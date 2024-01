Przegląd prasy 14.01.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 13.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak mieszka dziś Anna Derbiszewska z "Rolnik szuka żony 10". Zobaczcie zdjęcia jej domu [14.01.2024]”?

Prasówka 14.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak mieszka dziś Anna Derbiszewska z "Rolnik szuka żony 10". Zobaczcie zdjęcia jej domu [14.01.2024] Tak mieszka i żyje na co dzień Anna z 10. edycji programu "Rolnik szuka żony"! Anna to 35-letnia rolniczka z Wielkopolski, dokładnie z powiatu kaliskiego, która zgłosiła się do programu "Rolnik szuka żony", by znaleźć męża. To bardzo zaradna bizneswoman, która prowadzi gospodarstwo rolno-ogrodnicze oraz salon kosmetyczny. Zobaczcie, jak mieszka, pracuje i żyje na co dzień Anna z programu "Rolnik szuka żony". W październiku wprowadził się do niej Jakub z Ostrowa Wielkopolskiego - mężczyzna, którego wybrała w programie "Rolnik szuka żony"

📢 Tak wygląda dom Justyny i Łukasza z "Rolnicy. Podlasie". Zobaczcie zdjęcia! [14.01.2024] Tak mieszkają Justyna i Łukasz Maciorowscy z Ciemnoszyj! To bohaterowie niezwykle popularnego serialu dokumentalnego "Rolnicy. Podlasie". Codzienne przygody rolników z Podlasia można oglądać w telewizji Focus TV. Zobaczcie, jak żyją i mieszkają na co dzień Justyna i Łukasz z programu "Rolnicy. Podlasie".

📢 Oto Joanna Michalska, Miss Polonia 1990 - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! [14.01.2024] Tak wygląda teraz Joanna Michalska, Miss Polonia 1990. Ma 55 lat i jest śpiewaczką operową. Joanna Michalska w 1990 roku została Miss Polonia. Miała wówczas 23 lata. Dziś jest śpiewaczką operową w Teatrze Wielkim Opery Narodowej w Warszawie. Marzy o zorganizowaniu wystawy swoich obrazów w galerii warszawskiej opery. Zobaczcie, jak dziś wygląda Miss Polonia 1990!

📢 Najciekawsze atrakcje turystyczne w Wielkopolsce według National Geographic! Zobaczcie zdjęcia Na liście znalazły się miejsca, które warto wg National Geographic odwiedzić w województwie wielkopolskim! W tym regionie nie można się nudzić. Znajdziemy tu atrakcje zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Są piękne zabytki, obiekty historyczne, ale i niezwykle malownicze krajobrazy. W Wielkopolsce nie można się nudzić. A jakie atrakcje województwa znalazły się w TOP 12 przygotowanym przez prestiżowy National Geographic? Zobaczcie!

📢 Oto Patrycja Markowska - tak się ubiera. Artystka w przezroczystym gorsecie i nie tylko. Zobaczcie zdjęcia! [14.01.2024] Zobaczcie, jak ubiera się Patrycja Markowska, córka Grzegorza Markowskiego z Perfectu i wokalistka dysponująca potężnym głosem. Jej przeboje "Świat się pomylił", "Jeszcze raz" i "Hallo, hallo" zna cała Polska. Patrycja Markowska ma fantastyczny styl. Bardzo ciekawie się ubiera. Potrafi też zaskoczyć. Tak zrobiła, gdy założyła przezroczysty gorset lub prześwitującą czarną sukienkę. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Oto domy Kamila Stocha, Piotra Żyły i Dawida Kubackiego, polskich skoczków narciarskich. Zobaczcie zdjęcia! [14.01.2024] Domy Kamila Stocha, Piotra Żyły i Dawida Kubackiego! Tak mieszkają polscy skoczkowie. Zobaczcie, jak wyglądają ich domy zarówno na zewnątrz, jak i w środku. Sprawdźcie też, jakie mają widoki ze swoich okien. Który dom podoba wam się najbardziej? Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie zdjęcia!

📢 Sabrina - tak dziś wygląda. Wkrótce skończy 56 lat. Zobaczcie zdjęcia! [14.01.2024] Sabrina wkrótce skończy 56 lat! Sabrina Salerno to włoska piosenkarka, aktorka, prezenterka telewizyjna i modelka, której międzynarodową sławę przyniósł hit "Boys (Summertime Love)" i teledysk do niego. Sabrina zachwycała swoją urodą 36 lat temu, gdy klip szalał we wszystkich telewizjach. Zachwyca i dziś. Zobaczcie na zdjęciach, jak teraz wygląda Sabrina. 📢 Oto najbiedniejsze gminy w Wielkopolsce! Mamy najnowsze dane z Ministerstwa Finansów [14.01.2024] Mamy najnowsze dane z Ministerstwa Finansów, na podstawie których stworzyliśmy listę 20 najbiedniejszych gmin w Wielkopolsce. Dane dotyczą tak zwanych wskaźników G, czyli wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin na 2024 rok. Poznajcie najbiedniejsze gminy w województwie wielkopolskim.

📢 Marta Krupa, siostra Joanny Krupy, na odważnych zdjęciach. "Wyglądasz olśniewająco". Zobaczcie zdjęcia! [14.01.2024] Marta Krupa to modelka, aktorka i piosenka. Jest młodszą siostrą Joanny Krupy z programu "Top Model". Po tym, jak wzięła udział w programie "Taniec z gwiazdami", stała się bardzo popularna. Na Instagramie obserwuje ją już ponad 80 tysięcy internautów. Bardzo lubi pozować do zdjęć. Zobaczcie jej niezwykle odważne stylizacje.

📢 Spór o godziny "czarnkowe". Nauczyciele są zaniepokojeni wypowiedziami wiceminister Katarzyny Lubnauer Godziny „czarnkowe” muszą być wykorzystywane na konsultacje. Tak mówią przepisy. Wypowiedzi ministry edukacji zaniepokoiły ZNP – nie chcą działać poza prawem. 📢 Tanie domy od komornika! Oto nowe licytacje nieruchomości w Wielkopolsce. Mamy zdjęcia, oferty i ceny Na licytacjach komorniczych bez problemu można znaleźć domy w stosunkowo niskich cenach, ale za to w dobrym stanie technicznym. Takie rozwiązanie powinny wziąć pod uwagę osoby, które poszukują nowego miejsca zamieszkania, ale ich budżet jest dość ograniczony. Ile kosztują wystawione na licytacje nieruchomości? Sprawdź naszą galerię, w której prezentujemy najciekawsze oferty w Wielkopolsce. 📢 Tak zmniejszysz apetyt na słodycze. Oto produkty, które powstrzymują ochotę na słodkie [14.01.2024] Co zrobić, aby zmniejszyć apetyt na słodycze? Ochota na słodkie może mieć różne przyczyny. Najczęściej wynika z tego, że jemy zbyt często słodycze - trzustka wyrzuca do organizmu insulinę, która zbija cukier co sprawia, że znów mamy na niego ochotę... Dietetycy podpowiadają, jak powstrzymać ochotę na słodycze. Oto produkty, które powstrzymują apetyt na słodkie - zobacz teraz w naszej galerii.

📢 Zarobki i dodatki wojsku w 2024. Oto stawki od szeregowego do generała - będą zmiany! [14.01.2024] Zarobki w polskim wojsku to kwestia złożona, zależna od różnych czynników. Zasadnicza płaca jest uzależniona od posiadanych stopni, a do tego dochodzą różnorodne dodatki i świadczenia. Warto przyjrzeć się, ile można faktycznie zarobić, decydując się na służbę w Wojsku Polskim.

📢 Takie posiłki dostają osadzeni w polskich więzieniach. Mamy nowe zdjęcia! [13.01.2024] Ostatni nasz artykuł o posiłkach w polskich więzieniach spotkał się z ogromną dyskusją w internecie. Wielu naszych czytelników stwierdziło, że osadzeni są lepiej karmieni, niż pacjenci szpitali. Tym razem przedstawiamy nowe zdjęcia posiłków, które dostaliśmy od osadzonych. Zobaczcie w naszej galerii, jak karmią w polskich więzieniach. 📢 Pobiegnie przez Polskę w samych szortach w zimie. Cel jest szczytny! Na jego trasie są wielkopolskie miasta Przebiegnie ponad 500 kilometrów w samych szortach w zimie, by wspomóc budowę Domu Hospicyjnego dla dzieci. 27 stycznia Łukasz Szpunar wyruszy w swój niezwykły bieg przez Polskę, a na jego trasie znajdują się m.in. wielkopolskie miasta.

📢 Ranking techników Perspektywy 2024. Jak wypadły poznańskie szkoły? Zobacz listę najlepszych placówek w stolicy Wielkopolski Znamy ranking techników Perspektywy 2024! Zestawiono w nim 1000 polskich szkół. Kapituła kierowała się trzema kryteriami. Które placówki w Poznaniu znalazły się na szczycie listy? Mamy pełną listę 📢 Oto popularne poznańskie wyzwiska! Zobacz niegrzeczną listę. Takimi słowami możesz obrazić poznaniaka i poznaniankę Wyzwiska są mało kulturalne, ale większości z nas zdarza się ich używać... Dlatego wyzwiska wykształciły się nie tylko w każdym języku narodowym, ale też w gwarach i językach lokalnych. W gwarze poznańskiej również nie brakuje słów, którymi poznaniacy się wzajemnie okładają, kiedy tracą do kogoś cierpliwość lub zwyczajnie chcą kogoś obrazić. Poznaj poznańskie wyzwiska! Kliknij w "ZOBACZ GALERIĘ". 📢 Popularny targ w Poznaniu przyciąga nawet w mrozy! Zobacz, co można było kupić na giełdzie przy M1 na Franowie. Mamy zdjęcia Jest takie miejsce w Poznaniu, które co tydzień przyciąga ludzi z całego miasta i okolic na zakupy. To pchli targ i giełda na Franowie, które cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem, nawet w zimowe mroźne dni. Kupić można tu prawie wszystko, a i tak za każdym razem nie brakuje niespodzianek. Dla poszukiwaczy "skarbów" coniedzielna wycieczka pod Centrum Handlowe M1 to wręcz obowiązek. Co można było dostać w minioną niedzielę? Po targu przeszedł się także fotoreporter "Głosu Wielkopolskiego". Zobaczcie, co wypatrzył!

📢 Tu znajdziesz prawdziwe perełki! Giełda antyków, staroci i militariów przed M1 na Franowie w Poznaniu. Zobacz, co można było kupić 13 stycznia odbyła się kolejna giełda antyków, militariów i staroci na poznańskim Franowie przed galerią M1. Multum sprzedających i zainteresowanych przyszło, by poszukać perełek wśród wystawionych produktów. Dla kolekcjonerów to nie lada gratka! 📢 Koszmarny wypadek w Odolanowie. Zginął popularny DJ. Miał odebrać ze szpitala partnerkę z nowo narodzonym dzieckiem W czwartkowym wypadku w Odolanowie w powiecie ostrowskim zginęły dwie osoby, a cztery zostały ranne. Jedną z ofiar jest popularny DJ, który tego dnia miał odebrać ze szpitala partnerkę z nowo narodzonym dzieckiem. Druga ofiara wypadku w Odolanowie to jego 19-letni kolega. Według nieoficjalnych informacji to kierowca audi, którym podróżowali zmarli mężczyźni, wyprzedzał ciąg aut, gdy doszło do wypadku.

📢 Marta Żmuda Trzebiatowska prywatnie - zdjęcia. Tak żyje popularna aktorka Pochodząca spod Człuchowa Marta Żmuda Trzebiatowska i jej mąż tworzą aktorską parę od prawie dekady. 40-latka jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorek teatralnych, filmowych i telewizyjnych. Dla roli potrafi poświęcić wiele. Prywatnie jest mamą dwójki dzieci, Brunona i Pauliny. Oto jaka jest na co dzień Marta Żmuda Trzebiatowska. 📢 To są najmodniejsze fryzury w 2024 roku dla kobiet po 50. Tak warto się czesać Uczesanie powinno być dostosowane między innymi do kształtu naszej twarzy, ale także karnacji czy wieku. Jeśli Źle dobierzemy fryzurę może nam ona dodać lat i sprawić, że poczujemy się niepewnie. Za to odpowiednio dobrana fryzura może nam dodać pewności siebie i odjąć lat. Zobaczcie inspiracje na fryzury dla dojrzałych kobiet.

📢 Poważny wypadek w zakładzie pracy w Jankowach. 18-latek stracił obie nogi Do zdarzenia doszło w sobotę, 13 stycznia, około godziny 9:00. Mężczyzna został wciągnięty przez maszynę, już na miejscu podjęto decyzję o amputacji. 📢 "Ukraina w ogniu". Wspierali Ukrainę na demonstracji w Poznaniu. Przypominają: wojna nadal trwa Agresja Rosji na Ukrainę rozpoczęła się 24 lutego 2022 roku. Od tego momentu codziennie prowadzone są działania wojenne. Mieszkańcy Poznania spotkali się w sobotę na pokojowej demonstracji, by przypomnieć, że wojna dalej trwa, a ludzie wciąż cierpią. 📢 Zobacz dom Szymona Hołowni. Tu żyje na co dzień marszałek Sejmu. Tak mieszka Szymon Hołownia z ukochaną żoną, córeczkami i psiakiem Dom Szymona Hołowni zlokalizowany jest nieopodal Warszawy. Nieruchomość polityka położona jest w wygodnej odległości od miejskiego zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Tu Szymon Hołownia mieszka wraz z żoną i córeczkami. Zobacz, jak żył do tej pory lider Trzeciej Drogi i prowadzący „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni, który jest nowym marszałkiem Sejmu.

📢 Jane Fonda - tak dziś wygląda. Właśnie skończyła 86 lat. Zobaczcie zdjęcia! [13.01.2024 r.] Jane Fonda 21 grudnia skończyła 86 lat. To niezwykle popularna na świecie aktorka i aktywistka, która w latach 80. XX wieku mocno spopularyzowała zajęcia fitnessu. Okrzyknięto ją królową aerobiku. Po roli w filmie "Barbarella" uznano ja również symbolem seksu. Nie miała łatwego dzieciństwa. Zmagała się z bulimią i anoreksją. Ciągle wygląda wspaniale. Zobaczcie zdjęcia. Poznajcie jej patenty na dobry wygląd. 📢 Na pomoc zwierzętom. W Mosinie uratowali łabędzia i psa. Kuba utknął w lodzie Nietypowe akcje ratunkowe miały miejsce w ubiegłą środę. Strażacy, strażnicy miejscy i urzędnicy w Mosinie zaangażowali się w pomoc znanemu w okolicy łabędziowi i pieskowi, którzy utknął na lodzie.

📢 Akademiki w Poznaniu były wyburzane mimo wstrzymania prac przez konserwatora. "Walczyli do ostatniej chwili" 11 stycznia Miejski Konserwator Zabytków podjął decyzję o wstrzymaniu rozbiórki akademików przy ul. Dożynkowej w Poznaniu. Ponieważ decyzja wchodziła w życie następnego dnia, robotnicy pracowali do późnych godzin popołudniowych, aby rozebrać jak najwięcej obiektu.

📢 Coraz więcej dzieci zakażonych wirusem RSV. Szpitale się zapełniają Wirus RSV wciąż atakuje. Szczególnie dotyka on najmłodszych. Jak wskazują lekarze, największą grupą zakażonych są dzieci do pierwszego roku życia. Szpitale zapełniają się małymi pacjentami, którzy z powodu wirusa mają trudności z oddychaniem. Jakie objawy daje zakażenie RSV i jak rozpoznać je u swojego dziecka? Wyjaśniamy.

📢 Małgorzata Foremniak właśnie skończyła 57 lat. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia! [13.01.2024] Małgorzatę Foremniak widzowie pokochali za rolę doktor Zosi w serialu "Na dobre i na złe". To niezwykle popularna polska aktorka i osobowość telewizyjna. Zdobyła wiele nagród i wyróżnień. Jest niezwykle pogodną i pozytywnie do życia nastawioną kobietą. Niedawno obchodził swoje 57. urodziny. Obchodziła je w przepięknych okolicznościach przyrody. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia! 📢 Tak Julia Kamińska wygląda w samej bieliźnie. "Piękna i zjawiskowa". Serialowa "Brzydula" na odważnych zdjęciach! [13.01.2024] Serial "Brzydula" sprawił, że Julia Kamińska stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorek. Za rolę Urszuli Cieplak otrzymała nawet Telekamerę dla najlepszej aktorki. Tak Julia Kamińska wygląda na swoich prywatnych zdjęciach. Niektóre z nich są bardzo odważne. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie Urszulę z "Brzyduli" w samej bieliźnie.

📢 Magdalena Boczarska skończyła 45 lat! Tak mieszka i żyje na co dzień. Zobaczcie zdjęcia! [13.01.2024] Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Magdalena Boczarska. To aktualnie jedna z najpopularniejszych polskich aktorek. Na swoim koncie ma grę w takich filmach, jak między innymi "Sztuka kochania", "Różyczka", "Piłsudski" czy "Obywatel". Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Magdalena Boczarska. 📢 Żona wójta z serialu "Ranczo" - taką metamorfozę przeszła Violetta Arlak. Zobaczcie zdjęcia [13.01.2024] Tak zmieniła się Violetta Arlak z serialu "Ranczo". Schudła aż 20 kilogramów! Violetta Arlak to aktorka, której największą sławę przyniosła rola wójtowej w serialu "Ranczo" w TVP 1. Łatwo zauważyć, że w ostatnich sezonach kultowego filmu była znacznie szczuplejsza, niż w pierwszych odcinkach. Okazuje się, że w tym czasie aktorka bardzo schudła. Zobaczcie, jak wyglądała 20 lat temu, a jak prezentuje się dziś. Wspaniała metamorfoza! Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii.

📢 Tak mieszkają dziś Marta i Paweł z "Rolnik szuka żony". Wkrótce na świat przyjdzie córeczka. Zobaczcie zdjęcia! [13.01.2024] Marta Paszkin i Paweł Bodzianny nie byliby razem, gdyby nie siódma edycja programu "Rolnik szuka żony". Dziś są małżeństwem, założyli rodzinę i zamieszkali razem. Razem wychowują córkę Marty z poprzedniego związku. Dwa lata temu na świat przyszedł ich synek Adam. Wkrótce urodzi się córeczka. "Jesteś bardzo pracowity i dzięki Tobie mamy piękne mieszkanie" - taka karta wisi na ich lodówce. Zobaczcie, jak pięknie wygląda mieszkanie wyremontowane przez Pawła! 📢 Tragiczny wypadek w Lipie pod Obornikami. Zderzyły się dwa samochody. Dwie osoby nie żyją Do tragicznego w skutkach wypadku doszło na drodze wojewódzkiej nr 178. Z niewyjaśnionych jeszcze przyczyn doszło do zderzenia dwóch samochodów w miejscowości Lipa. Nie żyją dwie osoby.

📢 O krok od tragedii w Pile. Kierowca wjechał w przystanek autobusowy. Został zatrzymany Kompletnie pijany kierowca wjechał w przystanek autobusowy w Pile. Obok wiaty znajdował się starszy mężczyzna. Na szczęscie nikomu nic się nie stało. Kierowca został objęty dozorem policyjnym. Grozi mu więzienie. 📢 Lech Poznań poznał najbliższy rozkład jazdy. Kibice mogą rezerwować sobie czas na pucharowy wieczór Kibice Lecha Poznań poznali dokładny terminarz spotkań Kolejorza, które odbędą się w lutym. Kolejorz w ćwierćfinale Pucharu Polski, w którym to zmierzy się na Enea Stadionie z Pogonią Szczecin, zagra we wtorek 27 lutego. Trzy dni wcześniej, także na swoim obiekcie, lechici podejmą aktualnego lidera PKO BP Ekstraklasy - Śląsk Wrocław. 📢 Zmiany w szkole od 2024 roku. Podwyżki dla nauczycieli i zmiana podstawy programowej to nie wszystko. Takie będą reformy w nowym roku Zmiany w szkołach od 2024 roku to nie tylko podwyżki dla nauczycieli i reformy w zakresie podstawy programowej, ale także powrót wcześniejszych emerytur nauczycielskich i przeprowadzanie testów sprawnościowych na lekcjach wychowani fizycznego. Ponadto trwają rozmowy na temat zmniejszenia liczby godzin lekcji religii, rezygnacji z prac domowych w klasach 1-3 oraz odchudzeniu podstawy programowej. Sprawdź zmiany, jakie zaplanowano na 2024 rok.

📢 Tak mieszka Justyna Steczkowska w posiadłości z prywatnym stawem. Wyjątkowy dom piosenkarki zaprojektowany przez męża – zobacz w galerii Justyna Steczkowska mieszka w luksusowej rezydencji z ogrodem, boiskiem i stawem pod Warszawą. Autorem projektu imponującej willi jest mąż wokalistki – Maciej Myszkowski, który od lat zajmuje się zawodowo aranżacją wnętrz i architekturą. Elegancki dom Justyny Steczkowskiej otoczony jest przepięknym ogrodem. Tu gwiazda uwielbia spędzać wolne chwile, gdy za oknem świeci słońce. Zobacz, jak się urządziła Justyna Steczkowska. 📢 Modnie, ale z klasą. Tak się ubiera Dominika Kulczyk! Zobacz stylizacje najbogatszej Polki Zgrabna, piękna, inteligentna, wykształcona, a na dodatek bardzo zamożna. Dominika Kulczyk jest najbogatszą kobietą w Polsce, ale też przedsiębiorczynią, filantropką oraz reporterką. Tam, gdzie się pojawia zwraca na siebie uwagę nie tylko pozycją społeczną, ale też wyglądem, w tym eleganckimi, dobranymi do sylwetki i urody stylizacjami. Zobacz, jak się ubiera!

📢 Uciekł z domu w Czerwonaku pod Poznaniem, gdzie miał być przetrzymywany. Policja przesłucha członków rzekomej sekty Z domu w Czerwonaku, gdzie ma działać sekta, uciekł 41-letni Hiszpan. Mężczyzna miał być tam przetrzymywany wbrew swojej woli. Policja sprawdziła dom i rozmawiała z jego mieszkańcami. To jednak nie koniec. Wkrótce osoby te zostaną przesłuchane. 41-latek nie jest jedyną osobą, która miała być więziona przez rzekomą sektę. 📢 Popularny DJ zginął w wypadku w Odolanowie. Miał jechać do szpitala po partnerkę i dziecko. "Nie zdążył uściskać swojego syna". Jest zbiórka W czwartkowym wypadku w Odolanowie zginął 28-letni Radosław z Sulmierzyc. Jak się okazało, jechał on do Ostrowa Wlkp., żeby odebrać swoją partnerkę i nowo narodzonego przed tygodniem synka. Niestety los chciał inaczej. Drugą z ofiar śmiertelnych był jego 19-letni kolega. Przyjaciele Radosława nie pozostali obojętni na krzywdę i postanowili zorganizować zbiórkę, by wesprzeć osieroconą rodzinę 28-latka.

📢 Tak wygląda jeden z najpiękniejszych domów w Poznaniu! "Złamany Dom" dostał prestiżową nagrodę. Zobacz wyjątkowe zdjęcia "Złamany Dom" w Poznaniu zdobył tegoroczną Nagrodę Prezydenta Miasta Poznania im. Jana Baptysty Quadro. Architekci z pracowni Ultra Architecs otrzymali statuetkę za najlepszy projekt architektoniczny zrealizowany w stolicy Wielkopolski w 2022 roku. Jak wygląda "Złamany Dom" na zewnątrz i w środku? Mamy zdjęcia! 📢 Zima stulecia sparaliżowała Poznań. Wojewoda ogłosił stan klęski żywiołowej. Zobacz wyjątkowe zdjęcia z 1979 roku Na początku 1979 roku całą Polskę zaatakowała zima stulecia. Na poznańskie ulice musiał wyjechać ciężki sprzęt budowlany. Kilkunastostopniowy mróz i obfite opady śniegu sparaliżowały kraj. Wojewoda poznański ogłosił stan klęski żywiołowej. Zobacz archiwalne zdjęcia Poznania z tamtego czasu.

📢 Te kwiaty doniczkowe likwidują smog! Ułatwiają odpoczynek i zasypianie. Koniecznie postaw je w sypialni Lubisz kwiaty tak bardzo, że nie chcesz się rozstawać z nimi nawet w nocy? Nie musisz! Otocz się nimi w sypialni. Niektóre rośliny doniczkowe są szczególnie polecane do pomieszczeń, w których śpimy. Produkują tlen w nocy i dzięki temu wpływają pozytywnie na jakość snu.

📢 Gigantyczny kontrakt dla Cegielskiego. Ostatnio takie zamówienie złożono w PRL-u! Poznańska Fabryka Pojazdów Szynowych zwyciężyła w przetargu na dostawę 300 fabrycznie nowych wagonów dla PKP Intercity. W prawie opcji zapisano możliwość dostarczenia kolejnych 150 nowych pojazdów. Będą to wagony pierwszej i drugiej klasy, restauracyjne oraz z miejscami do leżenia, tak zwane kuszetki. Decyzję o przyznaniu zamówienia musi jeszcze zatwierdzić walne zgromadzenie akcjonariuszy przewoźnika. Ostatnio tego typu zamówienie złożono w połowie lat 80. ubiegłego wieku! 📢 Poziom rzeki w Wielkopolsce niebezpiecznie się podniósł. Trwa umacnianie wałów Trudna sytuacja w Kościanie. Poziom Obry w mieście podniósł się do stanów, które grożą wylaniem rzeki. Strażacy już rozpoczęli zabezpieczanie wałów. Nie wolno też na nie wchodzić mieszkańcom miasta. 📢 Ci piłkarze Lecha Poznań mają błyszczeć wiosną. "Ich potencjał nie był wykorzystany" Mamy kilku piłkarzy, których potencjał nie był wykorzystany - uważa Mariusz Rumak, nowy trener Lecha Poznań. Szkoleniowiec chce ustabilizować ich formę i sprawić, by wiosną grali dużo lepiej.

📢 Antonina Litwiniak - taka na co dzień jest gwiazda nowego Kleksa Fani kultowej powieści Jana Brzechwy, "Akademia Pana Kleksa", doczekali się nowej ekranizacji ukochanej historii. Ta odświeżona adaptacja dzieła, której pierwowzór filmowy pojawił się w 1984 roku, zaskakuje nieco odmiennym podejściem do znanej narracji. Jednym z najbardziej zauważalnych zmian jest żeńska interpretacja postaci Adasia Niezgódki, w którą wcielła się młoda aktorka. Kim jest ta utalentowana artystka, która przejęła kluczową rolę w dwóch nowych filmowych przygodach z magicznym światem Pana Kleksa? Antonina Litwiniak - taka na co dzień jest gwiazda nowego Kleksa!

📢 Oto jak zmienił się Krzysztof Miruć. Zobaczcie, jak wyglądał znany architekt Krzysztof Miruć jest gospodarzem popularnych programów remontowo-wnętrzarskich w HGTV. W programie poznajemy go jako wyjątkowo zabawnego, ale i zaangażowanego w pracę. Jego projekty są spójne, praktyczne i zgodne z ulubionym stylem właściciela mieszkania. Zobaczcie, jak architekt zmienił sie na przestrzeni lat.

📢 Intensywne przygotowania rezerw Lecha Poznań do rundy wiosennej. "Myślę, że jednego zawodnika uda nam się sprowadzić" Rezerwy Lecha Poznań zaczęły przygotowania na początku drugiego tygodnia stycznia. Młodzi lechici mają zaplanowanych siedem sparingów, a trener Artur Węska ma do dyspozycji 19 zawodników z pola. Jak będzie wyglądała kadra drugiej drużyny Kolejorza po odejściach Bruno Żołądzia, Oskara Tomczyka i Mikołaja Tudruja? Czy planowane są wzmocnienia? Jak wyglądają przygotowania? Na te pytania odpowiedział nam trener Lecha II Poznań Artur Węska. 📢 Te psy czekają na ciebie! Adoptuj psa z poznańskiego schroniska W schronisku na ulicy Kobylepole 51 w Poznaniu swój dom tymczasowy ma wiele psów. Małe, średnie czy duże. Suczki i psy. Starsze i młodsze – na stronie schroniska możesz według tych kategorii zobaczyć, jakie psy czekają na adopcję. Dzięki opisom możesz poznać ich charakter, stosunek do dzieci oraz innych zwierząt. Przybliżony wiek oraz ewentualne schorzenia, chociaż większość z nich to okazy zdrowia i wulkany energii!

📢 Zastępczyni wójta Tarnowa Podgórnego przyłapana na kradzieży w Biedronce. "Stać mnie na cztery wina" Zastępczyni wójta Tarnowa Podgórnego Ewa Noszczyńska-Szkurat została przyłapana na kradzieży w sklepie sieci Biedronka. 5 stycznia została ona zatrzymana przez ochroniarza sklepu. Miała ona próbować wynieść ze sklepu trzy butelki wina bez płacenia za nie.

📢 Kuba, choć umarł, żyje w siedmiu osobach! Sprawdź, dlaczego warto zostać dawcą narządów 21 stycznia minie 5 lat, odkąd Kuba został odłączony od aparatury. Jego mózg mimo prób nie podjął pracy. Pracowały jednak narządy, które zostały pobrane i przekazane potrzebującym. Jakub Nowak do dziś żyje w siedmiu osobach. 📢 Widoczny biustonosz i spódniczka niczym bombka z ogromną kokardą. Nietypowe stylizacje gwiazd na premierze filmu „Fuks 2” Jedne z pań zdecydowały się na klasyczną elegancję, inne postawiły na modowe eksperymenty. Na prapremierze filmu „Fuks 2” pojawiło się wiele znanych osobistości świata show-biznesu. Niektóre kreacje, jak bluzka odsłaniająca atuty czy też spódniczka przypominająca wielką bombkę, skutecznie zwróciły na siebie uwagę. Zobacz zdjęcia z wydarzenia!

📢 Dawne kino Olimpia w Poznaniu zostanie wyburzone. Teraz jest tam bałagan i dziki parking. Zastąpi je nowy obiekt We wrześniu 2022 roku budynek dawnego kina Olimpia został zamknięty przez władze Akademii Muzycznej ze względu na zły stan techniczny. Tymczasem teren wokół stał się dzikim parkingiem i osiedlową pijalnią trunków wyskokowych. Władze uczelni ogłosiły konkurs na nowy obiekt, który zastąpi dawne kino. Obecny budynek zostanie wyburzony pod koniec 2025 roku. 📢 Spółdzielnia oskarża mieszkańców o działanie na jej szkodę. W tle prokuratorskie śledztwo Władze Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odmawiają udostępnienia członkom spółdzielni faktur i umów zawieranych z zewnętrznymi firmami. Chodzi między innymi o remonty budynków czy system kamer monitoringu. Członkowie spółdzielni wygrywają kolejne sprawy w sądach, jednak zarząd się nie poddaje. Tymczasem trwa prokuratorskie śledztwo, które zostało wszczęte na podstawie dokumentów wcześniej wydanych przez zarząd PSM.

📢 Koniec kultowych akademików w Poznaniu? Deweloper rozpoczął rozbiórkę. Tymczasem wydano zakaz burzenia budynków! Zobacz zdjęcia Mimo próby uratowania dwóch budynków dawnych akademików przy ul. Dożynkowej w Poznaniu, deweloper rozpoczął ich rozbiórkę. Wcześniej radna miejska apelowała o wpisanie ich do rejestru zabytków. W ich miejscu mają powstać bloki z garażami podziemnymi. 10 stycznia Halina Owsianna poinformowała, że pojawiła się nadzieja na uratowanie budynków. 📢 Studniówka 2024. To był bal! Tak bawili się uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych i XXIX LO w Poznaniu Olśniewające suknie, eleganckie garnitury i tradycyjny polonez. W piątek, 5 stycznia rozpoczął się sezon studniówkowy w Poznaniu! W sali bankietowej Pałacu Jaśminowego wspaniale bawili się uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych w Poznaniu. Na ich studniówce nie zabrakło też fotoreportera "Głosu Wielkopolskiego". Zobaczcie zdjęcia!

📢 Ranking liceów Perspektywy 2024. Jak wypadły poznańskie szkoły? Mamy listę najlepszych placówek w stolicy Wielkopolski. Sprawdź! Znamy ranking liceów Perspektywy 2024. Zestawiono w nim 1000 polskich szkół. Kapituła kierowała się trzema kryteriami. Zobacz jak wypadły poznańskie licea! Mamy listę! 📢 Jakie są najlepsze technika w Wielkopolsce? Oto najnowszy ranking "Perspektywy 2024". Zobacz! Miesięcznik Perspektywy po raz kolejny opublikował listy najlepszych szkół w całej Polsce. Wśród nich można wskazać technika, które według rankingu otrzymały znak jakości. W 2024 roku na liście nie zabrakło wielu szkół z Wielkopolski. Które z nich znalazły się w rankingu? Mamy listę najlepszych techników w województwie wielkopolskim! 📢 Perspektywy 2024: Ranking liceów w Wielkopolsce. Oto najlepsze licea w Wielkopolsce. Sprawdź, które szkoły otrzymały znak jakości! Najlepsze licea w Wielkopolsce. Po raz kolejny został opublikowany ranking szkół według miesięcznika Perspektywy. Dzięki temu uczniowie szkół podstawowych zyskują cenną wskazówkę przy wyborze swojej kolejnej placówki edukacyjnej. Rankingi powstały dla różnych typów szkół i uwzględniają każde województwo. Oto te licea, które w Wielkopolsce są uznane za najlepsze. Sprawdź!

📢 Lech Poznań w światowej czołówce prestiżowego rankingu. Kolejorz wyprzedził Włochów, Hiszpanów i Anglików Od wielu lat Akademia Lecha Poznań znajduje się w czołówce polskich klubów, jeśli chodzi o szkolenie zawodników. To znalazło potwierdzenie w prestiżowym rankingu CIES Football Observatory Post, który opublikował zestawienie najbardziej dochodowych klubów pod względem uzyskanych przychodów za swoich wychowanków. Kolejorz zajął 88. miejsce w światowym rankingu, wyprzedzając takie zespoły jak Real Betis, Cagliari czy Crystal Palace. 📢 Przy Posnanii powstanie nowe centrum handlowe. Kto jest właścicielem i kiedy ruszy budowa? Na terenie przy ulicy Brneńskiej w Poznaniu - w niedalekim sąsiedztwie Centrum Handlowego Posnania - powstanie nowe centrum handlowe. Na działce pojawiły się ostatnio pewne zmiany. 📢 11 wyjątkowych lokalizacji na city break w Polsce. Dlaczego warto tam jechać i co można zobaczyć? Weekendy to idealny czas na zwiedzanie i podróże, a Polacy w ciągu ostatnich lat pokochali wycieczki po naszym kraju. Nie ma w tym nic dziwnego – Polska jest piękna, a wiele jej punktów pozostaje nieznanych nawet dla jej mieszkańców. Zamiast lecieć do Paryża, Barcelony czy Pragi, polecamy zobaczyć, co oferują nasze ziemie. Gdzie warto spędzić weekend?

📢 Te znaki zodiaku są złośliwe. Oni potrafią być wredni Czy znak zodiaku może determinować nasze zachowanie? Udało nam się znaleźć najbardziej złośliwe znaki zodiaku. Zobaczcie, które spośród dwunastu znaków uznaje się za te, które potrafią sprawić przykrość. 📢 50 letni budynek Warty Poznań znika z powierzchni ziemi. Trwa rozbiórka wyjątkowego obiektu. Mamy zdjęcia! Legendarny budynek Warty Poznań znika z powierzchni ziemi. Od wtorku, 2 stycznia trwają prace rozbiórkowe obiektu, który przez blisko 50 lat służył zawodnikom różnych warciarskich sekcji. Jest to pierwszy krok w celu postawienia nowego i nowoczesnego kompleksu dla najstarszego klubu piłkarskiego w stolicy Wielkopolski.

📢 Gala Plebiscytu Sportowego 2023! Zobacz kto został nagrodzony na poznańskiej Malcie i jak prezentowali się laureaci Redakcja „Głosu Wielkopolskiego” w środowe popołudnie, 10 stycznia podsumowała na poznańskiej Malcie kolejną edycję Plebiscytu Sportowego. Były nagrody, wyróżnienia i ciekawe refleksje laureatów.

📢 Najbardziej poszukiwane przedmioty PRL - lista, zdjęcia. Na takich skarbach możesz zarobić Kiedyś były bardzo modne, ale u schyłku XX wieku schowaliśmy je głęboko do szaf lub na śmietnik. Dziś niektóre rzeczy z PRL-u wracają do łask, a ich ceny na aukcjach bywają zawrotne. Jeśli masz jeszcze w domu takie starocie, nie wyrzucaj. Być może masz prawdziwe skarby. Kolekcjonerzy mogą zapłacić za nie fortunę. Za co najwięcej? Zobacz najbardziej poszukiwane rzeczy z PRL-u.

📢 Pilny apel schroniska w Gnieźnie! 60 psów potrzebuje domów na czas generalnego remontu obiektu Łaciate, małe, duże, skrzywdzone przez człowieka. Nocą temperatura spada nawet poniżej -10 stopni Celsjusza, a one siedzą w lodowatych boksach. Schronisko w Gnieźnie apeluje o adoptowanie psów, nie tylko ze względu na niskie temperatury. Zbliża się generalny remont obiektu. 📢 Tak żyje Edyta Herbuś - zdjęcia. Tancerka i aktorka jest macochą i ukochaną wnuczką Toli i Tadeusza Tancerka, choreografka, aktorka i prezenterka telewizyjna Edyta Herbuś prowadzi życie pełne podróży i wyzwań. Prywatnie jest macochą dla trójki dzieci swojego partnera Piotra i ukochaną wnuczką Otylii i Tadeusza. Z dziadkami łączy ją wyjątkowa międzypokoleniowa więź. Oto, jaka jest prywatnie Edyta Herbuś. 📢 Oto Conan Kaźmierski, syn Królowej Życia - tak mieszka i żyje. Zobaczcie zdjęcia gwiazdy TTV [22.12.2023] Conan Kaźmierski jest synem Dagmary Kaźmierskiej, niekwestionowanej gwiazdy programu "Królowa życia" w TTV. Występował w wielu odcinkach tego kultowego reality show. Widzowie widzieli jak zmieniał się przez lata. Dziś studiuje medycynę. Był też właścicielem lodziarni na Stabłowicach we Wrocławiu. Zobaczcie, jak mieszka i żyje Conan Bestia Kaźmierski.

📢 Tajemnicze drzwi w centrum Poznania. Wiemy, dokąd prowadzą! Oto wyjątkowe zdjęcia ze środka Niewiele osób wie, że pod Wzgórzem Przemysła w centrum Poznania znajdują się tunele, które podczas II wojny światowej służyły jako schrony przeciwlotnicze. Dziś są one zamknięte i niedostępne dla zwiedzających. Prowadzą do nich niepozorne drzwi. Mamy zdjęcia ze środka! 📢 Oto najbiedniejsze gminy w Wielkopolsce. Sprawdź tę listę [1.12.2023] Jakie gminy w Wielkopolsce są najbiedniejsze? Ministerstwo Finansów zaprezentowało najnowsze wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin. Stanowią one podstawę do wyliczenia rocznych kwot części wyrównawczej subwencji ogólnej i wpłat do budżetu państwa na 2023 rok. Analizując te dane można stwierdzić, jakie gminy w Wielkopolsce są najbiedniejsze. Poznajcie 20 najuboższych gmin w naszym regionie.

📢 15 najlepszych restauracji w Poznaniu! Wygrały w plebiscycie "MyTuJemy". Tu jest pysznie! Zobacz ranking Poznaniacy wybrali najlepsze miejsca na gastronomicznej mapie Poznania w 2022 roku. Z tych restauracji klienci wychodzili najedzeni i zadowoleni. Głosowanie zostało przeprowadzone przez autorów bloga MyTuJemy. Sprawdź w naszej galerii 15 najlepszych restauracji i kawiarni w Poznaniu. 📢 Oto 20 niebezpiecznych miast w Wielkopolsce. Mieszkasz tu? Musisz uważać! Znamy ranking najbardziej niebezpiecznych miast w Wielkopolsce. Najnowsze dane zaprezentował Główny Urząd Statystyczny. Dowiadujemy się z niego, w których miejscowościach w regionie jest popełnianych najwięcej przestępstw kryminalnych, gospodarczych i drogowych. Gdzie w Wielkopolsce jest najbardziej niebezpiecznie? Sprawdź w galerii, czy twoje miasto znalazło się na liście. 📢 Uczestnicy Gogglebox 2023. Zobacz jak zmieniły się gwiazdy popularnego programu TTV Gogglebox to program telewizyjny emitowany od 2014 roku. Program oparty na brytyjskim formacie na licencji All3Media International, którego oryginał jest emitowany na antenie Channel 4. Program za sprawą uczestników szybko stał się hitem stacji TTV. Zobaczcie, jak przez te dziewięć lat zmienili się uczestnicy Gogglebox.

📢 Tak mieszkają i żyją Sylwia Grzeszczak i Liber. Artystka z Poznania tworzy udany związek z muzykiem! Sylwia Grzeszczak to popularna piosenkarka z Poznania. Przeboje wokalistki takie jak „Małe rzeczy”, „Sen o przyszłości” czy „Tamta dziewczyna” szybko stawały się przebojami w rozgłośniach radiowych. W 2014 roku wyszła za muzyka Libera. Rok później w szpitalu w Poznaniu na świat przyszła ich córka Bogna. Jak para mieszka i żyje na co dzień? Mamy zdjęcia! 📢 Karambol stulecia pod Poznaniem. Między Swarzędzem a Paczkowem rozbiło się ponad 100 aut! To już 20 lat od tego zdarzenia. Zobacz zdjęcia Takiego wypadku nie pamiętali ani zaprawieni w bojach policjanci z „drogówki”, ani strażacy ekipy technicznej! 5 lutego 2003 roku na drodze numer 2, między Swarzędzem a Paczkowem, we mgle utknęło około 300 samochodów, z których ponad setka rozbiła się. Zdarzenie to nazywane jest karambolem stulecia. Przypominamy szczegóły tego gigantycznego wypadku oraz prezentujemy archiwalne zdjęcia. Jak doszło do karambolu stulecia pod Poznaniem? Sprawdź!

📢 Szymon Chwalisz: Moja mama nie sądziła, że utrzymam się z malarstwa. Teraz moje malowane gitary są licytowane za 70 tysięcy złotych! Rozmowa z Szymonem Chwaliszem, malarzem, grafikiem i ilustratorem. Twórcą Woodstockowych Gitar, które sprzedają się za oszałamiająco wysokie sumy. Gitara namalowana pod okiem legendarnego gitarzysty Guns N’Roses, Slasha została wylicytowana za ponad 60 tys. złotych. Autor kasków skoczków narciarskich, rajdowców oraz projektant okładek płyt.