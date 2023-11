Przegląd prasy (15.11.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 14.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2023 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 15.11.2023”?

📢 Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2023 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 15.11.2023 Ustawa o abonamencie RTV mówi jasno, że abonament płacić musi każdy kto posiada odbiornik zarówno telewizyjny jak i radiowy. Opłacie podlegają także radia samochodowe. W zasadzie każdy, kto nie opłaca abonamentu RTV podlega karze. Sprawdzić mogą nas pracownicy Poczty Polskiej. Kontrolowane są domu i mieszkania Polaków. Ustawa przewiduje także, że są osoby które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Kto nie musi płacić abonamentu?

📢 Tak wyglądał Wrocław w listopadzie 1918 roku. Przegrane miasto! Jak wyglądał Wrocław w listopadzie 1918 roku, gdy Polska odzyskiwała niepodległość, a w Warszawie miały miejsce historyczne wydarzenia? Choć wrocławskie ulice, prezentowały się pięknie, nastroje społeczne były fatalne. W wielu niemieckich miastach, w tym także w Breslau, szalała rewolucja listopadowa.

📢 Okazja! Kup tani dom od komornika w Wielkopolsce. Oto najnowsze licytacje komornicze. Sprawdź zdjęcia i ceny W Wielkopolsce dość często pojawiają się nowe licytacje komornicze nieruchomości. Możesz na nich kupić dom w okazyjnej, niższej niż rynkowa cenie. Nieruchomości są zajmowane osobom zadłużonym, a później trafiają na licytacje. Sprawdziliśmy najciekawsze oferty z województwa wielkopolskiego w listopadzie i grudniu 2023 roku. Zobacz zdjęcia i ceny w naszej galerii!

Prasówka 15.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Uważaj! Tymi słowami obrazisz poznaniaka lub poznaniankę. Oto popularne poznańskie wyzwiska. Mamy bardzo niegrzeczną listę Wyzwiska są mało kulturalne, ale większości z nas zdarza się ich używać... Dlatego wyzwiska wykształciły się nie tylko w każdym języku narodowym, ale też w gwarach i językach lokalnych. W gwarze poznańskiej również nie brakuje słów, którymi poznaniacy się wzajemnie okładają, kiedy tracą do kogoś cierpliwość lub zwyczajnie chcą kogoś obrazić. Poznaj poznańskie wyzwiska! Kliknij w "ZOBACZ GALERIĘ".

📢 Wielka obława w centrum Poznania. Szukają zbiega sprzed komisariatu. Ma kajdanki na rękach Zatrzymany za kradzież mężczyzna wykorzystał chwilę nieuwagi funkcjonariuszy i zbiegł sprzed komisariatu na Starym Mieście w Poznaniu. Trwają poszukiwania uciekiniera. Po centrum miasta jeździ sporo radiowozów. 📢 Tak mieszka Dariusz z "Rolnik szuka żony 10". Zobaczcie zdjęcia! [15.10.2023] Tak wygląda dom i gospodarstwo Dariusza z programu "Rolnik szuka żony 10". Dariusz spod Łodzi to kolejny gospodarz, który zgłosił się do tego programu, by odmienić swój los. W życiu zawodowym czuje się spełniony. Czas odnieść sukces w życiu prywatnym. Zobaczcie, jak mieszka i żyje rolnik z Łódzkiego. Tak wygląda jego dom i gospodarstwo. Mamy zdjęcia! 📢 Oto dom Żebrowskich - tak mieszkają na Podhalu. Zobaczcie zdjęcia! [15.11.2023] Taki dom z widokiem na góry mają Aleksandra i Michał Żebrowscy. To jedna z najsympatyczniejszych par polskiego show-biznesu. Są niezwykle popularni w sieci. Ich portale społecznościowe śledzi kilkaset tysięcy internautów. Słynny aktor jest starszy od swojej żony o 15 lat. Duża różnica wieku parze w ogóle nie przeszkadza. Mają czworo dzieci. Mieszkają w pięknym domu. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Tak mieszka Bartosz Zmarzlik, mistrz świata na żużlu. Zobaczcie zdjęcia! Oto Bartosz Zmarzlik, jego żona Sandra i syn Antek. Tak mieszka mistrz świata na żużlu i jego rodzina. Bartosz Zmarzlik to polski żużlowiec, który ma zaledwie 28 lat, a na swoim koncie już cztery tytuły mistrza świata. Mieszka wraz z żoną Sandrą i synkiem Antkiem w niewielkie miejscowości Kinice w województwie zachodniopomorskim. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Bartosz Zmarzlik. Mamy zdjęcia!

📢 Linda Evans, czyli Krystle "Dynastii" wkrótce skończy 81 lat. Tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! [15.11.2023] Tak dziś wygląda Linda Evans, czyli Krystle z serialu "Dynastia". Wkrótce skończy 81 lat! Linda Evans w latach 80. i 90. XX wieku podbiła serca fanów na całym świecie, również w Polsce. Wszystko za sprawą serialu "Dynastia", w którym zagrała główną rolę Krystle Carrington. Wówczas urzekała pięknym uśmiechem i niezwykłą urodą. Była ikoną elegancji i luksusu. I dziś wygląda wspaniale. Zobaczcie, jak prezentuje się kobieta, którą w XX wieku kochały miliony.

📢 Oto wnętrza domu Artura z Rolnik szuka żony. Tak wyglądają. Zobaczcie zdjęcia! [15.11.2023] Oto wnętrza domu Artura z "Rolnik szuka żony". Artur jest uczestnikiem dziesiątej edycji programu emitowanego w TVP 1. Razem z rodzicami i dziadkami prowadzi ponad stuhektarowe gospodarstwo na Mazowszu. Zobaczcie, jak wyglądają wnętrza jego domu. Mamy zdjęcia! 📢 Oto odważne zdjęcia Marty Manowskiej z "Rolnik szuka żony". Wygląda wspaniale. Zobaczcie! [15.11.2023] Marta Manowska, prowadząca "Rolnik szuka żony", wygląda wspaniale na odważnych zdjęciach. Marta Manowska to aktualnie jedna z najpopularniejszych prezenterek telewizyjnych w Polsce. Prowadzi między innymi dwa kultowe programy w TVP1: "Rolnik szuka żony" i "Sanatorium miłości", a także "Koronę Gór Polskich". Uwielbia podróże. Jest aktywna na Instagramie. Zobaczcie najodważniejsze zdjęcia, jakie Marta Manowska zamieściła na portalach społecznościowych. 📢 Oto Agnieszka z "Rolnik szuka żony" - tak mieszka. Ma hotel, restaurację i stadninę koni. Zobaczcie zdjęcia! [15.11.2023] Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Agnieszka z "Rolnik szuka żony 10"! Agnieszka to 40-letnia mieszkanka Biskupca w województwie warmińsko-mazurskim, która zdecydowała się wziąć udział w 10. edycji programu TVP 1. Mieszka w odlotowym miejscu. Ma piękny dom, hotel, restaurację i ośrodek jeździecki. Musicie zobaczyć te zdjęcia!

📢 W Poznaniu powstaje najnowocześniejsze laboratorium kryminalistyczne w Polsce. "To inwestycja ważna dla bezpieczeństwa Wielkopolan" Zamknięcie stanu surowego nowego laboratorium kryminalistycznego wielkopolskiej policji ma nastąpić pod koniec listopada tego roku. Budowa największego oraz najnowocześniejszego laboratorium w kraju dofinansowywana jest przez wielkopolski samorząd, który właśnie ogłosił przekazanie kolejnych 5 milionów złotych na realizację projektu. 📢 Oto odważne zdjęcia Katarzyny Cichopek z "M jak miłość". Zobaczcie! [15.11.2023] Katarzyna Cichopek z serialu "M jak miłość" na odważnych zdjęciach. Katarzyna Cichopek to polska aktorka i prezenterka telewizyjna. Sławę i niezwykłą popularność przyniósł jej serial "M jak miłość". Media wręcz rozpisują się o jej związkach z Marcinem Hakielem i Maciejem Kurzajewskim. Na Instagramie obserwuje już ją prawie 600 tysięcy internautów. Zobaczcie niezwykle odważne zdjęcia z Katarzyną Cichopek w roli głównej!

📢 Oto odważne zdjęcia Michaliny Olszańskiej z serialu "Dewajtis". Zobaczcie! [15.11.2023] Oto Michalina Olszańska z serialu "Dewajtis". To polska aktorka, której wielką sławę przyniosła rola Ireny w serialu "Dewajtis" w TVP 1. To również świetna skrzypaczka, autorka powieści i tekstów piosenek, a również kompozytorka i wokalistka. Świetnie również pozuje do zdjęć. Zobaczcie odważne zdjęcia aktorki! 📢 Oto Ewa z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. Zobaczcie, co udało nam się znaleźć! [15.11.2023] Oto Ewa z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. Zobaczcie, jak wygląda na co dzień. Ewa z Wyrzyska (Wielkopolska) to jedna z wybranek Waldemara z "Rolnik szuka żony". Od początku była jego faworytką. Widzowie nie mieli więc wątpliwości, że zaprosi ją do swojego gospodarstwa pod Pakością w Kujawsko-Pomorskiem. Tak też się stało. Dotarliśmy do prywatnych zdjęć Ewy z "Rolnik szuka żony". Zobaczcie, jak wygląda na co dzień!

📢 Oto Anna Mucha z "M jak miłość" na odważnych zdjęciach. Zobaczcie, jak wygląda! [15.11.2023] Oto odważne zdjęcia Anny Muchy. Zobaczcie, jak na nich wygląda! Anna Mucha to polska aktorka, która na swoim koncie ma wiele fantastycznych ról. Widzowie pokochali ja między innymi za rolę Magdy w serialu "M jak miłość". Anna Micha jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Zamieszcza tam wiele odważnych zdjęć. Jak odważnych? Zajrzyjcie do naszej galerii i sami się przekonacie! 📢 Oto zamek w Lubniewicach - tak mieszka książę Jan Lubomirski-Lanckoroński. W środku aż 100 komnat! Zobaczcie zdjęcia [15.11.2023] Tak w Lubniewicach mieszka książę Jan Lubomirski-Lanckoroński. To zamek nad jeziorem Lubiąż w Lubuskiem. Gmach ma 100 komnat, które zajmują 10 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni! Przy zamku jest 10-hektarowy park, a po drugiej stronie jeziora pałac. Zobaczcie, jak wyglądają wnętrza zamku książąt Lubomirskich w Lubniewicach.

📢 Tak dziś mieszka Anna z "Rolnik szuka żony". Zobaczcie zdjęcia [15.11.2023] Tak mieszka i żyje na co dzień Anna z 10. edycji programu "Rolnik szuka żony"! Anna to 35-letnia rolniczka z Wielkopolski, dokładnie z powiatu kaliskiego, która zgłosiła się do programu "Rolnik szuka żony", by znaleźć męża. To bardzo zaradna bizneswoman, która prowadzi gospodarstwo rolno-ogrodnicze oraz salon kosmetyczny. Zobaczcie, jak mieszka, pracuje i żyje na co dzień Anna z programu "Rolnik szuka żony". 📢 Niecodzienny wypadek w Wielkopolsce. 15-latek małym autem wbił się w citroena. Jedna osoba została ranna Niecodzienna kolizja w Kruchowie w gminie Trzemeszno. 15-letni kierujący miniaturowym autem wjechał w citroena. Jedna osoba trafiła do szpitala.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela wyliczeń netto. Takie będą prognozowane świadczenia [15.11.2023] Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela wyliczeń netto. Emeryci i renciści ponownie będą mogli liczyć na spory zastrzyk gotówki. Za sprawą wysokiej inflacji podwyżki emerytur muszą być wyższe. Mamy tabelę wyliczeń waloryzacji emerytur 2024. Zobacz, jakie mogą być świadczenia dla seniorów od marca.

📢 Tak wygląda hiszpańska willa Joanny Koroniewskiej i Macieja Dowbora. Co za widoki z tarasu [15.11.23] W 2022 roku w życiu Joanny Koroniewskiej i Macieja Dowbora zaszły ogromne zmiany. Para kupiła mieszkanie w Warszawie, które następnie remontowała, oraz piękny dom w Hiszpanii. Nieruchomość na południu Europy robi duże wrażenie. Ogromny taras z widokiem na miasto oraz basen to niejedyne atuty nowej posiadłości Dowborów. Zobaczcie, jak Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor urządzili swoją hiszpańską willę. 📢 16-osobowa rodzina z Tarnowa Podgórnego została bez dachu nad głową. Wszyscy ruszyli z pomocą. "Prace posuwają się w niesamowitym tempie" W wielorodzinnym domu przy ulicy Rokietnickiej w Tarnowie Podgórnym od 10 lat mieszka kilkanaście osób - rodzina Mielcarków. Od czerwca przeżywają horror - wykonawca, który miał przeprowadzić remont dachu, zszedł z budowy i zostawił rodzinę z niczym. Dosłownie niczym, gdyż zamiast dachu została pusta przestrzeń. W pomoc rodzinie zaangażowały się setki osób w tym Jadwiga Emilewicz.

📢 Dramatyczne informacje z poznańskiego zoo. Chodzi o jedną z ulubienic odwiedzających. "Rokowania są niedobre" Ulubienica odwiedzających poznańskie zoo ma problemy ze zdrowiem. - Rokowania nie są dobre - nie kryją pracownicy ogrodu zoologicznego. 📢 Warta Poznań ma nowego prezesa. To były menedżer FIFA. Zdradził, jakie jest jego najważniejsze wyzwanie! Warta Poznań ma nowego prezesa. To stanowisko było nieobsadzone od lutego, kiedy odszedł poprzedni prezes Bartosz Wolny. We wtorek, 14 listopada rada nadzorcza Warty Poznań powołała na prezesa Artura Meissnera, 39-letniego prawnika z wieloletnią praktykę w zakresie prawa sportowego i obsługi prawnej klubów sportowych.

📢 Spowodował wypadek z udziałem dziecka i uciekł do lasu pod Skokami. Pies szybko podjął trop Na trasie Skoki - Sława Wielkopolska doszło do wypadku, w który zderzyły się dwa auta. Obrażenia poniosły dwie osoby, w tym dziecko. Sprawca zdarzenia uciekł pieszo do lasu.

📢 Śmiertelnie potrącił 13-latkę pod Lesznem i zniknął zamiast trafić do aresztu. Gdzie jest sprawca? Policja z Leszna już trzeci miesiąc poszukuje Krystiana G. Mieszkaniec gminy Lipno, który śmiertelnie potrącił 13-latkę, powinien trafić do aresztu po decyzji sądu w Lesznie. Sąd skazał go na ponad 5 lat więzienia. W momencie potrącenia był po użyciu narkotyków. Te, które miał przy sobie, próbował zakopać w lesie obok miejsca zdarzenia w czasie akcji ratunkowej dziecka. 📢 Najlepszy jarmark bożonarodzeniowy w Europie wybrany! Polska króluje – aż 3 nasze miasta w nowym rankingu Jeśli lubicie odwiedzać jarmarki bożonarodzeniowe w okresie świątecznym (a kto nie lubi?), mamy dla was dobre wieści: Polska jest prawdziwą potęgą jarmarkową. W nowym rankingu najlepszych jarmarków bożonarodzeniowych w całej Europie znalazły się aż 3 polskie miasta, a jedno z nich zajęło pierwsze miejsce! Przekonajcie się, które polskie jarmarki zachwyciły zagranicznych ekspertów, którzy stworzyli ranking, i jakie jeszcze świąteczne festyny Europy najbardziej warto odwiedzić w listopadzie i grudniu.

📢 Śmigłowiec LPR lądował na stadionie miejskim, by ratować poparzone dziecko Do zdarzenia doszło we wtorek rano na Stadionie Miejskim w Trzemesznie. Dziecko zostało przetransportowane do szpitala w Ostrowie Wielkopolskim. 📢 Z Warty wyłowiono ciało mężczyzny. Policja ustala szczegóły zdarzenia Sytuacja miała miejsce w powiecie średzkim. Ciało mężczyzny w rzece znalazł jego syn.

📢 Senat wybrał wicemarszałków. Wśród nich Rafał Grupiński, szef wielkopolskiej PO Prezydium Senatu zostało wybrane. Jednym z wicemarszałków został Rafał Grupiński - dotychczasowy poseł KO z Wielkopolski. 📢 Pobili mężczyznę i wciągnęli go do samochodu w centrum Poznania? Policja szuka sprawców i poszkodowanego Do brutalnych scen miało dojść w poniedziałek, 13 listopada, wieczorem w centrum Poznania. Na al. Marcinkowskiego grupa mężczyzn miała pobić mężczyznę, a następnie wciągnąć go do samochodu i odjechać. Policjanci potwierdzają, że wpłynęło do nich zgłoszenie w tej sprawie i proszą o pomoc osoby mające jakieś informacje w tej sprawie.

📢 Skrzydłowy Lecha Poznań rozczarowany brakiem powołania do reprezentacji. "Trudno zrozumieć tę decyzję" Robiłem wszystko, co w mojej mocy - w taki sposób Kristoffer Velde z Lecha Poznań skomentował brak powołania do reprezentacji na listopadowe mecze Norwegów w eliminacjach do mistrzostw Europy. Skrzydłowy Kolejorza w tym sezonie prezentuje się nieźle, regularnie zbiera liczby, jednak to nie wystarczyło, aby otrzymać zaufanie od Stale Solbakkena. Czy rozczarowanie 24-latka jest w pełni uzasadnione? 📢 Tężnie solankowe pod Poznaniem zostaną zamknięte W Tarnowie Podgórnym w ramach Termalnego Parku Zdrowia działały tężnie solankowe. Od 16 listopada nie będzie można z nich korzystać. Zostają bowiem zamknięte na okres zimowy. 📢 Śmiertelnie pobił poznańskiego zapaśnika. Poszukiwany Olgierd M. zatrzymany w Hiszpanii Cztery lata temu znany poznański zapaśnik Dominik Sikora zmarł w wyniku obrzęku mózgu powstałego przez pobicie, do którego doszło na Starym Rynku w Poznaniu. Od tego czasu "Łowcy Głów" szukali sprawcy. Teraz odnaleźli go w Hiszpanii. Olgierd M. został zatrzymany, wkrótce zostanie przetransportowany do Polski, gdzie zostanie oddany do dyspozycji prokuratury.

📢 Miasto doznań! Oto 40 najlepszych memów o Poznaniu. Tak wyglądamy w krzywym zwierciadle. Zobacz! Hasło "Poznań miasto doznań" do czegoś zobowiązuje! To nie tylko popularny slogan. Można się o tym przekonać, przeglądając memy i demotywatory, które stworzyli internauci. Wiele z nich śmieszy, kilka zadziwia, a niektóre są powodem do wstydu. Chcecie się o tym przekonać? Zajrzyjcie do naszej wyjątkowej galerii. Prezentujemy w niej 40 najlepszych memów o Poznaniu. Tak wyglądamy w krzywym zwierciadle! 📢 Wypadek na K92 pod Podrzewiem. Ciężarówka uderzyła w drzewo Kilka minut po godzinie 9 rano we wtorek 14 listopada dyspozytor Stanowiska Kierowania KP PSP w Szamotułach odebrał zgłoszenie z Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu o wypadku drogowym na trasie krajowej nr 92, na terenie gminy Duszniki. 📢 Nowi mieszkańcy poznańskiego zoo. Ich nazwy mogą połamać język! Do Poznania przyjechały z Łodzi torbacze, które mają nazwy równie egzotyczne, co rodowód. To kanguroszczurnik pędzloogonowy i kitanka lisia, których ojczyzną jest Australia. Teraz są lokatorami Pawilonu Zwierząt Nocnych w poznańskim Nowym ZOO.

📢 Alarm w sklepach! Te produkty wycofano z półek. Mogą być groźne dla zdrowia. Pestycyd w kaszy! Oto nowe ostrzeżenia GIS Główny Inspektor Sanitarny wydał nowe decyzje z rygorem natychmiastowej wykonalności. Ostrzeżenia GIS dotyczą artykułów żywnościowych w sklepach w całej Polsce, które powinny być niezwłocznie wycofane ze sprzedaży. Produkty te mogą być niebezpieczne dla zdrowia, dlatego nie wolno ich spożywać, ani sprzedawać. Jeśli je kupiliście i macie je w domu, to oddajcie je niezwłocznie do sklepu! Niektóre produkty można kupić w najbardziej popularnych sklepach, jak Biedronka, Lidl, Kaufland, Stokrotka, Żabka. Zobacz najnowsze ostrzeżenia GIS w naszej galerii.

📢 Takie znaki zodiaku mają najlepsze żony. To partnerki idealne Horoskop jest przepowiednia dotyczącą przyszłości, ale można także wyczytać niektóre informacje o naszej przeszłości czy skłonnościach. Znaki zodiaku mogą też determinować niektóre cechy charakteru. Zobaczcie, kobiety spod jakich znaków zodiaku mają cechy idealnej żony. Te panie to dobre partnerki w życiu codziennym.

📢 Tyle dni będzie ustawowo wolnych w 2024 roku. Oto lista dni wolnych od pracy Rok 2024 ma 366 dni, oznacza to, że nowy rok będzie liczył 251 dni pracujących i 115 dni wolnych, łącznie z weekendami i dniami ustawowo wolnymi. Oczywiście pracownicy będą mieli jeszcze 20 lub 26 dni urlopu. To całkiem miła perspektywa. Jeśli mądrze zaplanujemy urlopy możemy skorzystać z kilku dość długich weekendów nie tracąc przy tym dni urlopu. Zobaczcie. 📢 One nie przyniosą ci pecha! Te czarne koty ze schroniska w Poznaniu czekają na nowy dom. Zobacz zdjęcia Czarne koty ze schroniska dla zwierząt w Poznaniu czekają na właścicieli. Z pewnością przyniosą tylko szczęście! Są wśród nich samce i samice, koty młode i starsze, towarzyskie i te bardziej nieufne. Chcesz adoptować jednego z nich? Koniecznie zobacz galerię zdjęć kocich słodziaków.

📢 Tu jest jak w bajce! Jedno z najpiękniejszych podwórek w Poznaniu zyskało wyjątkowy mural. Zobacz niezwykłe zdjęcia Ukryte podwórko kamienicy przy ulicy Zielonej w Poznaniu wygląda magicznie! skrywa na podwórku baśniowy widok. Budynek porośnięty jest bluszczem, stoją na nim dziesiątki roślin doniczkowych, a na ścianie znajduje się odwzorowanie "Pomarańczarki". W ostatnim czasie pojawił się tam nowy mural.

📢 Wyższe płace dla nauczycieli od 1 stycznia? Belfrzy odpowiadają: Na początek ta podwyżka jest satysfakcjonująca W umowie koalicyjnej brak konkretów dotyczących podwyżek nauczycielskich. O samej edukacji słów jest niewiele, jednak politycy rządzącej koalicji zapowiadają – wyższe płace mają się pojawić 1 stycznia. 📢 Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista rzeczy, za które trzeba dopłacić z własnej kieszeni. Sprawdź koniecznie! 14.11.2023 Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista wydatków, poniesiemy w placówce medycznej. Pobyt w szpitalu to nic przyjemnego, a zdarza się że trzeba tam spędzić więcej czasu niż się zakładało. Przebywając w określonej placówce medycznej musimy liczyć się z tym, że poniesiemy dodatkowe opłaty za niektóre rzeczy i usługi. Zastanawiasz się jakie są dodatkowe opłaty w szpitalach? Jak się do tych sytuacji sumiennie przygotować? Sprawdź i zapoznaj się ze szczegółami!

📢 Imieniny Ulicy Święty Marcin świętowało 70 tysięcy osób! Miasto podało dane Po czterech latach przerwy do Poznania wrócił tradycyjny korowód z okazji Imienin Ulicy Święty Marcin. To wydarzenie, a także liczne stoiska z rękodziełem i jedzeniem oraz wszechobecne rogale świętomarcińskie przyciągnęły do centrum miasta dziesiątki tysięcy poznaniaków i turystów. 📢 Tak wygląda dziś Sabrina. Właśnie skończyła 55 lat. Jej hit "Boys" w latach 80. znał każdy [zdjęcia] Sabrina Salerno to włoska piosenkarka, aktorka, prezenterka telewizyjna i modelka, której międzynarodową sławę przyniósł hit "Boys (Summertime Love)" i teledysk do niego. Sabrina zachwycała swoją urodą 36 lat temu, gdy klip szalał we wszystkich telewizjach. Zachwyca i dziś. Właśnie skończyła 55 lat. Zobaczcie na zdjęciach, jak teraz wygląda Sabrina.

📢 Robert El Gendy - tak mieszka. Oto dom przystojnego prezentera "Pytania na śniadanie" Robert El Gendy to dziennikarz i prezenter telewizyjny związany ze stacją TVP. Gwiazdor niewątpliwie przyciąga uwagę swoją egzotyczną urodą, którą zawdzięcza egipskim korzeniom. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień!

📢 Nie żyje proboszcz wielkopolskiej parafii. Ciało księdza znaleziono na plebanii Ciało proboszcza parafii w Tłokini Kościelnej w powiecie kaliskim znaleziono w poniedziałek, 13 listopada po tym, jak zgłoszono, że z księdzem od dłuższego czasu nie ma żadnego kontaktu. 📢 Trwa zielony wyścig z czasem i pogodą. Poznań chce do końca roku posadzić tysiące roślin Miasto obsadzane jest zielenią – nie ma chyba tygodnia, by nie podawało informacji o nowych drzewach, krzewach i kwiatach. Czasu jest bowiem mało – do końca grudnia trzeba zrealizować plany na drugą połowę roku, zakładające posadzenie 250 drzew i 20 tysięcy krzewów, bylin i roślin cebulowych, więcej niż w pierwszej połowie. 📢 Zabytkowy zegar mozaikowy w Poznaniu zostanie naprawiony. Bez oryginalnego mechanizmu Niedawno informowaliśmy o planowanej naprawie zabytkowego zegara. Nie będzie go jednak napędzał zabytkowy, ponad stuletni, mechanizm, a napęd elektryczny. ZKZL nie wyklucza jednak jego naprawy w przyszłości.

📢 Duże utrudnienia w centrum Poznania. Przez kilka dni będzie wstrzymany ruch Od wtorku do czwartku (14-16 listopada) wstrzymany zostanie ruch na ulicach Ratajczaka, 27 Grudnia i pl. Wolności. Powodem tego jest planowany montaż oświetlenia, do czego wykorzystany zostanie dźwig. 📢 Metamorfoza Anny Guzik to jedna z największych wizualnych przemian polskich aktorek. Zobacz, jak schudła gwiazda Anna Guzik popularność zdobyła dzięki serialom telewizyjnym, w których gra od kilkunastu lat. Na przestrzeni tego czasu, gwiazda bardzo się zmieniła. Aktorka na początku swojej kariery mierzyła się z krytyką związaną z jej wizerunkiem. Dzisiaj może się pochwalić szczupłą sylwetką i pięknym wyglądem.

📢 Tak mieszka Szymon Hołownia i pilotka myśliwca MiG-29 z dzieciakami. Zobacz, jak wygląda przytulny dom marszałka Sejmu X kadencji Szymon Hołownia wraz z żoną i córeczkami mieszka nieopodal stolicy. Dom położony w wygodnej odległości od jej zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider Trzeciej Drogi, który wcześniej zdobył popularność jako prowadzący program „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni, który został wybrany marszałkiem Sejmu X kadencji.

📢 Nowy popularny łańcuszek na Facebooku. Niestety, jego opublikowanie nic nie zmienia Po Facebooku znów zaczął krążyć tzw. łańcuszek, czyli treść, którą masowo w swoich postach publikują użytkownicy tego serwisu społecznościowego. W domyśle publikujących ma on ochronić ich przed wykorzystywaniem ich zdjęć z portalu. Jak się jednak okazuje, nie ma on żadnego znaczenia. 📢 Lech Poznań wymienia murawę. Na nowej trawie rozegra w tym roku dwa mecze Narzekania na jakość murawy Enea Stadionu trwały od dawna. Piłkarze często w mix zonie używali słowa katastrofa. Lech Poznań postanowił w przerwie reprezentacyjnej wymienić trawę. Prace potrwają do 21 listopada. 📢 Oto najlepsze kawiarnie w Poznaniu. Sprawdź ulubione miejsca kawoszy! Kawa to przysmak ludzi, którzy potrzebują w swoim życiu kofeiny prawie tak bardzo jak wody. Jesień to czas, w którym dni są krótsze i zimniejsze. To idealna okazja, by odwiedzić kawiarnię i rozkoszować się nie tylko smakiem kawy, ale i klimatem miejsca. Nie wiesz, gdzie warto się wybrać na kawę w Poznaniu? Nasza redakcja przychodzi z pomocą - oto najlepsze kawiarnie w stolicy Wielkopolski.

📢 Strażacy-ochotnicy z Poznania rąbią drewno, by zarobić na aparaty oddechowe. Miasto wycofało się z obiecanej pomocy Strażacy zo OSP os. Kwiatowe w Poznaniu chcieli kupić 6 aparatów oddechowych, które chronią życie strażaka podczas akcji. Mimo obiecanej pomocy, miasto częściowo wycofało się ze wsparcia. Strażacy wzięli sprawy w swoje ręce i postanowili rąbać drewno w zamian za wsparcie zbiórki. 📢 Tak mieszka dziś Seweryn z "Rolnik Szuka Żony". Zobaczcie zdjęcia! Tak mieszka Seweryn Nowak z programu "Rolnik szuka żony". Seweryn Nowak z miejscowości Chwalimie w Wielkopolsce był bohaterem 6. edycji kultowego programu "Rolnik szuka żony" w TVP1. W 2022 roku ożenił się, a od niedawna jest ojcem. Z żoną prowadzi gospodarstwo agroturystyczne. Jak mieszka i żyje dziś Seweryn Nowak, znany z programu "Rolnik szuka żony"? Zobaczcie zdjęcia!

📢 Trenerzy Lecha i Warty Poznań będą mieli spokojną przerwę na kadrę. Kogo zabraknie podczas meczów reprezentacji? Przed nami kolejna, trzecia już przerwa na reprezentacyjne zgrupowania. Trenerzy Lecha Poznań oraz Warty Poznań tym razem nie będą mieli ogromnego bólu głowy, jeśli chodzi o braki w składzie. Do seniorskich i młodzieżowej reprezentacji Polski U21 powołanych zostało łącznie 6 zawodników. Kto tym razem uda się, by pomóc swojej kadrze w meczach eliminacyjnych? 📢 Skończą na czas? Tak teraz wygląda remontowany Stary Rynek w Poznaniu. Zobacz efektowne zdjęcia z lotu ptaka! Zdążą czy nie zdążą? Mieszkańcy stolicy Wielkopolski i turyści zastanawiają się, czy ekipy remontowe uporają się z wielkim remontem Starego Rynku w Poznaniu zgodnie z terminem. Czas płynie nieubłaganie, a zasadnicze roboty budowlane mają zakończyć się w drugiej połowie listopada. W ostatnich dniach prace wyraźnie przyspieszyły. Można to zaobserwować na najnowszych - efektownych zdjęciach z lotu ptaka. Zobaczcie, jak teraz wygląda Stary Rynek w Poznaniu. Robi wrażenie? Oceńcie sami!

📢 Porcelana PRL - zdjęcia, aktualne ceny. Takie porcelanowe wazony i naczynia są poszukiwane przez kolekcjonerów Porcelana była modna kilka dekad temu w PRL-u, a dziś przeżywa renesans. Na niektórych naczyniach i wazonach można sporo zarobić. Ile dziś jest warta stara porcelana? Na popularnych portalach sprzedażowych najdroższe kolekcje porcelany z czasów PRL osiągają cenę nawet pół miliona złotych. Wystawiane na sprzedaż są porcelanowe zestawy kawowe i obiadowe, ale też pojedyncze naczynia: talerze, patery, filiżanki, kubki czy też wazony i figurki. Zobacz zdjęcia i ceny z listopada 2023. 📢 Duże zmiany w centrum Poznania! Widać już nową drogę rowerową. Zmienią się też chodniki i jezdnia Na Starym Mieście trwają prace przy budowie nowej drogi rowerowej. Trasa ma umożliwić łatwiejszy dostęp rowerem do śródmieścia, a także w drugą stronę - do Wartostrady oraz terenów rekreacyjnych. Przy okazji zmieniają się także przystanki, jezdnia i chodniki.

📢 Mieszkańcy Przeźmierowa nie chcą wieży telefonii komórkowej pod oknami. Jest przełom w sprawie! Firma Play postanowiła wybudować kolejną wieżę telekomunikacyjną w Wielkopolsce. Miejsce na jednej z prywatnych działek w Przeźmierowie nie spodobało się lokalnym mieszkańcom, którzy zorganizowali protest. Play ma odstąpić od budowy wieży w tej lokalizacji - taką informację przekazał protestującym Waldy Dzikowski. 📢 Oto lista wycofanych leków przez GIF w ostatnich tygodniach. Nie powinno się ich zażywać Nad bezpieczeństwem leków czuwa Główny Inspektorat Farmaceutyczny, który informuje klientów o najdrobniejszych nieścisłościach. Wówczas serie leków zostają wycofane z aptek i magazynów, a jeśli trafiły już do chorych mają możliwość ich zwrotu. Zebraliśmy dla Was listę leków, które w ostatnich tygodniach z różnych przyczyn zostały wycofane.

📢 Pomysł na obiad. Przepisy na proste obiady z tego, co jest w domu. TOP 12 przepisów naszych Czytelników Proste i łatwe obiady z tego, co jest w domu! W każdym domu znajdzie się mąka, kasza, ryż i mięso w zamrażalniku, a w lodówce jajka, kawałek kiełbasy lub boczku i ser żółty! A w spiżarni przecier pomidorowy, cebula i ziemniaki. Z tych kilku składników można wyczarować pyszne obiady dla całej rodziny. Kliknijcie w galerię i zobaczcie nasze propozycje!

📢 Tak mieszka Władysław Kosiniak-Kamysz w domu na wsi. Zobacz, jak żyje na co dzień z żoną dentystką i córeczkami. Zajrzyj do domu polityka Władysław Kosiniak-Kamysz wraz z żoną dentystką i ukochanymi córeczkami mieszka za miastem. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to przytulna przestrzeń dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider PSL-u, który jest z zawodu lekarzem. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i jak polityk spędza wolny czas. 📢 Wypadek w Wilkowicach koło Leszna. Audi wjechało w ciężarówkę. Ranna kobieta trafiła do szpitala. Zobacz zdjęcia W poniedziałkowe przedpołudnie 13 listopada 2023 doszło do wypadku na drodze prowadzącej z Wilkowic w stronę drogi wojewódzkiej 309. Z nieustalonych przyczyn osobówka zjechała na przeciwny pas i uderzyła w auto ciężarowe. Jedna osoba trafiła do szpitala.

📢 Pasażerowie komunikacji miejskiej w Poznaniu nie chcą oszczędności ich kosztem. Piszą petycję do ZTM W czerwcu informowaliśmy o planach likwidacji linii autobusowej 168, łączącej poznańskie Podolany z dworcem Poznań Główny. W ramach reorganizacji komunikacji miejskiej, linia ma zostać zastąpiona wydłużoną linią 171. Likwidacja miałaby nastąpić od stycznia, wraz z reorganizacją komunikacji miejskiej w Poznaniu. Nie zgadzają się na to pasażerowie.

📢 Studenci Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zerwali współpracę z firmą Integra. Poszło o zniżkę dla kobiet Konwent Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zerwał współpracę z firmą organizującą wyjazd integracyjny dla studentów. Oburzenie wzbudziła specjalna zniżka dla kobiet (studentek), która ma być przejawem nierówności płciowej. Przedstawiciel organizatora jest zdziwiony decyzją. 📢 Te osoby dostaną podwyżkę w 2024. W tych branżach zarobi się więcej W 2024 roku zaplanowana została kolejna rekordowa podwyżka płacy minimalnej. Już od lipca 2024 roku najniższym wynagrodzeniem w kraju będzie 4300 złotych. Wraz z tymi podwyżkami na wyższe wynagrodzenie mogą liczyć pracownicy wielu branż. Jakich? Sprawdzamy, kto może liczyć na wyższą pensje już od 1 stycznia 2024 roku.

📢 Oto śliczna Ewa Kryza z "Rolnik szuka żony 10". Kandydatka Waldemara na prywatnych zdjęciach. Olśniewa urodą! W TVP 1 trwa emisja jubileuszowej, 10. edycji hitowego programu "Rolnik szuka żony". Jednym z bohaterów jest Waldemar z Pakości, który od początku wzbudza bardzo dużo emocji. Wśród kandydatek, które zaprosił do swojego gospodarstwa znalazła się piękna i utalentowana Ewa Kryza z Wielkopolski. Rolnik nie ukrywał, że jest ona jego faworytką. A jaka jest Ewa prywatnie? Zobaczcie jej zdjęcia. 📢 Tak wyglądała ulica Święty Marcin przed laty. Zobacz archiwalne zdjęcia wizytówki Poznania. Zmiany są ogromne! Ulica Święty Marcin w Poznaniu cały czas się zmienia. Nie tak dawno kluczowa arteria miasta przeszła gruntowny remont, więc dziś, oglądając jej archiwalne zdjęcia, patrzymy na miejsca, których już nie ma. Wybierzcie się z nami w podróż w czasie i zobaczcie, jak niegdyś prezentowała się wizytówka Poznania. Zmiany są ogromne! Która wersja bardziej wam odpowiada: aktualna czy ta sprzed lat? Oto wyjątkowe zdjęcia.

📢 Które rasy psów żyją najdłużej, a które najkrócej? Są najnowsze wyniki badań naukowców LISTA RAS 12.11.2023 Każdy właściciel chce, aby jego zwierzę, przyjaciel, było z nim jak najdłużej. Niektóre rasy psów dożywają nawet 20 lat. Niestety są to nieliczne przypadki. Przeciętna długość życia czworonogów wynosi kilkanaście lat. Niektóre nie dożywają dziesięciu... Z naszego materiału dowiecie się, które rasy psów żyją najkrócej, a której najdłużej. Dane pochodzą z raportu opublikowanego przez naukowców na łamach czasopisma Nature. 📢 W Poznaniu trwają pierwsze w Polsce Targi Rozwodowe! Pomóc osobom przechodzącym przez rozstanie i rozwód – taki jest cel odbywających się w Poznaniu pierwszych Targów Rozwodowych. Na uczestników imprezy czekają eksperci: adwokaci, mediatorzy, psychologowie, detektywi i dietetycy. 📢 Oto najbardziej wystrzałowe miasto w Wielkopolsce! Jest idealne na wycieczkę. Pyzdry są polecane przez blog Addicted2travel. Zobacz zdjęcia Szukasz pomysłu na weekend w Wielkopolsce? Znamy miejsce, które idealnie nadaje się na wycieczkę! Pyzdry, bo o nie chodzi, noszą miano najbardziej "wystrzałowego" miasta w regionie. To właśnie właśnie tutaj po raz pierwszy w Polsce użyto armaty podczas wojny domowej w 1383 roku. Sielskie widoki, wydmy śródlądowe, baseny, bajecznie położone pole lawendy, ciekawy street art, piesze wędrówki, spływ po Warcie, place zabaw, zabytki – to wszystko i wiele więcej znajdziesz zaledwie godzinę jazdy od Poznania. Pyzdry są szczególnie polecane przez popularny blog Addicted2travel.

📢 Tak wyglądał Poznań w 2010 roku. Takiego miasta już nie ma... Zobacz niezwykłe zdjęcia! Czas biegnie nieubłaganie. I choć wydawać się może, że 13 lat w historii miasta to zaledwie chwila, to zdjęcia wykonane przez naszych fotoreporterów właśnie 13 lat temu pokazują jak wiele w Poznaniu i w jego mieszkańcach przez ten czas się zmieniło. Zapraszamy Was w nostalgiczną podróż po mieście, którego już nie ma.

📢 Biało-czerwony marsz wyruszył z Rynku Wildeckiego w Poznaniu. Bez większych incydentów na trasie Poznańskiego Marszu Niepodległości Pod hasłem "Łączy nas Polska" przeszedł ulicami stolicy Wielkopolski II Poznański Marsz Niepodległości. Wzięło w nim udział ok. 800 osób. Na trasie obyło się bez incydentów. 📢 Ulicami Poznania znów przeszedł barwny korowód ze Świętym Marcinem na czele! Zobaczcie zdjęcia! Po czterech latach przerwy do Poznania wrócił tradycyjny korowód z okazji obchodów imienin patrona głównej ulicy w mieście. Jak można się było spodziewać, tłumy mieszkańców przyszły go obejrzeć.

📢 To tutaj pochowano pierwszych władców Polski. W niedzielę zostanie odprawiona msza w ich intencji Bazylika archikatedralna Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Poznaniu zajmuje szczególne miejsce w historii Polski. To tu spoczywają królowie. Zobacz zdjęcia! W niedzielę 12 listopada o godz. 10 zostanie odprawiona msza święta w intencji władców polskich z dynastii Piastów. 📢 Opuszczone groby dzieci na cmentarzach w Poznaniu. Ten widok wyciska łzy z oczu. Oto poruszające zdjęcia W dniu Wszystkich Świętych zdecydowana większość z odwiedzających cmentarze wybiera się na groby bliskich, którzy mieli szansę przeżyć kilkadziesiąt lat. Niektórzy jednak muszą radzić sobie z utratą własnych dzieci, co w społeczeństwie uchodzi za jedną z największych możliwych traum i wielu złamało. Zobaczcie, jak wyglądają opuszczone groby dzieci na poznańskich cmentarzach. Ten widok wyciska łzy z oczu.

📢 Najpiękniejsze kamienice w Poznaniu. Tak wyglądają zabytkowe perły dzielnic: Łazarz, Jeżyce, Wilda i Stare Miasto. Oto ich historia! W Poznaniu znajduje się ponad 400 zabytków nieruchomych wpisanych do Rejestru zabytków Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Znaczna część z nich to kamienice. Niektóre już po renowacji odzyskały dawny blask. Inne pozostają jeszcze odrapane i zabrudzone, ale wszystkie są tak samo cenne. Poznańskie kamienice zachwycają bogatymi zdobieniami, uroczymi balkonami czy pięknymi klatkami schodowymi. Wiele z nich powstała na początku XX wieku i reprezentuje panujący wtedy styl secesyjny, bogaty w sztukaterię czy w kwieciste ornamenty. Przedstawiamy subiektywną listę najpiękniejszych poznańskich kamienic wraz z historią ich powstania.

📢 "Pantera" w Poznaniu! Niezwykły pojazd trafił do kolekcjonera Andrzeja Frankowskiego Na pierwszy rzut oka wygląda jak przeniesiony w czasie z jednego z pól bitewnych II wojny światowej: na poznańskim Morasku, obok samochodów i naczepy warsztatu samochodowego, stoi niemiecki czołg średni Panther - bezsprzecznie jeden z najlepszych czołgów II wojny światowej. Przyjechał tu w czwartek, 9 listopada.

📢 Oto Artur z Rolnik szuka żony 10 - tak wygląda gospodarstwo gwiazdy programu TVP 1. Zobaczcie zdjęcia! [3.11.2023] Oto gospodarstwo Artura z "Rolnik szuka żony 10". Mamy zdjęcia! Artur z Mazowsza to młody, 28-letni, postawny gospodarz, który zgłosił się do 10. edycji programu "Rolnik szuka żony", by zmienić swoje życie. Jego wcześniejsze związki rozpadły się, bo zbyt dużo czasu poświęcał gospodarstwu. Zobaczcie, jak wygląda miejsce, w którym mieszka i pracuje Artur z programu "Rolnik szuka żony".

📢 Taka porcelana z PRL ma wysoką cenę. Po tyle na OLX chodzą stare filiżanki, talerze, kubki, wazony, kury i figurki Porcelanowe naczynia były modne w PRL-u, a dziś przeżywają renesans. Na niektórych można sporo zarobić. Ile dziś jest warta stara ceramika i porcelana? Na popularnych portalach sprzedażowych najdroższe kolekcje starej porcelany osiągają cenę nawet pół miliona złotych. Wystawiane na sprzedaż są porcelanowe zestawy kawowe i obiadowe, ale też pojedyncze naczynia: talerze, patery, filiżanki, kubki czy też wazony i figurki. Zobacz zdjęcia i ceny z października 2023.

📢 Oto 20 niebezpiecznych miast w Wielkopolsce. Mieszkasz tu? Musisz uważać! Znamy ranking najbardziej niebezpiecznych miast w Wielkopolsce. Najnowsze dane zaprezentował Główny Urząd Statystyczny. Dowiadujemy się z niego, w których miejscowościach w regionie jest popełnianych najwięcej przestępstw kryminalnych, gospodarczych i drogowych. Gdzie w Wielkopolsce jest najbardziej niebezpiecznie? Sprawdź w galerii, czy twoje miasto znalazło się na liście.

📢 Głośne wybuchy pod Poznaniem. Co się dzieje? Mieszkańcy stolicy Wielkopolski donoszą, że w mieście słychać głośne wybuchy. - Co się dzieje? - pytają.

