Przegląd prasy (12.02.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 11.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wiadomości kryminalne z 11.02.2024 w Poznaniu. Wypadki, kradzieże, zaginięcia”?

Prasówka 12.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wiadomości kryminalne z 11.02.2024 w Poznaniu. Wypadki, kradzieże, zaginięcia Sprawdź, jak prezentuje się kronika kryminalna Poznania. Obserwujemu profile facebookowe zajmujące się wydarzeniami kryminalnymi w Poznaniu i okolicach. Z naszego artykułu dowiesz się o kradzieżach, wypadkach, rozbojach czy morderstwach w mieście. Śledź z nami kryminalne wydarzenia w Poznaniu.

📢 Oto Magdalena Boczarska - tak mieszka i żyje na co dzień. Zobaczcie zdjęcia! Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Magdalena Boczarska. To aktualnie jedna z najpopularniejszych polskich aktorek. Na swoim koncie ma grę w takich filmach, jak między innymi "Sztuka kochania", "Różyczka", "Piłsudski" czy "Obywatel". Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Magdalena Boczarska.

📢 Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości" - podróż poślubna. Zobaczcie zdjęcia! Tak wyglądała podróż poślubna Iwony i Gerarda z "Sanatorium miłości"! Iwona i Gerard to najbardziej znana para tego kultowego programu TVP 1. W sierpniu 2023 roku wzięli ślub. Mieli też huczne wesele. Wreszcie przyszedł czas na podróż poślubną. Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości" wybrali się do Omanu. Zobaczcie, jak pięknie spędzali tam czas.

Prasówka 12.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 "Rolnicy. Podlasie" - Oto dom Justyny i Łukasza. Zobaczcie zdjęcia! Tak mieszkają Justyna i Łukasz Maciorowscy z Ciemnoszyj! To bohaterowie niezwykle popularnego serialu dokumentalnego "Rolnicy. Podlasie". Codzienne przygody rolników z Podlasia można oglądać w telewizji Focus TV. Zobaczcie, jak żyją i mieszkają na co dzień Justyna i Łukasz z programu "Rolnicy. Podlasie".

📢 Oto mieszkania zaprojektowane przez zespół Doroty Szelągowskiej. Zobaczcie zdjęcia! Oto mieszkania zaprojektowane przez zespół Doroty Szelągowskiej, dziennikarki i projektantki wnętrz, znanej z takich programów telewizyjnych jak: "Dorota Was urządzi", "Polowanie na kuchnie", "Weekendowe metamorfozy Doroty", "Wielkanocne metamorfozy Doroty", "Polowanie na mieszkanie", "Totalne remonty Szelągowskiej", "Domowe rewolucje", "Tu jest pięknie", "Dorota inspiruje" czy "Metamorfozy Doroty Szelągowskiej". Wie doskonale, jak urządzić nasze domy, by żyło się w nich idealnie i wręcz zachwycały naszych gości. Zobaczcie, jak wyglądają mieszkania zaprojektowane przez zespół Doroty Szelągowskiej. 📢 Oto 10 miast w Wielkopolsce, w których przybyło najwięcej mieszkańców. Jest moda na te miasta Większość miast w Wielkopolsce wyludnia się. Jest to trend ogólnopolski. Są jednak wyjątki. Dotyczą one głównie miejscowości znajdujących się w niewielkiej odległości od Poznania. Zobaczcie, na jakie miasta jest dziś moda w Wielkopolsce. W których w ostatnich 20 latach przybyło najwięcej mieszkańców? Oto TOP 10 miast, do których najchętniej się przeprowadzamy.

📢 Oto Zosia z "Rodziny zastępczej" - tak dziś wygląda Misheel Jargalsaikhan. Zobaczcie zdjęcia! Misheel Jargalsaikhan to aktorka, która sympatię polskich widzów zyskała dzięki roli Zosi Kwiatkowskiej w serialu "Rodzina zastępcza". Dziś jest lekarzem medycyny naturalnej. Zagrała też w serialu "BrzydUla 2". Zobaczcie, jak aktualnie wygląda Misheel Jargalsaikhan, czyli Zosia z "Rodziny zastępczej". 📢 Dom Jakuba z "Rolnik szuka żony", wybranka Anny. Ma ciekawe, stylowe meble. Zobaczcie zdjęcia! Zobaczcie, jak mieszkał Jakub z "Rolnik szuka żony", kandydat na męża Anny. Jakub to mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego, który zgłosił się do programu "Rolnik szuka żony", by lepiej poznać Annę spod Kalisza. Rolniczka wybrała go spośród wielu. Zobaczcie, jak na co dzień mieszkał i żyje Jakub z "Rolnik szuka żony". Tak wygląda jego dom. Mamy zdjęcia! W październiku przeprowadził się do Anny. Mieszkają razem w domu pod Kaliszem.

📢 Tak wygląda dziś Leszek z "Daleko od szosy". Krzysztof Stroiński ma już 73 lata. Zobaczcie zdjęcia! Krzysztof Stroiński to wybitny polski aktor, którego polski widz kojarzy głównie z roli Leszka w serialu "Daleko od szosy". A niesłusznie. Bo aktor ma na swoim koncie wiele bardzo ciekawych ról. Niedawno skończył 73 lata. Zobaczcie, jak dziś wygląda Leszek z "Daleko od szosy". 📢 Sabrina - tak dziś wygląda. Wkrótce skończy 56 lat. Zobaczcie zdjęcia! Sabrina wkrótce skończy 56 lat! Sabrina Salerno to włoska piosenkarka, aktorka, prezenterka telewizyjna i modelka, której międzynarodową sławę przyniósł hit "Boys (Summertime Love)" i teledysk do niego. Sabrina zachwycała swoją urodą 36 lat temu, gdy klip szalał we wszystkich telewizjach. Zachwyca i dziś. Zobaczcie na zdjęciach, jak teraz wygląda Sabrina.

📢 Oto 15 najszybciej wyludniających się miast w Wielkopolsce! Mamy nowe dane Przyjrzyjmy się, jakie miasta Wielkopolski najszybciej się wyludniają i jakie czynniki wpływają na to zjawisko. W ostatnich latach obserwujemy trend migracji ludności z wielkich metropolii do mniejszych miejscowości, które je otaczają. Mieszkańców tracą też mniejsze miejscowości. Jakie miasta z naszego regionu najbardziej się wyludniły? Skąd Wielkopolanie wyprowadzają się najchętniej? Sprawdźcie nasz ranking! 📢 Pożar jednego z budynków na stacji Poznań Antoninek. Trwa akcja strażaków 11 lutego wieczorem doszło do pożaru jednego z budynków na stacji Poznań Antoninek. Na miejscu pracują strażacy. 📢 Oto stare telefony komórkowe, które są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Szalenie bogate domy na sprzedaż w Poznaniu i okolicach. Ich wnętrza robią wrażenie! Piękne i drogie domy na sprzedaż w Poznaniu i okolicach robią wrażenie. Luksusowe rezydencje, unikatowe posiadłości czy reprezentacyjne wille spełniają nawet najbardziej wygórowane wymagania. Znajdziemy w nich prywatne baseny, rozległe ogrody, stoły bilardowe i wiele innych. Te nieruchomości kosztują miliony. Są tego warte? Zobaczcie, jak wyglądają i ile trzeba za nie zapłacić! 📢 Kebaby, burgery i kotlety. To tu w Poznaniu jedli znani youtuberzy. Te miejsca polecają Książulo i MrKryha! Najlepsze kebaby, burgery i kotlety w Poznaniu? Choć restauracji z tymi daniami nie brakuje, to sprawa nie jest prosta. Popularni youtuberzy wielokrotnie odwiedzali stolicę Wielkopolski w poszukiwaniu smacznego jedzenia. Lista miejsc, które sobie szczególnie chwalą, jest całkiem długa. Co znalazło się wśród polecajek Książula i MrKryhy? Sprawdź!

📢 Studniówka 2024 w Poznaniu. Te dziewczyny olśniły swoimi kreacjami. Zobacz najpiękniejsze stylizacje z balów maturalnych. Mamy zdjęcia! Studniówki to prawdziwe kopalnie oszałamiających kreacji! Niektóre przyszłe maturzystki stawiają na klasykę w postaci długich czarnych sukienek, inne zaskakują swoimi wyborami, decydując się na odważne kolory czy niespotykane fasony. Jedno jest pewne, nie sposób wybrać tylko jednej najpiękniejszej! Zobaczcie zdjęcia! 📢 Najpiękniejsze pary na studniówkach 2024 w Poznaniu! Oto piękni, młodzi i uśmiechnięci! Zobacz pary na wyjątkowych zdjęciach! Sezon balów maturalnych trwa w najlepsze! Co weekend w Poznaniu uczniowie ostatnich klas szkół średnich bawią się na swoich studniówkach. Serca wszystkich skradają często urocze pary pięknych i uśmiechniętych przyszłych maturzystów. Na studniówkach towarzyszą im fotoreporterzy "Głosu Wielkopolskiego", a w ich obiektywach często pojawiają się roztańczone, radosne, a czasami nieukrywające swoich uczuć duety. Zobaczcie piękne pary z poznańskich studniówek!

📢 Przyszli maturzyści nie schodzili z parkietu! Tak wyglądała studniówka 2024 Technikum Energetycznego w Poznaniu Studniówka uczniów Technikum Energetycznego w tym roku odbyła się w Domu Żołnierza. Młodzież bawiła się tak dobrze, że nie schodziła z parkietu do późnych godzin nocnych! W tej zabawie towarzyszył im fotoreporter "Głosu Wielkopolskie". Zobaczcie zdjęcia! 📢 Działała w Poznaniu przez 14 lat, teraz Galeria Malta znika z powierzchni ziemi! Zobacz, jak wyglądała jej budowa Galeria Malta była jedną z ładniejszych poznańskich galerii, jednak wygląd, ogromne kino, a także piękna panorama na jezioro Maltańskie nie uchroniły jej przed zamknięciem. Z roku na rok ubywało klientów, a gwoździem do trumny okazało się powstanie w bliskim sąsiedztwie Galerii Posnania. Po raz ostatni korytarzami "Malty" poznaniacy mogli się przejść w grudniu 2023 roku. Teraz czeka ją rozbiórka. My z tej okazji postanowiliśmy przypomnieć, jak przebiegała budowa galerii.

📢 25 lat minęło jak jeden dzień! Oto 20 niezwykłych zdjęć Poznania z 1999 roku Tak wyglądał Poznań w 1999 roku. Miasto bardzo się zmieniło? Narzekamy na korki, przebudowy ulic, wieczne remonty. Szybko ulatuje z pamięci, że Poznań jeszcze zaledwie 25 lat temu wyglądał zupełnie inaczej... Zobaczcie wyjątkowe zdjęcia z archiwum "Głosu Wielkopolskiego" i oceńcie sami, czy rozpoznacie wszystkie miejsca! 📢 Kup dom lub mieszkanie od komornika w Poznaniu i okolicach. Ceny są atrakcyjne! Oto nowe licytacje komornicze. Mamy zdjęcia i ceny W Poznaniu i w powiecie poznańskim dość często pojawiają się nowe licytacje komornicze nieruchomości. Możesz na nich kupić mieszkanie lub dom w okazyjnej, niższej niż rynkowa cenie. Nieruchomości są zajmowane osobom zadłużonym, a później trafiają na licytacje. Sprawdziliśmy najciekawsze oferty w lutym i marcu 2024 roku. Zobacz zdjęcia i ceny w naszej galerii!

📢 TOP 20 największych miast w Wielkopolsce. Tak wygląda najnowszy ranking. Zobacz, kto znalazł się w ścisłej czołówce! Prezentujemy najnowszy ranking miast w Wielkopolsce pod względem liczby ludności. Kto znalazł się w czołowej dwudziestce? Zajrzyj do naszej galerii i sprawdź aktualne zestawienie. Ranking największych miast w Wielkopolsce 2024 powstał na podstawie najbardziej aktualnych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Czy na liście są jakieś zaskoczenia? Lider jest oczywisty, ale kolejne miejsca mogą być niespodzianką. Zwłaszcza, że w porównaniu do poprzedniego rankingu doszło do kilku zmian. Zobacz i przekonaj się sam! 📢 15 najgorszych kierunków studiów w Poznaniu. Po nich zarobisz marne grosze. Prezentujemy kompromitujący ranking! Tu w Poznaniu nie opłaca się studiować! Prezentujemy 15 najgorszych kierunków studiów z Poznania. Po ich ukończeniu zarabia się najmniej. Ten wstydliwy ranking stworzyliśmy na podstawie danych Ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych. Sprawdź, jak prezentuje się to wyjątkowo nieopłacalne zestawienie!

📢 Światowy Dzień Chorego. W Poznaniu z tej okazji odprawiono mszę świętą dla chorych Światowy Dzień Chorego przypada corocznie 11 lutego. W Poznaniu z tej okazji odprawiono mszę świętą. Temat tegorocznego Dnia Chorego brzmi "Nie jest dobrze, by człowiek był sam". Zobacz zdjęcia! 📢 Ferie zimowe. Od poniedziałku nastąpią duże zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w Poznaniu Tegoroczne ferie zimowe w Wielkopolsce potrwają od 12 do 23 lutego. W tym czasie zostaną wprowadzone zmiany w komunikacji miejskiej i podmiejskiej, wynikające z mniejszego zapotrzebowania na obsługę szkół i placówek oświatowych.

📢 Warta Poznań - Raków Częstochowa 2:1 Sensacja w Grodzisku! Piękne gola Szmyta i Savicia Warta Poznań pokonała mistrzów Polski 2:1! To sensacja, bo Zieloni walczą o uratowanie się przed spadkiem, a Raków o obronę tytułu. Podopieczni Dawida Szulczka zostawili na boisku mnóstwo serca, ale zasłużenie wygrali po pięknych golach Kajetana Szmyta i Stefana Savicia.

📢 Wymarzony początek Warty Poznań. Zieloni ogrywają mistrza Polski. Zobaczcie oceny piłkarzy po meczu z Rakowem Piłkarze Warty Poznań w świetnym stylu rozpoczęli rundę wiosenną sezonu 2023/24. Podopieczni trenera Dawida Szulczka zatrzymali na własnym stadionie w Grodzisku Wielkopolskim aktualnego mistrza Polski - Raków Częstochowa 2:1 (2:1). Jednym z bohaterów spotkania był nowy nabytek poznaniaków, Mohamed Mezghrani, który dołączył do zespołu podczas zimowego obozu w Side. Belg może być sporym wzmocnieniem oraz wartością dodaną podczas walki o byt w najwyższej klasie rozgrywkowej. Zobaczcie oceny Zielonych po meczu z Medalikami. 📢 Karolina Pachniewicz z "Big Brother" - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! Tak mieszka i żyje na co dzień Karolina Pachniewicz, gwiazda pierwszej edycji programu Big Brother w TVN. Gdy brała udział w tym niezwykle popularnym telewizyjnym reality show, miała zaledwie 21 lat. Po opuszczeniu domu Wielkiego Brata wyjechała za granicę. Dziś ma 42 lata i jest przyszywaną babcią. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Karolina Pachniewicz z "Big Brothera"!

📢 Biden w szoku! Internauci mają bekę z Poznania. Obśmiewają betonozę i niekończące się remonty. Zobacz najśmieszniejsze memy Wieczne i niekończące się remonty w Poznaniu stały się dla internautów inspiracją do tworzenia memów. Ich autorzy wyśmiewają głównie przedłużającą się rewitalizację Starego Rynku oraz wszechobecną "betonozę". Te śmieszne obrazki rozbawią cię do łez! Zobacz najlepsze memy w naszej galerii.

📢 Oto tanie samochody od komornika! Ceny są wyjątkowo zachęcające. Sprawdź nowe licytacje aut osobowych. Prezentujemy zdjęcia i ceny W najbliższym czasie "pod młotek" na licytacjach komorniczych trafi kilka naprawdę ciekawych samochodów osobowych. W ofercie są pojazdy w dobrym stanie i atrakcyjnej cenie. Prezentujemy auta sprzedawane przez komorników na internetowych aukcjach. Zobaczcie zdjęcia i ceny w naszej galerii! 📢 Za nami Bieg Czekoladowy Słodkie Walentynki! Na nadwarciańskich bulwarach pobiegło prawie 150 osób Prawie 150 osób wystartowało w niedzielę w 16. Biegu Czekoladowym Słodkie Walentynki nad Wartą w Poznaniu. Na 5 km zwyciężyli Grzegorz Michalak i Anna Wiśniewska.

📢 Lech Poznań - Zagłębie Lubin 2:0. Bomba Murawskiego załatwiła sprawę, ale wynik cieszy bardziej niż gra. Zobacz oceny lechitów Lech Poznań rozpoczął wiosenną część rozgrywek od zwycięstwa 2:0 (1:0) Zagłębiem Lubin. Bramki zdobyli Filip Szymczak oraz Radosław Murawski. Cieszą trzy punkty, martwi sytuacja zdrowotna, bo zabrakło chorego Sousy, kontuzjowanego Ishaka oraz Blazica, a urazów nabawili się Ba Loua i Milić. 📢 Szpital w Lechu Poznań. Trener Kolejorza tłumaczy, co z kontuzjowanymi zawodnikami Trener Lecha Poznań, Mariusz Rumak zaliczył drugi debiut na ławce trenerskiej Kolejorza. 46-letni opiekun poznaniaków dokładnie po 3471 dniach poprowadził ponownie Niebiesko-Białych w oficjalnym spotkaniu. Na pomeczowej konferencji szkoleniowiec był zadowolony z postawy swoich zawodników, choć jak sam zaznaczył, jego podopieczni nie ustrzegli się błędów. Trener wyjaśnił również, co z kontuzjowanymi piłkarzami.

📢 500 plus dla małżeństw z długim stażem! Oto, jak otrzymać dodatkowe pieniądze ze świadczenia 500 plus 11.02.2024 Kilka tygodni temu na biurko Marszałek Sejmu Elżbiety Witek trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Sprawdź szczegóły, kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw. 📢 Ten zajazd-widmo w Wielkopolsce kryje mroczne tajemnice. Tu rozegrały się bardzo dramatyczne wydarzenia! Za czasów PRL i także po 90 roku "Zajazd pod Kaczorem" przy trasie z Poznania do Wrocławia był znany w całej Wielkopolsce. Słynął z serwowanej w nim pieczonej kaczki. Dziś dawna restauracja „Pod Kaczorem” w Piotrowie Pierwszym to ruiny, które straszą od 2015 roku, kiedy to doszło do wielkiego pożaru. Poznajcie tajemniczą historie tego miejsca i zobaczcie na zdjęciach, jak wygląda obecnie.

📢 Mosty berdychowskie w Poznaniu z fundamentami. Kolejny etap prac został zakończony. Tak teraz wygląda to miejsce! Trwa budowa tzw. mostów berdychowskich w Poznaniu. Pomiędzy Chwaliszewem, Ostrowem Tumskim i Berdychowem powstaną dwa mosty dla pieszych i rowerzystów. Na przełomie stycznia i lutego zakończyły się prace fundamentowe. Zapadła również decyzja o docelowej separacji ruchu. 📢 Poczta Polska sprzedaje domy, mieszkania i działki. Ceny zachęcają, a lokalizacja jest bardzo atrakcyjna. Zobacz najnowsze oferty i zdjęcia! Szukasz nieruchomości w okazyjnej cenie i atrakcyjnej lokalizacji? Warto sprawdzić ofertę... Poczty Polskiej! Na licytacje wystawione są działki, domy i mieszkania. Mało kto wie, że Poczta Polska sprzedaje również nieruchomości. Stawki podane w ogłoszeniach są bardzo atrakcyjne, jednak uwaga: podczas licytacji mogą wzrosnąć. Oferta Poczty Polskiej jest bardzo bogata. Nieruchomości zlokalizowane na terenie całego kraju. Sprawdź w galerii, jakie obecnie mieszkania i działki można kupić od poczty. Zobacz zdjęcia i ceny.

📢 Niezła inauguracja wiosny, choć nie obyło się bez strat. Lech Poznań wygrywa pierwszy z 18 finałów Lech Poznań dobrze rozpoczął rundę wiosenną piłkarskiej ekstraklasy. Kolejorz na inaugurację 2024 roku, pod wodzą nowego-starego szkoleniowca pokonał przed własną publicznością Zagłębie Lubin 2:0. To nie był mecz marzenie, jednak cal został wypełniony w stu procentach. Nie obyło się w tym meczu bez strat. Do sporej już liczby piłkarzy, którzy zmagają się z urazami i problemami, dołączyło dwóch kolejnych. 📢 Natalia Nykiel pokazała zdjęcia z filipińskich plaży. Zachwyca figurą w bikini Piosenkarka znana z zamiłowania do elektronicznych brzmień i wyrazistych stylizacji Natalia Nykiel pokazała zdjęcia z wakacji na Filipinach, gdzie prezentuje się na plaży w bikini. - Było super odciąć się kompletnie od internetu na kilka dni – przyznaje. Zobacz prywatne, gorące zdjęcia 29-letniej Natalii Nykiel. Tak ubiera się królowa polskiego electro popu.

📢 Dom Edyty Herbuś i Piotra Bukowieckiego - zdjęcia. Para wije wspólne gniazdko - tak będzie tam wyglądać Tancerka i aktorka Edyta Herbuś z producentem filmowym Piotrem Bukowieckim po ośmiu latach związku wiją wspólne gniazdko. Budowa ich domu idzie pełną parą. Herbuś i Bukowiecki wychowują wspólnie trójkę dzieci Bukowieckiego z poprzednich związków. Zobacz, jak żyje para. 📢 Akcja służb na dworcu w Poznaniu. Bezdomny mężczyzna miał ugodzić nożem Na teren poznańskiego dworca Poznań Główny przyjechało w sobotę, 10 lutego wiele policyjnych samochodów. Policja przekazuje, że bezdomny miał ugodzić kogoś nożem. 📢 Psy zdechły kilka dni po odbiorze z hodowli. Hodowca twierdzi, że sprzedała zdrowe psy Pies zakupiony od hodowcy zdechł w ciągu kilku dni od zakupu. Nowi właściciele udali się z nim do weterynarza. Okazało się, że pies musiał być chory już przed zakupem. Hodowca zaprzecza, żeby sprzedane zwierzę zachorowało w hodowli. Sytuacja dotyczy psów odebranych w ten sam weekend

📢 Wybuch bankomatu w Ujściu. Na miejscu pracują policjanci W sobotę, 10 lutego w miejscowości Ujście doszło do wybuchu bankomatu. Policjanci zabezpieczają ślady na miejscu zdarzenia. 📢 Emerytura księży. Tyle wpływa na konto duchownych! [10.02.2024] Emerytura księży - tyle wpływa na konto duchownych. Emerytury dla duchownych wzbudzają duże zainteresowanie społeczeństwa. Analizując dostępne informacje, można zauważyć, że świadczenia przysługujące duchownym są czasem dwukrotnie wyższe niż emerytura przeciętnego obywatela. Taki stan rzeczy wynika z faktu, że po zakończeniu aktywnej służby duszpasterskiej, ksiądz otrzymuje nie tylko emeryturę z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), lecz również dodatkowe wynagrodzenie z Funduszu Kościelnego. Dowiedz się więcej.

📢 Dodatek węglowy 2024 - są nowe informacje dodatku węglowym [10.02.2024] Wsparcie finansowe na zakup węgla podczas zimy to znaczące wsparcie dla wielu rodzin w Polsce w okresie niskich temperatur. Ministerstwo Klimatu poinformowało niedawno o wprowadzeniu nowego wzoru wniosku, który będzie obowiązywał od 2024 roku w kontekście dodatkowych środków ochronnych. Z tego powodu osoby korzystające z węgla do ogrzewania swoich domów mają nadzieję na możliwość skorzystania z nowych form wsparcia finansowego. Monitorujemy aktualne informacje dotyczące daty uruchomienia nowego programu dodatków węglowych przez rząd.

📢 Znamy liczby, które najczęściej padają w losowaniach lotto od blisko dwóch dekad. SPRAWDŹ [10.02.2024] Te liczby najczęściej padają w Lotto. Sprawdź, które liczby najczęściej padają w losowaniach od blisko dwóch dekad. Zwycięskie sumy sięgają wielu milionów złotych, co czyni Lotto jedną z najbardziej popularnych gier oferowanych przez Totalizator Sportowy. Przeprowadziliśmy analizę dotyczącą najczęściej występujących numerów w losowaniach Lotto w ciągu ostatnich dwóch dekad. Istnieje szansa, że numery, które najczęściej pojawiały się w przeszłości, mogą przynieść szczęście również w przyszłych losowaniach. 📢 13 emerytura w 2024 roku: dla kogo, kiedy, ile wyniesie? [10.02.2024] 13 emerytura w 2024 roku: dla kogo, kiedy, ile wyniesie? [SZCZEGÓŁY]. Trzynasta emerytura pozostaje w grze! Mimo wcześniejszych spekulacji na temat likwidacji tego dodatkowego świadczenia po wyborach parlamentarnych w 2023 roku, "trzynastka" nie tylko przetrwała, ale także zyskała towarzystwo - w 2024 roku emerytowie otrzymają nie tylko trzynastą, lecz również czternastą emeryturę. Kto będzie uprawniony do tych dodatkowych świadczeń, kiedy można spodziewać się ich wypłaty, i jakie będą ich wysokości? Zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem, gdzie przedstawimy szczegóły dotyczące trzynastej i czternastej emerytury w 2024 roku.

📢 Zmiana na stanowisku Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu. Piotr Mąka zdał obowiązki W piątek, 9 lutego nadinsp. Piotr Mąka zameldował o zdaniu obowiązków na stanowisku. Od października 2017 r. dowodził on wielkopolskim garnizonem będąc Komendantem Wojewódzkim Policji w Poznaniu. Decyzją ministra, jego obowiązki przejął inspektor Tomasz Olczyk. 📢 Pierwsza gwiazdka Michelin w historii Poznania! "To była magia. Telefon nie przestawał dzwonić" odpowiada szef kuchni Artur Skotarczyk Po ukończeniu 20 roku życia zaczął pracować jako szef kuchni, mimo że “pod sobą” miał kucharzy z dużo większym doświadczeniem. Serwował posiłki Janowi Kulczykowi, który ze zdziwieniem zapytał: “Skąd pan się wziął?”, a od czerwca poprzedniego roku stał się 4 szefem kuchni w historii polskiej gastronomii z gwiazdką jakości Michelin. Co to osiągnięcie zmieniło w jego życiu? Czy Polacy znają się na kuchni? - rozmowa z Arturem Skotarczykiem szefem kuchni poznańskiej restauracji Muga, zdobywcą gwiazdki Michelin.

📢 Wyprzedaże AMW. Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje ubrania. Wojskowa jakość i wytrzymałość w rozsądnej cenie Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje ubrania. AMW znana jest z szerokiej gamy produktów oferowanych na sprzedaż, ale mało kto zdaje sobie sprawę, że wśród nich znajduje się również odzież. To prawda, wojsko sprzedaje ubrania, w tym koszule, kurtki, buty, bluzy, czapki, spodnie, płaszcze, noże i wiele innych przedmiotów. 📢 Tak balowano prawie 100 lat temu w Polsce na największych balach. Zobacz archiwalne zdjęcia! Karnawał to okres zabawy z długą tradycją. Szaleństwu często towarzyszyły bale, podczas których panie mogły przywdziać wieczorowe suknie, a panowie eleganckie garnitury... Zobacz, jak balowano w Polsce w latach 20-tych i 30-tych podczas najsłynniejszych bali.

📢 W takim domu mieszkają Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony". Zobaczcie zdjęcia! Tak mieszkają dziś Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony". To jedna z dwóch par, które zdecydowały się rozpocząć wspólne życie po 10. edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Od października mieszkają w w domu Anny pod Kaliszem. Jakub przeprowadził się do niej. Planują wspólne życie. Niewykluczone, że w przyszłym roku będzie ślub i wesele. Zobaczcie, jak mieszkają Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony".

📢 Droga ekspresowa S5 zablokowana w obu kierunkach w okolicach Leszna. Utrudnienia na wysokości Rawicza i pod Wrocławiem Droga ekspresowa S5 zablokowana w obu kierunkach między węzłem Lipno na północy i węzłem Leszno Południe. Policja kieruje podróżnych objazdem przez Leszno! Utrudnienia także na wysokości Rawicza i między Trzebnicą a Wrocławiem. 📢 Nowy pomnik powstanie w Poznaniu. Będzie związany z Powstaniem Wielkopolskim Podczas obchodów upamiętniających 105. rocznicę podpisania rozejmu w Trewirze, który formalnie kończył Zwycięskie Powstanie Wielkopolskie, zapowiedziano budowę nowego pomnika w Poznaniu. Monumenty miałby upamiętnić marszałka Ferdynanda Focha - francuskiego dowódcę, który przyczynił się do uznania Wielkopolski za ziemnie polskie. 📢 Oto najbardziej wystrzałowe miasto w Wielkopolsce! Jest idealne na weekendową wycieczkę. Znani blogerzy Addicted2travel polecają Pyzdry Szukasz pomysłu na weekend w Wielkopolsce? Znamy miejsce, które idealnie nadaje się na wycieczkę! Pyzdry, bo o nie chodzi, noszą miano najbardziej "wystrzałowego" miasta w regionie. To właśnie właśnie tutaj po raz pierwszy w Polsce użyto armaty podczas wojny domowej w 1383 roku. Sielskie widoki, wydmy śródlądowe, baseny, bajecznie położone pole lawendy, ciekawy street art, piesze wędrówki, spływ po Warcie, place zabaw, zabytki – to wszystko i wiele więcej znajdziesz zaledwie godzinę jazdy od Poznania. Pyzdry są szczególnie polecane przez popularny blog Addicted2travel.

📢 Tak wyglądają luksusowe i bajecznie drogie apartamenty w Poznaniu! Zobacz najdroższe mieszkania w Poznaniu na sprzedaż Wnętrza tych mieszkań robią wrażenie, ale... ich ceny także. Za duży metraż, piękny wystrój i dobrą lokalizację trzeba sporo zapłacić. W stolicy Wielkopolski nawet kilka milionów złotych! Jakie luksusowe apartamenty są obecnie dostępne? Przygotowaliśmy dla Was galerię najdroższych mieszkań w Poznaniu na sprzedaż. 📢 Podtopienia w Lesznie. Wybudowana niedawno droga stoi w wodzie Grunty wzdłuż ulicy Szybowników w Lesznie zamieniły się w "jeziora" z powodu zbierającej się tam wody. Nowy łącznik drogowy do Przejezdnej wybudowany w 2023 roku też znalazł się częściowo pod wodą. - Z tego asfaltowego dywanika nie będzie co zbierać, jak zejdzie woda – mówią mieszkańcy. 📢 Fortuna za porcelanę z PRL - zdjęcia, ceny. Na tych naczyniach można zarobić Porcelana z czasów PRL może być dziś warta krocie. Słynny fajans z Włocławka, naczynia wyprodukowane w Ćmielowie, Chodzieży Wałbrzychu wracają do naszych domów. Stare porcelanowe naczynia, wazony, kury wystawione na sprzedaż na portalu OLX kosztują w 2024 roku. Masz jeszcze taką porcelanę? Możesz na niej zarobić. Zobacz zdjęcia i aktualne ceny porcelany z PRL.

📢 Koniec wielkiego protestu rolników w Poznaniu. "Będziemy walczyć do końca, nie odpuścimy!". Zapraszamy na naszą relację! Z dwunastu stron zjeżdżają do stolicy Wielkopolski rolnicy biorący udział w dzisiejszym ogólnopolskim proteście. Nad bezpieczeństwem ruchu czuwają setki policjantów. Aleje Niepodległości w godz. 10:00 – 16:00 na odcinku od ul. Niezłomnych do Parku Cytadela będą wyłączona z ruchu. Nasi reporterzy są na miejscu.

📢 Oto najlepsze pączki w Poznaniu. Te cukiernie są najwyżej oceniane. Sprawdź, gdzie warto pójść w tłusty czwartek! Tłusty czwartek coraz bliżej, a to oznacza poszukiwanie najlepszych pączków w całym Poznaniu. W mieście nie brakuje różnych kawiarni, cukierni i pączkarni, które oferują bardzo dobre produkty. Jednak niektóre takie miejsca cieszą się większym uznaniem klientów niż inne. Gdzie w Poznaniu kupimy najlepsze i najsmaczniejsze pączki? Przedstawiamy listę najlepiej ocenianych miejsc według użytkowników wyszukiwarki Google.

📢 Protest rolników w Wielkopolsce. Domagają się zmian w polityce UE. Trudna sytuacja na drogach w całej Wielkopolsce – Poznań będzie zablokowany cały, dlatego radzimy, że jeżeli ktoś musi opuścić Poznań, niech zrobi to do godziny 8.00 – ostrzegali w czwartek 8 lutego organizatorzy protestu rolników. Rano ruszą ze swoich punktów zbiórek dookoła Poznania pod Urząd Wojewódzki. Liczą, że będzie ich tysiące. Ruch samochodowy w Poznaniu będzie sparaliżowany! 📢 Zawodnik Lecha Poznań otrzymał zielone światło na odejście w letnim okienku transferowym. Mógł odejść już zimą Jeden z obrońców Lecha Poznań, otrzymał propozycję kontraktu z zespołu PKO BP Ekstraklasy. Zawodnik nie otrzymał jednak zgody na transfer w zimowym okienku transferowym. 📢 Szczęki zjadają galerię handlową w Poznaniu! Ruszyła wielka rozbiórka. Zobacz zdjęcia Do tej pory na placu rozbiórki Galerii Malta trwały prace przygotowawcze. 8 lutego na teren galerii wjechał ciężki sprzęt. Specjalne nożyce do betonu, przypominające szczęki, rozpoczęły prucie konstrukcji parkingu wielopoziomowego. Według internautów wygląda to tak jakby maszyna "zjadała" budynek. Zobacz zdjęcia z rozbiórki Galerii Malta w Poznaniu.

📢 Piłkarska ekstraklasa wraca do TVP Sport! Mecz kolejki będzie wiosną pokazywany przez telewizję publiczną TVP pozyskała prawa do transmisji meczów PKO Bank Polski Ekstraklasy. W sezonie 2023/24 publiczny nadawca pokaże 15 spotkań. Transmisja z pierwszego meczu Śląsk Wrocław – Pogoń Szczecin już w najbliższą niedzielę, 11 lutego o godzinie 17.30 w TVP Sport. 3 marca o godz. 17.30 ta sama stacje pokaże wyjazdowy mecz Lecha Poznań z Rakowem Częstochowa.

📢 Ferie zimowe 2024 w Poznaniu. Dużo atrakcji dla dzieci i młodzieży. Co będzie się działo? Sprawdź program! Ferie zimowe 2024 zbliżają się do Wielkopolski wielkimi krokami. W tym roku wiele poznańskich instytucji przygotowało atrakcje dla dzieci i młodzieży. Jednak należy się spieszyć. W wielu przypadkach miejsca są ograniczone i wymagają rezerwacji miejsc!

📢 Widowiskowe tańce na Studniówce 2024 w III LO. Zobacz zdjęcia! Lutym jest kolejnym miesiącem sezonu studniówkowego, który rozpoczął się już na początku stycznia. W Hotelu Mercure w Poznaniu spotkali się uczniowie klas maturalnych III LO w Poznaniu. Towarzyszył im fotoreporter z Głosu Wielkopolskiego. Zobacz zdjęcia z ich studniówki! 📢 Studniówka 2024. Zobacz, jak bawili się przyszli maturzyści z Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego! Lutym jest kolejnym miesiącem sezonu studniówkowego, który rozpoczął się już na początku stycznia. W Domu Żołnierza w Poznaniu spotkali się uczniowie klas maturalnych Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego im. Poznańskich Olimpijczyków. Zobacz zdjęcia z ich studniówki! 📢 Tak bawili się uczniowie Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu na swojej studniówce. Zobacz zdjęcia z imprezy Lutym jest kolejnym miesiącem sezonu studniówkowego, który rozpoczął się już na początku stycznia. W Andersia Hotel w Poznaniu spotkali się uczniowie klas maturalnych Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego. Towarzyszył im fotoreporter z Głosu Wielkopolskiego. Zobacz zdjęcia z ich studniówki!

📢 Widowiskowe tańce i piękni przyszli maturzyści. Tak wyglądała studniówka 2024 IX LO w Poznaniu! Zobacz zdjęcia Sezon studniówkowy trwa w pełni. W Poznaniu rozpoczął się już na początku stycznia. 3 lutego swoją studniówkę mieli przyszli maturzyści IX Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu. W zabawie towarzyszył im fotoreporter Głosu Wielkopolskiego! Zobacz jak bawiła się młodzież!

📢 Tak bawili się sportowcy i goście w hotelu Andersia w Poznaniu. Oto zdjęcia z 66. Enea Balu Sportowca "Głosu Wielkopolskiego" Za nami 66. Enea Bal Sportowca "Głosu Wielkopolskiego". W piątkowy wieczór w hotelu Andersia w Poznaniu poznaliśmy najlepszych sportowców i trenera Wielkopolski w 2023 roku. Triumfowali kajakarka Martyna Klatt oraz jej trener Tomasz Kryk. Na bal przybyli wybitni sportowcy i liczni goście. Jak zwykle zabawa trwała do białego rana. Zobaczcie na zdjęciach, jak bawili się uczestnicy 66. Enea Balu Sportowca "Głosu Wielkopolskiego" w Poznaniu.

📢 Takie będą najmodniejsze fryzury wiosną 2024. Mamy zdjęcia i inspiracje Modne fryzury to takie, które aktualnie są w trendach, widzimy je na Instagramie czy w serialach i filmach Netflixa. To też takie uczesania, w których czujemy się dobrze. Warto pamiętać, ze dobrze dobrana fryzura nie tylko poprawi naszą samoocenę, ale nawet odejmie nam lat. Zobaczcie zdjęcia i inspiracje. 📢 Zobacz, jak bawili się na studniówce uczniowie XV LO im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu. Mamy zdjęcia Sezon studniówkowy dobiega końca. Na początku lutego w Domu Żołnierza spotkali się uczniowie ostatnich klas XV LO im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu. Zabawa trwała do późnych godzin nocnych, a przyszłym maturzystom towarzyszył fotoreporter "Głosu Wielkopolskiego". Zobacz zdjęcia z ich studniówki! 📢 Studniówka 2024 w Poznaniu. Wielki bal w środku tygodnia. Tak bawili się uczniowie ZSGD i XVIII LO. Zobacz zdjęcia z tej wyjątkowej imprezy Luty rozpoczął się kolejną studniówką. W pałacu w Batorowie spotkali się uczniowie ostatnich klas Zespołu Szkół Geodezyjno-Drogowych i XVIII Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu. Zabawa trwała do późnych godzin nocnych, a przyszłym maturzystom towarzyszył fotoreporter "Głosu Wielkopolskiego". Zobacz zdjęcia z ich studniówki!

📢 Te galerie handlowe w Poznaniu upadły lub nie przetrwały próby czasu. O niektórych nikt już nie pamięta! W Poznaniu, zaraz po Warszawie działa najwięcej sklepów dyskontowych w Polsce. Podobna liczba placówek tego typu znajduje się jedynie we Wrocławiu. Niegdyś mówiło się, że stolica Wielkopolski jest także stolicą galerii handlowych. Niektóre z nich borykają się obecnie z małym zainteresowaniem ze strony klientów przez co także z pustymi lokalami. W galerii przedstawiamy te z nich, które nie przetrwały próby czasu. 📢 Oto Conan Kaźmierski, syn Królowej Życia - tak mieszka i żyje. Zobaczcie zdjęcia gwiazdy TTV Conan Kaźmierski jest synem Dagmary Kaźmierskiej, niekwestionowanej gwiazdy programu "Królowa życia" w TTV. Występował w wielu odcinkach tego kultowego reality show. Widzowie widzieli jak zmieniał się przez lata. Dziś studiuje medycynę. Był też właścicielem lodziarni na Stabłowicach we Wrocławiu. Zobaczcie, jak mieszka i żyje Conan Bestia Kaźmierski.

📢 Studniówka 2024. Był piękny wystrój, suknie i szykowne garnitury! Zobacz zdjęcia z eleganckiej studniówki XXI LO i ZSB nr 1 w Poznaniu Już mniej niż 100 dni dzieli tegorocznych maturzystów od egzaminu dojrzałości. Z tej okazji w sobotę, w hotelu Andersia spotkali się uczniowie ostatnich klas Zespołu Szkół Budownictwa Nr 1. Ich studniówka to był bardzo elegancki bal! 📢 Takich mebli z PRL poszukują kolekcjonerzy - ceny, zdjęcia. W 2024 roku można się na nich wzbogacić Urządzanie wnętrz w starym stylu czy duchu vintage jest obecnie w modzie. Stare meble z czasów PRL dostają drugie życie - takie odrestaurowane perełki na aukcjach internetowych są niekiedy sporo warte. Masz takie stare fotele, krzesła, komody, kredensy? Możesz na niektórych zarobić. Zobacz stare meble poszukiwane przez kolekcjonerów. Oto ceny i zdjęcia.

📢 Wybierz z nami Mistrzów Handlu. Trwa głosowanie - zobacz liderów handlu w naszym regionie! Od 16 stycznia trwa głosowanie w plebiscycie Mistrzowie Handlu 2024. Zgłoszeni do konkursu przez naszych Czytelników, a swoich klientów kandydaci walczą o atrakcyjne nagrody. Sprawdź, jak sobie radzą Twoi faworyci, oddaj głos i pomóż im w drodze do zwycięstwa w naszej akcji! 📢 Amanci z PRL-u zachwycali na ekranach. To za nimi kobiety szalały, a mężczyźni im zazdrościli. Mieli nie tylko urodę, ale też „to coś” Najwięksi amanci z czasów PRL-u potrafili nieco rozświetlić szarą, monotonną, a dla wielu także trudną codzienność. Telewizja, choć nie proponowała wówczas wiele, dawała możliwość, by choć na chwilę zapomnieć o problemach. Szczególną uwagę, zwłaszcza pań, zwracali przystojniacy, w tym aktorzy, piosenkarze i prezenterzy. Przypominamy, do kogo w czasach PRL-u wzdychały Polki.

📢 Aleksandra Popławska w nietypowych butach na jesień i Olga Bołądź w spódnicy, którą nosiło się lata temu. Gwiazdy na festiwalu w Gdyni Buty Aleksandry Popławskiej to model, którego łatwo nie dopatrzymy się na mieście, ani w sklepie, z kolei spódnica Olgi Bołądź w takim wydaniu przywodzi na myśl lata 90. Do dawnych trendów, które powracają na salony, nawiązują też w swoich stylizacjach między innymi Marianna Zydek czy Sonia Bohosiewicz. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni trwa w najlepsze, a wraz z kolejnymi dniami przybywają na niego następni goście ze świata kina. 📢 Uczestnicy Gogglebox 2023. Zobacz jak zmieniły się gwiazdy popularnego programu TTV Gogglebox to program telewizyjny emitowany od 2014 roku. Program oparty na brytyjskim formacie na licencji All3Media International, którego oryginał jest emitowany na antenie Channel 4. Program za sprawą uczestników szybko stał się hitem stacji TTV. Zobaczcie, jak przez te dziewięć lat zmienili się uczestnicy Gogglebox.

📢 Znaczki pocztowe z PRL - aktualne ceny i zdjęcia. Tyle są warte najdroższe unikaty i kolekcje Stare znaczki pocztowe z czasów PRL są dziś na wagę złota. Można je sprzedać i dostać za nie sporą sumę. Kiedyś było to modne hobby - dziś to prawdziwy skarb. Polskie, zagraniczne, z PRL-u, a nawet przedwojenne –niektóre są warte majątek. Zobacz najdroższe oferty sprzedaży starych znaczków pocztowych na portalu OLX. 📢 TOP 20 restauracji w Poznaniu. Tu warto zjeść według internautów! Sprawdź ranking Ponad 1000 restauracji, barów i kawiarni działa w Poznaniu według portalu TripAdvisor. Które z nich są najlepsze i najsmaczniejsze? Prezentujemy 20 najlepszych restauracji w Poznaniu, które są najwyżej oceniane przez internautów. W naszym zestawieniu znajdziecie adresy oraz rodzaj kuchni serwowanej przez dany lokal. Oto TOP 20 lokali w Poznaniu na podstawie głosowania samych internautów.

📢 Poznań nie do poznania! Zapytaliśmy sztuczną inteligencję (AI) jak będzie wyglądała stolica Wielkopolski za 100 lat. Zobacz ilustracje! Wszystko się zmienia, ale czy zawsze zmienia się na lepsze? – mógłby z westchnieniem rzecz Paulo Cohelio, gdyby przypadkiem odwiedził Poznań i budzące sporo kontrowersji „zrewitalizowane” miejsca w przestrzeni publicznej takie jak Rynek Łazarski, Święty Marcin czy Plac Kolegiacki. A jak mógłby zmienić się Poznań w perspektywie stu lat? Takich wizji architektonicznych i planistycznych w obecnym magistracie jeszcze nie ma (może to i lepiej), ale od czego mamy – będącą obecnie na szczycie popularności - sztuczną inteligencję (AI) i coraz liczniejsze programy graficzne operujące na jej bazie? 📢 Oto kobiety miliardera Józefa Wojciechowskiego. Tak wyglądają Patrycja Tuchlińska oraz jego byłe Laura Michnowicz i Beata Pruska Józef Wojciechowski nie jest celebrytą, a mimo to jest w centrum zainteresowania plotkarskich mediów. Wszystko za sprawą jego życia osobistego. Najbogatszy polski deweloper wchodził w relacje z pięknymi, zazwyczaj o wiele młodszymi kobietami. Miał dwie żony, a jedną z nich była Laura Michnowicz. 6 lat temu jego partnerką była Beata Pruska. Obecnie związany jest Patrycją Tuchlińską. Oto kobiety polskiego miliardera.

