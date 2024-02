Przegląd prasy 14.02.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 13.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najbogatsze gminy w Wielkopolsce! Mamy najnowsze dane na 2024 rok”?

📢 Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości" - podróż poślubna. Zobaczcie zdjęcia! Tak wyglądała podróż poślubna Iwony i Gerarda z "Sanatorium miłości"! Iwona i Gerard to najbardziej znana para tego kultowego programu TVP 1. W sierpniu 2023 roku wzięli ślub. Mieli też huczne wesele. Wreszcie przyszedł czas na podróż poślubną. Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości" wybrali się do Omanu. Zobaczcie, jak pięknie spędzali tam czas. 📢 Karolina Pachniewicz z "Big Brother" - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! Tak mieszka i żyje na co dzień Karolina Pachniewicz, gwiazda pierwszej edycji programu Big Brother w TVN. Gdy brała udział w tym niezwykle popularnym telewizyjnym reality show, miała zaledwie 21 lat. Po opuszczeniu domu Wielkiego Brata wyjechała za granicę. Dziś ma 42 lata i jest przyszywaną babcią. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Karolina Pachniewicz z "Big Brothera"!

📢 Liv Tyler, córka lidera grupy Aerosmith Stevena Tylera - tak teraz wygląda. Zobaczcie zdjęcia! Tak dziś wygląda Liv Tyler, córka lidera grupy Aerosmith Stevena Tylera i fotomodelki Bebe Buell. Liv Tyler to amerykańska aktorka, córka lidera grupy Aerosmith Stevena Tylera i fotomodelki Bebe Buell. 29 lat temu razem z Alicią Silverstone wystąpiła w słynnym teledysku taty "Crazy". Wkrótce skończy 46 lat. Zobaczcie, jak dziś wygląda Liv Tyler. 📢 Zosia z serialu "Rodzinka.pl" na odważnych zdjęciach. Emilia Dankwa ma już 18 lat! Emilia Dankwa to młoda aktorka znana z serialu "Rodzinka.pl" niedawno skończyła 18 lat. Dziś jest modelką, fotomodelką i infuencerką. Jest częstym gościem na eventach. Zachwyca swoją uroda i kreacjami. Na Instagramie zaskakuje czasami bardzo odważnymi zdjęciami. Zajrzyjcie do naszej galerii i przekonajcie się sami.

📢 Dom Jakuba z "Rolnik szuka żony", wybranka Anny. Ma ciekawe, stylowe meble. Zobaczcie zdjęcia! Zobaczcie, jak mieszkał Jakub z "Rolnik szuka żony", kandydat na męża Anny. Jakub to mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego, który zgłosił się do programu "Rolnik szuka żony", by lepiej poznać Annę spod Kalisza. Rolniczka wybrała go spośród wielu. Zobaczcie, jak na co dzień mieszkał i żyje Jakub z "Rolnik szuka żony". Tak wygląda jego dom. Mamy zdjęcia! W październiku przeprowadził się do Anny. Mieszkają razem w domu pod Kaliszem. 📢 Dom Marii Dejmek z serialu "Barwy szczęścia" - tak mieszka. Zobaczcie zdjęcia! Oto nowy, wymarzony dom Marii Dejmek, gwiazdy serialu "Barwy szczęścia". Maria Dejmek to 35-letnia aktorka, gwiazda serialu "Barwy szczęścia". Grała też w takich filmach jak: "Sęp", "Randka w ciemno" i "Plagi Breslau". W TVP 2 pokazała swój nowy dom. Zobaczcie, jak wyglądają przepiękne wnętrza mieszkania aktorki.

📢 Waldemar z "Rolnik szuka żony" na balu karnawałowym - tak się bawił. Mamy zdjęcia! Waldemar Gilas zdobył popularność uczestnicząc w dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony". Choć początkowo jego uwaga skierowana była na Ewę z Wyrzyska, to ostatecznie znalazł szczęście u boku Doroty ze Szczecina. Zobaczcie, jak bawił się na balu karnawałowym w Skarżysku-Kamiennej. 📢 Karolina Bojar-Stefańska, najpiękniejsza sędzia piłkarska, na wakacjach. Mamy zdjęcia! Karolina Bojar-Stefańska, znana jako najpiękniejsza polska sędzia piłkarska, wybrała się na wakacje. Zobaczcie, jak prezentuje się w trakcie swojej wakacyjnej podróży na Bali oraz do Tajlandii i Malezji. 📢 Sabrina - tak dziś wygląda. Wkrótce skończy 56 lat. Zobaczcie zdjęcia! Sabrina wkrótce skończy 56 lat! Sabrina Salerno to włoska piosenkarka, aktorka, prezenterka telewizyjna i modelka, której międzynarodową sławę przyniósł hit "Boys (Summertime Love)" i teledysk do niego. Sabrina zachwycała swoją urodą 36 lat temu, gdy klip szalał we wszystkich telewizjach. Zachwyca i dziś. Zobaczcie na zdjęciach, jak teraz wygląda Sabrina.

📢 Oto Ewa Swoboda na prywatnych zdjęciach. "Tak właśnie wygląda milion dolarów w złocie"! Ewa Swoboda, utalentowana polska lekkoatletka, specjalizuje się w biegach na 60 i 100 metrów. Jej ostatni wyczyn podczas Orlen Copernicus Cup w Toruniu zachwycił świat. Z wynikiem 7,01 sekundy na 60 metrów, Swoboda wykręciła najlepszy tegoroczny czas na świecie, demonstrując nie tylko talent, ale i determinację. Ewa Swoboda zapracowała na ten sukces. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia! 📢 Tak wygląda dziś Leszek z "Daleko od szosy". Krzysztof Stroiński ma już 73 lata. Zobaczcie zdjęcia! Krzysztof Stroiński to wybitny polski aktor, którego polski widz kojarzy głównie z roli Leszka w serialu "Daleko od szosy". A niesłusznie. Bo aktor ma na swoim koncie wiele bardzo ciekawych ról. Niedawno skończył 73 lata. Zobaczcie, jak dziś wygląda Leszek z "Daleko od szosy".

📢 Oto 15 najszybciej wyludniających się miast w Wielkopolsce! Mamy nowe dane [14.02.2024] Przyjrzyjmy się, jakie miasta Wielkopolski najszybciej się wyludniają i jakie czynniki wpływają na to zjawisko. W ostatnich latach obserwujemy trend migracji ludności z wielkich metropolii do mniejszych miejscowości, które je otaczają. Mieszkańców tracą też mniejsze miejscowości. Jakie miasta z naszego regionu najbardziej się wyludniły? Skąd Wielkopolanie wyprowadzają się najchętniej? Sprawdźcie nasz ranking! 📢 Oto 10 miast w Wielkopolsce, w których przybyło najwięcej mieszkańców. Jest moda na te miasta Większość miast w Wielkopolsce wyludnia się. Jest to trend ogólnopolski. Są jednak wyjątki. Dotyczą one głównie miejscowości znajdujących się w niewielkiej odległości od Poznania. Zobaczcie, na jakie miasta jest dziś moda w Wielkopolsce. W których w ostatnich 20 latach przybyło najwięcej mieszkańców? Oto TOP 10 miast, do których najchętniej się przeprowadzamy.

📢 Poszukiwane małżeństwo w rękach policjantów. Wpadli podczas zakupów w markecie Małżeństwo poszukiwane Europejskimi Nakazami Aresztowania zatrzymane przez śremskich policjantów. Para została rozpoznana podczas robienia zakupów w markecie przez zastępcę dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Śremie. Obydwoje zostali zatrzymani i trafili do aresztów. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela podwyżek. Zobacz oficjalne wyliczenia! [14.02.2024] Wiemy już o ile urosną emerytury i renty w marcu 2024 roku. Poznaliśmy wszystkie dane potrzebne do obliczenia wskaźnika waloryzacji (inflacja oraz realny wzrostu przeciętnego wynagrodzenia). Jak podało oficjalnie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wskaźnik waloryzacji w 2024 roku wyniesie 112,12 proc. Wyliczenia podwyżek zamieszczamy w tabelach w galerii. Zobacz, o ile urośnie Twoja emerytura od 1 marca. 📢 Afera z dyrektorką zoo w Poznaniu. Prokuratura prowadzi śledztwo ws. nieprawidłowości Prokuratura bada sprawę nieprawidłowości w poznańskim zoo, którego dyrektorką jest Ewa Zgrabczyńska znana ze swojej działalności pro-zwierzęcej. Światło dzienne ujrzało wiele informacji na temat rzekomych kontrowersyjnych działań dyrektorki, o których informuje Onet, powołując się między innymi na pracowników ogrodu zoologicznego.

📢 Trzeci stopień ostrzeżenia hydrologicznego IMGW w Wielkopolsce. Pozalewane są pola, łąki i rowy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy ogłosił 3 stopień ostrzeżenia hydrologicznego dla kilku powiatów na pograniczu Wielkopolski i Dolnego Śląska. Orla płynąca przez gminy Koźmin Wielkopolski, Krotoszyn i Kobylin wylała. Pozalewane są pola, łąki i przydrożne rowy. 📢 Dzień Kota 2024: Wkrótce wielkie święto mruczków i ich oddanych kociarzy! Zobacz MEMY i śmieszne obrazki o kotach i życiu z kotami 17 lutego obchodzimy Dzień Kota! W ten jeden z najważniejszych dni w kalendarzu kociarzy, kłaniamy się głęboko naszym mruczkom i serwujemy im najlepsze puszki z rybką. Gdy już spełnimy nasz obowiązek, możemy zabrać się za przeglądanie zebranych w tej galerii zabawnych obrazków. Gwarantujemy, że odnajdziesz tu wiele sytuacji z waszego wspólnego życia, których wspomnienie poprawi Ci humor. Zobacz najlepsze MEMY i obrazki o kotach!

📢 Tramwaje 45-metrowe w Poznaniu odpowiedzią na brak motorniczych. "Nie będzie konieczności zwiększana częstotliwości kursowania" Poznań nie odłożył na półkę pomysłu zakupu tramwajów 45-metrowych. Temat ten odżywa także w kontekście braku rąk do pracy w poznańskim MPK. Bardziej pojemny tabor może być odpowiedzią na te problemy. Dyrektor ZTM Poznań zapowiada, że do tematu można wrócić za 2-3 lata. 📢 Bar Caritas znika z placu Kolegiackiego. Nowe miejsce się nie sprawdziło Bar Caritas "Pod Kolegiatą" znika z placu Kolegiackiego. Lokal prowadzony przez Caritas Archidiecezji Poznańskiej w obecnym miejscu działać będzie jedynie do końca miesiąca. 📢 To był pierwszy aquapark w Wielkopolsce. Teraz przejdzie gruntowny remont za 74 mln złotych To już jest pewne, firma Adamietz dostanie zlecenie modernizacji pływalni Akwawit w Lesznie. Oznacza to zakończenie wlekącej się przez wiele miesięcy procedury przetargowej. Oferty otworzono pod koniec sierpnia 2023 roku, a korzystniejszą cenę zaproponowało przedsiębiorstwo Adamietz ze Strzelec Opolskich.

📢 Kebaby, burgery i kotlety. To tu w Poznaniu jedli znani youtuberzy. Te miejsca polecają Książulo i MrKryha! Najlepsze kebaby, burgery i kotlety w Poznaniu? Choć restauracji z tymi daniami nie brakuje, to sprawa nie jest prosta. Popularni youtuberzy wielokrotnie odwiedzali stolicę Wielkopolski w poszukiwaniu smacznego jedzenia. Lista miejsc, które sobie szczególnie chwalą, jest całkiem długa. Co znalazło się wśród polecajek Książula i MrKryhy? Sprawdź! 📢 Szalenie bogate domy na sprzedaż w Poznaniu i okolicach. Ich wnętrza robią wrażenie! Piękne i drogie domy na sprzedaż w Poznaniu i okolicach robią wrażenie. Luksusowe rezydencje, unikatowe posiadłości czy reprezentacyjne wille spełniają nawet najbardziej wygórowane wymagania. Znajdziemy w nich prywatne baseny, rozległe ogrody, stoły bilardowe i wiele innych. Te nieruchomości kosztują miliony. Są tego warte? Zobaczcie, jak wyglądają i ile trzeba za nie zapłacić!

📢 Oto Zosia z "Rodziny zastępczej" - tak dziś wygląda Misheel Jargalsaikhan. Zobaczcie zdjęcia! Misheel Jargalsaikhan to aktorka, która sympatię polskich widzów zyskała dzięki roli Zosi Kwiatkowskiej w serialu "Rodzina zastępcza". Dziś jest lekarzem medycyny naturalnej. Zagrała też w serialu "BrzydUla 2". Zobaczcie, jak aktualnie wygląda Misheel Jargalsaikhan, czyli Zosia z "Rodziny zastępczej". 📢 Tanie samochody od komornika! Ceny są wyjątkowo zachęcające. Oto nowe licytacje aut osobowych. Mamy zdjęcia i ceny W najbliższym czasie "pod młotek" na licytacjach komorniczych trafi kilka naprawdę ciekawych samochodów osobowych. W ofercie są pojazdy w dobrym stanie i atrakcyjnej cenie. Prezentujemy auta sprzedawane przez komorników na internetowych aukcjach. Zobaczcie zdjęcia i ceny w naszej galerii!

📢 Walentynki - memy i demotywatory 2024. Oto święto zakochanych złośliwym okiem internautów. Zobacz najzabawniejsze z nich! Walentynki wciąż budzą w Polsce sprzeczne emocje z powodu swojego obcego pochodzenia. Nie zmienia to faktu, że zadomowiły się w Polsce na dobre i niemal wszystkim data 14 lutego jednoznacznie kojarzy się ze świętem zakochanych. Walentynki to dzień, który cieszy zakochanych, martwi samotnych, a internautów inspiruje do tworzenia prześmiewczych memów i demotywatorów. Zobacz najzabawniejsze z nich.

📢 Jacek Jaśkowiak po wygranej w Poznaniu obiecuje wydłużenie tramwaju na Ogrodach. Na razie możemy liczyć na skwer Środek pętli Ogrody zostanie przekształcony w skwer. Powstaną tam alejki, ławeczki i nowe dojścia do przystanków tramwajowych. W przyszłości park zastąpi obecną pętlę Ogrody po jej likwidacji podczas przedłużenia trasy tramwajowej do ulicy Polskiej. Nie wiadomo jednak czy przedłużenie to powstanie w tym dziesięcioleciu. 📢 Działała w Poznaniu przez 14 lat. Teraz Galeria Malta znika z powierzchni ziemi! Zobacz zdjęcia z jej budowy Galeria Malta była jedną z ładniejszych poznańskich galerii, jednak wygląd, ogromne kino, a także piękna panorama na jezioro Maltańskie nie uchroniły jej przed zamknięciem. Z roku na rok ubywało klientów, a gwoździem do trumny okazało się powstanie w bliskim sąsiedztwie Galerii Posnania. Po raz ostatni korytarzami "Malty" poznaniacy mogli się przejść w grudniu 2023 roku. Teraz czeka ją rozbiórka. My z tej okazji postanowiliśmy przypomnieć, jak przebiegała budowa galerii.

📢 Przyszli maturzyści nie schodzili z parkietu. Tak wyglądała studniówka 2024 Technikum Energetycznego w Poznaniu. Zobacz zdjęcia Studniówka uczniów Technikum Energetycznego w tym roku odbyła się w Domu Żołnierza. Młodzież bawiła się tak dobrze, że nie schodziła z parkietu do późnych godzin nocnych! W tej zabawie towarzyszył im fotoreporter "Głosu Wielkopolskie". Zobaczcie zdjęcia!

📢 Poznań bardzo wysoko w prestiżowym rankingu. Jacek Jaśkowiak komentuje: "Lepsi od Wiednia" Prestiżowe Pismo Samorządu Terytorialnego "Wspólnota" opublikowało najnowszy raport, w którym oszacowało sukces, jaki odniosły samorządy w dobiegającej właśnie końca kadencji. W rankingu miast wojewódzkich bardzo wysokie miejsce zajął Poznań. - Lepsi od Wiednia - skomentował wyniki dumny prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Sprawdź, jak stolica Wielkopolski wypadła w prestiżowym rankingu. 📢 Dobre informacje w sprawie skrzydłowego Lecha Poznań. Szef sztabu medycznego: "Są tylko dolegliwości bólowe" Są w końcu dobre informacje ze sztabu medycznego Lecha Poznań. Adriel Ba Loua jest już po badaniach. Profesor Krzysztof Pawlaczyk wyjaśnił, co ze skrzydłowym Kolejorza oraz jak długo potrwa przerwa w jego grze. Klub poinformował także o stanie zdrowia pozostałych zawodników Niebiesko-Białych.

📢 Wielkopolscy rolnicy planują 30-dniowy protest w Poznaniu! Start wielkich utrudnień już za tydzień! Organizatorzy piątkowego protestu rolników w Wielkopolsce są po pierwszych rozmowach dotyczących, nowego 30-dniowego protestu, który bardzo mocno może skomplikować życie poznaniaków. Obecnie rolnicy z Wielkopolski są na granicy polsko-ukraińskiej, gdzie dołączyli do blokady zbóż i rzepaku od ukraińskich rolników. 📢 Jacek Jaśkowiak o kontrowersyjnej dyrektorce poznańskiego ZOO. "Ta decyzja nie jest jednoznaczna" Prokuratura bada sprawę Ewy Zgrabczyńskiej, dyrektorki poznańskiego zoo znanej ze swojej działalności pro-zwierzęcej. Atmosferę podgrzał artykuł serwisu Onet, w którym światło dzienne ujrzało wiele kontrowersyjnych działań Zgrabczyńskiej, o których informują między innymi pracownicy ogrodu. Dyrektorka odpiera zarzuty, a prezydent Jacek Jaśkowiak odniósł się do sprawy. 📢 Taką emeryturę mają księża. Tyle wpływa na konto duchownych! [13.02.2024] Emerytura księży - tyle wpływa na konto duchownych. Emerytury dla duchownych wzbudzają duże zainteresowanie społeczeństwa. Analizując dostępne informacje, można zauważyć, że świadczenia przysługujące duchownym są czasem dwukrotnie wyższe niż emerytura przeciętnego obywatela. Taki stan rzeczy wynika z faktu, że po zakończeniu aktywnej służby duszpasterskiej, ksiądz otrzymuje nie tylko emeryturę z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), lecz również dodatkowe wynagrodzenie z Funduszu Kościelnego. Dowiedz się więcej.

📢 13. emerytura 2024 - prognozowane wyliczenia trzynastej emerytury w 2024 roku [aktualizacja, 13.02.2024] Emerytura 2024: 13. emerytura 2024 - wiemy, ile wpłynie na Twoje konto. Niedługo wszyscy seniorzy w Polsce otrzymają swoją trzynastą emeryturę. To rezultat obietnicy Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, pełniącej funkcję ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Zostało już ustalone, jaką minimalną kwotę świadczenia otrzymają emeryci, a także kiedy ZUS przekaże im środki finansowe. Planowane jest, że wkrótce instytucja ta dokona wypłaty świadczenia. 📢 Te liczby najczęściej padają w losowaniach lotto. SPRAWDŹ [13.02.2024] Te liczby najczęściej padają w Lotto. Sprawdź, które liczby najczęściej padają w losowaniach od blisko dwóch dekad. Zwycięskie sumy sięgają wielu milionów złotych, co czyni Lotto jedną z najbardziej popularnych gier oferowanych przez Totalizator Sportowy. Przeprowadziliśmy analizę dotyczącą najczęściej występujących numerów w losowaniach Lotto w ciągu ostatnich dwóch dekad. Istnieje szansa, że numery, które najczęściej pojawiały się w przeszłości, mogą przynieść szczęście również w przyszłych losowaniach.

📢 Emerycie, sprawdź, oto prognozy waloryzacji emerytur w 2024 roku [aktualizacja, 13.02.2024] Emerycie, sprawdź, czego się spodziewać! Oto prognozy waloryzacji emerytur w 2024 roku [TABELA]. W roku 2024 prognozowane są znaczące podwyżki dla osób w wieku emerytalnym. Przygotowaliśmy szczegółowe wyliczenia dotyczące emerytur po marcowej waloryzacji, uwzględniając wcześniej zapowiadany wskaźnik. Poniżej przedstawiamy prognozowane wzrosty emerytur. 📢 Waloryzacja 2024: emerytury i renty. O tyle wzrosną świadczenia [aktualizacja, 13.02.2024] Waloryzacja 2024: emerytury i renty. O ile wzrosną świadczenia? [KWOTY]. Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował o wskaźniku inflacji wynoszącym 11,9 procent. Istnieje zatem pytanie, czy planowana waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych będzie równie znacząca, jak miało to miejsce w poprzednim roku. Jakie są prognozy co do wzrostu emerytur w roku 2024? Dodatkowo, jaką wysokość mają mieć świadczenia rentowe w bieżącym roku? Poniżej przedstawiamy szacowane stawki.

📢 Renta wdowia 2024: na jakie pieniądze można liczyć? [aktualizacja, 13.02.2024] Renta wdowia 2024: dla kogo, jakie warunki trzeba spełnić, na jakie pieniądze można liczyć? Renta wdowia, potencjalnie uchwalona jeszcze w obecnym roku, otworzyłaby możliwość dodatkowego wsparcia finansowego dla wdów i wdowców. W ramach obywatelskiego projektu przewiduje się możliwość uzyskania nawet 50 proc. wysokości emerytury zmarłego małżonka, przy uwzględnieniu ograniczeń kwotowych. Istnieje również prawdopodobieństwo wprowadzenia nowego świadczenia stopniowo, przy użyciu tzw. modelu kroczącego. Nie jest jeszcze jasne, czy planowane jest wyrównanie świadczenia od 1 stycznia. Pomimo braku pewności co do tego, już pojawiają się pierwsze oszacowania dotyczące wysokości renty wdowiej. Oznacza to, że około 1,5 miliona wdów i wdowców w Polsce może spodziewać się dodatkowych środków każdego miesiąca. 📢 Zbigniew Czerwiński z PiS może zmierzyć się z Jackiem Jaśkowiakiem. Oficjalnie kandydata poznamy w walentynki Jak dowiedzieliśmy się z dwóch niezależnych źródeł związanych z poznańskimi strukturami partii Prawo i Sprawiedliwość kontrkandydatem Jacka Jaśkowiaka będzie obecny radny sejmiku województwa wielkopolskiego i przewodniczący klubu radnych PiS Zbigniew Czerwiński. Sam zainteresowany nie komentuje tych doniesień.

📢 Lech Poznań zdał pierwszy egzamin, ale przybyło mu problemów. "Z takim składem będzie trudno walczyć o mistrzostwo" Lech Poznań rozpoczął rundę wiosenną od zwycięstwa 2:0 z Zagłębiem Lubin. Niestety całemu sztabowi szkoleniowemu przybyło po starciu z Miedziowymi też problemów. 📢 Kolejne wycinki drzew w centrum! Miasto Poznań planuje usunięcie kilkudziesięciu drzew. "Nie zgadzamy się na takie traktowanie zieleni" Stowarzyszenie Plac Wolności opublikowało na Facebooku post informujący o tym, że Urząd Miasta Poznania planuje kolejne wycinki drzew w centrum. Usuniętych ma być kilkadziesiąt klonów, leszczyn i platanów. Część z nich ma być wycięta, a część przesadzona. Społecznicy nie zgadzają się na takie traktowanie zieleni. - Będziemy w tej sprawie pisać petycję z prośbą o zmiany projektowe.

📢 Rywal Lecha Poznań poważnie osłabiony przed meczem. Komisja Ligi była bezwzględna Lech Poznań w najbliższą sobotę uda się na Podlasie na spotkanie z Jagiellonią Białystok. Tydzień później na Enea Stadion przyjedzie aktualny wicelider - Śląsk Wrocław. Już teraz wiadomo, że zostanie osłabiony przez brak swoich kibiców. Jest to natychmiastowa decyzja Komisji Ligi, która w poniedziałek w trybie nadzwyczajnym zebrała się ws. fanów Wojskowych. To efekt wydarzeń, jakie miały w ostatniej kolejce.

📢 Radna Klaudia Strzelecka z Prawa i Sprawiedliwości nie powalczy o fotel prezydenta Miasta Poznania? Nazwisko Klaudii Strzeleckiej od pewnego czasu pojawia się na giełdzie potencjalnych kandydatów Prawa i Sprawiedliwości w tegorocznym wyścigu do fotela prezydenta Miasta Poznania. Co na to sama zainteresowana? 📢 W poznańskim Herbapolu weekend zaczyna się w piątek. Czterodniowy tydzień pracy robi wrażenie Czwarteczek, czwartunio – tak o czwartym roboczym dniu tygodnia tygodnia mawiają od tego roku pracownicy poznańskiego Herbapolu. To pierwsza duża firma produkcyjna w Polsce, która wprowadza czterodniowy tydzień pracy. Sprawdźmy, jak to się sprawdza w praktyce i co w wolne piątki robią pracownicy firmy. Na ten przykład prezes wybiera się na działkę. 📢 Triki, aby truskawka obrodziła w tym roku. Oto sposoby, aby owoce były smaczne i soczyste Truskawki to jedne z najbardziej lubianych owoców w naszym kraju. Dostępne niemal cały rok, jednak najlepsze odmiany to te, które dostępne są pod koniec maja i w czerwcu. Rodzimy truskawki cieszą się największym uznaniem. Co trzeba zrobić już teraz, aby truskawki były soczyste i smaczne? Oto kilka ważnych trików.

📢 Tak wspomina rodzinne miasto Katarzyna Zdanowicz - zdjęcia. Zobacz, jaka jest prywatnie dziennikarka Katarzyna Zdanowicz to znana twarz widzom telewizji Polsat. Dziennikarka pochodząca z Solca Kujawskiego na Kujawach i Pomorzu mieszka w Warszawie z mężem i synem. - Dobrze jest czasem odpocząć od życia w ciągłym biegu. Z czasem człowiek docenia uroki małych miast, gdzie życie toczy się wolniej, spokojniej - zaznacza prezenterka "Wydarzeń". Zobacz na zdjęciach, jaka jest prywatnie Katarzyna Zdanowicz. 📢 Powrót kultowego serialu "Dom". Tak teraz wygląda Andrzej Talar, czyli aktor Tomasz Borkowy Kultowy polski serial "Dom" powrócił na ekrany TVP. Mimo upływu ponad 40 lat od premiery pierwszego odcinka, losy mieszkańców warszawskiej kamienicy wciąż przyciągają uwagę widzów. Główną rolę w tej produkcji zagrał Andrzej Talar, w którego wciela się Tomasz Borkowy. Aktor wyjechał z Polski, tym bardziej więc jego wizyty na specjalne okazje wzbudzają zaciekawienie. Jak teraz wygląda Tomasz Borkowy? O tym piszemy poniżej oraz w naszej galerii.

📢 Takie są nowe trendy w paznokciach od Ukrainek - zdjęcia. Oto nowe wzory i kolory na luty i marzec 2024 rok Współczesny krajobraz polskich salonów kosmetycznych urozmaiciły manikiurzystki z Ukrainy. Wielu stylistów paznokci z Ukrainy wprowadza unikatowe wzory i kolory, które stają się hitem nie tylko na walentynki, ale również na wczesną wiosnę 2024 roku. Zobacz, jakie są teraz TOP wzory i kolory paznokci od Ukrainek. Pokazujemy je w naszej galerii. 📢 Zuzanna Pactwa - tak wygląda ukochana Jarosława Bieniuka. To piękna modelka. Mamy zdjęcia Zuzanna Pactwa, znana modelka i bizneswoman, oraz Jarosław Bieniuk, były piłkarz i ojciec trojga dzieci z poprzedniego związku z Anią Przybylską, tworzą zgrany duet, który coraz częściej pokazuje się publicznie. Historia ich miłości zyskuje coraz większe zainteresowanie. Poznaj bliżej Zuzannę Pactwę, partnerkę Jarosława Bieniuka. Pokazujemy ją na zdjęciach w naszej galerii.

📢 Walentynki 2024, Horoskop dla par i dla singli - sprawdź, co Cię czeka! Walentynki 2024, Horoskop dla par i dla singli - sprawdź, co Cię czeka! Zapraszamy Was do zanurzenia się w intymne sekrety, które mogą kształtować Wasze miłosne losy. Niech zodiakalne konstelacje odkryją przed Wami niezwykłe tajemnice i podsuną wskazówki dotyczące Waszych relacji sercowych. Wejdź w galerię zdjęć i sprawdź, co czeka Cię w tegoroczne Walentynki. 📢 Media poszukują kandydatów na prezydenta Poznania. Plewiński z Trzeciej Drogi oraz Beata Urbańska z Lewicy. Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak nadal czeka na kontrkandydatów w walce o prezydencki stołek. Radio Poznań przekazuje kto, według ich nieoficjalnych informacji, ma powalczyć z obecnie pełniącym urząd kandydatem Platformy Obywatelskiej. 📢 Tomasz Hejna powalczy z Jackiem Jaśkowiakiem o fotel prezydenta Poznania? "Proszę o cierpliwość" Przewodniczący Zarządu Osiedla Piątkowo Północ Tomasz Hejna ogłosił swój start w wyborach samorządowych. Na razie będzie ubiegał się o mandat radnego miejskiego. - Bardzo poważnie rozważam także start w wyborach na stanowisko Prezydenta Miasta Poznania - przekazał.

📢 Miasto zarobiło na działkach, a drogi wyglądają jak szwajcarski ser. Auta toną w kałużach na Szczepankowie w Poznaniu! Mieszkańcy poznańskiego Szczepankowa toną w błocie. Osiedlowe ulice regularnie zalewane są przez opady deszczu. Potem woda potrafi stać nawet dwa tygodnie. Blisko sto osób nie ma szans wydostać się ze swoich domów suchą stopą, bądź bez uszkodzenia pojazdów. Załamani poznaniacy apelują o pomoc do ZDM. Pojawiają się pomysły montażu nawierzchni tymczasowej. 📢 Studniówka 2024 w Poznaniu. Te dziewczyny olśniły swoimi kreacjami. Zobacz najpiękniejsze stylizacje z balów maturalnych. Mamy zdjęcia! Studniówki to prawdziwe kopalnie oszałamiających kreacji! Niektóre przyszłe maturzystki stawiają na klasykę w postaci długich czarnych sukienek, inne zaskakują swoimi wyborami, decydując się na odważne kolory czy niespotykane fasony. Jedno jest pewne, nie sposób wybrać tylko jednej najpiękniejszej! Zobaczcie zdjęcia!

📢 Najpiękniejsze pary na studniówkach 2024 w Poznaniu! Oto piękni, młodzi i uśmiechnięci! Zobacz pary na wyjątkowych zdjęciach! Sezon balów maturalnych trwa w najlepsze! Co weekend w Poznaniu uczniowie ostatnich klas szkół średnich bawią się na swoich studniówkach. Serca wszystkich skradają często urocze pary pięknych i uśmiechniętych przyszłych maturzystów. Na studniówkach towarzyszą im fotoreporterzy "Głosu Wielkopolskiego", a w ich obiektywach często pojawiają się roztańczone, radosne, a czasami nieukrywające swoich uczuć duety. Zobaczcie piękne pary z poznańskich studniówek! 📢 Poczta Polska sprzedaje domy, mieszkania i działki. Ceny zachęcają, a lokalizacja jest bardzo atrakcyjna. Oto najnowsze oferty i zdjęcia! Szukasz nieruchomości w okazyjnej cenie i atrakcyjnej lokalizacji? Warto sprawdzić ofertę... Poczty Polskiej! Na licytacje wystawione są działki, domy i mieszkania. Mało kto wie, że Poczta Polska sprzedaje również nieruchomości. Stawki podane w ogłoszeniach są bardzo atrakcyjne, jednak uwaga: podczas licytacji mogą wzrosnąć. Oferta Poczty Polskiej jest bardzo bogata. Nieruchomości zlokalizowane na terenie całego kraju. Sprawdź w galerii, jakie obecnie mieszkania i działki można kupić od poczty. Zobacz zdjęcia i ceny.

📢 W tych miastach w Wielkopolsce mieszka najmniej osób. Mamy najnowszy ranking. Sprawdź wyjątkowe zestawienie! Jesteś ciekawy, w których miastach w Wielkopolsce mieszka najmniej osób? Zajrzyj do naszej galerii i sprawdź najnowsze zestawienie. Ranking najmniejszych miast w Wielkopolsce 2024 powstał na podstawie najbardziej aktualnych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Czy twoje miasto znalazło się na liście? Sprawdź w galerii. 📢 15 najgorszych kierunków studiów w Poznaniu. Po nich zarobisz marne grosze. Oto wyjątkowo kompromitujący ranking! Tu w Poznaniu nie opłaca się studiować! Prezentujemy 15 najgorszych kierunków studiów z Poznania. Po ich ukończeniu zarabia się najmniej. Ten wstydliwy ranking stworzyliśmy na podstawie danych Ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych. Sprawdź, jak prezentuje się to wyjątkowo nieopłacalne zestawienie!

📢 Kandydaci na prezydenta Poznania: Poznamy ich jeszcze w tym tygodniu. Jacek Jaśkowiak prowokuje: "Gdybym wiedział, to bym pojechał na narty" Trzecia Droga oraz Prawo i Sprawiedliwość zapowiadają, że ich kandydatów na prezydenta Poznania poznamy jeszcze w tym tygodniu. - Gdy decyzja zapadnie, od razu ruszymy z kampanią - zapowiedziała Ewa Schadler z Polski 2050 - Trzeciej Drogi. Decyzje ma podjąć i ogłosić także społecznik i radny osiedlowy Tomasz Hejna. Tymczasem sam Jacek Jaśkowiak marzy o... wyjeździe z wnuczką na ferie.

📢 Woda podmyła tory w Rostarzewie. Wstrzymano ruch pociągów między Wolsztynem a Grodziskiem Wielkopolskim. Kursuje komunikacja zastępcza W poniedziałek 12 lutego w miejscowości Rostarzewo woda podmyła tory. Na odcinku pomiędzy Wolsztynem a Rakoniewicami wstrzymano ruch pociągów i wprowadzono zastępczą komunikację autobusową. Utrudnienia potrwają także we wtorek 13 lutego rano. Potem zapadnie decyzja, czy ruch pociągów może zostać wznowiony. 📢 Oto dom Joanny Jędrzejczyk. Tak mieszka polska gwiazda UFC. Zobaczcie zdjęcia! Tak mieszka Joanna Jędrzejczyk, polska gwiazda UFC. Zobaczcie zdjęcia jej domu! Joanna Jędrzejczyk to polska zawodniczka uprawiająca MMA, boks tajski, kickboxing i boks. W sportach walki osiągnęła wiele, w tym tytuły mistrzyni świata, Europy i Polski. Od pewnego czasu przebywa na sportowej emeryturze. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Joanna Jędrzejczyk.

📢 12 WBOT: Coraz więcej chętnych chce wstąpić w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej. "Odnotowujemy dość liczne wcielenia" Coraz więcej osób chce wstąpić w szeregi 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. W jej skład wchodzi pięć batalionów, a trzy z nich zlokalizowane są na terenie naszego regionu. Jak rzeczywiście wygląda zainteresowanie służbą i ilu żołnierzy liczy obecnie 12 WBOT?

📢 Paczkomat niezgody w Poznaniu. Czy urzędnicy przejmują się protestami mieszkańców? Postawienie paczkomatu nie jest łatwą sprawą - jest kilka wymagań, które trzeba spełnić. Tym bardziej w Poznaniu, gdzie w tamtym roku z centrum zniknęło prawie 60 urządzeń. Czy jednak protesty mieszkańców też mają wpływ na lokalizację paczkomatu? Pani Agnieszka od dawna walczy z paczkomatem, który stoi obok jej domu. 📢 Ogromna wygrana w Eurojackpot. Kupon kupiono w Wielkopolsce 1 649 545,50 zł - taką wygraną może cieszyć się osoba, która kupiła kupon Eurojackpot w Trzciance.

📢 Bery 2024 w Wiosce: Tradycyjny korowód z niedźwiedziem odwiedza każdy dom. Idą w nim tylko mężczyźni. Zobacz zdjęcia! Uczestnicy barwnego korowodu z dumną przyznają, że ta tradycja ma już ponad 120 lat i zamierzają ją jeszcze długo kultywować. Bery w Wiosce to zwyczaj, bez którego trudno wyobrazić sobie koniec karnawału. Po raz kolejny wyruszyli odwiedzać mieszkańców w poniedziałek, 12 lutego. Do późnych godzin popołudniowych będzie ich można spotkać we wsi obok Rakoniewic. 📢 Rzeki wezbrały w całej Wielkopolsce. "Poznań od ponad 10 lat nie widział takiej ilości wody". Rolnicy spodziewają się dużych strat Duże opady deszczu spowodowały, że w Wielkopolsce ostrzeżenia hydrologiczne obejmują wszystkie największe rzeki województwa. Synoptycy przewidują, że poznański odcinek Warty osiągnie poziom ostrzegawczy pod koniec tygodnia. Problem dotknie głównie rolników, którzy spodziewają się dużych strat.

📢 Psy umarły kilka dni po odbiorze z hodowli. Hodowca twierdzi, że sprzedała zdrowe psy Pies kupiony od hodowcy umarł w ciągu kilku dni od zakupu. Nowi właściciele udali się z nim do weterynarza. Okazało się, że pies musiał być chory już przed zakupem. Hodowca zaprzecza, żeby sprzedane zwierzę zachorowało w hodowli. Sytuacja dotyczy psów odebranych w ten sam weekend.

📢 Ferie zimowe 2024 w CK Zamek w Poznaniu. "Chcemy, by dzieci celebrowały swoją różnorodność". Zobacz, jak bawili się najmłodsi! W Wielkopolsce właśnie rozpoczęły się ferie zimowe. Pogoda nie sprzyja zimowym szaleństwom, ale wiele instytucji przygotowało zajęcia na najmłodszych. Jedną z nich jest Centrum Kultury Zamek. Dziś, 12 lutego, dzieci wyrażały się artystycznie na zajęciach plastycznych. Zobacz, jak bawili się najmłodsi! 📢 Tak mieszkają Bardowscy - Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" pokazuje swój dom! Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" pokazuje swój dom! Tak mieszkają Bardowscy. Anna Bardowska od pewnego czasu angażuje się w aranżację swojego nowego miejsca zamieszkania. Niedawno pochwaliła się swoją nowo urządzoną łazienką. Teraz, jako uczestniczka popularnego programu "Rolnik szuka żony", podzieliła się z fanami efektami swojej pracy w kuchni oraz salonie. Oba pomieszczenia emanują luksusem i stylowym designem. Zachęcamy do zapoznania się z jej inspirującym projektem wnętrza!

📢 Tak mieszka Dariusz z programu "Rolnik szuka żony" - sprawdź Tak mieszka Dariusz z programu "Rolnik szuka żony". 27-latek przypadł do gustu wielu kobietom. Dariusz, którego widzowie mogą obecnie podziwiać w programie "Rolnik szuka żony", imponuje swoją młodością wśród uczestników najnowszej edycji. Jako 27-latek szybko zdobył sympatię fanek, które zakochane są w jego osobowości. Teraz przyjrzyjmy się, jak wygląda jego codzienne życie - kliknij w galerię zdjęć! 📢 Tyle wynosi planowana podwyżka dla nauczycieli w 2024 roku - SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY Podwyżka wynagrodzeń 2024: od 1433 do nawet 2197 zł - tyle wynosi planowana podwyżka dla nauczycieli w 2024 roku. Od stycznia 2024 roku pensje nauczycieli dyplomowanych zostaną podniesione o 2197 zł. Dla nauczycieli początkujących wzrost ten wyniesie 1433 zł, natomiast dla nauczycieli mianowanych – 1720 zł. Rząd pod przewodnictwem Donalda Tuska potwierdził, że podwyżki wynagrodzeń nauczycieli wyniosą 30% i będą obowiązywały od stycznia 2024 roku.

📢 Tak mieszkają Anna Bardowska z mężem i dziećmi, uczestnicy programu "Rolnik szuka żony" Luksusowe wnętrza rezydencji Anny i Grzegorza Bardowskich, o wartości ponad miliona złotych, stanowią prawdziwą oazę elegancji i komfortu. Para, znana z udziału w programie "Rolnik szuka żony", zyskała ogromną popularność, a ich aktywność w mediach społecznościowych pozwala fanom rzucić okiem na ich życie prywatne. Ostatnio Anna Bardowska postanowiła podzielić się fragmentami swojego ekskluzywnego domu, gdzie luksus sięga najwyższych standardów. Jesteście ciekawi, jak mieszkają Anna i Grzegorz Bardowscy, uczestnicy jednej z edycji, "Rolnik szuka żony"? Odwiedźcie naszą galerię. 📢 Co za strata! Te piękne kamienice zniknęły z krajobrazu Poznania! Gdyby stały po dziś dzień zachwycałyby nie tylko mieszkańców, ale też turystów. Nadawały Poznaniowi wielkomiejskiego sznytu - zachwycały formą, wielkością, dekoracjami. Zniknęły z krajobrazu miasta głównie po 1945 r., ale nie tylko. Przed Wami 20 najpiękniejszych kamienic Poznania, których już nie zobaczycie.

📢 Bal seledynowy 2024. Tak bawili się poznaniacy na najstarszym balu w Wielkopolsce! Bal Seledynowy to najstarszy poznański bal. Zgodnie z tradycją odbył się on w ostatnią sobotę karnawału - w tym roku 10 lutego - w historycznej, bogato dekorowanej auli Uniwersytetu Ekonomicznego. Zobacz zdjęcia! 📢 Były zawodnik Lecha jedną nogą od powrotu do Poznania? Dwóch piłkarzy testowanych przez Kolejorza Rezerwy Lecha Poznań poszukują wzmocnień. W sobotnim spotkaniu ze Śląskiem II Wrocław (0:1) trener Artur Węska testował dwóch zawodników. Według naszych informacji, jednym z nich był dobrze znany poznańskim kibicom - Wołodymyr Kostewycz. Ukrainiec ostatnio był na testach w Ruchu Chorzów, jednak zakończyły się one fiaskiem.

📢 "Jedno wielkie jezioro". Tak wygląda droga dojazdowa do nowego przedszkola w Glinnie Wystarczyło kilka dni deszczu, by droga przy nowo wybudowanym przedszkolu w Glinnie zamieniła się w "wielkie jezioro". Przy takich warunkach pogodowych trudno przejść tu suchą stopą.

📢 Podkoziołek 2024. W Poznaniu świętowano zakończenie karnawału. Zobacz zdjęcia! Młoda para, bocian, niedzieźwiedź, koza... Tradycja Podkoziołka to wielkopolski zwyczaj kolędowania na koniec karnawału. Przebierańcy przeszli ulicami Poznania! 📢 TOP 20 największych miast w Wielkopolsce. Tak wygląda najnowszy ranking. Zobacz, kto znalazł się w ścisłej czołówce! Prezentujemy najnowszy ranking miast w Wielkopolsce pod względem liczby ludności. Kto znalazł się w czołowej dwudziestce? Zajrzyj do naszej galerii i sprawdź aktualne zestawienie. Ranking największych miast w Wielkopolsce 2024 powstał na podstawie najbardziej aktualnych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Czy na liście są jakieś zaskoczenia? Lider jest oczywisty, ale kolejne miejsca mogą być niespodzianką. Zwłaszcza, że w porównaniu do poprzedniego rankingu doszło do kilku zmian. Zobacz i przekonaj się sam! 📢 Studniówka 2024. Balowe kreacje i tańce do rana. Tak bawili się uczniowie i kadra Zespołu Szkół Przyrodniczych w Poznaniu W Poznaniu sezon studniówkowy w pełni. W piątek swój niezapomniany bal maturalny mieli przyszli maturzyści z Zespołu Szkół Przyrodniczych w Poznaniu. Na balu pojawił się nasz fotoreporter! Zobacz zdjęcia z imprezy.

📢 Pierwszy dzień "wiosny" na Enea Stadionie z najwyższą frekwencją od lat. Kibice Lecha Poznań mieli powody do radości. Zobacz zdjęcia Ponad 18 tysięcy kibiców zameldowało się na Enea Stadionie podczas pierwszego meczu Lecha Poznań, co jest najwyższą frekwencją od lat. Kolejorz w sobotni wieczór pokonał Zagłębie Lubin 2:0. Fani Niebiesko-Białych od początku mieli powody do radości, bowiem lechici bardzo szybko objęli prowadzenie. Zobacz, jak bawili się sympatycy ośmiokrotnego mistrza Polski.

📢 Grał z zespołem AC/DC a wkrótce wystąpi w Poznaniu. Koncert już w kwietniu Były perkusista AC/DC - Chris Slade - już w kwietniu zagra w Poznaniu. Muzyk wystąpi wraz ze swoim zespołem w poznańskim klubie Blue Note. 📢 Szpital w Lechu Poznań. Trener Kolejorza tłumaczy, co z kontuzjowanymi zawodnikami Trener Lecha Poznań, Mariusz Rumak zaliczył drugi debiut na ławce trenerskiej Kolejorza. 46-letni opiekun poznaniaków dokładnie po 3471 dniach poprowadził ponownie Niebiesko-Białych w oficjalnym spotkaniu. Na pomeczowej konferencji szkoleniowiec był zadowolony z postawy swoich zawodników, choć jak sam zaznaczył, jego podopieczni nie ustrzegli się błędów. Trener wyjaśnił również, co z kontuzjowanymi piłkarzami.

📢 Podtopienia w Lesznie. Wybudowana niedawno droga stoi w wodzie Grunty wzdłuż ulicy Szybowników w Lesznie zamieniły się w "jeziora" z powodu zbierającej się tam wody. Nowy łącznik drogowy do Przejezdnej wybudowany w 2023 roku też znalazł się częściowo pod wodą. - Z tego asfaltowego dywanika nie będzie co zbierać, jak zejdzie woda – mówią mieszkańcy. 📢 Fortuna za porcelanę z PRL - zdjęcia, ceny. Na tych naczyniach można zarobić Porcelana z czasów PRL może być dziś warta krocie. Słynny fajans z Włocławka, naczynia wyprodukowane w Ćmielowie, Chodzieży Wałbrzychu wracają do naszych domów. Stare porcelanowe naczynia, wazony, kury wystawione na sprzedaż na portalu OLX kosztują w 2024 roku. Masz jeszcze taką porcelanę? Możesz na niej zarobić. Zobacz zdjęcia i aktualne ceny porcelany z PRL.

📢 Studniówka 2024. Zobacz, jak bawili się przyszli maturzyści z Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego! Lutym jest kolejnym miesiącem sezonu studniówkowego, który rozpoczął się już na początku stycznia. W Domu Żołnierza w Poznaniu spotkali się uczniowie klas maturalnych Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego im. Poznańskich Olimpijczyków. Zobacz zdjęcia z ich studniówki!

📢 Oto Conan Kaźmierski, syn Królowej Życia - tak mieszka i żyje. Zobaczcie zdjęcia gwiazdy TTV Conan Kaźmierski jest synem Dagmary Kaźmierskiej, niekwestionowanej gwiazdy programu "Królowa życia" w TTV. Występował w wielu odcinkach tego kultowego reality show. Widzowie widzieli jak zmieniał się przez lata. Dziś studiuje medycynę. Był też właścicielem lodziarni na Stabłowicach we Wrocławiu. Zobaczcie, jak mieszka i żyje Conan Bestia Kaźmierski. 📢 Takich mebli z PRL poszukują kolekcjonerzy - ceny, zdjęcia. W 2024 roku można się na nich wzbogacić Urządzanie wnętrz w starym stylu czy duchu vintage jest obecnie w modzie. Stare meble z czasów PRL dostają drugie życie - takie odrestaurowane perełki na aukcjach internetowych są niekiedy sporo warte. Masz takie stare fotele, krzesła, komody, kredensy? Możesz na niektórych zarobić. Zobacz stare meble poszukiwane przez kolekcjonerów. Oto ceny i zdjęcia.

📢 Życzenia na walentynki 2024. Śmieszne i poważne! Wierszyki na 14 lutego, obrazki, smsowe życzenia walentynkowe. Czego życzyć? Oto najlepsze i najpiękniejsze życzenia na walentynki 2023! Zobaczcie, czego życzyć ukochanej/ukochanemu 14 lutego! Znajdziecie tu też wierszyki, śmieszne obrazki, memy, a także poważne życzenia walentynkowe, które można wysłać jako SMS.