresowej S5 pod Lesznem doszło go pożaru samochodu. Na pasie prowadzącym w stronę Poznania po godz. 15.00 doszło do zapłonu komory silnika mazdy. Pojazd ugasili strażacy, ale auto nie nadaje się już do użytku.

📢 Zaginął 57-latek z Konina. Widziałeś go? Skontaktuj się z policją! Policja prosi o pomoc w odnalezieniu 57-letniego mieszkańca Konina, który pod koniec listopada wyszedł z domu i do chwili obecnej nie dał znaku życia. Mundurowi opublikowali jego wizerunek w mediach społecznościowych. 📢 Takie imiona noszą osoby, które najczęściej zdradzają. Sprawdźcie kto jest na liście Według znaczenia imion jest kilkanaście osób, które wśród wielu pozytywnych cech mają także skłonność do zdrady czy brak stabilności. Warto jednak pamiętać, że to nie wszystkie osoby i warto docenić te, które mimo "przeciwności" ze strony nawet imienia, są wierne. Zobaczcie osoby o jakich imionach najczęściej zdradzają.

📢 Wraca moda na świąteczne ozdoby PRL. Bombki vintage mają wzięcie i kosztują krocie. Zobacz zdjęcia i ceny z OLX Reflektorki, pajacyki, muchomorki, koszyczki, torebki, łabędzie, księżyce, parasolki, mikołaje, babuszki - takie bombki z czasów PRL przeżywają dziś prawdziwy renesans. Takich świątecznych ozdób w stylu vintage próżno dziś szukać w sklepach. A mają swój urok i... swoją cenę. Unikatowe modele mogą naprawdę sporo kosztować. Kolekcjonerzy polują na konkretne ozdoby. Jakie? Sprawdź, jakie są ceny OLX.

📢 Oto 10 pomysłów na prezent na Boże Narodzenie dla chłopaka. Sprawdź popularne propozycje Święta Bożego Narodzenia już wkrótce. To najwyższy czas na kompletowanie prezentów. Przedstawiamy 10 propozycji upominków, które możesz wręczyć swojemu chłopakowi. Sprawdź pomysły w naszej galerii. 📢 Najgłupsze memy o rolnikach. Znowu się śmieją! Miastowi czasami są po prostu bezczelni Nadeszła zima, ale wielu rolników wciąż jeszcze ma ręce pełne roboty i ciężko uwierzyć, że trudna praca rolnika może się stać obiektem żartów. Zamiast ją docenić, wiele osób woli się naśmiewać. A może po prostu miastowi czasem zazdroszczą rolnikom kontaktu z naturą i tego, że każdy rolnik sam jest sobie szefem? Zobaczcie jakie memy o rolnikach pojawiły się w internecie i sami oceńcie czy są dobre czy nie. 📢 Lodowi rzeźbiarze w akcji. W Poznaniu trwa Festiwal Rzeźby Lodowej. Zobacz zdjęcia z Poznań Ice Festival 2023 Speed Ice Carving był głównym punktem drugiego dnia odbywającego się w Poznaniu Ice Festival lub jak kto woli Festiwalu Rzeźby Lodowej. Naprawdę było co podziwiać.

📢 Monika Mrozowska, Emilia Dankwa i Iwona Węgrowska na pokazie mody. Zobaczcie zdjęcia! [9.12.2023 r.] Takie gwiazdy polskiej sceny wzięły udział w charytatywnym pokazie mody "Gwiazdy dzieciom", zorganizowanym dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Mazowieckim. Na wybiegu zaprezentowały się miedzy innymi: Monika Mrozowska, Emilia Dankwa i Iwona Węgrowska. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Trwa protest studentów w akademiku w Poznaniu. Okupujących DS Jowita wspomagają koledzy z całej Polski. Zobacz zdjęcia O trzech głównych postulatach mówili na sobotniej konferencji prasowej protestujący w poznańskim Domu Studenckim Jowita. Swoje dalsze kroki uzależniają od odpowiedzi władz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studenci okupują akademik od piątkowego popołudnia. 📢 Brutalne pobicie w Wągrowcu. Kobieta została znaleziona nieopodal klubu nad jeziorem Policja prowadzi działania w sprawie brutalnie pobitej kobiety, która aktualnie znajduje się w pilskim szpitalu. Do pobicia doszło w piątek, 8 grudnia.

📢 Uwaga! Jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia dla Wielkopolski. Sprawdź, w jakich miejscach wystąpi gołoledź Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o opadach marznących, które spodziewane są w nocy z soboty na niedzielę i w niedzielę na terenie Wielkopolski. 📢 Próbna matura 2023/2024: Język angielski. Oto poprawne odpowiedzi i arkusze CKE! Sprawdź, jakie zadania były na próbnej maturze 8 grudnia Próbna matura 2023/2024 z języka angielskiego już za uczniami! Choć egzaminy maturalne odbędą się dopiero w przyszłym roku, to szkoły już przygotowują uczniów na ten ważny egzamin. Od 6 do 8 grudnia 2023 roku odbywać się będą w szkołach tzw. próbne matury. Zobacz arkusze CKE do testów z języka angielskiego! Mamy też odpowiedzi do próbnej matury z języka angielskiego! Odpowiedzi znajdują się pod arkuszami.

📢 Tworzą cuda z lodu! Na ulicy Św. Marcin w Poznaniu ruszył Poznań Ice Festival, czyli Festiwal Rzeźby Lodowej. Zobacz zdjęcia Wystartował Poznań Ice Festival 2023, czyli Festiwal Rzeźby Lodowej. Zmagania artystów można na ul. Święty Marcin do niedzieli. W piątek odbywa się konkurs rzeźby małej, którego tematem jest "kosmos". Kolejnego dnia poznaniacy będą mogli przyglądać się najbardziej widowiskowej konkurencji - Speed Ice Carving. Z kolei w niedzielę, na zakończenie festiwalu, odbędzie się konkurs główny.

📢 Tu jest smacznie! Oto 5 najlepszych restauracji w Poznaniu. Sprawdź ranking internautów! Jakie są najlepsze restauracje w Poznaniu? W plebiscycie aplikacji Wolt zagłosowali jej użytkownicy. Było 5 kategorii: „Zielono mi”, „Comfort Food”, „All around Asia”, „Dobre, bo włoskie” i „Śniadanie do łóżka”. Które poznańskie restauracje zdobyły wyróżnienia?

📢 Śmiertelne zatrucie tlenkiem węgla w Kotlinie. Nie żyje kobieta Do zdarzenia doszło w sobotę w jednym z mieszkań w starym m budownictwie w położonym w powiecie jarocińskim, w miejscowości Kotlin. Przybyli na miejsce ratownicy próbowali przywrócić funkcje życiowe u kobiety. Przebywający z nią mężczyzna czuł się źle. Strażacy wykryli w powietrzu tlenek węgla. 📢 Wielka awaria w zoo w Poznaniu! Nowe Zoo jest zamknięte dla zwiedzających. Pawilony dogrzewane są piecykami, by ratować zwierzęta W sobotę na pewno ogród zoologiczny przy ulicy Krańcowej w Poznaniu do końca dnia będzie zamknięty. Robimy wszystko, aby jak najszybciej przywrócone zostało zasilanie w Nowym Zoo - alarmuje Remigiusz Koziński, kierownik działu edukacji i wolontariatu poznańskiego zoo. Problemy pojawiły się także w Starym Zoo przy Zwierzynieckiej. Tam zamknięty został pawilon zwierząt zmiennocieplnych.

📢 Kultowe buty z PRL-u w nowej odsłonie. Relaksy to polska wersja butów typu moonwalk. Zobacz, jak współcześnie wyglądają Relaksy Symbol zimy PRL. Niezniszczalne, nieprzemakalne i niezawodne. W latach 80. nosili je wszyscy Polacy – od jesieni aż do wczesnej wiosny. Sentyment pozostał, bo Relaksy powracają nie tylko we wspomnieniach, ale też na sklepowe półki. Zobacz kultowe buty Relaks w nowej odsłonie. 📢 Zwłoki 46-latka w kominie w Kaliszu. Znana jest przyczyna jego śmierci Znana jest przyczyna śmierci mężczyzny, którego ciało odnaleziono w kominie w jednej z podkaliskich miejscowości. - 46-latek zmarł z powodu zatrucia tlenkiem węgla i wychłodzenia organizmu – powiedział rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp. Maciej Meler. 📢 Eksplozja szalonego trendu w polskich galeriach handlowych. Pełzające nastolatki opanowują TikToka! - WIDEO Ostatnio serwis internetowy TikTok obiegają nietypowe nagrania, na których młodzież porusza się po galeriach handlowych... na czworaka! "Pełzające Nastolatki" to szalony trend, który rozprzestrzenia się w zawrotnym tempie, zdobywając miliony wyświetleń. Skąd wziął się ten dziwny pomysł i co nim kieruje?

📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź czy masz je w domu!

📢 W Poznaniu jest za mało karetek? "Nie jesteśmy firmą usługową czy taksówką" Czytelnicy skarżą się na funkcjonowanie poznańskiego pogotowia. Mówią o braku karetek lub długim czasie oczekiwania na ich przyjazd. Robert Judek, rzecznik pogotowia wyjaśnia, z czego to wynika. - Nie jesteśmy firmą usługową czy taksówką i wzywanie nas ze względu na to, że ktoś nie ma, jak dojechać do SOR-u czy Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, to nie jest problem ratownictwa - mówi.

📢 Stare banknoty warte majątek. Będziesz zaskoczony. Ile kosztują stare i kolekcjonerskie banknoty z PRL-u i nie tylko? 9.12.2023 Pieniądze PRL dla kolekcjonerów. Możesz na nich dużo zarobić. Wartość tych starych banknotów cały czas rośnie. Może masz je schowane w swoim domu? Kolekcjonerzy szukają jak najlepszych okazji, aby zakupić banknoty, które są warte fortunę. Taka jest obecnie jest ich wartość. Sprawdź, od czego ona zależy. Będziesz w szoku! Możesz za nie dostać sporo pieniędzy. Na ich cenę wpływa wiele czynników. Sprawdź szczegóły! 📢 Posiłki w podlaskich szpitalach. Zobacz, jak karmią pacjentów. Czasem skromnie, czasem na bogato Posiłki w szpitalach nigdy nie były rewelacyjne, ale zdjęcia które przysłali nam Czytelnicy nie raz po prostu wprawiały nas w osłupienie. Zobaczcie, jakie dania dostają na śniadanie, obiad i kolację pacjenci w szpitalach.

📢 Pogoń Szczecin - Warta Poznań 3:3. Nieprawdopodobna metamorfoza. Zobacz oceny Zielonych Warta Poznań na początek rundy rewanżowej ekstraklasy zremisowała w Szczecinie z Pogonią 3:3. Zieloni nieźle grali do przerwy i prowadzili 1:0, ale po zmianie stron sprawiali wrażenie, jakby zeszło z nich powietrze. Stracili trzy gole, ale potem odrobili straty!

📢 Warta Poznań była już na deskach, jednak zmartwychwstała w ostatnich minutach! Warta Poznań w piątkowy wieczór w Szczecinie rozegrała dwie różne połowy. W pierwszej Zieloni zagrali odważnie, mądrze w obronie i po przerwie schodzili z prowadzeniem 1:0. W drugiej odsłonie poznaniacy zostali w szatni i zostali skarceni przez Pogoń. Jednak końcówka w wykonaniu poznaniaków była szalona i ostatecznie wracają do domu z cennym punktem, remisując 3:3 (1:0). 📢 Gwiazdy zaśpiewają w Poznaniu! Sprawdź 20 najciekawszych koncertów w grudniu 2023. Tak wygląda muzyczna rozpiska na koniec roku Koncertowy grudzień 2023 roku w Poznaniu przyniesie wiele wyjątkowych wydarzeń. W stolicy Wielkopolski wystąpią muzyczne gwiazdy z Polski i zagranicy. Będą królować koncerty świąteczne, ale nie tylko. Zaśpiewają popularni wokaliści, uznane wokalistki oraz świetne zespoły. Oto 20 najciekawszych koncertów w Poznaniu w grudniu. Sprawdź naszą rozpiskę na koniec roku i weź udział w którymś z muzycznych wydarzeń.

📢 Mróz na dworze, ale robić trzeba! Tak teraz wygląda remontowany Stary Rynek w Poznaniu. Mamy nowe zdjęcia Stary Rynek w Poznaniu to cały czas wielki plac budowy, chociaż według wstępnych zapowiedzi urzędników zasadnicze roboty budowlane miały zakończyć się tutaj w drugiej połowie listopada. Postanowiliśmy sprawdzić, jak posuwają się prace. Odwiedziliśmy serce miasta w środowe przedpołudnie, kiedy termometr pokazywał minus trzy stopnie Celsjusza. Jak się okazuje, mróz robotnikom niestraszny i nawet przy niesprzyjających warunkach pracują w pocie czoła. Zobacz najnowsze zdjęcia i sprawdź, jak wygląda teraz remontowany Stary Rynek w Poznaniu. 📢 Procesja światła przeszła przez Ostrów Tumski w Poznaniu. Oddali cześć Niepokalanej. Zobacz zdjęcia W piątkowy wieczór, w związku z obchodami uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, przez Ostrów Tumski w Poznaniu przeszła Procesja Światła.

📢 Tego nie wiedzieliście o Irku z "Rolnik szuka żony 10". Tak promuje Islandię. Musicie to zobaczyć! Oto niesamowita pasja Irka z "Rolnik szuka żony". Musicie ją poznać. Tak promuje Islandię. Irek to uczestnik 10. edycji programu "Rolnik szuka żony". Przyjechał z Reydarfjordur na Islandii, by zdobyć serce Agnieszki z Biskupca. Dotarł niemal do samego finału. Ostatecznie jednak rolniczka się z nim pożegnała, gdyż jej zdaniem skrywał zbyt wiele tajemnic. Nam udało się odkryć jedną z nich. Zobaczcie, w jak piękny sposób Irek promuje Islandię. Warto zajrzeć do naszej galerii. 📢 Tak mieszka Dariusz z "Rolnik szuka żony 10". Zobaczcie zdjęcia! [9.12.2023] Tak wygląda dom i gospodarstwo Dariusza z programu "Rolnik szuka żony 10". Dariusz spod Łodzi to kolejny gospodarz, który zgłosił się do tego programu, by odmienić swój los. W życiu zawodowym czuje się spełniony. Czas odnieść sukces w życiu prywatnym. Zobaczcie, jak mieszka i żyje rolnik z Łódzkiego. Tak wygląda jego dom i gospodarstwo. Mamy zdjęcia!

📢 Studenci okupują akademik w Poznaniu! Mają śpiwory, jedzenie i ubrania na zmianę. Trwa strajk w Domu Studenckim Jowita. Zobacz zdjęcia 8 grudnia odbył się kolejny protest studentów dotyczący likwidacji Domu Studenckiego Jowita w Poznaniu. Młodzi ludzie głośno sprzeciwiają się działaniom Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, który jest właścicielem budynku. Na koniec protestu ogłosili strajk okupacyjny. Mają zamiar zostać w budynku Jowity. Późnym wieczorem studentów odwiedził kanclerz UAM dr Marcin Wysocki. 📢 Mężczyzna upadł na przystanku na ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu. Był tak pijany, że prawie wpadł pod tramwaj Nietrzeźwy mężczyzna o mały włos wpadłby pod tramwaj na ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu. Na zdjęciu można zobaczyć, że jego nogi znajdują się za przystankiem, tuż przy tramwaju. Z relacji świadków zdarzenia wynika, że mężczyzna miał na sobie plakietkę kontrolera biletów.

📢 Legenda Lecha Poznań kończy 65 lat. Mirosław Okoński niedługo doczeka się własnego filmu Jeden z najwybitniejszych polskich piłkarzy, który z Lechem Poznań trzy razy sięgnął po mistrzostwo Polski, obchodzi urodziny. 8 grudnia Mirosław Okoński skończył dokładnie 65 lat. Urodzona w Koszalinie legenda Kolejorza, która trafiła do Złotej XI Lecha na 100-lecie klubu, cały czas jest w dobrej formie, a w najbliższym czasie doczeka się premiery swojego filmu. 📢 Groźny wypadek w Poznaniu. Radiowóz zderzył się z osobówką na Łazarzu. Dwóch policjantów trafiło do szpitala Do zderzenia samochodu osobowego i radiowozu doszło w piątek, 8 grudnia na skrzyżowaniu ulic Głogowskiej i Strusia w Poznaniu. Dwóch policjantów zostało zabranych do szpitala. Nic poważnego im się nie stało. 📢 Paznokcie kocie oko to niezwykły manicure. To zdobienie wygląda obłędnie i jest łatwe w wykonaniu. Zobacz, jak je zrobić krok po kroku Paznokcie kocie oko to stylowy i modny manicure. Jak wygląda? Przypomina trójwymiarową świetlistą smugę. Zobacz, jak wyglądają paznokcie kocie oko, a już nigdy nie będziesz chciała mieć inaczej pomalowanych pazurków. Nic w tym dziwnego, to zdobienie ma coś w sobie magnetycznego! Nie tylko dlatego, że do jego wykonania trzeba użyć specjalnej blaszki magnetycznej, ale i z tego względu, że jest piękny.

📢 Trwa proces policjanta, który zastrzelił Adama Czerniejewskiego z Konina. "Jestem załamany zeznaniami byłych funkcjonariuszy policji" W Sądzie Okręgowym w Kaliszu trwa proces policjanta Sławomira L., który odpowiada za nieumyślne spowodowanie śmierci. Podczas interwencji w Koninie zastrzelił 21-latka. - Jestem załamany zeznaniami byłych funkcjonariuszy, wierzyłem, że powiedzą, jakim człowiekiem jest oskarżony i jakie ma metody w pracy – powiedział po rozprawie Artur Czerniejewski, ojciec 21-letniego Adama.

📢 Mieszkania zamiast kina w Poznaniu. Teren z Multikinem 51 został sprzedany Budynek Multikina 51 przy ulicy Królowej Jadwigi w Poznaniu został sprzedany. Inwestor za grunt zapłaci 57 mln zł. Wiadomo już, co powstanie na tym terenie. 📢 Zapomnij o klasycznym francuskim manicurze! W tym roku rządzi jego metaliczna wersja. Zobacz, jak wyglądają metallic french Metallic french to kolejna odsłona klasyki w stylizacji paznokci, jakim jest francuski manicure. Tym razem biały pasek zastąpiony jest innym dowolnym kolorem. Warunek jest jeden! Musi mieć metaliczny odcień. Takie pazurki wyglądają obłędnie i sprawdzą się nawet na krótkich paznokciach. Zobacz inspiracje na metaliczny french.

📢 To zadziwia i śmieszy poznaniaków! Zobacz zaskakujące zdjęcia z tramwajów i autobusów MPK. Zaniemówisz z wrażenia! Codzienne podróżowanie pojazdami MPK Poznań dostarcza wielu niezapomnianych przeżyć. Zobacz, co zaskakuje, dziwi i śmieszy pasażerów poznańskich autobusów i tramwajów. Bo przecież nigdy nie wiesz, kogo spotkasz w bimbie lub na przystanku... Zdjęcia członków społeczności Spotted: MPK Poznań potrafią wprawić w osłupienie. Przekonaj się sam i zobacz naszą wyjątkową galerię. To doprawdy niezwykle ekscytujące doświadczenie! 📢 Takie są skutki picia piwa. Czy jedno dziennie szkodzi? Oto zalecenia ekspertów od zdrowia! Czy piwo szkodzi? A może ma wartości prozdrowotne? To fundamentalne pytania, które zadają sobie wszyscy piwosze. Naukowcy i lekarze mają w tym temacie różne opinie. Jedni uważają, że picie piwa ma pozytywny wpływ na ludzki organizm. Inni zaznaczają, że spożywanie alkoholu - nawet niskoprocentowego - to duże niebezpieczeństwo. Jak jest naprawdę? W naszej galerii znajdziecie odpowiedzi na pytania, co dzieje się z organizmem, gdy pijemy piwo. Czy jedno piwo dziennie szkodzi? Oddajmy głos ekspertom.

📢 Balkon na placu Wolności w Poznaniu grozi zawaleniem? Organizatorzy: Nie ma takiej możliwości! W ocenie naszego czytelnika oblegany tłumnie balkon jednej z restauracji na bożonarodzeniowym jarmarku w Poznaniu w każdej chwili może runąć, gdyż wszystko trzyma się na kiepskich zawiasach meblowych. Organizatorka jarmarku uspokaja: to nie jest drewniana konstrukcja na zawiasach! 📢 Poznań ma najlepsze w tym roku lodowisko w Europie. Doceniony został także jarmark świąteczny Lodowisko znajdujące się na Międzynarodowych Targach Poznańskich jest najlepszym w Europie - uznała Międzynarodowa organizacja European Best Destinations. Docenione zostało także Betlejem Poznańskie, które zajęło 4. miejsce w konkursie na najlepszy jarmark bożonarodzeniowy. 📢 Te osoby powinny jeść natkę pietruszki. Przy tych chorobach warto ją jeść Choć natka pietruszki przez wielu kojarzona jako nielubiany dodatek do rosołu to warto docenić jej wartości odżywcze ale i walory smakowe. Zielone liście o bardzo intensywnym aromacie i charakterystycznym smaku nadają się do wielu potraw i wzbogacają danie nie tylko pod względem smakowym. Natka ma bardzo wiele właściwości zdrowotnych. Jakich? Sprawdźcie.

📢 Skutki picia rumianku - lista. To się dzieje z organizmem, gdy regularnie pijesz napar z rumianku Herbata rumiankowa jest jedną z najzdrowszych naparów. To tanie i lecznicze zioło. Rumianek ma szerokie zastosowanie lecznicze i jest jednym z najbezpieczniejszych ziół, które można stosować bez obaw. Prawie w ogóle nie daje skutków ubocznych. Chętnie wykorzystuje go przemysł kosmetyczny. Zobacz, co się dzieje z twoim organizmem, gdy pijesz herbatę rumiankową. 📢 Kłują nas codziennie w oczy! Oto najbrzydsze budynki Poznania. Zobacz ich zdjęcia Poznań jest w ciągłym remoncie, a w mieście powstają nowe budynki, mosty oraz drogi. Warto jednak zatrzymać się na chwilę, by rozejrzeć się wokół siebie i rozeznać, które budowle Poznania są najpiękniejsze, a które po prostu kłują człowieka w oczy.

📢 Jedyny taki jarmark w Polsce! Betlejem poznańskie nominowane do prestiżowej nagrody Betlejem Poznańskie weźmie udział w konkursie na najlepszy jarmark świąteczny w Europie. Poznański jarmark bożonarodzeniowy jako jedyny w Polsce został uwzględniony w rywalizacji przez organizację European Best Destinations. 📢 Akcja łowców pedofili w powiecie kolskim. 23-latek chciał mieć dziecko z 12-latką Fundacja ECPU Polska, znana szerzej jako „łowcy pedofili”, przyczynili się do zatrzymania kolejnej osoby. Tym razem był to młody, bo 23-letni mieszkaniec powiatu kolskiego. Mężczyzna przyznał się przed kamerą do zarzucanych mu czynów. 📢 Arka Gdynia - Lech Poznań 0:1 Marchwiński zapewnił awans. Zobacz oceny lechitów Lech Poznań w 1/8 finału Pucharu Polski pokonał w Gdyni Arkę po golu Filipa Marchwińskiego w doliczonym czasie gry pierwszej połowy i awansował do kolejnej rundy. Zadanie zostało wykonane, choć do stylu można mieć zastrzeżenia.

📢 Ruszyła ważna inwestycja w Poznaniu. Mieszkańcy okolicznych ulic boją się wychodzić z domu! Ruszyła budowa mostów berdychowskich w Poznaniu, które mają usprawnić nadwarciańską komunikację pieszą i rowerową. Radości z tego powodu nie podzielają najbliżsi sąsiedzi, którym ciężki sprzęt niszczy ulice. 📢 Kalesony, zaspy śniegu i narzekanie na mróz. To najlepsze memy o zimie! "Ulubiona" pora roku Polaków w krzywym zwierciadle "Zima znów zaskoczyła kierowców" - takie hasło prawie co roku pojawia się w przestrzeni publicznej. Choć prognozy pogody zapowiadają mróz i opady śniegu, to i tak na drogach można spodziewać się śliskiej nawierzchni, do wymiany opon ustawiają się kolejki, a pociągi spóźniają się o kilka godzin. Zima jednak nie zaskoczyła naszej redakcji, więc już teraz publikujemy najlepsze memy o zimie. Sprawdźcie naszą galerię!

📢 Poznań wystrojony na Boże Narodzenie. Zobacz świąteczne iluminacje! W Poznaniu już panuje bożonarodzeniowy nastrój. W różnych częściach miasta możemy wybrać się na jarmarki, mikołajkowe i świąteczne wydarzenia, a także podziwiać piękne iluminacje. Zobacz, jak wygląda przystrojony świątecznie Poznań i co można robić w grudniu. 📢 Kamila Boś z "Rolnik szuka żony" - tak mieszka. Zobaczcie zdjęcia [8.12.2023] Tak mieszka i żyje na co dzień Kamila Boś z programu "Rolnik szuka żony". Królowa Pieczarek właśnie skończyła 30 lat! Kamila Boś to z pewnością jedna z najpiękniejszych uczestniczek programu "Rolnik szuka żony". Była gwiazdą ósmej edycji programu TVP 1. Mimo iż od jej udziału w "Rolniku..." minęły już 2 lata, z miesiąca na miesiąc przybywa jej fanów na Instagramie. Zobaczcie, jak mieszka i żyje rolniczka, której media nadały tytuł Królowej Pieczarek.

📢 Nie tylko Okrąglak! Oto nietypowy budynek w Poznaniu. Ma kształt elipsy. Tak wygląda Chartowo Tower. Zobacz niezwykłe zdjęcia Chartowo Tower to jeden z najwyższych budynków mieszkalnych w Poznaniu. Ma aż 18 pięter i dwie kondygnacje podziemne. Jego wyjątkowość polega na tym, że jest w kształcie elipsy. Niewątpliwie stał się on symbolem poznańskiego Chartowa. Powstał ponad 20 lat temu, ale nie każdy wie o jego istnieniu. Zobacz zdjęcia. 📢 Taniej na pewno nie będzie! Zobacz mieszkania do 250 tys. zł w Poznaniu. Oto kawalerki na sprzedaż! Czy są warte swojej ceny? Z najnowszych raportów wynika, że mieszkania w Polsce są coraz droższe. Wzrost cen jest napędzany głównie przez program "Bezpieczny kredyt 2%". Postanowiliśmy sprawdzić, jakie mieszkania z rynku wtórnego można teraz kupić w Poznaniu do 250 tys. zł. Są to jedynie kawalerki i ofert jest niezbyt wiele. Zobacz je w naszej galerii. Oferty pochodzą z serwisu otodom.pl.

📢 Karmnik dla ptaków wywieszony? Te ptaki chętnie wpadną z wizytą, jeśli zostawisz ich ulubione przysmaki O tym, że ptaki trzeba dokarmiać z głową, już wiemy. Nie zostawiamy im chleba, ani produktów solonych, bo mogą poważnie zaszkodzić naszym skrzydlatym przyjaciołom. Jeśli uwielbiasz obserwować ptaki i zależy ci, żeby zobaczyć ich jak najwięcej, pamiętaj, że wiele z nich lubi inne smakołyki, dlatego warto postawić na różnorodność. Sprawdź, jakie ptaki mogą odwiedzić karmnik, jeśli znajdą w nim coś pysznego dla siebie. 📢 Zachwycał i imponował! Tak wyglądał Stary Rynek w Poznaniu przed wojną. Oto wyjątkowe zdjęcia Stary Rynek w Poznaniu przed wojną zachwycał i imponował. Turystyczna perła stolicy Wielkopolski jest uznawana za jedną z najpiękniejszych w kraju. Pod względem wielkości ustępuje tylko krakowskiemu i wrocławskiemu. Przed wojną Stary Rynek był głównym miejscem handlowo - usługowym miasta. Stanowił także centrum komunikacyjne, gdzie do 1955 roku kursowały tramwaje. Dzięki archiwalnym zdjęciom możemy poczuć przedwojenny klimat tego miejsca. Zobacz fotografie i przekonaj się, jak wyglądało to miejsce w latach 20. i 30. XX wieku.

📢 John van den Brom walczy o swoją posadę. Trener Lecha Poznań postawi na najmocniejszy skład w meczu z Arką Gdynia? Lech Poznań o godzinie 21 zmierzy się z pierwszoligową Arką Gdynia w 1/8 finału Fortuna Pucharu Polski. Kolejorz na tym etapie rozgrywek w ostatnich 10 latach nigdy nie przegrał. Co więcej, w ostatnich 5 latach zawsze był lepszy od niżej notowanego rywala. Trener John van den Brom nie będzie mógł sobie pozwolić na postawienie na drugi garnitur. W Poznaniu wielu domaga się tego trofeum, a i sam Holender cały czas gra o swoją pozycję. Przedstawiamy prognozowany skład Kolejorza na mecz z Arką. 📢 Kuchnia w PRL-u miała swój babciny klimat - zdjęcia. Taki był jej wystrój i wyposażenie za komuny Między współczesnym wyposażenie kuchni, a tym z czasów PRL, jest spora różnica. Wielu z sentymentem powraca do tych czasów, a i moda na sprzęt i meble z lat 70. i 80. powraca. Niektórzy nadal pamiętają smak ciasta z prodiża, mleka prosto z kanki, a nawet piją kawę „plujkę” z koszyczka. Niektóre ze sprzętów gospodynie używają do dziś. Oto babcina kuchnia, jej wystrój i sprzęt na zdjęciach.

📢 Oto najstarsze rasy psów. Zobaczcie, które rasy mają najdłuższą historię Psy to towarzysze człowieka od dawna. Pierwsze wzmianki o psach mogą pochodzi nawet sprzed 17 tys. lat. Historia psów mogła się zacząć w Azji. Istnieją wzmianki o wykorzystywaniu psów przez myśliwych na Syberii, w Palestynie czy Iraku. A jakie psy mają najdłuższą historię? Które rasy psów uznaje się za najstarsze? Sprawdziliśmy.

📢 Północną część centrum Poznania czeka rewolucja. Zamiast kamienicy powstanie park! Co z dawną synagogą? W północnej części centrum Poznania powstaną tak zwane planty - teren zielony o wielkości około 6,5 hektara, który będzie się ciągnął od Zamku Królewskiego do dawnej synagogi i Małych Garbar. Aby planty zachowały swoją ciągłość, miasto chce wyburzyć kamienicę do remontu. Nie zostanie wyburzona dawna synagoga, która będzie stanowiła część plant. Przeciwnie - inwestor planuje jej nadbudowę, co budzi sprzeciw wśród części radnych.

📢 Ogromne korki na obwodnicy Poznania. To przez montaż odcinkowego pomiaru prędkości. Jak działa i jaki może być mandat za przekroczenie? We wtorek na S11 pomiędzy węzłami Poznań Tarnowo Podgórne - a Poznań Ławica utworzył się ogromny zator. Wszystko przez to, że w tym miejscu montowane są urządzenia odcinkowego pomiaru prędkości. Jak działa to rozwiązanie i jakich mandatów mogą spodziewać się kierowcy, którzy przekroczą dozwoloną prędkość? Wyjaśniamy. 📢 Paragony grozy w Poznaniu. Mieszkańcy zszokowani! Takie są ceny na jarmarku świątecznym na placu Wolności. Sprawdź, co można kupić i za ile Betlejem Poznańskie odbywa się w tym roku na placu Wolności oraz na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Organizatorzy zaplanowali wiele atrakcji, a na w centrum miasta już teraz czynne są stoiska z rozmaitymi produktami. Zobacz, co możesz kupić i w jakich cenach!

📢 Robi fenomenalne wrażenie! Tak wygląda przepiękna panorama Poznania z najwyższego wieżowca w mieście. Oto niesamowite zdjęcia W Poznaniu powstaje najwyższy wieżowiec w mieście. Prace potrwają jeszcze prawie dwa lata, ale imponujący budynek Andersia Silver osiągnął swoją docelową wysokość i już góruje na centrum stolicy Wielkopolski. Nasz fotoreporter wspiął się na sam szczyt tego kolosa, by sprawdzić, jak wygląda panorama z dachu najwyższego drapacza chmur w Poznaniu. Widok zapiera dech w piersiach. Zobacz niesamowite zdjęcia i przekonaj są sam. Ta perspektywa robi fenomenalne wrażenie!

📢 Te kobiety wybrał Artur z "Rolnik szuka żony 10"? Sprawdźcie! [10.11.2023 r.] Artur z "Rolnik szuka żony 10" otrzymał sporo listów od kobiet, które się nim zainteresowały. Do programu zaprosił 9 z nich. Ostatecznie wybrał trzy i to one pojadą do jego gospodarstwa na Mazowszu. Są to: Aleksandra z Zalewa, Sara z Siedlec i Blanka z Szydłowca. Poznajcie je bliżej, zobaczcie zdjęcia!

📢 PLEBISCYT SPORTOWY 2023 Głosowanie trwa! Finał powiatowy coraz bliżej. Oddaj swój głos na najlepszych sportowców, trenerów i drużyny Rozpoczęliśmy kolejną edycję Plebiscytu Sportowego. Jak w ubiegłych latach nagrody zostaną przyznane najpierw w każdym mieście i powiecie, później w skali województwa, a następnie w wielkim ogólnopolskim finale. Partnerem Plebiscytu Sportowego 2023 jest ORLEN - największy sponsor polskiego sportu zawodowego i amatorskiego. 📢 Agnieszka Dziekan - taka jest prywatnie dziennikarka. Zobacz zdjęcia prezenterki "Pytania na śniadanie" Agnieszka Dziekan to prezenterka "Pytania na śniadanie" w TVP 2, gdzie prowadzi prognozę pogody i realizuje reportaże. Piękna 26-latka robiąc karierę w telewizji, zdobyła grono fanów, choć w mediach społecznościowych nieczęsto chwali się życiem prywatnym. Zobacz, jak żyje Agnieszka Dziekan i jakie chwile pokazuje na Instagramie. 📢 ŚWIĄTECZNE GWIAZDECZKI 2023 Etap powiatowy za nami. Wkrótce wielki finał, w którym nagroda główna to aż 50 000 zł! Tradycyjnie, jak co roku, stworzyliśmy wielką świąteczną galerię zdjęć dzieci z naszego województwa. Na dzieci czekają wspaniałe nagrody - wśród nich rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK, a w finale wyjazdy do Energylandii, vouchery do biura podróży oraz dwie nagrody główne - 50 000 zł!

📢 Tak zmienia się Stary Rynek w Poznaniu. "Duża część uliczek jest już wybrukowana". Oto nowe zdjęcia! Trwa wielki remont Starego Rynku w Poznaniu. Widać już coraz więcej powierzchni wyłożonej nową kostką brukową. W ostatnich dniach kamienny bruk zaczął już pokrywać zachodnią i północną część rynku. Układana jest nowa, granitowa kostka, ale wykorzystywany jest także bruk, który był tam przed remontem. Zobacz, jak zmienia się Stary Rynek w Poznaniu. Oto najnowsze zdjęcia! 📢 PLEBISCYT EDUKACYJNY Emocje rosną - etap wojewódzki za nami! Sprawdź, kto wygrał i weźmie udział w wielkim finale Nasz wielki plebiscyt edukacyjny nabiera tempa! W poniedziałek, 27 listopada rozpoczął się wojewódzki etap głosowania. Potrwa do 8 grudnia. Sprawdź, jak przebiega głosowanie i wspólnie wybierzmy najbardziej charyzmatycznych i lubianych nauczycieli oraz placówki polecane przez uczniów i ich rodziców.

📢 Tak przez lata wyglądał Dom Studencki Jowita. Stał się ikoną Poznania! Zobacz archiwalne zdjęcia Kultowy Dom Studencki Jowita przez lata stał się ikoną miasta Poznania. Odwiedzało go mnóstwo znanych osób, a w trakcie swojej edukacji mieszkało w niej wiele pokoleń studentów. Dziś już wiadomo, że popularne "Akumulatory" zostaną sprzedane.

