Przegląd prasy (11.03.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 10.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu?”?

Prasówka 11.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Kolejny protest rolników już 11 marca. Blokady dróg w całej Wielkopolsce. Sprawdź gdzie! Aż 18 zgromadzeń na terenie Wielkopolski zgłosili na poniedziałek, 11 marca protestujący rolnicy. Tym razem na utrudnienia i blokady będzie można się natknąć na drogach dojazdowych do Poznania i w gminach ościennych. Policja nie spodziewa się zamieszek. Transportowcy zachwyceni nie są.

📢 10 lat minęło jak jeden dzień! Tak wyglądał Poznań w 2014 roku. Dużo się zmieniło? Zobacz archiwalne zdjęcia Czy dziesięć lat to dużo? Mogłoby się wydawać, że nie, jednak przez ten czas wiele może się zmienić! Widać to doskonale na zdjęciach Poznania sprzed dekady! Przez ten czas w mieście zdążyły się pojawić nowe budynki i obiekty, a niektóre uległy zniszczeniu. Co dokładnie się zmieniło? Sprawdź archiwalne zdjęcia z 2014 roku!

Prasówka 11.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Na tych słowach można sobie połamać język! Oto najtrudniejsze nazwy miejscowości w Polsce. Zobacz Nazwy miast i wsi w Polsce są bardzo różnorodne. Niektóre są niezwykle zabawne, inne urocze, a jeszcze inne po prostu ciekawe. Nie brakuje jednak i takich, na wypowiadaniu których nie da się nie połamać języka! Są naprawdę trudne do powiedzenia na głos, nawet dla tamtejszych mieszkańców. Co to za nazwy? Sprawdźcie!

📢 Nowe licytacje komornicze w Wielkopolsce. Oto domy i mieszkania od komornika. Ceny są wyjątkowo okazyjne! Zobacz zdjęcia Domy i mieszkania z licytacji komorniczych to świetna okazja dla tych, którzy poszukują nowego miejsca zamieszkania w niskiej cenie. W Wielkopolsce dość często pojawiają się nowe licytacje komornicze. Nieruchomości są zajmowane osobom zadłużonym, a później trafiają na licytacje. Ile kosztują i jak wyglądają domy i mieszkania z licytacji, które odbędą się w marcu? Sprawdź! 📢 Oto najtańsze ogródki działkowe do kupienia w Poznaniu. Zobacz ceny i zdjęcia. Na wiosnę kup sobie piękną i zieloną działkę Ogródki działkowe to ratunek dla spragnionych zieleni mieszkańców bloków i kamienic. Pierwsze ciepłe i słoneczne dni sprawiają, że wiele osób coraz częściej myśli o takim zakupie. Ile kosztują najtańsze działki w Poznaniu? Sprawdzamy najnowsze ogłoszenia ogródków działkowych na sprzedaż.

📢 Oto niepowtarzalne zdjęcia rozlewiska w Rogalińskim Parku Krajobrazowym. Dęby rogalińskie zalane przez Wartę! Około 25 km na południe od Poznania znajduje się największe w Europie naturalne skupisko wiekowych dębów szypułkowych. W okolicy są także liczne starorzecza i nadwarciańskie rozlewiska, które obecnie - przy podwyższonym poziomie wody w Warcie - prezentują się niezwykle okazale. Zobacz piękne zdjęcia z okolic Rogalina. 📢 10 szybkich wypraw w góry w sam raz na wiosenne weekendy. Odkryj perełki Sudetów, które mijasz w drodze w Karkonosze i do Czech Szukasz miejsca na weekendowy wypad wiosną? Lubisz góry, ale te najpopularniejsze znasz już jak własną kieszeń? Chętnie zejdziesz ze szlaku, by zobaczyć miejsca, które niezbyt często pojawiają się w internetowych przeglądach największych atrakcji, ale warte są poznania? Mamy dla Ciebie 10 propozycji na fajny weekend w górach trzy godziny drogi od Poznania!

📢 Oto nowe oferty Agencji Mienia Wojskowego. Kup tani dom lub mieszkanie od wojska! Zobacz ceny i zdjęcia Chcesz kupić mieszkanie lub dom w atrakcyjnej cenie? Agencja Mienia Wojskowego wystawia na licytacje zapomniane powojskowe tereny, działki, a także nieruchomości, w których możesz zamieszkać. Oferta jest zróżnicowana – znajdziesz w niej propozycje zarówno w dużych miastach, jak i mniejszych miasteczkach powiatowych. 📢 Popularny targ w Poznaniu przyciąga tłumy! Zobacz, co można kupić na giełdzie przy M1 na Franowie. Mamy nowe zdjęcia! Jest takie miejsce w Poznaniu, które co tydzień przyciąga ludzi z całego miasta i okolic na zakupy. To pchli targ i giełda na Franowie, które cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. Kupić można tu prawie wszystko, a i tak za każdym razem nie brakuje niespodzianek. Dla poszukiwaczy "skarbów" coniedzielna wycieczka pod Centrum Handlowe M1 to wręcz obowiązek. Co można było tam dostać 10 marca? Po targu przeszedł się fotoreporter "Głosu Wielkopolskiego". Zobaczcie, co wypatrzył!

📢 Dzień Mężczyzn 2024: Wierszyki, śmieszne, krótkie życzenia, SMS i najlepsze memy. Zobacz i wyślij 10 marca! W marcu swoje święto obchodzą nie tylko kobiety. 10 marca obchodzimy Dzień Mężczyzn. Warto wtedy pamiętać o panach. Zobacz memy, śmieszne życzenia, wierszyki, SMS i obrazki dla mężczyzn. Mężczyźni pełnią wiele różnych ról - są ojcami, synami, braćmi, partnerami i przyjaciółmi. Każdego dnia pokazują nam swoją siłę, odwagę i oddanie. Dzień Mężczyzn 2024 to doskonała okazja, aby pokazać im, jak bardzo ich doceniamy. Wybierz coś z naszych propozycji życzeń i obrazków. 📢 Tak wygląda dziś Ula z "Klanu". Aleksandra Niżyńska zrezygnowała z aktorstwa, postawiła na naukę! [11.03.2024] Aleksandra Niżyńska, znana widzom jako Ula z "Klanu", podjęła odważną decyzję po 11 latach grania w serialu. Obecnie ma 39 lat i podąża zupełnie inną ścieżką niż aktorstwo. Oto co obecnie robi i jak wygląda jej życie. Sprawdźcie, czy się zmieniła.

📢 Andrzej Gołota - tak mieszka. Zobaczcie jego dom w Chicago. Mamy zdjęcia! [11.03.2024] Andrzej Gołota to polski pięściarz walczący w wadze ciężkiej. Jest brązowym medalistą olimpijskim i zawodowym mistrzem Ameryki Północnej federacji IBF. Stoczył historyczne walki z takimi sławami jak choćby Riddick Bowe, Lennox Lewis czy Mike Tyson. Wraz ze swoją rodziną mieszka w Chicago. Ma tam piękny dom. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Conan Kaźmierski, syn Królowej Życia - tak mieszka i żyje. Zobaczcie zdjęcia gwiazdy TTV [11.03.2024] Conan Kaźmierski jest synem Dagmary Kaźmierskiej, niekwestionowanej gwiazdy programu "Królowa życia" w TTV. Występował w wielu odcinkach tego kultowego reality show. Widzowie widzieli jak zmieniał się przez lata. Dziś studiuje medycynę. Był też właścicielem lodziarni na Stabłowicach we Wrocławiu. Zobaczcie, jak mieszka i żyje Conan Bestia Kaźmierski.

📢 Dramat! Po takich studiach najdłużej szuka się pracy w Poznaniu. Oto 15 najgorszych kierunków. Mamy ranking - sprawdź! Znalezienie satysfakcjonującej pracy od razu po studiach to często bardzo trudne wyzwanie. Dla wielu absolwentów to prawdziwa droga przez mękę. Prezentujemy 15 kierunków studiów w Poznaniu, po których najdłużej szuka się pracy. Wstydliwy ranking powstał na podstawie danych Ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych. Oto kierunki studiów, po których najdłużej szuka się pracy w Poznaniu. Sprawdź zestawienie! 📢 Tomasz Fornal - oto jego partnerka na odważnych zdjęciach. "Fotki to mu wychodzą sztosowe!" [11.03.2024] Tomasz Fornal, jedna z największych postaci polskiego świata siatkówki, zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej. Wspiera go nie tylko talent, ale także jego partnerka, Sylwia Gaczorek, która prowadzi popularne salony fryzjerskie. Odkryliśmy niezwykle gorące ujęcia tej influencerki i bizneswoman, która podziwiana jest przez szerokie grono fanów.

📢 Blok z serialu "Alternatywy 4" - tak dziś wygląda. Można odwiedzić to miejsce. Zobaczcie zdjęcia! [11.03.2024] Tutaj kręcono kultowy serial "Alternatywy 4". Tak dziś wyglądają te miejsca! Sławomir, Agnieszka i Kacper Szeligowie z Inowrocławia wybrali się w kolejną podróż śladami polskiego filmu. Tym razem odwiedziili Warszawę, by odnaleźć kultowe miejsca znane z serialu "Alternatywy 4". Dziś każdy może je odwiedzić i przypomnieć sobie doskonale znane kadry z komedii Stanisława Barei. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Tutaj trzeba uważać! Oto 10 najbardziej niebezpiecznych miast w Wielkopolsce. Twoje znalazło się na liście? Zobacz! Jest najnowszy ranking niebezpiecznych miast w Wielkopolsce. Najbardziej aktualne dane zaprezentował Główny Urząd Statystyczny. Dowiadujemy się z niego, w których miejscowościach w regionie jest popełnianych najwięcej przestępstw kryminalnych, gospodarczych i drogowych. Gdzie trzeba najbardziej uważać? Oto 10 najbardziej niebezpiecznych miast w Wielkopolsce. Czy twoje znalazło się na liście?

📢 Magdalena Cielecka - tak wyglądała 20 lat temu. Dziś ma 52 lata. Zobaczcie zdjęcia [11.03.2024] Tak Magdalena Cielecka wyglądała 20 lat temu. Zobaczcie zdjęcia! Magdalena Cielecka to aktualnie jedna z najpopularniejszych polskich aktorek teatralnych, telewizyjnych i filmowych. Znana jest z gry w takich filmach, jak między innymi: "Samotność w sieci", "Magda M.", "Belle Epoque" czy "Chyłka". Niedawno skończyła 52 lata. Zobaczcie, jak wyglądała na początku XXI wieku. 📢 Oto 10 najbrzydszych miast w Wielkopolsce. Mieszkasz tu? Sprawdź subiektywny ranking! Wielkopolska jest piękna i nie mamy co do tego żadnych wątpliwości. Ale że bywamy przekorni, to postanowiliśmy zapytać Czytelników "Głosu Wielkopolskiego", które miasta w regionie są najbrzydsze. Otrzymaliśmy kilkaset odpowiedzi. W naszym wyjątkowo subiektywnym rankingu zamieściliśmy 10 z nich, które w Waszych typach pojawiały się najczęściej. I uwaga: potraktujcie to zestawienie z przymrużeniem oka.

📢 Tak mieszka Izabella Krzan, była gwiazda programu "Pytanie na śniadanie". Zobaczcie zdjęcia! [11.03.2024] Oto mieszkanie Izabelli Krzan, byłej gwiazdy programu "Pytanie na śniadanie"! Izabella Krzan to polska modelka i Miss Polonia 2016. Na Instagramie obserwuje już ją prawie 300 tysięcy fanów. Modelka nie tylko pokazuje na zdjęciach, jak pracuje i podróżuje, ale również odpoczywa w swoim domu. Dzięki temu wiemy jak mieszka. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Leszek z "Daleko od szosy" - tak dziś wygląda Krzysztof Stroiński. Ma już 73 lata. Zobaczcie zdjęcia! [11.03.2024] Krzysztof Stroiński to wybitny polski aktor, którego polski widz kojarzy głównie z roli Leszka w serialu "Daleko od szosy". A niesłusznie. Bo aktor ma na swoim koncie wiele bardzo ciekawych ról. Niedawno skończył 73 lata. Zobaczcie, jak dziś wygląda Leszek z "Daleko od szosy".

📢 Erika Eleniak ze "Słonecznego Patrolu" - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia i jej tatuaże! [11.03.2024] Erika Eleniak, amerykańska aktorka, zdobyła sławę rolą Shaun McLain w kultowym serialu "Słoneczny Patrol". Ten film przyniósł jej międzynarodową rozpoznawalność. Sprawdźmy, jak dziś, po kilku dekadach, prezentuje się gwiazda "Słonecznego Patrolu". 📢 Maciek z "Klanu" - tak dziś wygląda Piotr Swend, 34-letni aktor z zespołem Downa. Mamy zdjęcia! [11.03.2024] Piotr Swend, polski aktor z zespołem Downa, znany jest głównie z serialu "Klan" w TVP 1. Urodził się 23 sierpnia 1989 roku w Warszawie. Ma już 34 lata. W młodości uczęszczał do Zespołu Społecznych Szkół Specjalnych "Dać Szansę" STO na Mokotowie w Warszawie, gdzie rozwijał swoje talenty muzyczne i aktorskie. Zobaczcie, czym dziś się zajmuje i jak wygląda Maciek z "Klanu".

📢 Oto Ewa Swoboda na odważnych zdjęciach. "Tak właśnie wygląda milion dolarów w złocie"! [11.03.2024] Ewa Swoboda, utalentowana polska lekkoatletka, specjalizuje się w biegach na 60 i 100 metrów. Jej ostatni wyczyn podczas Orlen Copernicus Cup w Toruniu zachwycił świat. Z wynikiem 7,01 sekundy na 60 metrów, Swoboda wykręciła najlepszy tegoroczny czas na świecie, demonstrując nie tylko talent, ale i determinację. Ewa Swoboda zapracowała na ten sukces. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia! 📢 Oto 10 miast w Wielkopolsce, w których jest ciasno. Sprawdźcie, gdzie najbardziej! Mamy listę [11.03.2024] Są miasta w Wielkopolsce, w których jest naprawdę ciasno. O co chodzi? Na stosunkowo niewielkiej powierzchni mieszka sporo osób. Są to miasta o największej gęstości zaludnienia w regionie. W pierwszej trzydziestce w Polsce jest aż 7 miast z naszego regionu. W jakich miastach województwa wielkopolskiego gęstość zaludnienia jest największa? Gdzie jest ciasno? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w naszej galerii.

📢 Anna Mucha na odważnych zdjęciach. Zobaczcie, jak wygląda! [11.03.2024] Oto odważne zdjęcia Anny Muchy. Zobaczcie, jak na nich wygląda! Anna Mucha to polska aktorka, która na swoim koncie ma wiele fantastycznych ról. Widzowie pokochali ja między innymi za rolę Magdy w serialu "M jak miłość". Anna Micha jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Zamieszcza tam wiele odważnych zdjęć. Jak odważnych? Zajrzyjcie do naszej galerii i sami się przekonacie! 📢 Julia Kamińska w samej bieliźnie. Serialowa "Brzydula" na odważnych zdjęciach! "Piękna i zjawiskowa" [11.03.2024] Serial "Brzydula" sprawił, że Julia Kamińska stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorek. Za rolę Urszuli Cieplak otrzymała nawet Telekamerę dla najlepszej aktorki. Tak Julia Kamińska wygląda na swoich prywatnych zdjęciach. Niektóre z nich są bardzo odważne. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie Urszulę z "Brzyduli" w samej bieliźnie.

📢 20 najbiedniejszych gmin w Wielkopolsce! Mamy najnowsze dane na 2024 rok! [11.03.2024] Mamy najnowsze dane z Ministerstwa Finansów, na podstawie których stworzyliśmy listę 20 najbiedniejszych gmin w Wielkopolsce. Dane dotyczą tak zwanych wskaźników G, czyli wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin na 2024 rok. Poznajcie najbiedniejsze gminy w województwie wielkopolskim. 📢 Niezwykły pałac Czartoryskich w Starym Sielcu. Jego budowy nigdy nie ukończono... Zobacz zdjęcia Miał być godną siedzibą potężnego arystokratycznego rodu. Dziś pałac Czartoryskich w Starym Sielcu w powiecie rawickim stoi opustoszony. Dlaczego nigdy nie ukończono budowy? 📢 Tak dziś wygląda Julia Roberts, jedna z najpiękniejszych kobiet na świecie. Mamy zdjęcia! Julia Roberts, jedna z najwybitniejszych aktorek amerykańskich, od zawsze budziła zachwyt swoją talentem i urodą. Zyskała światową sławę rolą w kultowym filmie "Pretty Woman", a jej kariera ciągle kwitnie. Sprawdźmy, jak dziś prezentuje się ta niezwykła aktorka.

📢 Oto stare telefony komórkowe, które są warte fortunę. Tych modelów szukają kolekcjonerzy. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy! 📢 Wielkopolanki za kółkiem! Kobiety szalały na Torze Poznań. Zobacz zdjęcia Automobilklub Wielkopolski zorganizował w niedzielę, 10 marca wyjątkowy rajd turystyczny "Wielkopolanki za kółkiem". Był on przeznaczony tylko dla kobiet! Panie uczestniczące w rajdzie pojawiły się na terenie MTP, Torze Poznań i na ulicach miasta.

📢 Wielkopolski Rolnik Roku 2023. Poznaliśmy najlepszych rolników w województwie. To była rekordowa edycja konkursu. Zobacz listę 10 nazwisk Nazwiska laureatów XXIII edycji Konkursu Wielkopolski Rolnik Roku poznaliśmy w niedzielę, 10 marca w Sali Ziemi na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

📢 Taki zawodnik przydałby się w Lechu Poznań! Mateusz Wzięch strzela jak na zawołanie i znów daje Sokołowi Kleczew trzy punkty Dwudziesta kolejka trzeciej ligi już za nami. Jedyną drużyną z Wielkopolski, która sięgnęła w sobotnich spotkaniach po trzy punkty, został Sokół Kleczew. Zielono-czerwono-biali podejmowali Gedanię Gdańsk (3:2). Innym zespołom poszło zdecydowanie gorzej. Noteć Czarnków przegrała na wyjeździe z liderem tabeli - Świtem Skolwin (0:3), Pogoń Nowe Skalmierzyce zremisowała z Cartusią (1:1), natomiast Unia Swarzędz podzieliła się punktami z Stolemem Gniewino (1:1). 📢 Pokaz kotów rasowych w Palmiarni Poznańskiej. Do kocich piękności ustawiały się kolejki! Zobacz zdjęcia W niedzielę, 10 marca Poznański Klub Kotów Rasowych AmoFeles zorganizował w Palmiarni Poznańskiej pokaz kotów rasowych. Do palmiarni ustawiały się kolejki poznaniaków chcących podziwiać kocie piękności.

📢 Zielono im! Festiwal Roślin na MTP w Poznaniu przyciągnął tłumy. Zobacz zdjęcia Podobnie jak w sobotę, również w niedzielę odbywający się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich Festiwal Roślin przyciągnął tłumy zwiedzających. 📢 Opłaty za sanatorium NFZ 2024. Ile zapłacisz za pobyt w pokoju jednoosobowym, dwuosobowym i wieloosobowym? Sprawdź wyliczenia! 10.03.2024 Ile zapłacisz za pobyt w sanatorium w 2024 roku? Każdy pacjent, który przebywa w sanatorium uzdrowiskowym, ponosi koszt zakwaterowania i wyżywienia. Wysokość opłaty za jeden dzień pobytu pacjenta dla turnusów trwających 21 oraz 28 dni zależy od standardu pokoju.

📢 Poznańskie Targi Książki 2024. Frekwencja dopisała także w niedzielę. Zobacz zdjęcia! Poznańskie Targi Książki dowodzą, że Polacy jednak czytają i wspierają kulturę - nie mają wątpliwości organizatorzy wydarzenia, które trwało przez cały weekend na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

📢 Górnik Zabrze - Lech Poznań 0:0. Zatrważająca impotencja strzelecka. Zobacz oceny lechitów Lech Poznań przedłużył dobrą passę w Zabrzu, nie przegrał tu od listopada 2017 roku, ale jest niewyobrażalnie nieskuteczny, po nie potrafił strzelić gola już od 450 minut! Tak słabej ofensywy już dawno nie miał. To, co zaprezentował na stadionie Górnika w ataku woła o pomstę do nieba. Dobrze, że chociaż dojechała "defensywa". 📢 Wybory samorządowe 2024. Kandydatki Trzeciej Drogi mówiły o prawach kobiet w Poznaniu. Prezydent będzie miał dwie zastępczynie? O prawach kobiet mówiły w niedzielę, 10 marca przed bramą Starego Zoo w Poznaniu kandydatki Trzeciej Drogi w wyborach samorządowych. Przed wejściem do zoo, bo to – jak usłyszeliśmy – miejsce dla całych rodzin. 📢 Gdzie na kawę i deser w Poznaniu? Oto 10 najlepszych kawiarni. Wygrały w plebiscycie popularnego bloga MyTuJemy. Sprawdź ranking! Zastanawiasz się, gdzie w Poznaniu wypijesz smaczną kawę i zjesz pyszny deser? Przychodzimy z pomocą! Odkryj 10 najlepszych kawiarni w Poznaniu, wybranych przez internautów w plebiscycie popularnego bloga kulinarnego "MyTuJemy". Przejdź do galerii o zobacz ranking.

📢 Palce lizać! Oto 15 najlepszych restauracji w Poznaniu. Wygrały w plebiscycie znanego bloga MyTuJemy. Sprawdź ranking! Plebiscyt blogerów z "Mytujemy" wyłonił najlepsze restauracje w Poznaniu. Wybrali je sami poznaniacy! Są to najlepsze miejsca na gastronomicznej mapie Poznania w 2023 roku. Z tych restauracji klienci wychodzili najedzeni i zadowoleni. Sprawdź w naszej galerii ranking 15 najlepszych restauracji w Poznaniu.

📢 Nocny pożar zabytkowego młyna w Mosinie pod Poznaniem. Poddasze spłonęło doszczętnie. Zobacz zdjęcia Jedenaście zastępów straży pożarnej gasiło w nocy z 9 na 10 marca pożar dawnego, zabytkowego młyna w Mosinie pod Poznaniem. Wybuchł na poddaszu budynku. 📢 Niech ta wiosna rozpocznie się odjazdowo! W najnowszej rundzie „Naszej Loterii” możesz wygrać elektronikę od Samsunga, Fiata 500 lub gotówkę Zaczynamy nowy miesiąc, a wraz z nim zupełnie nową, odjazdową rundę „Naszej Loterii”, która potrwa aż do 5 kwietnia. Losowania będą się odbywać częściej, a co będzie do wygrania? Najwyższej jakości sprzęt elektroniczny marki Samsung, Fiat 500 lub gotówka! Ruszamy!

📢 Zaginęła 17-letnia Malwina z okolic Rogoźna. Szuka jej rodzina i policja Policja poszukuje zaginionej 17-latki. Malwina Kruszka 8 marca 2024 r. o godzinie 6:00 rano została odwieziona przez mamę do Rogoźna. Do chwili obecnej nie powróciła do miejsca zamieszkania (okolice Rogoźna) oraz nie nawiązała kontaktu z rodziną. 📢 Oto bardzo wystrzałowe miasto w Wielkopolsce! Jest idealne na weekendową wycieczkę. Znnani blogerzy Addicted2travel polecają Pyzdry Szukasz pomysłu na weekend w Wielkopolsce? Znamy miejsce, które idealnie nadaje się na wycieczkę! Pyzdry, bo o nie chodzi, noszą miano najbardziej "wystrzałowego" miasta w regionie. To właśnie właśnie tutaj po raz pierwszy w Polsce użyto armaty podczas wojny domowej w 1383 roku. Sielskie widoki, wydmy śródlądowe, baseny, bajecznie położone pole lawendy, ciekawy street art, piesze wędrówki, spływ po Warcie, place zabaw, zabytki – to wszystko i wiele więcej znajdziesz zaledwie godzinę jazdy od Poznania. Pyzdry są szczególnie polecane przez popularny blog Addicted2travel.

📢 Memy na Dzień Mężczyzny 2024. TOP 60 najlepszych śmiesznych obrazków w sieci. Zobacz odpowiedź na Dzień Kobiet W niedzielę 10 marca świętujemy Dzień Mężczyzny. W związku z tym nie mogło zabraknąć zabawnych żartów i memów. Tego święta nie można przegapić. Zobaczcie TOP 60 najśmieszniejszych memów na Dzień Mężczyzny 2024. 📢 Zdenerwowany trener Lecha Poznań zaprasza dziennikarza na... trening. "Niech pan przyniesie tablicę, to panu wyrysuję ćwiczenia" To nie był kolejny udany wieczór dla Lecha Poznań oraz trenera Mariusza Rumaka. Kolejorz nie potrafi wygrać od czterech spotkań. W dodatku nie potrafi od ponad 7 godzin zdobyć bramki. O tę nieskuteczność zapytał się po meczu jeden poznańskich dziennikarzy. Szkoleniowiec Kolejorza długo pozostawał spokojny, jednak pod koniec konferencji prasowej delikatnie się zirytował i... zaprosił pytającego na treningi.

📢 Emeryci dostaną zwrot nadpłaconego podatku za 13. i 14. emeryturę. Oto tabela wyliczeń w lutym. Seniorzy odzyskają pieniądze 10.03.2024 Emeryci czekający na marcową waloryzację i trzynastą emeryturę mogą liczyć na dodatkową gotówkę. Niektórzy z nich dostaną zwrot nadpłaconego podatku z trzynastej i czternastej emerytury w 2023 roku. Sprawdź tabelę wyliczeń. Kto dostanie dodatkowe pieniądze? Jakie są warunki? Sprawdź szczegóły! 📢 Trzynasta emerytura 2024 - tabela wypłat netto i brutto. To jest pewne! Takie będą wypłaty 13. emerytury 10.03.2024 Zbliża się termin wypłaty trzynastej emerytury. W kwietniu seniorzy dostaną większy przelew na konto. Znając już oficjalny wskaźnik waloryzacji emerytur w 2024 roku, można wyliczyć kwotę trzynastki. Sprawdź, ile pieniędzy dostaną emeryci. To jest pewne! Zobacz wyliczenia netto i brutto 13. emerytury w 2024 roku. Takie pieniądze dostaną seniorzy!

📢 Mecz Lecha Poznań zamiast "Wieczorynki". Kolejorz potrafi uśpić kibica jak mało kto. Granica 7 godzin bez gola przekroczona 450 minut - tyle wynosi liczba minut bez strzelonego gola dla Lecha Poznań. Po Śląsku, Pogoni, Rakowie, lechici nie byli w stanie pokonać bramkarza Górnika Zabrze. Kolejorz w sobotni wieczór bezbramkowo zremisował na wyjeździe z Trójkolorowymi 0:0. Lechici nie potrafili zaskoczyć przeciwnika praktycznie w żadnym aspekcie, a kibice mieli prawo po raz kolejny porządnie się wynudzić. 📢 12-letni geniusz z Poznania finalistą Olimpiady Matematycznej! Julek rywalizuje w zawodach z licealistami 12–letni Julian Kuryłłowicz-Kaźmierczak, uczeń szóstej klasy podstawówki, został finalistą Olimpiady Matematycznej. Nie byłoby w tym nic zaskakującego, gdyby nie to, że chłopiec podczas zawodów będzie konkurował z uczniami wyższych klas licealnych! Niedawno otrzymał propozycje spotkania z matematykami z Oxfordu!

📢 Tłumy na Poznańskich Targach Książki 2024! Tysiące przyszły na spotkanie z ulubionymi autorami! Zobacz zdjęcia! Nawet trzy godziny czekali fani na możliwość spotkania ze swoimi ulubionymi autorami podczas Poznańskich Targów Książki 2024! Tłumy ciągnęły do Marty Łąbęckiej, Weroniki Marczak czy Katarzyny Bondy. Na targach można było spotkać też m.in. Maxa Czornyja i Annę Bikont. Ostatni dzień imprezy w pawilonach Międzynarodowych Targów Poznańskich wciąż przed nami. 📢 Wybory Miss World 2024. Koszmarny wynik reprezentantki Polski. Krystyna Sokołowska daleko w tyle W sobotę 9 marca odbyły się 71. wybory Miss World. Niestety reprezentująca Polskę Krystyna Sokołowska nie powtórzyła wyniku Karoliny Bielawskiej z poprzedniego konkursu i bardzo szybko zakończyła walkę o tytuł najpiękniejszej kobiety globu. 📢 Trzygodzinne kolejki na Poznańskich Targach Książki! Do kogo ustawiły się największe tłumy? W Poznaniu od piątku trwa jedno z największych wydarzeń czytelniczych w Polsce. Frekwencja, jak zawsze, nie zawodzi. W hali numer 5A ustawiły się imponujące kolejki, w których fani czekali aż trzy godziny na spotkanie z autorami!

📢 Czy terminal lotniska Ławica w Poznaniu będzie przebudowany? Wygląda na to, że czekają nas dwa lata utrudnień Terminal lotniska Ławica w Poznaniu zostanie przebudowany - tak wynika z nieoficjalnych informacji, do których dotarli dziennikarze “Głosu Wielkopolskiego”. Prace mają przyspieszyć odprawy i zapewnić większy komfort podróżującym. Ale utrudnienia potrwają nawet dwa lata. 📢 Będzie zielono! Już dziś Festiwal Roślin 2024 w Poznaniu. Wstęp jest bezpłatny. Dlaczego warto przyjść na MTP? Festiwal Roślin 2024 to wyjątkowe wydarzenie dla miłośników zielonych dekoracji. Odbędzie się już w najbliższy weekend: 9 i 10 marca na Międzynarodowych Targach Poznańskich. To kolejna edycja największych targów roślin doniczkowych w Polsce, a także gratka dla wszystkich tych, którzy kochają mieć w domu dżunglę!

📢 W centrum Poznania mają powstać nowe akademiki! "Zostanie zaburzony istniejący porządek" - ostrzega radny os. Stare Miasto W Poznaniu, przy dawnym hotelu Polonez, mają powstać nowe akademiki. Trzy wysokie budynki będą w stanie pomieścić 435 studentów. Dojdzie również do rozbudowy istniejącego Student Depot o nowe skrzydło. - Zostanie zaburzony istniejący porządek - ostrzega radny os. Stare Miasto.

📢 Oto najpopularniejsze książki 2023 w Polsce! Podczas Poznańskich Targów Książki nagrodzono ich autorów w plebiscycie "Lubimy Czytać" Co czytają Polacy? Jakie były najpopularniejsze książki 2023 roku w Polsce? Kto wygrał w Plebiscycie Książka Roku 2023 serwisu Lubimy Czytać? O tym zadecydowali czytelnicy, oddając 261 tysięcy głosów! Zobacz zdjęcia z gali plebiscytu podczas Poznańskich Targów Książki! 📢 Szlachta od śmiechu nie wyginie. Oto najlepsze cytaty z serialu "1670". Netflix ogłosił właśnie, że będzie drugi sezon! "1670" to prawdziwy hit Netflixa! Pierwszy sezon oglądały miliony i śmiały się do łez. Netflix ogłosił właśnie, że powstanie II sezon. Wróci więc złotousty i ambitny Jan Paweł Adamczewski, jego syn Jakub, który robi karierę w korporacji, szwagier Bogdan, który brał udział we wszystkich klęskach polskiej armii w ostatniej dekadzie. Teksty z satyry na współczesną i dawną Polskę znowu będą na ustach wszystkich! Oto najlepsze cytaty z serialu "1670", które bawią do łez!

📢 Oto Stary Rynek w Poznaniu po remoncie i wiosennych porządkach! Czekaliśmy na to bardzo długo. Było warto? Zobacz zdjęcia Dwa lata czekaliśmy na koniec remontu Starego Rynku w Poznaniu. Maszyny budowlane wjechały na starą płytę w lutym 2022 r. Wreszcie, po dwóch latach, remont dobiega końca. Minęły czasy naśmiewania się z "Rozkopanego", za nami fotografowanie nierównych fug pomiędzy kostkami nowego bruku, przeżyliśmy (choć nie przetrawiliśmy) szok związany z zastosowaniem cegły w miejscach, gdzie stała średniowieczna zabudowa. Od kilku dnie trwają głównie prace porządkowe, przede wszystkim myta jest nowa nawierzchnia. W wiosennym słońcu wreszcie możemy cieszyć się na nowo Starym Rynkiem w Poznaniu!

📢 Widoki jak z planu postapokaliptycznego serialu, a to tylko... Galeria Malta. Zobacz najnowsze zdjęcia z rozbiórki. Robią ogromne wrażenie! Gruzowisko, opuszczone parkingi, drzwi prowadzące donikąd, zwisające przewody czy wysuszone i połamane rośliny - tak mogłaby wyglądać scenografia do słynnego już serialu "The Last Of Us", będącego adaptacją postapokaliptycznej gry komputerowej. Czy tak mógłby wyglądać Poznań? Takie wrażenie można odnieść patrząc na zdjęcia z rozbiórki Galerii Malta. Na miejscu był nasz fotoreporter. Zobacz niesamowite ujęcia, także z powietrza!

📢 Goździki i rajstopy. Oto 30 najlepszych memów i demotywatory na Dzień Kobiet! Śmieszne obrazki rozbawią każdego. Zobacz 8 marca przypada Dzień Kobiet. Święto wszystkich pań bywa prawdziwym wyzwaniem dla panów! W Internecie nie brakuje śmiesznych obrazków i memów, które w zabawny sposób komentują rzeczywistość. Wybraliśmy te najlepsze, przy których można zaśmiać się do łez! Sprawdź! 📢 Wysypisko śmieci i pustostan zagrażają mieszkańcom ul. Sokoła 15 w Poznaniu. Będzie przełom? W centrum Poznania, przy ul. Sokoła 15, stoi pustostan, a wokół leżą śmieci. Przebywają tam bezdomni, którzy doprowadzili do pożaru budynku. Z dachu lecą cegły – mieszkańcy boją się o swoje życie i zdrowie. Strażnicy Miejscy poinformowali, że wielokrotnie interweniowali na tym terenie. PINB prowadzi postępowanie w tej sprawie. Wkrótce budynek ma zostać zabezpieczony.

📢 Oto 10 najlepszych szkół podstawowych w Poznaniu. Znalazły się w ogólnopolskim rankingu! Sprawdź, gdzie warto się uczyć Portal waszaedukacja.pl przygotował najnowszy ranking najlepszych szkół podstawowych w kraju. Wśród nich znalazło się kilka z Wielkopolski. Sprawdziliśmy, które miejsca zajęły placówki ze stolicy naszego województwa. Zobacz 10 najlepszych szkół podstawowych w Poznaniu!

📢 Poznańskie Targi Książki 2024: Do Poznania przyjadą najsłynniejsi pisarze! Sprawdź! Program, bilety, wystawcy, harmonogram Poznańskie Targi Książki po raz kolejny ugoszczą nie tylko tłumy czytelników, ale też największe polskie nazwiska sceny pisarskiej! Od 8 do 10 marca na Międzynarodowych Targach Poznańskich rządzić będą książki. Jakie atrakcje przygotowano? Ile kosztują bilety? Jacy autorzy przyjadą? Sprawdź! 📢 Minuta ciszy dla tych, którzy zapomną. Zobacz najlepsze memy na dzień kobiet, śmieszne obrazki i demotywatory! Dzień kobiet to święto pań i... sprzedawców tulipanów. Tego dnia życzenia i kwiatek dla ukochanej, koleżanki z klasy i mamy to niemal obowiązek dla wszystkich panów! Kto go nie wypełni, tego mogą czekać "ciche dni". Z okazji dnia kobiet o zapominalskich panach i roszczeniowych paniach powstało wiele memów, zabawnych obrazków i demotywatorów. W naszej galerii znajdziecie te najlepsze!

📢 Targi Edukacyjne na MTP w Poznaniu. Oto najciekawsze rozwiązania edukacyjne w szkołach w Wielkopolsce W piątek rozpoczęły się Targi Edukacyjne na MTP. Od 8 do 10 marca goście i wystawcy będą mogli wymieniać się doświadczeniami edukacyjnymi. XXVIII Targi Edukacyjne w Poznaniu są największą ku temu platformą, która wspiera uczniów i rodziców w trafnym wyborze dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej, pomaga w promocji szkół, uczelni i placówek edukacyjnych. 📢 Najpiękniejsze życzenia na Dzień Kobiet 2024. Krótkie wierszyki, SMS, oryginalne życzenia na 8 marca. Wybierz i wyślij! 8 marca obchodzimy Dzień Kobiet. Życzenia warto złożyć swojej żonie, dziewczynie, siostrze lub koleżance z pracy. Z pewnością sprawi im to ogromną radość w tym wyjątkowym dniu! Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, oryginalne i zabawne życzenia z okazji Dnia Kobiet 2024. Zobacz, wybierz i wyślij!

📢 Ruszyły Poznańskie Targi Książki 2024. Zainteresowanie jest ogromne. Na MTP przyszły tłumy. Zobacz zdjęcia! W Poznaniu trwa święto czytelnictwa. Już w piątek, w pierwszy dzień Poznańskich Targów Książki w halach Międzynarodowych Targów Poznańskich zgromadziły się tłumy czytelników. Poznańskie Targi Książki 2024 odbywają się w dniach 8-10 marca. W trzydniowym wydarzeniu weźmie udział przeszło 300 twórców literatury z Polski i zagranicy. 📢 Mikrokawalerka, bunkier czy Żabka? Zdezorientowani mieszkańcy pytają, co powstaje przed zamkiem w Poznaniu. Mamy zdjęcia! Od kilku miesięcy przed Centrum Kultury Zamek w Poznaniu trwają prace budowlane. Na dziedzińcu pojawił się nowy pawilon, który wzbudza ciekawość mieszkańców. Co tam dokładnie powstaje? Mikrokawalerka, bunkier czy Żabka - padają propozycje zdezorientowanych poznaniaków. Zobacz zdjęcia i sprawdź, co znajdzie się w tym miejscu. 📢 Oto najpiękniejsze wiosenne imiona dla dziewczynek! Kojarzą się z kwiatami i przyrodą. Rodzice nadają je coraz częściej. Zobacz listę Wiosna to czas pełen życia i odrodzenia, często stanowi inspirację przy wyborze imienia dla dziewczynki. Przygotowaliśmy listę pięknych i unikalnych imion idealnie pasujących do dzieci urodzonych w tej porze roku.

📢 Lech Poznań: Oto transfery Tomasza Rząsy. Więcej niewypałów niż hitów. Kibice Kolejorza już dawno stracili cierpliwość! Nastroje w Lechu Poznań potrafią zmieniać się jak w kalejdoskopie. Raz potrafi być fantastycznie, by za moment kibice wyrazili swoje niezadowolenie w stronę włodarzy Kolejorza. Nie inaczej jest tym razem. Po słabych spotkaniach ze Śląskiem, Pogonią oraz fatalnym meczu z Rakowem, poznańscy fani ponownie tracą cierpliwość do właścicieli Lecha oraz do dyrektora sportowego Tomasza Rząsy. Powoli rozpoczyna się ze strony sympatyków wielkie rozliczanie za transfery, które zostały przeprowadzone w letnim okienku transferowym. Miało być wielkie "wow", a jak na razie jest wielka klapa. Postanowiliśmy sprawdzić transfery Lecha Poznań z ostatnich 5 lat. Kto dał drużynie sporo, a kto jest zupełnym niewypałem?

📢 Oto modne fryzury na wiosnę 2024. Tak będziemy się czesać Wiosenne trendy zakładają zarówno naturalność jak i odrobinę szaleństwa. Będzie sporo innowacji i eksperymentów. Odważne kolory i ostre cięcia to najlepsze połączenie na poprawienie humoru i odjęcie sobie lat. Mamy dla Was kilka fryzur inspirowanych tegorocznymi trendami. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Urząd Miasta Poznania wydał ponad 50 tys. zł na studia absolwentów uczelni Collegium Humanum! Oferta była atrakcyjna cenowo 13 wysoko postawionych urzędników z Poznania ukończyło studia MBA na Collegium Humanum. Urząd miasta nie ujawnił nazwisk absolwentów, jednak podał kwotę, jaką wydał na dofinansowywanie ich edukacji. Oferta Collegium Humanum w porównaniu z innymi uczelniami była atrakcyjna cenowo - mówi Joanna Żabierek, rzeczniczka urzędu miasta. 📢 Zła wiadomość dla kierowców. Posypią się mandaty. Na polskich drogach stanęło 147 najnowocześniejszych fotoradarów. Sprawdź lokalizacje Nowoczesne fotoradary pojawiły się w 147 lokalizacjach na terenie całej Polski, zastępując tym samym dotychczasowe urządzenia. Niespotykane dotąd w Polsce przyrządy łapią 32 auta jednocześnie. – Zdjęcia z nowych fotoradarów przedstawiają czytelny wizerunek kierującego pojazdem, niezależnie od warunków pogodowych – mówi Damian Wiktorzak, zastępca dyrektora Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Przypominamy, że od 1 stycznia 2022 roku grozi mandat do 8 tys. zł za niewskazanie przez właściciela osoby prowadzącej pojazd w chwili popełnienia wykroczenia.

📢 Oto miliarderzy z Wielkopolski! Pojawili się na nowej liście 100 najbogatszych Polaków magazynu "Forbes". Kto ma najwięcej pieniędzy? Magazyn "Forbes" opublikował listę 100 najbogatszych Polaków w 2023 roku. W zestawieniu jest 13 bogaczy z Wielkopolski. Jeden z nich - właściciel sieci sklepów spożywczych - ponownie znalazł się na drugim miejscu. Na liście widnieją też nazwiska właścicieli jednej z największych polskich firm farmaceutycznych. Zobacz listę najbogatszych Wielkopolan w naszej galerii.

📢 Trzynasta emerytura 2024 - publikujemy tabelę wypłat! Sprawdź, ile wpłynie na Twoje konto [08.03.2024] Kiedy nastąpi wypłata 13. emerytury w 2024 roku? Trzynasta emerytura, przyznawana raz w roku od 2019 roku, budzi zainteresowanie wielu emerytów. Dowiedz się, kiedy oczekiwać wypłaty trzynastej emerytury w 2024 roku. Sprawdź datę wypłaty trzynastej emerytury w tym roku.

📢 Sylwia Bomba - tak celebrytka prezentuje się na co dzień! Zobacz zdjęcia Sylwia Bomba, znana jako celebrytka, influencerka i fotografka, uarodziła się 2 grudnia 1987 roku w malowniczym Kwidzynie, województwo pomorskie. To właśnie tam spędziła dzieciństwo i lata młodości, rozwijając zainteresowania i zdobywając pierwsze doświadczenia życiowe. Po ukończeniu edukacji w szkole średniej postanowiła podążać ścieżką artystyczną, kształcąc się na Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Ludwika Schillera w Łodzi, gdzie zdobyła wykształcenie magistra sztuki. Jesteście ciekawi tej postaci? Zapraszamy do galerii zdjęć! 📢 Ewa Zgrabczyńska złamała zakaz prokuratury. Zoo w Poznaniu ma nowego tymczasowego dyrektora. Został nim Grzegorz Karolczyk Dyrektorka zoo w Poznaniu Ewa Zgrabczyńska złamała zakaz kontaktu z pracownikami ogrodu zoologicznego - informuje policja. Miasto wyznaczyło Grzegorza Karolczyka na tymczasowego zarządcę placówki. Zoo przygotowuje się do przeprowadzenia audytu.

📢 Będą parady, pokazy i jarmarki! Najciekawsze wydarzenia w Wielkopolsce w 2024 roku. Gdzie i kiedy warto się wybrać? Takich wydarzeń nie można przegapić! W 2024 roku w Wielkopolsce wiosną, latem i jesienią czekają na nas liczne pokazy, jarmarki, festiwale i parady. Specjalnie dla Was wybraliśmy te najciekawsze! Zobacz rozkład imprez na nadchodzące miesiące. 📢 Rzuć wszystko i poprowadź własną agroturystykę! Oto gospodarstwa na sprzedaż w Wielkopolsce idealne pod własny biznes! Piękne widoki, cisza, spokój oraz lokalne specjały kulinarne sprawiają, że agroturystyka w Polsce cieszy się rosnącym zainteresowaniem. To doskonała opcja dla osób pragnących odpocząć od miejskiego hałasu, a także świetna okazja biznesowa. Sprawdziliśmy najciekawsze oferty sprzedaż gospodarstw w Wielkopolsce, w których można założyć agroturystykę!

📢 Dokąd wiosną i latem polecisz z Poznania? Loty z lotniska Ławica do znanych miast i ciepłych krajów w 2024 roku Zastanawiasz się, dokąd można polecieć z Poznania? Lotnisko Ławica oferuje wiele ciekawych kierunków. Jeśli chcesz wybrać się w weekend na tzw. city break lub na dłuższy wyjazd do ciepłych krajów, bez problemu znajdziesz połączenie z Poznania. Gdzie jeszcze można polecieć z Ławicy wiosną i latem 2024 roku? Wracają ciekawe kierunki!

📢 Perełka historii popada w ruinę. Tak wygląda niezwykły Pałac Modlibowskich w Kromolicach. Zobacz zdjęcia W otoczeniu malowniczych krajobrazów Kromolic, nieopodal Krotoszyna, wznosi się majestatyczny pałac Modlibowskich, który otoczony jest przepięknym parkiem. Niestety, obecnie te historyczne mury stopniowo ulegają niszczeniu, ale pałac nadal jest godny zobaczenia. 📢 W Poznaniu odbyły się największe targi wędkarskie w Europie – Rybomania 2024. Zobacz zdjęcia! Największe i najważniejsze wydarzenie wędkarskie w Europie – tak reklamują jego organizatorzy rozpoczynające się w piątek na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich trzydniowe targi Rybomania 2024. W piątek obserwowaliśmy tłumy zwiedzających i 250 wystawców. 📢 15 najgorszych kierunków studiów w Poznaniu. Po nich zarobisz marne grosze. Oto kompromitujący ranking! Tu w Poznaniu nie opłaca się studiować! Prezentujemy 15 najgorszych kierunków studiów z Poznania. Po ich ukończeniu zarabia się najmniej. Ten wstydliwy ranking stworzyliśmy na podstawie danych Ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych. Sprawdź, jak prezentuje się to wyjątkowo nieopłacalne zestawienie!

📢 TOP 20 największych miast w Wielkopolsce. Kto znalazł się w ścisłej czołówce? Tak wygląda najnowszy ranking! Prezentujemy najnowszy ranking miast w Wielkopolsce pod względem liczby ludności. Kto znalazł się w czołowej dwudziestce? Zajrzyj do naszej galerii i sprawdź aktualne zestawienie. Ranking największych miast w Wielkopolsce 2024 powstał na podstawie najbardziej aktualnych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Czy na liście są jakieś zaskoczenia? Lider jest oczywisty, ale kolejne miejsca mogą być niespodzianką. Zwłaszcza, że w porównaniu do poprzedniego rankingu doszło do kilku zmian. Zobacz i przekonaj się sam!

📢 10 powodów, żeby nie mieszkać w Poznaniu. Te rzeczy najbardziej denerwują mieszkańców. Oto wstydliwy ranking! Poznań to idealne miejsce do życia - tak twierdzi większość zadowolonych mieszkańców stolicy Wielkopolski. Potwierdzają to prestiżowe rankingi jakości życia, w których miasto regularnie zajmuje wysokie miejsca. Ale w tej beczce miodu jest kilka łyżek dziegciu. Jakiś czas temu zadaliśmy internautom pytanie: co najbardziej irytuje Cię w Poznaniu? Otrzymaliśmy setki odpowiedzi i na ich podstawie stworzyliśmy to wstydliwe zestawienie. Oto 10 powodów, żeby nie mieszkać w Poznaniu. Smog i remonty to tylko początek!

📢 Działała przez 14 lat, teraz Galeria Malta w Poznaniu znika z powierzchni ziemi. Zobacz jej budowę na archiwalnych zdjęciach Galeria Malta była jedną z ładniejszych poznańskich galerii, jednak wygląd, ogromne kino, a także piękna panorama na jezioro Maltańskie nie uchroniły jej przed zamknięciem. Z roku na rok ubywało klientów, a gwoździem do trumny okazało się powstanie w bliskim sąsiedztwie Galerii Posnania. Po raz ostatni korytarzami "Malty" poznaniacy mogli się przejść w grudniu 2023 roku. Teraz czeka ją rozbiórka. My z tej okazji postanowiliśmy przypomnieć, jak przebiegała budowa galerii. 📢 Głosowanie w akcji Kobieca Twarz Regionu rozpoczęte! Zobacz kandydatki i zagłosuj. Wciąż możesz przesłać zgłoszenie! Z okazji Dnia Kobiet tworzymy wielką galerię mieszkanek naszego regionu. 8 marca ich zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. W trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety Dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Wielkopolski. Laureatki z każdego miasta i powiatu otrzymają zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie - Forum Kobiecości. Czekają na nie także wspaniałe nagrody, a wśród nich trzy samochody Toyota Aygo X!

📢 Oto jak zmienił się Krzysztof Miruć. Zobaczcie, jak wyglądał znany architekt Krzysztof Miruć jest gospodarzem popularnych programów remontowo-wnętrzarskich w HGTV. W programie poznajemy go jako wyjątkowo zabawnego, ale i zaangażowanego w pracę. Jego projekty są spójne, praktyczne i zgodne z ulubionym stylem właściciela mieszkania. Zobaczcie, jak architekt zmienił sie na przestrzeni lat. 📢 Oto najbiedniejsze gminy w Wielkopolsce. Sprawdź tę listę [1.12.2023] Jakie gminy w Wielkopolsce są najbiedniejsze? Ministerstwo Finansów zaprezentowało najnowsze wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin. Stanowią one podstawę do wyliczenia rocznych kwot części wyrównawczej subwencji ogólnej i wpłat do budżetu państwa na 2023 rok. Analizując te dane można stwierdzić, jakie gminy w Wielkopolsce są najbiedniejsze. Poznajcie 20 najuboższych gmin w naszym regionie.

📢 Tak wyglądał Poznań z lotu ptaka 15 lat temu. Oto miasto z pokładu sterowca! Poznań z lotu ptaka zachwyca. Przekonasz się o tym oglądając zdjęcia z pokładu sterowca. Zapraszamy w podniebną podróż po stolicy Wielkopolski. Tak wyglądało miasto z góry ponad 15 lat temu. Jak bardzo zmienił się od tamtego czasu Poznań? Zobacz galerię i sprawdź. 📢 Oto 10 najmniejszych wsi w Wielkopolsce. Tu mieszka tylko jedna osoba! Złośliwi twierdzą, że w takich miejscach psy... czterema literami szczekają. Sprawdziliśmy, gdzie w Wielkopolsce mieszka najmniej osób. Statystyki pokazują, że najwięcej wyludnionych wsi w regionie znajduje się w powiecie konińskim. Mało tego. W najmniejszej z nich mieszka tylko jedna osoba! Zobacz, w jakich miejscowościach w Wielkopolsce żyje najmniej mieszkańców. Będziesz zaskoczony. 📢 Gotowe kartki z życzeniami na Dzień Mężczyzn za darmo. Nowe pionowe projekty 2023 Dzień Mężczyzn, który obchodzimy w piątek 10 marca 2023, to okazja to złożenia życzeń panom. Jeśli nie możesz tego zrobić osobiście, wyślij e-kartkę. Przygotowaliśmy NOWE gotowe kartki z życzeniami dla mężczyzn, w wersji pionowej, idealnej na telefon, do wysłania za pomocą smartfonu - MMS-em czy przez popularne komunikatory jak WhatsApp czy Messenger.

📢 Dzień Mężczyzny 2022: Życzenia dla męża, chłopaka, brata, taty, przyjaciela i kolegi. Wyślij je 10 marca! Dzień Kobiet to święto, o którym pamięta chyba każdy. 8 marca życzenia paniom składa się w domach, szkołach czy zakładach pracy. Obchodzony dwa dni później, 10 marca, Dzień Mężczyzny dopiero walczy o popularność. Zobaczcie, co to za święto.

