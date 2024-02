Przegląd prasy 15.02.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 14.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Powstanie Wielkopolskie zniknie z podstawy programowej? Posłanka Koalicji Obywatelskiej dementuje: Niczego nie będziemy usuwać”?

Prasówka 15.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Powstanie Wielkopolskie zniknie z podstawy programowej? Posłanka Koalicji Obywatelskiej dementuje: Niczego nie będziemy usuwać Ministerstwo Edukacji Narodowej prowadzi prekonsultacje dotyczące zmian w podstawie programowej. Według propozycji z podstawy mają zostać wykreślone informacje dotyczące zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Zagadnienia związane z jedynym w pełni zwycięskim powstaniem mają poznać tylko osoby uczące się historii na poziomie rozszerzonym.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 15.02.24

📢 Conan Kaźmierski, syn Królowej Życia - tak mieszka i żyje. Zobaczcie zdjęcia gwiazdy TTV Conan Kaźmierski jest synem Dagmary Kaźmierskiej, niekwestionowanej gwiazdy programu "Królowa życia" w TTV. Występował w wielu odcinkach tego kultowego reality show. Widzowie widzieli jak zmieniał się przez lata. Dziś studiuje medycynę. Był też właścicielem lodziarni na Stabłowicach we Wrocławiu. Zobaczcie, jak mieszka i żyje Conan Bestia Kaźmierski.

📢 Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości" - podróż poślubna. Zobaczcie zdjęcia! Tak wyglądała podróż poślubna Iwony i Gerarda z "Sanatorium miłości"! Iwona i Gerard to najbardziej znana para tego kultowego programu TVP 1. W sierpniu 2023 roku wzięli ślub. Mieli też huczne wesele. Wreszcie przyszedł czas na podróż poślubną. Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości" wybrali się do Omanu. Zobaczcie, jak pięknie spędzali tam czas.

Prasówka 15.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Dom Marii Dejmek z serialu "Barwy szczęścia" - tak mieszka. Zobaczcie zdjęcia! Oto nowy, wymarzony dom Marii Dejmek, gwiazdy serialu "Barwy szczęścia". Maria Dejmek to 35-letnia aktorka, gwiazda serialu "Barwy szczęścia". Grała też w takich filmach jak: "Sęp", "Randka w ciemno" i "Plagi Breslau". W TVP 2 pokazała swój nowy dom. Zobaczcie, jak wyglądają przepiękne wnętrza mieszkania aktorki.

📢 "Niewolnica Isaura" - tak dziś wygląda. Lucelia Santos wraca do polskiej telewizji Doskonałe wieści dla miłośników kultowego serialu "Niewolnica Isaura". Już 17 lutego w TVP Kobieta zobaczymy pierwszy odcinek tego filmu. Przypominamy dziś Lucelię Santos, brazylijską aktorkę, którą polscy widzowie wręcz pokochali. Zobaczcie, jak dziś wygląda i czym się zajmuje "Niewolnica Isaura". 📢 Karolina Pachniewicz z "Big Brother" - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! Tak mieszka i żyje na co dzień Karolina Pachniewicz, gwiazda pierwszej edycji programu Big Brother w TVN. Gdy brała udział w tym niezwykle popularnym telewizyjnym reality show, miała zaledwie 21 lat. Po opuszczeniu domu Wielkiego Brata wyjechała za granicę. Dziś ma 42 lata i jest przyszywaną babcią. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Karolina Pachniewicz z "Big Brothera"!

📢 Tyle osób mieszkało po wojnie w miastach Wielkopolski. Zaskakujące liczby! W jednym z miast Wielkopolski liczebność mieszkańców od czasów powojennych do dziś wzrosła aż siedmiokrotnie! Sprawdziliśmy ilu mieszkańców zaraz po wojnie miały 23 największe dziś miasta naszego regionu. Wszystkie znacznie zwiększyły swoją liczebność. Jedne rozwijały się szybciej, inne wolniej. Szczegóły znajdziecie w naszej galerii. 📢 Sabrina - tak dziś wygląda. Wkrótce skończy 56 lat. Zobaczcie zdjęcia! Sabrina wkrótce skończy 56 lat! Sabrina Salerno to włoska piosenkarka, aktorka, prezenterka telewizyjna i modelka, której międzynarodową sławę przyniósł hit "Boys (Summertime Love)" i teledysk do niego. Sabrina zachwycała swoją urodą 36 lat temu, gdy klip szalał we wszystkich telewizjach. Zachwyca i dziś. Zobaczcie na zdjęciach, jak teraz wygląda Sabrina. 📢 Liv Tyler, córka lidera grupy Aerosmith Stevena Tylera - tak teraz wygląda. Zobaczcie zdjęcia! Tak dziś wygląda Liv Tyler, córka lidera grupy Aerosmith Stevena Tylera i fotomodelki Bebe Buell. Liv Tyler to amerykańska aktorka, córka lidera grupy Aerosmith Stevena Tylera i fotomodelki Bebe Buell. 29 lat temu razem z Alicią Silverstone wystąpiła w słynnym teledysku taty "Crazy". Wkrótce skończy 46 lat. Zobaczcie, jak dziś wygląda Liv Tyler.

📢 Tak wygląda dziś Leszek z "Daleko od szosy". Krzysztof Stroiński ma już 73 lata. Zobaczcie zdjęcia! Krzysztof Stroiński to wybitny polski aktor, którego polski widz kojarzy głównie z roli Leszka w serialu "Daleko od szosy". A niesłusznie. Bo aktor ma na swoim koncie wiele bardzo ciekawych ról. Niedawno skończył 73 lata. Zobaczcie, jak dziś wygląda Leszek z "Daleko od szosy". 📢 Zosia z serialu "Rodzinka.pl" na odważnych zdjęciach. Emilia Dankwa ma już 18 lat! Emilia Dankwa to młoda aktorka znana z serialu "Rodzinka.pl" niedawno skończyła 18 lat. Dziś jest modelką, fotomodelką i infuencerką. Jest częstym gościem na eventach. Zachwyca swoją uroda i kreacjami. Na Instagramie zaskakuje czasami bardzo odważnymi zdjęciami. Zajrzyjcie do naszej galerii i przekonajcie się sami. 📢 Oto Zosia z "Rodziny zastępczej" - tak dziś wygląda Misheel Jargalsaikhan. Zobaczcie zdjęcia! Misheel Jargalsaikhan to aktorka, która sympatię polskich widzów zyskała dzięki roli Zosi Kwiatkowskiej w serialu "Rodzina zastępcza". Dziś jest lekarzem medycyny naturalnej. Zagrała też w serialu "BrzydUla 2". Zobaczcie, jak aktualnie wygląda Misheel Jargalsaikhan, czyli Zosia z "Rodziny zastępczej".

📢 Karolina Bojar-Stefańska, najpiękniejsza sędzia piłkarska, na wakacjach. Mamy zdjęcia! Karolina Bojar-Stefańska, znana jako najpiękniejsza polska sędzia piłkarska, wybrała się na wakacje. Zobaczcie, jak prezentuje się w trakcie swojej wakacyjnej podróży na Bali oraz do Tajlandii i Malezji. 📢 Oto Ewa Swoboda na prywatnych zdjęciach. "Tak właśnie wygląda milion dolarów w złocie"! Ewa Swoboda, utalentowana polska lekkoatletka, specjalizuje się w biegach na 60 i 100 metrów. Jej ostatni wyczyn podczas Orlen Copernicus Cup w Toruniu zachwycił świat. Z wynikiem 7,01 sekundy na 60 metrów, Swoboda wykręciła najlepszy tegoroczny czas na świecie, demonstrując nie tylko talent, ale i determinację. Ewa Swoboda zapracowała na ten sukces. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia!

📢 Waldemar z "Rolnik szuka żony" na balu karnawałowym - tak się bawił. Mamy zdjęcia! Waldemar Gilas zdobył popularność uczestnicząc w dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony". Choć początkowo jego uwaga skierowana była na Ewę z Wyrzyska, to ostatecznie znalazł szczęście u boku Doroty ze Szczecina. Zobaczcie, jak bawił się na balu karnawałowym w Skarżysku-Kamiennej.

📢 Oto 15 najszybciej wyludniających się miast w Wielkopolsce! Mamy nowe dane [15.02.2024] Przyjrzyjmy się, jakie miasta Wielkopolski najszybciej się wyludniają i jakie czynniki wpływają na to zjawisko. W ostatnich latach obserwujemy trend migracji ludności z wielkich metropolii do mniejszych miejscowości, które je otaczają. Mieszkańców tracą też mniejsze miejscowości. Jakie miasta z naszego regionu najbardziej się wyludniły? Skąd Wielkopolanie wyprowadzają się najchętniej? Sprawdźcie nasz ranking! 📢 Oto 10 miast w Wielkopolsce, w których przybyło najwięcej mieszkańców. Jest moda na te miasta [15.02.2024] Większość miast w Wielkopolsce wyludnia się. Jest to trend ogólnopolski. Są jednak wyjątki. Dotyczą one głównie miejscowości znajdujących się w niewielkiej odległości od Poznania. Zobaczcie, na jakie miasta jest dziś moda w Wielkopolsce. W których w ostatnich 20 latach przybyło najwięcej mieszkańców? Oto TOP 10 miast, do których najchętniej się przeprowadzamy.

📢 Sześciu nastolatków z Konina piło alkohol pod centrum handlowym Posnania. Policjanci przybyli na czas! Niecały miesiąc po wybuch afery z agresywnymi nastolatkami w Posnanii, o której rozmawiano w całej Polsce, okolice centrum handlowego wciąż intensywnie patroluje poznańska policja. Mimo to sześciu nastolatków z Konina uznało, że to doskonały miejsce do spożycia alkoholu w przestrzeni publicznej. To nie była najlepsza decyzja.

📢 Rozbiórka akademików przy ulicy Dożynkowej w Poznaniu trwa pomimo zakazu? Z budynków znika dachówka i więźba Trwa postępowanie w wyniku którego akademiki przy ulicy Dożynkowej w Poznaniu mogą trafić do rejestru zabytków. Z tego względu, teoretycznie, inwestor nie może prowadzić żadnych prac, które mogłyby naruszyć konstrukcję budynku. Tymczasem twórca profilu Gemela Poznańska zauważył, że rozbiórka postępuje. 📢 Gdzie lecieć na wakacje z Poznania? Lotnisko Ławica po raz pierwszy zyska połączenie na popularną włoską wyspę! Ryanair uruchomi bezpośrednie połączenie z Poznania do Palermo na Sycylii. Decyzję taką przewoźnik ogłosił 14 lutego podczas konferencji prasowej we Włoszech.

📢 Wykładowczyni zaatakowana na wydziale UAM w Poznaniu? Dodała niepokojący post na Facebooku. Rzeczniczka potwierdza Jedna z wykładowczyń Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w sobotę, 10 lutego została zaatakowana na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej. Rzeczniczka UAM potwierdza, że takie wydarzenie rzeczywiście miało miejsce. Wykładowczyni na razie chce ograniczyć swoją działalność. 📢 Klub na Fali nad Wartą w Poznaniu zostanie zalany? Infrastruktura wciąż stoi nad rzeką. "Kilka razy dzienne monitorujemy stan wody" Pozostałości po "Klubie na Fali" wciąż stoją nad Wartą. Przedstawiciele lokalu informują, że działają zgodnie z prawem i jego elementy mogą tam być. Problem jest inny. Przez podnoszący się poziom wody istnieje zagrożenie, że infrastruktura klubu może zostać zalana. Właściciele klubu zapewniają jednak, że monitorują sytuację. 📢 Kolejne wycinki drzew w centrum! Miasto Poznań planuje usunięcie kilkudziesięciu drzew. "Nie zgadzamy się na takie traktowanie zieleni" Stowarzyszenie Plac Wolności opublikowało na Facebooku post informujący o tym, że Urząd Miasta Poznania planuje kolejne wycinki drzew w centrum. Usuniętych ma być kilkadziesiąt klonów, leszczyn i platanów. Część z nich ma być wycięta, a część przesadzona. Społecznicy nie zgadzają się na takie traktowanie zieleni. - Będziemy w tej sprawie pisać petycję z prośbą o zmiany projektowe.

📢 Jaśkowiak “odklepał matę”? Komitet Społeczny prezentuje swoją wizję Poznania. Jego hasłem to “Energia Poznania” Komitet Społeczny "Energia Poznania" oficjalnie zainaugurował swoją kampanię przed wyborami samorządowymi. Przy czym nie zaprezentował on jeszcze oficjalnego kandydata na prezydenta Poznania. Wskazywany wcześniej Tomasz Hejna wciąż jeszcze się waha. Plan minimum - wejść do rady miasta z możliwie jak największa liczbą radnych. 📢 Białystok żyje już starciem wagi ciężkiej z Lechem Poznań. Będzie "Święto Ultry", ale Jaga ma zachować .. chłodne głowy Sobotni mecz (17.30) Jagiellonii Białystok z Lechem Poznań będzie hitem 21. kolejki. Sensacyjny lider tabeli zmierzy się z pretendentem do mistrzostwa. To pojedynek z gatunku tych "o 6 punktów". Będzie święto na trybunach, które zwiększy jeszcze presję na obu drużynach. Dlatego trener i dyrektor sportowy, a także byli zawodnicy Jagiellonii swoimi przedmeczowymi wypowiedziami starają się chłodzić emocje wokół drużyny, które po ostatnich świetnych wynikach "Dumy Podlasia", rosną w szalonym tempie.

📢 Proboszcz wyciął wieloletnie dęby bez konsultacji z mieszkańcami. Miał zapłacić ćwierć miliona złotych kary. Została mu uchylona W ubiegłym roku proboszcz parafii w Gieczynku koło Wielenia wyciął siedem dębów. Miał za to zapłacić blisko ćwierć miliona złotych kary. Odwołał się jednak do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które decyzję gminnych urzędników uchyliło. Teraz urząd zapowiada, ze ponownie przyjrzy się sprawie wycinki. 📢 Walentynki - memy i demotywatory 2024. Oto święto zakochanych złośliwym okiem internautów. Zobacz najzabawniejsze z nich! Walentynki wciąż budzą w Polsce sprzeczne emocje z powodu swojego obcego pochodzenia. Nie zmienia to faktu, że zadomowiły się w Polsce na dobre i niemal wszystkim data 14 lutego jednoznacznie kojarzy się ze świętem zakochanych. Walentynki to dzień, który cieszy zakochanych, martwi samotnych, a internautów inspiruje do tworzenia prześmiewczych memów i demotywatorów. Zobacz najzabawniejsze z nich.

📢 Tanie samochody od komornika! Ceny są wyjątkowo zachęcające. Oto nowe licytacje aut osobowych. Zobacz zdjęcia i ceny W najbliższym czasie "pod młotek" na licytacjach komorniczych trafi kilka naprawdę ciekawych samochodów osobowych. W ofercie są pojazdy w dobrym stanie i atrakcyjnej cenie. Prezentujemy auta sprzedawane przez komorników na internetowych aukcjach. Zobaczcie zdjęcia i ceny w naszej galerii! 📢 25 lat minęło jak jeden dzień! Oto 20 niezwykłych zdjęć Poznania z 1999 roku. Zobacz wyjątkową galerię i przenieś się w czasie Tak wyglądał Poznań w 1999 roku. Miasto bardzo się zmieniło? Narzekamy na korki, przebudowy ulic, wieczne remonty. Szybko ulatuje z pamięci, że Poznań jeszcze zaledwie 25 lat temu wyglądał zupełnie inaczej... Zobaczcie wyjątkowe zdjęcia z archiwum "Głosu Wielkopolskiego" i oceńcie sami, czy rozpoznacie wszystkie miejsca!

📢 Tani dom lub mieszkanie od komornika w Poznaniu i okolicach. Ceny są bardzo atrakcyjne! Oto nowe licytacje. Mamy zdjęcia W Poznaniu i w powiecie poznańskim dość często pojawiają się nowe licytacje komornicze nieruchomości. Możesz na nich kupić mieszkanie lub dom w okazyjnej, niższej niż rynkowa cenie. Nieruchomości są zajmowane osobom zadłużonym, a później trafiają na licytacje. Sprawdziliśmy najciekawsze oferty w lutym i marcu 2024 roku. Zobacz zdjęcia i ceny w naszej galerii! 📢 Oto najbogatsze gminy w Wielkopolsce! Mamy dane na 2024 rok Ministerstwo Finansów udostępniło dane dotyczące wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin na 2024 rok. Dzięki temu wiemy, jakie są aktualnie najbogatsze gminy w Wielkopolsce. Poznajcie 20 wielkopolskich miast i gmin z najwyższym wskaźnikiem G.

📢 Oto Conan, syn Dagmary Kaźmierskiej z "Królowych życia", na prywatnych zdjęciach. Zobaczcie! Conan Kaźmierski, syn Dagmary Kaźmierskiej, niezapomnianej uczestniczki "Królowej życia" na antenie TTV, aktualnie studiuje medycynę. Można go zobaczyć w dwóch innych programach telewizyjnych: "Bogate dzieciaki bez kasy" i "Dagmara szuka męża". A jak wygląda jego życie prywatne? Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie zdjęcia. 📢 Wielka awaria Facebooka. Nie działa zarówno w Polsce, jak i za granicą 14 lutego doszło do wielkiej awarii Facebooka. Popularny serwis społecznościowy nie działa w wielu miejscach na świecie, w tym także w Polsce. 📢 Poznań świętuje walentynki! Zobacz ceny kwiatów na targowiskach i w dyskontach 14 lutego przypada wspomnienie patrona zakochanych, czyli walentynki. W Poznaniu święto widać na każdym kroku. Kawiarnie, sklepy i kwiaciarnie opływają w czerwone balonki, słodycze, pluszaki i kwiaty. Za ile kupimy je w tym roku? Sprawdziliśmy ceny w dyskontach i na jednym z poznańskich rynków.

📢 Pomocnik Lecha Poznań zaskoczył wszystkich. "Brawo szef, szacunek" Język polski dla grających oraz trenujących obcokrajowców w ekstraklasie jest czasami barierą nie do przeskoczenia. Wielu zawodników, mimo gry przez lata nie kładzie nacisku na naukę naszego języka. Powodów jest kilka. Jednym z nich, że w szatniach ekstraklasowych zespołów często używa się angielskiego, o czym można się przekonać w wywiadach. Zakulisowo jednak niektórzy z nich brylują w polskiej mowie, że aż miło posłuchać. Takim przykładem jest Jesper Karlstroem. 📢 Roztańczeni przyszli maturzyści nie schodzili z parkietu. Tak wyglądała studniówka 2024 Technikum Energetycznego w Poznaniu. Zobacz zdjęcia Studniówka uczniów Technikum Energetycznego w tym roku odbyła się w Domu Żołnierza. Młodzież bawiła się tak dobrze, że nie schodziła z parkietu do późnych godzin nocnych! W tej zabawie towarzyszył im fotoreporter "Głosu Wielkopolskie". Zobaczcie zdjęcia!

📢 Działała w Poznaniu przez 14 lat, teraz Galeria Malta znika z powierzchni ziemi! Zobacz zdjęcia z jej budowy Galeria Malta była jedną z ładniejszych poznańskich galerii, jednak wygląd, ogromne kino, a także piękna panorama na jezioro Maltańskie nie uchroniły jej przed zamknięciem. Z roku na rok ubywało klientów, a gwoździem do trumny okazało się powstanie w bliskim sąsiedztwie Galerii Posnania. Po raz ostatni korytarzami "Malty" poznaniacy mogli się przejść w grudniu 2023 roku. Teraz czeka ją rozbiórka. My z tej okazji postanowiliśmy przypomnieć, jak przebiegała budowa galerii. 📢 Internauci śmieją się z Walentynek. Zobacz najlepsze MEMY i demotywatory na Walentynki 2024 Internauci jak zwykle stanęli na wysokości zadania i robią co w ich mocy, by rozbawić nas do łez. Jak wiele innych tego typu świąt, walentynki budzą skrajne emocje. Jedni je uwielbiają i ochoczo świętują, dla innych to kolejne komercyjne święto, którego nie zamierzają obchodzić. Niezależnie od tego, do której z grup się zaliczacie, zobaczcie najlepsze memy związane z dniem zakochanych. Nie będziecie zawiedzeni!

📢 Nie żyje burmistrz Rogoźna. Roman Szuberski zmarł w środę. Miał 63 lata Nie żyje Roman Szuberski, wieloletni burmistrz Rogoźna. Samorządowiec zmarł w środę rano 14 lutego. 📢 Wiemy, kto wystartuje z Koalicji Obywatelskiej do Rady Miasta Poznania. Na "jedynkach" także prezydenci Koalicja Obywatelska zatwierdziła listy w wyborach do Rady Miasta Poznania. W dwóch okręgach listy otwierają prezydent Jacek Jaśkowiak oraz jego pierwszy zastępca Mariusz Wiśniewski. Na listach znalazły się także osoby związane Bartoszem Zawieją - obecnym posłem Koalicji Obywatelskiej, szefem poznańskich struktur Platformy Obywatelskiej.

📢 Zbigniew Czerwiński z PiS oficjalnie kandydatem na prezydenta Poznania. Jacek Jaśkowiak w końcu się doczekał Podczas porannej konferencji prasowej Zbigniew Czerwiński został oficjalnie zaprezentowany jako kontrkandydat Jacka Jaśkowiaka w wyborach na prezydenta Poznania. Jest on obecnym radnym sejmiku województwa wielkopolskiego i przewodniczącym klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości.

📢 W Kaliszu na rynku można pograć na fortepianie. I to za darmo! Zobacz zdjęcia Nie masz fortepianu w domu? Nic nie szkodzi! Zewnętrzny fortepian, któremu nie straszne warunki atmosferyczne, już na stałe zagościł na Głównym Rynku w Kaliszu. Każdy z przechodniów będzie mógł na nim zagrać. Nie zabraknie też koncertów. 📢 Dzień Kota 2024: Zbliża się wielkie święto mruczków i ich oddanych kociarzy! Zobacz MEMY i śmieszne obrazki o kotach i życiu z kotami 17 lutego obchodzimy Dzień Kota! W ten jeden z najważniejszych dni w kalendarzu kociarzy, kłaniamy się głęboko naszym mruczkom i serwujemy im najlepsze puszki z rybką. Gdy już spełnimy nasz obowiązek, możemy zabrać się za przeglądanie zebranych w tej galerii zabawnych obrazków. Gwarantujemy, że odnajdziesz tu wiele sytuacji z waszego wspólnego życia, których wspomnienie poprawi Ci humor. Zobacz najlepsze MEMY i obrazki o kotach!

📢 Robert Lewandowski wraz z rodziną wyjechał na narty do Andory. "Szybki wypad z moimi dziewczynami" Robert Lewandowski zrobił sobie krótkie ferie. Piłkarz FC Barcelony z żoną i dwoma córkami wyjechał na narty do Andory. Klara i Laura uczyły się jeździć na nartach. 📢 Brak hucznych zabaw i przygotowanie do Wielkanocy... Czym jest Wielki Post? O istocie Wielkiego Postu, pewnych zasadach, a także o nieokreślonej kwestii organizacji hucznych imprez rozmawiamy z jezuitą ojcem Grzegorzem Dobroczyńskim.

📢 Wypadek na trasie Poznań - Szamotuły. Doszło do dachowania auta W miejscowości Kąsionowo doszło do wypadku 14 lutego rano. Doszło tam do dachowania samochodu osobowego. 📢 Studniówka 2024 w Poznaniu. Te dziewczyny olśniły swoimi kreacjami. Zobacz najpiękniejsze stylizacje z balów maturalnych. Mamy zdjęcia! Studniówki to prawdziwe kopalnie oszałamiających kreacji! Niektóre przyszłe maturzystki stawiają na klasykę w postaci długich czarnych sukienek, inne zaskakują swoimi wyborami, decydując się na odważne kolory czy niespotykane fasony. Jedno jest pewne, nie sposób wybrać tylko jednej najpiękniejszej! Zobaczcie zdjęcia!

📢 Najpiękniejsze pary na studniówkach 2024 w Poznaniu! Oto piękni, młodzi i uśmiechnięci! Zobacz pary na wyjątkowych zdjęciach! Sezon balów maturalnych trwa w najlepsze! Co weekend w Poznaniu uczniowie ostatnich klas szkół średnich bawią się na swoich studniówkach. Serca wszystkich skradają często urocze pary pięknych i uśmiechniętych przyszłych maturzystów. Na studniówkach towarzyszą im fotoreporterzy "Głosu Wielkopolskiego", a w ich obiektywach często pojawiają się roztańczone, radosne, a czasami nieukrywające swoich uczuć duety. Zobaczcie piękne pary z poznańskich studniówek! 📢 15 najgorszych kierunków studiów w Poznaniu. Po nich zarobisz marne grosze. Oto wyjątkowo kompromitujący ranking! Tu w Poznaniu nie opłaca się studiować! Prezentujemy 15 najgorszych kierunków studiów z Poznania. Po ich ukończeniu zarabia się najmniej. Ten wstydliwy ranking stworzyliśmy na podstawie danych Ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych. Sprawdź, jak prezentuje się to wyjątkowo nieopłacalne zestawienie!

📢 W tych miastach w Wielkopolsce mieszka najmniej osób. Mamy najnowszy ranking. Sprawdź wyjątkowe zestawienie! Jesteś ciekawy, w których miastach w Wielkopolsce mieszka najmniej osób? Zajrzyj do naszej galerii i sprawdź najnowsze zestawienie. Ranking najmniejszych miast w Wielkopolsce 2024 powstał na podstawie najbardziej aktualnych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Czy twoje miasto znalazło się na liście? Sprawdź w galerii.

📢 Poczta Polska sprzedaje domy, mieszkania i działki. Ceny zachęcają, a lokalizacja jest bardzo atrakcyjna. Oto najnowsze oferty i zdjęcia! Szukasz nieruchomości w okazyjnej cenie i atrakcyjnej lokalizacji? Warto sprawdzić ofertę... Poczty Polskiej! Na licytacje wystawione są działki, domy i mieszkania. Mało kto wie, że Poczta Polska sprzedaje również nieruchomości. Stawki podane w ogłoszeniach są bardzo atrakcyjne, jednak uwaga: podczas licytacji mogą wzrosnąć. Oferta Poczty Polskiej jest bardzo bogata. Nieruchomości zlokalizowane na terenie całego kraju. Sprawdź w galerii, jakie obecnie mieszkania i działki można kupić od poczty. Zobacz zdjęcia i ceny.

📢 Oto dom Justyny i Łukasza z programu "Rolnicy. Podlasie". Mamy zdjęcia! Tak mieszkają Justyna i Łukasz Maciorowscy z Ciemnoszyj! To bohaterowie niezwykle popularnego serialu dokumentalnego "Rolnicy. Podlasie". Codzienne przygody rolników z Podlasia można oglądać w telewizji Focus TV. Zobaczcie, jak żyją i mieszkają na co dzień Justyna i Łukasz z programu "Rolnicy. Podlasie". 📢 Dom Jakuba z "Rolnik szuka żony", wybranka Anny. Ma ciekawe, stylowe meble. Zobaczcie zdjęcia! Zobaczcie, jak mieszkał Jakub z "Rolnik szuka żony", kandydat na męża Anny. Jakub to mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego, który zgłosił się do programu "Rolnik szuka żony", by lepiej poznać Annę spod Kalisza. Rolniczka wybrała go spośród wielu. Zobaczcie, jak na co dzień mieszkał i żyje Jakub z "Rolnik szuka żony". Tak wygląda jego dom. Mamy zdjęcia! W październiku przeprowadził się do Anny. Mieszkają razem w domu pod Kaliszem.

📢 Poszukiwane małżeństwo w rękach policjantów. Wpadli podczas zakupów w markecie Małżeństwo poszukiwane Europejskimi Nakazami Aresztowania zatrzymane przez śremskich policjantów. Para została rozpoznana podczas robienia zakupów w markecie przez zastępcę dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Śremie. Obydwoje zostali zatrzymani i trafili do aresztów. 📢 Afera z dyrektorką zoo w Poznaniu. Prokuratura prowadzi śledztwo ws. nieprawidłowości Prokuratura bada sprawę nieprawidłowości w poznańskim zoo, którego dyrektorką jest Ewa Zgrabczyńska znana ze swojej działalności pro-zwierzęcej. Światło dzienne ujrzało wiele informacji na temat rzekomych kontrowersyjnych działań dyrektorki, o których informuje Onet, powołując się między innymi na pracowników ogrodu zoologicznego. 📢 Trzeci stopień ostrzeżenia hydrologicznego IMGW w Wielkopolsce. Pozalewane są pola, łąki i rowy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy ogłosił 3 stopień ostrzeżenia hydrologicznego dla kilku powiatów na pograniczu Wielkopolski i Dolnego Śląska. Orla płynąca przez gminy Koźmin Wielkopolski, Krotoszyn i Kobylin wylała. Pozalewane są pola, łąki i przydrożne rowy.

📢 Tramwaje 45-metrowe w Poznaniu odpowiedzią na brak motorniczych. "Nie będzie konieczności zwiększana częstotliwości kursowania" Poznań nie odłożył na półkę pomysłu zakupu tramwajów 45-metrowych. Temat ten odżywa także w kontekście braku rąk do pracy w poznańskim MPK. Bardziej pojemny tabor może być odpowiedzią na te problemy. Dyrektor ZTM Poznań zapowiada, że do tematu można wrócić za 2-3 lata. 📢 Wilki w Czarnobylu wykazują niesamowitą cechę. Naukowcy badają ich fenomen Czarnobylskie wilki wykształciły u siebie genetyczną odporność na niezwykle groźną chorobę - donoszą naukowcy. Za nietypową cechę u lokalnych watah może być odpowiedzialne podwyższone w tym rejonie promieniowanie.

📢 Bar Caritas znika z placu Kolegiackiego. Nowe miejsce się nie sprawdziło Bar Caritas "Pod Kolegiatą" znika z placu Kolegiackiego. Lokal prowadzony przez Caritas Archidiecezji Poznańskiej w obecnym miejscu działać będzie jedynie do końca miesiąca.

📢 To był pierwszy aquapark w Wielkopolsce. Teraz przejdzie gruntowny remont za 74 mln złotych To już jest pewne, firma Adamietz dostanie zlecenie modernizacji pływalni Akwawit w Lesznie. Oznacza to zakończenie wlekącej się przez wiele miesięcy procedury przetargowej. Oferty otworzono pod koniec sierpnia 2023 roku, a korzystniejszą cenę zaproponowało przedsiębiorstwo Adamietz ze Strzelec Opolskich. 📢 Jacek Jaśkowiak po wygranej w Poznaniu obiecuje wydłużenie tramwaju na Ogrodach. Na razie możemy liczyć na skwer Środek pętli Ogrody zostanie przekształcony w skwer. Powstaną tam alejki, ławeczki i nowe dojścia do przystanków tramwajowych. W przyszłości park zastąpi obecną pętlę Ogrody po jej likwidacji podczas przedłużenia trasy tramwajowej do ulicy Polskiej. Nie wiadomo jednak czy przedłużenie to powstanie w tym dziesięcioleciu. 📢 Wielkopolscy rolnicy planują 30-dniowy protest w Poznaniu! Start wielkich utrudnień już za tydzień! Organizatorzy piątkowego protestu rolników w Wielkopolsce są po pierwszych rozmowach dotyczących, nowego 30-dniowego protestu, który bardzo mocno może skomplikować życie poznaniaków. Obecnie rolnicy z Wielkopolski są na granicy polsko-ukraińskiej, gdzie dołączyli do blokady zbóż i rzepaku od ukraińskich rolników.

📢 Taką emeryturę mają księża. Tyle wpływa na konto duchownych! [13.02.2024] Emerytura księży - tyle wpływa na konto duchownych. Emerytury dla duchownych wzbudzają duże zainteresowanie społeczeństwa. Analizując dostępne informacje, można zauważyć, że świadczenia przysługujące duchownym są czasem dwukrotnie wyższe niż emerytura przeciętnego obywatela. Taki stan rzeczy wynika z faktu, że po zakończeniu aktywnej służby duszpasterskiej, ksiądz otrzymuje nie tylko emeryturę z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), lecz również dodatkowe wynagrodzenie z Funduszu Kościelnego. Dowiedz się więcej.

📢 Te liczby najczęściej padają w losowaniach lotto. SPRAWDŹ [13.02.2024] Te liczby najczęściej padają w Lotto. Sprawdź, które liczby najczęściej padają w losowaniach od blisko dwóch dekad. Zwycięskie sumy sięgają wielu milionów złotych, co czyni Lotto jedną z najbardziej popularnych gier oferowanych przez Totalizator Sportowy. Przeprowadziliśmy analizę dotyczącą najczęściej występujących numerów w losowaniach Lotto w ciągu ostatnich dwóch dekad. Istnieje szansa, że numery, które najczęściej pojawiały się w przeszłości, mogą przynieść szczęście również w przyszłych losowaniach.

📢 Rywal Lecha Poznań poważnie osłabiony przed meczem. Komisja Ligi była bezwzględna Lech Poznań w najbliższą sobotę uda się na Podlasie na spotkanie z Jagiellonią Białystok. Tydzień później na Enea Stadion przyjedzie aktualny wicelider - Śląsk Wrocław. Już teraz wiadomo, że zostanie osłabiony przez brak swoich kibiców. Jest to natychmiastowa decyzja Komisji Ligi, która w poniedziałek w trybie nadzwyczajnym zebrała się ws. fanów Wojskowych. To efekt wydarzeń, jakie miały w ostatniej kolejce. 📢 W poznańskim Herbapolu weekend zaczyna się w piątek. Czterodniowy tydzień pracy robi wrażenie Czwarteczek, czwartunio – tak o czwartym roboczym dniu tygodnia tygodnia mawiają od tego roku pracownicy poznańskiego Herbapolu. To pierwsza duża firma produkcyjna w Polsce, która wprowadza czterodniowy tydzień pracy. Sprawdźmy, jak to się sprawdza w praktyce i co w wolne piątki robią pracownicy firmy. Na ten przykład prezes wybiera się na działkę.

📢 Oni nie dostaną 13. emerytury w 2024 roku. Oto wyjątki Trzynasta emerytura wypłacana jest seniorom od kilku lat. To dodatkowe świadczenie, które trafia na ich konto automatycznie bez wniosków. Otrzymują ją wszyscy emeryci bez względu na wysokość emerytury jaką pobierają. Jest jednak pewna grupa osób, która nie dostanie tych pieniędzy w 2024 roku. Oto lista.

📢 Triki, aby truskawka obrodziła w tym roku. Oto sposoby, aby owoce były smaczne i soczyste Truskawki to jedne z najbardziej lubianych owoców w naszym kraju. Dostępne niemal cały rok, jednak najlepsze odmiany to te, które dostępne są pod koniec maja i w czerwcu. Rodzimy truskawki cieszą się największym uznaniem. Co trzeba zrobić już teraz, aby truskawki były soczyste i smaczne? Oto kilka ważnych trików.

📢 Tak wspomina rodzinne miasto Katarzyna Zdanowicz - zdjęcia. Zobacz, jaka jest prywatnie dziennikarka Katarzyna Zdanowicz to znana twarz widzom telewizji Polsat. Dziennikarka pochodząca z Solca Kujawskiego na Kujawach i Pomorzu mieszka w Warszawie z mężem i synem. - Dobrze jest czasem odpocząć od życia w ciągłym biegu. Z czasem człowiek docenia uroki małych miast, gdzie życie toczy się wolniej, spokojniej - zaznacza prezenterka "Wydarzeń". Zobacz na zdjęciach, jaka jest prywatnie Katarzyna Zdanowicz. 📢 Powrót kultowego serialu "Dom". Tak teraz wygląda Andrzej Talar, czyli aktor Tomasz Borkowy Kultowy polski serial "Dom" powrócił na ekrany TVP. Mimo upływu ponad 40 lat od premiery pierwszego odcinka, losy mieszkańców warszawskiej kamienicy wciąż przyciągają uwagę widzów. Główną rolę w tej produkcji zagrał Andrzej Talar, w którego wciela się Tomasz Borkowy. Aktor wyjechał z Polski, tym bardziej więc jego wizyty na specjalne okazje wzbudzają zaciekawienie. Jak teraz wygląda Tomasz Borkowy? O tym piszemy poniżej oraz w naszej galerii.

📢 Takie są nowe trendy w paznokciach od Ukrainek - zdjęcia. Oto nowe wzory i kolory na luty i marzec 2024 rok Współczesny krajobraz polskich salonów kosmetycznych urozmaiciły manikiurzystki z Ukrainy. Wielu stylistów paznokci z Ukrainy wprowadza unikatowe wzory i kolory, które stają się hitem nie tylko na walentynki, ale również na wczesną wiosnę 2024 roku. Zobacz, jakie są teraz TOP wzory i kolory paznokci od Ukrainek. Pokazujemy je w naszej galerii.

📢 Zuzanna Pactwa - tak wygląda ukochana Jarosława Bieniuka. To piękna modelka. Mamy zdjęcia Zuzanna Pactwa, znana modelka i bizneswoman, oraz Jarosław Bieniuk, były piłkarz i ojciec trojga dzieci z poprzedniego związku z Anią Przybylską, tworzą zgrany duet, który coraz częściej pokazuje się publicznie. Historia ich miłości zyskuje coraz większe zainteresowanie. Poznaj bliżej Zuzannę Pactwę, partnerkę Jarosława Bieniuka. Pokazujemy ją na zdjęciach w naszej galerii.

📢 Walentynki 2024, Horoskop dla par i dla singli - sprawdź, co Cię czeka! Walentynki 2024, Horoskop dla par i dla singli - sprawdź, co Cię czeka! Zapraszamy Was do zanurzenia się w intymne sekrety, które mogą kształtować Wasze miłosne losy. Niech zodiakalne konstelacje odkryją przed Wami niezwykłe tajemnice i podsuną wskazówki dotyczące Waszych relacji sercowych. Wejdź w galerię zdjęć i sprawdź, co czeka Cię w tegoroczne Walentynki. 📢 Miasto zarobiło na działkach, a drogi wyglądają jak szwajcarski ser. Auta toną w kałużach na Szczepankowie w Poznaniu! Mieszkańcy poznańskiego Szczepankowa toną w błocie. Osiedlowe ulice regularnie zalewane są przez opady deszczu. Potem woda potrafi stać nawet dwa tygodnie. Blisko sto osób nie ma szans wydostać się ze swoich domów suchą stopą, bądź bez uszkodzenia pojazdów. Załamani poznaniacy apelują o pomoc do ZDM. Pojawiają się pomysły montażu nawierzchni tymczasowej.

📢 Woda podmyła tory w Rostarzewie. Wstrzymano ruch pociągów między Wolsztynem a Grodziskiem Wielkopolskim. Kursuje komunikacja zastępcza W poniedziałek 12 lutego w miejscowości Rostarzewo woda podmyła tory. Na odcinku pomiędzy Wolsztynem a Rakoniewicami wstrzymano ruch pociągów i wprowadzono zastępczą komunikację autobusową. Utrudnienia potrwają także we wtorek 13 lutego rano. Potem zapadnie decyzja, czy ruch pociągów może zostać wznowiony.

📢 Rzeki wezbrały w całej Wielkopolsce. "Poznań od ponad 10 lat nie widział takiej ilości wody". Rolnicy spodziewają się dużych strat Duże opady deszczu spowodowały, że w Wielkopolsce ostrzeżenia hydrologiczne obejmują wszystkie największe rzeki województwa. Synoptycy przewidują, że poznański odcinek Warty osiągnie poziom ostrzegawczy pod koniec tygodnia. Problem dotknie głównie rolników, którzy spodziewają się dużych strat. 📢 Psy umarły kilka dni po odbiorze z hodowli. Hodowca twierdzi, że sprzedała zdrowe psy Pies kupiony od hodowcy umarł w ciągu kilku dni od zakupu. Nowi właściciele udali się z nim do weterynarza. Okazało się, że pies musiał być chory już przed zakupem. Hodowca zaprzecza, żeby sprzedane zwierzę zachorowało w hodowli. Sytuacja dotyczy psów odebranych w ten sam weekend.

📢 Tak mieszkają Bardowscy - Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" pokazuje swój dom! Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" pokazuje swój dom! Tak mieszkają Bardowscy. Anna Bardowska od pewnego czasu angażuje się w aranżację swojego nowego miejsca zamieszkania. Niedawno pochwaliła się swoją nowo urządzoną łazienką. Teraz, jako uczestniczka popularnego programu "Rolnik szuka żony", podzieliła się z fanami efektami swojej pracy w kuchni oraz salonie. Oba pomieszczenia emanują luksusem i stylowym designem. Zachęcamy do zapoznania się z jej inspirującym projektem wnętrza! 📢 Tyle wynosi planowana podwyżka dla nauczycieli w 2024 roku - SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY Podwyżka wynagrodzeń 2024: od 1433 do nawet 2197 zł - tyle wynosi planowana podwyżka dla nauczycieli w 2024 roku. Od stycznia 2024 roku pensje nauczycieli dyplomowanych zostaną podniesione o 2197 zł. Dla nauczycieli początkujących wzrost ten wyniesie 1433 zł, natomiast dla nauczycieli mianowanych – 1720 zł. Rząd pod przewodnictwem Donalda Tuska potwierdził, że podwyżki wynagrodzeń nauczycieli wyniosą 30% i będą obowiązywały od stycznia 2024 roku.

📢 Bal seledynowy 2024. Tak bawili się poznaniacy na najstarszym balu w Wielkopolsce! Bal Seledynowy to najstarszy poznański bal. Zgodnie z tradycją odbył się on w ostatnią sobotę karnawału - w tym roku 10 lutego - w historycznej, bogato dekorowanej auli Uniwersytetu Ekonomicznego. Zobacz zdjęcia! 📢 Były zawodnik Lecha jedną nogą od powrotu do Poznania? Dwóch piłkarzy testowanych przez Kolejorza Rezerwy Lecha Poznań poszukują wzmocnień. W sobotnim spotkaniu ze Śląskiem II Wrocław (0:1) trener Artur Węska testował dwóch zawodników. Według naszych informacji, jednym z nich był dobrze znany poznańskim kibicom - Wołodymyr Kostewycz. Ukrainiec ostatnio był na testach w Ruchu Chorzów, jednak zakończyły się one fiaskiem. 📢 TOP 20 największych miast w Wielkopolsce. Tak wygląda najnowszy ranking. Zobacz, kto znalazł się w ścisłej czołówce! Prezentujemy najnowszy ranking miast w Wielkopolsce pod względem liczby ludności. Kto znalazł się w czołowej dwudziestce? Zajrzyj do naszej galerii i sprawdź aktualne zestawienie. Ranking największych miast w Wielkopolsce 2024 powstał na podstawie najbardziej aktualnych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Czy na liście są jakieś zaskoczenia? Lider jest oczywisty, ale kolejne miejsca mogą być niespodzianką. Zwłaszcza, że w porównaniu do poprzedniego rankingu doszło do kilku zmian. Zobacz i przekonaj się sam!

📢 Pierwszy dzień "wiosny" na Enea Stadionie z najwyższą frekwencją od lat. Kibice Lecha Poznań mieli powody do radości. Zobacz zdjęcia Ponad 18 tysięcy kibiców zameldowało się na Enea Stadionie podczas pierwszego meczu Lecha Poznań, co jest najwyższą frekwencją od lat. Kolejorz w sobotni wieczór pokonał Zagłębie Lubin 2:0. Fani Niebiesko-Białych od początku mieli powody do radości, bowiem lechici bardzo szybko objęli prowadzenie. Zobacz, jak bawili się sympatycy ośmiokrotnego mistrza Polski.

📢 Budowa Posnanii miała być "zbrodnią na mieście". Tak 10 lat temu powstawała największa galeria handlowa w Wielkopolsce! Krajobraz poznańskich Rataj dziesięć lat temu zmieniła rozpoczynająca się budowa nowego centrum handlowego. Choć pierwotnie miało ono nosić nazwę Galeria Łacina, ostatecznie powstała w tym miejscu zajmująca powierzchnię aż 100 tysięcy metrów kwadratowych Galeria Posnania. W naszym artykule przypominamy, jak przebiegała jej budowa.

📢 Fortuna za porcelanę z PRL - zdjęcia, ceny. Na tych naczyniach można zarobić Porcelana z czasów PRL może być dziś warta krocie. Słynny fajans z Włocławka, naczynia wyprodukowane w Ćmielowie, Chodzieży Wałbrzychu wracają do naszych domów. Stare porcelanowe naczynia, wazony, kury wystawione na sprzedaż na portalu OLX kosztują w 2024 roku. Masz jeszcze taką porcelanę? Możesz na niej zarobić. Zobacz zdjęcia i aktualne ceny porcelany z PRL. 📢 MISTRZOWIE MOTORYZACJI Zgłoś do nagrody kierowcę, mechanika albo instruktora jazdy. Poleć dobry warsztat, szkołę jazdy lub firmę spedycyjną Znasz dobrego kierowcę zawodowego? Albo mechanika lub warsztat samochodowy, których możesz rekomendować innym? Wiesz, który instruktor jazdy dobrze przygotowuje do egzaminu i w której szkole jazdy warto zrobić kurs? A może znasz godną polecenia firmę transportową lub spedycyjną? Zgłoś kandydatów do nagród w akcji Mistrzowie Motoryzacji! Na laureatów czekają nagrody, a wśród nich samochód Peugeot 208, wyjazdy na wczasy i nagrody pieniężne!

📢 Studniówka 2024 w Poznaniu. Wielki bal w środku tygodnia. Tak bawili się uczniowie ZSGD i XVIII LO. Zobacz zdjęcia z tej wyjątkowej imprezy Luty rozpoczął się kolejną studniówką. W pałacu w Batorowie spotkali się uczniowie ostatnich klas Zespołu Szkół Geodezyjno-Drogowych i XVIII Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu. Zabawa trwała do późnych godzin nocnych, a przyszłym maturzystom towarzyszył fotoreporter "Głosu Wielkopolskiego". Zobacz zdjęcia z ich studniówki!

📢 Studniówka 2024. Był piękny wystrój, suknie i szykowne garnitury! Zobacz zdjęcia z eleganckiej studniówki XXI LO i ZSB nr 1 w Poznaniu Już mniej niż 100 dni dzieli tegorocznych maturzystów od egzaminu dojrzałości. Z tej okazji w sobotę, w hotelu Andersia spotkali się uczniowie ostatnich klas Zespołu Szkół Budownictwa Nr 1. Ich studniówka to był bardzo elegancki bal!

📢 ONA i ON Głosowanie w plebiscycie zakochanych rozpoczęte! Czekają atrakcyjne nagrody m.in. 50 000 zł na realizację marzeń! Z okazji Święta Zakochanych przygotowujemy wielką galerię szczęśliwych par z naszego regionu oraz specjalny dodatek do gazety. Co więcej - spośród par, które zgłoszą się do akcji, nasi Czytelnicy wybiorą te najsympatyczniejsze, a my je nagrodzimy. Czekają m.in. wyjazdy do SPA i na wczasy w Grecji, a w finale nagroda główna - 50 000 zł na realizację marzeń. Zdjęcia zwycięzców trafią na okładkę gazety! 📢 Tych osób szuka policja w Poznaniu. Rozpoznajesz kogoś? Zobacz zdjęcia poszukiwanych! Policjanci z Poznania poszukują kilkudziesięciu osób w związku ze zdarzeniami kryminalnymi, do których doszło w ostatnich miesiącach w mieście. Chodzi między innymi o kradzieże i oszustwa, kierowanie gróźb karalnych, a także podpalenie namiotu. Funkcjonariusze opublikowali nowe zdjęcia z monitoringu i proszą o pomoc w zidentyfikowaniu poszukiwanych. Rozpoznajesz którąś z tych osób lub byłeś świadkiem któregoś zdarzenia? Koniecznie skontaktuj się z policją. Numery telefonów kontaktowych znajdziesz w opisach w galerii. Zdjęcia pochodzą ze strony internetowej Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu z dnia 19 września 2023 roku.

📢 Takie są modne paznokcie od Ukrainek. Wzory, kolory na sierpień i wrzesień 2023. Zobacz i zainspiruj się Ukrainki, które osiedliły się w Polsce i innych europejskich krajach, zarabiają na wykonywaniu manicure i pedicure. Tak jak Olga Stakhova z miasteczka Bar niedaleko Winnicy.

📢 Nowe kierunki lotów z Poznania. Sprawdź, dokąd polecisz z lotniska Ławica! Loty z Poznania latem 2023 Lotnisko Ławica zaskakuje poznaniaków i Wielkopolan nowymi kierunkami lotów. W ostatnim czasie uruchomiono ciekawe połączenia do m.in. Burgas i Pafos, a także dodatkowe loty do Kopenhagi. Sprawdziliśmy, gdzie jeszcze latem można polecieć z Poznania. Zobacz, dokąd polecisz z Ławicy w najbliższych miesiącach! 📢 Życzenia na walentynki 2024. Śmieszne i poważne! Wierszyki na 14 lutego, obrazki, smsowe życzenia walentynkowe. Czego życzyć? Oto najlepsze i najpiękniejsze życzenia na walentynki 2023! Zobaczcie, czego życzyć ukochanej/ukochanemu 14 lutego! Znajdziecie tu też wierszyki, śmieszne obrazki, memy, a także poważne życzenia walentynkowe, które można wysłać jako SMS.