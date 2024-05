Przegląd prasy 11.05.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 10.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto najbiedniejsze gminy w Wielkopolsce! Mamy najnowsze dane na 2024 rok! [11.05.2024 r.]”?

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. 📢 Oto najbiedniejsze gminy w Wielkopolsce! Mamy najnowsze dane na 2024 rok! [11.05.2024 r.] Mamy najnowsze dane z Ministerstwa Finansów, na podstawie których stworzyliśmy listę 20 najbiedniejszych gmin w Wielkopolsce. Dane dotyczą tak zwanych wskaźników G, czyli wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin na 2024 rok. Poznajcie najbiedniejsze gminy w województwie wielkopolskim.

📢 Oto żona Karola Bieleckiego. Jest przepiękna! Mamy zdjęcia [11.05.2024 r.] Karol Bielecki, legenda polskiej piłki ręcznej, to postać, której osiągnięcia sportowe zdobią historię tego sportu w Polsce. Z wicemistrzostwem świata i dwoma brązowymi medalami na swoim koncie, Bielecki zapisał się złotymi zgłoskami w annałach tego sportu. Zobaczcie, jak wygląda jego żona, Aleksandra Bielecka. Jest niezwykle piękna. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie zdjęcia.

📢 Monika Goździalska z "Big Brother" - tak żyje. Zobaczcie jej odważne zdjęcia! [11.05.2024 r.] Monika Goździalska to znana modelka, dziennikarka i osobowość medialna, a także uczestniczka takich programów jak "Big Brother" czy "The Real Housewives. Żony Warszawy". Aktualnie w Kanale Zero Krzysztofa Stanowskiego prowadzi program "Pobudka". Zobaczcie, jak żyje dziś Monika Gożdzialska. Mamy jej odważne zdjęcia!

📢 Oto Magdalena Boczarska - tak mieszka i żyje na co dzień. Zobaczcie zdjęcia! [11.05.2024 r.] Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Magdalena Boczarska. To aktualnie jedna z najpopularniejszych polskich aktorek. Na swoim koncie ma grę w takich filmach, jak między innymi "Sztuka kochania", "Różyczka", "Piłsudski" czy "Obywatel". Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Magdalena Boczarska.

📢 Ewa Swoboda na odważnych zdjęciach. "Tak właśnie wygląda milion dolarów w złocie"! [11.05.2024 r.] Ewa Swoboda, utalentowana polska lekkoatletka, specjalizuje się w biegach na 60 i 100 metrów. Jej ostatni wyczyn podczas Orlen Copernicus Cup w Toruniu zachwycił świat. Z wynikiem 7,01 sekundy na 60 metrów, Swoboda wykręciła najlepszy tegoroczny czas na świecie, demonstrując nie tylko talent, ale i determinację. Ewa Swoboda zapracowała na ten sukces. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia! 📢 Tak żyje Tadeusz z "Sanatorium miłości 11". Jego pierwszy związek zakończył się rozwodem [11.05.2024 r.] Tadeusz z Krzyżanowic postanowił wziąć udział w jednym z popularnych programów telewizyjnych, "Sanatorium miłości". Co było jego motywacją? Marzy o ponownym zawarciu związku małżeńskiego. Liczy, że udział w tym reality show pomoże mu znaleźć tę wyjątkową osobę, z którą będzie mógł podzielić radości i smutki.

📢 Oto Liv Tyler, córka lidera grupy Aerosmith Stevena Tylera - tak teraz wygląda. Zobaczcie zdjęcia! [11.05.2024 r.] Tak dziś wygląda Liv Tyler, córka lidera grupy Aerosmith Stevena Tylera i fotomodelki Bebe Buell. Liv Tyler to amerykańska aktorka, córka lidera grupy Aerosmith Stevena Tylera i fotomodelki Bebe Buell. 29 lat temu razem z Alicią Silverstone wystąpiła w słynnym teledysku taty "Crazy". Wkrótce skończy 47 lat. Zobaczcie, jak dziś wygląda Liv Tyler. 📢 Partycja Wieja z "Projekt Lady" - tak dziś wygląda. 8 lat temu wygrała ten program. Zobaczcie zdjęcia [11.05.2024] Tak wygląda teraz Partycja Wieja, zwyciężczyni pierwszej edycji "Projekt Lady" w TVN w 2016 roku! Program wiele zmienił w jej życiu. Brała udział Ninja Warrior Polska i Fama MMA. Ma kolekcję strojów sportowych sygnowaną swoim nazwiskiem. Na Instagramie obserwuje już ją ponad 160 tysięcy osób, a ich liczba z każdym dniem rośnie. Zobaczcie, jak zmieniła się Patrycja Wieja od czasu udziału w programie "Projekt Lady".

📢 Oto najciekawsze atrakcje turystyczne w Wielkopolsce według National Geographic! Zobaczcie zdjęcia [11.05.2024 r.] Na liście znalazły się miejsca, które warto wg National Geographic odwiedzić w województwie wielkopolskim! W tym regionie nie można się nudzić. Znajdziemy tu atrakcje zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Są piękne zabytki, obiekty historyczne, ale i niezwykle malownicze krajobrazy. W Wielkopolsce nie można się nudzić. A jakie atrakcje województwa znalazły się w TOP 12 przygotowanym przez prestiżowy National Geographic? Zobaczcie!

📢 Aryna Sabalenka na odważnych zdjęciach. Tak w bikini wygląda główna rywalka Igi Świątek. Mamy fotki! [11.05.2024 r.] Aryna Sabalenka to białoruska tenisistka, która na swoim koncie ma wiele fantastycznych sukcesów. Aktualnie jest główną rywalką Igi Świątek. Zajmuje drugie miejsce w rankingu WTA. To również przepiękna kobieta, która na Instagramie prezentuje często bardzo odważne zdjęcia. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie Sabalenkę w bikini.

📢 Oto Pierce Brosnan i jego synowie. Są przystojni jak ojciec i pracują w modelingu. Zobaczcie zdjęcia! [11.05.2024 r.] Oto synowie Pierce'a Brosnana. Są przystojni i są modelami. Pierce Brosnan to jeden z najpopularniejszych współczesnych aktorów. Najbardziej znany jest z serii filmów, w których zagrał Jamesa Bonda: "GoldenEye", "Jutro nie umiera nigdy", "Świat to za mało" i "Śmierć nadejdzie jutro". Z dziennikarką Keely Shaye Smith ma dwóch synów, obaj są modelami. Zobaczcie, jak wyglądają Dylan i Paris Brosnan. 📢 Oto Kamila Boś z "Rolnik szuka żony" na odważnych zdjęciach. Wygląda pięknie, zobaczcie! [11.05.2024 r.] Kamila Boś, postać znana z programu "Rolnik szuka żony", wyróżnia się nie tylko wyjątkową urodą, lecz także determinacją i siłą woli. Od momentu swojego udziału w programie, który miał miejsce trzy lata temu, jej popularność stale wzrasta. Zobaczcie, jak Kamila Boś prezentuje się na wyjątkowo śmiałych zdjęciach.

📢 Oto Aleksandra Hamkało na odważnych zdjęciach. Z tej strony gwiazdy "Na dobre i na złe" nie znacie! [11.05.2024 r.] Od pierwszej chwili na planie Aleksandra Hamkało, polska aktorka, wiedziała, że chce podążać ścieżką sztuki. Choć pierwszy raz zagrała w reklamie mając zaledwie trzy lata, jej pasja do aktorstwa rozwijała się nieustannie. Dziś jest rozpoznawalną twarzą polskiego ekranu, szczególnie znaną z roli Julii Bart w kultowym serialu "Na dobre i na złe". Na Instagramie zamieszcza bardzo odważne zdjęcia. Zajrzyjcie do naszej galerii.

📢 Oto Iga Świątek w bikini - tak wygląda. Ludzie pod wrażeniem: "Pretty woman!" [11.05.2024 r.] Tak wygląda Iga Świątek na odważnych zdjęciach. Fani pod wrażeniem: "Jesteś najseksowniejszą tenisistką wszech czasów". Iga Świątek to aktualnie najlepsza tenisistka na świecie. Udowodniła to wygrywając WTA Finals i w wielkim stylu powróciła na szczyt rankingu singlowego WTA. Jest niezwykle pracowitym sportowcem. W swoim napiętym grafiku znajduje jednak czas na relaks. W trakcie jej ostatnich wakacji można ją było zobaczyć w bikini. Mamy odważne zdjęcia Igi Świątek!

📢 Oto dom i ogród Marii z "Sanatorium miłości 6". Tak mieszka na co dzień kuracjuszka z Czarnowa. Mamy zdjęcia! [11.05.2024 r.] Maria z Czarnowa, niezwykle przedsiębiorcza kobieta, podjęła decyzję o udziale w programie "Sanatorium miłości 6" w TVP 1 w nadziei na znalezienie partnera, z którym mogłaby dzielić radości i wyzwania codzienności. Choć jej życie zawodowe było pełne sukcesów, towarzyszy mu pewna pustka osobista, którą pragnie wypełnić miłość. Zobaczcie jak mieszka i żyje na co dzień Maria z "Sanatorium miłości". Mamy zdjęcia jej domu i ogrodu. 📢 Alexis z "Dynastii" w maju skończy 91 lat. Tak dziś wygląda Joan Collins, Zobaczcie zdjęcia! [11.05.2024 r.] Tak dziś wygląda Joan Collins, czyli słynna Alexis, gwiazda serialu "Dynastia". Joan Collins w latach 90. XX wieku zdobyła fanów na całym świecie, również w Polsce. Swego czasu była uznawana za jedną z najpiękniejszych kobiet na świecie. 23 maja 2024 roku skończy 91 lat i nadal wygląda wspaniale. Jest ikoną Hollywood. Zobaczcie, jak dziś prezentuje się kobieta, którą w latach 80. XX wieku okrzyknięto symbolem seksu.

📢 Conan Kaźmierski, syn Królowej Życia - tak mieszka i żyje. Zobaczcie zdjęcia gwiazdy TTV [11.05.2024 r.] Conan Kaźmierski jest synem Dagmary Kaźmierskiej, niekwestionowanej gwiazdy programu "Królowa życia" w TTV. Występował w wielu odcinkach tego kultowego reality show. Widzowie widzieli jak zmieniał się przez lata. Dziś studiuje medycynę. Był też właścicielem lodziarni na Stabłowicach we Wrocławiu. Zobaczcie, jak mieszka i żyje Conan Bestia Kaźmierski. 📢 Sanatorium miłości 6 - tak żyje na co dzień Marysia z Łodzi, nowa uczestniczka programu [11.05.2024 r.] Tym razem w "Sanatorium miłości 6" doszło do niespodziewanej zmiany. Maria Luiza z Gliwic postanowiła opuścić program, otwierając miejsce dla nowej uczestniczki. Poznajcie Marysię, emerytowaną pielęgniarkę z Łodzi. Co stoi za tą decyzją i kim jest nowa kuracjuszka? Zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem, a także do obejrzenia galerii zdjęć.

📢 Kelly z "Beverly Hills 90210" - tak dziś wygląda Jennie Garth. Zobaczcie zdjęcia! [11.05.2024 r.] Tak wygląda dziś Jennie Garth, czyli Kelly w "Beverly Hills 90210". Właśnie skończyła 51 lat! Jennie Garth na początku lat 90. XX wieku była jedną z najpopularniejszych aktorek na świecie. Wszystko za sprawą głównej roli w serialu "Beverly Hills 90210", który przyciągał przed telewizory miliony widzów, również w Polsce. Czym dziś się znajduje i jak wygląda popularna Kelly z "Beverly Hills 90210"? Zobaczcie! 📢 Znaleziono zwłoki mężczyzny w mieszkaniu w Poznaniu. Policja zabezpieczyła broń W piątek, 10 maja w mieszkaniu przy ul. Literackiej w Poznaniu znaleziono zwłoki 48-letniego mężczyzny. Na miejscu działa policja, która z lokalu wyniosła broń.

📢 Tak wyglądają dom i gospodarstwo Wiktorii z "Rolnik szuka żony 11". Mamy zdjęcia! [11.05.2024 r.] Wiktoria, uczestniczka programu "Rolnik szuka żony 11", mieszka na malowniczej wsi w północnej części województwa kujawsko-pomorskiego. Po ukończeniu I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu, studiowała rolnictwo na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Wiktoria z "Rolnik szuka żony".

📢 Ciekawe miejsca tylko godzinę drogi od Poznania. Zaplanuj wyjątkową jednodniową wycieczkę w pięknej Wielkopolsce Atrakcyjna jednodniowa wycieczka w Wielkopolsce jest możliwa! Przedstawiamy ciekawe miejsca, które warto odwiedzić, a dojazd samochodem lub pociągiem ze stolicy Wielkopolski potrwa około godzinę! Zobacz w galerii nasze propozycje. Kilka z nich zostało wyróżnionych przez National Geographic. 📢 Matura 2024. Język niemiecki: Formuła 2023 - poziom rozszerzony. Tutaj znajdziesz arkusze CKE 9 marca zakończył się trzy obowiązkowe matury pisemne na poziomie podstawowym. Przed maturzystami jeszcze co najmniej trzy matury - dwie ustne (język polski i nowożytny) oraz jedna na poziomie rozszerzonym. W tym artykule po godzinie 19:00 ukażą się arkusze CKE z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym (Formuła 2023). 📢 Matura 2024. Język niemiecki: Formuła 2015 - poziom rozszerzony. Znajdziesz tutaj arkusze CKE 9 marca zakończył się trzy obowiązkowe matury pisemne na poziomie podstawowym. Przed maturzystami jeszcze co najmniej trzy matury - dwie ustne (język polski i nowożytny) oraz jedna na poziomie rozszerzonym. W tym artykule po godzinie 19:00 ukażą się arkusze CKE z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym (Formuła 2015) .

📢 Takie są najdroższe dzielnice w Poznaniu. Tu mieszkają prawdziwi krezusi. Mamy najnowszy ranking! Ceny na rynku nieruchomości cały czas szaleją. Z najnowszych analiz wynika, że w porównaniu z ubiegłym miesiącem ceny mieszkań w Poznaniu wzrosły o 0,34 proc., natomiast od początku roku aż o 4,46 proc. W tej chwili średnia cena mieszkania w stolicy Wielkopolski wynosi 10 147 zł za metr kwadratowy. To oznacza wzrost o 433 zł od początku roku. Wiemy, które dzielnice w Poznaniu są najdroższe. Najnowszy ranking przygotował Portal Sonar Home. Sprawdź, gdzie w Poznaniu mieszkają prawdziwi krezusi. Tam ceny mieszkań są najwyższe.

📢 Silne eksplozje na Słońcu! NASA informuje o niespotykanej sytuacji. W całej Polsce zobaczymy zorzę polarną? Na powierzchni Słońca dochodzi do silnych rozbłysków słonecznych mogących zakłócić sygnały na Ziemi. NASA zanotowała największą liczbę eksplozji na Słońcu od lat. Czy może to oznaczać problemy z łącznością na Ziemi? Czy w całej Polsce będziemy mogli obserwować zorze polarną?

📢 Te znaki zodiaku są bardzo inteligentne. Lepiej z nimi nie pogrywać. Które znaki zodiaku są wyjątkowo przenikliwe? 10.05.2021 Niektóre znaki zodiaku cechują się niesamowitą inteligencją. To ludzie rezolutni, pomysłowi, kochający się w erudycji. Trudno wygrać z nimi w dyskusji, trudno też je przechytrzyć. Jeśli lubisz kłamać, z pewnością szybko rozgryzą twoje gierki. Te znaki zodiaku mają niebywale otwarty umysł! 📢 Poznaliśmy nową Miss Wielkopolski! Zmagania najpiękniejszych kobiet regionu. Zobacz zdjęcia tegorocznych kandydatek! [Zdjęcia] W malowniczej scenerii Hotelu 500 w Tarnowie Podgórnym, nieopodal Poznania, odbyła się uroczysta gala, podczas której wyłoniono Miss Województwa Wielkopolskiego 2024. To właśnie Sara Prętkowska zdobyła to prestiżowe wyróżnienie, wyprzedzając inne równie piękne kandydatki z Wielkopolski. Jak wyglądały te, które ubiegały się o tytuł Miss Wielkopolski? Zobaczcie na zdjęciach!

📢 Galeria Arsenał w Poznaniu otwarta po remoncie. Tak teraz wygląda GaMA na Starym Rynku. Byliśmy w środku! Mamy zdjęcia Galeria Miejska Arsenał, czyli GaMA przeszła ogromną renowację. Już 24 maja zostanie zaprezentowana pierwsza wystawa po remoncie, ale już 10 maja przedstawiciele galerii oprowadzili nas po jej wnętrzach. Zobacz, jak teraz wygląda GaMA! 📢 Więcej niż pasja. 98-latek prowadzi warsztat nieprzerwanie od zakończenia wojny. Od ponad 50 lat w Poznaniu. Niezwykła historia pana Wacława Wacław Milewski od 79 lat prowadzi własny warsztat mechaniczny. W 1970 roku przeniósł go do Poznania na ulicę Kotwiczą 4. Mimo swojego wieku oraz pracy, którą wykonuje nieustannie od zakończenia II wojny światowej, 98-latek nie zamierza się zatrzymywać. Chce poprowadzić warsztat do setnych urodzin

📢 Porsche zblokowało ulicę w Poznaniu! Kierowca zapłaci za to karę. "Zdążył się zgłosić przed przyjazdem holownika" Zastanawialiście się ile kosztuje wstrzymanie ruchu tramwajów przez źle zaparkowany samochód? Strażnicy miejscy z Poznania pochwalili się właśnie wystawieniem mandatu na kwotę 2000 zł. Winny kierowca porsche i tak miał szczęście, zjawił się na miejscu przed przyjazdem lawety. Do zdarzenia doszło w czwartek 9 maja na ul. Górna Wilda.

📢 Giełda kwiatowa w Poznaniu! Oto niezwykłe rośliny we wszystkich kolorach tęczy. Goździki, hortensje i wiele więcej [Zobacz zdjęcia] Przy ulicy Droga Dębińska 12 w Poznaniu odbyła się giełda kwiatowa. Duży wybór roślin we wszystkich kolorach tęczy po raz kolejny zachęciły fanów roślinności do odwiedzenia tego miejsca. Nasz fotoreporter też się tam udał, by zrobić zdjęcia giełdy kwiatowej. Zapraszamy do ich obejrzenia. 📢 Pchli Targ w Poznaniu debiutuje w nowej lokalizacji. Zobacz jak wygląda giełda staroci w Komornikach! Co można było kupić? [Zdjęcia] Poznański pchli targ, znany z wyjątkowych znalezisk i przystępnych cen, niedawno zadebiutował na parkingu Centrum Handlowego Auchan w Komornikach. W nowej lokalizacji pojawili się poszukiwacze okazji oraz miłośnicy niepowtarzalnych przedmiotów. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć, które oddają wyjątkową atmosferę pchlego targu w Komornikach i prezentują niektóre z perełek, jakie można było tam znaleźć!

📢 Tak żyje i mieszka Mikael "Król" Ishak. Jak napastnik Lecha Poznań spędza czas poza stadionem? Oto prywatne zdjęcia gwiazdy Kolejorza! Mikael Ishak, pełniący rolę kapitana w drużynie Lecha Poznań, nie może zaliczyć obecnego sezonu do tych najbardziej udanych w swojej karierze. Szwedzki napastnik, znany ze swoich zdolności strzeleckich, w bieżących rozgrywkach zdołał wpisać się na listę strzelców 10 razy we wszystkich rozgrywkach. Jest to wynik znacznie niższy niż ten, którego dokonał w poprzednim sezonie, kiedy to jego konto zasiliło aż 20 bramek. Zobaczcie na zdjęciach, jak Mikael Ishak spędza czas poza murawą.

📢 Prognoza pogody na wakacje 2024 od IMGW. Co nas czeka od maja do sierpnia? Sprawdź! Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) udostępnia niezbędne informacje dla osób, które już teraz rozpoczynają planowanie swojego wakacyjnego urlopu. Eksperci z IMGW przygotowali eksperymentalną prognozę pogody, która obejmuje okres od maja do sierpnia 2024 roku. Dowiedz się, jakie warunki pogodowe mogą nas spotkać w trakcie letniego wypoczynku.

📢 Nowe parkomaty w Poznaniu. Koniec z płaceniem gotówką! Co kierowcy muszą o nich wiedzieć? Poznański Zarząd Dróg Miejskich regularnie wymienia stare parkomaty na nowoczesne maszyny. 200 nowych budek poboru opłat sprawia, że sposób płacenia za parking zmieni się na zawsze. Co kierowcy samochodów powinni wiedzieć o nowych urządzeniach? 📢 Matura z wiedzy o społeczeństwie 2024: WOS formuła 2023. Tu znajdziesz ODPOWIEDZI i ARKUSZE CKE - poziom rozszerzony. Sprawdź! Matura z wiedzy o społeczeństwie jest jednym z pierwszych pisemnych egzaminów na poziomie rozszerzonym. Matura z WOS-u 2024 rozpoczęła się w piątek, 10 maja, o godzinie 9:00. Na stronie "Głosu Wielkopolskiego" w tym artykule pojawią się zarówno arkusze CKE oraz poprawne rozwiązania wszystkich zadań. Wyniki będą podawane po godz. 14:00. Artykuł należy wielokrotnie odświeżać, by zobaczyć najnowsze odpowiedzi!

📢 Matura z wiedzy o społeczeństwie 2024: Formuła 2015. Tu znajdziesz ARKUSZE CKE - poziom rozszerzony. Sprawdź! Matura z wiedzy o społeczeństwie jest jednym z pierwszych pisemnych egzaminów na poziomie rozszerzonym. Matura z WOS-u 2024 rozpoczęła się w piątek, 10 maja, o godzinie 9:00. Na stronie "Głosu Wielkopolskiego" w tym artykule pojawią się arkusze CKE.

📢 Cher - tak dziś wygląda. Wkrótce skończy 78 lat. Zobaczcie zdjęcia! [10.05.2024 r.] Tak wygląda teraz Cher. Wkrótce skończy 78 lat. Zobaczcie zdjęcia! Cher to popularna amerykańska piosenkarka i aktorka. Choć do listy jej aktywności zawodowych powinniśmy jeszcze dopisać co najmniej kilka: pisarka, tancerka, modelka, autorka tekstów, prezenterka telewizyjna. Mimo słusznego wieku ciągle jest bardzo aktywna i świetnie wygląda. Niedawno rozstała się ze swoim o 40 lata młodszym partnerem. Zobaczcie, jak wygląda dziś Cher.

📢 Kasia i Jędrek z "Gogglebox" - to ich dom w sadzie. Zobaczcie zdjęcia! [10.05.2024 r.] Tak wygląda nowy góralski dom Kasi i Jędrka Gąsieniców z Gogglebox. Kasia i Jędrek Gąsienicowie postanowili wybudować sobie mały domek letniskowy w stylu góralskim. Już możemy zobaczyć efekty ich ponad rocznej pracy. Zobaczcie, jak wygląda ich dom - to "Gąsienicówwka" - dom w sadzie. Mamy zdjęcia! 📢 Oto dom Maffashion, popularnej blogerki modowej. Zobaczcie zdjęcia! [10.05.2024 r.] Oto Maffashion, czyli Julia Kuczyńska. Zobaczcie, jak mieszka dziś popularna blogerka modowa, influencerka i celebrytka, która na swoim koncie ma też kilka ról w filmach, w tym w "Planecie singli 2". Julia Kuczyńska mieszka w Konstancinie pod Warszawą. Ma dom o powierzchni 200 metrów kwadratowych. Zobaczcie, jak wygląda jej mieszkanie. Mamy zdjęcia!

📢 Koszykarki Enei AZS Szkoły Gortata Poznań odebrały specjalne wyróżnienia. "Śniadanie z mistrzyniami" było wyrazem uznania dla ich wyczynu Koszykarki Enei AZS Szkoły Gortata zakończyły wyjątkowy tydzień w swoim życiu ,,Śniadaniem z mistrzyniami” w hotelu Novotel Centrum. Złote medalistki MP do lat 17 były wyróżniane i chwalone.

📢 Kiedyś było tam luksusowo! Tak teraz wygląda schron przeciwatomowy prezydenta Poznania. Zobacz niezwykłe zdjęcia ze środka Wiedzieliście, że w stolicy Wielkopolski znajduje się schron przeciwatomowy prezydenta Poznania? Nigdy nie został użyty, ale wzbudza spore zainteresowanie, nie tylko wśród miłośników historii. Obiekt z okresu zimnej wojny, obecnie udostępniany jest przez Wielkopolskie Muzeum Niepodległości. Poznaj jego historię i zobacz nowe zdjęcia ze schronu udostępnione nam przez Stowarzyszenie Schrony w Polsce. 📢 Uczniowie dają czadu, a nauczyciele załamują ręce... Nowe hity ze sprawdzianów, klasówek i kartkówek zalewają internet. Zobacz! Trudno uwierzyć, co na klasówkach, sprawdzianach i kartkówkach potrafią pisać uczniowie. Uśmiejecie się do łez! Poczucia humoru często nie brakuje także nauczycielom. Jest to jednak śmiech przez łzy... Zobaczcie w galerii, jakie kwiatki występują w pracach domowych, wypracowaniach oraz kartkówkach.

📢 Biden jest zszokowany! Internauci mają wielką bekę z Poznania. Co wyśmiewają? Oto przezabawne memy Wieczne i niekończące się remonty w Poznaniu stały się dla internautów inspiracją do tworzenia memów. Ich autorzy wyśmiewają głównie przedłużającą się rewitalizację Starego Rynku oraz wszechobecną "betonozę". Te śmieszne obrazki rozbawią cię do łez! Zobacz najlepsze memy w naszej galerii. 📢 Gdzie pojechać na wycieczkę w weekend? Oto 10 miejsc na wyprawę w Wielkopolsce. Sprawdź naszą wyjątkową listę! W Wielkopolsce nie można się nudzić! Są tu wspaniałe zabytki, obiekty historyczne, ale i wyjątkowo malownicze krajobrazy. Wybraliśmy 10 atrakcyjnych miejsc w województwie wielkopolskim, które są idealne na jednodniową wycieczkę. Gdzie pojechać na wycieczkę w Wielkopolsce? Poznaj ciekawe miejsca w naszej galerii. 📢 Gdzie jest mój hajs z komunii?! Przezabawne memy komunijne zalewają internet. Boki zrywać! Sezon komunijny w Polsce, rozpoczynający się pod koniec kwietnia i trwający do czerwca, to czas pełen rodzinnych spotkań oraz obdarowywania dzieci komunijnymi prezentami. Wśród nich prym wiodą pieniądze, ale nie brakuje również bardzo drogich upominków. W internecie pojawia się dużo śmiesznych memów, które komentują coraz bardziej ekstrawaganckie obchody Pierwszej Komunii Świętej. Zobacz je w naszej galerii.

📢 Tanie mieszkania i domy od wojska! Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje nieruchomości. Ceny są wyjątkowo okazyjne. Sprawdź najnowsze oferty Szukając mieszkania lub domu warto zwrócić uwagę na ofertę Agencji Mienia Wojskowego. Wśród wystawionych na licytacje nieruchomości znajdują się zarówno zapomniane powojskowe tereny, działki, jak i lokale mieszkalne. Oferta AMW jest różnorodna i obejmuje zarówno duże miasta, jak i mniejsze miasteczka powiatowe, co sprawia, że każdy może znaleźć coś dla siebie. Zobacz, jakie obecnie mieszkania można kupić od wojska. 📢 40 tysięcy kibiców czeka na spotkanie Lecha Poznań z Legią Warszawa. Mariusz Rumak: To najważniejszy mecz sezonu W niedzielę wielki hit piłkarskiej ekstraklasy Lech Poznań - Legia Warszawa. Na trybunach na Enea Stadionie zasiądzie ponad 40 tys. osób. Zarówno Kolejorz jak i Wojskowi w tym sezonie rozczarowują swoich fanów. - Legia i Lech mają wspólny mianownik. Są to wyniki, które nie są satysfakcjonujące. Żaden z tych klubów nie jest na pierwszym miejscu - powiedział na przedmeczowej konferencji prasowej trener Mariusz Rumak.

📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Sprawdź! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia. 📢 Marek Woźniak nie został (jeszcze) wybrany na marszałka województwa wielkopolskiego. Posiedzenie sejmiku województwa przeniesiono na 20 maja Po raz drugi przerwano pierwszą sesję nowej kadencji sejmiku województwa wielkopolskiego. Zarówno w poniedziałek 6 maja, jak i dziś, w piątek 10 maja, obrady sejmiku przerwano. Oznacza to, że nie wybrano zarządu województwa, w tym jego marszałka. Decyzją radnych kolejne posiedzenie odbędzie się 20 maja.

📢 Mikroapartamenty czy patodeweloperka? Oto najmniejsze mieszkania na sprzedaż w Polsce! Rekordzista ma niecałe 8m²! Zobacz zdjęcia 8 metrów kwadratowych, czy da się stworzyć w takiej przestrzeni całe mieszkanie? Jak się okazuje – tak, bo niektórzy próbują. Ogłoszeń ze sprzedażą mikroapartamentów nie brakuje. Jak wyglądają i ile kosztują najmniejsze kawalerki w Polsce? Sprawdziliśmy! 📢 Afera w Lasach Państwowych! Stłuczone lampy, przebite opony i straty na ponad 150 tys. zł. Leśnicy zdemolowali auta przełożonych z Poznania Samochody dyrektora Lasów Państwowych w Poznaniu oraz jego zastępcy zostały zdemolowane młotkiem. Stoją za tym obecny oraz były pracownik. Sprawcy przyznali się do winy. – To byli ludzie powoływani nagle szybko po krótkiej ścieżce kariery bez brania pod uwagę ich kompetencji – opowiada Wiesław Krzewina, dyrektor Lasów Państwowych w Poznaniu.

📢 Poznań sadzi zieleń. Teraz na ulicy Garbary w centrum miasta. Będą drzewa i krzewy. Utrudnienia potrwają tam przez następny tydzień. Ważne prace na fragmencie ulicy Garbary w centrum Poznania. Zarząd Dróg Miejskich rozpoczął odbruki oraz sadzenie drzew i niskiej zieleni między placem Bernardyńskim a ul. Kazimierza Wielkiego. Na czas prac obowiązują tam ograniczenia w parkowaniu. Gdzie jeszcze w tym roku zazieleniono poznańskie ulice? 📢 Klub na Fali w Poznaniu ma usunąć infrastrukturę znad rzeki Warty. Urząd Miasta podał konkretną datę. Czytelnicy: "Kompletna farsa!" Sprawa Klubu na Fali jest już powszechnie znana wielu poznaniakom. Pisaliśmy o problemach wielokrotnie. Na początku maja ponownie odezwał się do nas czytelnik przekazując niepokojące zdjęcia. Urząd Miasta podał oficjalną datę, kiedy infrastruktura klubu ma zniknąć.

📢 Tych osób szuka policja w Poznaniu. Zobacz zdjęcia z monitoringu. Rozpoznajesz kogoś? Policjanci z Poznania poszukują wielu osób w związku ze zdarzeniami kryminalnymi, do których doszło w ostatnim czasie w mieście. Funkcjonariusze opublikowali nowe zdjęcia z monitoringu i proszą o pomoc w zidentyfikowaniu poszukiwanych. Rozpoznajesz którąś z tych osób lub byłeś świadkiem któregoś zdarzenia? Koniecznie skontaktuj się z policją. Numery telefonów kontaktowych znajdziesz w opisach w galerii. Zdjęcia pochodzą ze strony internetowej Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu z dnia 9 maja 2024 roku. Zajrzyj do galerii i pomóż funkcjonariuszom zatrzymać poszukiwanych!

📢 Sezon nad Wartą w Poznaniu otwarty! Wkrótce ruszy tramwaj wodny. Zapowiada się wiele koncertów i innych atrakcji W sobotę 18 maja na Wartę powróci tramwaj wodny. Nieco później sezon nad rzeką w Poznaniu ruszy w pełni i mieszkańcy będą mogli liczyć na wiele wydarzeń i atrakcji, a przede wszystkim relaks. Nie zabraknie koncertów, oferty gastronomicznej, miejsc do rekreacji i sportu. 📢 Rezerwy Lecha Poznań walczą o utrzymanie w drugiej lidze. Trener Węska przed meczem z Hutnikiem Kraków: "Umiesz liczyć, licz na siebie" Rezerwy Lecha Poznań zagrają w sobotę 11 maja wyjazdowy mecz z Hutnikiem Kraków w ramach 32. kolejki drugiej ligi. Młodzi lechici będą osłabieni, bowiem jeden z nich pauzuje za kartki. To kolejny ważny mecz w walce drugiej drużyny Lecha o utrzymanie w II lidze.

📢 Pożar w Wielkopolsce. W Dobieżynie pod Bukiem palił się kurnik. Słup dymu był widoczny z daleka Do pożaru budynku kurnika w Dobieżynie w gminie Buk doszło przed godziną 18 w czwartek 9 maja. Z ogniem walczyło 15 jednostek straży pożarnej. Na szczęście nikt nie ucierpiał.

📢 Matura z języka angielskiego 2024: Formuła 2015. Tu znajdziesz ODPOWIEDZI i ARKUSZE CKE - poziom podstawowy. Sprawdź! Matura z języka angielskiego jest ostatnim pisemnym obowiązkowym egzaminem. Matura z języka angielskiego 2024 rozpoczęła się w czwartek, 9 maja, o godzinie 9:00. Na stronie "Głosu Wielkopolskiego" w tym artykule pojawią się zarówno arkusze CKE oraz poprawne rozwiązania wszystkich zadań. Opublikowaliśmy je po godz. 14:00. Artykuł należy wielokrotnie odświeżać, by zobaczyć najnowsze odpowiedzi! 📢 Przymrozki w maju? Jest ostrzeżenie IMGW dla części Wielkopolski. Której? Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w czwartek ostrzeżenie, którego w maju i w tak ciepłe dni, jakie są ostatnio, nikt by się nie spodziewał. Meteorolodzy przestrzegają przed... przymrozkami. Mogą one wystąpić też w części Wielkopolski.

📢 Te warzywa tuczą najbardziej! Unikaj ich na diecie. Oto najbardziej kaloryczne warzywa Niestety nie każde warzywo sprzyja gubieniu przez nas zbędnych kilogramów. Na niektóre z nich należy uważać, ponieważ zawierają dużą ilość kalorii. Sprawdziliśmy, które warzywa są najbardziej tuczące i najbardziej kaloryczne. Sprawdź w naszej galerii, których warzyw lepiej nie jeść na diecie. 📢 Tego nie można odgrzewać na drugi dzień. Możesz się zatruć! Jakich produktów nie wolno odgrzewać? Sprawdź! Ze względu na oszczędność i niemarnowanie jedzenia wielu z nas decyduje się na odgrzewanie obiadu przygotowanego dzień wcześniej. Istnieją jednak produkty, których pod żadnym pozorem nie powinniśmy odgrzewać! Odgrzanie tych produktów może sprawić, że stracą one wartości odżywcze, spożycie odgrzanego dania może także spowodować zatrucie organizmu. Czego dokładnie nie wolno odgrzewać? Mamy pełną listę!

📢 Jakie mięso jest najzdrowsze? Oto właściwości zdrowotne gatunków mięs. Zobacz, jak je wybrać Jakie są najzdrowsze gatunki mięsa? Czy mięso ma pozytywny wpływ na organizm? Czym należy się kierować, wybierając poszczególne gatunki mięsa w sklepie? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdziecie w naszej galerii! Oto najzdrowsze gatunki mięsa. Sprawdźcie! 📢 Tego nie jedz na kolację! Możesz bardzo szybko przytyć. Jakich produktów unikać Kolacja to bardzo ważny posiłek w ciągu dnia. Warto jednak pamiętać by była ona odpowiednio lekka i łatwa do strawienia. Istnieje cała masa produktów spożywczych których nie powinno się jeść na kolację ani w ogóle wieczorem. Czego nie można jeść na kolację? Oto lista! 📢 Ewa Kopacz przedstawiła w Poznaniu pełną listę kandydatów Platformy Obywatelskiej do Europarlamentu. Oto oni! Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce odbędą się już w czerwcu. Ewa Kopacz, która jest jedynką Platformy Obywatelskiej, przedstawiła 9 maja pełną listę kandydatów. Znalazł się wśród nich między innymi Andrzej Rataj. Kto jeszcze startuje?

📢 Wielkopolska na weekend. Tuż obok Poznania jest miejsce, które zachwyca. Rogalin ściąga tłumy, tuż obok trudno spotkać człowieka. Zobacz! Szukasz miejsca na weekendową wycieczkę pod Poznań? To może być propozycja dla Ciebie. Choć pobliski pałac w Rogalinie i jego otoczenie przyciągają tysiące turystów, nieco dalej trudno spotkać człowieka. Wśród dębów, wysokich traw, starorzeczy i zakoli Warty rozciąga się Rogaliński Park Krajobrazowy. Wyjątkowe miejsce, gdzie można cieszyć się bezpośrednim kontaktem z przyrodą. Zobacz zdjęcia fotoreportera "Głosu Wielkopolskiego" z odległych zakątków parku. 📢 Nadchodzi weekend, w Poznaniu znowu będą tłumy. Stare Miasto i centrum wyglądają znakomicie, warto wybrać się na spacer. Zobaczcie! Ależ to była wspaniała majówka w Poznaniu! Dopisała pogoda, więc na Stary Rynek i do centrum Poznania ruszyły tłumy. Po ponad dwóch latach uciążliwych remontów poznaniacy i turyści odkrywają miasto na nowo. Trzeba przyznać, że prezentuje się ono świetnie. Zobacz zdjęcia fotoreportera "Głosu Wielkopolskiego" z soboty, 4 maja.

📢 Nowy budynek przy ulicy Słowiańskiej w Poznaniu ma być naprawdę zielony. Aura będzie wyjątkowa w Polsce. Wizualizacje zachwycają. Zobacz! To ma być pierwszy budynek w Poznaniu, i drugi w Polsce po Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, z rzeczywiście zieloną fasadą. Zasadzone na niej ma zostać 140 tysięcy roślin. Inwestorem jest Human Touch Group należąca do poznańskiego biznesmena Piotra Voelkela. Za projekt odpowiada ceniona i nagradzana pracownia KWK Promes z Katowic. 📢 Tak mieszka nowa miłość Piotra Stramowskiego. Zajrzyj do domu Natalii Krakowskiej. Zobacz, jak żyje Piotr Stramowski - gwiazda hitu „Bracia” Natalia Krakowska to nowa miłość Piotra Stramowskiego. Para poznała się podczas pracy na planie zdjęciowym. Zobacz, jak żyje i mieszka piękna blondynka w sercu stolicy. Zajrzyj do domu partnerki Piotra Stramowskiego, która jest kobietą wielu pasji.

📢 Oto najgroźniejsi przestępcy w Polsce. Są brutalni i niebezpieczni! Tak wyglądają poszukiwani za zabójstwa - zdjęcia i listy gończe Prezentujemy zdjęcia, nazwiska i listy gończe najgroźniejszych przestępców w Polsce. Wszyscy są poszukiwani w związku z zabójstwami. Policja opublikowała ich wizerunki i prosi o pomoc w poszukiwaniach. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na ich temat, to koniecznie skontaktuj się z policją. Wszystkie dane kontaktowe znajdziesz w galerii. Zdjęcia poszukiwanych przestępców pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 3 kwietnia 2024 roku. Zobacz w galerii zdjęcia i listy gończe poszukiwanych zabójców, którzy są na wolności. Uwaga: oni są brutalni i bardzo niebezpieczni! 📢 Sprawa napisu na budynku starego dworca w Poznaniu umorzona. Autor będzie musiał zapłacić 8 tysięcy złotych W środę Sąd Rejonowy w Poznaniu umorzył sprawę napisu na budynku starego dworca - "Pogrom partii programem narodu", który pojawił się w październiku ubiegłego roku. Autor malowidła ma jednak ponieść koszty czyszczenia obiektu.

📢 Oto ceny truskawek w 2024 roku. Ile kosztuje kilogram tych owoców? Ceny truskawek na początku sezonu są zawsze wysokie. Z każdym dniem jednak będą się one zmieniać. Truskawki to ulubione owoce Polaków i w sezonie zjadamy ich po kilka kilogramów tygodniowo. Ile teraz trzeba zapłacić za kilogram tych pysznych owoców? I kiedy cena będzie najniższa w 2024 roku? Zobaczcie. 📢 Tak płacą w Biedronce. Oto ile zarabia kasjer, magazynier czy kierownik Biedronka to jeden z większych pracodawców w naszym kraju. W sklepach tej sieci pracuje ponad 80 tys. pracowników. Sieć od kilku lat stawia na transparentność wynagrodzeń. Jak zarabiają osoby pracujące na różnych stanowiskach w Biedronce? Zobaczcie.

📢 Budynek znanej agencji towarzyskiej "Cindy" na licytacji komorniczej. Tak wyglądało to miejsce ponad 10 lat temu! Agencja Towarzyska "Cindy" została zlikwidowana przez służby w 2011 roku. Teraz budynek przy ulicy Dziewińskiej 76A w Poznaniu wystawiony jest na licytacji komorniczej.

📢 Paznokcie maj 2024: dodaj swoim dłoniom świeżości [08.05.2024] Pastelowe paznokcie to klasyka, która nigdy nie wychodzi z mody. W sezonie 2024 wracają one na salony piękności z nowymi, świeżymi propozycjami, które zachwycają delikatnością i subtelnością. Czy chcesz wiedzieć, jakie są najmodniejsze propozycje pastelowych trendów na ten rok? Zapraszamy do galerii zdjęć! Zainspiruj się i odśwież swój manicure!

📢 Oni zostali radnymi Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Zobacz zdjęcia! Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego Województwa Wielkopolskiego oraz ślubowanie radnych były jednymi z pierwszych punktów odbywającej się w poniedziałek inauguracyjnej sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego VII kadencji. Zobacz, kto zasiadł w Sejmiku. 📢 Matury w Szkole w Chmurze. 900 osób napisało matematykę na MTP w Poznaniu. Rodzice komentują: nie mamy żadnych obaw Dziś w całej Polsce maturzyści podeszli do egzaminów maturalnych z matematyki. Uczestniczyli w niej również uczniowie uczęszczający do Szkoły w Chmurze. Zapytaliśmy rodziców, czy nie mają obaw związanych ze zdawalnością matury w szkolnictwie domowym.

📢 Szczepionka na COVID-19 nie będzie dłużej dostępna. Zostaje wycofana przez producenta Szczepionka na COVID-19 obecnie jest wycofywana z rynków na całym świecie. Firma farmaceutyczna podjęła taką decyzję ze względu na „nadwyżkę dostępnych zaktualizowanych szczepionek” ukierunkowanych na nowe warianty wirusa. 📢 Gigantyczny wieżowiec w Poznaniu wzbudza ciekawość mieszkańców. Tak powstaje najwyższy budynek AND2. Zobacz zdjęcia! Trwa wielka budowa imponującego wieżowca w centrum Poznania. AND2 (dawniej Andersia Silver) od dłuższego czasu góruje na miastem, wzbudzając ciekawość mieszkańców i turystów. Co w tej chwili dzieje się na budowie najwyższego budynku w Poznaniu? Nasz fotoreporter był w środku i na dachu tego kolosa. Sprawdź, jak posuwają się prace i zobacz najnowsze zdjęcia z budowy biurowca AND2. Ten gigant robi wrażenie! 📢 Wings for Life 2024 Poznań. Rozpoznasz uczestników na zdjęciach? Było ich aż 8 tysięcy! Sprawdź Dominika Stelmach po raz drugi wygrała prestiżowy bieg Wings for Life World Run. 42-latka dokonała tego w Poznaniu. W kategorii mężczyzn najlepszy wśród Polaków został Dariusz Nożyński, który także zwyciężył w stolicy Wielkopolski. W charytatywnym biegu w Poznaniu wzięło udział 8000 biegaczy - zobacz zdjęcia w naszej galerii. Rozpoznasz znajome twarze?

📢 Paznokcie 2024: te paznokcie są najmodniejsze w maju! Paznokcie 2024. Witajcie w świecie manicure'u! Sezon wiosenno-letni to czas, gdy nasze dłonie chcą błyszczeć w pełni kolorów, inspirując nas do eksperymentów z różnorodnymi wzorami i odcieniami. Czy to delikatne pastele, śmiałe neony czy klasyczne odcienie nude - możliwości są niemal nieograniczone. Oto najmodniejsze paznokcie, które będą królować w okresie od kwietnia do czerwca, zapraszam Was do tej pełnej kolorów podróży! Chcesz zapoznać się z najmodniejszymi paznokciami w tym sezonie? Kliknij w galerię zdjęć i poznaj trendy! 📢 Takie są aktualne ceny kryształów z PRL. Zobacz na zdjęciach czy je masz. Kolekcjonerzy płacą majątek. Na kryształach można się wzbogacić Wazony, misy, patery są obecnie poszukiwane przez kolekcjonerów pamiątek z PRL. W 2024 roku powraca moda na starocie, zwłaszcza tych peerelowskich. Niektóre kolekcje czy egzemplarze mogą być sporo warte. Ceny kryształów z PRL na portalach sprzedażowych są niekiedy niewiarygodnie wysokie.

📢 Miał być lepszy niż Pałac Kultury... Tak powstawał Bałtyk, charakterystyczny biurowiec w centrum Poznania Obchodząc go można przez chwilę mieć wrażenie, że budynek się wali – tak w 2016 roku opisywali powstający w centrum Poznania wieżowiec dziennikarze "Głosu Wielkopolskiego". Mimo początkowych obaw dotyczących odważnego projektu, Bałtyk zyskał uznanie nie tylko architektów, ale też poznaniaków. Dziś ciężko sobie wyobrazić rondo Kaponiera bez tej charakterystycznej bryły. W naszym artykule przypominamy, jak przebiegała budowa i jak wyglądało otwarcie Bałtyku. 📢 Te miasta w Wielkopolsce wyludniają się najbardziej. Nowe dane zatrważają! Miasta w całej Polsce się wyludniają. To niestety trend, który w ostatnich latach jest coraz bardziej widoczny. Problem spadku liczby mieszkańców dotyczy większości miast w całym kraju. Jak sytuacja wygląda w naszym regionie? Sprawdziliśmy, które miasta w Wielkopolsce wyludniły ostatnio się najbardziej. Zobacz, gdzie w regionie mieszka coraz mniej ludzi. W galerii prezentujemy 15 miast, w których ubyło najwięcej obywateli.