Przegląd prasy 11.11.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Prasówka 11.11

📢 Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2023 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 11.11.2023 Ustawa o abonamencie RTV mówi jasno, że abonament płacić musi każdy kto posiada odbiornik zarówno telewizyjny jak i radiowy. Opłacie podlegają także radia samochodowe. W zasadzie każdy, kto nie opłaca abonamentu RTV podlega karze. Sprawdzić mogą nas pracownicy Poczty Polskiej. Kontrolowane są domu i mieszkania Polaków. Ustawa przewiduje także, że są osoby które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Kto nie musi płacić abonamentu?

📢 Tak mieszka Kasia Tusk. Sprawdź, jak urządziła apartament w kamienicy. Zajrzyj do stylowego mieszkania modowej blogerki nad polskim morzem Kasia Tusk doskonale zna się na modzie i kosmetycznych trendach. Jej blog Make Life Easier śledzi wiele tysięcy fanek. Zaglądamy do przestronnego apartamentu Kasi Tusk w Trójmieście. Sprawdzamy, w jakich wnętrzach czuje się najlepiej idolka miłośniczek stylowego wyglądu. Koniecznie zobacz jej klimatyczne i modne wnętrza.

📢 Wnętrza domu Artura z "Rolnik szuka żony". Tak dziś wyglądają. Zobaczcie zdjęcia! [11.11.2023] Oto wnętrza domu Artura z "Rolnik szuka żony". Artur jest uczestnikiem dziesiątej edycji programu emitowanego w TVP 1. Razem z rodzicami i dziadkami prowadzi ponad stuhektarowe gospodarstwo na Mazowszu. Zobaczcie, jak wyglądają wnętrza jego domu. Mamy zdjęcia!

Prasówka 11.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto wnętrza domu Dariusza z "Rolnik szuka żony". Zobaczcie zdjęcia! [11.11.2023] Oto wnętrza domu Dariusza z "Rolnik szuka żony". Zobaczcie zdjęcia! Dariusz to uczestnik 10. edycji kultowego programu w TVP1. Mieszka pod Łodzią. To tam prowadzi gospodarstwo nastawione na hodowlę warzyw. Jego dom stoi tuż przy drodze. Zobaczcie, jak wyglądają jego wnętrza.

📢 Oto dom Aleksandry i Michała Żebrowskich - tak mieszkają na Podhalu. Zobaczcie zdjęcia! [11.11.2023] Taki dom z widokiem na góry mają Aleksandra i Michał Żebrowscy. To jedna z najsympatyczniejszych par polskiego show-biznesu. Są niezwykle popularni w sieci. Ich portale społecznościowe śledzi kilkaset tysięcy internautów. Słynny aktor jest starszy od swojej żony o 15 lat. Duża różnica wieku parze w ogóle nie przeszkadza. Mają czworo dzieci. Mieszkają w pięknym domu. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Oto Conan Kaźmierski, syn Królowej Życia - tak mieszka i żyje. Zobaczcie zdjęcia gwiazdy TTV [11.11.2023] Conan Kaźmierski jest synem Dagmary Kaźmierskiej, niekwestionowanej gwiazdy programu "Królowa życia" w TTV. Występował w wielu odcinkach tego kultowego reality show. Widzowie widzieli jak zmieniał się przez lata. Dziś studiuje medycynę. Był też właścicielem lodziarni na Stabłowicach we Wrocławiu. Zobaczcie, jak mieszka i żyje Conan Bestia Kaźmierski.

📢 Tak wygląda Blanka z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. Zobaczcie! [11.11.2023] Oto Blanka z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. Zobaczcie, jak wygląda na co dzień! Blanka to jedna z wybranek Artura z "Rolnik szuka żony". Zaprosił ją do swojego gospodarstwa na Mazowszu. W szóstym odcinku postanowił się z nią pożegnać. Blanka odeszła z klasą. - Sorry, ale księżniczki nie płaczą - wyznała przed kamerami. A jak wygląda jej życie poza programem? Zobaczcie jej prywatne zdjęcia! 📢 Oto drugi dom Heleny i Jana Lubomirskich-Lanckorońskich w Szczawnicy. Zobaczcie zdjęcia! [11.11.2023] Oto posiadłość Heleny i Jana Lubomirskich-Lanckorońskich w Szczawnicy. Książę Jan Lubomirski-Lanckoroński i księżna Helena Lubomirska-Lanckorońska mają wiele nieruchomości. Posiadłość w Szczawnicy nazywają swoim drugim domem. Rodzina Heleny Lubomirskiej-Lanckorońskiej odzyskała ją od Skarbu Państwa w 2005 roku. Zobaczcie, jak wygląda.

📢 Najbogatsi Polacy według Forbesa. Szok! Zobacz, kim są, czym się zajmują, jakie mają firmy i ogromne majątki? Rokrocznie magazyn Forbes przedstawia ranking najbogatszych Polaków. Kim są najbardziej zamożni obywatele Polski, czym się zajmują i jak duże są ich majątki? Zobaczcie sami w naszej galerii. Te sumy mrożą krew w żyłach. 📢 Tak mieszka znana piosenkarka Sylwia Grzeszczak. Oto prywatne zdjęcia znanej piosenkarki, która ostatnio rozstała się z Liberem Sylwia Grzeszczak od lat utrzymuje się w czołówce polskich piosenkarek. Jej przeboje nucą osoby w różnym wieku. Przez lata tworzyła udany związek z Liberem. Ostatnio gruchnęła wiadomość, że para rozstała się. Ta wiadomość opublikowana 20 września wstrząsnęła fanami artystów. Jak poinformowali we wspólnym oświadczeniu do rozstania doszło już jakiś czas temu. Jak zapewniają nadal się szanują i przyjaźnią. Wspólnie chcą wychowywać córkę.

📢 Oto Marta Manowska z "Rolnik szuka żony" na odważnych zdjęciach. Wygląda wspaniale. Zobaczcie! [11.11.2023] Marta Manowska, prowadząca "Rolnik szuka żony", wygląda wspaniale na odważnych zdjęciach. Marta Manowska to aktualnie jedna z najpopularniejszych prezenterek telewizyjnych w Polsce. Prowadzi między innymi dwa kultowe programy w TVP1: "Rolnik szuka żony" i "Sanatorium miłości", a także "Koronę Gór Polskich". Uwielbia podróże. Jest aktywna na Instagramie. Zobaczcie najodważniejsze zdjęcia, jakie Marta Manowska zamieściła na portalach społecznościowych. 📢 Oryginalne i najdziwniejsze nazwiska w Wielkopolsce. Sprawdź tę listę! [11.11.2023] Oto lista najdziwniejszych nazwisk w województwie wielkopolskim! Sporządziliśmy ją w oparciu o dane przygotowane przez Ministerstwo Cyfryzacji. Stworzyliśmy zestawienie zawierające najdziwniejsze nazwiska w Wielkopolsce. Co ciekawe, nosi je zaledwie kilkoro mieszkańców regionu. Jesteście ciekawi, czy nazwisko Waszego sąsiada znalazło się w tym gronie? Sprawdźcie naszą listę!

📢 Oto odważne zdjęcia Michaliny Olszańskiej z serialu "Dewajtis". Zobaczcie! [11.11.2023] Oto Michalina Olszańska z serialu "Dewajtis". To polska aktorka, której wielką sławę przyniosła rola Ireny w serialu "Dewajtis" w TVP 1. To również świetna skrzypaczka, autorka powieści i tekstów piosenek, a również kompozytorka i wokalistka. Świetnie również pozuje do zdjęć. Zobaczcie odważne zdjęcia aktorki! 📢 Tak mieszka Bartosz Zmarzlik, mistrz świata na żużlu. Zobaczcie zdjęcia! [11.11.2023] Oto Bartosz Zmarzlik, jego żona Sandra i syn Antek. Tak mieszka mistrz świata na żużlu i jego rodzina. Bartosz Zmarzlik to polski żużlowiec, który ma zaledwie 28 lat, a na swoim koncie już cztery tytuły mistrza świata. Mieszka wraz z żoną Sandrą i synkiem Antkiem w niewielkie miejscowości Kinice w województwie zachodniopomorskim. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Bartosz Zmarzlik. Mamy zdjęcia!

📢 Oto Ewa z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. Zobaczcie, co udało nam się znaleźć! [11.11.2023] Oto Ewa z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. Zobaczcie, jak wygląda na co dzień. Ewa z Wyrzyska (Wielkopolska) to jedna z wybranek Waldemara z "Rolnik szuka żony". Od początku była jego faworytką. Widzowie nie mieli więc wątpliwości, że zaprosi ją do swojego gospodarstwa pod Pakością w Kujawsko-Pomorskiem. Tak też się stało. Dotarliśmy do prywatnych zdjęć Ewy z "Rolnik szuka żony". Zobaczcie, jak wygląda na co dzień! 📢 Straż miejska w Wyrzysku szuka domu dla szczeniaków. Ich właścicielka nie jest w stanie się nimi zająć Straż miejska w Wyrzysku szuka domu dla szczeniaków. Ich właścicielka nie jest w stanie zaopiekować się czworonogami.

📢 Oto Linda Evans, czyli Krystle z serialu "Dynastia". Wkrótce skończy 81 lat. Tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! [11.11.2023] Tak dziś wygląda Linda Evans, czyli Krystle z serialu "Dynastia". Wkrótce skończy 81 lat! Linda Evans w latach 80. i 90. XX wieku podbiła serca fanów na całym świecie, również w Polsce. Wszystko za sprawą serialu "Dynastia", w którym zagrała główną rolę Krystle Carrington. Wówczas urzekała pięknym uśmiechem i niezwykłą urodą. Była ikoną elegancji i luksusu. I dziś wygląda wspaniale. Zobaczcie, jak prezentuje się kobieta, którą w XX wieku kochały miliony.

📢 Tak wygląda hiszpańska willa Joanny Koroniewskiej i Macieja Dowbora. Co za widoki z tarasu [11.11.2023 r.] W 2022 roku w życiu Joanny Koroniewskiej i Macieja Dowbora zaszły ogromne zmiany. Para kupiła mieszkanie w Warszawie, które następnie remontowała, oraz piękny dom w Hiszpanii. Nieruchomość na południu Europy robi duże wrażenie. Ogromny taras z widokiem na miasto oraz basen to niejedyne atuty nowej posiadłości Dowborów. Zobaczcie, jak Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor urządzili swoją hiszpańską willę. 📢 Zmarł Dariusz Klincewicz. Był dziennikarzem telewizyjnym i prasowym Nie żyje Dariusz Klincewicz - poznański dziennikarz telewizyjny i prasowy. Miał 61 lat. 📢 Duże utrudnienia na drodze koło Lubonia. Zderzenie trzech aut i korek Ciężarówka blokuje jeden pas ruchu. Utrudnienia potrwają ok. 2 godziny. Ponadto, na wysokości Lubonia doszło do zderzenia trzech samochodów osobowych. Kierowcy muszą się liczyć ze sporym korkiem.

📢 To tutaj pochowano pierwszych władców Polski. W niedzielę zostanie odprawiona msza w ich intencji Bazylika archikatedralna Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Poznaniu zajmuje szczególne miejsce w historii Polski. To tu spoczywają królowie. Zobacz zdjęcia! W niedzielę 12 listopada o godz. 10 zostanie odprawiona msza święta w intencji władców polskich z dynastii Piastów.

📢 Skończą remont na czas? Tak teraz wygląda Stary Rynek w Poznaniu z lotu ptaka. Oto efektowne zdjęcia! Zdążą czy nie zdążą? Mieszkańcy stolicy Wielkopolski i turyści zastanawiają się, czy ekipy remontowe uporają się z wielkim remontem Starego Rynku w Poznaniu zgodnie z terminem. Czas płynie nieubłaganie, a zasadnicze roboty budowlane mają zakończyć się w drugiej połowie listopada. W ostatnich dniach prace wyraźnie przyspieszyły. Można to zaobserwować na najnowszych - efektownych zdjęciach z lotu ptaka. Zobaczcie, jak teraz wygląda Stary Rynek w Poznaniu. Robi wrażenie? Oceńcie sami!

📢 Opuszczone groby dzieci na cmentarzach w Poznaniu. Ten widok wyciska łzy z oczu. Oto poruszające zdjęcia W dniu Wszystkich Świętych zdecydowana większość z odwiedzających cmentarze wybiera się na groby bliskich, którzy mieli szansę przeżyć kilkadziesiąt lat. Niektórzy jednak muszą radzić sobie z utratą własnych dzieci, co w społeczeństwie uchodzi za jedną z największych możliwych traum i wielu złamało. Zobaczcie, jak wyglądają opuszczone groby dzieci na poznańskich cmentarzach. Ten widok wyciska łzy z oczu. 📢 Najpiękniejsze kamienice w Poznaniu. Tak wyglądają zabytkowe perły dzielnic: Łazarz, Jeżyce, Wilda i Stare Miasto. Oto ich historia! W Poznaniu znajduje się ponad 400 zabytków nieruchomych wpisanych do Rejestru zabytków Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Znaczna część z nich to kamienice. Niektóre już po renowacji odzyskały dawny blask. Inne pozostają jeszcze odrapane i zabrudzone, ale wszystkie są tak samo cenne. Poznańskie kamienice zachwycają bogatymi zdobieniami, uroczymi balkonami czy pięknymi klatkami schodowymi. Wiele z nich powstała na początku XX wieku i reprezentuje panujący wtedy styl secesyjny, bogaty w sztukaterię czy w kwieciste ornamenty. Przedstawiamy subiektywną listę najpiękniejszych poznańskich kamienic wraz z historią ich powstania.

📢 Nowy gorący kierunek z Poznania! Zobacz, dokąd jesienią i zimą polecisz z lotniska Ławica Jesień i zima to idealny czas na podróże do cieplejszych krajów. Z poznańskiego lotniska Ławica polecimy do wielu ciekawych miejsc. W ostatnim czasie uruchomiono nowe połączenia, wśród nich - Dubaj, Lizbona, czy jordański Amman, ale też miasta idealne na tzw. city break. Zobacz kierunki lotów z Poznania na najbliższe miesiące! 📢 Duże zmiany w centrum Poznania! Widać już nową drogę rowerową. Zmieniają się też chodniki i jezdnia Na Starym Mieście trwają prace przy budowie nowej drogi rowerowej. Trasa ma umożliwić łatwiejszy dostęp rowerem do śródmieścia, a także w drugą stronę - do Wartostrady oraz terenów rekreacyjnych. Przy okazji zmieniają się także przystanki, jezdnia i chodniki. 📢 To było najbrzydsze miejsce w Poznaniu? Tak wyglądał dawny dworzec autobusowy. Zobacz zdjęcia! Miał być na chwilę, a służył przez blisko 50 lat. Wspomnienie dawnego budynku dworca autobusowego w Poznaniu budzi u poznaniaków różne emocje. Jedni, niezadowoleni z obecnego dworca, wspominają go z sentymentem, inni cieszą się, że "wehikuł czasu" zniknął z panoramy miasta. W naszej galerii przypominamy, jak wyglądał w ostatnich latach przed zamknięciem.

📢 Trzymał ponad 30 zwierząt w koszmarnych warunkach. Są zarzuty dla 64-latka z gminy Jarocin! 64-letni mieszkaniec gminy Jarocin znęcał się nad zwierzętami. Mężczyzna prowadził przydomową hodowlę, w której przetrzymywał około 30 psów i kilka kotów. Wszystkie w warunkach skrajnego zaniedbania. Pomieszczenia dla czworonogów były zbyt małe i pełne odchodów. Właścicielowi zwierząt postawiono zarzuty, może trafić do więzienia na trzy lata.

📢 Tak wyglądał Poznań w 2010 roku. Takiego miasta już nie ma... Zobacz wyjątkowe zdjęcia! Czas biegnie nieubłaganie. I choć wydawać się może, że 13 lat w historii miasta to zaledwie chwila, to zdjęcia wykonane przez naszych fotoreporterów właśnie 13 lat temu pokazują jak wiele w Poznaniu i w jego mieszkańcach przez ten czas się zmieniło. Zapraszamy Was w nostalgiczną podróż po mieście, którego już nie ma.

📢 Poznań wieczorową porą. Oto niesamowite zdjęcia miasta nocą! O tej porze stolica Wielkopolski zachwyca! Jesień zagościła w Poznaniu już na stałe. Długie i chłodne wieczory nie zawsze zachęcają do spacerów po zmroku, a szkoda! Miasto o tej porze potrafi zachwycić! Gra cieni i świateł nadaje dobrze znanym uliczkom zupełnie innego charakteru. Jak wygląda centrum Poznania wieczorami? Nasz fotoreporter wybrał się na długi spacer. Zdjęcia możecie zobaczyć w naszej galerii! 📢 Miał być lepszy niż Pałac Kultury. Tak powstawał poznański biurowiec Bałtyk! Obchodząc go można przez chwilę mieć wrażenie, że budynek się wali – tak w 2016 roku opisywali powstający w centrum Poznania wieżowiec dziennikarze "Głosu Wielkopolskiego". Mimo początkowych obaw dotyczących odważnego projektu, Bałtyk zyskał uznanie nie tylko architektów, ale też poznaniaków. Dziś ciężko sobie wyobrazić rondo Kaponiera bez tej charakterystycznej bryły. W naszym artykule przypominamy, jak przebiegała budowa i jak wyglądało otwarcie Bałtyku.

📢 Autentyczne rogale, ale bez certyfikatu. W tych miejscach w Poznaniu kupisz rogale z makiem i bakaliami na maśle i jajkach! 11 listopada to w Poznaniu i okolicach czas jedzenia słynnych rogali świętomarcińskich. Niektórzy wybierają tylko te, które posiadają certyfikat, inni wręcz przeciwnie - sięgają po te wypiekane na maśle i jajkach. Gdzie w stolicy Wielkopolski szukać autentycznych rogali z makiem i bakaliami, ale bez certyfikatu? Mamy listę cukierni, piekarni oraz kawiarni!

📢 Tak wyglądała polska wieś w czasach "Znachora". Zobacz archiwalne zdjęcia z okresu II RP! Na ekranach króluje obecnie nowa filmowa wersja "Znachora". Ekranizację powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza obejrzało już wiele osób. Filmowe dzieła nie oddają w pełni jednak tego, jak wyglądała wówczas polska rzeczywistość. Przedstawiamy archiwalne zdjęcia z zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego, które prezentują polską wieś z czasów II Rzeczpospolitej.

📢 Te znaczki pocztowe są warte fortunę. Zobacz, ile są warte stare znaczki. Nie spodziewasz się, że mogą tyle kosztować 10.11.2023 Filatelistyka to jedno ze starszych hobby z długą tradycją. Te stare znaczki z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie znaczki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter. 📢 Ostrzeżenie IMGW dla północnej Wielkopolski. Na drogach może być niebezpiecznie IMGW w nocy z piątku na sobotę prognozuje gęste mgły w północnej części województwa wielkopolskiego. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność. 📢 Łatwe losowanie dla Lecha Poznań, trudniejsze dla Warty Poznań. Poznaliśmy pary 1/8 finału Pucharu Polski Lech Poznań zagra na wyjeździe z Arką Gdynia, natomiast Warta Poznań uda się na spotkanie z Jagiellonią Białystok. W piątek w samo południe poznaliśmy pary 1/8 finału Pucharu Polski. Mecze tej fazy rozgrywek zostały zaplanowane na 5-7 grudnia. Zwycięzcy otrzymają promocję do wiosennych ćwierćfinałów "Pucharu Tysiąca Drużyn".

📢 40 nadmiarowych zgonów w szpitalu. Prokuratura zbada sprawę Poznańska prokuratura powołała biegłego, który zbada 40 nadmiarowych zgonów, do których doszło w szpitalu w Złotowie.

📢 Tak wyglądała ulica Święty Marcin przed laty. Oto archiwalne zdjęcia wizytówki Poznania! Ulica Święty Marcin w Poznaniu cały czas się zmienia. Nie tak dawno kluczowa arteria miasta przeszła gruntowny remont, więc dziś, oglądając jej archiwalne zdjęcia, patrzymy na miejsca, których już nie ma. Wybierzcie się z nami w podróż w czasie i zobaczcie, jak niegdyś prezentowała się wizytówka Poznania. Zmiany są ogromne! Która wersja bardziej wam odpowiada: aktualna czy ta sprzed lat? Oto wyjątkowe zdjęcia. 📢 Tak mieszka znany polityk i pilotka myśliwców oraz ich córeczki. Zobacz, jak urządził się Szymon Hołownia z rodziną. Zaglądamy do ich domu Szymon Hołownia wraz z żoną i córeczkami mieszka nieopodal stolicy. Dom położony w wygodnej odległości od jej zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider Trzeciej Drogi, który wcześniej zdobył popularność jako prowadzący program „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni i jego rodziny.

📢 "Pantera" w Poznaniu! Niezwykły pojazd trafił do kolekcjonera Andrzeja Frankowskiego Na pierwszy rzut oka wygląda jak przeniesiony w czasie z jednego z pól bitewnych II wojny światowej: na poznańskim Morasku, obok samochodów i naczepy warsztatu samochodowego, stoi niemiecki czołg średni Panther - bezsprzecznie jeden z najlepszych czołgów II wojny światowej. Przyjechał tu w czwartek, 9 listopada. 📢 Wojewoda wielkopolski wręczył odznaczenia państwowe W czwartek 9 listopada, wojewoda wielkopolski Michał Zieliński wręczył zasłużonym Wielkopolanom odznaczenia państwowe. 📢 Alarm w sklepach! Salmonella w majeranku. Te produkty wycofano z półek. Mogą być niebezpieczne dla zdrowia! Oto nowe ostrzeżenia GIS Główny Inspektor Sanitarny wydał nowe decyzje z rygorem natychmiastowej wykonalności. Ostrzeżenia GIS dotyczą artykułów żywnościowych w sklepach w całej Polsce, które powinny być niezwłocznie wycofane ze sprzedaży. Produkty te mogą być niebezpieczne dla zdrowia, dlatego nie wolno ich spożywać, ani sprzedawać. Jeśli je kupiliście i macie je w domu, to oddajcie je niezwłocznie do sklepu! Niektóre produkty można kupić w najbardziej popularnych sklepach, jak Biedronka, Lidl, Kaufland, Stokrotka, Żabka. Zobacz najnowsze ostrzeżenia GIS w naszej galerii.

📢 Te kobiety wybrał Artur z "Rolnik szuka żony 10"? Sprawdźcie! [10.11.2023 r.] Artur z "Rolnik szuka żony 10" otrzymał sporo listów od kobiet, które się nim zainteresowały. Do programu zaprosił 9 z nich. Ostatecznie wybrał trzy i to one pojadą do jego gospodarstwa na Mazowszu. Są to: Aleksandra z Zalewa, Sara z Siedlec i Blanka z Szydłowca. Poznajcie je bliżej, zobaczcie zdjęcia! 📢 Oto najbogatsze gminy w Wielkopolsce. Mieszkasz tu? Poznaj te dane [10.11.2023 r.] Jakie gminy w Wielkopolsce są najbogatsze? Ministerstwo Finansów zaprezentowało najnowsze wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin. Stanowią one podstawę do wyliczenia rocznych kwot części wyrównawczej subwencji ogólnej i wpłat do budżetu państwa na 2023 rok. Analizując te dane można stwierdzić, jakie gminy w Wielkopolsce są najbogatsze. Poznajcie 15 najzamożniejszych gmin w naszym regionie.

📢 Oto najbardziej wystrzałowe miasto w Wielkopolsce! Jest idealne na wycieczkę. Pyzdry są polecane przez popularny blog Addicted2travel Szukasz pomysłu na weekend w Wielkopolsce? Znamy miejsce, które idealnie nadaje się na wycieczkę! Pyzdry, bo o nie chodzi, noszą miano najbardziej "wystrzałowego" miasta w regionie. To właśnie właśnie tutaj po raz pierwszy w Polsce użyto armaty podczas wojny domowej w 1383 roku. Sielskie widoki, wydmy śródlądowe, baseny, bajecznie położone pole lawendy, ciekawy street art, piesze wędrówki, spływ po Warcie, place zabaw, zabytki – to wszystko i wiele więcej znajdziesz zaledwie godzinę jazdy od Poznania. Pyzdry są szczególnie polecane przez popularny blog Addicted2travel. 📢 Takie są najstarsze miasta w Wielkopolsce. Zyskały prawa miejskie w XIII wieku. Są piękne! Warto je odwiedzić Wiele miast w województwie wielkopolskim pamięta odległą historię. Które z nich najwcześniej otrzymały prawa miejskie? Oto najstarsze miasta w Wielkopolsce - zobacz je w naszej galerii.

📢 15 najlepszych restauracji w Poznaniu! Wygrały w plebiscycie "MyTuJemy". Tu jest pysznie! Zobacz ranking Poznaniacy wybrali najlepsze miejsca na gastronomicznej mapie Poznania w 2022 roku. Z tych restauracji klienci wychodzili najedzeni i zadowoleni. Głosowanie zostało przeprowadzone przez autorów bloga MyTuJemy. Sprawdź w naszej galerii 15 najlepszych restauracji i kawiarni w Poznaniu. 📢 Zapiera dech! Tak wygląda niesamowita panorama Poznania z najwyższego wieżowca w mieście. Zobacz zdjęcia W Poznaniu powstaje najwyższy wieżowiec w mieście. Prace potrwają jeszcze prawie dwa lata, ale imponujący budynek Andersia Silver osiągnął swoją docelową wysokość i już góruje na centrum stolicy Wielkopolski. Nasz fotoreporter wspiął się na sam szczyt tego kolosa, by sprawdzić, jak wygląda panorama z dachu najwyższego drapacza chmur w Poznaniu. Widok zapiera dech w piersiach. Zobacz zdjęcia i przekonaj są sam!

📢 Ogromny wysyp grzybów w Wielkopolsce! Sprawdź, gdzie znajdziesz ich najwięcej. Tu warto się wybrać Jak to mawiali starzy Wielkopolanie, lepiej późno, niż wcale! W całej Wielkopolsce w ostatnich dniach pojawiło się bardzo dużo grzybów, na które sezon zasadniczo powinien już mijać. Doświadczeni grzybiarze chwalą się swoimi zbiorami, a trzeba przyznać, że często są one niezwykle okazałe. 📢 Uczniowie dają czadu, a nauczyciele? Załamują ręce... Zobacz nowe hity ze sprawdzianów, klasówek i kartkówek 2023 Trudno uwierzyć, co na klasówkach, sprawdzianach i kartkówkach potrafią pisać uczniowie. Uśmiejecie się do łez! Poczucia humoru często nie brakuje także nauczycielom. Jest to jednak śmiech przez łzy... Zobaczcie w galerii, jakie kwiatki występują w pracach domowych, wypracowaniach oraz kartkówkach. 📢 Sensacja w górach Indonezji. Odnaleziono ssaka, który od kilku dekad był uznawany za wymarłego Trudno się dziwić euforii brytyjskich naukowców, którzy dokonali niecodziennego odkrycia w górach Indonezji. Odnaleźli ssaka, który był od kilku dekad uznany za wymarły gatunek - ostatni raz ten okaz widziano ponad sześć dekad temu!

📢 Kup tanie auto od komornika przez internet! Sprawdź najnowsze licytacje komornicze samochodów osobowych. Mamy zdjęcia i ceny W najbliższym czasie "pod młotek" na licytacjach komorniczych trafi kilka naprawdę ciekawych samochodów osobowych. W ofercie są pojazdy w dobrym stanie i atrakcyjnej cenie. Prezentujemy pojazdy sprzedawane przez komorników na internetowych aukcjach. Zobaczcie zdjęcia i ceny w naszej galerii! 📢 Strzeż się! Tymi słowami obrazisz poznaniaka lub poznaniankę. Oto najpopularniejsze poznańskie wyzwiska. Mamy listę Wyzwiska są mało kulturalne, ale większości z nas zdarza się ich używać... Dlatego wyzwiska wykształciły się nie tylko w każdym języku narodowym, ale też w gwarach i językach lokalnych. W gwarze poznańskiej również nie brakuje słów, którymi poznaniacy się wzajemnie okładają, kiedy tracą do kogoś cierpliwość lub zwyczajnie chcą kogoś obrazić. Poznaj poznańskie wyzwiska! Kliknij w "ZOBACZ GALERIĘ".

📢 Jadwiga Emilewicz o przegranej PiS w wyborach. "Młodzi ludzie zazwyczaj chcą być w kontrze" Poznańska posłanka z Prawa i Sprawiedliwości, mimo uzyskania ponad 27 tys. głosów w wyborach do Sejmu, nie uzyskała mandatu. Rozmawiamy z nią o pyrrusowym zwycięstwie Prawa i Sprawiedliwości, autorach tego zwycięstwa oraz dlaczego młodzi nie poszli za PiS-em. 📢 Gęsina na 11 listopada. Dlaczego jest tak zdrowym mięsem i kojarzonym z Poznaniem? Gęsina od dekady towarzyszy rogalom świętomarcińskim w dniu 11 listopada. Dlaczego jest tak zdrowa i smaczna? Jakie ma związki ze św. Marcinem? 📢 Zakazane wakacje 2024. Eksperci stworzyli listę 9 miejsc, do których nie powinniście jechać. Są na niej urlopowe hity! Powody zaskakują Koniec roku to często pora planowania nadchodzących urlopów zimowych i letnich wakacji. W swoich planach powinniście uwzględnić nie tylko najlepsze miejsca na zabawę, wypoczynek i zwiedzanie, ale też wziąć pod uwagę te zakątki Ziemi, których absolutnie nie powinniście odwiedzić. Eksperci z branży turystycznej stworzyli zaskakującą listę 9 miejsc, do których lepiej nie jechać w 2024 roku. Są na niej ulubione kierunki wakacyjne Polaków! Przekonajcie się, dlaczego turystom odradza się pobyt w tych miejscach.

📢 Rolnik szuka żony: Tak dziś mieszka Anna z kultowego programu TVP1. Zobaczcie zdjęcia [10.11.2023] Tak mieszka i żyje na co dzień Anna z 10. edycji programu "Rolnik szuka żony"! Anna to 35-letnia rolniczka z Wielkopolski, dokładnie z powiatu kaliskiego, która zgłosiła się do programu "Rolnik szuka żony", by znaleźć męża. To bardzo zaradna bizneswoman, która prowadzi gospodarstwo rolno-ogrodnicze oraz salon kosmetyczny. Zobaczcie, jak mieszka, pracuje i żyje na co dzień Anna z programu "Rolnik szuka żony".

📢 Oto Agnieszka z "Rolnik szuka żony" - tak mieszka. Ma hotel, restaurację i stadninę koni. Zobaczcie zdjęcia! [10.11.2023] Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Agnieszka z "Rolnik szuka żony 10"! Agnieszka to 40-letnia mieszkanka Biskupca w województwie warmińsko-mazurskim, która zdecydowała się wziąć udział w 10. edycji programu TVP 1. Mieszka w odlotowym miejscu. Ma piękny dom, hotel, restaurację i ośrodek jeździecki. Musicie zobaczyć te zdjęcia!

📢 Małżeństwo z Lubonia odpowie za podpalenie samochodu sąsiadów. Motywem był konflikt Małżeństwo z Lubonia pod Poznaniem podpaliło samochód sąsiadów. Z ustaleń policji wynika, że to żona podżegała do przestępstwa, a mąż je popełnił. Obojgu podejrzanym grozi do 5 lat pozbawienia wolności. 📢 Decyzja podjęta! Młodzi zawodnicy Lecha Poznań dostaną drugą szansę. "Piłka jest po stronie chłopaków, oni też muszą wziąć odpowiedzialność" Czterech zawodników kadry U-17: Filip Rózga (Cracovia), Jan Łabędzki (ŁKS Łódź), Oskar Tomczyk i Filip Wolski (Lech Poznań) zostało odesłanych do domu w związku ze złamaniem regulaminu na zgrupowaniu reprezentacji Polski w Indonezji. Piłkarze wrócili już do Polski i teraz czeka ich rozmowa ze swoimi klubami. Postanowiliśmy zapytać rzecznika prasowego Lecha Poznań, Macieja Henszela o podjęte kroki i konsekwencje zachowania dwójki lechitów, warunki panujące wewnątrz Akademii Lecha Poznań oraz ewentualne szkolenia, warsztaty, które miałyby zapobiec takim sytuacjom w przyszłości.

📢 Pasażerowie MPK Poznań jak sardynki w puszce. Tramwajowa "szóstka" zatłoczona o każdej porze Liczne remonty w mieście dają się we znaki pasażerom. Jedyna linia tramwajowa, która łączy bezpośrednio wschodnią i zachodnią część miasta z centrum i dworcem Poznań Główny jest bardzo zatłoczona.

📢 Rekordowy wysyp borowików w lasach. Ogromne ilości grzybów w listopadzie to już fakt. Zobacz aktualną mapę grzybów w Polsce Rekordowy wysyp grzybów w lasach. Ciepły i wilgotny listopad to najlepsza pora na zbieranie grzybów. W lasach obrodziły teraz m.in. kanie, rydze, borowiki i maślaki. Takie grzyby są świetne na domowe przetwory na zimę. Pamiętajmy jednak, by zbierać tylko te okazy, które znamy i co do których mamy pewność, że są jadalne. Zobaczcie, jakich grzybów jest najwięcej i gdzie najlepiej ich teraz szukać.

📢 ŚWIĄTECZNE GWIAZDECZKI błyszczą w mediach społecznościowych! Zobacz pozytywne emocje na starcie naszej akcji Tysiące postów pełnych miłości i dumy rodziców, mnóstwo lajków, serduszek i komentarzy wpisanych przez rodzinę oraz znajomych, a także wiele głosów w plebiscycie. W pierwszych dniach akcji „Świąteczne Gwiazdeczki” media społecznościowe zalała fala pozytywnych emocji! 📢 Organizatorzy zachęcają do udziału w Wielkopolskim Marszu Niepodległości w Poznaniu. "Nasza ojczyzna ginie na naszych oczach" O jedność poznańskiej prawicy i liczny udział w sobotnim Wielkopolskim Marszu Niepodległości zaapelował podczas zorganizowanej w czwartek na placu Wolności w Poznaniu, Adam Strojniak z Wiary Poznania. 📢 Rzeczy z PRL-u. Tego poszukują kolekcjonerzy - zdjęcia. Na tych starociach można się dziś wzbogcić Prawdziwy renesans przeżywają starocie z czasów PRL. Stylistyka retro jest teraz na topie. Co za tym idzie, chodliwe przedmioty na aukcjach sprzedażowych osiągają zawrotne ceny. Zobacz w starych kartonach, czy masz jeszcze takie rzeczy z drugiej połowy XX wieku. Może się okazać, że to prawdziwe skarby. Możesz się dziś na nich nieźle wzbogacić. Oto najbardziej poszukiwane przedmioty z czasów PRL-u.

📢 Jubileusz 35-lecia SP 34 w Poznaniu. Do tej szkoły chodzili mistrz olimpijski Szymon Ziółkowski i reprezentant Polski, Bartosz Bereszyński Szkoła Podstawowa nr 34 w Poznaniu, na os. Bolesława Śmiałego, a właściwie od kilku już lat Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 świętował w czwartkowe południe, 9 listopada jubileusz 35-lecia. Była okazja do wspomnień, przemówień i zaproszenia specjalnych gości. SP 34 to szkoła wyjątkowa z kilku względów. 📢 Studenci Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zerwali współpracę z firmą Integra. Poszło o zniżkę dla kobiet Konwent Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zerwał współpracę z firmą organizującą wyjazd integracyjny dla studentów. Oburzenie wzbudziła specjalna zniżka dla kobiet (studentek), która ma być przejawem nierówności płciowej. Przedstawiciel organizatora jest zdziwiony decyzją. 📢 "Zlekceważyliśmy zespół, który był od nas teoretycznie słabszy" Rozmowa z Maksymilianem Dziubą, najlepszym młodzieżowcem Lecha Poznań „Niebiesko-białe talenty” to seria artykułów mająca na celu podsumowanie gry lechitów, którzy mają status młodzieżowca. Czytelnicy pod koniec każdego miesiąca mogą wziąć udział w naszej sondzie, w której wybierany jest najlepszy młody zawodnik Kolejorza. Dodatkowo, z każdym z laureatów przeprowadzana jest rozmowa. Pod koniec programu zadawane są pytaniu w formule "pomidora". To właśnie w tej części zawodnik Kolejorza musi odpowiadać na pytania jednym słowem: tak lub nie. Tylko raz może odmówić udzielenia odpowiedzi na dane pytanie, wypowiadając słowo: pomidor. Najlepszym młodzieżowcem Lecha Poznań września został Maksymilian Dziuba. Rozmowę przeprowadził Maksymilian Dyśko.

📢 Tak mieszka Krzysztof Stanowski, były dziennikarz "Kanału Sportowego". Zobaczcie zdjęcia! [9.11.2023] Zobaczcie, jak mieszka Krzysztof Stanowski, były już dziennikarz Kanału Sportowego, niezwykle popularnego programu w polskim internecie! Krzysztof Stanowski to niezwykle popularny polski dziennikarz. Już jak 14-latek pracował na stażu w "Przeglądzie Sportowym". Świetnie odnalazł się w świecie internetu. Był jednym z twórców "Kanału Sportowego". Nakręcił niezwykle popularny na YouTube film o Natalii Janoszek. Jak żyje na co dzień Krzysztof Stanowski. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Chodził z zakrwawionymi rękami i terroryzował mieszkańców. Został deportowany Policjanci z Wronek zatrzymali obcokrajowca, który terroryzował mieszkańców i zagrażał ich bezpieczeństwu. Został on deportowany na Ukrainę. 📢 W tych powiatach w Wielkopolsce jest najwięcej firm. Zobacz TOP 10! Zapraszamy na nasz kolejny ranking powstały w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego. Tym razem sprawdzamy, w którym wielkopolskim powiecie jest najwięcej podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym.

📢 Dlaczego Kopiec Wolności jest wiecznie zamknięty? Można tam wejść tylko od święta Podczas tegorocznych obchodów Święta Niepodległości, po raz kolejny będziemy mieli możliwość wejścia na szczyt ponad 100-letniego Kopca Wolności - wybudowanego w celu uczczenia zwycięskiego powstania wielkopolskiego oraz dołączenia regionu do niepodległej Polski. Wstęp na historyczne miejsce udostępniany jest jednak jedynie okazyjnie. Jakie są tego powody?

📢 Co najlepiej jeść przed snem? Sięgnij po 6 produktów bogatych w melatoninę. Pomogą ci zasnąć i poprawią jakość snu Sen jest niezbędny dla naszego zdrowia i dobrego samopoczucia. Niewyspani jesteśmy zmęczeni, rozdrażnieni i mamy problemy z koncentracją. Hormonem snu jest melatonina. Niekoniecznie musimy sięgać po tabletki, żeby dostarczyć ją organizmowi. Jakie produkty zawierają melatoninę? Podpowiadamy, co jeść przed snem, żeby się wyspać. Sięgnij po tych 6 produktów.

📢 Dwa marsze niepodległości przejdą ulicami Poznania W sobotę, 11 listopada 2023 roku o godzinie 14 z rynku Wildeckiego wyruszy II Poznański Marsz Niepodległości. W tym roku pod hasłem "Łączy nas Polska". Oprócz niego, godzinę wcześniej z tego samego miejsca wyruszy kontrmarsz, zorganizowany przez Wiarę Poznania. 📢 Wyjątkowa sesja licealistów z Poznania. Zainspirowani "Chłopami" odwzorowali znane obrazy Tetmajera i innych artystów. Zobacz zdjęcia! Prywatne Liceum Ogólnokształcące Mieszko w Poznaniu zorganizowało niecodzienny projekt inspirowany "Chłopami" Władysława Reymonta. Licealiści w wyjątkowej sesji zdjęciowej w Muzeum Rolnictwa w Szreniawie odwzorowali znane obrazy Włodzimierza Tetmajera, Teodora Axentowicza i Stanisława Witkiewicza. 📢 Stare meble z PRL to dziś wnętrzarskie hity - zdjęcia, ceny. Po renowacji dostają drugie życie. Takie są najbardziej poszukiwane Charakterystyczne meble z czasów PRL pamięta do dziś niemal każdy z nas. Wnętrza w starym stylu to w ostatnim czasie trend w urządzaniu mieszkań. Taki klimat w stylu lat 60., 70. czy 80 jest w duchu vintage jest teraz w modzie. Meble stylizowane na dawne lata na portalach aukcyjnych osiągają niekiedy zawrotne ceny, zwłaszcza te odrestaurowane perełki. Zobacz, ile dziś kosztują i jak można zaaranżować starymi meblami wnętrza mieszkań.

📢 Tak wyglądał Stary Rynek w Poznaniu przed wojną. Zachwycał i imponował. Zobacz przepiękne zdjęcia! Stary Rynek w Poznaniu przed wojną zachwycał i imponował. Turystyczna perła stolicy Wielkopolski jest uznawana za jedną z najpiękniejszych w kraju. Pod względem wielkości ustępuje tylko krakowskiemu i wrocławskiemu. Przed wojną Stary Rynek był głównym miejscem handlowo - usługowym miasta. Stanowił także centrum komunikacyjne, gdzie do 1955 roku kursowały tramwaje. Dzięki archiwalnym zdjęciom możemy poczuć przedwojenny klimat tego miejsca. Zobacz fotografie i przekonaj się, jak wyglądało to miejsce w latach 20. i 30. XX wieku. 📢 Willa milionerów nad Zalewem Zegrzyńskim - zdjęcia. Tak mieszkają Józef Wojciechowski i Patrycja Tuchlińska. To miejsce ocieka luksusem! Prywatne korty tenisowe, ptaszarnia, egzotyczne palmy, basem i własny helikopter. Tak mieszkają milionerzy - Józef Wojciechowski z Patrycją Tuchlińską. Ich willa nad Zalewem Zegrzyńskim ocieka luksusem. Deweloper rozpieszcza młodą narzeczoną i ich synka Augustyna. Zobacz na zdjęciach, jak mieszka bogaty biznesmen z młodszą o pół wieku modelką.

📢 MPK Poznań: Ceny biletów i zniżki na komunikację miejską. Gdzie kupić bilety na tramwaj i autobus w Poznaniu? Bilety na komunikację miejską w Poznaniu nie należą do najtańszych. Jest jednak kilka sposobów, by zaoszczędzić podróżując poznańskim MPK. Sprawdź, z jakich ulg i zniżek można skorzystać na bilety ZTM Poznań. Przyjechałeś do Poznania w celach turystycznych lub jesteś nowym mieszkańcem? Zobacz, gdzie kupić bilety, jak doładować t-Portmonetkę i kiedy założyć kartę PEKA. Oto ceny biletów i najważniejsze informacje o biletach na komunikację miejską w Poznaniu.

📢 Tak wygląda dziś Joan Collins, Alexis z serialu "Dynastia". Ma już 90 lat. Zobaczcie zdjęcia! [22.10.2023] Tak dziś wygląda Joan Collins, czyli słynna Alexis, gwiazda serialu "Dynastia". Joan Collins w latach 90. XX wieku zdobyła fanów na całym świecie, również w Polsce. Swego czasu była uznawana za jedną z najpiękniejszych kobiet na świecie. 23 maja 2023 roku skończyła 90 lat i nadal wygląda wspaniale. Jest ikoną Hollywood. Zobaczcie, jak dziś prezentuje się kobieta, którą w latach 80. XX wieku okrzyknięto symbolem seksu.

📢 ŚWIĄTECZNE GWIAZDECZKI 2023 - prześlij do konkursu zdjęcie swojego dziecka, może znaleźć się na okładce! Nagroda główna: 50 000 zł! Tradycyjnie, jak co roku, tworzymy wielką świąteczną galerię zdjęć dzieci z naszego województwa. Spośród maluszków i starszaków nasi Czytelnicy wybiorą dzieci, które trafią na okładki świątecznego wydania gazety. Wszystkie przesłane do 17 listopada zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku, który zostanie wydany w czwartek, 23 listopada. Na dzieci czekają wspaniałe nagrody - wśród nich rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK, a w finale wyjazdy do Energylandii, vouchery do biura podróży oraz dwie nagrody główne - 50 000 zł! 📢 Tak zmienia się Stary Rynek w Poznaniu. "Duża część uliczek jest już wybrukowana". Oto nowe zdjęcia! Trwa wielki remont Starego Rynku w Poznaniu. Widać już coraz więcej powierzchni wyłożonej nową kostką brukową. W ostatnich dniach kamienny bruk zaczął już pokrywać zachodnią i północną część rynku. Układana jest nowa, granitowa kostka, ale wykorzystywany jest także bruk, który był tam przed remontem. Zobacz, jak zmienia się Stary Rynek w Poznaniu. Oto najnowsze zdjęcia!

📢 PLEBISCYT EDUKACYJNY Głosowanie rozpoczęte! Zobacz, kto został nominowanych do nagrody. Od kilku tygodni nasi Czytelnicy zgłaszali nauczycieli oraz placówki edukacyjne i ich dyrektorów do nagród w wielkim plebiscycie edukacyjnym. We wtorek, 24 października rozpoczęło się głosowanie, w którym laureaci zostaną wybrani najpierw osobno w miastach i powiatach, później w skali województwa, a następnie w ogólnopolskim finale. Zagłosuj na pracowników edukacji! 📢 Stylizacje Patrycji Tuchlińskiej. Takie stroje nosi partnerka 76-letniego milionera Józefa Wojciechowskiego Patrycja Tuchlińska i Józef Wojciechowski są na świeczniku plotkarskich mediów. Młodsza od milionera o 48 lat modelka pokazuje w mediach społecznościowych prywatne życie rodzinne, podróże i luksusową posiadłość nad Jeziorem Zegrzyńskim. Stylizacje 28-latki są zawsze przemyślane i niebanalne. Ukochana dewelopera gustuje zazwyczaj w klasycznych kolorach. Zobacz w galerii, jak się ubiera narzeczona szefa JW Construction.

📢 Oto kobiety miliardera Józefa Wojciechowskiego. Tak wyglądają Patrycja Tuchlińska oraz jego byłe Laura Michnowicz i Beata Pruska Józef Wojciechowski nie jest celebrytą, a mimo to jest w centrum zainteresowania plotkarskich mediów. Wszystko za sprawą jego życia osobistego. Najbogatszy polski deweloper wchodził w relacje z pięknymi, zazwyczaj o wiele młodszymi kobietami. Miał dwie żony, a jedną z nich była Laura Michnowicz. 6 lat temu jego partnerką była Beata Pruska. Obecnie związany jest Patrycją Tuchlińską. Oto kobiety polskiego miliardera. 📢 Tak przez lata wyglądał Dom Studencki Jowita. Stał się ikoną Poznania! Zobacz archiwalne zdjęcia Kultowy Dom Studencki Jowita przez lata stał się ikoną miasta Poznania. Odwiedzało go mnóstwo znanych osób, a w trakcie swojej edukacji mieszkało w niej wiele pokoleń studentów. Dziś już wiadomo, że popularne "Akumulatory" zostaną sprzedane.

📢 Poznańscy Kinomani. Państwo Kalinowscy obejrzeli kilkanaście tysięcy filmów. Zobacz, ile i jakie filmy oglądali na przestrzeni lat Do soboty, 20 listopada, w poznańskich kinach można zobaczyć filmy z okazji rocznicy śmierci najsłynniejszych polskich kinomanów. Maria Kalinowska zawsze mówiła, że „filmy same się nie obejrzą”, a jej mąż Bogdan przygotował własny alfabet, który służył szybszemu notowaniu informacji o filmie w ciemnej sali kinowej. Oni po prostu kochali kino.

Święto Polskości - relacja z Marszu Niepodległości