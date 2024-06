Przegląd prasy (14.06.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 13.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kuria nie chce sprzedać działek na osiedlu Maltańskim w Poznaniu. Ale chce wyprowadzki mieszkańców. "To nie będzie eksmisja"”?

Prasówka 14.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kuria nie chce sprzedać działek na osiedlu Maltańskim w Poznaniu. Ale chce wyprowadzki mieszkańców. "To nie będzie eksmisja" Proboszcz parafii, do której należały tereny osiedla Maltańskiego w Poznaniu nie jest już zarządcą terenu. Zarządzanie zostało przekazane bezpośrednio Archidiecezji Poznańskiej, a ta przekazała zarząd prywatnej firmie, która w imieniu kurii ma zająć się wysiedleniem mieszkańców. Archidiecezja na razie wycofała się ze sprzedaży terenu do czasu wysiedlenia wszystkich mieszkańców.

📢 Te fryzury są teraz na TOPIE: włosy krótkie, półdługie i długie. Oto najnowsze trendy! Najmodniejsze fryzury na lato: włosy krótkie, półdługie i długie. Lato to doskonały czas na odświeżenie swojego wyglądu i wypróbowanie nowych fryzur. Niezależnie od tego, czy masz krótkie, półdługie, czy długie włosy, mamy dla Ciebie inspiracje, które pozwolą Ci wyglądać stylowo i czuć się komfortowo w ciepłe dni. W artykule przedstawiamy najmodniejsze fryzury na lato 2024, które zdominują ulice i plaże. Zajrzyj do naszej galerii zdjęć, aby zobaczyć najnowsze trendy i znaleźć idealną fryzurę dla siebie.

📢 Ale okazje! Kup tanie mieszkanie od wojska. Ceny są atrakcyjne. Oto nowe oferty od Agencji Mienia Wojskowego. Zobacz zdjęcia Szukasz mieszkania lub domu na sprzedaż w atrakcyjnej cenie? Agencja Mienia Wojskowego wystawia na licytację zapomniane powojskowe tereny, działki oraz mieszkania i domy. Oferta obejmuje zarówno duże miasta, jak i mniejsze miejscowości. Zainteresowanie jest spore! Sprawdź, jakie mieszkania i domy można teraz kupić od wojska.

Prasówka 14.06: pozostałe wydarzenia

📢 Tomasz Lis z nową partnerką Moniką - tak mieszka i żyje na co dzień. Oto dom dziennikarza. Zobacz zdjęcia Życie prywatne Tomasza Lisa przez lata wzbudzało kontrowersje. Dziennikarz po latach odszedł od Kingi Rusin, po to by związać się z Hanną Lis - która była świadkową na jego pierwszym ślubie. Jednak małżeństwo z Hanną Lis również nie przetrwało. Teraz gwiazdor układa sobie życie u boku Moniki Urbańczyk. Oto jak mieszkają i żyją na co dzień.

📢 Paznokcie 2024: Lip oil nails ten trend to totalny hit na wiosnę i lato. Oto stylizacje! [13.06.2024] Paznokcie 2024. Lip oil nails — nadchodzący hit na wiosnę i lato 2024. Lip oil nails, podobnie jak popularne ostatnio lipgloss nails, to minimalistyczny manicure, który doskonale komponuje się z jasnymi i delikatnymi kolorami. Oba te trendy czerpią inspirację z kosmetyków do ust, ale istnieje między nimi subtelna różnica. Jeżeli cenisz sobie minimalizm i jesteś estetką ten trend jest dla Ciebie! Wejdź w galerię zdjęć i zapoznaj się z najpiękniejszymi stylizacjami w stylu lip oil nails. 📢 Pyrkon w Poznaniu. Najlepsze przebrania, które pojawiły się na wydarzeniu na przestrzeni lat. Oto najbardziej pomysłowi cosplayerzy! Pyrkon 2024 już wkrótce w Poznaniu. Po raz kolejny do stolicy Wielkopolski zjadą tłumy miłośników fantastyki. Już od wielu lat całe wydarzenie ubarwiają cosplayerzy. Ich przebrania, jak na cały festiwal przystało, są fantastyczne! Przedstawiamy najlepsze kostiumy, które pojawiły się na Pyrkonie na przestrzeni lat!

📢 Ogromna kolejka w centrum Poznania. Co się dzieje? Zobacz zdjęcia i wideo! Przed i na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w czwartkowe popołudnie pojawiła się wielka kolejki. O co chodzi? Zobacz zdjęcia i wideo! 📢 Tak żyje Janina z "Sanatorium miłości" po opuszczeniu programu. Mamy jej prywatne zdjęcia! [14.06.2024] Janina, uczestniczka szóstej edycji popularnego programu "Sanatorium miłości", zgłosiła się do show, by walczyć z samotnością i znaleźć mężczyznę, który wniesie radość do jej życia. Widzowie mieli nadzieję, że z Tadeuszem z Krzyżanowic stworzą parę po zakończeniu programu, ale rzeczywistość okazała się inna. Mimo że nie znaleźli wspólnej drogi, Janina nie ukrywa swojego szczęścia, co widać na jej prywatnych zdjęciach.

📢 Oto Miłosława Borcuch, córka Lucy z "Rancza". To już 18-letnia dziewczyna. Mamy zdjęcia! [14.06.2024] Ilona Ostrowska to uznana polska aktorka, która zdobyła szeroką popularność dzięki roli Lucy w kultowym serialu "Ranczo". Jej były mąż, Jacek Borcuch, jest cenionym aktorem i reżyserem. Para ma córkę Miłosławę, która debiut filmowy też ma już za sobą. Zobaczcie, jak wygląda obecnie.

📢 Oto Katarzyna Cichopek z "M jak miłość" na odważnych zdjęciach. Zobaczcie! [14.06.2024] Katarzyna Cichopek z serialu "M jak miłość" na odważnych zdjęciach. Katarzyna Cichopek to polska aktorka i prezenterka telewizyjna. Sławę i niezwykłą popularność przyniósł jej serial "M jak miłość". Media wręcz rozpisywały się o jej związkach z Marcinem Hakielem i Maciejem Kurzajewskim. Na Instagramie obserwuje już ją prawie 600 tysięcy internautów. Zobaczcie niezwykle odważne zdjęcia z Katarzyną Cichopek w roli głównej! 📢 Córka Magdaleny Różczki - tak wygląda Wanda Marzec. Zobaczcie zdjęcia! [14.06.2024 r.] Magdalena Różczka, znana polska aktorka, zagrała w najnowszym serialu "Rojst Millenium" razem ze swoją najstarszą córką, Wandą Marzec. 16-latka zebrała pozytywne recenzje za swój debiutancki występ aktorski. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie, czy córka Magdaleny Różczki jest podobna do swej słynnej matki.

📢 Oto syn Janusza Józefowicza. Jest bardzo podobny do ojca. Mamy zdjęcia Jakuba Józefowicza! [14.06.2024] Janusz Józefowicz, wybitny polski artysta, od lat rozświetla sceny swoim talentem. Jest aktorem, choreografem, reżyserem, scenarzystą i dyrektorem teatru "Studio Buffo". Urodził się 3 lipca 1959 roku w Świeciu i obecnie ma 64 lata. Uczęszczał do III LO w Lublinie oraz PWST w Warszawie, gdzie zdobył tytuł magistra sztuki. Swoje kunsztowne umiejętności taneczne doskonalił pod okiem ekspertów w Szkoły Wokalno-Tanecznej w Koszęcinie oraz w Pradze. Tak wygląda jego jedyny syn, Jakub Józefowicz. Mamy zdjęcia!

📢 Oto Jonasz Rewiński, syn Janusza Rewińskiego. Wiemy, jak wygląda i czym dziś się zajmuje. Zobaczcie zdjęcia! [14.06.2024 r.] 1 czerwca 2024 roku Polska straciła jednego z najważniejszych polskich satyryków i aktorów, Janusza Rewińskiego. Informację o jego śmierci podał jego syn, Jonasz Rewiński. Kim jest Jonasz Rewiński? Czym zajmuje się na co dzień? Zobaczcie, jak wygląda syn Janusza Rewińskiego. Mamy jego prywatne zdjęcia!

📢 Marlena Muranowicz na odważnych zdjęciach. To żona Marcina Mroczka z "M jak miłość". Zobaczcie! [14.06.2024] Marcin Mroczek to polski tancerz i aktor, który zdobył sławę dzięki roli w serialu "M jak miłość". W przeszłości był związany z Agnieszką Popielewicz, a od 2013 roku jest mężem Marleny Muranowicz, z którą ma dwójkę dzieci. Marlena jest niezwykle urodziwą kobietą. Zajrzyj do naszej galerii, aby zobaczyć odważne zdjęcia żony Marcina Mroczka! 📢 Oto Anna Gzyra z "M jak miłość" na śmiałych zdjęciach. "Piękna, zgrabna i seksowna" [14.06.2024] Anna Gzyra to polska aktorka, której ogromną popularność przyniosła rola Sylwii Okońskiej w serialu "M jak miłość". Aktorka jest także bardzo aktywna na Instagramie, gdzie regularnie dzieli się zdjęciami z życia prywatnego i zawodowego. Wśród licznych fotografii można znaleźć również bardzo śmiałe kadry. Zobaczcie Annę Gzyrę z "M jak miłość" na zdjęciach, które wzbudzają wiele emocji wśród fanów.

📢 Tak wygląda Kamil Holden Kryszak, syn Jerzego Kryszaka, znanego aktora i satyryka. Mamy zdjęcia! [14.06.2024] Jerzy Kryszak to jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorów i satyryków. Szczególną sympatię zyskał dzięki roli doktora Kołka w kultowym serialu "Alternatywy 4". Jego talent komediowy sprawia, że wciąż przyciąga tłumy na swoich występach kabaretowych. Jerzy Kryszak ma trzech synów, w tym Kamila, utalentowanego muzyka. Zobaczcie, jak wygląda syn Jerzego Kryszaka - mamy dla Was zdjęcia!

📢 Anna Mucha na odważnych zdjęciach. Zobaczcie, jak wygląda! [14.06.2024 r.] Oto odważne zdjęcia Anny Muchy. Zobaczcie, jak na nich wygląda! Anna Mucha to polska aktorka, która na swoim koncie ma wiele fantastycznych ról. Widzowie pokochali ja między innymi za rolę Magdy w serialu "M jak miłość". Anna Micha jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Zamieszcza tam wiele odważnych zdjęć. Jak odważnych? Zajrzyjcie do naszej galerii i sami się przekonacie!

📢 Oto Ewa Swoboda na odważnych zdjęciach. "Tak właśnie wygląda milion dolarów w złocie"! [14.06.2024] Ewa Swoboda, utalentowana polska lekkoatletka, specjalizuje się w biegach na 60 i 100 metrów. Jej ostatni wyczyn podczas Orlen Copernicus Cup w Toruniu zachwycił świat. Z wynikiem 7,01 sekundy na 60 metrów, Swoboda wykręciła najlepszy tegoroczny czas na świecie, demonstrując nie tylko talent, ale i determinację. Ewa Swoboda zapracowała na ten sukces. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia! 📢 Miss z Rio na odważnych zdjęciach. Tak wygląda Emilia Ankiewicz, prześliczna polska lekkoatletka! [14.06.2024] Emilia Ankiewicz to postać, która na sportowej arenie pozostawiła niezatarte ślady. Już od najmłodszych lat interesowała się sportem, a szczególnie pociągała ją lekkoatletyka. Specjalizując się w biegu na 400 metrów przez płotki, odnosiła liczne sukcesy, zdobywając medale na różnych zawodach. Na igrzyska olimpijskich okrzyknięto ją miss z Rio. Tak dziś prezentuje się na odważnych zdjęciach!

📢 Tak zmieniał się Kuba Wojewódzki. Wkrótce skończy 61 lat. Zobaczcie zdjęcia [14.06.2024] Kuba Wojewódzki wkrótce skończy 61 lat. Tak zmieniał się przez lata. Kuba Wojewódzki to polski dziennikarz i publicysta, który swoją karierę rozpoczynał już w latach 80. XX wieku. W telewizji pracował już w latach 90. Jednak największą sławę przyniósł mu program "Idol", w którym był jednym z jurorów. Od 2002 roku pozostaje jedną najbarwniejszych postaci show-biznesu w Polsce. Zobaczcie, jak zmieniał się przez lata Kuba Wojewódzki.

📢 Szwajcarska willa Jana Kulczyka. Ściany ze złota, podziemne jezioro i teatr - zdjęcia [14.06.2024 r.] Spa, teatr, sauna himalajska i widok na góry. Szwajcarska willa Jana Kulczyka warta jest ponad 700 milionów złotych! Nie żartujemy! Rezydencja ma siedem pięter, w tym... jezioro w piwnicy. Mamy zdjęcia! Zobaczcie wnętrza posiadłości Jana Kulczyka.

📢 Oto Krzysztof Krysiak. Był pierwszym mężem Agnieszki Chylińskiej. Tak dziś wygląda! [14.06.2024] Agnieszka Chylińska jest obecnie jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich wokalistek. Niewielu jednak wie, że jej pierwszym mężem był Krzysztof Krysiak, który w tamtym czasie pełnił rolę menedżera działu marketingu w "Sony Music". Zobaczmy, jak wygląda teraz i czym zajmuje się mężczyzna, który był mężem Agnieszki Chylińskiej. 📢 Aryna Sabalenka na odważnych zdjęciach. Tak w bikini wygląda główna rywalka Igi Świątek. Mamy fotki! [14.06.2024] Aryna Sabalenka to białoruska tenisistka, która na swoim koncie ma wiele fantastycznych sukcesów. Jest jedną z głównych rywalek Igi Świątek. Zajmuje trzecie miejsce w rankingu WTA. To również przepiękna kobieta, która na Instagramie prezentuje często bardzo odważne zdjęcia. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie Sabalenkę w bikini.

📢 Nie żyje 31-letni sportowiec z Poznania. Mateusz Strzelczyk zasłabł podczas rozgrzewki przed treningiem W wieku 31 lat zmarł były wioślarz, a obecnie zawodnik crossfitu, Mateusz Strzelczyk. Były podopieczny znanego trenera wioślarzy w Posnanii, Macieja Hoffmana, zasłabł podczas rozgrzewki przed treningiem i mimo reanimacji nie odzyskał przytomności. Informacja o jego śmierci jest tym bardziej szokująca, że zaledwie tydzień temu wystartował w międzynarodowych zawodach Hyrox w Gdańsku. 📢 Oto Natasza Urbańska na seksownych zdjęciach. "Czas się dla Ciebie zatrzymał" [14.06.2024 r.] Natasza Urbańska, wszechstronna artystka polskiego show-biznesu, znana jest nie tylko z talentu scenicznego, ale również z niezwykłej urody. Zanurz się w jej świat, odkrywając nie tylko jej karierę, ale również odważne i inspirujące obrazy, jakie prezentuje na swoich platformach społecznościowych.

📢 Oto Kelly z "Beverly Hills 90210" - tak dziś wygląda Jennie Garth. Zobaczcie zdjęcia! [14.06.2024] Tak wygląda dziś Jennie Garth, czyli Kelly w "Beverly Hills 90210". Właśnie skończyła 51 lat! Jennie Garth na początku lat 90. XX wieku była jedną z najpopularniejszych aktorek na świecie. Wszystko za sprawą głównej roli w serialu "Beverly Hills 90210", który przyciągał przed telewizory miliony widzów, również w Polsce. Czym dziś się znajduje i jak wygląda popularna Kelly z "Beverly Hills 90210"? Zobaczcie!

📢 Oto Marzena Chełmińska, trzecia żona Norbiego - tak wygląda. Wiemy, czym się zajmuje. Mamy zdjęcia! [14.06.2024 r.] Norbi, znany polski piosenkarz oraz prezenter telewizyjny i radiowy, zdobył serca fanów swoim hitem "Kobiety są gorące". Artysta, który ma na koncie trzy małżeństwa, dzieli się swoim życiem prywatnym i zawodowym. Poznajcie bliżej jego trzecią żonę, Marzenę Chełmińską, na prywatnych zdjęciach. 📢 Iga Świątek na odważnych zdjęciach - tak wygląda. Ludzie pod wrażeniem: "Pretty woman!" [14.06.2024 r.] Tak wygląda Iga Świątek na odważnych zdjęciach. Fani pod wrażeniem: "Jesteś najseksowniejszą tenisistką wszech czasów". Iga Świątek to aktualnie najlepsza tenisistka na świecie. Udowodniła to wygrywając WTA Finals i w wielkim stylu powróciła na szczyt rankingu singlowego WTA. Jest niezwykle pracowitym sportowcem. W swoim napiętym grafiku znajduje jednak czas na relaks. W trakcie jej ostatnich wakacji można ją było zobaczyć w bikini. Mamy odważne zdjęcia Igi Świątek!

📢 Oto Maria Andrejczyk na seksownych zdjęciach. "Gratulacje dla fotografa i pięknej modelki" [14.06.2024 r.] Maria Andrejczyk to wybitna polska lekkoatletka specjalizująca się w rzucie oszczepem. Dwukrotnie reprezentowała Polskę na Igrzyskach Olimpijskich, zdobywając srebrny medal. Co wiemy o jej codziennym życiu? Jak wygląda na swoich prywatnych zdjęciach? Zajrzyjcie do naszej galerii i odkryjcie jej odważne fotografie.

📢 Tak dziś wygląda Karolina Czarnecka. 10 lat temu śpiewała "Hera, koka, hasz, LSD". Mamy zdjęcia! [14.06.2024] Karolina Czarnecka to polska wokalistka i aktorka, która zdobyła popularność 10 lat temu dzięki wyjątkowej interpretacji utworu "Hera, Koka, Hasz, LSD". Czym obecnie zajmuje się artystka i jak wygląda jej życie? Zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem oraz do obejrzenia galerii zdjęć. 📢 Oto Nicola z "Rolnik szuka żony" - tak wygląda po zabiegu powiększania ust. Fani są podzieleni! [14.06.2024] Nicola z popularnego programu "Rolnik szuka żony" postanowiła poddać się zabiegowi powiększenia ust. Jest zadowolona z efektu i podkreśla, że zależało jej na naturalnym wyglądzie, co udało się osiągnąć. Internauci mają jednak różne zdania na temat jej decyzji. Zobaczcie, jak teraz wygląda Nicola po tym zabiegu.

📢 Lech Poznań zmienia trenera bramkarzy. Powrót na Bułgarską po latach Lech Poznań ogłosił zmiany w sztabie szkoleniowym i medycznym. Informowaliśmy już, że po 10 latach z klubem żegna się profesor Krzysztof Pawlaczyk, którego zastąpi fizjoterapeuta Rafał Hejna. Zmiana nastąpi też na stanowisku trenera bramkarzy. 📢 Kolorowa parada przeszła ulicami Poznania. Odsłonięto też nowy mural. Zobacz zdjęcia W Poznaniu rozpoczęły się Dni Łazarza 2024. Ulicami przeszła Parada Łazarska z udziałem Orkiestry Dętej, mieszkańców, zaproszonych gości, uczniów i uczennic łazarskich placówek oświatowych, a następnie odsłonięto nowy mural "Święty Łazarz". Zobacz zdjęcia! 📢 Pyrkon 2024 rozpoczyna się już w piątek, 14 czerwca. Oto znani aktorzy, pisarze, muzycy i cosplayerzy, którzy pojawią się na MTP w Poznaniu Już w piątek, 14 czerwca na Międzynarodowych Targach Poznańskich rozpocznie się Festiwal Fantastyki Pyrkon. Jest to jedno z największych tego typu wydarzeń w Europie. Przez najbliższe trzy dni fani fantastyki w różnych postaciach będą mogli spotkać się ze swoimi idolami - pisarzami, aktorami, gamerami. Te znane osoby wystąpią podczas festiwalu Pyrkon 2024 w Poznaniu.

📢 Warta musi zapłacić Lechowi miliony! Oto kulisy konfliktu o stadion miejski w Poznaniu Kulisy tajnych rozmów w sprawie wynajmu stadionu miejskiego w Poznaniu poznał portal Onet. Jak czytamy, władze Warty, która właśnie spadła do pierwszej ligi, muszą dogadać się nie z miastem, a z szefami Lecha, którzy od Zielonych zażądali wysokiej ceny za wynajem. Zaporowej jak na jej finansowe możliwości. 📢 Renta wdowia 2024: Jakie warunki należy spełnić? Komu wypłacą pieniądze? Takie zmiany szykują się w rentach wdowich w 2024 roku Renta wdowia to świadczenie pieniężne, którego zadaniem jest wesprzeć osoby po stracie współmałżonka. W 2024 roku planowane są zmiany w kwestii tego świadczenia. Na jakich zasadach ma zostać przyznawana renta osobom owdowiałym? Kto będzie mógł skorzystać z renty wdowiej? Jaka jest przewidywana wysokość kwoty wypłacanej wdowom i wdowcom? Sprawdź wszystkie potrzebne informacje.

📢 Śmiertelny wypadek w Cielczy. 17-letni Maks zginął potrącony przez dwa samochody. Rodzina wciąż czeka na sprawiedliwość W małej miejscowości Cielcza koło Jarocina doszło do jednego z najtragiczniejszych wypadków w regionie. 17-letni Maks zginął potrącony przez dwa samochody, z czego drugi ciągnął go przez 1,5 km. Mimo upływu czasu, rodzina nadal czeka na sprawiedliwość i odpowiedzi, które mogą przynieść choć odrobinę ukojenia w ich rozpaczy. 📢 Zupełnie nowa droga powstanie w Wielkopolsce. Taki będzie jej przebieg GDDKiA uzyskała decyzję środowiskową zatwierdzająca przebieg 43-kilometrowego odcinka drogi krajowej nr 25 między Koninem a Kokaninem. W toku są obecnie prace geologiczne mające na celu przygotowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, która jest kluczowa dla określenia warunków fundamentowania obiektów budowlanych. Po zakończeniu tych prac, planowane jest ogłoszenie w IV kwartale bieżącego roku przetargu na realizację inwestycji w formule "Projektuj i Buduj".

📢 Pogrzeb Marzeny Kipiel-Sztuki. Żegnały ją prawdziwe tłumy. Aktorka spoczęła na Cmentarzu Komunalnym w Legnicy Marzena Kipiel-Sztuka spoczęła dziś na Cmentarzy Komunalnym w Legnicy przy ul. Wrocławskiej. Znaną i popularną aktorkę żegnały prawdziwe tłumy - rodzina, przyjaciele, aktorzy, legniczanie i ludzie z najdalszych zakątków kraju. Sławę przyniosła jej rola Halinki Kiepskiej. Zmarła w wieku 58 lat, po długiej chorobie. Kipiel-Sztuka miała niezwykłe, ostatnie życzenie. Chciała, żeby jej pogrzeb był kolorowy. Gdyby zobaczyła tę uroczystość, na pewno by się uśmiechnęła. 📢 Gdzie wybrać się na weekendową wycieczkę w Wielkopolsce? Sprawdź nasze 10 propozycji! Szukasz pomysłu na wycieczkę po za miasto? Mamy dla Ciebie kilka pomysłów jak miło spędzić czas i cieszyć się wiosną. Na naszej liście znajdziesz wyjątkowy las 100 km od Poznania, pola tulipanów i piękne przypałacowe parki i ogrody rozsiane po całej Wielkopolsce.

📢 Oto najbardziej niemądre psy. Te psy uznawane są za mało inteligentne Psy są najlepszymi przyjaciółmi człowieka. Wierne, oddane potrafią odmienić życie swojego opiekuna. Psy są najlepszymi motywatorami do aktywności fizycznej, ale też doskonale zapobiegają samotności. Zauważono, że niektóre czworonogi są mądrzejsze od innych, czyli szybciej się uczą komend. Zobaczcie, które rasy psów uznawane są za najmniej mądre. 📢 Nadchodzi gorączka Euro 2024. Przeżywaliśmy ją w Poznaniu w 2012 r. Tak wyglądał Poznań oblężony przez kibiców podczas Euro. Pamiętacie? Już w piątek, 14 czerwca rozpoczyna się w Niemczech Euro 2024. W pierwszym meczu Mistrzostw Europy gospodarze zmierzą się w Monachium ze Szkocją. 12 lat minęło od Euro 2012 w Polsce i Ukrainie. Jednym z miast-gospodarzy tamtej imprezy był Poznań. Co to były za kolorowe dni w czerwcu 2012 r! Zobaczcie archiwalne zdjęcia!

📢 Takie mają zarobki pracownicy sklepów w 2024. Tyle trafia na konto pracowników Pracownicy sklepów stanowią największą grupę osób pracujących w naszym kraju. Szacuje się, że nawet 2 mln pracowników to właśnie pracownicy handlu. Jak są wynagradzani pracownicy tej branży? Sprawdziliśmy, ile zarabiają osoby zatrudnione w popularnych sklepach. Oto, ile trafia na ich konto. 📢 Ten hotel w Poznaniu był synonimem luksusu. Hotel Merkury, obecnie Mercure, obchodzi 60. urodziny. Zobacz archiwalne zdjęcia Był pierwszym hotelem w Poznaniu wybudowanym po II wojnie światowej. Powstał z myślą o gościach pobliskich Międzynarodowych Targów Poznańskich, tak jak one miał być wizytówką Poznania i całej Polski. Hotel Markury w Poznaniu, obecnie Mercure, obchodzi właśnie 60. urodziny. Zobacz archiwalne zdjęcia z tego obiektu. 📢 Zwiedzamy powiat czarnkowsko-trzcianecki – nowy odcinek „Turystycznej Wielkopolski Co można zobaczyć w rezerwacie Wilcze Błota? Czy alpaki lubią pozować do zdjęć? I dlaczego na Wieży Bismarcka palono kiedyś ogień? Odpowiedzi na te i inne pytania poznacie w nowym odcinku „Turystycznej Wielkopolski”

📢 Tak wygląda Złamany Dom w Poznaniu! Oto jeden z najpiękniejszych domów w mieście. Prezentuje się niebanalnie. Mamy zdjęcia! "Złamany Dom" w Poznaniu zdobył w 2023 roku Nagrodę Prezydenta Miasta Poznania im. Jana Baptysty Quadro. Architekci z pracowni Ultra Architecs otrzymali statuetkę za najlepszy projekt architektoniczny zrealizowany w stolicy Wielkopolski w 2022 roku. Jak wygląda "Złamany Dom" na zewnątrz i w środku? Mamy zdjęcia! 📢 Były wojewoda wielkopolski ma nową posadę. Pokieruje sportem w Szamotułach Michał Zieliński, były wojewoda wielkopolski, radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, został szefem Centrum Sportu w Szamotułach. Zajął miejsce Rafała Krzykały, który po 10 latach pracy pożegnał się z urzędem - poinformował Piotr Michalak, burmistrz Miasta i Gminy Szamotuł.

📢 Albinosi są wrażliwi na promienie słoneczne. Tę cechę genetyczną ma m.in. Luna i córka Martyny Wojciechowskiej Albinizm jest rzadką chorobą genetyczną, w której dochodzi do niedoboru lub braku pigmentu w skórze, włosach i oczach. Czasami towarzyszą mu zaburzenia widzenia. Albinosi są bardzo wrażliwi na promienie słoneczne, przed którymi muszą się chronić preparatami z wysokimi filtrami SPF. Dowiedz się, czym jest albinizm i jakie znane osoby mają tę chorobę. To modele, muzycy i aktywiści.

📢 Polecamy trzy miejsca, które trzeba odwiedzić w Wielkopolsce. W dwóch nich straszą dawne właścicielki! Sprawdź ten pomysł na wycieczkę Wielkopolska, region pełen historycznych perełek, kryje w sobie niezliczoną liczbę zabytków, które zachwycają zarówno mieszkańców, jak i turystów. Od majestatycznych zamków, przez historyczne parowozy, aż po niezwykłe kopalnie soli i piramidy - oto mały przewodnik po najciekawszych miejscach, które warto odwiedzić, odkrywając bogactwo turystyczne Wielkopolski.

📢 Płyn chłodniczy lał się w autobusie. Chwile grozy na ul. Grochowskiej w Poznaniu Wyglądało to groźnie, ale na szczęście nikt nie ucierpiał. W autobusie linii 169 na Grochowskiej zaczął się lać płyn. - Serdecznie przepraszamy wszystkich podróżnych za zaistniałą sytuację - przekazał nam dyżurny poznańskiego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. 📢 Horror rocznego dziecka. Rodzice próbowali wypędzić z niego diabła w lesie pod Gryficami Policja zatrzymała rodziców, którzy w lesie mieli próbować egzorcyzmów na swoim rocznym dziecku. Do koszmarnych scen doszło wczoraj w jednej z miejscowości pod Gryficami.

📢 Festiwal Fantastyki Pyrkon 2024 w Poznaniu rusza już jutro. Sprawdź program wydarzenia i najciekawsze atrakcje! Pyrkon 2024 już niebawem. Od 14 do 16 czerwca Poznaniem zawładną pasjonaci cosplaya, fani gier i inni miłośnicy festiwalu fantastyki. Zaplanowano rozmaite warsztaty, spotkania ze znamienitymi gośćmi, strefę dla dzieci, konkursy i koncerty. W programie pojawią się też propozycje wykraczające poza magiczny świat i próbujące pokazać rzeczywistość z innej perspektywy. Sprawdź program Pyrkonu 2024 w galerii! 📢 Paznokcie 2024: styl Coquette Nails, czyli paznokcie kokietki - takie są trendy! Paznokcie 2024: Styl Coquette Nails - takie są trendy! Świat manicure stale ewoluuje, prezentując nam coraz to nowe trendy i stylizacje, które zachwycają i inspirują. W tym roku jednym z najbardziej pożądanych stylów paznokci jest tajemniczy i uwodzicielski trend znany jako "Coquette Nails" czyli paznokcie kokietki. Przyciągają one uwagę swoją subtelną elegancją i kuszącym wyglądem, który emanuje pewnością siebie i zmysłowością. Wejdź w galerię zdjęć i zapoznaj się z inspiracjami w stylu Coquette Nails

📢 14 emerytura 2024:WWiemy, ile wyniesie dodatkowa emerytura - mniej niż zakładano! KALKULATOR [13.06.2024] 14 emerytura 2024: złe wieści dla seniorów. Wiemy, ile wyniesie dodatkowa emerytura. 14 emerytura w 2024 roku będzie niższa. Rząd ujawnił już termin oraz kwotę dodatkowego świadczenia dla emerytów. Zgodnie z informacjami, wypłaty trafią na konta seniorów we wrześniu, a kwota 14. emerytury będzie o 869 zł mniejsza niż w poprzednim roku. Co jest przyczyną tej zmiany? Wejdź w galerię zdjęć i sprawdź szczegóły! 📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Sprawdź! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia.

📢 Olbrzymi korek w Poznaniu. Przez remont kierowcy stoją nawet po kilkadziesiąt minut Olbrzymi korek w północnej części Poznania. Kierowcy od rana informują o tym, że stoją nawet po kilkadziesiąt minut w oczekiwaniu na przejazd. Wszystko przez prace związane z przebudową układy komunikacyjnego w rejonie ulicy Radojewo. 📢 Lato na RODOS? Ale po poznańsku! Oto ogródki działkowe w Poznaniu na sprzedaż. Zobacz, ile kosztują i jak wyglądają Własny kawałek zieleni w mieście? Brzmi jak marzenie? Jeśli tak, to ogródek działkowy to idealne rozwiązanie. Położone najczęściej na obrzeżach miast działki cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem, także wśród poznaniaków. Najlepsze oferty sprzedaży znikają w mgnieniu oka. Sprawdzamy, ile kosztują i jak wyglądają ogródki działkowe w Poznaniu. 📢 Z Poznania do przepięknej stolicy Czech aż cztery razy dziennie! Sprawdź rozkład jazdy Baltic Express Koleje Czeskie ogłosiły uruchomienie nowego połączenia kolejowego o nazwie Baltic Express. Od grudnia 2024 roku pociągi cztery razy dziennie będzie kursować między Trójmiastem a stolicą Czech, przez Poznań i Wrocław. To znaczący powrót do przeszłości, ponieważ podobne połączenie było dostępne kilka lat temu. Zapowiada on wielki come back na trasie Praga - Wrocław - Poznań - Bydgoszcz - Gdańsk - Gdynia.

📢 Oto jeden z najpiękniejszych mostów w Wielkopolsce. Wiadukt kolejowy w Chrzypsku Małym czeka na nowe życie Leży w wyjątkowo malowniczym rejonie Wielkopolski, wśród pagórków i jezior na południe i południowy zachód od Sierakowa, nieco na uboczu głównych dróg wiodących do popularnego miasta nad Wartą. Tuż obok pięknego jeziora Chrzypskiego, imponującego pałacu Śródka czy popularnej plantacji tulipanów w Chrzypsku Wielkim. Jest jednym najbardziej imponujących obiektów mostowych w całej Wielkopolsce.

📢 Kolejny remont w centrum Poznania. Wiemy, kiedy przejdziemy się tramwajem na ulicy Ratajczaka! Sprawdź harmonogram prac Nową trasą tramwajową wzdłuż ulicy Ratajczaka mamy przejechać się w czerwcu 2027 roku - tak wynika z harmonogramu prac, zaprezentowanego miejskim radnym przez Biuro Koordynacji Projektów Urzędu Miasta Poznania. Prace budowlane mają rozpocząć się w przyszłym roku, po rozstrzygnięciu przetargu na generalnego wykonawcę robót.

📢 Startuje duża impreza w Poznaniu. Pięć dni pełnych atrakcji. Sprawdź program! Dni Łazarza 2024 - Kolejna edycja dużej imprezy w Poznaniu rozpocznie się już w czwartek 13 czerwca. Zaplanowano występy artystyczne i warsztaty ekologiczne. Odbędzie się także Posiedzenie Kapituły Tytułu "Człowiek Roku Łazarza 2024". Sprawdź program 34. Dni Łazarza. 📢 Gruz, kurz i kamienie. Z najładniejszej kiedyś galerii w Poznaniu zostaje coraz mniej. Tak wygląda galeria Malta. Oto najnowsze zdjęcia Prace rozbiórkowe przy galerii Malta wciąż trwają. Powoli, kawałek po kawałeczku wyburzane są kolejne części kultowego centrum handlowego. Za trzy lata w tym miejscu powstanie osiedle mieszkaniowe. Jak obecnie wygląda teren? Mamy najnowsze zdjęcia! 📢 Rekrutacja na UAM: oto nietypowe kierunki, które można studiować na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1 czerwca po raz kolejny ruszyła rekrutacja na studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Wśród kierunków, które mogą wybrać kandydaci, znajdują się zarówno te od lat cieszące się ogromną popularnością wśród młodych osób, jak i te mniej znane. Sprawdziliśmy, jakie mniej typowe kierunki studiów można podjąć na UAM. Oto niektóre z nich!

📢 Pomidorowa i schabowy z ziemniakami? Tu zjesz te najsmaczniejsze! Oto najlepsze bary mleczne w Poznaniu! Przedstawiamy TOP10 Pomidorowa z makaronem, schabowy z ziemniakami i bukietem surówek, a na deser naleśniki z serem i śmietaną? To już niemal kultowy zestaw obiadowy, charakterystyczny dla wizyty u babci lub... w barze mlecznym. Takie lokale w ostatnim czasie zyskują na popularności. Gdzie w Poznaniu są te najlepsze? Oto TOP10 barów mlecznych w stolicy Wielkopolski!

📢 Dwa brzegi już połączone. Mosty Berdychowskie w Poznaniu coraz bliżej ukończenia. Tak teraz wygląda to miejsce! Zobacz zdjęcia Pomiędzy Chwaliszewem, Ostrowem Tumskim i Berdychowem powstają dwa mosty przeznaczone dla pieszych i rowerzystów. Prace cały czas postępują, a niedawno dwa brzegi zostały w końcu połączone. Tak teraz wygląda aktualny stan prac przy Mostach Berdychowskich.

📢 Wielkopolskie Pyzdry nowym cudem Polski 2024 według magazynu National Geographic Traveler. To wystrzałowe miasto i ma ciekawe zabytki! Czytelnicy National Geographic Traveler, którzy każdego dnia oddawali swe głosy na 48 nominowanych miejsc i obiektów z całej Polski, wybrali ostatecznie 16 nowych cudów Polski 2024 roku. W tegorocznej edycji plebiscytu oddano łącznie rekordowe 258 tys. głosów. Wśród nagrodzonych jest wielkopolskie miasto. 📢 Kiedyś był tu słynny zajazd. Teraz pozostały tylko ruiny! Popularna restauracja w Wielkopolsce została wyburzona. Zobacz zdjęcia Czasy PRL-u i lata 90. to okres świetności słynnego "Zajazdu pod Kaczorem". Przy trasie z Poznania do Wrocławia mieściła się kiedyś znana w całej Wielkopolsce restauracja. To tu podawano pieczoną kaczkę, tak pyszną, że zjeżdżali na nią zagraniczni goście. Dzisiaj restauracja "Pod Kaczorem" w Piotrowie Pierwszym oficjalnie przestała istnieć. Na miejsce wjechał ciężki sprzęt i wyburzył z powierzchni wszystkie budynki. Zobacz zdjęcia!

📢 Malta Festival zakupiony przez Dominikę Kulczyk nie odbędzie się w czerwcu. Termin przeniesiono! Znamy nową datę imprezy! Po odejściu wieloletniego dyrektora Malta Festival, w ubiegłym roku zakupiła go Dominika Kulczyk. Od tamtej pory doniesienia na temat przyszłości festiwalu ucichły. Teraz już wiemy, że impreza nie odbędzie się - jak to bywało wcześniej - w czerwcu lub na przełomie czerwca i lipca.

📢 Świeżo remontowana droga w Poznaniu już do naprawy! "Przypilnuję, aby był porzundek!" Uszkodzoną kostkę ulicach Wierzbięcie oraz 28 czerwca 1956 r. dostrzegł jeden z mieszkańców poznańskiej Wildy. Sprawą zajął się radny Poznania, a gwaranta projektu przebudowy torowisk wezwano do naprawy drogi. 📢 Zwiedzamy pierwszą stolicę Polski – Gniezno w nowym odcinku „Turystycznej Wielkopolski" Co trzeba zobaczyć w Gnieźnie i okolicach? Kim był Zbój Maciej? Dlaczego warto odwiedzić Wielkopolski Park Etnograficzny? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziecie w najnowszym odcinku „Turystycznej Wielkopolski”!

📢 Oto poszukiwani przez policję w Poznaniu. Zobacz zdjęcia z monitoringu. Rozpoznajesz kogoś? Policjanci z Poznania poszukują wielu osób w związku ze zdarzeniami kryminalnymi, do których doszło w ostatnim czasie w mieście. Funkcjonariusze opublikowali nowe zdjęcia z monitoringu i proszą o pomoc w zidentyfikowaniu poszukiwanych. Rozpoznajesz którąś z tych osób lub byłeś świadkiem któregoś zdarzenia? Koniecznie skontaktuj się z policją. Numery telefonów kontaktowych znajdziesz w opisach w galerii. Zdjęcia pochodzą ze strony internetowej Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu z dnia 11 czerwca 2024 roku. Zajrzyj do galerii i pomóż funkcjonariuszom zatrzymać poszukiwanych! 📢 Oto banknoty, które tracą ważność. Niektóre z nich da się wymienić. To warto wiedzieć! Choć banknoty w naszym kraju nie maja terminu przydatności to są sytuacje w których niestety tracą ważność. Chodzi oczywiście o mechaniczne zniszczenia i uszkodzenia, nawet drobne! Sprawdzamy dla Was najnowsze przepisy dotyczące wymiany banknotów w 2024 roku. To warto wiedzieć.

📢 Bitwa o pałac w Sapowicach koło Poznania. Komu zależy na sprzedaży byłego oddziału Biblioteki Raczyńskich? Rada Miasta Poznania zdecydowała o formalnej likwidacji oddziału Biblioteki Raczyńskich mieszczącej się w zabytkowym pałacu. Ośrodek ten, pełniący głównie funkcje rekreacyjne, według dyrekcji biblioteki nie nadaje się do przechowywania księgozbiorów. Radni miejscy spoza Koalicji Obywatelskiej sprzeciwiają się planowanej sprzedaży obiektu. Dyrektorka biblioteki zapowiada, że nie jest to obecnie jej intencją, jeśli będą pieniądze na remont muzeum Kraszewskiego. 📢 Długo wyczekiwana modernizacja linii kolejowej nr 356 powoli staje się faktem. PKP PLK ogłosiło przetarg na tę inwestycję Na modernizację linii kolejowej nr 356 podróżni z regionu czekali bardzo długo. Wstępne działania odbyły się kilka lat temu na odcinku od Poznania do Wągrowca, jednak nie poprawiły przepustowości tego szlaku.

📢 Tak wyglądają najgroźniejsi przestępcy w Polsce. Są brutalni i niebezpieczni! Oto poszukiwani za zabójstwa - zdjęcia i listy gończe Prezentujemy zdjęcia, nazwiska i listy gończe najgroźniejszych przestępców w Polsce. Wszyscy są poszukiwani w związku z zabójstwami. Policja opublikowała ich wizerunki i prosi o pomoc w poszukiwaniach. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na ich temat, to koniecznie skontaktuj się z policją. Wszystkie dane kontaktowe znajdziesz w galerii. Zdjęcia poszukiwanych przestępców pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 3 kwietnia 2024 roku. Zobacz w galerii zdjęcia i listy gończe poszukiwanych zabójców, którzy są na wolności. Uwaga: oni są brutalni i bardzo niebezpieczni! 📢 Jak pomalować paznokcie w czerwcu 2024? Te paznokcie to HIT! Te stylizacje są najmodniejsze! Takie są najmodniejsze paznokcie na czerwiec 2024 - poznaj najnowsze trendy i inspiracje. Lato 2024 zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim nowe trendy w stylizacji paznokci. Czerwiec to idealny czas, aby odświeżyć swoje manicure i wypróbować najnowsze inspiracje. W tym artykule przedstawiamy najmodniejsze wzory i kolory, które będą królować na paznokciach w nadchodzącym miesiącu. Oto przegląd najgorętszych trendów na czerwiec 2024!

📢 Oto najbogatsi komornicy w Wielkopolsce. Dwóch milionerów na liście TOP15! Zobacz ranking krezusów Najskuteczniejsi wielkopolscy komornicy z tytułu prowadzenia indywidualnej kancelarii komorniczej zarabiają potężne pieniądze. Przeglądamy udostępnione publicznie przez poznański Sąd Apelacyjny oświadczenia majątkowe piętnaściorga najbogatszych z nich. 📢 Rewolucyjna zmiana w Lechu Poznań. Odchodzi z klubu po blisko dziesięciu latach! Znamy nazwisko następcy Wraz z początkiem nowego sezonu dojdzie do sporych zmian w sztabie medycznym Lecha Poznań. Po blisko dziesięciu latach z klubu odejdzie menadżer sztabu medycznego pierwszej drużyny. Znamy nazwisko jego następcy.

📢 Święto Miasta Kalisza. Urodzinowa impreza na Głównym Rynku. ZDJĘCIA Wielka urodzinowa impreza odbyła się na Głównym Rynku w Kaliszu. A wszystko to z okazji 742. rocznicy odnowienia i uroczystego potwierdzenia nadania Kaliszowi praw miejskich. Mieszkańcy odśpiewali we wtorek symboliczne "100 lat" i zjedli po kawałku tortu urodzinowego.

📢 Dwóch zawodników nie przedłuży umów z Lechem Poznań. Wśród nich młodzieżowy reprezentant Polski Dwaj młodzi zawodnicy Lecha Poznań są bardzo blisko odejścia z klubu. Ich kontrakty wygasają z końcem czerwca i według naszych informacji umowy nie zostaną przedłużone. 📢 Rzecznik Praw Obywatelskich zaniepokojony sytuacją na oddziale psychiatrycznym w Poznaniu. Trwa kontrola Nie milkną echa rzekomych nieprawidłowości, do których ma dochodzić na terenie Centrum Zdrowia Psychicznego w szpitalu HCP w Poznaniu. Zaniepokojony medialnymi doniesieniami Rzecznik Praw Obywatelskich zdecydował się interweniować w tej sprawie. 📢 Rodzice nie będą mieć wglądu w oceny dzieci? Ministerstwo Edukacji Narodowej będzie weryfikować przepisy oświatowe! W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich nasiliły się wnioski odnośnie dostępu rodziców do ocen ich pełnoletnich dzieci. Obecne przepisy ustawy o systemie oświaty precyzują, że są one dostępne dla ucznia oraz jego rodziców. Szczegółowe regulacje dotyczą szkół dla dorosłych, branżowych szkół II stopnia i szkół policealnych, gdzie oceny są jawne wyłącznie dla słuchacza.

📢 Najmodniejsze sypialnie zaprojektowane przez Krzysztofa Mirucia. Mamy kilka inspiracji Sypialnia to miejsce w którym spędzamy najważniejszy czas w ciągu dnia. To właśnie tam ładujemy akumulatory. W sypialni najważniejsze jest aby była intymna, miła odpowiednią temperaturę i można było ją zaciemnić. W ostatnim czasie w sypialniach królują różnego rodzaju zagłówki. Zobaczcie pomysły na aranżacje sypialni według Krzysztofa Mirucia.

📢 Tak prezentuje się Krzysztof Rutkowski! Zobacz go na zdjęciach! Tak prezentuje się Krzysztof Rutkowski - zobaczcie jego metamorfozę! Krzysztof Rutkowski, znany detektyw i celebryta, zaskakuje nas swoją niezwykłą przemianą. Od lat jest postacią, która wzbudza emocje i zainteresowanie wśród Polaków, a teraz ponownie trafia na pierwsze strony gazet dzięki swojej metamorfozie. Zawsze charakterystyczny, z nieodłącznym wąsem i ciemnymi okularami, Rutkowski postanowił odświeżyć swój wizerunek.

📢 Podpisano umowę na budowę obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej 241 Ponad 7 km obwodnica Rogoźna, leżącego w powiecie obornickim w województwie wielkopolskim, zostanie wybudowana za niemal 150 mln zł do końca lipca 2026 roku. Informację o podpisaniu umowy z wykonawcą przekazał Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (WZDW). 📢 Trąba powietrzna koło Tarnowa! Wielki lej burzowy przeraził mieszkańców W niedzielę (9 czerwca) podczas nagłej burzy, która przeszła m.in. przez gminę Wietrzychowice, Żabno i Radłów w powiecie tarnowskim mieszkańcy mogli obserwować lej kondensacyjny, który utworzył się na niebie. Na szczęście żywioł nie wyrządził żadnych szkód, ale samo zjawisko leja burzowego wyglądało bardzo spektakularnie. 📢 Właściciel Kociaka otwiera nowy lokal w Poznaniu. Na Starym Rynku będzie można kupić od niego rogale świętomarcińskie! Na poznańskim Starym Rynku już wkrótce postanie nowy lokal. Właściciel Kociaka pochwalił się na swoim profilu na Facebooku, że będzie można kupić tam gorące rogale świętomarcińskie.

📢 Piknik na FEST 2024 w Poznaniu. Podczas koncertu wystąpią gwiazdy! LemON i Rogucki zagrają na Cytadeli W czerwcu czeka nas kolejna edycja Pikniku na FEST, jednego najważniejszych wydarzeń plenerowych w Poznaniu. W tym roku impreza będzie miała wyjątkowy charakter, ponieważ będzie również świętować 20-lecie członkostwa Polski w UE. Na poznańskiej Cytadeli oraz w Kaliszu wystąpią gwiazdy.

📢 Tak żyją Edyta Herbuś i Piotr Bukowiecki. Zobacz prywatne zdjęcia tancerki i producenta filmowego Edyta Herbuś i Piotr Bukowiecki są razem od 7 lat. Razem wychowują trójkę dzieci producenta z poprzednich związków. Mają też dwa psy: Stokrotkę i adoptowanego ze schroniska Tuwima. W tym roku ruszyli z budową z domu. Jak się poznali? Zobacz, jak żyje tancerka, prezenterka i aktorka Edyta Herbuś z Piotrem Bukowieckim. 📢 Kultowa kawiarnia Kociak w Poznaniu znów otwarta! Nowi właściciele korzystają z tradycyjnych receptur Kultowy bar Kociak otworzył się po gruntownym remoncie. Nowi właściciele stawiają na tradycyjne, sprawdzone receptury sprzed lat. Odnowione wnętrze robi wrażenie i nawiązuje do swojej historii. Specjalnie na otwarcie przyjechały także zabytkowe samochody.

