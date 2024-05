Przegląd prasy (13.05.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 12.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Opuszczony dwór Ferdynanda Kalksteina w Stawianach koło Wągrowca. Klimatyczny budynek od lat stoi i niszczeje. Zobacz, jak wygląda!”?

W Stawianach, niewielkiej wsi koło Wągrowca, znajduje się wyjątkowy dworek z XIX wieku. Klimatyczny budynek okala z każdej strony park w stylu krajobrazowym. Jaka jest historia tego miejsca?

📢 Ciekawe miejsca tylko godzinę drogi od Poznania. Zaplanuj wyjątkową jednodniową wycieczkę w pięknej Wielkopolsce Atrakcyjna jednodniowa wycieczka w Wielkopolsce jest możliwa! Przedstawiamy ciekawe miejsca, które warto odwiedzić, a dojazd samochodem lub pociągiem ze stolicy Wielkopolski potrwa około godzinę! Zobacz w galerii nasze propozycje. Kilka z nich zostało wyróżnionych przez National Geographic. 📢 Lech - Legia 1:2 Dwa samobóje! Kolejorz sam strzelał sobie w kolano. Zobacz oceny Lech Poznań przegrał z Legią Warszawa przy Bułgarskiej 1:2 i powoli może zapomnieć o europejskich pucharach. Tak kuriozalnego ligowego klasyka już dawno nie obserwowaliśmy. Piłkarze Kolejorza wyszli na boisko sparaliżowani. Strzelili sobie dwa samobóje. Mrozek jeszcze obronił rzut karny. To, co wyczyniał na boisku Lech Poznań w pierwszej części, było wręcz niezrozumiałe i niewytłumaczalne. Gol Pereiry w 84 minucie padł za późno, by odwrócić losy tego kolejnego w wykonaniu Lecha słabego meczu.

Prasówka 13.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 To był sabotaż! Lech Poznań pomógł Legii Warszawa wygrać mecz przy Bułgarskiej w Poznaniu. Idealne podsumowanie sezonu Kolejorza Porażka Lecha Poznań z Legią Warszawa 1:2 (0:2) było idealnym podsumowaniem tegorocznego sezonu, a przede wszystkim rundy wiosennej w wykonaniu Kolejorza. Do stolicy Wielkopolski przyjechała najsłabsza Legia od lat. Jednak to jej nie przeszkodziło, aby wywieźć z Bułgarskiej trzy punkty i przeskoczyć ekipę Mariusza Rumaka w tabeli. Bramki dla Stołecznych zdobywali... piłkarze Kolejorza. "Wstyd" to słowo, które pojawiło się na oprawie fanów Lecha, idealnie obrazuje to wszystko, co przeżywają kibice w tym sezonie.

📢 Rolnik szuka żony 11 - Oto uczestnicy programu, poznajcie ich bliżej. Mamy zdjęcia! [13.05.2024] Za nami zerowy odcinek kultowego programu TVP 1, "Rolnik szuka żony". Poznaliśmy dziewięciu uczestników, którzy wkrótce zawalczą o miłość na ekranach telewizorów. Jednak, kto ostatecznie wystąpi w programie, w dużej mierze zależy od zaangażowania widzów. Aktualnie rolnicy i rolniczki, którzy dostali szansę wzięcia udziału w programie, czekają na listy od potencjalnych partnerów, gotowych do bliższego poznania oraz nawiązania relacji z bohaterami "Rolnik szuka żony". 📢 Monika Goździalska z "Big Brother" - tak żyje. Zobaczcie jej odważne zdjęcia! [13.05.2024 r.] Monika Goździalska to znana modelka, dziennikarka i osobowość medialna, a także uczestniczka takich programów jak "Big Brother" czy "The Real Housewives. Żony Warszawy". Aktualnie w Kanale Zero Krzysztofa Stanowskiego prowadzi program "Pobudka". Zobaczcie, jak żyje dziś Monika Gożdzialska. Mamy jej odważne zdjęcia!

📢 Oto Magdalena Boczarska - tak mieszka i żyje na co dzień. Zobaczcie zdjęcia! [13.05.2024 r.] Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Magdalena Boczarska. To aktualnie jedna z najpopularniejszych polskich aktorek. Na swoim koncie ma grę w takich filmach, jak między innymi "Sztuka kochania", "Różyczka", "Piłsudski" czy "Obywatel". Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Magdalena Boczarska. 📢 Oto Cher - tak dziś wygląda. Wkrótce skończy 78 lat. Zobaczcie zdjęcia! [13.05.2024] Tak wygląda teraz Cher. Wkrótce skończy 78 lat. Zobaczcie zdjęcia! Cher to popularna amerykańska piosenkarka i aktorka. Choć do listy jej aktywności zawodowych powinniśmy jeszcze dopisać co najmniej kilka: pisarka, tancerka, modelka, autorka tekstów, prezenterka telewizyjna. Mimo słusznego wieku ciągle jest bardzo aktywna i świetnie wygląda. Niedawno rozstała się ze swoim o 40 lata młodszym partnerem. Zobaczcie, jak wygląda dziś Cher.

📢 Oto Joanna Jędrzejczyk na odważnych zdjęciach. Zobaczcie ją w bikini! [13.05.2024 r.] Joanna Jędrzejczyk, znana z triumfów w MMA, boksie tajskim, kickboxingu i boksie, to nie tylko sportowa legenda, ale także inspirująca postać o wielu talentach. Choć obecnie skupia się na nowych wyzwaniach, jej wpływ wciąż trwa. Zobacz, jak polska mistrzyni prezentuje się na odważnych zdjęciach, które odkrywają jej nowe oblicze. 📢 Julia Roberts - tak dziś wygląda jedna z najpiękniejszych kobiet na świecie. Mamy zdjęcia! [13.05.2024] Julia Roberts, jedna z najwybitniejszych aktorek amerykańskich, od zawsze budziła zachwyt swoją talentem i urodą. Zyskała światową sławę rolą w kultowym filmie "Pretty Woman", a jej kariera ciągle kwitnie. Sprawdźmy, jak dziś prezentuje się ta niezwykła aktorka. 📢 Oto Iga Świątek w bikini - tak wygląda. Ludzie pod wrażeniem: "Pretty woman!" [13.05.2024 r.] Tak wygląda Iga Świątek na odważnych zdjęciach. Fani pod wrażeniem: "Jesteś najseksowniejszą tenisistką wszech czasów". Iga Świątek to aktualnie najlepsza tenisistka na świecie. Udowodniła to wygrywając WTA Finals i w wielkim stylu powróciła na szczyt rankingu singlowego WTA. Jest niezwykle pracowitym sportowcem. W swoim napiętym grafiku znajduje jednak czas na relaks. W trakcie jej ostatnich wakacji można ją było zobaczyć w bikini. Mamy odważne zdjęcia Igi Świątek!

📢 Kelly z "Beverly Hills 90210" - tak dziś wygląda Jennie Garth. Zobaczcie zdjęcia! [13.05.2024 r.] Tak wygląda dziś Jennie Garth, czyli Kelly w "Beverly Hills 90210". Właśnie skończyła 51 lat! Jennie Garth na początku lat 90. XX wieku była jedną z najpopularniejszych aktorek na świecie. Wszystko za sprawą głównej roli w serialu "Beverly Hills 90210", który przyciągał przed telewizory miliony widzów, również w Polsce. Czym dziś się znajduje i jak wygląda popularna Kelly z "Beverly Hills 90210"? Zobaczcie!

📢 Tak mieszka Beata z "Rolnik szuka żony 11". Ma dom i gospodarstwo na obrzeżach miasta. Zobaczcie zdjęcia! [13.05.2024 r.] Beata z Wielkopolski zgłosiła się do programu "Rolnik szuka żony 11", by znaleźć partnera. Ma dom i gospodarstwo sadownicze w granicach dużego wielkopolskiego miasta. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Beata z "Rolnik szuka żony".

📢 Tak żyje Tadeusz z "Sanatorium miłości 11". Jego pierwszy związek zakończył się rozwodem [13.05.2024 r.] Tadeusz z Krzyżanowic postanowił wziąć udział w jednym z popularnych programów telewizyjnych, "Sanatorium miłości". Co było jego motywacją? Marzy o ponownym zawarciu związku małżeńskiego. Liczy, że udział w tym reality show pomoże mu znaleźć tę wyjątkową osobę, z którą będzie mógł podzielić radości i smutki. 📢 Wiemy, kim są uczestnicy "Sanatorium miłości 6". Poznajcie ich bliżej. Zobaczcie zdjęcia! Poznajcie osoby, które zdecydowały się wziąć udział w szóstej edycji programu "Sanatorium miłości". Przybyli do Krynicy-Zdroju, gotowi na poszukiwanie przyjaźni i być może nawet miłości. Oto sześć pań i sześciu panów, którzy staną się bohaterami tego kultowego programu TVP1. 📢 Ula z "Klanu" - tak dziś wygląda. Aleksandra Niżyńska zrezygnowała z aktorstwa. Postawiła na naukę! [13.05.2024 r.] Aleksandra Niżyńska, znana widzom jako Ula z "Klanu", podjęła odważną decyzję po 11 latach grania w serialu. Obecnie ma 39 lat i podąża zupełnie inną ścieżką niż aktorstwo. Oto co obecnie robi i jak wygląda jej życie. Sprawdźcie, czy się zmieniła.

📢 Tak żyje Ryszard z "Sanatorium miłości 6" - "Jak to na mnie spadnie, to będę zadowolony" [13.05.2024 r.] Ryszard, mieszkający w Krakowie, liczy sobie 67 lat i ma za sobą bogatą ścieżkę życiową. Jego kariera zawodowa rozpoczęła się po ukończeniu szkoły elektrycznej, gdzie pracował jako elektromonter. Dosyć szybko dostał awans, który otrzymał po napisaniu... starannego podania o urlop. To wydarzenie skierowało go na ścieżkę sukcesu zawodowego.

📢 Tak żyje Zygmunt z "Sanatorium miłości 6". Trudne chwile go nie załamały [13.05.2024 r.] Zygmunt z Krakowa to człowiek o niezwykłej historii i niegasnącym optymizmie. Pomimo życiowych burz, nie traci pogody ducha. Znajduje się obecnie w "Sanatorium miłości" w Krynicy-Zdroju w poszukiwaniu kobiety, z którą mógłby spędzić jesień życia. Zapraszamy do bliższego poznania tej wyjątkowej postaci.

📢 Oto Kamila Boś z "Rolnik szuka żony" na odważnych zdjęciach. Wygląda pięknie, zobaczcie! [13.05.2024 r.] Kamila Boś, postać znana z programu "Rolnik szuka żony", wyróżnia się nie tylko wyjątkową urodą, lecz także determinacją i siłą woli. Od momentu swojego udziału w programie, który miał miejsce trzy lata temu, jej popularność stale wzrasta. Zobaczcie, jak Kamila Boś prezentuje się na wyjątkowo śmiałych zdjęciach. 📢 Oto najciekawsze atrakcje turystyczne w Wielkopolsce według National Geographic! Zobaczcie zdjęcia [13.05.2024 r.] Na liście znalazły się miejsca, które warto wg National Geographic odwiedzić w województwie wielkopolskim! W tym regionie nie można się nudzić. Znajdziemy tu atrakcje zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Są piękne zabytki, obiekty historyczne, ale i niezwykle malownicze krajobrazy. W Wielkopolsce nie można się nudzić. A jakie atrakcje województwa znalazły się w TOP 12 przygotowanym przez prestiżowy National Geographic? Zobaczcie!

📢 Oto Pierce Brosnan i jego synowie. Są przystojni jak ojciec i pracują w modelingu. Zobaczcie zdjęcia! [13.05.2024 r.] Oto synowie Pierce'a Brosnana. Są przystojni i są modelami. Pierce Brosnan to jeden z najpopularniejszych współczesnych aktorów. Najbardziej znany jest z serii filmów, w których zagrał Jamesa Bonda: "GoldenEye", "Jutro nie umiera nigdy", "Świat to za mało" i "Śmierć nadejdzie jutro". Z dziennikarką Keely Shaye Smith ma dwóch synów, obaj są modelami. Zobaczcie, jak wyglądają Dylan i Paris Brosnan.

📢 Leszek z "Daleko od szosy" - tak dziś wygląda Krzysztof Stroiński. Ma już 73 lata. Zobaczcie zdjęcia! [13.05.2024 r.] Krzysztof Stroiński to wybitny polski aktor, którego polski widz kojarzy głównie z roli Leszka w serialu "Daleko od szosy". A niesłusznie. Bo aktor ma na swoim koncie wiele bardzo ciekawych ról. Niedawno skończył 73 lata. Zobaczcie, jak dziś wygląda Leszek z "Daleko od szosy".

📢 Oto Aleksandra Hamkało na odważnych zdjęciach. Z tej strony gwiazdy "Na dobre i na złe" nie znacie! [13.05.2024 r.] Od pierwszej chwili na planie Aleksandra Hamkało, polska aktorka, wiedziała, że chce podążać ścieżką sztuki. Choć pierwszy raz zagrała w reklamie mając zaledwie trzy lata, jej pasja do aktorstwa rozwijała się nieustannie. Dziś jest rozpoznawalną twarzą polskiego ekranu, szczególnie znaną z roli Julii Bart w kultowym serialu "Na dobre i na złe". Na Instagramie zamieszcza bardzo odważne zdjęcia. Zajrzyjcie do naszej galerii. 📢 Conan Kaźmierski, syn Królowej Życia - tak mieszka i żyje. Zobaczcie zdjęcia gwiazdy TTV [13.05.2024 r.] Conan Kaźmierski jest synem Dagmary Kaźmierskiej, niekwestionowanej gwiazdy programu "Królowa życia" w TTV. Występował w wielu odcinkach tego kultowego reality show. Widzowie widzieli jak zmieniał się przez lata. Dziś studiuje medycynę. Był też właścicielem lodziarni na Stabłowicach we Wrocławiu. Zobaczcie, jak mieszka i żyje Conan Bestia Kaźmierski.

📢 Sanatorium miłości 6 - tak żyje na co dzień Marysia z Łodzi, nowa uczestniczka programu [13.05.2024 r.] Tym razem w "Sanatorium miłości 6" doszło do niespodziewanej zmiany. Maria Luiza z Gliwic postanowiła opuścić program, otwierając miejsce dla nowej uczestniczki. Poznajcie Marysię, emerytowaną pielęgniarkę z Łodzi. Co stoi za tą decyzją i kim jest nowa kuracjuszka? Zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem, a także do obejrzenia galerii zdjęć.

📢 20 najbogatszych gmin w Wielkopolsce! Mamy dane na 2024 rok [13.05.2024 r.] Ministerstwo Finansów udostępniło dane dotyczące wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin na 2024 rok. Dzięki temu wiemy, jakie są aktualnie najbogatsze gminy w Wielkopolsce. Poznajcie 20 wielkopolskich miast i gmin z najwyższym wskaźnikiem G. 📢 Oto dom i ogród Marii z "Sanatorium miłości 6". Tak mieszka na co dzień kuracjuszka z Czarnowa. Mamy zdjęcia! [13.05.2024 r.] Maria z Czarnowa, niezwykle przedsiębiorcza kobieta, podjęła decyzję o udziale w programie "Sanatorium miłości 6" w TVP 1 w nadziei na znalezienie partnera, z którym mogłaby dzielić radości i wyzwania codzienności. Choć jej życie zawodowe było pełne sukcesów, towarzyszy mu pewna pustka osobista, którą pragnie wypełnić miłość. Zobaczcie jak mieszka i żyje na co dzień Maria z "Sanatorium miłości". Mamy zdjęcia jej domu i ogrodu.

📢 Alexis z "Dynastii" w maju skończy 91 lat. Tak dziś wygląda Joan Collins, Zobaczcie zdjęcia! [13.05.2024 r.] Tak dziś wygląda Joan Collins, czyli słynna Alexis, gwiazda serialu "Dynastia". Joan Collins w latach 90. XX wieku zdobyła fanów na całym świecie, również w Polsce. Swego czasu była uznawana za jedną z najpiękniejszych kobiet na świecie. 23 maja 2024 roku skończy 91 lat i nadal wygląda wspaniale. Jest ikoną Hollywood. Zobaczcie, jak dziś prezentuje się kobieta, którą w latach 80. XX wieku okrzyknięto symbolem seksu. 📢 Tak wyglądają dom i gospodarstwo Wiktorii z "Rolnik szuka żony 11". Mamy zdjęcia! [13.05.2024 r.] Wiktoria, uczestniczka programu "Rolnik szuka żony 11", mieszka na malowniczej wsi w północnej części województwa kujawsko-pomorskiego. Po ukończeniu I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu, studiowała rolnictwo na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Wiktoria z "Rolnik szuka żony".

📢 Najlepsze memy o meczu Lech - Legia. Diabeł pisał Kolejorzowi scenariusz Hasło "wstyd" z oprawy uprzedziło, to co nastąpiło potem na murawie. Lech Poznań przez dwa (!) samobóje zszedł już na przerwę w hitowym meczu z Legią Warszawa przy szokującym wyniku 0:2. - Diabeł pisał Kolejorzowi ten scenariusz - podsumował komentator w Canal+ Sport. Zobaczcie najlepsze memy o niedzielnym spotkaniu PKO Ekstraklasy. 📢 Co można podziwiać za 2 zł? Oto najciekawsze atrakcje zaplanowane na Noc Muzeów 2024 w Poznaniu! W nocy z 18 na 19 maja odbędzie się XXII edycja poznańskiej Nocy Muzeów. Z tej okazji około 75 placówek przygotowuje szereg niecodziennych wydarzeń. W programach można znaleźć najlepsze ekspozycje, nowe możliwości zwiedzania oraz dodatkowe atrakcje. Oferta części z instytucji jest całkowicie bezpłatna. Pozostałe z miejsc wprowadzają symboliczne opłaty.

📢 "Wstyd", "Zakład utylizacji marzeń". Mocna oprawa i transparenty kibiców Lecha Poznań na meczu z Legią Warszawa Hasło "Wstyd" pojawiło się na oprawie kibiców Lecha Poznań w chwili rozpoczęcia hitowego meczu z Legią Warszawa. Tym słowem wypełniona po brzegi publiczność podsumowała wszystkie wpadki, a było ich wiele, jakich dopuścili się piłkarze w trwającym sezonie - na czele z zaprzepaszczoną szansą na mistrzostwo Polski. Pojawiło się też mnóstwo transparentów w Kotle. Piłkarze odpowiedzieli... dwoma samobójami, puentując koszmarny rok. Pod koniec drugiej połowy na murawę rzucono race, przez co gra została na moment przerwana. 📢 Szybciej z Poznania do Leszna, Konina i Gniezna. Koleje Wielkopolskie ruszają z połączeniami ekspresowymi Ekspresy Kolei Wielkopolskich to nowość, która umożliwi podróżnym szybsze połączenia z większymi miastami na terenie Wielkopolski.

📢 Rekordowa Wielka Majówka z BMW 2024 w Dobrzycy pod Pleszewem. Zjechali się fani "beemki" z całej Polski Wielka Majówka z BMW w Dobrzycy trwa w najlepsze. Miłośnicy aut "beemek" z całej Wielkopolski i nie tylko spotkali się po raz siódmym na wielkim zlocie BMW na Nowym Świecie w Dobrzycy. Tak majówkę świętują prawdziwi fani motoryzacji 📢 "Co ja tu robię?" Oto najlepsze memy i śmieszne obrazki o egzaminie ósmoklasisty. Uśmiejesz się do łez! Widzisz, jak wszyscy używają linijki, a ty nie masz nawet pomysłu, do którego zadania? Tak egzamin ósmoklasisty widzą twórcy memów i śmiesznych obrazków. Zebraliśmy najlepsze żarty na ten temat. Sprawdź naszą galerię! Obiecujemy, uśmiejecie się do łez!

📢 Oto Liv Tyler, córka lidera grupy Aerosmith Stevena Tylera - tak teraz wygląda. Zobaczcie zdjęcia! [12.05.2024] Tak dziś wygląda Liv Tyler, córka lidera grupy Aerosmith Stevena Tylera i fotomodelki Bebe Buell. Liv Tyler to amerykańska aktorka, córka lidera grupy Aerosmith Stevena Tylera i fotomodelki Bebe Buell. 29 lat temu razem z Alicią Silverstone wystąpiła w słynnym teledysku taty "Crazy". Wkrótce skończy 47 lat. Zobaczcie, jak dziś wygląda Liv Tyler.

📢 Oto najbiedniejsze gminy w Wielkopolsce! Mamy najnowsze dane na 2024 rok! [12.05.2024 r.] Mamy najnowsze dane z Ministerstwa Finansów, na podstawie których stworzyliśmy listę 20 najbiedniejszych gmin w Wielkopolsce. Dane dotyczą tak zwanych wskaźników G, czyli wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin na 2024 rok. Poznajcie najbiedniejsze gminy w województwie wielkopolskim. 📢 Ewa Swoboda na odważnych zdjęciach. "Tak właśnie wygląda milion dolarów w złocie"! [12.05.2024 r.] Ewa Swoboda, utalentowana polska lekkoatletka, specjalizuje się w biegach na 60 i 100 metrów. Jej ostatni wyczyn podczas Orlen Copernicus Cup w Toruniu zachwycił świat. Z wynikiem 7,01 sekundy na 60 metrów, Swoboda wykręciła najlepszy tegoroczny czas na świecie, demonstrując nie tylko talent, ale i determinację. Ewa Swoboda zapracowała na ten sukces. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia!

📢 Pchli Targ w Poznaniu zadebiutował w nowym miejscu. Zobacz, jak wygląda giełda staroci w Komornikach. Co można było tam kupić? Mamy zdjęcia! Poznański pchli targ, znany z wyjątkowych znalezisk i przystępnych cen, niedawno zadebiutował na parkingu Centrum Handlowego Auchan w Komornikach. W nowej lokalizacji pojawili się poszukiwacze okazji oraz miłośnicy niepowtarzalnych przedmiotów. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć, które oddają wyjątkową atmosferę pchlego targu w Komornikach i prezentują niektóre z perełek, jakie można było tam znaleźć!

📢 Piękne klasyki motoryzacji w Rydzynie i Lesznie. Trwa zlot pojazdów zabytkowych Po raz dwudziesty na terenie Zamku Królewskiego w Rydzynie odbył się Rajd Pojazdów Zabytkowych z udziałem ponad sześćdziesięciu maszyn. Przez cały weekend w Rydzynie, a w niedzielę 12 maja także w Lesznie, oglądać można piękne zabytkowe maszyny: samochody i motocykle.

📢 Takie są najdroższe dzielnice w Poznaniu. Tu mieszkają prawdziwi krezusi. Oto najnowszy ranking! Ceny na rynku nieruchomości cały czas szaleją. Z najnowszych analiz wynika, że w porównaniu z ubiegłym miesiącem ceny mieszkań w Poznaniu wzrosły o 0,34 proc., natomiast od początku roku aż o 4,46 proc. W tej chwili średnia cena mieszkania w stolicy Wielkopolski wynosi 10 147 zł za metr kwadratowy. To oznacza wzrost o 433 zł od początku roku. Wiemy, które dzielnice w Poznaniu są najdroższe. Najnowszy ranking przygotował Portal Sonar Home. Sprawdź, gdzie w Poznaniu mieszkają prawdziwi krezusi. Tam ceny mieszkań są najwyższe.

📢 W Poznaniu powstaje nowoczesne centrum. "Jest odpowiedzią na braki wykwalifikowanej kadry". Zobacz zdjęcia z placu budowy Na Winogradach w Poznaniu powstaje nowoczesne centrum branżowe. Będą w nim kształcić się piekarze. Do tej pory powstały już fundamenty pod całym budynkiem, a aktualnie wznoszone są ściany parteru. Zobacz zdjęcia z placu budowy i sprawdź, jak wygląda postęp prac.

📢 Budynek znanej agencji towarzyskiej "Cindy" na licytacji komorniczej. Tak wyglądało to miejsce ponad 10 lat temu. Zobacz zdjęcia! Agencja Towarzyska "Cindy" została zlikwidowana przez służby w 2011 roku. Teraz budynek przy ulicy Dziewińskiej 76A w Poznaniu wystawiony jest na licytacji komorniczej. 📢 Kup mieszkanie od komornika. Ceny są okazyjne! Oto oferty z Poznania i okolic. Sprawdź nowe licytacje komornicze [ZDJĘCIA, CENY] W Poznaniu i okolicach dość często pojawiają się nowe licytacje komornicze nieruchomości. Możesz na nich kupić mieszkanie w atrakcyjnej, niższej niż rynkowa cenie. Nieruchomości są zajmowane osobom zadłużonym, a później trafiają na licytacje. Sprawdziliśmy najciekawsze oferty z Poznania i okolic w maju i czerwcu 2024 roku. Zobacz zdjęcia i ceny w naszej galerii! 📢 Tym znanym osobom udało się pokonać nowotwór. 12 maja to Europejski Dzień Walki z Czerniakiem. Sprawdź objawy raka skóry 12 maja obchodzony jest Europejski Dzień Walki z Czerniakiem. Jest on najbardziej złośliwym nowotworem skóry u ludzi rasy białej. Z roku na rok zachorowalność wzrasta o 10 procent. Najlepszym sposobem jest profilaktyka, a w tym przypadku regularne obserwowanie znamion i zmian na skórze. Nowotwory nie muszą być wyrokiem. Dowodem na to są znane osoby, którym udało się pokonać raka. Zobacz w galerii, kto wygrał tę walkę.

📢 Zenek Martyniuk to kolekcjoner mercedesów. Zobacz jakie modele posiada gwiazdor disco polo Król disco polo Zenek Martyniuk, nie raz podkreślał, że interesuje się motoryzacją. Okazuje się, że jego ulubioną marką aut jest Mercedes. Gwiazdor może sobie pozwolić na kilka egzemplarzy, w tym zabytkowych, tych samochodów w swoim garażu. 📢 Aryna Sabalenka na odważnych zdjęciach. Tak w bikini wygląda główna rywalka Igi Świątek. Mamy fotki! [12.05.2024] Aryna Sabalenka to białoruska tenisistka, która na swoim koncie ma wiele fantastycznych sukcesów. Aktualnie jest główną rywalką Igi Świątek. Zajmuje drugie miejsce w rankingu WTA. To również przepiękna kobieta, która na Instagramie prezentuje często bardzo odważne zdjęcia. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie Sabalenkę w bikini. 📢 Armaty, mundury i samochody pancerne! "Maki czerwone" - Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu przybliża bitwę pod Monte Cassino Pamiątki po żołnierzach 2. Korpusu Polskiego, zdjęcia, dokumenty, mundury, a do tego oryginalny sprzęt pancerny i artyleryjski, trafiły na specjalną wystawę „Czerwone maki” w Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu. Do końca sierpnia można podziwiać ją na ekspozycji zewnętrznej i w pawilonie A.

📢 Zorza polarna nad Poznaniem i Wielkopolską. Niesamowity spektakl na niebie. Zobacz spektakularne zdjęcia! W piątek 10 maja wieczorem na niebie w całej Polsce pojawiła się zorza polarna. Mimo łuny i zachmurzonego nieba widać ją było również w Poznaniu i innych miejscach Wielkopolski. Wyglądała obłędnie! Zobacz zdjęcia w naszej galerii. 📢 Jarosław Kaczyński w Sompolnie: „Nie popełniajmy samobójstwa społecznego, gospodarczego, narodowego” W sobotę 11 maja w Sompolnie miała miejsce wizyta prezesa Prawa i Sprawiedliwości - Jarosława Kaczyńskiego. Na spotkanie, które odbyło się w tamtejszej szkole, przyszło prawie 300 osób. Kaczyński w większości mówił o sprawach dotyczących członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz o zbliżających się wyborach do europarlamentu.

📢 Gdzie na kawę i deser w Poznaniu? Oto 10 najlepszych kawiarni w mieście. Wygrały w plebiscycie bloga MyTuJemy. Sprawdź słodki ranking! Zastanawiasz się, gdzie w Poznaniu wypijesz smaczną kawę i zjesz pyszny deser? Przychodzimy z pomocą! Odkryj 10 najlepszych kawiarni w Poznaniu, wybranych przez internautów w plebiscycie popularnego bloga kulinarnego "MyTuJemy". Przejdź do galerii o zobacz ranking.

📢 Pierwsze oblężenie Zamku w Stobnicy przyciągnęło setki zwiedzających. Takiego widowiska jeszcze nie było! W weekend, 11 i 12 maja pod Zamkiem w Stobnicy ma miejsce wyjątkowe i jedyne takie wydarzenie "Pierwsze oblężenie Zamku w Stobnicy". Jedyne dlatego, że jeszcze nigdy wcześniej, żaden zamek we współczesnych czasach, podczas rekonstrukcji nie był oblężony. Co to znaczy i dlaczego tak się stało? Wyjaśniamy w artykule. 📢 Oto nieoczywiste miejsca do odpoczynku w Poznaniu. Wśród nich są niezwykłe parki i place zabaw. Warto się tam wybrać! Poznań słynie z pięknych i dużych parków. W mieście nie brakuje jednak też tych mniej oczywistych miejsc idealnych do odpoczynku i ucieczki od zgiełku. Są wśród nich wyjątkowe parki i atrakcyjne place zabaw. Poznaj je w naszej galerii. Warto je odwiedzić!

📢 Rezerwy Lecha Poznań znokautowane na wyjeździe. Młodzi lechici do końca będą walczyli o utrzymanie. Spadek zagląda im w oczy W poprzednim meczu młodzi lechici zremisowali u siebie z KKS Kalisz 1:1. W ramach 32. serii gier rezerwy Kolejorza udały się do Krakowa, by zmierzyć się z miejscowym Hutnikiem. W składzie zabrakło dwóch kluczowych zawodników – Szymona Pawłowskiego i Maksymiliana Dziuby. Niestety, przełożyło się to na obraz gry i podopieczni trenera Artura Węski przegrali z Hutnikiem Kraków 0:3.

📢 Tak wyglądał Poznań w PRL. Zobacz 50 wyjątkowych zdjęć. Te miejsca poznaniacy wspominają z sentymentem! Te zdjęcia wiele osób obejrzy z łezką w oku. Zapraszamy na niezapomnianą podróż w czasie do Poznania lat 60., 70. i 80. Pamiętasz, jak wyglądało miasto w PRL-u? Oglądając te fotografie, wielu z Was z pewnością się wzruszy. W naszej galerii znajdziecie miejsca, które poznaniacy wspominają z sentymentem, między innymi kultową Adrię, pływalnię przy ul. Niestachowskiej, Cyrk Olimpia i wiele innych. Miłego oglądania!

📢 Prognoza pogody na wakacje 2024 od IMGW. Co nas czeka od maja aż do sierpnia? Sprawdź! Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) udostępnia niezbędne informacje dla osób, które już teraz rozpoczynają planowanie swojego wakacyjnego urlopu. Eksperci z IMGW przygotowali eksperymentalną prognozę pogody, która obejmuje okres od maja do sierpnia 2024 roku. Dowiedz się, jakie warunki pogodowe mogą nas spotkać w trakcie letniego wypoczynku. 📢 Giełda kwiatowa w Poznaniu! Oto wyjątkowe rośliny we wszystkich kolorach tęczy. Goździki, hortensje i wiele więcej Mamy zdjęcia! Przy ulicy Droga Dębińska 12 w Poznaniu odbyła się giełda kwiatowa. Duży wybór roślin we wszystkich kolorach tęczy po raz kolejny zachęciły fanów roślinności do odwiedzenia tego miejsca. Nasz fotoreporter też się tam udał, by zrobić zdjęcia giełdy kwiatowej. Zapraszamy do ich obejrzenia.

📢 Oto jak żyje i mieszka Mikael "Król" Ishak. Jak napastnik Lecha Poznań spędza czas poza boiskiem? Oto prywatne zdjęcia gwiazdy Kolejorza! Mikael Ishak, pełniący rolę kapitana w drużynie Lecha Poznań, nie może zaliczyć obecnego sezonu do tych najbardziej udanych w swojej karierze. Szwedzki napastnik, znany ze swoich zdolności strzeleckich, w bieżących rozgrywkach zdołał wpisać się na listę strzelców 10 razy we wszystkich rozgrywkach. Jest to wynik znacznie niższy niż ten, którego dokonał w poprzednim sezonie, kiedy to jego konto zasiliło aż 20 bramek. Zobaczcie na zdjęciach, jak Mikael Ishak spędza czas poza murawą.

📢 "Więcej niż pasja". 98-latek prowadzi warsztat nieprzerwanie od zakończenia wojny. Od ponad 50 lat w Poznaniu. Historia pana Wacława Wacław Milewski od 79 lat prowadzi własny warsztat mechaniczny. W 1970 roku przeniósł go do Poznania na ulicę Kotwiczą 4. Mimo swojego wieku oraz pracy, którą wykonuje nieustannie od zakończenia II wojny światowej, 98-latek nie zamierza się zatrzymywać. Chce poprowadzić warsztat do setnych urodzin

📢 Poznaj nową Miss Nastolatek Wielkopolski 2024! Oto najpiękniejsze Wielkopolanki. Zobacz zdjęcia tegorocznych kandydatek W pięknych okolicznościach Hotelu 500 w Tarnowie Podgórnym, nieopodal Poznania, 5 maja odbyło się uroczyste wydarzenie, podczas którego wybrano Miss Nastolatek Województwa Wielkopolskiego 2024. Tytuł ten przypadł w udziale Partycji Czajkowskiej. Zobacz na zdjęciach, kto ubiegał się o miano najpiękniejszej nastolatki Wielkopolski! 📢 Poznaliśmy nową Miss Wielkopolski! Zmagania najpiękniejszych kobiet w naszym regionie. Zobacz zdjęcia wszystkich kandydatek! [Zdjęcia] W malowniczej scenerii Hotelu 500 w Tarnowie Podgórnym, nieopodal Poznania, odbyła się uroczysta gala, podczas której wyłoniono Miss Województwa Wielkopolskiego 2024. To właśnie Sara Prętkowska zdobyła to prestiżowe wyróżnienie, wyprzedzając inne równie piękne kandydatki z Wielkopolski. Jak wyglądały te, które ubiegały się o tytuł Miss Wielkopolski? Zobaczcie na zdjęciach! 📢 Bieg Krokodyla 2024 nad Rusałką w Poznaniu. Uczestnicy wspierali szlachetny cel. Zobacz zdjęcia W sobotnie przedpołudnie 11 maja nad poznańską Rusałką odbyła się kolejna edycja Biegu Krokodyla na różnych dystansach i w różnych kategoriach wiekowych. Środki zebrane podczas wydarzenia zostaną w całości przeznaczone na wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin.

📢 2,5 tysiąca złotych mandatu i zatrzymane prawo jazdy w Wielkopolsce. Za co? Wyjątkową głupotą popisał się jeden z kierowców, którego zatrzymano w Wielkopolsce. Musi zapłacić słony mandat i stracił prawo jazdy.

📢 Pożar domu jednorodzinnego w Puszczykowie. Strażacy znaleźli zwłoki około 40-letniego mężczyzny W nocy z piątku na sobotę doszło do pożaru domu w Puszczykowie. Wewnątrz znaleziono Strażacy znaleźli zwęglone zwłoki około 40-letniego mężczyzny. 📢 Oto najstarsze osiedla z wielkiej płyty w Poznaniu. Ile lat jeszcze wytrzymają? Możecie być zaskoczeni! Osiedla z blokami z wielkiej płyty to symbol czasów PRL i krajobraz wielu miast w Polsce. Charakterystyczne budynki, choć często krytykowane, mają swoją niepowtarzalną historię i znaczenie. Które osiedla z blokami z wielkiej płyty w Poznaniu są najstarsze? Sprawdź ranking w przygotowanej przez nas galerii zdjęć.

📢 To najlepsze MEMY o życiu w bloku. Oto prawdziwe piekło na ziemi? Wiercenie, głośny seks, imprezy. Lekko nie jest... Z tego się śmiejemy Memy o życiu w bloku to... nie są wcale śmieszne obrazki z internetu, przekonują ci, którzy mieszkają w blokowiskach. Jak mówi znane porzekadło, kto mieszka w bloku, ten się w cyrku nie śmieje! Życie w wielkim mrowisku nie należy do najłatwiejszych. I bez względu na to, czy blok z wielkiej płyty, czy nowoczesne budownictwie, problemy bywają podobne. Jakie? Tak widzą to twórcy memów. 📢 Były spiker Legii Warszawa z apelem do kibiców Lecha Poznań. Na celowniku tłuste koty. "To by było coś, co by obiegło cały piłkarski świat" Lech Poznań w ramach 32. kolejki PKO BP Ekstraklasy podejmie Legię Warszawa. Dojdzie więc do derbów Polski, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród kibiców. Kolejorz sprzedał ponad 40 tysięcy wejściówek i zapowiadany jest komplet kibiców. Z nietypowym pomysłem wyszedł były spiker Legii Warszawa - Wojciech Hadaj, który wystosował apel do sympatyków Lecha Poznań.

📢 Matura 2024. Język niemiecki: Formuła 2023 - poziom rozszerzony. Tutaj znajdziesz arkusze CKE 9 marca zakończył się trzy obowiązkowe matury pisemne na poziomie podstawowym. Przed maturzystami jeszcze co najmniej trzy matury - dwie ustne (język polski i nowożytny) oraz jedna na poziomie rozszerzonym. W tym artykule po godzinie 19:00 ukażą się arkusze CKE z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym (Formuła 2023). 📢 Nadchodzi weekend, w Poznaniu znowu będą tłumy. Stare Miasto i centrum wyglądają znakomicie, warto wybrać się na spacer. Zobacz zdjęcia! Ależ to była wspaniała majówka w Poznaniu! Dopisała pogoda, więc na Stary Rynek i do centrum Poznania ruszyły tłumy. Po ponad dwóch latach uciążliwych remontów poznaniacy i turyści odkrywają miasto na nowo. Trzeba przyznać, że prezentuje się ono świetnie. Zobacz zdjęcia fotoreportera "Głosu Wielkopolskiego" z soboty, 4 maja.

📢 Kasety magnetofonowe z lat 80. i 90. przeżywają w 2024 roku renesans - oto zdjęcia i ceny. Tyle dziś trzeba za nie zapłacić W późnym PRL-u kasety magnetofonowe były bardziej popularne niż płyty winylowe. Obecnie wraz z modą na vintage przeżywają renesans. Ile są dziś warte? Jakie są dzisiaj ceny kaset magnetowidowych? Zobacz zdjęcia i przykładowe ceny. 📢 Paznokcie maj 2024: dodaj swoim dłoniom świeżości [11.05.2024] Pastelowe paznokcie to klasyka, która nigdy nie wychodzi z mody. W sezonie 2024 wracają one na salony piękności z nowymi, świeżymi propozycjami, które zachwycają delikatnością i subtelnością. Czy chcesz wiedzieć, jakie są najmodniejsze propozycje pastelowych trendów na ten rok? Zapraszamy do galerii zdjęć! Zainspiruj się i odśwież swój manicure!

📢 Zorzę polarną było widać też z Gubałówki i na Sądecczyźnie! Fascynujące Niebo nad Podhalem przybrało kolory czerwieni, fioletu i zieleni. Mieszkańcy Podhala i turyści, którzy nie poszli szybko spać z piątku na sobotę mogli zobaczyć niesamowite zjawisko. Podobnie było m.in. na Sądecczyźnie!

📢 Te znaki zodiaku są bardzo inteligentne. Lepiej z nimi nie pogrywać. Które znaki zodiaku są wyjątkowo przenikliwe? 10.05.2021 Niektóre znaki zodiaku cechują się niesamowitą inteligencją. To ludzie rezolutni, pomysłowi, kochający się w erudycji. Trudno wygrać z nimi w dyskusji, trudno też je przechytrzyć. Jeśli lubisz kłamać, z pewnością szybko rozgryzą twoje gierki. Te znaki zodiaku mają niebywale otwarty umysł! 📢 Matura z wiedzy o społeczeństwie 2024: WOS formuła 2023. Tu znajdziesz ODPOWIEDZI i ARKUSZE CKE - poziom rozszerzony. Sprawdź! Matura z wiedzy o społeczeństwie jest jednym z pierwszych pisemnych egzaminów na poziomie rozszerzonym. Matura z WOS-u 2024 rozpoczęła się w piątek, 10 maja, o godzinie 9:00. Na stronie "Głosu Wielkopolskiego" w tym artykule pojawią się zarówno arkusze CKE oraz poprawne rozwiązania wszystkich zadań. Wyniki będą podawane po godz. 14:00. Artykuł należy wielokrotnie odświeżać, by zobaczyć najnowsze odpowiedzi!

📢 Sławomir Suchomski strzelał gole dla Lecha i Olimpii Poznań, grał w Warcie i Dyskobolii. Teraz promuje książkę o swojej karierze Pochodzi z Tucholi, jednak swoje najlepsze lata kariery spędził w Wielkopolsce. Grał dla Olimpii Poznań, Lecha Poznań, Warty Poznań czy Dyskoboli Grodzisk Wielkopolski. Sławomir Suchomski wraz z autorem Zbigniewem Masternakiem napisali książkę, którą w najbliższym czasie będą promować właśnie w Poznaniu. 📢 Tak wyglądały Winogrady i Piątkowo ponad pół wieku temu. Mamy wyjątkowe archiwalne zdjęcia. Rozpoznasz te miejsca? Ponad pół wieku temu, w 1962 roku zatwierdzony został Ogólny Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Poznania. Zapisane zostały w nim plany zmian w krajobrazie miasta do 1980 roku. Postanowiono wówczas rozbudować północną część Poznania. Tak zaczęły powstawać Winogrady. Zobacz Winogrady i Piątkowo na archiwalnych zdjęciach.

📢 Nie do uwierzenia! Tak wyglądał Poznań w 2000 roku. Rozpoznasz te miejsca? Zobacz niesamowite zdjęcia Tak wyglądał Poznań w 2000 roku. Miasto bardzo się zmieniło? Narzekamy na korki, na przebudowy ulic, na wieczne remonty. Szybko ulatuje z pamięci, że Poznań jeszcze zaledwie 24 lata temu wyglądał zupełnie inaczej... Zobaczcie niezwykłe zdjęcia z archiwum "Głosu Wielkopolskiego" i oceńcie sami, czy rozpoznacie wszystkie miejsca! 📢 Tanie mieszkania i domy od wojska! Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje nieruchomości. Ceny są wyjątkowo okazyjne. Sprawdź najnowsze oferty Szukając mieszkania lub domu warto zwrócić uwagę na ofertę Agencji Mienia Wojskowego. Wśród wystawionych na licytacje nieruchomości znajdują się zarówno zapomniane powojskowe tereny, działki, jak i lokale mieszkalne. Oferta AMW jest różnorodna i obejmuje zarówno duże miasta, jak i mniejsze miasteczka powiatowe, co sprawia, że każdy może znaleźć coś dla siebie. Zobacz, jakie obecnie mieszkania można kupić od wojska.

📢 Koreańskie czołgi K2 nie będą produkowane w WZM w Poznaniu. Czy szef PGZ przeniósł produkcję czołgów na Śląsk? PGZ wyjaśnia Budowane na bazie koreańskich K2 polskie wersje czołgów nie będą powstawały w Wojskowych Zakładach Motoryzacyjnych w Poznaniu. Szef PGZ przeniósł produkcję czołgów na Śląsk. 📢 Poznań sadzi zieleń. Teraz na ulicy Garbary w centrum miasta. Będą drzewa i krzewy. Utrudnienia potrwają tam przez następny tydzień. Ważne prace na fragmencie ulicy Garbary w centrum Poznania. Zarząd Dróg Miejskich rozpoczął odbruki oraz sadzenie drzew i niskiej zieleni między placem Bernardyńskim a ul. Kazimierza Wielkiego. Na czas prac obowiązują tam ograniczenia w parkowaniu. Gdzie jeszcze w tym roku zazieleniono poznańskie ulice?

📢 Klub na Fali w Poznaniu ma usunąć infrastrukturę znad rzeki Warty. Urząd Miasta podał konkretną datę. Czytelnicy: "Kompletna farsa!" Sprawa Klubu na Fali jest już powszechnie znana wielu poznaniakom. Pisaliśmy o problemach wielokrotnie. Na początku maja ponownie odezwał się do nas czytelnik przekazując niepokojące zdjęcia. Urząd Miasta podał oficjalną datę, kiedy infrastruktura klubu ma zniknąć.

📢 Matura z matematyki 2024: Formuła 2015. Tu znajdziesz ODPOWIEDZI i ARKUSZE CKE - poziom podstawowy. Sprawdź! Matura z matematyki to kolejny obowiązkowy egzamin. Odbyła się ona 8 maja o godzinie 9:00. Na stronie "Głosu Wielkopolskiego" w tym artykule dostępne są zarówno arkusze CKE, jak i poprawne rozwiązania wszystkich zadań. Opublikowaliśmy je o godz. 14:00. Artykuł należy wielokrotnie odświeżać, by zobaczyć najnowsze odpowiedzi! 📢 Te znaki zodiaku się nie znoszą! Ich połączenie to gwarantowana kłótnia. Sprawdź, które znaki zodiaku nigdy się nie dogadają Jedną z przyczyn konfliktów i kłótni między ludźmi może być ich data urodzenia. Astrologowie są zgodni, że nie wszystkie znaki zodiaku do siebie pasują, a połączenie niektórych z nich może okazać się prawdziwą mieszanką wybuchową i wywołać burzliwe kłótnie. Sprawdziliśmy, jakie znaki zodiaku się nie lubią. Zobaczcie, jakich połączeń unikać.

📢 Osobowość Roku 2023 - głosowanie rozpoczęte. Zobacz, kto został nominowany do prestiżowych tytułów Wielki plebiscyt rozpoczęty! Głosami naszych Czytelników zostaną przyznane prestiżowe tytuły Osobowość Roku w pięciu kategoriach. Kandydatów do nagród nominowało Kolegium Redakcyjne. Plebiscyt zakończy uroczysta gala na Zamku Królewskim w Warszawie, a laureaci zostaną uwiecznieni na kartach książki. 📢 Tajemnicze drzwi w centrum Poznania. Wiemy, dokąd prowadzą! Mamy niesamowite zdjęcia ze środka Niewiele osób wie, że pod Wzgórzem Przemysła w centrum Poznania znajdują się tunele, które podczas II wojny światowej służyły jako schrony przeciwlotnicze. Dziś są one zamknięte i niedostępne dla zwiedzających. Prowadzą do nich niepozorne drzwi. Mamy zdjęcia ze środka!

📢 Matury w Szkole w Chmurze. 900 osób napisało matematykę na MTP w Poznaniu. Rodzice komentują: nie mamy żadnych obaw Dziś w całej Polsce maturzyści podeszli do egzaminów maturalnych z matematyki. Uczestniczyli w niej również uczniowie uczęszczający do Szkoły w Chmurze. Zapytaliśmy rodziców, czy nie mają obaw związanych ze zdawalnością matury w szkolnictwie domowym.

📢 Kolejne zmiany kapłanów w parafiach w Wielkopolsce. Wejdą w życie w wakacje. Sprawdź! Archidiecezja poznańska zapowiedziała zmiany personalne w wielkopolskich parafiach. Wejdą one w życie w miesiącach wakacyjnych. Zobacz, jakich kościołów dotyczą zmiany 📢 Pchli Targ w Poznaniu. Ta tradycja na Franowo już nie powróci! To właśnie tu "stworzyła się społeczność". [Zobacz zdjęcia!] Pchli targ gości w Poznaniu od 22 lat. Jego właściciele podjęli decyzję o kolejnej zmianie lokalizacji. Tym razem giełda staroci trafi do Komornik. Już 5 maja najbliższa możliwość, by zapolować na skarby na parkingu CH Auchan. Zanim to nastąpi, byliśmy pod M1, w miejscu, które staje się historią. 📢 Paznokcie na wiosnę: te kolory są najmodniejsze w maju! Wiosenne paznokcie. Jak pomalować paznokcie na wiosnę 2024? Te kolory są najmodniejsze! Wiosna zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nią przychodzi czas na odświeżenie swojego stylu, także jeśli chodzi o manicure. Nowe trendy w manicure nie tylko ożywią Twoje paznokcie, ale także dodadzą Ci pewności siebie na nadchodzącą sezonową zmianę. Zapraszamy do galerii zdjęć - znajdziesz w niej inspiracje na wiosenne paznokcie 2024. Pozwól swojej kreatywności rozkwitnąć i odkryj nowe możliwości dla swojego manicure!

📢 Darmowe koncerty nad jeziorem Rusałka w Poznaniu. Kogo można posłuchać na żywo? Zobacz zdjęcia "Scena nad Rusałką" to cykl bezpłatnych koncertów, które przez kilka miesięcy będą odbywać się nad jeziorem Rusałka w Poznaniu. Pierwsi artyści zagrali w środę, 1 maja. Kto wystąpił i kogo jeszcze będzie można posłuchać na żywo?

📢 Oto najciekawsze wydarzenia w Wielkopolsce! Nie przegap jarmarków, pokazów i parad! Gdzie i kiedy warto się wybrać w 2024 roku? Takich wydarzeń nie można przegapić! W 2024 roku w Wielkopolsce wiosną, latem i jesienią czekają na nas liczne pokazy, jarmarki, festiwale i parady. Specjalnie dla Was wybraliśmy te najciekawsze! Zobacz rozkład imprez na nadchodzące miesiące. 📢 Oto najbiedniejsze gminy w Wielkopolsce. Sprawdź tę listę [1.12.2023] Jakie gminy w Wielkopolsce są najbiedniejsze? Ministerstwo Finansów zaprezentowało najnowsze wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin. Stanowią one podstawę do wyliczenia rocznych kwot części wyrównawczej subwencji ogólnej i wpłat do budżetu państwa na 2023 rok. Analizując te dane można stwierdzić, jakie gminy w Wielkopolsce są najbiedniejsze. Poznajcie 20 najuboższych gmin w naszym regionie.

📢 Te miasta w Wielkopolsce wyludniają się najbardziej. Nowe dane zatrważają! Miasta w całej Polsce się wyludniają. To niestety trend, który w ostatnich latach jest coraz bardziej widoczny. Problem spadku liczby mieszkańców dotyczy większości miast w całym kraju. Jak sytuacja wygląda w naszym regionie? Sprawdziliśmy, które miasta w Wielkopolsce wyludniły ostatnio się najbardziej. Zobacz, gdzie w regionie mieszka coraz mniej ludzi. W galerii prezentujemy 15 miast, w których ubyło najwięcej obywateli. 📢 Tak żyło się w Poznaniu przed wojną. Zobacz wyjątkowe zdjęcia. Takiego miasta już nie ma! Jesteście ciekawi, jak żyło się w Poznaniu przed wojną? Zajrzeliśmy do Narodowego Archiwum Cyfrowego i wybraliśmy kilkadziesiąt wyjątkowych zdjęć. Zobaczycie na nich obrazki z codziennego życia mieszkańców oraz niezwykłe wydarzenia z historii Poznania. Jedno jest pewne: takiego miasta już nie ma!

