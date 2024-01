Przegląd prasy 15.01.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 14.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wodzisław Śląski: Tragedia w Zawadzie. Nie żyje trzech nastolatków. Zginęli w wypadku drogowym”?

Prasówka 15.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wodzisław Śląski: Tragedia w Zawadzie. Nie żyje trzech nastolatków. Zginęli w wypadku drogowym Trwa walka o życie poszkodowanych w wypadku na ulicy Młodzieżowej w jednej z dzielnic Wodzisławia Śląskiego - Zawadzie, do którego doszło w sobotę po godzinie 20. Zderzyły się tam dwa samochody. Zginęły trzy osoby.

📢 Tak zmniejszysz apetyt na słodycze. Oto produkty, które powstrzymują ochotę na słodkie [15.01.2024] Co zrobić, aby zmniejszyć apetyt na słodycze? Ochota na słodkie może mieć różne przyczyny. Najczęściej wynika z tego, że jemy zbyt często słodycze - trzustka wyrzuca do organizmu insulinę, która zbija cukier co sprawia, że znów mamy na niego ochotę... Dietetycy podpowiadają, jak powstrzymać ochotę na słodycze. Oto produkty, które powstrzymują apetyt na słodkie - zobacz teraz w naszej galerii.

📢 Zarobki i dodatki wojsku w 2024. Oto stawki od szeregowego do generała - będą zmiany! [15.01.2024] Zarobki w polskim wojsku to kwestia złożona, zależna od różnych czynników. Zasadnicza płaca jest uzależniona od posiadanych stopni, a do tego dochodzą różnorodne dodatki i świadczenia. Warto przyjrzeć się, ile można faktycznie zarobić, decydując się na służbę w Wojsku Polskim.

Prasówka 15.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto najgłupsze psy. To one uchodzą za najmniej inteligentne czworonogi LISTA TOP 10 Wiadomo, że każdy właściciel uważa swojego pupila za najmądrzejszego i najpiękniejszego. Niestety pewne rasy psów nie mogą się poszczycić wysokimi umiejętnościami na przyswajanie chociażby nauki podczas szkolenia.

📢 Cindy Crawford - tak dziś wygląda. Modelka wkrótce skończy 58 lat. Zobaczcie zdjęcia! [15.01.2024] Tak wygląda dziś Cindy Crawford. Supermodelka wkrótce skończy 58 lat! Cindy Crawford to jedna z największych supermodelek w historii modelingu. Niewiele kobiet z tej branży tak mocno jak ona odcisnęło swoje piętno w głowach milionów odbiorców, czytelników i widzów. 58-urodziny obchodzić będzie 20 lutego 2024 roku. Zobaczcie, jak dziś wygląda i żyje ta wyjątkowo piękna modelka. 📢 Oto Marcelina Zawadzka - tak ubiera się Miss Polonia 2011. Dziś to ikona mody. "Klasa światowa". Zobaczcie zdjęcia! [15.01.2024] Marcelina Zawadzka to jedna z najbardziej znanych postaci polskiego show-biznesu. Zdobyła tytuł Miss Polonia 2011. Pracuje jako modelka, prezenterka telewizyjna, a nawet aktorka. Dziś jest ikoną stylu. Wiele kobiet chce ubierać się tak jak ona. Zobaczcie najciekawsze stylizacje, w których pojawiła się publicznie. Mamy zdjęcia!

📢 Tak mieszka dziś Anna Derbiszewska z "Rolnik szuka żony 10". Zobaczcie zdjęcia jej domu [15.01.2024] Tak mieszka i żyje na co dzień Anna z 10. edycji programu "Rolnik szuka żony"! Anna to 35-letnia rolniczka z Wielkopolski, dokładnie z powiatu kaliskiego, która zgłosiła się do programu "Rolnik szuka żony", by znaleźć męża. To bardzo zaradna bizneswoman, która prowadzi gospodarstwo rolno-ogrodnicze oraz salon kosmetyczny. Zobaczcie, jak mieszka, pracuje i żyje na co dzień Anna z programu "Rolnik szuka żony". W październiku wprowadził się do niej Jakub z Ostrowa Wielkopolskiego - mężczyzna, którego wybrała w programie "Rolnik szuka żony" 📢 Studniówka 2024. Długie suknie i granatowe garnitury. Tak wyglądali i bawili się maturzyści z Zespołu Szkół nr 1 w Poznaniu! Sezon studniówkowy trwa w pełni. W Poznaniu rozpoczął się tydzień temu. 13 stycznia swoją studniówkę mieli uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Poznaniu. Imprezę zorganizowali w 4-gwiazdkowym hotelu Novotel. Na balu pojawił się nasz fotoreporter!

📢 Tak wygląda dom Justyny i Łukasza z "Rolnicy. Podlasie". Zobaczcie zdjęcia! [15.01.2024] Tak mieszkają Justyna i Łukasz Maciorowscy z Ciemnoszyj! To bohaterowie niezwykle popularnego serialu dokumentalnego "Rolnicy. Podlasie". Codzienne przygody rolników z Podlasia można oglądać w telewizji Focus TV. Zobaczcie, jak żyją i mieszkają na co dzień Justyna i Łukasz z programu "Rolnicy. Podlasie". 📢 Miało być elegancko i komfortowo, a skończyło się na rozpaczy. Mieszkańcy Bolechówka pod Poznaniem brną w błocie po kostki O sytuacji poinformował nas rozgoryczony czytelnik, mieszkaniec Osiedla Dobry Adres 8 w Bolechówku. Droga prowadząca do domów jest w dużej części nieprzejezdna, jak informują mieszkańcy. - Gdyby doszło do wezwania pogotowia pomoc poszkodowanym jest praktycznie niemożliwa - alarmują. 📢 Oto Joanna Michalska, Miss Polonia 1990 - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! [15.01.2024] Tak wygląda teraz Joanna Michalska, Miss Polonia 1990. Ma 55 lat i jest śpiewaczką operową. Joanna Michalska w 1990 roku została Miss Polonia. Miała wówczas 23 lata. Dziś jest śpiewaczką operową w Teatrze Wielkim Opery Narodowej w Warszawie. Marzy o zorganizowaniu wystawy swoich obrazów w galerii warszawskiej opery. Zobaczcie, jak dziś wygląda Miss Polonia 1990!

📢 Najciekawsze atrakcje turystyczne w Wielkopolsce według National Geographic! Zobaczcie zdjęcia [15.01.2024] Na liście znalazły się miejsca, które warto wg National Geographic odwiedzić w województwie wielkopolskim! W tym regionie nie można się nudzić. Znajdziemy tu atrakcje zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Są piękne zabytki, obiekty historyczne, ale i niezwykle malownicze krajobrazy. W Wielkopolsce nie można się nudzić. A jakie atrakcje województwa znalazły się w TOP 12 przygotowanym przez prestiżowy National Geographic? Zobaczcie!

📢 Oto 12 najbardziej poszukiwanych specjalistów z fachem w ręku w 2024 roku. Zobacz, jak sytuacja wygląda w Wielkopolsce 29 zawodów zostało zdefiniowanych jako deficytowe, o dwa więcej niż rok wcześniej – wynika z „Barometru zawodów” ogólnopolskiego badania publikowanego co roku przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. 12 z nich należy do kategorii, którą można ogólnie opisać jako specjaliści z "fachem w ręku". Sprawdzamy, jak sytuacja kształtuje się w wielkopolskich powiatach.

📢 Oto Patrycja Markowska - tak się ubiera. Artystka w przezroczystym gorsecie i nie tylko. Zobaczcie zdjęcia! [15.01.2024] Zobaczcie, jak ubiera się Patrycja Markowska, córka Grzegorza Markowskiego z Perfectu i wokalistka dysponująca potężnym głosem. Jej przeboje "Świat się pomylił", "Jeszcze raz" i "Hallo, hallo" zna cała Polska. Patrycja Markowska ma fantastyczny styl. Bardzo ciekawie się ubiera. Potrafi też zaskoczyć. Tak zrobiła, gdy założyła przezroczysty gorset lub prześwitującą czarną sukienkę. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Sabrina - tak dziś wygląda. Wkrótce skończy 56 lat. Zobaczcie zdjęcia! [15.01.2024] Sabrina wkrótce skończy 56 lat! Sabrina Salerno to włoska piosenkarka, aktorka, prezenterka telewizyjna i modelka, której międzynarodową sławę przyniósł hit "Boys (Summertime Love)" i teledysk do niego. Sabrina zachwycała swoją urodą 36 lat temu, gdy klip szalał we wszystkich telewizjach. Zachwyca i dziś. Zobaczcie na zdjęciach, jak teraz wygląda Sabrina.

📢 Wybierz pociąg, ciesz się podróżą i daj odetchnąć planecie. Oto 11 miejsc, do których dojedziesz z Poznania tego samego dnia Londyn, Paryż, Amsterdam, Kopenhaga. Praga, Wiedeń, Budapeszt. To nie lista połączeń z lotniska Ławica. Oto 11 miejsc w Europie, do których dojedziesz pociągiem z Poznania Głównego w jeden dzień. Decydując się na zakup biletów z wyprzedzeniem możesz liczyć na tanie bilety, a widoki za oknem zapewnią niezapomniane wrażenia.

📢 Oto domy Kamila Stocha, Piotra Żyły i Dawida Kubackiego, polskich skoczków narciarskich. Zobaczcie zdjęcia! [15.01.2024] Domy Kamila Stocha, Piotra Żyły i Dawida Kubackiego! Tak mieszkają polscy skoczkowie. Zobaczcie, jak wyglądają ich domy zarówno na zewnątrz, jak i w środku. Sprawdźcie też, jakie mają widoki ze swoich okien. Który dom podoba wam się najbardziej? Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie zdjęcia!

📢 Marta Krupa, siostra Joanny Krupy, na odważnych zdjęciach. "Wyglądasz olśniewająco". Zobaczcie zdjęcia! [15.01.2024] Marta Krupa to modelka, aktorka i piosenka. Jest młodszą siostrą Joanny Krupy z programu "Top Model". Po tym, jak wzięła udział w programie "Taniec z gwiazdami", stała się bardzo popularna. Na Instagramie obserwuje ją już ponad 80 tysięcy internautów. Bardzo lubi pozować do zdjęć. Zobaczcie jej niezwykle odważne stylizacje. 📢 Oto najbiedniejsze gminy w Wielkopolsce! Mamy najnowsze dane z Ministerstwa Finansów [15.01.2024] Mamy najnowsze dane z Ministerstwa Finansów, na podstawie których stworzyliśmy listę 20 najbiedniejszych gmin w Wielkopolsce. Dane dotyczą tak zwanych wskaźników G, czyli wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin na 2024 rok. Poznajcie najbiedniejsze gminy w województwie wielkopolskim. 📢 Studniówka 2024 ZSE w Poznaniu. Wyjątkowe kreacje i eleganckie garnitury! Zespół Szkół Ekonomicznych bawił się w Concordii. Oto zdjęcia Ruszył wielki sezon studniówkowy. W weekend odbyła się studniówka Zespołu Szkół Ekonomicznych w Poznaniu. Uczniowie klas maturalnych bawili się w Concordii Design. Na miejscu był nasz fotoreporter. Zobacz zdjęcia ze studniówki Zespołu Szkół Ekonomicznych, która odbyła się w sobotę, 13 stycznia 2024 roku.

📢 Takie posiłki dostają osadzeni w polskich więzieniach. Mamy nowe zdjęcia! [15.01.2024] Ostatni nasz artykuł o posiłkach w polskich więzieniach spotkał się z ogromną dyskusją w internecie. Wielu naszych czytelników stwierdziło, że osadzeni są lepiej karmieni, niż pacjenci szpitali. Tym razem przedstawiamy nowe zdjęcia posiłków, które dostaliśmy od osadzonych. Zobaczcie w naszej galerii, jak karmią w polskich więzieniach.

📢 Tanie domy od komornika! Oto nowe licytacje nieruchomości w Wielkopolsce. Sprawdź zdjęcia, oferty i ceny Na licytacjach komorniczych bez problemu można znaleźć domy w stosunkowo niskich cenach, ale za to w dobrym stanie technicznym. Takie rozwiązanie powinny wziąć pod uwagę osoby, które poszukują nowego miejsca zamieszkania, ale ich budżet jest dość ograniczony. Ile kosztują wystawione na licytacje nieruchomości? Sprawdź naszą galerię, w której prezentujemy najciekawsze oferty w Wielkopolsce.

📢 Skandal na turnieju tenisowym w Puszczykowie pod Poznaniem. Doszło do bijatyki, ale Polski Związek Tenisowy milczy W listopadzie 2023 roku w Centrum Tenisowym Angie w Puszczykowie (należącym do rodziny znanej tenisistki Andżeliki Kerber) odbywał się jeden z wielu rozgrywanych w tym obiekcie turniejów juniorskich. Pewnie nikt by już o tej imprezie nie pamiętał, gdyby nie sytuacja, do której doszło na korytarzu hotelu należącego do centrum. 📢 Serce ze zniczy dla Pawła Adamowicza. Poznaniacy pamiętają o tragicznie zmarłym prezydencie Gdańska Na placu Wolności spotkali się poznaniacy, by uczcić pamięć Pawła Adamowicza, który zmarł tragicznie 5 lat temu. Mieszkańcy Poznania ułożyli serce ze zniczy. Na miejscu był nasz fotoreporter. 📢 Tak wyglądał Poznań w PRL. Oto 50 wyjątkowych zdjęć. Zakręci ci się łezka w oku! Te zdjęcia wiele osób obejrzy z łezką w oku. Zapraszamy na niezapomnianą podróż w czasie do Poznania lat 60., 70. i 80. Pamiętasz, jak wyglądało miasto w PRL-u? Oglądając te fotografie, wielu z Was z pewnością się wzruszy. W naszej galerii znajdziecie miejsca, które poznaniacy wspominają z sentymentem, między innymi kultową Adrię, pływalnię przy ul. Niestachowskiej, Cyrk Olimpia i wiele innych. Miłego oglądania!

📢 Takie są skutki picia piwa. Czy jedno dziennie szkodzi? Oto aktualne zalecenia ekspertów od zdrowia Czy piwo szkodzi? A może ma wartości prozdrowotne? To fundamentalne pytania, które zadają sobie wszyscy piwosze. Naukowcy i lekarze mają w tym temacie różne opinie. Jedni uważają, że picie piwa ma pozytywny wpływ na ludzki organizm. Inni zaznaczają, że spożywanie alkoholu - nawet niskoprocentowego - to duże niebezpieczeństwo. Jak jest naprawdę? W naszej galerii znajdziecie odpowiedzi na pytania, co dzieje się z organizmem, gdy pijemy piwo. Czy jedno piwo dziennie szkodzi? Oddajmy głos ekspertom.

📢 Oni mają trudny charakter. Osoby o tych imionach są uparte i wredne. Z nimi ciężko się dogadać 14.01.2024 Oto lista osób, które uchodzą za posiadaczy trudnego charakteru. Te osoby bywają uparte i wredne. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Sprawdź, czy jesteś na liście. To jakie imię nosimy, może determinować nasz charakter i osobowość. Mowa o cechach pozytywnych, jak i negatywnych. Badacze zajmują się rozszyfrowaniem psychologicznych aspektów ludzkich imion i ich zależnościami. Zobacz, jakie jest znaczenie tych imion.

📢 Ranking techników Perspektywy 2024. Jak wypadły poznańskie szkoły? Zobacz listę najlepszych placówek w stolicy Wielkopolski Znamy ranking techników Perspektywy 2024! Zestawiono w nim 1000 polskich szkół. Kapituła kierowała się trzema kryteriami. Które placówki w Poznaniu znalazły się na szczycie listy? Mamy pełną listę 📢 Jakie są najlepsze technika w Wielkopolsce? Oto najnowszy ranking "Perspektywy 2024". Zobacz! Miesięcznik Perspektywy po raz kolejny opublikował listy najlepszych szkół w całej Polsce. Wśród nich można wskazać technika, które według rankingu otrzymały znak jakości. W 2024 roku na liście nie zabrakło wielu szkół z Wielkopolski. Które z nich znalazły się w rankingu? Mamy listę najlepszych techników w województwie wielkopolskim! 📢 Perspektywy 2024: Ranking liceów w Wielkopolsce. Oto najlepsze licea w Wielkopolsce. Sprawdź, które szkoły otrzymały znak jakości! Najlepsze licea w Wielkopolsce. Po raz kolejny został opublikowany ranking szkół według miesięcznika Perspektywy. Dzięki temu uczniowie szkół podstawowych zyskują cenną wskazówkę przy wyborze swojej kolejnej placówki edukacyjnej. Rankingi powstały dla różnych typów szkół i uwzględniają każde województwo. Oto te licea, które w Wielkopolsce są uznane za najlepsze. Sprawdź!

📢 Oto popularne poznańskie wyzwiska! Zobacz niegrzeczną listę. Takimi słowami możesz obrazić poznaniaka i poznaniankę. Lepiej uważaj! Wyzwiska są mało kulturalne, ale większości z nas zdarza się ich używać... Dlatego wyzwiska wykształciły się nie tylko w każdym języku narodowym, ale też w gwarach i językach lokalnych. W gwarze poznańskiej również nie brakuje słów, którymi poznaniacy się wzajemnie okładają, kiedy tracą do kogoś cierpliwość lub zwyczajnie chcą kogoś obrazić. Poznaj poznańskie wyzwiska! Kliknij w "ZOBACZ GALERIĘ". 📢 Popularny targ w Poznaniu przyciąga nawet w mrozy! Zobacz, co można kupić na giełdzie przy M1 na Franowie. Oto zdjęcia! Jest takie miejsce w Poznaniu, które co tydzień przyciąga ludzi z całego miasta i okolic na zakupy. To pchli targ i giełda na Franowie, które cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem, nawet w zimowe mroźne dni. Kupić można tu prawie wszystko, a i tak za każdym razem nie brakuje niespodzianek. Dla poszukiwaczy "skarbów" coniedzielna wycieczka pod Centrum Handlowe M1 to wręcz obowiązek. Co można było dostać w minioną niedzielę? Po targu przeszedł się także fotoreporter "Głosu Wielkopolskiego". Zobaczcie, co wypatrzył!

📢 Targi Ślubne 2024 w Poznaniu. To nie są te same wesela co kiedyś. "Teraz jeszcze bardziej liczy się przepych". Zobacz zdjęcia Organizacja wesela to nie lada wyzwanie. Sukienka, buty, tort, samochód, ozdoby czy obrączki to dopiero początek. Pomóc w uporządkowaniu spraw mają Targi Ślubne, które odbywały się w niedzielę na MTP w Poznaniu. 📢 Brutalne pobicie pracowników Żabki w Oleśnicy. Nie chcieli sprzedać energetyka - WIDEO Dantejskie sceny w Oleśnicy. Po odmowie sprzedaży energetyka, pracownicy sklepu Żabka zostali zaatakowani przez niepełnoletnich napastników. Do sieci wyciekło wstrząsające nagranie.

📢 Małgorzata Foremniak właśnie skończyła 57 lat. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia! [14.01.2024] Małgorzatę Foremniak widzowie pokochali za rolę doktor Zosi w serialu "Na dobre i na złe". To niezwykle popularna polska aktorka i osobowość telewizyjna. Zdobyła wiele nagród i wyróżnień. Jest niezwykle pogodną i pozytywnie do życia nastawioną kobietą. Niedawno obchodził swoje 57. urodziny. Obchodziła je w przepięknych okolicznościach przyrody. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia!

📢 Bałagan na placu Wolności w Poznaniu. To po Betlejem Poznańskim. Organizatorka zapewnia, że zostanie posprzątany Betlejem Poznańskie trwało do 7 stycznia, a demontaż miał odbywać się w nocy z 7 na 8 stycznia i trwać kilka następnych dni. Plany pokrzyżowała pogoda i na placu Wolności wciąż jest bałagan. Nasz fotoreporter pojechał na miejsce. 📢 Pobiegnie przez Polskę w samych szortach w zimie. Cel jest szczytny! Na jego trasie są wielkopolskie miasta Przebiegnie ponad 500 kilometrów w samych szortach w zimie, by wspomóc budowę Domu Hospicyjnego dla dzieci. 27 stycznia Łukasz Szpunar wyruszy w swój niezwykły bieg przez Polskę, a na jego trasie znajdują się m.in. wielkopolskie miasta. 📢 Te psy czekają na ciebie! Adoptuj psa z poznańskiego schroniska. Większość z nich to okazy zdrowia i wulkany energii! W schronisku na ulicy Kobylepole 51 w Poznaniu swój dom tymczasowy ma wiele psów. Małe, średnie czy duże. Suczki i psy. Starsze i młodsze – na stronie schroniska możesz według tych kategorii zobaczyć, jakie psy czekają na adopcję. Dzięki opisom możesz poznać ich charakter, stosunek do dzieci oraz innych zwierząt. Przybliżony wiek oraz ewentualne schorzenia, chociaż większość z nich to okazy zdrowia i wulkany energii!

📢 Konkubina wyrzuciła go z domu. Postawił na nogi mieszkańców Śremu Mieszkańcy ul. Popiełuszki i Polnej w Śremie nocy z soboty na niedzielę (13 na 14 stycznia) zostali postawieni na równe nogi przez kierowcę citroena berlingo. Na miejsce wezwano policję oraz straż pożarną, która musiała zainterweniować. Co się stało? 📢 Tak mieszka Władysław Kosiniak-Kamysz. Tu żyje z rodziną minister obrony narodowej. Zajrzyj do domu Pauliny Kosiniaka-Kamysza Władysław Kosiniak-Kamysz wraz z żoną dentystką i ukochanymi córeczkami mieszka za miastem. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to przytulna przestrzeń dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się nowy minister obrony, który jest z zawodu lekarzem. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i jak polityk spędza wolny czas. 📢 Ogromny pożar w świniarni w Zębowie. 25 zastępów strażackich w akcji Do wielkiego pożaru doszło 14 stycznia w jednym w budynków gospodarczych w miejscowości Zębowo w powiecie nowotomyskim. W świniarni znajdowały się zwierzęta, ale na szczęście udało się je ewakuować.

📢 Studniówka 2024. Zabawa trwała całą noc. Tak bawili się maturzyści z V LO w Poznaniu. Mamy zdjęcia! Sezon studniówkowy trwa w pełni. W Poznaniu rozpoczął się tydzień temu. 13 stycznia swoją studniówkę mieli uczniowie V LO w Poznaniu. Imprezę zorganizowali w 4-gwiazdkowym Andersia Hotel. Na balu pojawił się nasz fotoreporter! 📢 Studniówka 2024 VII LO w Poznaniu. Tak bawili się i wyglądali uczniowie Dąbrówki w hotelu Mercure. Zobacz zdjęcia! Taki bal zdarza się tylko raz w życiu! W sobotę, 13 stycznia, odbyła się studniówka VII LO w Poznaniu. Uczniowie klas maturalnych bawili się w hotelu Mercure. Na miejscu był fotoreporter "Głosu Wielkopolskiego". Zobaczcie zdjęcia ze studniówki VII Liceum Ogólnokształcącego im. Dąbrówki w Poznaniu. Zabawa była przednia!

📢 W Czerwonaku pod Poznaniem działa sekta? Policja bada sprawę. Ekspert opowiada, czym jest sekta Z domu w Czerwonaku, gdzie ma działać sekta, uciekł 9 stycznia 41-letni Hiszpan. Mężczyzna, miał być przetrzymywany w budynku wbrew swojej woli. Sprawę nadal bada policja, a my pytamy eksperta Ireneusz Kamińskiego, czym jest sekta oraz kto jest najbardziej narażony na jej działania.

📢 Przerażający wypadek w Odolanowie. Nie żyje popularny DJ. Miał odebrać ze szpitala partnerkę z nowo narodzonym dzieckiem W czwartkowym wypadku w Odolanowie w powiecie ostrowskim zginęły dwie osoby, a cztery zostały ranne. Jedną z ofiar jest popularny DJ, który tego dnia miał odebrać ze szpitala partnerkę z nowo narodzonym dzieckiem. Druga ofiara wypadku w Odolanowie to jego 19-letni kolega. Według nieoficjalnych informacji to kierowca audi, którym podróżowali zmarli mężczyźni, wyprzedzał ciąg aut, gdy doszło do wypadku. 📢 Tak się kiedyś mieszkało za miastem. Drewniane chaty i dachy ze słomianej strzechy. Zobacz wiejskie chałupy na archiwalnych zdjęciach Dziś cegła, kiedyś drewno. Życie na wsi na przestrzeni lat zmieniło się, podobnie budownictwo. W XXI wieku korzystamy z dobrodziejstw technologii, innowacyjnych pokryć dachowych, stylowych dekoracji wnętrz, a jeszcze kilkadziesiąt lat temu do szczęścia wystarczyły dwie izby i prycza. Zobacz, jak wyglądały wiejskie chaty na archiwalnych zdjęciach.

📢 Spór o godziny "czarnkowe". Nauczyciele są zaniepokojeni wypowiedziami wiceminister Katarzyny Lubnauer Godziny „czarnkowe” muszą być wykorzystywane na konsultacje. Tak mówią przepisy. Wypowiedzi ministry edukacji zaniepokoiły ZNP – nie chcą działać poza prawem. 📢 Zachwycał i imponował! Tak wyglądał Stary Rynek w Poznaniu przed wojną. Mamy niezwykłe zdjęcia Stary Rynek w Poznaniu przed wojną zachwycał i imponował. Turystyczna perła stolicy Wielkopolski jest uznawana za jedną z najpiękniejszych w kraju. Pod względem wielkości ustępuje tylko krakowskiemu i wrocławskiemu. Przed wojną Stary Rynek był głównym miejscem handlowo - usługowym miasta. Stanowił także centrum komunikacyjne, gdzie do 1955 roku kursowały tramwaje. Dzięki archiwalnym zdjęciom możemy poczuć przedwojenny klimat tego miejsca. Zobacz fotografie i przekonaj się, jak wyglądało to miejsce w latach 20. i 30. XX wieku.

📢 Duży pożar w Międzychodzie. Spłonął sklep ze sprzętem AGD i RTV. Na miejscu działało 35 zastępów straży pożarnej W Międzychodzie w sobotę rano, 13 stycznia, doszło do pożaru w sklepie z AGD i RTV. Dym widziany był w całym mieście, z kilku kilometrów. 📢 Marta Żmuda Trzebiatowska prywatnie - zdjęcia. Tak żyje popularna aktorka Pochodząca spod Człuchowa Marta Żmuda Trzebiatowska i jej mąż tworzą aktorską parę od prawie dekady. 40-latka jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorek teatralnych, filmowych i telewizyjnych. Dla roli potrafi poświęcić wiele. Prywatnie jest mamą dwójki dzieci, Brunona i Pauliny. Oto jaka jest na co dzień Marta Żmuda Trzebiatowska. 📢 To są najmodniejsze fryzury w 2024 roku dla kobiet po 50. Tak warto się czesać Uczesanie powinno być dostosowane między innymi do kształtu naszej twarzy, ale także karnacji czy wieku. Jeśli Źle dobierzemy fryzurę może nam ona dodać lat i sprawić, że poczujemy się niepewnie. Za to odpowiednio dobrana fryzura może nam dodać pewności siebie i odjąć lat. Zobaczcie inspiracje na fryzury dla dojrzałych kobiet.

📢 Poważny wypadek w zakładzie pracy w Jankowach. 18-latek stracił obie nogi Do zdarzenia doszło w sobotę, 13 stycznia, około godziny 9:00. Mężczyzna został wciągnięty przez maszynę, już na miejscu podjęto decyzję o amputacji. 📢 "Ukraina w ogniu". Wspierali Ukrainę na demonstracji w Poznaniu. Przypominają: wojna nadal trwa Agresja Rosji na Ukrainę rozpoczęła się 24 lutego 2022 roku. Od tego momentu codziennie prowadzone są działania wojenne. Mieszkańcy Poznania spotkali się w sobotę na pokojowej demonstracji, by przypomnieć, że wojna dalej trwa, a ludzie wciąż cierpią.

📢 Pogrzeb Włodzimierza Nowaka, kolejarza, który zginął w wypadku pod Budzyniem. Zobacz zdjęcia Na Cmentarzu Komunalnym w Pile odbył się w sobotę, 13 stycznia pogrzeb Włodzimierza Nowaka, kolejarza, który stracił życie pełniąc swoje obowiązki służbowe.

📢 Powiat poznański ma 25 lat. Nagrody starosty i koncert - tak świętowano. Zobacz zdjęcia! 25 lat temu w Polsce, na skutek reformy podziału administracyjnego, utworzono powiaty. Z tej okazji powiat poznański 12 stycznia zorganizował w Sali Ziemi poznańskich targów koncert z okazji 25-lecia powiatu poznańskiego. Wręczono także statuetki Osobowości 25-lecia Powiatu Poznańskiego. 📢 Tragiczny wypadek w Lipie pod Obornikami. Zderzyły się dwa samochody. Dwie osoby nie żyją Do tragicznego w skutkach wypadku doszło na drodze wojewódzkiej nr 178. Z niewyjaśnionych jeszcze przyczyn doszło do zderzenia dwóch samochodów w miejscowości Lipa. Nie żyją dwie osoby.

📢 Lech Poznań poznał najbliższy rozkład jazdy. Kibice mogą rezerwować sobie czas na pucharowy wieczór Kibice Lecha Poznań poznali dokładny terminarz spotkań Kolejorza, które odbędą się w lutym. Kolejorz w ćwierćfinale Pucharu Polski, w którym to zmierzy się na Enea Stadionie z Pogonią Szczecin, zagra we wtorek 27 lutego. Trzy dni wcześniej, także na swoim obiekcie, lechici podejmą aktualnego lidera PKO BP Ekstraklasy - Śląsk Wrocław.

📢 Modnie, ale z klasą. Tak się ubiera Dominika Kulczyk! Zobacz stylizacje najbogatszej Polki Zgrabna, piękna, inteligentna, wykształcona, a na dodatek bardzo zamożna. Dominika Kulczyk jest najbogatszą kobietą w Polsce, ale też przedsiębiorczynią, filantropką oraz reporterką. Tam, gdzie się pojawia zwraca na siebie uwagę nie tylko pozycją społeczną, ale też wyglądem, w tym eleganckimi, dobranymi do sylwetki i urody stylizacjami. Zobacz, jak się ubiera! 📢 Popularny DJ zginął w wypadku w Odolanowie. Miał jechać do szpitala po partnerkę i dziecko. "Nie zdążył uściskać swojego syna". Jest zbiórka W czwartkowym wypadku w Odolanowie zginął 28-letni Radosław z Sulmierzyc. Jak się okazało, jechał on do Ostrowa Wlkp., żeby odebrać swoją partnerkę i nowo narodzonego przed tygodniem synka. Niestety los chciał inaczej. Drugą z ofiar śmiertelnych był jego 19-letni kolega. Przyjaciele Radosława nie pozostali obojętni na krzywdę i postanowili zorganizować zbiórkę, by wesprzeć osieroconą rodzinę 28-latka.

📢 Będą utrudnienia na ważnej wylotówce z Poznania. Drogowcy rozpisali przetarg na budowę nowego wiaduktu na DW 194 w Bogucinie Dwa lata utrudnień czekają kierowców na drodze wojewódzkiej nr 194. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzki ogłosił właśnie przetarg na budowę nowego wiaduktu nad kolejową obwodnicą Poznania w Bogucinie. Ale są też dobre informacje.

📢 Podziemia Ratusza w Poznaniu pokazano po raz pierwszy od 25 lat. Mamy zdjęcia! Muzeum Narodowe po raz pierwszy od 25 lat zaprezentowało podziemia poznańskiego Ratusza. Jakie kryją tajemnice? Zobacz zdjęcia! 📢 Tak wygląda jeden z najpiękniejszych domów w Poznaniu! "Złamany Dom" dostał prestiżową nagrodę. Zobacz wyjątkowe zdjęcia "Złamany Dom" w Poznaniu zdobył tegoroczną Nagrodę Prezydenta Miasta Poznania im. Jana Baptysty Quadro. Architekci z pracowni Ultra Architecs otrzymali statuetkę za najlepszy projekt architektoniczny zrealizowany w stolicy Wielkopolski w 2022 roku. Jak wygląda "Złamany Dom" na zewnątrz i w środku? Mamy zdjęcia!

📢 Te kwiaty doniczkowe likwidują smog! Ułatwiają odpoczynek i zasypianie. Koniecznie postaw je w sypialni Lubisz kwiaty tak bardzo, że nie chcesz się rozstawać z nimi nawet w nocy? Nie musisz! Otocz się nimi w sypialni. Niektóre rośliny doniczkowe są szczególnie polecane do pomieszczeń, w których śpimy. Produkują tlen w nocy i dzięki temu wpływają pozytywnie na jakość snu. 📢 Poziom rzeki w Wielkopolsce niebezpiecznie się podniósł. Trwa umacnianie wałów Trudna sytuacja w Kościanie. Poziom Obry w mieście podniósł się do stanów, które grożą wylaniem rzeki. Strażacy już rozpoczęli zabezpieczanie wałów. Nie wolno też na nie wchodzić mieszkańcom miasta. 📢 Ci piłkarze Lecha Poznań mają błyszczeć wiosną. "Ich potencjał nie był wykorzystany" Mamy kilku piłkarzy, których potencjał nie był wykorzystany - uważa Mariusz Rumak, nowy trener Lecha Poznań. Szkoleniowiec chce ustabilizować ich formę i sprawić, by wiosną grali dużo lepiej.

📢 Oto jak zmienił się Krzysztof Miruć. Zobaczcie, jak wyglądał znany architekt Krzysztof Miruć jest gospodarzem popularnych programów remontowo-wnętrzarskich w HGTV. W programie poznajemy go jako wyjątkowo zabawnego, ale i zaangażowanego w pracę. Jego projekty są spójne, praktyczne i zgodne z ulubionym stylem właściciela mieszkania. Zobaczcie, jak architekt zmienił sie na przestrzeni lat.

📢 Koniec kultowych akademików w Poznaniu? Deweloper rozpoczął rozbiórkę. Tymczasem wydano zakaz burzenia budynków! Zobacz zdjęcia Mimo próby uratowania dwóch budynków dawnych akademików przy ul. Dożynkowej w Poznaniu, deweloper rozpoczął ich rozbiórkę. Wcześniej radna miejska apelowała o wpisanie ich do rejestru zabytków. W ich miejscu mają powstać bloki z garażami podziemnymi. 10 stycznia Halina Owsianna poinformowała, że pojawiła się nadzieja na uratowanie budynków. 📢 Studniówka 2024. To był bal! Tak bawili się uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych i XXIX LO w Poznaniu Olśniewające suknie, eleganckie garnitury i tradycyjny polonez. W piątek, 5 stycznia rozpoczął się sezon studniówkowy w Poznaniu! W sali bankietowej Pałacu Jaśminowego wspaniale bawili się uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych w Poznaniu. Na ich studniówce nie zabrakło też fotoreportera "Głosu Wielkopolskiego". Zobaczcie zdjęcia!

📢 Ranking liceów Perspektywy 2024. Jak wypadły poznańskie szkoły? Mamy listę najlepszych placówek w stolicy Wielkopolski. Sprawdź! Znamy ranking liceów Perspektywy 2024. Zestawiono w nim 1000 polskich szkół. Kapituła kierowała się trzema kryteriami. Zobacz jak wypadły poznańskie licea! Mamy listę! 📢 Lech Poznań w światowej czołówce prestiżowego rankingu. Kolejorz wyprzedził Włochów, Hiszpanów i Anglików Od wielu lat Akademia Lecha Poznań znajduje się w czołówce polskich klubów, jeśli chodzi o szkolenie zawodników. To znalazło potwierdzenie w prestiżowym rankingu CIES Football Observatory Post, który opublikował zestawienie najbardziej dochodowych klubów pod względem uzyskanych przychodów za swoich wychowanków. Kolejorz zajął 88. miejsce w światowym rankingu, wyprzedzając takie zespoły jak Real Betis, Cagliari czy Crystal Palace. 📢 Przy Posnanii powstanie nowe centrum handlowe. Kto jest właścicielem i kiedy ruszy budowa? Na terenie przy ulicy Brneńskiej w Poznaniu - w niedalekim sąsiedztwie Centrum Handlowego Posnania - powstanie nowe centrum handlowe. Na działce pojawiły się ostatnio pewne zmiany.

📢 Sprawdzian zaliczony na "piątkę". Skrzydłowy Lecha Poznań rozegrał ostatni mecz przed Pucharem Azji Skrzydłowy Lecha Poznań, Ali Gholizadeh rozegrał ostatni mecz w reprezentacji Iranu przed rozpoczynającym się Pucharem Azji. 27-latek wystąpił przez 45 minut, a jego kadra bezproblemowo uporała się z Indonezją 5:0 (3:0). To był sprawdzian generalny dla podopiecznych selekcjonera Amira Ghalenoeiego, którzy w najbliższą niedzielę (14 stycznia) będą walczyć o tytuł najlepszej drużyny na kontynencie. 📢 Pilny apel schroniska w Gnieźnie! 60 psów potrzebuje domów na czas generalnego remontu obiektu Łaciate, małe, duże, skrzywdzone przez człowieka. Nocą temperatura spada nawet poniżej -10 stopni Celsjusza, a one siedzą w lodowatych boksach. Schronisko w Gnieźnie apeluje o adoptowanie psów, nie tylko ze względu na niskie temperatury. Zbliża się generalny remont obiektu.

📢 Stare zabawki z PRL mogą być teraz warte krocie - zdjęcia, ceny. Takie były popularne w latach 60., 70. i 80. Stare zabawki z dzieciństwa u każdego wywołują nostalgię. Pamiętasz jeszcze zabawki z PRL-u? Dziś wielu powraca do tych czasów z sentymentem. Resoraki, lalki, żołnierzyki, bączki, pluszaki – dziś na niektórych można sporo zarobić. Zobacz na zdjęciach najpopularniejsze zabawki z czasów PRL. Tyle dziś kosztują. Oto ceny z portalu OLX. 📢 Oto najbiedniejsze gminy w Wielkopolsce. Sprawdź tę listę [1.12.2023] Jakie gminy w Wielkopolsce są najbiedniejsze? Ministerstwo Finansów zaprezentowało najnowsze wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin. Stanowią one podstawę do wyliczenia rocznych kwot części wyrównawczej subwencji ogólnej i wpłat do budżetu państwa na 2023 rok. Analizując te dane można stwierdzić, jakie gminy w Wielkopolsce są najbiedniejsze. Poznajcie 20 najuboższych gmin w naszym regionie.

📢 Znaczki pocztowe z PRL - aktualne ceny i zdjęcia. Tyle są warte najdroższe unikaty i kolekcje Stare znaczki pocztowe z czasów PRL są dziś na wagę złota. Można je sprzedać i dostać za nie sporą sumę. Kiedyś było to modne hobby - dziś to prawdziwy skarb. Polskie, zagraniczne, z PRL-u, a nawet przedwojenne –niektóre są warte majątek. Zobacz najdroższe oferty sprzedaży starych znaczków pocztowych na portalu OLX. 📢 Tak teraz wygląda Teresa Werner. Królowa śląskich szlagierów ostatnio wyznała miłość. Zobaczcie zdjęcia Teresa Werner, mimo upływu lat, wciąż gromadzi tłumy fanów na swoich koncertach. Artystka dużo podróżuje i koncertuje, nagrywa teledyski. Ostatnio zdradziła coś swoim wielbicielom. 📢 Znane kobiety związane z Poznaniem. Aktorki, piosenkarki i prezenterki. One odniosły ogromny sukces! Dominika Kulczyk, Katarzyna Bujakiewicz, Weronika Książkiewicz, Paulina Smaszcz czy Klaudia Carlos - to tylko niektóre z wielu kobiet, które są związane z Poznaniem i odniosły duży sukces. Sprawdź, które jeszcze znane aktorki, piosenkarki i prezenterki urodziły się w stolicy Wielkopolski lub mają związek z Poznaniem. Często widujecie je na ekranach telewizorów.

📢 Tak mieszkają i żyją Sylwia Grzeszczak i Liber. Artystka z Poznania tworzy udany związek z muzykiem! Sylwia Grzeszczak to popularna piosenkarka z Poznania. Przeboje wokalistki takie jak „Małe rzeczy”, „Sen o przyszłości” czy „Tamta dziewczyna” szybko stawały się przebojami w rozgłośniach radiowych. W 2014 roku wyszła za muzyka Libera. Rok później w szpitalu w Poznaniu na świat przyszła ich córka Bogna. Jak para mieszka i żyje na co dzień? Mamy zdjęcia!

📢 Rusz się z domu! 21 miejsc idealnych na krótką wycieczkę w Wielkopolsce. Poleca je Addicted2travel.pl Szukasz ciekawego miejsca na krótki wypad gdzieś niedaleko Poznania? Autorzy bloga Addicted2travel.pl polecają 21 miejsc w Wielkopolsce, gdzie warto wybrać się na wycieczkę. 📢 Studniówka 2023. Tak bawili się uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu. Wspaniały bal, olśniewające kreacje! [ZDJĘCIA] Wspaniały bal, olśniewające kreacje - tak bawili się w sobotę, 21 stycznia, na swojej studniówce uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu. Po eleganckim polonezie była już tylko zabawa do białego rana. Na miejscu pojawił się też fotoreporter "Głosu Wielkopolskiego". Zobaczcie zdjęcia!

📢 35 lat temu doszło do katastrofy w Czarnobylu. Zobacz zdjęcia pokazujące, jak teraz wygląda okolica wybuchu 26 kwietnia 1986 r. doszło do wybuchu w elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Katastrofa spowodowała zagrożenie promieniowaniem, co wymusiło konieczność przesiedlenia aż 250 tys. osób. Obszar ponad 2 tysięcy kilometrów kwadratowych został zamknięty dla człowieka. Zobacz, jak dziś wygląda okolica miejsca wybuchu. Prypeć i jego okolicę odwiedził jeden z poznańskich eksplorerów - Jan Chojnacki prowadzący stronę "Ciemna Strona Poznania". 📢 W Hiszpanii drużynę piłkarską nazwano na cześć... słynnej piosenkarki Sabriny Salerno [ZDJĘCIA] W Hiszpanii jedna z amatorskich drużyn piłkarskich nosi nazwę Societa Sportiva Sabrina Salerno. Zespół nazwano tak na cześć słynnej w latach 80-tych i 90-tych włoskiej piosenkarki. - Skąd wzięła się nazwa Sabrina Salerno? To bardzo proste, wszyscy mamy około 40 lat, dobrze bawiliśmy się przy muzyce Sabriny i chcieliśmy ją uhonorować. Włoski futbol i Sabrina były gwiazdami naszej młodości, gdy byliśmy dziećmi, gdy dopiero zaczynaliśmy kopać piłkę - powiedział Antonio, bramkarz drużyny. - Bylibyśmy zachwyceni, gdyby Sabrina znalazła czas i chciała obejrzeć jeden z naszych śmieciowych meczów. Bylibyśmy gotowi zrzucić się na bilet na samolot. Później poszlibyśmy na piwo, aby zrekompensować jej to, że musiała oglądać tak słabe spotkanie, jak nasze - dodał. My też bylibyśmy zachwyceni... Zobacz kolejne zdjęcia. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

