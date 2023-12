Przegląd prasy 14.12.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 13.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „"To metody czyścicieli kamienic". Studenci protestowali przeciwko represjom władz UAM Poznań. Zobacz zdjęcia”?

Prasówka 14.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 "To metody czyścicieli kamienic". Studenci protestowali przeciwko represjom władz UAM Poznań. Zobacz zdjęcia Trwa szósty dzień strajku w Domu Studenckim Jowita w Poznaniu. W środę, 13 grudnia protestujący poinformowali, że władze UAM wprowadziły prywatną ochronę na terenie akademika. Studentom odcięto dostęp do pryszniców oraz recepcji i holu głównego. Wieczorem odbył się protest "przeciwko represjom władz UAM".

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 14.12.23

📢 Kiedy zaręczyny Waldemara i Doroty z "Rolnik szuka żony"? Padły konkretne zapowiedzi. Zobaczcie zdjęcia! [14.12.2023] Oto Waldemar i Dorota z "Rolnik szuka żony". Kiedy zaręczyny? "Nie lubię długo czekać" - podkreśla Waldemar. Sporo przeżył w tym programie. Zgodnie z przewidywaniami widzów najpierw postawił na Ewę, piosenkarkę z Wyrzyska. Ten związek jednak nie przetrwał próby. Wtedy Waldemar sięgnął po "koło ratunkowe" i przeprosił się z Dorotą. Dziś tworzą związek i myślą o zaręczynach.

📢 Syn Chucka Norrisa - tak wygląda Dakota Alan Norriss. Sprawdźcie, czy jest podobny do ojca. Mamy zdjęcia! [14.12.2023] Oto syna Chucka Norrisa. Dakota jest podobny do ojca? Zobaczcie zdjęcia! Dakota Alan Norris to syn Chucka Norrisa. Jest jednym z sześciorga dzieci słynnego aktora i mistrza świata w karate. Dakota Alan Norris idzie w ślady swojego ojca. Podobnie jak Chuck, uprawia sztuki walki. Zobaczcie, jak wygląda syn Norrisa. Mamy prywatne zdjęcia Dakoty Alana Norrisa.

Prasówka 14.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto Magdalena Boczarska - właśnie skończyła 45 lat! Tak mieszka i żyje na co dzień. Zobaczcie zdjęcia! [14.12.2023] Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Magdalena Boczarska. To aktualnie jedna z najpopularniejszych polskich aktorek. Na swoim koncie ma grę w takich filmach, jak między innymi "Sztuka kochania", "Różyczka", "Piłsudski" czy "Obywatel". Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Magdalena Boczarska.

📢 Julia Wieniawa na prywatnych zdjęciach. Reakcje jej fanów: "Kobieta rakieta". Zobaczcie! [14.12.2023] Oto odważne zdjęcia Julii Wieniawy. Reakcje jej fanów: "O matko!". Zobaczcie! Julia Wieniawa to polska aktorka, piosenkarka oraz celebrytka. Często jest fotografowana na ściankach. Sama też lubi, jak ją fotografują. Na jej Instagramie możemy znaleźć wiele odważnych zdjęć. W naszej galerii znajdziecie te najodważniejsze. 📢 "Rolnik szuka żony" - tego nie wiedzieliście o Irku. Tak promuje Islandię. Musicie to zobaczyć! [14.12.2023] Oto niesamowita pasja Irka z "Rolnik szuka żony". Musicie ją poznać. Tak promuje Islandię. Irek to uczestnik 10. edycji programu "Rolnik szuka żony". Przyjechał z Reydarfjordur na Islandii, by zdobyć serce Agnieszki z Biskupca. Dotarł niemal do samego finału. Ostatecznie jednak rolniczka się z nim pożegnała, gdyż jej zdaniem skrywał zbyt wiele tajemnic. Nam udało się odkryć jedną z nich. Zobaczcie, w jak piękny sposób Irek promuje Islandię. Warto zajrzeć do naszej galerii.

📢 Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony" są jednak razem. "Wszystko zakończyło się happy endem". Zobaczcie zdjęcia! [14.12.2023] Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony" jednak razem. "Znalazłam tę swoją miłość" - wyznaje Anna. Pierwsze odcinki programu nie wskazywały na to, że najbardziej romantyczną parę stworzą Anna i Jakub. Dużo lepiej rokowały związki Dariusza i Nicoli oraz Artura i Sary. Tymczasem Anna i Jakub wyglądają dziś na najszczęśliwszych ludzi na świecie. 📢 Tak mieszka Anna z "Rolnik szuka żony 10". Zobaczcie zdjęcia [14.12.2023] Tak mieszka i żyje na co dzień Anna z 10. edycji programu "Rolnik szuka żony"! Anna to 35-letnia rolniczka z Wielkopolski, dokładnie z powiatu kaliskiego, która zgłosiła się do programu "Rolnik szuka żony", by znaleźć męża. To bardzo zaradna bizneswoman, która prowadzi gospodarstwo rolno-ogrodnicze oraz salon kosmetyczny. Zobaczcie, jak mieszka, pracuje i żyje na co dzień Anna z programu "Rolnik szuka żony". W październiku wprowadził się do niej Jakub z Ostrowa Wielkopolskiego - mężczyzna, którego wybrała w programie "Rolnik szuka żony"

📢 42. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Poznań uczcił zamordowanych i represjonowanych. Zobacz zdjęcia 13 grudnia w Poznaniu odbyły się obchody 42. Rocznicy Pamięci o Zamordowanych i Represjonowanych w stanie wojennym. Złożono kwiaty pod pomnikiem ks. Jerzego Popiełuszki, pod tablicą Wojciecha Cieślewicza, pod głazami Piotra Majchrzaka i o. Honoriusza. Potem odbyła się msza św. w kościele oo. Dominikanów. Po niej uroczyste spotkanie pod pomnikiem Poznańskiego Czerwca 1956. 📢 "Rolnik szuka żony" - tak mieszka Dariusz, gwiazda 10. edycji program. Oto wnętrza jego domu. Zobaczcie zdjęcia! [14.12.2023] Oto wnętrza domu Dariusza z "Rolnik szuka żony". Zobaczcie zdjęcia! Dariusz to uczestnik 10. edycji kultowego programu w TVP1. Mieszka pod Łodzią. To tam prowadzi gospodarstwo nastawione na hodowlę warzyw. Jego dom stoi tuż przy drodze. Zobaczcie, jak wyglądają jego wnętrza.

📢 Justyna i Łukasz Maciorowscy z "Rolnicy. Podlasie" - tak mieszkają. Zobaczcie zdjęcia! [14.12.2023] Tak mieszkają Justyna i Łukasz Maciorowscy z Ciemnoszyj! To bohaterowie niezwykle popularnego serialu dokumentalnego "Rolnicy. Podlasie". Codzienne przygody rolników z Podlasia można oglądać w telewizji Focus TV. Zobaczcie, jak żyją i mieszkają na co dzień Justyna i Łukasz z programu "Rolnicy. Podlasie". 📢 Oto Anna z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. Zobaczcie, jak się zmieniła! [14.12.2023] Tak wygląda Anna z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach sprzed kilkunastu lat. Anna to uczestniczka 10. edycji programu "Rolnik szuka żony". Prowadzi gospodarstwo rolne w powiecie kaliskim w Wielkopolsce i stworzyła parę z Jakubem z Ostrowa Wielkopolskiego. Dotarliśmy do jej prywatnych zdjęć. Zobaczcie, jak zmieniła się Anna z "Rolnik szuka żony".

📢 Tak zmieniła się Blanka z "Rolnik szuka żony 10". Internauci: "Sama słodycz. Miód i malina". Tak się zmieniła! [14.12.2023] Oto metamorfoza, jaką przeszła Blanka z "Rolnik szuka żony". Zobaczcie, jak dziś wygląda! Blanka brała udział w 10. edycji programu TVP 1. I choć internauci przekonywali, że jest najlepszą partią dla Artura, rolnik podjął inną decyzję. Wybrał Sarę. Zobaczcie, jak dziś wygląda Blanka z "Rolnik szuka żony". Przeszła kapitalną metamorfozę. Ludzie są pod wrażeniem! 📢 Tak mieszka Ewa z "Rolnik szuka żony". Mamy zdjęcia jej domu! [14.12.2023] Tak mieszka Ewa z "Rolnik szuka żony", kandydatka na żonę Waldemara! Ewa ma dom w Wyrzysku w Wielkopolsce. Zgłosiła się do programu, bo bardzo chciała poznać Waldemara spod Pakości. Spędziła trochę czasu na jego gospodarstwie. Dzięki temu, że zaprosiła go do swojego domu w Wyrzysku, wiem jak mieszka na co dzień. Zobaczcie, jak wygląda dom Ewy z "Rolnik szuka żony".

📢 W tym domu mieszkają Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony". Aktualnie są na etapie remontów. Zobaczcie zdjęcia! [14.12.2023] Tak mieszkają dziś Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony". To jedna z dwóch par, które zdecydowały się rozpocząć wspólne życie po 10. edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Od października mieszkają w w domu Anny pod Kaliszem. Jakub przeprowadził się do niej. Planują wspólne życie. Niewykluczone, że w przyszłym roku będzie ślub i wesele. Zobaczcie, jak mieszkają Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony". 📢 Oto Artur z "Rolnik szuka żony 10" - tak wygląda gospodarstwo gwiazdy programu TVP 1. Zobaczcie zdjęcia! [14.12.2023] Oto gospodarstwo Artura z "Rolnik szuka żony 10". Mamy zdjęcia! Artur z Mazowsza to młody, 28-letni, postawny gospodarz, który zgłosił się do 10. edycji programu "Rolnik szuka żony", by zmienić swoje życie. Jego wcześniejsze związki rozpadły się, bo zbyt dużo czasu poświęcał gospodarstwu. Zobaczcie, jak wygląda miejsce, w którym mieszka i pracuje Artur z programu "Rolnik szuka żony".

📢 Tak wygląda dom Jakuba z "Rolnik szuka żony", wybranka Anny. Ma ciekawe, stylowe meble. Zobaczcie zdjęcia! [14.12.2023] Zobaczcie, jak mieszkał Jakub z "Rolnik szuka żony", kandydat na męża Anny. Jakub to mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego, który zgłosił się do programu "Rolnik szuka żony", by lepiej poznać Annę spod Kalisza. Rolniczka wybrała go spośród wielu. Zobaczcie, jak na co dzień mieszkał i żyje Jakub z "Rolnik szuka żony". Tak wygląda jego dom. Mamy zdjęcia! W październiku przeprowadził się do Anny. Mieszkają razem w domu pod Kaliszem. 📢 Stan wojenny w Poznaniu: Zobacz archiwalne zdjęcia z tamtych lat. 13 grudnia 1981 roku rozpoczął się stan wojenny. W środę 42. rocznica 13 grudnia 1981 w Polsce wprowadzono stan wojenny. Na ulicach polskich miast pojawili się żołnierze, wyjechały czołgi, zaczęły się aresztowania... W środę 13 grudnia 2023 roku mija dokładnie 42 lata od tego momentu.

📢 Zabił kolegę maczetą. "Sebastian był moim najlepszym kumplem". Zapadł wyrok w głośnej sprawie Na karę 25 lat więzienia skazał w środę poznański sąd okręgowy Piotra N., oskarżonego o dokonanie maczetą brutalnego zabójstwa kolegi. Do zbrodni doszło w Brennie w powiecie leszczyńskim w grudniu ubiegłego roku. Zwłoki 39-letniego Sebastiana M. z licznymi ranami głowy znalazł w Wigilię sąsiad. Śledczy ustalili, że zabójstwa mógł dokonać jeden z mieszkających w sąsiedztwie znajomych ofiary. 📢 Zofia Merle nie żyje. Słynna aktorka zmarła w wieku 85 lat Nie żyje aktorka Zofia Merle. Znana z wielu ról filmowych, teatralnych, a także z seriali telewizyjnych. Miała 85 lat - podał shownews.pl

📢 Kolejny lokal znika z centrum Poznania. "Nie zabił nas COVID, nie rozjechały koparki" W rękach trzymamy papier, na którym znajduje się WYPOWIEDZENIE umowy najmu lokalu przy Ratajczaka 34. W głowach dzieje się znacznie więcej. Niedowierzanie, rozczarowanie, złość, niepewność, rezygnacja. Do końca stycznia musimy się wyprowadzić. Zaskoczeni? My jeszcze bardziej - napisali w poście na Facebooku właściciele poznańskiej kawiarni "Minister CAFE".

📢 "Oczekuję, żeby mówili prawdę". Zapytaliśmy poznanianki i poznaniaków o nowy rząd. Opinie są podzielone Na środę zaplanowano zaprzysiężenie nowego premiera Donalda Tuska oraz rządu Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy. Wybraliśmy się na ulicę miasta, by zapytać poznaniaków, jakie mają oczekiwania wobec nowej władzy. 📢 Miliardowa inwestycja drogowa w Wielkopolsce ruszy za chwilę pełną parą! Droga ekspresowa S11 docelowo połączy cztery województwa Osiem ofert - jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - wpłynęło w przetargu na zaprojektowanie i budowę 22-kilometrowego odcinka S11 Oborniki – Poznań wraz z obwodnicą Obornik. Budżet GDDKiA na realizację tego zadania wynosi 969 683 895,93 mln. zł. Właśnie otwarto przetargowe oferty. 📢 Doświadczony lekarz z Poznania naraził zdrowie pacjenta. Usłyszał wyrok. Musi zapłacić grzywnę 13 grudnia w sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda zapadł wyrok w sprawie Lesława L., lekarza, który zdaniem sądu, nieumyślnie naraził jednego z pacjentów na bezpośrednie niebezpieczeństwo co najmniej ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

📢 Zmarł Lech Konopiński, wybitny poeta i satyryk z Poznania. Był autorem wielkich przebojów Eleni i Krzysztofa Krawczyka W środę rano w wieku 92 lat odszedł Lech Konopiński, autor kilkudziesięciu książek oraz ponad 500 tekstów piosenek, z których wiele stało się znanymi do dziś przebojami. - To była postać wybitna - mówi nam Danuta Bandosz, honorowy prezes poznańskiego oddziału Związku Literatów Polskich.

📢 Nowa kuchnia Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. Pozwoli przygotować tysiąc posiłków dziennie! Szpital Wojewódzki w Poznaniu ma już nową kuchnię. Będzie można w niej przygotować posiłki dla nawet tysiąca pacjentów. 📢 Ciężko ranny bezdomny znaleziony w wiacie śmietnikowej w Śremie. Co wydarzyło się przy ulicy Bora-Komorowskiego? W środę, 13 grudnia, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Śremie pojawili się przy ulicy Tadeusza Bora-Komorowskiego, gdzie w wiacie śmietnikowej znaleziono rannego bezdomnego. Co dokładnie wydarzyło się na śremskim osiedlu?

📢 Wielka wytwórnia narkotyków w Koninie. "Kryształ" dystrybuowano na cały kraj. Zatrzymano 6 osób Policjanci w końcu potwierdzili informację o wytwórni narkotyków mieszczącej się w Koninie. Zatrzymanych zostało 6 osób. Zajmowali się oni produkcją oraz dystrybucją nielegalnych substancji na całą Polskę. W sumie zabezpieczono ponad 300 kg narkotyków oraz sprzęt i składniki potrzebne do ich wytwarzania. 📢 Policjanci z Poznania wrobili kierowcę w uszkodzenie radiowozu. Jeden z nich zasłabł podczas ogłaszania wyroku W 2019 roku "Głos Wielkopolski" ujawnił skandal, jaki miał miejsce w poznańskiej drogówce. Z anonimu, jaki dotarł do naszej redakcji wynikało, że w nieoznakowanym policyjnym bmw doszło do stłuczenia szyby. Żaden z funkcjonariuszy nie przyznał się do uszkodzenia, dlatego - jak wynikało z anonimu - policjanci postanowili znaleźć winnego, który zapłaciłby za naprawę.

📢 Trwa strajk okupacyjny w akademiku Jowita w Poznaniu. Studentom odcięto dostęp do prysznica i wprowadzono ochronę Trwa szósty dzień strajku w Domu Studenckim Jowita w Poznaniu. W środę, 13 grudnia protestujący poinformowali, że władze UAM wprowadziły prywatną ochronę na terenie akademika. Studentom odcięto dostęp do pryszniców oraz recepcji i holu głównego. Rektorka wyjaśnia, dlaczego podjęte zostały takie kroki.

📢 Kobiety Józefa Wojciechowskiego - zdjęcia. One związały się kiedyś z milionerem Jeden z najbogatszych ludzi w Polsce, Józef Wojciechowski, zanim spotkał obecną partnerkę, był dwa razy żonaty. Obecnie związany jest z 48 lat młodszą modelką Patrycją Tuchlińską. Szef JW Construction z trzema kobietami ma trzy córki i trzech synów. Zobacz, z kim spotykał się dawniej 76-letni deweloper. 📢 Beton wylał się na ulicę Polanka w Poznaniu! "Niestety również na ludzi" Betoniarka wylała, niestety również na ludzi - napisała pani Magda na facebookowej grupie "Polanka - nieformalnie". Próbowaliśmy ustalić, co stało się przed chwilą na ulicy Polanka w Poznaniu.

📢 Znany youtuber Książulo odwiedził jarmark świąteczny w Poznaniu. Kupił tu najdroższe frytki w Polsce! "No szkoda słów, szczerze mówiąc" Suchej nitki nie zostawił znany polski youtuber na stoisku z frytkami belgijskimi na poznańskim jarmarku świątecznym na placu Wolności. – To będą najdroższe frytki w moim życiu chyba – ocenił. 📢 Wielki dzień dla piłkarza Lecha Poznań. Oficjalnie może powrócić do gry 13 grudnia jest ważnym dniem dla Bartosza Salamona. Piłkarz Lecha Poznań został oficjalnie przywrócony do gry. Co prawda, od kilkunastu dni trenuje już z zespołem, jednak dopiero od środy może wystąpić w ligowym spotkaniu. To oznacza, że środkowego obrońcę będziemy mogli zobaczyć w sobotnim spotkaniu przeciwko Radomiakowi Radom. 📢 Odmieniona Edyta Golec zachwyca na najnowszych zdjęciach. Żona popularnego muzyka z roku na rok coraz ładniejsza Edyta Golec stała się rozpoznawalna, kiedy zespół, w którym występuje razem z mężem – Łukaszem Golcem podbił polski show-biznes. Od tego czasu artystka prężnie prowadzi swój profil w mediach społecznościowych. To właśnie tu pokazuje swoje życie i metamorfozy wyglądu, jakim się poddaje. Jest ich kilka i za każdym razem jej fani są zachwyceni. Ostatnia jej zmiana wizerunku poruszyła wszystkich.

📢 To dziwi i śmieszy poznaniaków! Zobacz zaskakujące zdjęcia z tramwajów i autobusów MPK. Zaniemówisz z wrażenia! Codzienne podróżowanie pojazdami MPK Poznań dostarcza wielu niezapomnianych przeżyć. Zobacz, co zaskakuje, dziwi i śmieszy pasażerów poznańskich autobusów i tramwajów. Bo przecież nigdy nie wiesz, kogo spotkasz w bimbie lub na przystanku... Zdjęcia członków społeczności Spotted: MPK Poznań potrafią wprawić w osłupienie. Przekonaj się sam i zobacz naszą wyjątkową galerię. To doprawdy niezwykle ekscytujące doświadczenie! 📢 Pogoda pod psem, ale robić trzeba! Tak teraz wygląda remontowany Stary Rynek w Poznaniu. Oto nowe zdjęcia Stary Rynek w Poznaniu to cały czas wielki plac budowy, chociaż według wstępnych zapowiedzi urzędników zasadnicze roboty budowlane miały zakończyć się tutaj w drugiej połowie listopada. Postanowiliśmy sprawdzić, jak posuwają się prace. Odwiedziliśmy serce miasta w środowe przedpołudnie, kiedy termometr pokazywał minus trzy stopnie Celsjusza. Jak się okazuje, mróz robotnikom niestraszny i nawet przy niesprzyjających warunkach pracują w pocie czoła. Zobacz najnowsze zdjęcia i sprawdź, jak wygląda teraz remontowany Stary Rynek w Poznaniu.

📢 Takie są skutki picia piwa. Czy jedno dziennie szkodzi? Znamy zalecenia ekspertów od zdrowia! Czy piwo szkodzi? A może ma wartości prozdrowotne? To fundamentalne pytania, które zadają sobie wszyscy piwosze. Naukowcy i lekarze mają w tym temacie różne opinie. Jedni uważają, że picie piwa ma pozytywny wpływ na ludzki organizm. Inni zaznaczają, że spożywanie alkoholu - nawet niskoprocentowego - to duże niebezpieczeństwo. Jak jest naprawdę? W naszej galerii znajdziecie odpowiedzi na pytania, co dzieje się z organizmem, gdy pijemy piwo. Czy jedno piwo dziennie szkodzi? Oddajmy głos ekspertom.

📢 To miejsce w Poznaniu przez lata było kultowe. Wszyscy robili tu zakupy! Tak wyglądało w latach 90. Ponad 40 lat temu władze Poznania podjęły decyzję o uruchomieniu giełdy przy ul. Bema (później nazwę ulicy zmieniono na Drogę Dębińską). Targowisko ostatecznie powstało w czerwcu 1989 r. i przez niemal całe lata 90. było to kultowe miejsce zakupów, gdzie można było kupić wszystko - od markowych ubrań po meble. Zobaczcie archiwalne zdjęcia.

📢 Tak powstawał imponujący symbol Poznania. Bez niego trudno wyobrazić sobie panoramę miasta. Oto wyjątkowe zdjęcia! To jeden z symboli Poznania, bez którego trudno wyobrazić sobie panoramę miasta. Od kilkudziesięciu lat przykuwa uwagę mieszkańców i turystów, będąc wizytówką stolicy Wielkopolski. Okrąglak - bo o nim mowa - to wyjątkowy budynek. Jego budowa rozpoczęła się 75 lat temu. W naszej galerii zobaczysz, jak powstawał Okrąglak, jak wyglądał w czasach PRL oraz co można było w nim kupić. Prezentujemy również projekt budynku, który pierwotnie miał stanąć w tym miejscu oraz rzeźbę mieszczącą się niegdyś w holu. Przenieś się w czasie i sprawdź wyjątkowe zdjęcia! 📢 Zmarł legendarny trener Lecha Poznań. Z nim Kolejorz odnosił największe sukcesy Wojciech Łazarek, trener 100-lecia Lecha Poznań zmarł w środę, 13 grudnia 2023 roku. Doprowadził Kolejorza do największych sukcesów. W dziejach poznańskiego klubu jego nazwisko zapisane jest złotymi zgłoskami.

📢 Wojciech Łazarek mówił, jak jest. Oto najbarwniejsze cytaty złotoustego trenera! Wojciech Łazarek, zmarły 13 grudnia 2023, był jedną z najciekawszych osób w polskiej piłce. Trener, który z poznańskim Lechem dwukrotnie zdobył mistrzostwo Polski (1983 i 1984), zasłynął wieloma barwnymi wypowiedziami. Oto jedyne w swoim rodzaju cytaty złotoustego szkoleniowca! Pamiętacie je jeszcze?

📢 Oto aranżacje małych kuchni od Krzysztofa Mirucia. Pomysły znanego architekta Kuchnie w blokach są małe. Kilka metrów kwadratowych a chcemy pomieścić wszystkie niezbędne urządzenia elektryczne. Coraz częściej kuchnie to jedynie aneksy. Zagospodarowanie małej kuchni to często wyzwanie. Z takimi zadaniem świetnie poradzi sobie architekt znany z HGTV - Krzysztof Miruć. 📢 Oto osoby, które są skazane na bogactwo. Zobaczcie znaczenie imion Ze znaczenia imion możemy się wiele dowiedzieć na temat naszego charakteru. To właśnie ze znaczenia imienia możemy dowiedzieć się kto jest najinteligentniejszy, kto najczęściej zdradza a kto dochowuje wierności. Ze znaczenia imion udaje się wyciągnąć także informacje dotyczącą naszego podejścia do pieniędzy. Zobaczcie, osoby o jakich imionach przyciągają pieniądze niczym magnes.

📢 Ice Festival 2023 w Poznaniu. Znamy zwycięzców konkursu. Oto ich lodowe rzeźby Postacie ludzi, zwierząt, magicznych istot i rzeczy. Zakończył się w Poznaniu Ice Festival 2023. Przez trzy dni na ulicy Święty Marcin powstawały przeróżne rzeźby z lodu. Oto efekty końcowe mistrzów rzeźbiarstwa! Znamy też nazwiska zwycięzców konkursu. 📢 Przedświąteczna gorączka w PRL-u. Tak jeszcze niedawno wyglądała zima w mieście! Dużo śniegu, mróz i świąteczne dekoracje. W PRL-u zima i bożonarodzeniowa aura wyglądały zupełnie inaczej niż dzisiaj. Narodowe Archiwum Cyfrowe bogate jest w różnorodne zdjęcia z tego okresu, dzięki którym można się wybrać w nostalgiczną podróż w przeszłość. Jak grudniowa pora prezentowała się kilkadziesiąt lat temu? 📢 Poważny wypadek w Dziekanowicach. Auto dachowało. Jedna osoba była zakleszczona w pojeździe Do dachowania auta w Dziekanowicach doszło we wtorek, 12 grudnia po godzinie 22. Jedna osoba była zakleszczona w pojeździe.

📢 Artur i Sara jednak nie są razem. Rolnik: "Będę ruszał od razu na łowy". Zobaczcie zdjęcia! [13.12.2023 r.] Artur i Sara z "Rolnik szuka żony" rozstali się. "Ruszam na łowy" - stwierdził Artur. Razem z Sarą tworzyli parę, w której wielu internautów widziało szczęśliwy związek. Z czasem jednak zauroczenie minęło, a Artur znów cały zaczął oddawać się pracy. Sara wierzyła, że ta relacja przetrwa. Dlatego ze łzami w oczach wyznała: "Straciłam czas, energię i cząstkę siebie". 📢 Tak mieszka Agnieszka z "Rolnik szuka żony". Ma hotel, restaurację i stadninę koni. Zobaczcie zdjęcia! Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Agnieszka z "Rolnik szuka żony 10"! Agnieszka to 40-letnia mieszkanka Biskupca w województwie warmińsko-mazurskim, która zdecydowała się wziąć udział w 10. edycji programu TVP 1. Mieszka w odlotowym miejscu. Ma piękny dom, hotel, restaurację i ośrodek jeździecki. Musicie zobaczyć te zdjęcia!

📢 Tych leków może zabraknąć w aptekach. Na liście ponad 200 pozycji: w tym leki na astmę i padaczkę! Ministerstwo Zdrowia opublikowało nową listę leków zagrożonych brakiem dostępności. Obowiązuje ona od wtorku, 12 grudnia. W wykazie znalazły się 224 leki, w tym te na astmę, padaczkę czy cukrzycę. Sprawdź, których leków może zabraknąć w aptekach. 📢 Sanatorium w PRL. Tu się leczy, ale i prowadzi życie towarzyskie. Sentymentalna podróż do sanatorium PRL, zobacz! Pobyt w sanatorium to nie to samo, co picie wody mineralnej w domu. W czasach PRL wyjazdy do sanatorium cieszyły się dużą popularnością. Wtedy łatwiej było uzyskać skierowanie na bezpłatny pobyt w sanatorium i chętnie korzystano z tej możliwości, zwłaszcza w okresach wakacyjnych i ferii. Za czasów PRL standard pokoi był znacznie niższy niż obecnie, ale nikomu to nie przeszkadzało. Wybierz się z nami podróż w czasie.

📢 Lech Poznań szuka trenera z lig, które zakończyły sezon. Szwedzką kolonię obejmie rodak? Lech Poznań nie jest zadowolony z pracy trenera Johna van den Broma. Pod wodzą Holendra Kolejorz przegrał ostatnie dwa domowe mecze. Jesienny dorobek punktowy też jest poniżej oczekiwań. Według Dawida Dobrasza byłego dziennikarza "Głosu Wielkopolskiego", a obecnie portalu meczyki.pl Lech Poznań poważnie szuka trenera w Skandynawii. 📢 Oglądałeś "Znachora"? Tak wyglądała naprawdę polska wieś w tamtych czasach. Oto archiwalne zdjęcia z okresu II RP! Na ekranach króluje obecnie nowa filmowa wersja "Znachora". Ekranizację powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza obejrzało już wiele osób. Filmowe dzieła nie oddają w pełni jednak tego, jak wyglądała wówczas polska rzeczywistość. Przedstawiamy archiwalne zdjęcia z zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego, które prezentują polską wieś z czasów II Rzeczpospolitej.

📢 Opuszczona i zapomniana. Galeria Malta w Poznaniu świeci pustkami, a kiedyś przyciągała tłumy. Jak wygląda w środku? Sprawdź! Galeria Malta w Poznaniu powstała w 2009 roku. Miała świetną lokalizację, atrakcyjne wnętrze i wiele sklepów. Pomimo początkowego sukcesu, kolejne punkty wycofywały swoje usługi z obiektu, a grono odwiedzających klientów sukcesywnie się zmniejszało. Dzisiaj galeria świeci pustkami. Jak wygląda w środku? Sprawdziliśmy! 📢 Wygrywali olimpiady i konkursy. Zostali wyróżnieni: uczniowie i studenci ze stypendiami od marszałka województwa 132 uczniów i studentów zostało we wtorek 12 grudnia stypendystami Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Marszałek przyznał im stypendia naukowe za sukcesy związane z nauką. 📢 Podejrzany o podwójne zabójstwo w Wielkopolsce nie pójdzie do więzienia. Marcin W. zostanie umieszczony w szpitalu psychiatrycznym W Sądzie Okręgowym w Poznaniu odbyło się posiedzenie w sprawie 25-letniego Marcina W., podejrzanego o podwójne zabójstwo. Mężczyzna najpierw w Muchocinie zabił 22-latka, a następnie pojechał do Międzychodu, gdzie odebrał życie 45-letniej kobiecie. Po wszystkim ukrywał się w krzakach nieopodal komendy w Międzychodzie, do której sam zgłosił się następnego dnia. Biegli uznali, że Marcin W. w chwili popełnienia przestępstw był niepoczytalny i jest on nadal bardzo niebezpiecznym człowiekiem. Sąd umorzył postępowanie w sprawie Marcina W. i zadecydował o umieszczeniu go w zamkniętym szpitalu psychiatrycznym. Orzeczenie nie jest prawomocne.

📢 Poważny wypadek w centrum Poznania. Samochód dostawczy potrącił kobietę Do potrącenia kobiety doszło na ul. Święty Marcin w Poznaniu. Straż pożarna przyjęła zgłoszenie we wtorek o godzinie 12:40. 📢 Fabryka narkotyków w Koninie? CBŚ, policja i ratownicy chemiczni pracują już czwarty dzień. Zobacz zdjęcia Już czwarty dzień w Pątnowie, dzielnicy Konina, trwają czynności, które na razie owiane są tajemnicą. Na miejscu pracują funkcjonariusze CBŚ, policjanci z Bydgoszczy i ratownictwo chemiczne. Choć policja na razie nie udziela informacji o tamtejszych działaniach, to udało nam się dotrzeć do nieoficjalnego źródła. Dowiedzieliśmy się, że w tym miejscu działała fabryka narkotyków, a dokładnie metamfetaminy, czyli tak zwanego „kryształu”.

📢 Tajemnicze drzwi w centrum Poznania. Wiemy, dokąd prowadzą! Oto wyjątkowe zdjęcia ze środka Niewiele osób wie, że pod Wzgórzem Przemysła w centrum Poznania znajdują się tunele, które podczas II wojny światowej służyły jako schrony przeciwlotnicze. Dziś są one zamknięte i niedostępne dla zwiedzających. Prowadzą do nich niepozorne drzwi. Mamy zdjęcia ze środka!

📢 Najnowsze czołgi Abrams są już w Poznaniu. "Amerykanie ufają naszemu profesjonalizmowi" Pięć amerykańskich czołgów Abrams, z najnowszej partii dostaw do Polski, przyjechało we wtorek o godz. 9.00 do poznańskich Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych. W ciągu dnia ma dojechać siedem następnych wozów, które będą przygotowywane do przekazania polskim żołnierzom. 📢 Tramwaje wracają na trasę kórnicką w Poznaniu. Znamy datę! "Remonty torowisk nie skończą się nigdy" Tramwaje w Poznaniu wracają na trasę kórnicką i do centrum miasta. Na konferencji prasowej przedstawiciele urzędu miasta zdradzili datę. Uczulają jednak, że to nie koniec remontów - przed nami nasadzenia zielonego torowiska i krzewów. 📢 Kluby z Hiszpanii zainteresowane wielkim talentem Warty Poznań. Był też przymierzany do Lecha Kajetan Szmyt zdobył bardzo ważną bramkę w meczu Warty Poznań z Pogonią Szczecin (3:3). Gol młodzieżowca Zielonych być może był nad wyraz wyjątkowy. Po pierwsze dał poznaniakom cenny punkt, a po drugie to trafienie mogło być jego ostatnim golem w barwach warciarzy. 21-latkiem mają interesować się kluby z Półwyspu Iberyjskiego, choć sam zainteresowany zaprzecza i powątpiewa.

📢 Zamkną Galerię Malta w Poznaniu. Poznaniak zachęca do jej pożegnania. "Zrób pamiątkowe zdjęcia. Złap oddech" Koniec poznańskiej Galerii Malta jest już przesądzony. Wkrótce zostanie ona zburzona. Jak się jednak okazuje, nie wszystkim łatwo przyjdzie zapomnienie kilkunastu lat historii tego miejsca. Tak jest m.in. w przypadku pana Pawła, który na facebooku zachęca poznaniaków do odwiedzenia galerii w ostatnim dniu jej funkcjonowania.

📢 Takie dodatkowe pieniądze dostają nauczyciele. Oto dodatki w 2024 roku W wielu zawodach poza comiesięcznym wynagrodzeniem można liczyć także na szereg dodatków. Między innymi nauczyciele mogą liczyć na kilka dodatków do pensji, które mogą podreperować ich domowe budżety. Zobaczcie, jakie dodatki mogą dostać nauczyciele w 2024 roku. Takie dodatkowe pieniądze mogą dostać nauczyciele. 📢 Joanna i Jacek Kurscy w USA - tak mieszkają. Pokazali, jak wygląda ich dom w środku. Mamy zdjęcia Joanna i Jacek Kurscy mieszkają obecnie pod Waszyngtonem. Jacek Kurski, były prezes TVP, otrzymał pracę za oceanem. Jak wygląda w środku dom Joanny i Jacka Kurskich w USA? O tym piszemy niżej.

📢 Pasażerka skarży się na tłok w pociągu jadącym do Poznania. "Konduktor cały czas upychał pasażerów". Koleje Wielkopolskie nie widzą problemu Kiedy dojechaliśmy do następnej stacji w Stęszewie, był problem, żeby wszyscy wsiedli do pociągu. Konduktor cały czas upychał pasażerów, mimo że nie było już miejsca - skarży się pani Ewelina, która w sobotę podróżowała pociągiem Kolei Wielkopolskich. Spółka komentuje sprawę. 📢 "Dominują postawy egoistyczne". Kryzys demograficzny w Polsce Przyglądamy się kryzysowi demograficznemu w Polsce oraz roli rządu i Polaków w zwiększeniu poziomu dzietności. Zadaliśmy trzy pytania doktorowi Krzysztofowi Szwarcowi, demografowi oraz starszemu wykładowcy Katedry Edukacji i Rozwoju Kadr na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. 📢 "Mogłem dziś zostać dzikiem" Konflikt myśliwych z mieszkańcami w gminie Dopiewo pod Poznaniem. Zaniepokojeni mieszkańcy, spacerujący drogami leśnymi, donoszą o strzałach na terenie lasów Palędzia i Dąbrówki w gminie Dopiewo. Okazało się, że w okolicach Szlaku Pamięci Narodowej trwa polowanie. Spacerowicze są oburzeni słabym oznakowaniem oraz tym, jak blisko terenów mieszkalnych się ono odbywa.

📢 Rolnik szuka żony: Ania Bardowska dekoruje dom na Święta! Zobacz galerię zdjęć Rolnik szuka żony: Ania Bardowska dekoruje dom na Święta! Zobacz galerię zdjęć. Ania i Grzegorz Bardowscy połączyli swoje życiowe drogi na planie drugiej edycji programu "Rolnik szuka żony". Od tamtego momentu para zdobyła serca widzów, utrzymując niezmiennie wysoką popularność i zdobywając sympatię fanów. Ich życie pełne jest wyjątkowych chwil, które z radością dzielą się z publicznością za pośrednictwem mediów społecznościowych. 📢 Wyjątkowy mural na szkole w Poznaniu. Został uszyty, a nie namalowany. Zobacz zdjęcia To już czwarty mural tekstylny odsłonięty w Zespole Szkół Odzieżowych przy ulicy Kazimierza Wielkiego 17 w Poznaniu. Uczniowie wyrażają swoje artystyczne pasje sięgając nie po farby, lecz po materiały, z którymi mają do czynienia w „Odzieżówce” - z intrygującymi efektami!

📢 Znany YouTuber odwiedził Gniezno. Próbował słynnych zapiekanek pani Ani! "Jestem w szoku" YouTuber Książulo znany jest w polskiej sieci od lat. Szymon Nyczka, bo tak się nazywa, tworzy nagrania, w których podróżuje po Polsce i ocenia jedzenie, zwłaszcza w małych, lokalnych gastronomiach. Tym razem przyjechał do Gniezna spróbować zapiekanek pani Ani z ul. Mieszka I. Jak je ocenił? 📢 Magda Gessler w Nowym Tomyślu! Przeprowadza "Kuchenne rewolucje" W Nowym Tomyślu przez cały weekend w jednym z lokali kręcony był program TVN-u z Magdą Gessler "Kuchenne rewolucje"! To kolejny odcinek, który będzie dotyczył wielkopolskiej restauracji. 📢 Multikino musi opuścić Galerię Maltę w Poznaniu. W zamian inne kino wzbogaci się o nowe sale Galeria Malta zostanie wkrótce wyburzona i zniknie z mapy Poznania. Działające tam do tej pory Multikino zakończy swoją działalność jeszcze w grudniu tego roku. Podjęto jednak decyzję, że w innym miejscu tej sieci powstaną dodatkowe sale kinowe.

📢 Czy to oni będą warci miliony? Na nich warto zwrócić uwagę - podsumowanie rundy jesiennej w wykonaniu młodych zawodników Lecha Poznań Akademia Lecha Poznań rundę jesienną może zaliczyć do udanych i niezwykle intensywnych. Kilku młodych zawodników Kolejorza wyróżniało się w sposób szczególny na drugoligowych boiskach, a także w Centralnej Lidze Juniorów. Dodatkowo, podopieczni trenera Bartosza Bochińskiego rywalizowali z FC Nantes w młodzieżowej Lidze Mistrzów. Niektórzy z lechitów zaprezentowali się z dobrej strony również w młodzieżowych kadrach narodowych. Czas na podsumowanie postawy najbardziej perspektywicznych, utalentowanych piłkarzy Akademii Lecha Poznań w rundzie jesiennej. 📢 Samorząd w Lesznie nie może podpisać umowy na modernizację pływalni Akwawit. Jedna firma oskarża drugą i czas mija Blisko 5 miesięcy po otwarciu przetargu na modernizację pływalni Akwawit w Lesznie ciągle nie ma podpisanej umowy z przedsiębiorstwem, które przebuduje pływalnię. Powodem zwłoki jest skarga złożona do Krajowej Izby Odwoławczej przez firmę Alstal z Bydgoszczy, która zaproponowała mniej korzystną ofertę na modernizację basenu. Chodzi w niej o rzekome nieprawidłowości podczas innej inwestycji prowadzonej przez firmę Adamietz, której samorząd chce zlecić roboty na pływalni Akwawit.

📢 Próbna matura 2023/2024: Język angielski. Oto poprawne odpowiedzi i arkusze CKE! Sprawdź, jakie zadania były na próbnej maturze 8 grudnia Próbna matura 2023/2024 z języka angielskiego już za uczniami! Choć egzaminy maturalne odbędą się dopiero w przyszłym roku, to szkoły już przygotowują uczniów na ten ważny egzamin. Od 6 do 8 grudnia 2023 roku odbywać się będą w szkołach tzw. próbne matury. Zobacz arkusze CKE do testów z języka angielskiego! Mamy też odpowiedzi do próbnej matury z języka angielskiego! Odpowiedzi znajdują się pod arkuszami.

📢 Próbna matura 2023/2024: Matematyka. Poprawne odpowiedzi i arkusze CKE! Sprawdź, jakie zadania były na próbnej maturze Choć egzaminy maturalne odbędą się dopiero w przyszłym roku, to szkoły już przygotowują uczniów na ten ważny egzamin. Od 6 do 8 grudnia 2023 roku odbywać się będą w szkołach tzw. próbne matury. Zobacz arkusze CKE oraz poprawne odpowiedzi do testów z matematyki!

📢 Tak wyglądał Poznań w PRL. Zobacz 50 wyjątkowych zdjęć. Zakręci ci się łezka w oku! Te zdjęcia wiele osób obejrzy z łezką w oku. Zapraszamy na niezapomnianą podróż w czasie do Poznania lat 60., 70. i 80. Pamiętasz, jak wyglądało miasto w PRL-u? Oglądając te fotografie, wielu z Was z pewnością się wzruszy. W naszej galerii znajdziecie miejsca, które poznaniacy wspominają z sentymentem, między innymi kultową Adrię, pływalnię przy ul. Niestachowskiej, Cyrk Olimpia i wiele innych. Miłego oglądania! 📢 Paznokcie na święta: czerwone, białe, srebrne, złote, butelkowa zieleń - poznaj świąteczne trendy na 2023 rok Paznokcie na święta: czerwone, białe, srebrne, złote - poznaj świąteczne trendy na 2023 rok. Święta Bożego Narodzenia to magiczny czas pełen radości, ciepła i wyjątkowych chwil spędzonych w gronie najbliższych. To również moment, kiedy dbamy o każdy szczegół naszego wyglądu, w tym niezaprzeczalnie paznokcie, które stanowią uroczy dodatek do świątecznej stylizacji. W roku 2023 panują nowe trendy, które przynoszą świeżość i nowoczesność do tradycyjnych motywów świątecznych. Czerwone, białe, srebrne i złote odcienie zyskują nowe oblicza, tworząc inspirujące kompozycje na naszych dłoniach. Przygotujmy się na niezapomniane święta, otulając nasze paznokcie magią świątecznej atmosfery!

📢 PLEBISCYT SPORTOWY 2023 Głosowanie trwa! Finał powiatowy coraz bliżej. Oddaj swój głos na najlepszych sportowców, trenerów i drużyny Rozpoczęliśmy kolejną edycję Plebiscytu Sportowego. Jak w ubiegłych latach nagrody zostaną przyznane najpierw w każdym mieście i powiecie, później w skali województwa, a następnie w wielkim ogólnopolskim finale. Partnerem Plebiscytu Sportowego 2023 jest ORLEN - największy sponsor polskiego sportu zawodowego i amatorskiego. 📢 Oto 20 niebezpiecznych miast w Wielkopolsce. Mieszkasz tu? Musisz uważać! Znamy ranking najbardziej niebezpiecznych miast w Wielkopolsce. Najnowsze dane zaprezentował Główny Urząd Statystyczny. Dowiadujemy się z niego, w których miejscowościach w regionie jest popełnianych najwięcej przestępstw kryminalnych, gospodarczych i drogowych. Gdzie w Wielkopolsce jest najbardziej niebezpiecznie? Sprawdź w galerii, czy twoje miasto znalazło się na liście. 📢 Tak przez lata wyglądał Dom Studencki Jowita. Stał się ikoną Poznania! Zobacz archiwalne zdjęcia Kultowy Dom Studencki Jowita przez lata stał się ikoną miasta Poznania. Odwiedzało go mnóstwo znanych osób, a w trakcie swojej edukacji mieszkało w niej wiele pokoleń studentów. Dziś już wiadomo, że popularne "Akumulatory" zostaną sprzedane.

📢 Zobacz 75 zdjęć Poznania z szalonych lat 90. Takiego miasta możesz nie poznać! Zdjęcia Poznania z lat 90. to niezapomniana podróż w czasie. Tego miasta już nie ma, a wiele miejsc ciężko nawet poznać. 📢 Maciej Rembarz - poeta handlujący na Jeżyckim: czasem mam leciutkie ataki Maciej Rembarz poeta, był nauczycielem, hodował owce, był wizytatorem szkolnym, pracował w zoo , a od kilku miesięcy jest straganiarzem. Miał stragan na rynku Bernardyńskim, od kilku tygodni ma kiosk na rynku Jeżyckim, gdzie swoimi doświadczeniami podzielił się ze Stefanem Drajewskim

ZOBACZ KONIECZNIE Tu jest najwięcej wypadków w Polsce. W tych miejscach uważaj

Wideo Strefa Biznesu: Ile wydamy na organizację Świąt Bożego Narodzenia?