Przegląd prasy 14.05.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 13.05.

Prasówka 14.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak się ubiera Agata Kornhauser-Duda - zdjęcia, stylizacje. Pierwsza dama śledzi światowe trendy Stylizacje Agaty Dudy nie umkną uwadze specjalistów z branży modowej. Pierwsza dama RP zbiera pochwały jeśli chodzi o styl. Mówi się, że ubiera się modnie, z klasą, że śledzi najnowsze, światowe trendy oraz że z powodzeniem można się inspirować, przyglądając się jej kolejnym kreacjom, w tym kolorystyce strojów i dodatkom. Zobacz, jak się ubiera żona prezydenta RP - zdjęcia pokazujemy w naszej galerii niżej.

📢 Aryna Sabalenka na odważnych zdjęciach. Tak w bikini wygląda główna rywalka Igi Świątek. Mamy fotki! [14.05.2024] Aryna Sabalenka to białoruska tenisistka, która na swoim koncie ma wiele fantastycznych sukcesów. Aktualnie jest główną rywalką Igi Świątek. Zajmuje drugie miejsce w rankingu WTA. To również przepiękna kobieta, która na Instagramie prezentuje często bardzo odważne zdjęcia. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie Sabalenkę w bikini.

📢 Oto Magdalena Boczarska - tak mieszka i żyje na co dzień. Zobaczcie zdjęcia! [14.05.2024] Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Magdalena Boczarska. To aktualnie jedna z najpopularniejszych polskich aktorek. Na swoim koncie ma grę w takich filmach, jak między innymi "Sztuka kochania", "Różyczka", "Piłsudski" czy "Obywatel". Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Magdalena Boczarska.

Prasówka 14.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Monika Goździalska z "Big Brother" - tak żyje. Zobaczcie jej odważne zdjęcia! [14.05.2024 r.] Monika Goździalska to znana modelka, dziennikarka i osobowość medialna, a także uczestniczka takich programów jak "Big Brother" czy "The Real Housewives. Żony Warszawy". Aktualnie w Kanale Zero Krzysztofa Stanowskiego prowadzi program "Pobudka". Zobaczcie, jak żyje dziś Monika Gożdzialska. Mamy jej odważne zdjęcia!

📢 Oto Iga Świątek w bikini - tak wygląda. Ludzie pod wrażeniem: "Pretty woman!" [14.05.2024] Tak wygląda Iga Świątek na odważnych zdjęciach. Fani pod wrażeniem: "Jesteś najseksowniejszą tenisistką wszech czasów". Iga Świątek to aktualnie najlepsza tenisistka na świecie. Udowodniła to wygrywając WTA Finals i w wielkim stylu powróciła na szczyt rankingu singlowego WTA. Jest niezwykle pracowitym sportowcem. W swoim napiętym grafiku znajduje jednak czas na relaks. W trakcie jej ostatnich wakacji można ją było zobaczyć w bikini. Mamy odważne zdjęcia Igi Świątek! 📢 Oto Ewa Swoboda na odważnych zdjęciach. "Tak właśnie wygląda milion dolarów w złocie"! [14.05.2024 r.] Ewa Swoboda, utalentowana polska lekkoatletka, specjalizuje się w biegach na 60 i 100 metrów. Jej ostatni wyczyn podczas Orlen Copernicus Cup w Toruniu zachwycił świat. Z wynikiem 7,01 sekundy na 60 metrów, Swoboda wykręciła najlepszy tegoroczny czas na świecie, demonstrując nie tylko talent, ale i determinację. Ewa Swoboda zapracowała na ten sukces. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia!

📢 Tak żył Zygmunt z "Sanatorium miłości 6". Trudne chwile go nie załamały [14.05.2024] Zygmunt z Krakowa to człowiek o niezwykłej historii i niegasnącym optymizmie. Pomimo życiowych burz, nie traci pogody ducha. Zgłosił się do "Sanatorium miłości" w Krynicy-Zdroju w poszukiwaniu kobiety, z którą mógłby spędzić jesień życia. Zapraszamy do bliższego poznania tej wyjątkowej postaci. 📢 Co można podziwiać za 2 zł? Oto najciekawsze atrakcje zaplanowane na Noc Muzeów 2024 w Poznaniu! W nocy z 18 na 19 maja odbędzie się XXII edycja poznańskiej Nocy Muzeów. Z tej okazji około 75 placówek przygotowuje szereg niecodziennych wydarzeń. W programach można znaleźć najlepsze ekspozycje, nowe możliwości zwiedzania oraz dodatkowe atrakcje. Oferta części z instytucji jest całkowicie bezpłatna. Pozostałe z miejsc wprowadzają symboliczne opłaty.

📢 Oto Conan Kaźmierski, syn Królowej Życia - tak mieszka i żyje. Zobaczcie zdjęcia gwiazdy TTV [14.05.2024] Conan Kaźmierski jest synem Dagmary Kaźmierskiej, niekwestionowanej gwiazdy programu "Królowa życia" w TTV. Występował w wielu odcinkach tego kultowego reality show. Widzowie widzieli jak zmieniał się przez lata. Dziś studiuje medycynę. Był też właścicielem lodziarni na Stabłowicach we Wrocławiu. Zobaczcie, jak mieszka i żyje Conan Bestia Kaźmierski.

📢 Oto najciekawsze atrakcje turystyczne w Wielkopolsce według National Geographic! Zobaczcie zdjęcia [14.05.2024] Na liście znalazły się miejsca, które warto wg National Geographic odwiedzić w województwie wielkopolskim! W tym regionie nie można się nudzić. Znajdziemy tu atrakcje zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Są piękne zabytki, obiekty historyczne, ale i niezwykle malownicze krajobrazy. W Wielkopolsce nie można się nudzić. A jakie atrakcje województwa znalazły się w TOP 12 przygotowanym przez prestiżowy National Geographic? Zobaczcie! 📢 Oto najstarsze osiedla z wielkiej płyty w Poznaniu. Ile lat jeszcze wytrzymają? Możecie być mocno zaskoczeni! Osiedla z blokami z wielkiej płyty to symbol czasów PRL i krajobraz wielu miast w Polsce. Charakterystyczne budynki, choć często krytykowane, mają swoją niepowtarzalną historię i znaczenie. Które osiedla z blokami z wielkiej płyty w Poznaniu są najstarsze? Sprawdź ranking w przygotowanej przez nas galerii zdjęć.

📢 Sanatorium miłości 6 - tak żyła przed programem Marysia z Łodzi [14.05.2024] W "Sanatorium miłości 6" doszło do niespodziewanej zmiany. Maria Luiza z Gliwic postanowiła opuścić program, otwierając miejsce dla nowej uczestniczki. Poznajcie Marysię, emerytowaną pielęgniarkę z Łodzi. Co stoi za tą decyzją i kim jest nowa kuracjuszka? Zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem, a także do obejrzenia galerii zdjęć.

📢 Oto Kamila Boś z "Rolnik szuka żony" na odważnych zdjęciach. Wygląda pięknie, zobaczcie! [14.05.2024 r.] Kamila Boś, postać znana z programu "Rolnik szuka żony", wyróżnia się nie tylko wyjątkową urodą, lecz także determinacją i siłą woli. Od momentu swojego udziału w programie, który miał miejsce trzy lata temu, jej popularność stale wzrasta. Zobaczcie, jak Kamila Boś prezentuje się na wyjątkowo śmiałych zdjęciach.

📢 Oto Joanna Jędrzejczyk na odważnych zdjęciach. Zobaczcie ją w bikini! [14.05.2024] Joanna Jędrzejczyk, znana z triumfów w MMA, boksie tajskim, kickboxingu i boksie, to nie tylko sportowa legenda, ale także inspirująca postać o wielu talentach. Choć obecnie skupia się na nowych wyzwaniach, jej wpływ wciąż trwa. Zobacz, jak polska mistrzyni prezentuje się na odważnych zdjęciach, które odkrywają jej nowe oblicze. 📢 Oto Partycja Wieja z "Projekt Lady" - tak dziś wygląda. 8 lat temu wygrała ten program. Zobaczcie zdjęcia [14.05.2024 r.] Tak wygląda teraz Partycja Wieja, zwyciężczyni pierwszej edycji "Projekt Lady" w TVN w 2016 roku! Program wiele zmienił w jej życiu. Brała udział Ninja Warrior Polska i Fama MMA. Ma kolekcję strojów sportowych sygnowaną swoim nazwiskiem. Na Instagramie obserwuje już ją ponad 160 tysięcy osób, a ich liczba z każdym dniem rośnie. Zobaczcie, jak zmieniła się Patrycja Wieja od czasu udziału w programie "Projekt Lady".

📢 Ula z "Klanu" - tak dziś wygląda. Aleksandra Niżyńska zrezygnowała z aktorstwa. Postawiła na naukę! [14.05.2024] Aleksandra Niżyńska, znana widzom jako Ula z "Klanu", podjęła odważną decyzję po 11 latach grania w serialu. Obecnie ma 39 lat i podąża zupełnie inną ścieżką niż aktorstwo. Oto co obecnie robi i jak wygląda jej życie. Sprawdźcie, czy się zmieniła.

📢 Tak zmienił się Kuba Wojewódzki. Wkrótce skończy 61 lat. Zobaczcie zdjęcia [14.05.2024] Kuba Wojewódzki wkrótce skończy 61 lat. Tak zmieniał się przez lata. Kuba Wojewódzki to polski dziennikarz i publicysta, który swoją karierę rozpoczynał już w latach 80. XX wieku. W telewizji pracował już w latach 90. Jednak największą sławę przyniósł mu program "Idol", w którym był jednym z jurorów. Od 2002 roku pozostaje jedną najbarwniejszych postaci show-biznesu w Polsce. Niedawno skończył 60 lat. Zobaczcie, jak zmieniał się przez lata Kuba Wojewódzki.

📢 Tak żył przed programem Ryszard z "Sanatorium miłości 6" [14.05.2024] Ryszard, mieszkający w Krakowie, liczy sobie 67 lat i ma za sobą bogatą ścieżkę życiową. Jego kariera zawodowa rozpoczęła się po ukończeniu szkoły elektrycznej, gdzie pracował jako elektromonter. Dosyć szybko dostał awans, który otrzymał po napisaniu... starannego podania o urlop. To wydarzenie skierowało go na ścieżkę sukcesu zawodowego. 📢 Julia Roberts - tak dziś wygląda jedna z najpiękniejszych kobiet na świecie. Mamy zdjęcia! [14.05.2024] Julia Roberts, jedna z najwybitniejszych aktorek amerykańskich, od zawsze budziła zachwyt swoją talentem i urodą. Zyskała światową sławę rolą w kultowym filmie "Pretty Woman", a jej kariera ciągle kwitnie. Sprawdźmy, jak dziś prezentuje się ta niezwykła aktorka. 📢 Leszek z "Daleko od szosy" - tak dziś wygląda Krzysztof Stroiński. Ma już 73 lata. Zobaczcie zdjęcia! [14.05.2024] Krzysztof Stroiński to wybitny polski aktor, którego polski widz kojarzy głównie z roli Leszka w serialu "Daleko od szosy". A niesłusznie. Bo aktor ma na swoim koncie wiele bardzo ciekawych ról. Niedawno skończył 73 lata. Zobaczcie, jak dziś wygląda Leszek z "Daleko od szosy".

📢 Matura z języka angielskiego. Poziom rozszerzony: Formuła 2023. Tutaj znajdziesz arkusze CKE i poprawne odpowiedzi! 13 maja odbył się egzamin z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. W tym artykule około godziny 14:00 pojawią się zarówno arkusze CKE, jak i poprawne odpowiedzi do Formuły 2023. Egzamin rozpoczął się o godzinie 9:00 i trwał 150 minut. 📢 Oto Magdalena Cielecka - tak wyglądała 20 lat temu. Dziś ma 52 lata. Zobaczcie zdjęcia [14.05.2024] Tak Magdalena Cielecka wyglądała 20 lat temu. Zobaczcie zdjęcia! Magdalena Cielecka to aktualnie jedna z najpopularniejszych polskich aktorek teatralnych, telewizyjnych i filmowych. Znana jest z gry w takich filmach, jak między innymi: "Samotność w sieci", "Magda M.", "Belle Epoque" czy "Chyłka". Niedawno skończyła 52 lata. Zobaczcie, jak wyglądała na początku XXI wieku.

📢 PKP sprzedaje tanie mieszkania w Wielkopolsce. Zobacz najciekawsze oferty i zdjęcia! Gdzie są i ile kosztują? Atrakcyjne ceny, ale czy atrakcyjne lokalizacje? Polskie Koleje Państwowe sprzedają tanie mieszkania w Wielkopolsce. Sprawdziliśmy, gdzie się znajdują, jak wyglądają i ile kosztują! 📢 Oto Aleksandra Hamkało na odważnych zdjęciach. Z tej strony gwiazdy "Na dobre i na złe" nie znacie! [14.05.2024] Od pierwszej chwili na planie Aleksandra Hamkało, polska aktorka, wiedziała, że chce podążać ścieżką sztuki. Choć pierwszy raz zagrała w reklamie mając zaledwie trzy lata, jej pasja do aktorstwa rozwijała się nieustannie. Dziś jest rozpoznawalną twarzą polskiego ekranu, szczególnie znaną z roli Julii Bart w kultowym serialu "Na dobre i na złe". Na Instagramie zamieszcza bardzo odważne zdjęcia. Zajrzyjcie do naszej galerii.

📢 Dom i ogród Marii z "Sanatorium miłości 6". Tak mieszka na co dzień kuracjuszka z Czarnowa. Mamy zdjęcia! [14.05.2024] Maria z Czarnowa, niezwykle przedsiębiorcza kobieta, podjęła decyzję o udziale w programie "Sanatorium miłości 6" w TVP 1 w nadziei na znalezienie partnera, z którym mogłaby dzielić radości i wyzwania codzienności. Choć jej życie zawodowe było pełne sukcesów, towarzyszy mu pewna pustka osobista, którą pragnie wypełnić miłość. Zobaczcie jak mieszka i żyje na co dzień Maria z "Sanatorium miłości". Mamy zdjęcia jej domu i ogrodu.

📢 Oto 20 najbogatszych gmin w Wielkopolsce! Mamy dane na 2024 rok [14.05.2024] Ministerstwo Finansów udostępniło dane dotyczące wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin na 2024 rok. Dzięki temu wiemy, jakie są aktualnie najbogatsze gminy w Wielkopolsce. Poznajcie 20 wielkopolskich miast i gmin z najwyższym wskaźnikiem G. 📢 Kelly z "Beverly Hills 90210" - tak dziś wygląda Jennie Garth. Zobaczcie zdjęcia! [14.05.2024] Tak wygląda dziś Jennie Garth, czyli Kelly w "Beverly Hills 90210". Właśnie skończyła 51 lat! Jennie Garth na początku lat 90. XX wieku była jedną z najpopularniejszych aktorek na świecie. Wszystko za sprawą głównej roli w serialu "Beverly Hills 90210", który przyciągał przed telewizory miliony widzów, również w Polsce. Czym dziś się znajduje i jak wygląda popularna Kelly z "Beverly Hills 90210"? Zobaczcie!

📢 Oto Pierce Brosnan i jego synowie. Są przystojni jak ojciec i pracują w modelingu. Zobaczcie zdjęcia! [14.05.2024] Oto synowie Pierce'a Brosnana. Są przystojni i są modelami. Pierce Brosnan to jeden z najpopularniejszych współczesnych aktorów. Najbardziej znany jest z serii filmów, w których zagrał Jamesa Bonda: "GoldenEye", "Jutro nie umiera nigdy", "Świat to za mało" i "Śmierć nadejdzie jutro". Z dziennikarką Keely Shaye Smith ma dwóch synów, obaj są modelami. Zobaczcie, jak wyglądają Dylan i Paris Brosnan.

📢 Wiemy, kim są uczestnicy "Sanatorium miłości 6". Poznajcie ich bliżej. Zobaczcie zdjęcia! Poznajcie osoby, które zdecydowały się wziąć udział w szóstej edycji programu "Sanatorium miłości". Przybyli do Krynicy-Zdroju, gotowi na poszukiwanie przyjaźni i być może nawet miłości. Oto sześć pań i sześciu panów, którzy staną się bohaterami tego kultowego programu TVP1.

📢 Takie mają być emerytury w czerwcu 2024 - oto wyliczenia. Mamy stawki po waloryzacji brutto i netto Za kilkanaście dni ruszają wypłaty emerytur czerwcowych. Jakie będą przelewy? Seniorzy otrzymają stawki powiększone o wskaźnik tegorocznej waloryzacji. Zobacz, ile pieniędzy przeleje ZUS. Mamy wyliczenia brutto i netto. 📢 Alexis z "Dynastii" w maju skończy 91 lat. Tak dziś wygląda Joan Collins, Zobaczcie zdjęcia! [14.05.2024] Tak dziś wygląda Joan Collins, czyli słynna Alexis, gwiazda serialu "Dynastia". Joan Collins w latach 90. XX wieku zdobyła fanów na całym świecie, również w Polsce. Swego czasu była uznawana za jedną z najpiękniejszych kobiet na świecie. 23 maja 2024 roku skończy 91 lat i nadal wygląda wspaniale. Jest ikoną Hollywood. Zobaczcie, jak dziś prezentuje się kobieta, którą w latach 80. XX wieku okrzyknięto symbolem seksu.

📢 Tak żył Tadeusz z "Sanatorium miłości 11". Jego pierwszy związek zakończył się rozwodem [14.05.2024] Tadeusz z Krzyżanowic postanowił wziąć udział w jednym z popularnych programów telewizyjnych, "Sanatorium miłości". Co było jego motywacją? Marzy o ponownym zawarciu związku małżeńskiego. Liczy, że udział w tym reality show pomoże mu znaleźć tę wyjątkową osobę, z którą będzie mógł podzielić radości i smutki. 📢 40 tysięcy cierpiało na trybunach przy Bułgarskiej. Tylko kibice na meczu Lech - Legia stanęli na wysokości zadania. Zobacz zdjęcia kibiców Młodsi i starsi, kibice i kibicki zamiast świętować na ENEA Stadionie zwycięstwo piłkarzy Lecha Poznań nad największym rywalem oglądało wyjątkowy popis nieudolności piłkarzy Kolejorza. Byłeś w niedzielę 12 maja na trybunach przy Bułgarskiej? Zobacz zdjęcia kibiców z meczu Lech Poznań - Legia Warszawa.

📢 Ciekawe miejsca tylko godzinę drogi od Poznania. Zaplanuj wyjątkową jednodniową wycieczkę w pięknej Wielkopolsce Atrakcyjna jednodniowa wycieczka w Wielkopolsce jest możliwa! Przedstawiamy ciekawe miejsca, które warto odwiedzić, a dojazd samochodem lub pociągiem ze stolicy Wielkopolski potrwa około godzinę! Zobacz w galerii nasze propozycje. Kilka z nich zostało wyróżnionych przez National Geographic. 📢 Dramatyczna walka o życie wolontariuszki. Rodzina ujawnia nowe fakty. "Dajcie żyć!". Szpital zabrał głos! Rodzina Eweliny Garczewskiej, 31-letniej wolontariuszki z Kalisza zaangażowanej w działania Szlachetnej Paczki, podzieliła się nowymi informacjami dotyczącymi okoliczności jej tragicznej śmierci. Złożyła zawiadomienie do prokuratury, a prokurator wszczął w tej sprawie śledztwo.

📢 7 tysięcy za nocleg w Poznaniu?! Turyści są zszokowani! Co jest powodem horrendalnych cen w hotelach? Turyści, którzy zarezerwowali wolne na czerwiec i zastanawiali się nad przyjazdem do Poznania mogą być zdziwieni, gdyż ceny za dobę w stolicy Wielkopolski są bardzo wysokie. Oscylują pomiędzy 1,5 tysiąca do nawet 7 tysięcy złotych za noc dla jednej osoby dorosłej. Co jest powodem takich cen? Sprawdziliśmy!

📢 Z wielkiej drużyny zostały zgliszcza. Smutna historia w Lechu Poznań zatoczyła koło. Właściciele Kolejorza wciąż popełniają te same błędy 6 lat temu 20 maja 2018 roku mecz Lecha Poznań z Legią Warszawa zakończył się skandalem. Kibice, rozżaleni i sfrustrowani postawą zespołu w fazie finałowej, gdy Kolejorz miał autostradę do mistrzostwa i w modelowym stylu zaprzepaścił szansę na tytuł, nie wytrzymali i przerwali mecz. W niedzielę na szczęście do tak drastycznych scen nie doszło. Lech Poznań jednak sportowo, emocjonalnie i wizerunkowo znalazł się w tym samym miejscu, kiedy pracę tracił Nenad Bjelica. Z drużyny, która 12 miesięcy temu dostarczała nam niezapomnianych emocji w Lidze Konferencji, pozostały zgliszcza.

📢 Ostatni mecz Lecha Poznań bez kibiców? O tym zdecyduje Komisja Ligi Podczas niedzielnego meczu Lecha Poznań z Legią Warszawa kibice nie wytrzymali. Na niecały kwadrans przed ostatnim gwizdkiem sędziego spotkanie zostało przerwane z powodu rzuconych rac na boisko. Komisja Ligi będzie mogła wytoczyć przeciwko fanom Kolejorza najcięższe działa.

📢 Rusza modernizacja membrany Enea Stadionu. Wiemy, ile to będzie kosztować oraz ile potrwa jej czyszczenie Enea Stadion w Poznaniu zostanie w najbliższym czasie wyczyszczony. Membrana, która dawno temu straciła swoją śnieżną biel, znów będzie miała swój pierwotny kolor. Poznańskie Ośrodku Sportu i Rekreacji (POSiR) podpisały umowę na realizację prac związanych z tą modernizacją. 📢 Wypadek na DK92 w miejscowości Młodasko na trasie Tarnowo Podgórne - Pniewy. Są ranni, na drodze występują utrudnienia Dwie osoby zostały ranne w wyniku wypadku, do jakiego doszło dziś, w poniedziałek 13 maja, około godziny 13:30 w Młodasku na drodze krajowej nr 92 pomiędzy Tarnowem Podgórnym a Pniewami. Po zderzeniu samochodu ciężarowego i osobowego droga jest zablokowana. 📢 Dom Tomasza Szczepanika na Wyspach Kanaryjskich. Jest prywatny basen oraz taras z widokiem na ocean [13.05.2024] Tomasz Szczepanik, lider zespołu Pectus i juror w programie "The Voice Senior", tworzy szczęśliwe małżeństwo z Moniką Paprocką-Szczepanik. Nie wszyscy wiedzą, że para ma przepiękny dom na Wyspach Kanaryjskich. Zobaczcie, jak żyją i mieszkają państwo Szczepanikowie. Gdy ich nie ma w Hiszpanii, dom wynajmują turystom. Warto rzucić okiem.

📢 Oto Liv Tyler, córka lidera grupy Aerosmith Stevena Tylera - tak teraz wygląda. Zobaczcie zdjęcia! [13.05.2024] Tak dziś wygląda Liv Tyler, córka lidera grupy Aerosmith Stevena Tylera i fotomodelki Bebe Buell. Liv Tyler to amerykańska aktorka, córka lidera grupy Aerosmith Stevena Tylera i fotomodelki Bebe Buell. 29 lat temu razem z Alicią Silverstone wystąpiła w słynnym teledysku taty "Crazy". Wkrótce skończy 47 lat. Zobaczcie, jak dziś wygląda Liv Tyler.

📢 Matura 2024 język angielski – poziom rozszerzony. Mamy odpowiedzi i arkusz CKE. Zakończył się egzamin maturalny z angielskiego Matura rozszerzona z języka angielskiego 2024 jest jednym z przedmiotów dodatkowych, który uczniowie mogą zdawać na egzaminie dojrzałości. Zdający zakończyli już pisanie. Arkusz CKE i odpowiedzi do zadań zamieściliśmy w artykule po godzinie 14. Rozwiązania zadań zostały dla nas przygotowane przez eksperta. Sprawdź odpowiedzi oraz terminy kolejnych matur.

📢 Osoby o takich imionach to wyjątkowi egoiści! Są samolubne i myślą głównie o sobie. Sprawdź listę Imiona niosą ze sobą pewne cechy. Coraz częściej rodzice przy wyborze imienia dla dziecka patrzą na jego znaczenie. Niektórzy z nich unikają imion, które niosą w sobie negatywne cechy. Sprawdziliśmy jakie imiona, zarówno męskie jak i żeńskie, noszą osoby o egoistycznej osobowości. Zobacz w naszej galerii imiona samolubnych osób! 📢 "Więcej niż pasja". 98-latek prowadzi warsztat nieprzerwanie od zakończenia wojny. Od ponad 50 lat w Poznaniu. Oto historia pana Wacława Wacław Milewski od 79 lat prowadzi własny warsztat mechaniczny. W 1970 roku przeniósł go do Poznania na ulicę Kotwiczą 4. Mimo swojego wieku oraz pracy, którą wykonuje nieustannie od zakończenia II wojny światowej, 98-latek nie zamierza się zatrzymywać. Chce poprowadzić warsztat do setnych urodzin

📢 Tak mieszka Maciej Stuhr. Zobacz, jak aktor urządził się w lesie. Wyjątkowy dom Macieja Stuhra w pięknej okolicy – galeria zdjęć Maciej Stuhr porzucił życie w stolicy i uciekł za miasto. Aktor wraz z ukochaną żoną Katarzyną oraz dzieciakami - Stanisławem i Tadeuszem - już na dobre wyprowadził się z Warszawy. Zobacz, gdzie teraz ładuje akumulatory i mieszka Maciej Stuhr. Tak się urządził nieopodal popularnych term syn Jerzego Stuhra.

📢 Takie są najpopularniejsze kierunki studiów. Tu najtrudniej się dostać! Zobacz ranking Trwa rekrutacja na studia na rok akademicki 2024/2025. Sprawdziliśmy, jakie kierunki studiów były wybierane najchętniej w roku akademickim 2023/2024. Które uczelnie cieszyły się największą popularnością? Przedstawiamy wyniki rekrutacji na studia w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki. 📢 Nieoficjalnie: znamy frekwencję wyborów do rad osiedli w Poznaniu. Kto zdobył milion złotych na inwestycje? Wybory do Rad Osiedli w Poznaniu odbyły się w niedzielę, 12 maja. Poznaliśmy już nieoficjalną frekwencję - na jednym z osiedli padł rekord! To właśnie ono otrzyma obiecany od Magistratu milion złotych na inwestycje. Kiedy oficjalne wyniki wyborów?

📢 Osoby o tych imionach są najinteligentniejsze. Cechuje je mądrość i bystrość umysłu (zdjęcia) 13.05.2024 Czym jest inteligencja? Naukowcy i badacze od lat badają ludzkie zachowania i zastanawiają się jakie cechy noszą w sobie osoby najbardziej inteligentne. Co wyróżnia je w tłumie innych osób, co sprawia, że w łatwy sposób potrafią przyswajać wiedzę? Od lat wiadomo, że człowiek posiadać może wiele rodzajów inteligencji. Jedni uzdolnieni są w kierunkach humanistycznych a inni to urodzone umysły ścisłe. Inteligencja to także zdolność do rozumienia innych i empatia. Czym jeszcze charakteryzują się osoby inteligentne? Czy noszone imię ma na to wpływ? 📢 Nożownik z centrum Poznania usłyszał zarzuty. Okazało się, że to recydywista W środę po południu policja w Poznaniu otrzymała dwa zgłoszenia dotyczące agresywnego mężczyzny z nożem, który zaczepia przechodniów na Starym Rynku. Okazało się, że to recydywista. Mężczyzna został aresztowany, a w piątek prokuratura przedstawiła mu zarzuty.

📢 Sanatorium miłości 6 - tak żyje na co dzień Małgorzata z Sobótki. "Nie było sielanki" Małgorzata, mieszkanka urokliwej miejscowości Sobótka na Dolnym Śląsku, postanowiła wziąć udział w szóstej edycji programu "Sanatorium Miłości". Zainspirowana poszukiwaniem prawdziwej miłości, wyrusza na tę niezwykłą przygodę. Choć życie nie oszczędziło jej bolesnych doświadczeń, wierzy, że zasługuje na szczęście. Kim jest Małgorzata i jakie historie kryją się za jej decyzją? Odkryjmy to razem. 📢 Tanie mieszkanie od komornika. Ceny są okazyjne! Oto oferty z Poznania i okolic. Sprawdź nowe licytacje komornicze [ZDJĘCIA, CENY] W Poznaniu i okolicach dość często pojawiają się nowe licytacje komornicze nieruchomości. Możesz na nich kupić mieszkanie w atrakcyjnej, niższej niż rynkowa cenie. Nieruchomości są zajmowane osobom zadłużonym, a później trafiają na licytacje. Sprawdziliśmy najciekawsze oferty z Poznania i okolic w maju i czerwcu 2024 roku. Zobacz zdjęcia i ceny w naszej galerii!

📢 Wypadek na S5 pod Poznaniem. Dwie osoby poszkodowane Do poważnego wypadku doszło na 27 kilometrze trasy S5. W nocy z niedzieli na poniedziałek zderzyły się tam trzy pojazdy. 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 13.05.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Bartosz Salamon kaja się po meczu Lech - Legia: Przepraszam wszystkich kibiców. Jest mi wstyd Bartosz Salamon popełnił kosztowny błąd w hicie Lech Poznań - Legia Warszawa. To jego samobój przesądził o porażce 1:2 i przekreśleniu szans na mistrzostwo Polski. Kolejorz z trzeciego miejsca spadł na piąte. Właśnie za to lider defensywy postanowił przeprosić kibiców, zamieszczając wpis w mediach społecznościowych.

📢 Lech - Legia 1:2 Dwa samobóje! Kolejorz sam strzelał sobie w kolano. Zobacz oceny Lech Poznań przegrał z Legią Warszawa przy Bułgarskiej 1:2 i powoli może zapomnieć o europejskich pucharach. Tak kuriozalnego ligowego klasyka już dawno nie obserwowaliśmy. Piłkarze Kolejorza wyszli na boisko sparaliżowani. Strzelili sobie dwa samobóje. Mrozek jeszcze obronił rzut karny. To, co wyczyniał na boisku Lech Poznań w pierwszej części, było wręcz niezrozumiałe i niewytłumaczalne. Gol Pereiry w 84 minucie padł za późno, by odwrócić losy tego kolejnego w wykonaniu Lecha słabego meczu.

Zobacz, jak oceniliśmy lechitów ---> 📢 To był sabotaż! Lech Poznań pomógł Legii Warszawa wygrać mecz przy Bułgarskiej w Poznaniu. Idealne podsumowanie sezonu Kolejorza Porażka Lecha Poznań z Legią Warszawa 1:2 (0:2) było idealnym podsumowaniem tegorocznego sezonu, a przede wszystkim rundy wiosennej w wykonaniu Kolejorza. Do stolicy Wielkopolski przyjechała najsłabsza Legia od lat. Jednak to jej nie przeszkodziło, aby wywieźć z Bułgarskiej trzy punkty i przeskoczyć ekipę Mariusza Rumaka w tabeli. Bramki dla Stołecznych zdobywali... piłkarze Kolejorza. "Wstyd" to słowo, które pojawiło się na oprawie fanów Lecha, idealnie obrazuje to wszystko, co przeżywają kibice w tym sezonie.

📢 Najlepsze memy o meczu Lech - Legia. Diabeł pisał Kolejorzowi scenariusz Hasło "wstyd" z oprawy uprzedziło, to co nastąpiło potem na murawie. Lech Poznań przez dwa (!) samobóje zszedł już na przerwę w hitowym meczu z Legią Warszawa przy szokującym wyniku 0:2. - Diabeł pisał Kolejorzowi ten scenariusz - podsumował komentator w Canal+ Sport. Zobaczcie najlepsze memy o niedzielnym spotkaniu PKO Ekstraklasy. 📢 "Wstyd", "Zakład utylizacji marzeń". Mocna oprawa i transparenty kibiców Lecha Poznań na meczu z Legią Warszawa Hasło "Wstyd" pojawiło się na oprawie kibiców Lecha Poznań w chwili rozpoczęcia hitowego meczu z Legią Warszawa. Tym słowem wypełniona po brzegi publiczność podsumowała wszystkie wpadki, a było ich wiele, jakich dopuścili się piłkarze w trwającym sezonie - na czele z zaprzepaszczoną szansą na mistrzostwo Polski. Pojawiło się też mnóstwo transparentów w Kotle. Piłkarze odpowiedzieli... dwoma samobójami, puentując koszmarny rok. Pod koniec drugiej połowy na murawę rzucono race, przez co gra została na moment przerwana.

📢 Karny thriller na zakończenie sezonu w Lidze Centralnej Piłkarek Ręcznych. Enea z Poznania ma za sobą udany sezon Piłkarki ręczne z Poznania kończą sezon remisem i porażką w karnych z Samborem Tczew. Ekipa Amelii Chmielewskiej zajęła piąte miejsce w Lidze Centralnej Kobiet, co jest powodem do satysfakcji.

📢 Rekordowa Wielka Majówka z BMW 2024 w Dobrzycy pod Pleszewem. Zjechali się fani "beemki" z całej Polski Wielka Majówka z BMW w Dobrzycy trwa w najlepsze. Miłośnicy aut "beemek" z całej Wielkopolski i nie tylko spotkali się po raz siódmym na wielkim zlocie BMW na Nowym Świecie w Dobrzycy. Tak majówkę świętują prawdziwi fani motoryzacji 📢 Pchli Targ w Poznaniu zadebiutował w nowym miejscu. Zobacz, jak wygląda giełda staroci w Komornikach. Co można było tam kupić? Mamy zdjęcia! Poznański pchli targ, znany z wyjątkowych znalezisk i przystępnych cen, niedawno zadebiutował na parkingu Centrum Handlowego Auchan w Komornikach. W nowej lokalizacji pojawili się poszukiwacze okazji oraz miłośnicy niepowtarzalnych przedmiotów. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć, które oddają wyjątkową atmosferę pchlego targu w Komornikach i prezentują niektóre z perełek, jakie można było tam znaleźć!

📢 Zamek jak z filmu w Wielkopolsce! Wybierz się do malowniczego Gołuchowa. Mamy niezwykłe zdjęcia Pogoda ostatnio nas rozpieszcza i nie pozwala siedzieć w domu. Przedstawiamy zatem ciekawe miejsce, gdzie nie tylko można spędzić czas w plenerze, ale także zobaczyć zabytkowe wnętrze. To zamek w malowniczym Gołuchowie. 📢 To prawdziwa okazja! Oto samochody od komornika. Najciekawsze oferty licytacji komorniczych z Wielkopolski. Zobacz zdjęcia Potrzeba nowego samochodu? Na licytacjach komorniczych można znaleźć wiele interesujących ofert z pojazdami w dobrym stanie technicznym. W najbliższym czasie różnorodne modele trafią "pod młotek". Wybraliśmy najciekawsze propozycje z województwa wielkopolskiego. Sprawdź, jakie samochody i za jakie kwoty będą wkrótce dostępne!

📢 Takie są najdroższe dzielnice w Poznaniu. Tu mieszkają prawdziwi krezusi. Oto najnowszy ranking! Ceny na rynku nieruchomości cały czas szaleją. Z najnowszych analiz wynika, że w porównaniu z ubiegłym miesiącem ceny mieszkań w Poznaniu wzrosły o 0,34 proc., natomiast od początku roku aż o 4,46 proc. W tej chwili średnia cena mieszkania w stolicy Wielkopolski wynosi 10 147 zł za metr kwadratowy. To oznacza wzrost o 433 zł od początku roku. Wiemy, które dzielnice w Poznaniu są najdroższe. Najnowszy ranking przygotował Portal Sonar Home. Sprawdź, gdzie w Poznaniu mieszkają prawdziwi krezusi. Tam ceny mieszkań są najwyższe.

📢 Zorza polarna nad Poznaniem i Wielkopolską. Niesamowity spektakl na niebie. Zobacz spektakularne zdjęcia! W piątek 10 maja wieczorem na niebie w całej Polsce pojawiła się zorza polarna. Mimo łuny i zachmurzonego nieba widać ją było również w Poznaniu i innych miejscach Wielkopolski. Wyglądała obłędnie! Zobacz zdjęcia w naszej galerii. 📢 Pierwsze oblężenie Zamku w Stobnicy przyciągnęło setki zwiedzających. Takiego widowiska jeszcze nie było! W weekend, 11 i 12 maja pod Zamkiem w Stobnicy ma miejsce wyjątkowe i jedyne takie wydarzenie "Pierwsze oblężenie Zamku w Stobnicy". Jedyne dlatego, że jeszcze nigdy wcześniej, żaden zamek we współczesnych czasach, podczas rekonstrukcji nie był oblężony. Co to znaczy i dlaczego tak się stało? Wyjaśniamy w artykule. 📢 Oto nieoczywiste miejsca do odpoczynku w Poznaniu. Wśród nich są niezwykłe parki i place zabaw. Warto się tam wybrać! Poznań słynie z pięknych i dużych parków. W mieście nie brakuje jednak też tych mniej oczywistych miejsc idealnych do odpoczynku i ucieczki od zgiełku. Są wśród nich wyjątkowe parki i atrakcyjne place zabaw. Poznaj je w naszej galerii. Warto je odwiedzić!

📢 Poznaliśmy nową Miss Wielkopolski! Zmagania najpiękniejszych kobiet w naszym regionie. Zobacz zdjęcia wszystkich kandydatek! [Zdjęcia] W malowniczej scenerii Hotelu 500 w Tarnowie Podgórnym, nieopodal Poznania, odbyła się uroczysta gala, podczas której wyłoniono Miss Województwa Wielkopolskiego 2024. To właśnie Sara Prętkowska zdobyła to prestiżowe wyróżnienie, wyprzedzając inne równie piękne kandydatki z Wielkopolski. Jak wyglądały te, które ubiegały się o tytuł Miss Wielkopolski? Zobaczcie na zdjęciach! 📢 2,5 tysiąca złotych mandatu i zatrzymane prawo jazdy w Wielkopolsce. Za co? Wyjątkową głupotą popisał się jeden z kierowców, którego zatrzymano w Wielkopolsce. Musi zapłacić słony mandat i stracił prawo jazdy.

📢 Były spiker Legii Warszawa z apelem do kibiców Lecha Poznań. Na celowniku tłuste koty. "To by było coś, co by obiegło cały piłkarski świat" Lech Poznań w ramach 32. kolejki PKO BP Ekstraklasy podejmie Legię Warszawa. Dojdzie więc do derbów Polski, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród kibiców. Kolejorz sprzedał ponad 40 tysięcy wejściówek i zapowiadany jest komplet kibiców. Z nietypowym pomysłem wyszedł były spiker Legii Warszawa - Wojciech Hadaj, który wystosował apel do sympatyków Lecha Poznań.

📢 Matura 2024. Język niemiecki: Formuła 2023 - poziom rozszerzony. Tutaj znajdziesz arkusze CKE 9 marca zakończył się trzy obowiązkowe matury pisemne na poziomie podstawowym. Przed maturzystami jeszcze co najmniej trzy matury - dwie ustne (język polski i nowożytny) oraz jedna na poziomie rozszerzonym. W tym artykule po godzinie 19:00 ukażą się arkusze CKE z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym (Formuła 2023). 📢 Nadchodzi weekend, w Poznaniu znowu będą tłumy. Stare Miasto i centrum wyglądają znakomicie, warto wybrać się na spacer. Zobacz zdjęcia! Ależ to była wspaniała majówka w Poznaniu! Dopisała pogoda, więc na Stary Rynek i do centrum Poznania ruszyły tłumy. Po ponad dwóch latach uciążliwych remontów poznaniacy i turyści odkrywają miasto na nowo. Trzeba przyznać, że prezentuje się ono świetnie. Zobacz zdjęcia fotoreportera "Głosu Wielkopolskiego" z soboty, 4 maja.

📢 Paznokcie maj 2024: dodaj swoim dłoniom świeżości [11.05.2024] Pastelowe paznokcie to klasyka, która nigdy nie wychodzi z mody. W sezonie 2024 wracają one na salony piękności z nowymi, świeżymi propozycjami, które zachwycają delikatnością i subtelnością. Czy chcesz wiedzieć, jakie są najmodniejsze propozycje pastelowych trendów na ten rok? Zapraszamy do galerii zdjęć! Zainspiruj się i odśwież swój manicure!

📢 Te znaki zodiaku są bardzo inteligentne. Lepiej z nimi nie pogrywać. Które znaki zodiaku są wyjątkowo przenikliwe? 10.05.2021 Niektóre znaki zodiaku cechują się niesamowitą inteligencją. To ludzie rezolutni, pomysłowi, kochający się w erudycji. Trudno wygrać z nimi w dyskusji, trudno też je przechytrzyć. Jeśli lubisz kłamać, z pewnością szybko rozgryzą twoje gierki. Te znaki zodiaku mają niebywale otwarty umysł! 📢 Tak wyglądały Winogrady i Piątkowo ponad pół wieku temu. Mamy wyjątkowe archiwalne zdjęcia. Rozpoznasz te miejsca? Ponad pół wieku temu, w 1962 roku zatwierdzony został Ogólny Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Poznania. Zapisane zostały w nim plany zmian w krajobrazie miasta do 1980 roku. Postanowiono wówczas rozbudować północną część Poznania. Tak zaczęły powstawać Winogrady. Zobacz Winogrady i Piątkowo na archiwalnych zdjęciach.

📢 Gdzie pojechać na wycieczkę w weekend? Oto 10 miejsc na wyprawę w Wielkopolsce. Sprawdź naszą wyjątkową listę! W Wielkopolsce nie można się nudzić! Są tu wspaniałe zabytki, obiekty historyczne, ale i wyjątkowo malownicze krajobrazy. Wybraliśmy 10 atrakcyjnych miejsc w województwie wielkopolskim, które są idealne na jednodniową wycieczkę. Gdzie pojechać na wycieczkę w Wielkopolsce? Poznaj ciekawe miejsca w naszej galerii. 📢 Faszyn from Raszyn, czyli moda wprost z polskich ulic. Wyszlibyście tak na ulice? Oni nie mieli z tym problemu Poznajcie kreatorów mody z polskich ulic. To wydarzyło się naprawdę. Tak ubrani ludzie rzeczywiście przechadzali się po naszych ulicach. Niewiarygodne! 📢 Oto najgroźniejsi przestępcy w Polsce. Są brutalni i niebezpieczni! Tak wyglądają poszukiwani za zabójstwa - zdjęcia i listy gończe Prezentujemy zdjęcia, nazwiska i listy gończe najgroźniejszych przestępców w Polsce. Wszyscy są poszukiwani w związku z zabójstwami. Policja opublikowała ich wizerunki i prosi o pomoc w poszukiwaniach. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na ich temat, to koniecznie skontaktuj się z policją. Wszystkie dane kontaktowe znajdziesz w galerii. Zdjęcia poszukiwanych przestępców pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 3 kwietnia 2024 roku. Zobacz w galerii zdjęcia i listy gończe poszukiwanych zabójców, którzy są na wolności. Uwaga: oni są brutalni i bardzo niebezpieczni!

📢 Oto, kiedy należy jeść truskawki. Osoby z tymi chorobami powinny jeść truskawki Choć truskawki to zdecydowanie jeden z najpyszniejszych owoców uprawianych w naszym kraju to nie każdy może po nie sięgać. Jest szereg przeciwwskazań do jedzenia tych owoców. Warto jednak wiedzieć, że przy niektórych chorobach są wręcz wskazane. Zobaczcie, kiedy warto włączyć je do diety chorego. 📢 Osobowość Roku 2023 - głosowanie rozpoczęte. Zobacz, kto został nominowany do prestiżowych tytułów Wielki plebiscyt rozpoczęty! Głosami naszych Czytelników zostaną przyznane prestiżowe tytuły Osobowość Roku w pięciu kategoriach. Kandydatów do nagród nominowało Kolegium Redakcyjne. Plebiscyt zakończy uroczysta gala na Zamku Królewskim w Warszawie, a laureaci zostaną uwiecznieni na kartach książki. 📢 Kolejne zmiany kapłanów w parafiach w Wielkopolsce. Wejdą w życie w wakacje. Sprawdź! Archidiecezja poznańska zapowiedziała zmiany personalne w wielkopolskich parafiach. Wejdą one w życie w miesiącach wakacyjnych. Zobacz, jakich kościołów dotyczą zmiany

📢 Wings for Life 2024 Poznań. Rozpoznasz uczestników na zdjęciach? Było ich aż 8 tysięcy! Sprawdź Dominika Stelmach po raz drugi wygrała prestiżowy bieg Wings for Life World Run. 42-latka dokonała tego w Poznaniu. W kategorii mężczyzn najlepszy wśród Polaków został Dariusz Nożyński, który także zwyciężył w stolicy Wielkopolski. W charytatywnym biegu w Poznaniu wzięło udział 8000 biegaczy - zobacz zdjęcia w naszej galerii. Rozpoznasz znajome twarze? 📢 Pchli Targ w Poznaniu. Ta tradycja na Franowo już nie powróci! To właśnie tu "stworzyła się społeczność". [Zobacz zdjęcia!] Pchli targ gości w Poznaniu od 22 lat. Jego właściciele podjęli decyzję o kolejnej zmianie lokalizacji. Tym razem giełda staroci trafi do Komornik. Już 5 maja najbliższa możliwość, by zapolować na skarby na parkingu CH Auchan. Zanim to nastąpi, byliśmy pod M1, w miejscu, które staje się historią.

📢 Paznokcie na wiosnę: te kolory są najmodniejsze w maju! Wiosenne paznokcie. Jak pomalować paznokcie na wiosnę 2024? Te kolory są najmodniejsze! Wiosna zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nią przychodzi czas na odświeżenie swojego stylu, także jeśli chodzi o manicure. Nowe trendy w manicure nie tylko ożywią Twoje paznokcie, ale także dodadzą Ci pewności siebie na nadchodzącą sezonową zmianę. Zapraszamy do galerii zdjęć - znajdziesz w niej inspiracje na wiosenne paznokcie 2024. Pozwól swojej kreatywności rozkwitnąć i odkryj nowe możliwości dla swojego manicure!

