Przegląd prasy 13.11.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 12.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2023 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 13.11.2023”?

Prasówka 13.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2023 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 13.11.2023 Ustawa o abonamencie RTV mówi jasno, że abonament płacić musi każdy kto posiada odbiornik zarówno telewizyjny jak i radiowy. Opłacie podlegają także radia samochodowe. W zasadzie każdy, kto nie opłaca abonamentu RTV podlega karze. Sprawdzić mogą nas pracownicy Poczty Polskiej. Kontrolowane są domu i mieszkania Polaków. Ustawa przewiduje także, że są osoby które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Kto nie musi płacić abonamentu?

📢 Kup dom od komornika w Wielkopolsce! Ceny są atrakcyjne. Oto najnowsze licytacje komornicze. Zobacz zdjęcia i sprawdź ceny W Wielkopolsce dość często pojawiają się nowe licytacje komornicze nieruchomości. Możesz na nich kupić dom w okazyjnej, niższej niż rynkowa cenie. Nieruchomości są zajmowane osobom zadłużonym, a później trafiają na licytacje. Sprawdziliśmy najciekawsze oferty z województwa wielkopolskiego w listopadzie i grudniu 2023 roku. Zobacz zdjęcia i ceny w naszej galerii!

📢 Tu jest jak w bajce! Jedno z najpiękniejszych podwórek w Poznaniu zyskało nowy mural. Mamy wyjątkowe zdjęcia Ukryte podwórko kamienicy przy ulicy Zielonej w Poznaniu wygląda magicznie! skrywa na podwórku baśniowy widok. Budynek porośnięty jest bluszczem, stoją na nim dziesiątki roślin doniczkowych, a na ścianie znajduje się odwzorowanie "Pomarańczarki". W ostatnim czasie pojawił się tam nowy mural.

Prasówka 13.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Uwaga! Tymi słowami obrazisz poznaniaka lub poznaniankę. Oto popularne poznańskie wyzwiska. Zobacz listę Wyzwiska są mało kulturalne, ale większości z nas zdarza się ich używać... Dlatego wyzwiska wykształciły się nie tylko w każdym języku narodowym, ale też w gwarach i językach lokalnych. W gwarze poznańskiej również nie brakuje słów, którymi poznaniacy się wzajemnie okładają, kiedy tracą do kogoś cierpliwość lub zwyczajnie chcą kogoś obrazić. Poznaj poznańskie wyzwiska! Kliknij w "ZOBACZ GALERIĘ".

📢 Legia Warszawa - Lech Poznań 0:0. Z dużej chmury mały deszcz. Zobacz oceny piłkarzy Lecha! "Derby Polski" między Legią Warszawa a Lechem Poznań, zakończyły się rozczarowującym remisem 0:0. Obaj trenerzy zapowiadali ofensywną grę, lecz skończyło się na pustych deklaracjach. Trudno po tym meczu wyróżnić kogokolwiek. Po wielu piłkarzach Kolejorza spodziewaliśmy się dużo więcej. Zobacz oceny piłkarzy Lecha Poznań. 📢 Miał być wielki hit, wyszedł kit. Lech Poznań rozegrał z Legią Warszawa bezbarwny mecz To nie było porywające widowisko przy Łazienkowskiej. W niedzielny wieczór Lech Poznań zremisował w Warszawie z Legią 0:0. Jeśli ktoś może być usatysfakcjonowany z wyniku, to zdecydowanie Kolejorz, który może się cieszyć, że nie został ukarany golem przez Legię jeszcze w pierwszej połowie. Mecz, który miał być wielkim spektaklem, okazał się być nudnawym i bardzo chaotycznym kopaniem w piłkę.

📢 Oto wnętrza domu Artura z Rolnik szuka żony. Tak wyglądają. Zobaczcie zdjęcia! [13.11.2023] Oto wnętrza domu Artura z "Rolnik szuka żony". Artur jest uczestnikiem dziesiątej edycji programu emitowanego w TVP 1. Razem z rodzicami i dziadkami prowadzi ponad stuhektarowe gospodarstwo na Mazowszu. Zobaczcie, jak wyglądają wnętrza jego domu. Mamy zdjęcia! 📢 Te psie rasy nie powinny chodzić po schodach. Z nimi warto wybrać windę Psy to najlepsi towarzysze dla człowieka. Potrafią wysłuchać, pocieszyć, dotrzymać towarzystwa. To jednak my musimy zadbać o nasze czworonogi i nie możemy ich narażać na niepotrzebne schorzenia. Jednym z poważniejszych psich problemów są problemy z chodzeniem. Zobaczcie, jakim psim rasom nie służy chodzenie po schodach i warto je ograniczać.

📢 Tu, gdzie dziś jest "polska Chorwacja", kiedyś był obóz pracy. Zobaczcie zdjęcia kamieniołomu w Piechcinie! [13.11.2023] Osadzeni w Ośrodku Pracy Więźniów w Piechcinie pracowali tu, gdzie dziś jest "polska Chorwacja". Dziś odwiedzając były kamieniołom w Piechcinie, zachwycamy się pięknymi widokami, wapiennymi skałami, lazurową wodą. Turyści nazywają to miejsce "polską Chorwacją". Tymczasem 60 lat temu w iście niewolniczych warunkach pracowali tu osadzeni w Ośrodku Pracy Więźniów.

📢 Tak mieszka dziś Bartosz Zmarzlik, mistrz świata na żużlu. Zobaczcie zdjęcia! [13.11.2023] Oto Bartosz Zmarzlik, jego żona Sandra i syn Antek. Tak mieszka mistrz świata na żużlu i jego rodzina. Bartosz Zmarzlik to polski żużlowiec, który ma zaledwie 28 lat, a na swoim koncie już cztery tytuły mistrza świata. Mieszka wraz z żoną Sandrą i synkiem Antkiem w niewielkie miejscowości Kinice w województwie zachodniopomorskim. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Bartosz Zmarzlik. Mamy zdjęcia! 📢 Oryginalne i najdziwniejsze nazwiska w Wielkopolsce. Sprawdź tę listę! [13.11.2023] Oto lista najdziwniejszych nazwisk w województwie wielkopolskim! Sporządziliśmy ją w oparciu o dane przygotowane przez Ministerstwo Cyfryzacji. Stworzyliśmy zestawienie zawierające najdziwniejsze nazwiska w Wielkopolsce. Co ciekawe, nosi je zaledwie kilkoro mieszkańców regionu. Jesteście ciekawi, czy nazwisko Waszego sąsiada znalazło się w tym gronie? Sprawdźcie naszą listę!

📢 To będzie się działo w 8. odcinku "Rolnik szuka żony". Anna z Wielkopolski zabierze Mikołaja na randkę! [12.11.23 r.] Wiemy, co będzie się działo w 8. odcinku programu "Rolnik szuka żony". Głos zabiorą znajomi rolników. Artur złoży Sarze ciekawą propozycję. Janek znów będzie duszą towarzystwa w domu Agnieszki. W niedzielę, 12 listopada, TVP 1 zobaczymy 8. odcinek dziesiątej serii kultowego programu "Rolnik szuka żony". W gospodarstwach pojawią się znajomi i rodziny rolników. Jakie rady przekażą naszym bohaterom? Mamy zdjęcia!

📢 Oto Ewa z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. Zobaczcie, co udało nam się znaleźć! [13.11.2023] Oto Ewa z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. Zobaczcie, jak wygląda na co dzień. Ewa z Wyrzyska (Wielkopolska) to jedna z wybranek Waldemara z "Rolnik szuka żony". Od początku była jego faworytką. Widzowie nie mieli więc wątpliwości, że zaprosi ją do swojego gospodarstwa pod Pakością w Kujawsko-Pomorskiem. Tak też się stało. Dotarliśmy do prywatnych zdjęć Ewy z "Rolnik szuka żony". Zobaczcie, jak wygląda na co dzień!

📢 Oto odważne zdjęcia Marty Manowskiej z "Rolnik szuka żony". Wygląda wspaniale. Zobaczcie! [13.11.2023] Marta Manowska, prowadząca "Rolnik szuka żony", wygląda wspaniale na odważnych zdjęciach. Marta Manowska to aktualnie jedna z najpopularniejszych prezenterek telewizyjnych w Polsce. Prowadzi między innymi dwa kultowe programy w TVP1: "Rolnik szuka żony" i "Sanatorium miłości", a także "Koronę Gór Polskich". Uwielbia podróże. Jest aktywna na Instagramie. Zobaczcie najodważniejsze zdjęcia, jakie Marta Manowska zamieściła na portalach społecznościowych. 📢 Oto dom Żebrowskich - tak mieszkają na Podhalu. Zobaczcie zdjęcia! [13.11.2023] Taki dom z widokiem na góry mają Aleksandra i Michał Żebrowscy. To jedna z najsympatyczniejszych par polskiego show-biznesu. Są niezwykle popularni w sieci. Ich portale społecznościowe śledzi kilkaset tysięcy internautów. Słynny aktor jest starszy od swojej żony o 15 lat. Duża różnica wieku parze w ogóle nie przeszkadza. Mają czworo dzieci. Mieszkają w pięknym domu. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Oto Agnieszka z "Rolnik szuka żony" - tak mieszka. Ma hotel, restaurację i stadninę koni. Zobaczcie zdjęcia! [13.11.2023] Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Agnieszka z "Rolnik szuka żony 10"! Agnieszka to 40-letnia mieszkanka Biskupca w województwie warmińsko-mazurskim, która zdecydowała się wziąć udział w 10. edycji programu TVP 1. Mieszka w odlotowym miejscu. Ma piękny dom, hotel, restaurację i ośrodek jeździecki. Musicie zobaczyć te zdjęcia!

📢 Oto odważne zdjęcia Michaliny Olszańskiej z serialu "Dewajtis". Zobaczcie! [13.11.2023] Oto Michalina Olszańska z serialu "Dewajtis". To polska aktorka, której wielką sławę przyniosła rola Ireny w serialu "Dewajtis" w TVP 1. To również świetna skrzypaczka, autorka powieści i tekstów piosenek, a również kompozytorka i wokalistka. Świetnie również pozuje do zdjęć. Zobaczcie odważne zdjęcia aktorki!

📢 Oto Anna Mucha z "M jak miłość" na odważnych zdjęciach. Zobaczcie, jak wygląda! [13.11.2023] Oto odważne zdjęcia Anny Muchy. Zobaczcie, jak na nich wygląda! Anna Mucha to polska aktorka, która na swoim koncie ma wiele fantastycznych ról. Widzowie pokochali ja między innymi za rolę Magdy w serialu "M jak miłość". Anna Micha jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Zamieszcza tam wiele odważnych zdjęć. Jak odważnych? Zajrzyjcie do naszej galerii i sami się przekonacie! 📢 Oto Linda Evans, czyli Krystle z serialu "Dynastia". Wkrótce skończy 81 lat. Tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! [13.11.2023] Tak dziś wygląda Linda Evans, czyli Krystle z serialu "Dynastia". Wkrótce skończy 81 lat! Linda Evans w latach 80. i 90. XX wieku podbiła serca fanów na całym świecie, również w Polsce. Wszystko za sprawą serialu "Dynastia", w którym zagrała główną rolę Krystle Carrington. Wówczas urzekała pięknym uśmiechem i niezwykłą urodą. Była ikoną elegancji i luksusu. I dziś wygląda wspaniale. Zobaczcie, jak prezentuje się kobieta, którą w XX wieku kochały miliony.

📢 Tak wygląda hiszpańska willa Joanny Koroniewskiej i Macieja Dowbora. Co za widoki z tarasu [13.11.23 r.] W 2022 roku w życiu Joanny Koroniewskiej i Macieja Dowbora zaszły ogromne zmiany. Para kupiła mieszkanie w Warszawie, które następnie remontowała, oraz piękny dom w Hiszpanii. Nieruchomość na południu Europy robi duże wrażenie. Ogromny taras z widokiem na miasto oraz basen to niejedyne atuty nowej posiadłości Dowborów. Zobaczcie, jak Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor urządzili swoją hiszpańską willę.

📢 W domu w podpoznańskich Wirach ulatniał się tlenek węgla. Jedna osoba nie żyje Do tragedii doszło w domu jednorodzinnym w miejscowości Wiry w gminie Komorniki. W budynku ulatniał się tlenek węgla. Jednej osoby nie udało się uratować. 📢 Kibice Lecha Poznań przed meczem z Legią zostali w samych skarpetkach. I to dosłownie Kibice Lecha Poznań mogą mieć spory problem, aby od początku zobaczyć starcie Kolejorza z Legią Warszawa. Powód? Kontrola policji przed wejściem na warszawski stadion. Służby robią to na tyle dokładnie i skrupulatnie, że każe poznańskim fanom ściągać... buty.

📢 Nie żyje 3-miesięczne niemowlę. Służby powiadomiła matka chłopca W niedzielę rano, 12 listopada w Rogoźnie zmarło 3-miesięczne niemowlę. Okoliczności tego tragicznego zdarzenia ustala policja pod nadzorem prokuratury. 📢 Oto dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista rzeczy, za które trzeba dopłacić z własnej kieszeni. Sprawdź na co się przygotować! Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista wydatków, poniesiemy w placówce medycznej. Pobyt w szpitalu to nic przyjemnego, a zdarza się że trzeba tam spędzić więcej czasu niż się zakładało. Przebywając w określonej placówce medycznej musimy liczyć się z tym, że poniesiemy dodatkowe opłaty za niektóre rzeczy i usługi. Zastanawiasz się jakie są dodatkowe opłaty w szpitalach? Jak się do tych sytuacji sumiennie przygotować? Sprawdź i zapoznaj się ze szczegółami! 📢 Wypadek na strzelnicy. 36-letni poznaniak ranny trafił do szpitala Do nieszczęśliwego wypadku doszło w niedzielę, 12 listopada podczas turnieju na terenie prywatnej strzelnicy w Czaczu. W wyniku zdarzenia 36-letni mieszkaniec Poznania z ranami szyi i twarzy został przetransportowany do szpitala w Kościanie.

📢 Przebudowa ul. Słowackiego w Poznaniu już na finiszu. Trafiła tu kostka z placu Kolegiackiego Na ul. Słowackiego widać już chodniki i częściowo jezdnię, ale i tak trwa przebudowa: znalazła przy niej zastosowanie wiekowa kostka z Placu Kolegiackiego, co budzi zainteresowanie mieszkańców – nie do końca przekonanych o słuszności takiego kroku. 📢 Miał być lepszy niż Pałac Kultury. Tak powstawał poznański biurowiec Bałtyk! Obchodząc go można przez chwilę mieć wrażenie, że budynek się wali – tak w 2016 roku opisywali powstający w centrum Poznania wieżowiec dziennikarze "Głosu Wielkopolskiego". Mimo początkowych obaw dotyczących odważnego projektu, Bałtyk zyskał uznanie nie tylko architektów, ale też poznaniaków. Dziś ciężko sobie wyobrazić rondo Kaponiera bez tej charakterystycznej bryły. W naszym artykule przypominamy, jak przebiegała budowa i jak wyglądało otwarcie Bałtyku.

📢 Rezerwy Lecha Poznań odnoszą trzecie zwycięstwo z rzędu przed własną publicznością. Juszczyk i Pruchniewski bohaterami spotkania Podopieczni trenera Artura Węski w ostatnim meczu wygrali ze Stomilem Olsztyn 1:0, po bramce Norberta Pacławskiego. W ramach 17. kolejki rezerwy Kolejorza podejmowały Polonię Bytom. Warto zaznaczyć, że młodzi lechici przystępowali do tego spotkania osłabieni, ponieważ Pacławski nie mógł wystąpić z powodu zebranych czterech żółtych kartek. 19-letniego napastnika zastąpił Bartłomiej Juszczyk i trzeba przyznać, że zrobił to najlepiej jak mógł, ponieważ został autorem pierwszej bramki dla rezerw Kolejorza. 📢 Dramatyczna sytuacja w gnieźnieńskim schronisku. Panuje w nim groźna choroba! Tę, często śmiertelną chorobę zna każdy psiarz. Parwowiroza zapanowała w schronisku w Gnieźnie, które pilnie potrzebuje pomocy! 📢 W pożarze zginęła jej 16-letnia córka. Matka usłyszała zarzut 41-letnia kobieta spowodowała pożar w mieszkaniu, w wyniku którego zmarła jej 16-letnia córka. Usłyszała zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci – poinformował PAP rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp. Maciej Meler.

📢 Miasto doznań! Oto 40 najlepszych memów o Poznaniu. Tak wyglądamy w krzywym zwierciadle. Zobacz! Hasło "Poznań miasto doznań" do czegoś zobowiązuje! To nie tylko popularny slogan. Można się o tym przekonać, przeglądając memy i demotywatory, które stworzyli internauci. Wiele z nich śmieszy, kilka zadziwia, a niektóre są powodem do wstydu. Chcecie się o tym przekonać? Zajrzyjcie do naszej wyjątkowej galerii. Prezentujemy w niej 40 najlepszych memów o Poznaniu. Tak wyglądamy w krzywym zwierciadle!

📢 Tak mieszka Szymon Hołownia i pilotka myśliwca MiG-29 z dzieciakami. Zobacz, jak wygląda ich przytulny dom przy lesie niedaleko Warszawy Szymon Hołownia wraz z żoną i córeczkami mieszka nieopodal stolicy. Dom położony w wygodnej odległości od jej zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider Trzeciej Drogi, który wcześniej zdobył popularność jako prowadzący program „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni i jego rodziny.

📢 Nie żyje Andrzej Sikorski. Poznań stracił dziennikarza, krytyka literackiego i prozaika Andrzej Sikorski był poznańskim archeologiem, ale też poetą, prozaikiem, krytykiem literackim, dziennikarzem i wykładowcą. 📢 Sprawdź najlepsze kawiarnie w Poznaniu. Oto ulubione miejsca kawoszy! Kawa to przysmak ludzi, którzy potrzebują w swoim życiu kofeiny prawie tak bardzo jak wody. Jesień to czas, w którym dni są krótsze i zimniejsze. To idealna okazja, by odwiedzić kawiarnię i rozkoszować się nie tylko smakiem kawy, ale i klimatem miejsca. Nie wiesz, gdzie warto się wybrać na kawę w Poznaniu? Nasza redakcja przychodzi z pomocą - oto najlepsze kawiarnie w stolicy Wielkopolski. 📢 Który z wielkopolskich powiatów wydaje rocznie najmniej pieniędzy w przeliczeniu na 1 mieszkańca? Zobacz TOP10! Tym razem porównujemy wielkopolskie powiaty pod względem wysokości wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Publikujemy 10 spośród tych, gdzie są one najmniejsze. Zapraszamy do lektury!

📢 Sensacja w górach Indonezji. Odnaleziono ssaka, który od kilku dekad był uznawany za wymarłego Trudno się dziwić euforii brytyjskich naukowców, którzy dokonali niecodziennego odkrycia w górach Indonezji. Odnaleźli ssaka, który był od kilku dekad uznany za wymarły gatunek - ostatni raz ten okaz widziano ponad sześćdziesiąt lat emu!

📢 Rafał Brzoska i Omenaa Mensah - tak mieszkają i żyją na co dzień miliarder. Luksusowe życie założyciela InPostu i prezenterki Prezenterka telewizyjna Omenaa Mensah i miliarder Rafał Brzoska są małżeństwem od 2019 roku. Ich pierwszy ślub miał miejsce w Republice Południowej Afryki. Od tej pory ich uczucie wciąż rozkwita! Ostatnio para zdecydowała się odnowić przysięgę małżeńską. Zdjęciami z ceremonii Omenaa podzieliła się z fanami na Instagramie. W mediach społecznościowych chętnie odsłania też inne fragmenty swojego życia codziennego. Oto jak mieszkają i żyją na co dzień założyciel Inpostu i Omenaa Mensah.

📢 Koncert Majki Jeżowskiej w Poznaniu. Artystka nie zawiodła publiczności! Koncert Majki Jeżowskiej na scenie głównej placu Mickiewicza był ostatnim punktem obchodów tegorocznych imienin Patrona Miasta. Artystka stanęła na wysokości zadania, podobnie jak i publika. 📢 Oszałamiający dekolt i idealne nogi: córka legendy Chelsea urzeka odważnym wyglądem [WIDEO, ZDJĘCIA] Jade LeBeouf, córka byłego obrońcy Chelsea Londyn i reprezentacji Francji Franka LeBeoufa oraz i stylistki Beatrice Bodas , wybrała niezapomniany strój. 📢 Poznań wieczorową porą. Oto niesamowite zdjęcia miasta nocą! O tej porze stolica Wielkopolski zachwyca! Jesień zagościła w Poznaniu już na stałe. Długie i chłodne wieczory nie zawsze zachęcają do spacerów po zmroku, a szkoda! Miasto o tej porze potrafi zachwycić! Gra cieni i świateł nadaje dobrze znanym uliczkom zupełnie innego charakteru. Jak wygląda centrum Poznania wieczorami? Nasz fotoreporter wybrał się na długi spacer. Zdjęcia możecie zobaczyć w naszej galerii!

📢 Tak wyglądała polska wieś w czasach "Znachora". Zobacz archiwalne zdjęcia z okresu II RP! Na ekranach króluje obecnie nowa filmowa wersja "Znachora". Ekranizację powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza obejrzało już wiele osób. Filmowe dzieła nie oddają w pełni jednak tego, jak wyglądała wówczas polska rzeczywistość. Przedstawiamy archiwalne zdjęcia z zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego, które prezentują polską wieś z czasów II Rzeczpospolitej.

📢 Oto drugi dom Heleny i Jana Lubomirskich-Lanckorońskich w Szczawnicy. Zobaczcie zdjęcia! [12.11.2023] Oto posiadłość Heleny i Jana Lubomirskich-Lanckorońskich w Szczawnicy. Książę Jan Lubomirski-Lanckoroński i księżna Helena Lubomirska-Lanckorońska mają wiele nieruchomości. Posiadłość w Szczawnicy nazywają swoim drugim domem. Rodzina Heleny Lubomirskiej-Lanckorońskiej odzyskała ją od Skarbu Państwa w 2005 roku. Zobaczcie, jak wygląda. 📢 To nie był czeski film. Mocny występ naszych południowych sąsiadów! Koncert Už Jsme Doma w Poznaniu Koncert awangardowej czeskiej grupy na scenie głównej placu Mickiewicza Už Jsme Doma był pierwszym z dwóch muzycznych akcentów podczas uroczyści z okazji przypadających 11 listopada imienin Patrona Miasta.

📢 Oto najbardziej wystrzałowe miasto w Wielkopolsce! Jest idealne na wycieczkę. Pyzdry są polecane przez blog Addicted2travel. Zobacz zdjęcia Szukasz pomysłu na weekend w Wielkopolsce? Znamy miejsce, które idealnie nadaje się na wycieczkę! Pyzdry, bo o nie chodzi, noszą miano najbardziej "wystrzałowego" miasta w regionie. To właśnie właśnie tutaj po raz pierwszy w Polsce użyto armaty podczas wojny domowej w 1383 roku. Sielskie widoki, wydmy śródlądowe, baseny, bajecznie położone pole lawendy, ciekawy street art, piesze wędrówki, spływ po Warcie, place zabaw, zabytki – to wszystko i wiele więcej znajdziesz zaledwie godzinę jazdy od Poznania. Pyzdry są szczególnie polecane przez popularny blog Addicted2travel. 📢 Alarm w sklepach! Te produkty wycofano z półek. Mogą być groźne dla zdrowia. Salmonella w majeranku! Oto nowe ostrzeżenia GIS Główny Inspektor Sanitarny wydał nowe decyzje z rygorem natychmiastowej wykonalności. Ostrzeżenia GIS dotyczą artykułów żywnościowych w sklepach w całej Polsce, które powinny być niezwłocznie wycofane ze sprzedaży. Produkty te mogą być niebezpieczne dla zdrowia, dlatego nie wolno ich spożywać, ani sprzedawać. Jeśli je kupiliście i macie je w domu, to oddajcie je niezwłocznie do sklepu! Niektóre produkty można kupić w najbardziej popularnych sklepach, jak Biedronka, Lidl, Kaufland, Stokrotka, Żabka. Zobacz najnowsze ostrzeżenia GIS w naszej galerii.

📢 Tak wyglądał Poznań w 2010 roku. Takiego miasta już nie ma... Zobacz niezwykłe zdjęcia! Czas biegnie nieubłaganie. I choć wydawać się może, że 13 lat w historii miasta to zaledwie chwila, to zdjęcia wykonane przez naszych fotoreporterów właśnie 13 lat temu pokazują jak wiele w Poznaniu i w jego mieszkańcach przez ten czas się zmieniło. Zapraszamy Was w nostalgiczną podróż po mieście, którego już nie ma. 📢 Obywatel Ukrainy odpowie za rozbój na kobiecie w Wielkopolsce. Akt oskarżenia trafił do sądu Akt oskarżenia przeciwko 27-letniemu obywatelowi Ukrainy, który dokonał rozboju na kobiecie przy użyciu paralizatora i gazu łzawiącego trafił do Sądu Rejonowego w Krotoszynie – poinformował rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp. Maciej Meler. 📢 Niezwykłe zjawisko już dzisiaj. Wieczorem warto spoglądać w niebo! Będzie można obserwować zorzę polarną Jak czytamy na facebookowym profilu „Z głową w gwiazdach”, dziś wieczorem (11 listopada) spodziewamy się po raz kolejny dobrych warunków do wystąpienia zorzy polarnej, możliwej do zaobserwowania z Polski. Zjawisko może być widoczne od wczesnych godzin wieczornych.

📢 Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak sprzedawał rogale! Można go było spotkać na stoisku Barki Dochód z ich sprzedaży poznańska Barka tradycyjnie przeznaczy na wieczerzę wigilijną dla kilkuset osób samotnych, bezdomnych, i ubogich. W dniu imienin Świętego Marcina na stoisku fundacji pojawił się sam prezydent Poznania. I to w roli sprzedawcy. 📢 Biało-czerwony marsz wyruszył z Rynku Wildeckiego w Poznaniu. Bez większych incydentów na trasie Poznańskiego Marszu Niepodległości Pod hasłem "Łączy nas Polska" przeszedł ulicami stolicy Wielkopolski II Poznański Marsz Niepodległości. Wzięło w nim udział ok. 2 tys. osób. Na trasie obyło się bez incydentów.

📢 Tak wyglądała ulica Święty Marcin przed laty. Zobacz archiwalne zdjęcia wizytówki Poznania! Ulica Święty Marcin w Poznaniu cały czas się zmienia. Nie tak dawno kluczowa arteria miasta przeszła gruntowny remont, więc dziś, oglądając jej archiwalne zdjęcia, patrzymy na miejsca, których już nie ma. Wybierzcie się z nami w podróż w czasie i zobaczcie, jak niegdyś prezentowała się wizytówka Poznania. Zmiany są ogromne! Która wersja bardziej wam odpowiada: aktualna czy ta sprzed lat? Oto wyjątkowe zdjęcia.

📢 Poznańskie obchody 105. rocznicy odzyskania niepodległości. Tłumy na Łęgach! Zachęcam do refleksji, by zastanowić się dziś, czym jest dla każdego z nas niepodległość - mówił Michał Zieliński, wojewoda wielkopolski podczas oficjalnych uroczystości w Poznaniu z okazji 105. rocznicy odzyskania niepodległości.

📢 Rezerwy Lecha Poznań osłabione przed spotkaniem z Polonią Bytom. Wygrana zapewni względny spokój młodym lechitom Lech II Poznań podejmie Polonię Bytom 12 listopada (niedziela) w ramach 17. kolejki drugiej ligi. Spotkanie będzie miało szczególny wymiar, ponieważ Polonia Bytom znajduje się w strefie spadkowej i jej ostatnie ligowe występy pozostawiają sporo do życzenia. Z kolei rezerwy Kolejorza przystąpią osłabione do tej rywalizacji, bowiem trener Artur Węska nie będzie mógł skorzystac z jednego kluczowego zawodnika. 📢 Wyjątkowy medal w Biegu Niepodległości w Poznaniu! Statuetkę bohatera narodowego, Tadeusza Kościuszki, otrzyma każdy z biegaczy Uczestnicy Biegu Niepodległości w Poznaniu w sobotnie południe, 11 listopada, otrzymali na mecie rogale marcińskie i wyjątkowe medale w postaci statuetek naszego bohatera narodowego, Tadeusza Kościuszki. Poznański Bieg Niepodległości od lat słynie z tego, ze przywiązuje dużą wagę do symboliki medalu pamiątkowego. W tym roku pobiegło ulicą Grunwaldzką w Poznaniu prawie 5 tys. osób.

📢 Bieg Niepodległości z udziałem ponad 5 tys. uczestników! Wielkie święto w biało-czerwonych barwach znów na ulicach Poznania Punktualnie o godz. 11.11 z ulicy Grunwaldzkiej wystartowała ósma edycja poznańskiego Biegu Niepodległości. To od lat jedna z największych imprez biegowych w kraju (w 2018 r. ulicami stolicy Wielkopolski przebiegło 22,5 tys. osób). Tym razem na starcie stanęło ponad 5 tys. zawodników. Zwycięzcami zostali Arkadiusz Gardzielewski (29:56) z Wrocławia i Martyna Masłowska (35:34) z Bystrzycy Kłodzkiej. 📢 Awaria wodociągu. Nie będzie wody w Poznaniu. Gdzie dokładnie? Miejska spółka Aquanet poinformowała o przerwach w dostawie wody. Planowanie wyłączenie wody nastąpi także dziś, 11 listopada.

📢 Autentyczne rogale, ale bez certyfikatu. W tych miejscach w Poznaniu kupisz rogale z makiem i bakaliami na maśle i jajkach! 11 listopada to w Poznaniu i okolicach czas jedzenia słynnych rogali świętomarcińskich. Niektórzy wybierają tylko te, które posiadają certyfikat, inni wręcz przeciwnie - sięgają po te wypiekane na maśle i jajkach. Gdzie w stolicy Wielkopolski szukać autentycznych rogali z makiem i bakaliami, ale bez certyfikatu? Mamy listę cukierni, piekarni oraz kawiarni!

📢 W tych cukierniach kupisz certyfikowane rogale świętomarcińskie. Sprawdź adresy! Już osiemdziesiąt wielkopolskich cukierni może poszczycić się prestiżowym certyfikatem na wypiek rogali świętomarcińskich. Ich uroczyste wręczenie miało miejsce w gmachu Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu. 📢 Tak podróżuje Patrycja Tuchlińska. Partnerka Józefa Wojciechowskiego pokazuje prywatne zdjęcia z luksusowych miejsc Józef Wojciechowski i młodsza o 48 lat Patrycja Tuchlińska są razem od pięciu lat. Razem ze swoim 2-letnim synkiem Augustem mieszkają w ogromnej, luksusowej wilii nad Zalewem Zegrzyńskim. Często jednak opuszczają swoją posiadłość i podróżują po Polsce i świecie. Deweloper ma nawet swój prywatny helikopter, którym zabiera rodzinę do Hotelu Czarny Potok, którego jest właścicielem. Będąc w egzotycznych krajach, bywają drogich restauracjach, hotelach i wypoczywają na lazurowych wybrzeżach. 📢 Oto Conan Kaźmierski, syn Królowej Życia - tak mieszka i żyje. Zobaczcie zdjęcia gwiazdy TTV [11.11.2023] Conan Kaźmierski jest synem Dagmary Kaźmierskiej, niekwestionowanej gwiazdy programu "Królowa życia" w TTV. Występował w wielu odcinkach tego kultowego reality show. Widzowie widzieli jak zmieniał się przez lata. Dziś studiuje medycynę. Był też właścicielem lodziarni na Stabłowicach we Wrocławiu. Zobaczcie, jak mieszka i żyje Conan Bestia Kaźmierski.

📢 Straż miejska w Wyrzysku szuka domu dla szczeniaków. Ich właścicielka nie jest w stanie się nimi zająć Straż miejska w Wyrzysku szuka domu dla szczeniaków. Ich właścicielka nie jest w stanie zaopiekować się czworonogami. 📢 To tutaj pochowano pierwszych władców Polski. W niedzielę zostanie odprawiona msza w ich intencji Bazylika archikatedralna Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Poznaniu zajmuje szczególne miejsce w historii Polski. To tu spoczywają królowie. Zobacz zdjęcia! W niedzielę 12 listopada o godz. 10 zostanie odprawiona msza święta w intencji władców polskich z dynastii Piastów. 📢 Opuszczone groby dzieci na cmentarzach w Poznaniu. Ten widok wyciska łzy z oczu. Oto poruszające zdjęcia W dniu Wszystkich Świętych zdecydowana większość z odwiedzających cmentarze wybiera się na groby bliskich, którzy mieli szansę przeżyć kilkadziesiąt lat. Niektórzy jednak muszą radzić sobie z utratą własnych dzieci, co w społeczeństwie uchodzi za jedną z największych możliwych traum i wielu złamało. Zobaczcie, jak wyglądają opuszczone groby dzieci na poznańskich cmentarzach. Ten widok wyciska łzy z oczu.

📢 Najpiękniejsze kamienice w Poznaniu. Tak wyglądają zabytkowe perły dzielnic: Łazarz, Jeżyce, Wilda i Stare Miasto. Oto ich historia! W Poznaniu znajduje się ponad 400 zabytków nieruchomych wpisanych do Rejestru zabytków Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Znaczna część z nich to kamienice. Niektóre już po renowacji odzyskały dawny blask. Inne pozostają jeszcze odrapane i zabrudzone, ale wszystkie są tak samo cenne. Poznańskie kamienice zachwycają bogatymi zdobieniami, uroczymi balkonami czy pięknymi klatkami schodowymi. Wiele z nich powstała na początku XX wieku i reprezentuje panujący wtedy styl secesyjny, bogaty w sztukaterię czy w kwieciste ornamenty. Przedstawiamy subiektywną listę najpiękniejszych poznańskich kamienic wraz z historią ich powstania.

📢 Nowy gorący kierunek z Poznania! Zobacz, dokąd jesienią i zimą polecisz z lotniska Ławica Jesień i zima to idealny czas na podróże do cieplejszych krajów. Z poznańskiego lotniska Ławica polecimy do wielu ciekawych miejsc. W ostatnim czasie uruchomiono nowe połączenia, wśród nich - Dubaj, Lizbona, czy jordański Amman, ale też miasta idealne na tzw. city break. Zobacz kierunki lotów z Poznania na najbliższe miesiące!

📢 Łatwe losowanie dla Lecha Poznań, trudniejsze dla Warty Poznań. Poznaliśmy pary 1/8 finału Pucharu Polski Lech Poznań zagra na wyjeździe z Arką Gdynia, natomiast Warta Poznań uda się na spotkanie z Jagiellonią Białystok. W piątek w samo południe poznaliśmy pary 1/8 finału Pucharu Polski. Mecze tej fazy rozgrywek zostały zaplanowane na 5-7 grudnia. Zwycięzcy otrzymają promocję do wiosennych ćwierćfinałów "Pucharu Tysiąca Drużyn". 📢 "Pantera" w Poznaniu! Niezwykły pojazd trafił do kolekcjonera Andrzeja Frankowskiego Na pierwszy rzut oka wygląda jak przeniesiony w czasie z jednego z pól bitewnych II wojny światowej: na poznańskim Morasku, obok samochodów i naczepy warsztatu samochodowego, stoi niemiecki czołg średni Panther - bezsprzecznie jeden z najlepszych czołgów II wojny światowej. Przyjechał tu w czwartek, 9 listopada. 📢 Te kobiety wybrał Artur z "Rolnik szuka żony 10"? Sprawdźcie! [10.11.2023 r.] Artur z "Rolnik szuka żony 10" otrzymał sporo listów od kobiet, które się nim zainteresowały. Do programu zaprosił 9 z nich. Ostatecznie wybrał trzy i to one pojadą do jego gospodarstwa na Mazowszu. Są to: Aleksandra z Zalewa, Sara z Siedlec i Blanka z Szydłowca. Poznajcie je bliżej, zobaczcie zdjęcia!

📢 Takie są najstarsze miasta w Wielkopolsce. Zyskały prawa miejskie w XIII wieku. Są piękne! Warto je odwiedzić Wiele miast w województwie wielkopolskim pamięta odległą historię. Które z nich najwcześniej otrzymały prawa miejskie? Oto najstarsze miasta w Wielkopolsce - zobacz je w naszej galerii. 📢 Kup tanie auto od komornika przez internet! Sprawdź najnowsze licytacje komornicze samochodów osobowych. Mamy zdjęcia i ceny W najbliższym czasie "pod młotek" na licytacjach komorniczych trafi kilka naprawdę ciekawych samochodów osobowych. W ofercie są pojazdy w dobrym stanie i atrakcyjnej cenie. Prezentujemy pojazdy sprzedawane przez komorników na internetowych aukcjach. Zobaczcie zdjęcia i ceny w naszej galerii! 📢 Rolnik szuka żony: Tak dziś mieszka Anna z kultowego programu TVP1. Zobaczcie zdjęcia [10.11.2023] Tak mieszka i żyje na co dzień Anna z 10. edycji programu "Rolnik szuka żony"! Anna to 35-letnia rolniczka z Wielkopolski, dokładnie z powiatu kaliskiego, która zgłosiła się do programu "Rolnik szuka żony", by znaleźć męża. To bardzo zaradna bizneswoman, która prowadzi gospodarstwo rolno-ogrodnicze oraz salon kosmetyczny. Zobaczcie, jak mieszka, pracuje i żyje na co dzień Anna z programu "Rolnik szuka żony".

📢 Decyzja podjęta! Młodzi zawodnicy Lecha Poznań dostaną drugą szansę. "Piłka jest po stronie chłopaków, oni też muszą wziąć odpowiedzialność" Czterech zawodników kadry U-17: Filip Rózga (Cracovia), Jan Łabędzki (ŁKS Łódź), Oskar Tomczyk i Filip Wolski (Lech Poznań) zostało odesłanych do domu w związku ze złamaniem regulaminu na zgrupowaniu reprezentacji Polski w Indonezji. Piłkarze wrócili już do Polski i teraz czeka ich rozmowa ze swoimi klubami. Postanowiliśmy zapytać rzecznika prasowego Lecha Poznań, Macieja Henszela o podjęte kroki i konsekwencje zachowania dwójki lechitów, warunki panujące wewnątrz Akademii Lecha Poznań oraz ewentualne szkolenia, warsztaty, które miałyby zapobiec takim sytuacjom w przyszłości.

📢 Te osoby mogą liczyć na pieniądze za niewykorzystany urlop. To warto wiedzieć Koniec roku zbliża się wielkimi krokami. To czas podsumowań, wśród nich także tych związanych z pracą. Zobaczcie, co się dzieje z urlopem, którego nie wykorzystamy w danym roku kalendarzowym. Do kiedy możemy go wziąć i czy należą nam się pieniądze za niewykorzystany urlop? Sprawdzamy w naszym artykule.

📢 Dlaczego Kopiec Wolności jest wiecznie zamknięty? Można tam wejść tylko od święta Podczas tegorocznych obchodów Święta Niepodległości, po raz kolejny będziemy mieli możliwość wejścia na szczyt ponad 100-letniego Kopca Wolności - wybudowanego w celu uczczenia zwycięskiego powstania wielkopolskiego oraz dołączenia regionu do niepodległej Polski. Wstęp na historyczne miejsce udostępniany jest jednak jedynie okazyjnie. Jakie są tego powody? 📢 Nowe centrum handlowe w Wielkopolsce już otwarte. Promocje skusiły klientów Pasażu Grodziskiego. Zobacz zdjęcia W środę, 8 listopada, otwarto Pasaż Grodziski. Pierwsi klienci już ruszyli na zakupy. Powitalne promocje skusiły mieszkańców - przed niektórymi sklepami utworzyły się kolejki. 📢 Odcinkowy pomiar prędkości na A2 pod Poznaniem. Pierwsze mandaty mogą być jeszcze w tym miesiącu! Jeszcze w tym roku trzeba spodziewać się kontroli prędkości na autostradzie A2 - między węzłami Poznań Komorniki i Poznań Krzesiny. Kamery Odcinkowego Pomiaru Prędkości są już zamontowane, jednak trwa proces legalizacji i odbioru sprzętu.

📢 Tak wygląda jeden z najpiękniejszych domów w Poznaniu! "Złamany Dom" zdobył prestiżową nagrodę. Zobacz wyjątkowe zdjęcia "Złamany Dom" w Poznaniu zdobył tegoroczną Nagrodę Prezydenta Miasta Poznania im. Jana Baptysty Quadro. Architekci z pracowni Ultra Architecs otrzymali statuetkę za najlepszy projekt architektoniczny zrealizowany w stolicy Wielkopolski w 2022 roku. Jak wygląda "Złamany Dom" na zewnątrz i w środku? Mamy zdjęcia! 📢 Rozkopany, ale nadal atrakcyjny. Te miejsca w Poznaniu warto zobaczyć! Poleca je National Geographic. Sprawdź! Poznań to w ostatnich latach miasto... remontów. Rozkopana jest m.in. główna atrakcja miasta - Stary Rynek. Jednak nie oznacza to, że w Poznaniu nie ma innych atrakcyjnych dla turystów miejsc wartych zobaczenia. Są! I to całkiem sporo. Poznajcie je w naszej galerii. Wybrał je popularny portal podróżniczy "National Geographic".

📢 Oto znani Wielkopolanie, którzy zmarli w ostatnim roku. Odeszło wiele wybitnych postaci. Będziemy o nich pamiętać! Wszystkich Świętych to wyjątkowy dzień w polskiej kulturze. Właśnie wtedy wszyscy zatrzymujemy się na jeden dzień, by stanąć nad grobami naszych bliskich, zastanowić się nad kruchością życia i wspomnieć o wszystkich, którzy odcisnęli na nas piętno. W galerii przypominamy znanych Wielkopolan, którzy zmarli w ostatnim roku. Niestety, opuściło nas wiele wielkich postaci. 📢 Oto Artur z Rolnik szuka żony 10 - tak wygląda gospodarstwo gwiazdy programu TVP 1. Zobaczcie zdjęcia! [3.11.2023] Oto gospodarstwo Artura z "Rolnik szuka żony 10". Mamy zdjęcia! Artur z Mazowsza to młody, 28-letni, postawny gospodarz, który zgłosił się do 10. edycji programu "Rolnik szuka żony", by zmienić swoje życie. Jego wcześniejsze związki rozpadły się, bo zbyt dużo czasu poświęcał gospodarstwu. Zobaczcie, jak wygląda miejsce, w którym mieszka i pracuje Artur z programu "Rolnik szuka żony".

📢 Oto kobiety, które Waldemar z "Rolnik szuka żony 10" zaprosił do swojego gospodarstwa. Zobaczcie zdjęcia! [23.10.2023] Waldemar z "Rolnik szuka żony 10" dokonał już wyboru. Spośród siedmiu kandydatek wybrał trzy, które zaprosił do swojego gospodarstwa pod Pakością w Kujawsko-Pomorskiem. Wśród nich są dwie kobiety z Wielkopolski: Anna z Pobiedzisk i Ewa z Wyrzyska. Co o nich wiemy? O tym piszemy w naszym artykule. 📢 Tak wygląda dziś Joan Collins, Alexis z serialu "Dynastia". Ma już 90 lat. Zobaczcie zdjęcia! [22.10.2023] Tak dziś wygląda Joan Collins, czyli słynna Alexis, gwiazda serialu "Dynastia". Joan Collins w latach 90. XX wieku zdobyła fanów na całym świecie, również w Polsce. Swego czasu była uznawana za jedną z najpiękniejszych kobiet na świecie. 23 maja 2023 roku skończyła 90 lat i nadal wygląda wspaniale. Jest ikoną Hollywood. Zobaczcie, jak dziś prezentuje się kobieta, którą w latach 80. XX wieku okrzyknięto symbolem seksu.

📢 Tak się zmieniła Justyna Ryszka, modelka i przyjaciółka Patrycji Tuchlińskiej. Zobacz jej stare zdjęcia Patrycja Tuchlińska, narzeczona bogatego dewelopera Józefa Wojciechowskiego, przyjaźni się z Justyną Ryszką. To modelka, która ma na koncie kilka sukcesów w konkursach piękności. Piękna blondynka nie zawsze wyglądała tak ja dzisiaj. Mamy je stare zdjęcia. Zobacz w galerii, jak się zmieniła.

📢 Tak zmienia się Stary Rynek w Poznaniu. "Duża część uliczek jest już wybrukowana". Oto nowe zdjęcia! Trwa wielki remont Starego Rynku w Poznaniu. Widać już coraz więcej powierzchni wyłożonej nową kostką brukową. W ostatnich dniach kamienny bruk zaczął już pokrywać zachodnią i północną część rynku. Układana jest nowa, granitowa kostka, ale wykorzystywany jest także bruk, który był tam przed remontem. Zobacz, jak zmienia się Stary Rynek w Poznaniu. Oto najnowsze zdjęcia! 📢 Taka porcelana z PRL ma wysoką cenę. Po tyle na OLX chodzą stare filiżanki, talerze, kubki, wazony, kury i figurki Porcelanowe naczynia były modne w PRL-u, a dziś przeżywają renesans. Na niektórych można sporo zarobić. Ile dziś jest warta stara ceramika i porcelana? Na popularnych portalach sprzedażowych najdroższe kolekcje starej porcelany osiągają cenę nawet pół miliona złotych. Wystawiane na sprzedaż są porcelanowe zestawy kawowe i obiadowe, ale też pojedyncze naczynia: talerze, patery, filiżanki, kubki czy też wazony i figurki. Zobacz zdjęcia i ceny z października 2023.

📢 Szalone lata 90. w Poznaniu na zdjęciach. Poznajesz te miejsca? Tak kiedyś wyglądało miasto! Poznań w latach 90. wyglądał zupełnie inaczej niż obecnie. Nie było wtedy jeszcze galerii handlowych i biurowców. Po mieście jeździły zabytkowe już obecnie tramwaje, a ulice były mniej zakorkowane. Niektórych obiektów już nie ma, a niektóre - jak straszyły - tak straszą nadal. Zapraszamy Was na sentymentalną podróż w czasie. Oto zwariowane lata 90. minionego wieku w Poznaniu na zdjęciach. Zobacz, jak wyglądało wtedy miasto!

📢 Stylizacje Patrycji Tuchlińskiej. Takie stroje nosi partnerka 76-letniego milionera Józefa Wojciechowskiego Patrycja Tuchlińska i Józef Wojciechowski są na świeczniku plotkarskich mediów. Młodsza od milionera o 48 lat modelka pokazuje w mediach społecznościowych prywatne życie rodzinne, podróże i luksusową posiadłość nad Jeziorem Zegrzyńskim. Stylizacje 28-latki są zawsze przemyślane i niebanalne. Ukochana dewelopera gustuje zazwyczaj w klasycznych kolorach. Zobacz w galerii, jak się ubiera narzeczona szefa JW Construction. 📢 Tak wygląda dziś Róża, córka Henryka Gołębiewskiego. Właśnie skończyła 15 lat. Zobaczcie zdjęcia! [19.08.2023] Oto córka Henryka Gołębiewskiego. Róża lada dzień skończy 15 lat. Henryk Gołębiewski to polski aktor, które swoje największe role zagrał będąc dzieckiem. Któż nie pamięta jego fantastycznych kreacji z filmów i seriali młodzieżowych takich jak: "Wakacje z duchami", "Podróż za jeden uśmiech" czy "Stawiam na Tolka Banana". Henryk Gołębiewski ma córkę, która też ma już za sobą debiut telewizyjny i udział w 8. Festiwalu Muzyki i Kultury Polsko-Czeskiej im. Pawła Królikowskiego w Kudowie Zdrój. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Które słodkości to prawdziwe bomby kaloryczne? Tyle kalorii mają ciastka i wypieki z cukierni. Sprawdzamy Słodkie kremy, kruche spody i gęste polewy. Ciastka z cukierni to jedne z tych pyszności, które ciężko sobie odmówić. Sklepowe półki uginają się od ich rodzajów, przez co bez problemu można wybrać takie, które najbardziej wpisuje się w nasze upodobania smakowe. Niestety, choć takie wypieki są pyszne, to są też jednocześnie bardzo kaloryczne. Niektóre z nich mają tyle samo kalorii, co pełnowartościowy obiad. Jakie ciastka to prawdziwe bomby kaloryczne? Przedstawiamy słodkości, które lepiej unikać, będąc na diecie! Co jest na szczycie listy? Sprawdź

