Przegląd prasy 15.12.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 14.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kiedy zaręczyny Waldemara i Doroty z "Rolnik szuka żony"? Padły konkretne zapowiedzi. Zobaczcie zdjęcia! [15.12.2023]”?

Prasówka 15.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kiedy zaręczyny Waldemara i Doroty z "Rolnik szuka żony"? Padły konkretne zapowiedzi. Zobaczcie zdjęcia! [15.12.2023] Oto Waldemar i Dorota z "Rolnik szuka żony". Kiedy zaręczyny? "Nie lubię długo czekać" - podkreśla Waldemar. Sporo przeżył w tym programie. Zgodnie z przewidywaniami widzów najpierw postawił na Ewę, piosenkarkę z Wyrzyska. Ten związek jednak nie przetrwał próby. Wtedy Waldemar sięgnął po "koło ratunkowe" i przeprosił się z Dorotą. Dziś tworzą związek i myślą o zaręczynach.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 15.12.23

📢 Oto Nicola z 10. edycji "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. "Śliczna jesteś". Zobaczcie! Tak wygląda Nicola z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. Internauci szczerze: "Ale ty jesteś piękna"! Nicola to jedna z uczestniczek 10. edycji programu. Szybko stała się ulubienicą widzów. Gdy Dariusz w nieelegancki sposób rozstał się z nią, otrzymała od widzów wielkie wsparcie. To piękna, młoda kobieta, pozytywnie nastawiona do życia. Zobaczcie, jak Nicola z "Rolnik szuka żony" wygląda na prywatnych zdjęciach.

📢 Oto podróż poślubna Iwony i Gerarda z "Sanatorium miłości". "Magiczny czas". Zobaczcie zdjęcia! [15.12.2023] Tak wyglądała podróż poślubna Iwony i Gerarda z "Sanatorium miłości"! Iwona i Gerard to najbardziej znana para tego kultowego programu TVP 1. W sierpniu 2023 roku wzięli ślub. Mieli też huczne wesele. Wreszcie przyszedł czas na podróż poślubną. Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości" wybrali się do Omanu. Zobaczcie, jak pięknie spędzali tam czas.

Prasówka 15.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 "Rolnik szuka żony" - tego nie wiedzieliście o Irku. Tak promuje Islandię. Musicie to zobaczyć! Oto niesamowita pasja Irka z "Rolnik szuka żony". Musicie ją poznać. Tak promuje Islandię. Irek to uczestnik 10. edycji programu "Rolnik szuka żony". Przyjechał z Reydarfjordur na Islandii, by zdobyć serce Agnieszki z Biskupca. Dotarł niemal do samego finału. Ostatecznie jednak rolniczka się z nim pożegnała, gdyż jej zdaniem skrywał zbyt wiele tajemnic. Nam udało się odkryć jedną z nich. Zobaczcie, w jak piękny sposób Irek promuje Islandię. Warto zajrzeć do naszej galerii.

📢 Syn Chucka Norrisa - tak wygląda Dakota Alan Norriss. Sprawdźcie, czy jest podobny do ojca. Mamy zdjęcia! [15.12.2023] Oto syna Chucka Norrisa. Dakota jest podobny do ojca? Zobaczcie zdjęcia! Dakota Alan Norris to syn Chucka Norrisa. Jest jednym z sześciorga dzieci słynnego aktora i mistrza świata w karate. Dakota Alan Norris idzie w ślady swojego ojca. Podobnie jak Chuck, uprawia sztuki walki. Zobaczcie, jak wygląda syn Norrisa. Mamy prywatne zdjęcia Dakoty Alana Norrisa. 📢 "Rolnik szuka żony" - tak mieszka Dariusz, gwiazda 10. edycji program. Oto wnętrza jego domu. Zobaczcie zdjęcia! [15.12.2023] Oto wnętrza domu Dariusza z "Rolnik szuka żony". Zobaczcie zdjęcia! Dariusz to uczestnik 10. edycji kultowego programu w TVP1. Mieszka pod Łodzią. To tam prowadzi gospodarstwo nastawione na hodowlę warzyw. Jego dom stoi tuż przy drodze. Zobaczcie, jak wyglądają jego wnętrza.

📢 Artur z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. Zobaczcie, jak wygląda bez brody [15.12.2023] Artur był jednym z głównych bohaterów 10. edycji programu "Rolnik szuka żony". Wybrał Sarę i planował z nią wspólną przyszłość. Ostatecznie jednak tydzień przed wielkim finałem programu TVP 1 para rozstała się. Zobaczcie, jak na prywatnych zdjęciach wygląda Artur z "Rolnik szuka żony". Jesteście ciekawi, jak wygląda bez brody? Jest nie do poznania. Zajrzyjcie do naszej galerii. 📢 Julia Wieniawa na prywatnych zdjęciach. Reakcje jej fanów: "Kobieta rakieta". Zobaczcie! [15.12.2023] Oto odważne zdjęcia Julii Wieniawy. Reakcje jej fanów: "O matko!". Zobaczcie! Julia Wieniawa to polska aktorka, piosenkarka oraz celebrytka. Często jest fotografowana na ściankach. Sama też lubi, jak ją fotografują. Na jej Instagramie możemy znaleźć wiele odważnych zdjęć. W naszej galerii znajdziecie te najodważniejsze.

📢 Magdalena Boczarska właśnie skończyła 45 lat! Tak mieszka i żyje na co dzień. Zobaczcie zdjęcia! [15.12.2023] Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Magdalena Boczarska. To aktualnie jedna z najpopularniejszych polskich aktorek. Na swoim koncie ma grę w takich filmach, jak między innymi "Sztuka kochania", "Różyczka", "Piłsudski" czy "Obywatel". Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Magdalena Boczarska. 📢 Tak mieszka Anna z "Rolnik szuka żony 10". Zobaczcie zdjęcia [15.12.2023] Tak mieszka i żyje na co dzień Anna z 10. edycji programu "Rolnik szuka żony"! Anna to 35-letnia rolniczka z Wielkopolski, dokładnie z powiatu kaliskiego, która zgłosiła się do programu "Rolnik szuka żony", by znaleźć męża. To bardzo zaradna bizneswoman, która prowadzi gospodarstwo rolno-ogrodnicze oraz salon kosmetyczny. Zobaczcie, jak mieszka, pracuje i żyje na co dzień Anna z programu "Rolnik szuka żony". W październiku wprowadził się do niej Jakub z Ostrowa Wielkopolskiego - mężczyzna, którego wybrała w programie "Rolnik szuka żony"

📢 Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony" są jednak razem. "Wszystko zakończyło się happy endem". Zobaczcie zdjęcia! [15.12.2023] Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony" jednak razem. "Znalazłam tę swoją miłość" - wyznaje Anna. Pierwsze odcinki programu nie wskazywały na to, że najbardziej romantyczną parę stworzą Anna i Jakub. Dużo lepiej rokowały związki Dariusza i Nicoli oraz Artura i Sary. Tymczasem Anna i Jakub wyglądają dziś na najszczęśliwszych ludzi na świecie. 📢 Tak zmieniła się Blanka z "Rolnik szuka żony 10". Internauci: "Sama słodycz. Miód i malina". Tak się zmieniła! [15.12.2023] Oto metamorfoza, jaką przeszła Blanka z "Rolnik szuka żony". Zobaczcie, jak dziś wygląda! Blanka brała udział w 10. edycji programu TVP 1. I choć internauci przekonywali, że jest najlepszą partią dla Artura, rolnik podjął inną decyzję. Wybrał Sarę. Zobaczcie, jak dziś wygląda Blanka z "Rolnik szuka żony". Przeszła kapitalną metamorfozę. Ludzie są pod wrażeniem!

📢 Oto Anna z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. Zobaczcie, jak się zmieniła! [15.12.2023] Tak wygląda Anna z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach sprzed kilkunastu lat. Anna to uczestniczka 10. edycji programu "Rolnik szuka żony". Prowadzi gospodarstwo rolne w powiecie kaliskim w Wielkopolsce i stworzyła parę z Jakubem z Ostrowa Wielkopolskiego. Dotarliśmy do jej prywatnych zdjęć. Zobaczcie, jak zmieniła się Anna z "Rolnik szuka żony". 📢 Justyna i Łukasz Maciorowscy z "Rolnicy. Podlasie" - tak mieszkają. Zobaczcie zdjęcia! [15.12.2023] Tak mieszkają Justyna i Łukasz Maciorowscy z Ciemnoszyj! To bohaterowie niezwykle popularnego serialu dokumentalnego "Rolnicy. Podlasie". Codzienne przygody rolników z Podlasia można oglądać w telewizji Focus TV. Zobaczcie, jak żyją i mieszkają na co dzień Justyna i Łukasz z programu "Rolnicy. Podlasie".

📢 Tak mieszka Ewa z "Rolnik szuka żony". Mamy zdjęcia jej domu! [15.12.2023] Tak mieszka Ewa z "Rolnik szuka żony", kandydatka na żonę Waldemara! Ewa ma dom w Wyrzysku w Wielkopolsce. Zgłosiła się do programu, bo bardzo chciała poznać Waldemara spod Pakości. Spędziła trochę czasu na jego gospodarstwie. Dzięki temu, że zaprosiła go do swojego domu w Wyrzysku, wiem jak mieszka na co dzień. Zobaczcie, jak wygląda dom Ewy z "Rolnik szuka żony". 📢 Oto Artur z "Rolnik szuka żony 10" - tak wygląda gospodarstwo gwiazdy programu TVP 1. Zobaczcie zdjęcia! [15.12.2023] Oto gospodarstwo Artura z "Rolnik szuka żony 10". Mamy zdjęcia! Artur z Mazowsza to młody, 28-letni, postawny gospodarz, który zgłosił się do 10. edycji programu "Rolnik szuka żony", by zmienić swoje życie. Jego wcześniejsze związki rozpadły się, bo zbyt dużo czasu poświęcał gospodarstwu. Zobaczcie, jak wygląda miejsce, w którym mieszka i pracuje Artur z programu "Rolnik szuka żony".

📢 Tak wygląda dom Jakuba z "Rolnik szuka żony", wybranka Anny. Ma ciekawe, stylowe meble. Zobaczcie zdjęcia! [15.12.2023] Zobaczcie, jak mieszkał Jakub z "Rolnik szuka żony", kandydat na męża Anny. Jakub to mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego, który zgłosił się do programu "Rolnik szuka żony", by lepiej poznać Annę spod Kalisza. Rolniczka wybrała go spośród wielu. Zobaczcie, jak na co dzień mieszkał i żyje Jakub z "Rolnik szuka żony". Tak wygląda jego dom. Mamy zdjęcia! W październiku przeprowadził się do Anny. Mieszkają razem w domu pod Kaliszem. 📢 W tym domu mieszkają Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony". Aktualnie są na etapie remontów. Zobaczcie zdjęcia! [15.12.2023] Tak mieszkają dziś Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony". To jedna z dwóch par, które zdecydowały się rozpocząć wspólne życie po 10. edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Od października mieszkają w w domu Anny pod Kaliszem. Jakub przeprowadził się do niej. Planują wspólne życie. Niewykluczone, że w przyszłym roku będzie ślub i wesele. Zobaczcie, jak mieszkają Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony".

📢 Trener Lecha Poznań John van den Brom: Nie dostałem żadnego ultimatum. Nigdy nie poruszano tematu mojej pozycji Lech Poznań zorganizował w czwartek, przed wyjazdem do Radomia na ostatni mecz w tym roku, media-day. Trener John van den Brom odpowiadał na pytania dziennikarzy, którym poświęcił niemal 40 minut. Holender odniósł się do kwestii jego pozycji w klubie, plotkach o zwolnieniu, słabych statystykach, planach transferowych, przygotowań i jego przyszłości. Momentami było bardzo poważnie, bo van den Brom uniósł się, gdy pytano go, dlaczego nie chce skomentować złych trendów w grze Lecha, ale szczerze opowiadał o planach wyjścia z kryzysu i dlaczego też jest rozczarowany domowymi porażkami. Oto zapis tej rozmowy przy okrągłym stole poznańskich dziennikarzy ze szkoleniowcem Lecha Poznań.

📢 Jowita zostaje! Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego obiecał sfinansować remont akademika Nowo wybrany minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyjechał do Poznania. Spotkał się ze strajkującymi studentami w akademiku Jowita.

📢 Konflikt myśliwych z mieszkańcami w gminie Dopiewo pod Poznaniem "Mogłem dziś zostać dzikiem" Zaniepokojeni mieszkańcy, spacerujący drogami leśnymi, donoszą o strzałach na terenie lasów Palędzia i Dąbrówki w gminie Dopiewo. Okazało się, że w okolicach Szlaku Pamięci Narodowej trwa polowanie. Spacerowicze są oburzeni słabym oznakowaniem oraz tym, jak blisko terenów mieszkalnych się ono odbywa. 📢 Kuriozalna sytuacja na dworcu Poznań Wschód. “Stwierdzono, że mam sobie radzić” Windy przy peronie na stacji Poznań Wschód regularnie nie działają. Natomiast usługę asysty PRM można zamówić, ale nie jest ona świadczona, poinformowała nas czytelniczka. 📢 27-latka zmarła w szpitalu w Krotoszynie po porodzie. Policja zabezpiecza dokumentację medyczną w sprawie 27-letnia Ukrainka zmarła w szpitalu po porodzie. Policja jest na miejscu i zabezpiecza dokumentację medyczną w sprawie na polecenie miejscowej prokuratury – poinformował oficer prasowy krotoszyńskiej policji asp. sztab. Piotr Szczepaniak.

📢 Dominika Kulczyk sprzedała swoją rezydencję w Londynie. Kupił ją największy producent szczepionek na świecie Dominika Kluczyk sprzedała swój dom w Londynie. Nowym nabywcą rezydencji jest Adar Poonawalla, szef Serum Institute - firmy, będącej największym producentem szczepionek na świecie. 📢 Pokonał Rosjanina, Niemca i Japończyka… jedną łapką. Jak Magellan stał się fenomenem Internetu? Manul w butach z polską flagą w łapie i stojący na statku. Nie, to nie sen. W ostatnich dniach te puchate zwierzaki opanowały przestrzeń internetową na dobre. A szczególnie jeden z nich – Magellan. Mieszkaniec zoo w Poznaniu otrzymał tytuł najpiękniejszego manula 2023 roku.

📢 Wyjątkowy pociąg wyjedzie na tory w Wielkopolsce. Zostanie przybrany na specjalną okazję W piątek, 15 grudnia Koleje Wielkopolskie udostępnią pasażerom wyjątkowy pociąg, wpisujący się w naszą regionalną dumę z Powstania Wielkopolskiego. Jak mówią przedstawiciele przewoźnika, „razem tworzymy historię”. Z tego powodu przygotowują specjalne barwy dla jednego ze swoich najnowszych pociągów Elfów, nawiązujące do Powstania Wielkopolskiego.

📢 Tragiczny wypadek w Lesznie. Zginęła 13-latka. Były policjant oskarżony. Usłyszy prawomocny wyrok 21 grudnia Sąd Okręgowy w Poznaniu wyda prawomocny wyrok ws. 32-letniego Krystiana G., byłego policjanta, który w lipcu 2021 roku w Nowym Świecie spowodował wypadek ze skutkiem śmiertelnym. W wyniku wypadku zginęła 13-letnia dziewczynka. 📢 Pogoda pod psem, ale robić trzeba! Tak teraz wygląda remontowany Stary Rynek w Poznaniu. Oto nowe zdjęcia Stary Rynek w Poznaniu to cały czas wielki plac budowy, chociaż według wstępnych zapowiedzi urzędników zasadnicze roboty budowlane miały zakończyć się tutaj w drugiej połowie listopada. Postanowiliśmy sprawdzić, jak posuwają się prace. Odwiedziliśmy serce miasta w środowe przedpołudnie, kiedy termometr pokazywał minus trzy stopnie Celsjusza. Jak się okazuje, mróz robotnikom niestraszny i nawet przy niesprzyjających warunkach pracują w pocie czoła. Zobacz najnowsze zdjęcia i sprawdź, jak wygląda teraz remontowany Stary Rynek w Poznaniu.

📢 To dziwi i śmieszy poznaniaków! Zobacz zaskakujące zdjęcia z tramwajów i autobusów MPK. Zaniemówisz z wrażenia! Codzienne podróżowanie pojazdami MPK Poznań dostarcza wielu niezapomnianych przeżyć. Zobacz, co zaskakuje, dziwi i śmieszy pasażerów poznańskich autobusów i tramwajów. Bo przecież nigdy nie wiesz, kogo spotkasz w bimbie lub na przystanku... Zdjęcia członków społeczności Spotted: MPK Poznań potrafią wprawić w osłupienie. Przekonaj się sam i zobacz naszą wyjątkową galerię. To doprawdy niezwykle ekscytujące doświadczenie!

📢 Śmiertelny wypadek w Gołańczy. Samochód uderzył w drzewo. Nie żyje 29-latek Jedna osoba zginęła w wypadku, do którego doszło w czwartek w Gołańczy w powiecie wągrowieckim. Samochód uderzył tam w drzewo. 📢 Kolejny lokal znika z centrum Poznania. "Nie zabił nas COVID, nie rozjechały koparki" W rękach trzymamy papier, na którym znajduje się WYPOWIEDZENIE umowy najmu lokalu przy Ratajczaka 34. W głowach dzieje się znacznie więcej. Niedowierzanie, rozczarowanie, złość, niepewność, rezygnacja. Do końca stycznia musimy się wyprowadzić. Zaskoczeni? My jeszcze bardziej - napisali w poście na Facebooku właściciele poznańskiej kawiarni "Minister CAFE".

📢 Trwa strajk w akademiku Jowita w Poznaniu. Samorząd studentów przeciw protestowi, a profesorowie za. "Jowita nie nadaje się do zamieszkania" Nauczyciele akademiccy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza napisali list otwarty o sytuacji w Jowicie. Wyrazili w nim poparcie dla studentów okupujących budynek. Swoje oświadczenie wydał również samorząd studentów. Ci wskazali na punkty, które ich łączą z protestującymi, jednak mimo to stwierdzili, że Jowita nie nadaje się do ponownego zamieszkania. 📢 Duża wygrana w Poznaniu. Wiemy, gdzie zagrał szczęśliwiec! Do osoby, która kupiła szczęśliwy los w Poznaniu, uśmiechnęło się szczęście. Padła wysoka wygrana w Eurojackpot. Sprawdź, w którym punkcie kupił kupon. 📢 Zuchwałe oszustwo w Gnieźnie. 56-latka zadłużyła się na 100 tysięcy złotych. Policja ostrzega Kolejna ofiara oszustwa internetowego w Gnieźnie. 56-latka uwierzyła w historię fałszywego policjanta CBŚP, który zadzwonił i poinformował ją, że ktoś próbuje wziąć kredyt na jej dane. W wyniku tego oszustwa mieszkanka Gniezna zadłużyła się w bankach na 100 tysięcy złotych.

📢 Banknoty i monety z PRL - zdjęcia, aktualne ceny. Tyle są dziś warte stare pieniądze Po wojnie wyemitowano wiele w Polsce banknotów i monet, które dziś są przedmiotem zainteresowania numizmatyków i miłośników historii. Kolekcjonowanie takich starych pieniędzy to dla niektórych fascynujące hobby. Niektóre egzemplarze po latach mogą być sporo warte. Zobacz, które banknoty i monety są poszukiwane przez kolekcjonerów i na jakich można się wzbogacić. 📢 Tak mieszkają Anna Bardowska z mężem i dziećmi! Zajrzyj do gustownego wnętrza bohaterów programu "Rolnik szuka żony" Luksusowe wnętrza rezydencji Anny i Grzegorza Bardowskich, o wartości ponad miliona złotych, stanowią prawdziwą oazę elegancji i komfortu. Para, znana z udziału w programie "Rolnik szuka żony", zyskała ogromną popularność, a ich aktywność w mediach społecznościowych pozwala fanom rzucić okiem na ich życie prywatne. Ostatnio Anna Bardowska postanowiła podzielić się fragmentami swojego ekskluzywnego domu, gdzie luksus sięga najwyższych standardów. Jesteście ciekawi, jak mieszkają Anna i Grzegorz Bardowscy, uczestnicy jednej z edycji, "Rolnik szuka żony"? Odwiedźcie naszą galerię.

📢 Tak żyje Edyta Herbuś - zdjęcia. Tancerka i aktorka jest macochą i ukochaną wnuczką Toli i Tadeusza Tancerka, choreografka, aktorka i prezenterka telewizyjna Edyta Herbuś prowadzi życie pełne podróży i wyzwań. Prywatnie jest macochą dla trójki dzieci swojego partnera Piotra i ukochaną wnuczką Otylii i Tadeusza. Z dziadkami łączy ją wyjątkowa międzypokoleniowa więź. Oto, jaka jest prywatnie Edyta Herbuś. 📢 Tragiczny wypadek w Witkowie. 67-letnia kobieta została potrącona na przejściu dla pieszych. Zginęła na miejscu W środę, 13 grudnia na ulicy Dworcowej w Witkowie doszło do wypadku. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, kierujący samochodem osobowym, jadąc w kierunku Witkówka nie zatrzymał się na czerwonym świetle i potrącił 67-letnią mieszkankę Witkowa przechodzącą przez przejście dla pieszych.

📢 Tyle pieniędzy możemy dostać ze zwrotu podatku w 2024. Tyle możemy zgarnąć Zwrot z podatku należy się osobom, które płaciły podatki i mogą skorzystać z ulgi podatkowej. Dzięki temu przy rocznym rozliczeniu podatków możemy dostać nawet kilka tysięcy zwrotu z urzędu skarbowego. Sprawdźcie, ile pieniędzy będziecie mogli dostać i jak z nich skorzystać. To warto wiedzieć przed sezonem podatkowym.

📢 Nie żyje Ewa Wanat. Dziennikarka zmarła po ciężkiej chorobie Nie żyje Ewa Wanat. Dziennikarka radiowa i telewizyjna, była redaktor naczelna TOK FM i Polskiego Radia RDC miała 61 lat. 📢 Zofia Merle nie żyje. Słynna aktorka zmarła w wieku 85 lat Nie żyje aktorka Zofia Merle. Znana z wielu ról filmowych, teatralnych, a także z seriali telewizyjnych. Miała 85 lat - podał shownews.pl

📢 "To metody czyścicieli kamienic". Studenci protestowali przeciwko represjom władz UAM Poznań. Zobacz zdjęcia Trwa szósty dzień strajku w Domu Studenckim Jowita w Poznaniu. W środę, 13 grudnia protestujący poinformowali, że władze UAM wprowadziły prywatną ochronę na terenie akademika. Studentom odcięto dostęp do pryszniców oraz recepcji i holu głównego. Wieczorem odbył się protest "przeciwko represjom władz UAM".

📢 42. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Poznań uczcił zamordowanych i represjonowanych. Zobacz zdjęcia 13 grudnia w Poznaniu odbyły się obchody 42. Rocznicy Pamięci o Zamordowanych i Represjonowanych w stanie wojennym. Złożono kwiaty pod pomnikiem ks. Jerzego Popiełuszki, pod tablicą Wojciecha Cieślewicza, pod głazami Piotra Majchrzaka i o. Honoriusza. Potem odbyła się msza św. w kościele oo. Dominikanów. Po niej uroczyste spotkanie pod pomnikiem Poznańskiego Czerwca 1956. 📢 Stan wojenny w Poznaniu: Zobacz archiwalne zdjęcia z tamtych lat. 13 grudnia 1981 roku rozpoczął się stan wojenny. W środę 42. rocznica 13 grudnia 1981 w Polsce wprowadzono stan wojenny. Na ulicach polskich miast pojawili się żołnierze, wyjechały czołgi, zaczęły się aresztowania... W środę 13 grudnia 2023 roku mija dokładnie 42 lata od tego momentu.

📢 Zabił kolegę maczetą. "Sebastian był moim najlepszym kumplem". Zapadł wyrok w głośnej sprawie Na karę 25 lat więzienia skazał w środę poznański sąd okręgowy Piotra N., oskarżonego o dokonanie maczetą brutalnego zabójstwa kolegi. Do zbrodni doszło w Brennie w powiecie leszczyńskim w grudniu ubiegłego roku. Zwłoki 39-letniego Sebastiana M. z licznymi ranami głowy znalazł w Wigilię sąsiad. Śledczy ustalili, że zabójstwa mógł dokonać jeden z mieszkających w sąsiedztwie znajomych ofiary.

📢 Miliardowa inwestycja drogowa w Wielkopolsce ruszy za chwilę pełną parą! Droga ekspresowa S11 docelowo połączy cztery województwa Osiem ofert - jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - wpłynęło w przetargu na zaprojektowanie i budowę 22-kilometrowego odcinka S11 Oborniki – Poznań wraz z obwodnicą Obornik. Budżet GDDKiA na realizację tego zadania wynosi 969 683 895,93 mln. zł. Właśnie otwarto przetargowe oferty.

📢 Doświadczony lekarz z Poznania naraził zdrowie pacjenta. Usłyszał wyrok. Musi zapłacić grzywnę 13 grudnia w sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda zapadł wyrok w sprawie Lesława L., lekarza, który zdaniem sądu, nieumyślnie naraził jednego z pacjentów na bezpośrednie niebezpieczeństwo co najmniej ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. 📢 Zmarł Lech Konopiński, wybitny poeta i satyryk z Poznania. Był autorem wielkich przebojów Eleni i Krzysztofa Krawczyka W środę rano w wieku 92 lat odszedł Lech Konopiński, autor kilkudziesięciu książek oraz ponad 500 tekstów piosenek, z których wiele stało się znanymi do dziś przebojami. - To była postać wybitna - mówi nam Danuta Bandosz, honorowy prezes poznańskiego oddziału Związku Literatów Polskich. 📢 Nowa kuchnia Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. Pozwoli przygotować tysiąc posiłków dziennie! Szpital Wojewódzki w Poznaniu ma już nową kuchnię. Będzie można w niej przygotować posiłki dla nawet tysiąca pacjentów.

📢 Wielka wytwórnia narkotyków w Koninie. "Kryształ" dystrybuowano na cały kraj. Zatrzymano 6 osób Policjanci w końcu potwierdzili informację o wytwórni narkotyków mieszczącej się w Koninie. Zatrzymanych zostało 6 osób. Zajmowali się oni produkcją oraz dystrybucją nielegalnych substancji na całą Polskę. W sumie zabezpieczono ponad 300 kg narkotyków oraz sprzęt i składniki potrzebne do ich wytwarzania.

📢 Policjanci z Poznania wrobili kierowcę w uszkodzenie radiowozu. Jeden z nich zasłabł podczas ogłaszania wyroku W 2019 roku "Głos Wielkopolski" ujawnił skandal, jaki miał miejsce w poznańskiej drogówce. Z anonimu, jaki dotarł do naszej redakcji wynikało, że w nieoznakowanym policyjnym bmw doszło do stłuczenia szyby. Żaden z funkcjonariuszy nie przyznał się do uszkodzenia, dlatego - jak wynikało z anonimu - policjanci postanowili znaleźć winnego, który zapłaciłby za naprawę.

📢 Trwa strajk okupacyjny w akademiku Jowita w Poznaniu. Studentom odcięto dostęp do prysznica i wprowadzono ochronę Trwa szósty dzień strajku w Domu Studenckim Jowita w Poznaniu. W środę, 13 grudnia protestujący poinformowali, że władze UAM wprowadziły prywatną ochronę na terenie akademika. Studentom odcięto dostęp do pryszniców oraz recepcji i holu głównego. Rektorka wyjaśnia, dlaczego podjęte zostały takie kroki. 📢 Kobiety Józefa Wojciechowskiego - zdjęcia. One związały się kiedyś z milionerem Jeden z najbogatszych ludzi w Polsce, Józef Wojciechowski, zanim spotkał obecną partnerkę, był dwa razy żonaty. Obecnie związany jest z 48 lat młodszą modelką Patrycją Tuchlińską. Szef JW Construction z trzema kobietami ma trzy córki i trzech synów. Zobacz, z kim spotykał się dawniej 76-letni deweloper. 📢 Beton wylał się na ulicę Polanka w Poznaniu! "Niestety również na ludzi" Betoniarka wylała, niestety również na ludzi - napisała pani Magda na facebookowej grupie "Polanka - nieformalnie". Próbowaliśmy ustalić, co stało się przed chwilą na ulicy Polanka w Poznaniu.

📢 Wielki dzień dla piłkarza Lecha Poznań. Oficjalnie może powrócić do gry 13 grudnia jest ważnym dniem dla Bartosza Salamona. Piłkarz Lecha Poznań został oficjalnie przywrócony do gry. Co prawda, od kilkunastu dni trenuje już z zespołem, jednak dopiero od środy może wystąpić w ligowym spotkaniu. To oznacza, że środkowego obrońcę będziemy mogli zobaczyć w sobotnim spotkaniu przeciwko Radomiakowi Radom.

📢 Odmieniona Edyta Golec zachwyca na najnowszych zdjęciach. Żona popularnego muzyka z roku na rok coraz ładniejsza Edyta Golec stała się rozpoznawalna, kiedy zespół, w którym występuje razem z mężem – Łukaszem Golcem podbił polski show-biznes. Od tego czasu artystka prężnie prowadzi swój profil w mediach społecznościowych. To właśnie tu pokazuje swoje życie i metamorfozy wyglądu, jakim się poddaje. Jest ich kilka i za każdym razem jej fani są zachwyceni. Ostatnia jej zmiana wizerunku poruszyła wszystkich.

📢 Co powinno się znaleźć na wigilijnym stole? Najmodniejsze stroiki świąteczne na Boże Narodzenie 2023. Jak nakryć świąteczny stół? Elegancko przystrojony stół to kluczowy element bożonarodzeniowego wystroju domu. Wigilijne i świąteczne potrawy – barszcz z uszkami, ryba po grecku, kutia, pieczona kaczka czy makowiec będą smakować wyjątkowo na pięknie udekorowanym stole. Święta Bożego Narodzenia to magiczne chwile, kiedy możemy spędzić czas z rodziną i spotkać się z bliskimi, których dawno nie widzieliśmy. Podpowiadamy, czego nie może zabraknąć podczas nakrywania bożonarodzeniowego stołu i jak stworzyć jego uroczystą oprawę. 📢 Tak powstawał imponujący symbol Poznania. Bez niego trudno wyobrazić sobie panoramę miasta. Oto wyjątkowe zdjęcia! To jeden z symboli Poznania, bez którego trudno wyobrazić sobie panoramę miasta. Od kilkudziesięciu lat przykuwa uwagę mieszkańców i turystów, będąc wizytówką stolicy Wielkopolski. Okrąglak - bo o nim mowa - to wyjątkowy budynek. Jego budowa rozpoczęła się 75 lat temu. W naszej galerii zobaczysz, jak powstawał Okrąglak, jak wyglądał w czasach PRL oraz co można było w nim kupić. Prezentujemy również projekt budynku, który pierwotnie miał stanąć w tym miejscu oraz rzeźbę mieszczącą się niegdyś w holu. Przenieś się w czasie i sprawdź wyjątkowe zdjęcia!

📢 Zmarł legendarny trener Lecha Poznań. Z nim Kolejorz odnosił największe sukcesy Wojciech Łazarek, trener 100-lecia Lecha Poznań zmarł w środę, 13 grudnia 2023 roku. Doprowadził Kolejorza do największych sukcesów. W dziejach poznańskiego klubu jego nazwisko zapisane jest złotymi zgłoskami. 📢 Wojciech Łazarek mówił, jak jest. Oto najbarwniejsze cytaty złotoustego trenera! Wojciech Łazarek, zmarły 13 grudnia 2023, był jedną z najciekawszych osób w polskiej piłce. Trener, który z poznańskim Lechem dwukrotnie zdobył mistrzostwo Polski (1983 i 1984), zasłynął wieloma barwnymi wypowiedziami. Oto jedyne w swoim rodzaju cytaty złotoustego szkoleniowca! Pamiętacie je jeszcze? 📢 Oto osoby, które są skazane na bogactwo. Zobaczcie znaczenie imion Ze znaczenia imion możemy się wiele dowiedzieć na temat naszego charakteru. To właśnie ze znaczenia imienia możemy dowiedzieć się kto jest najinteligentniejszy, kto najczęściej zdradza a kto dochowuje wierności. Ze znaczenia imion udaje się wyciągnąć także informacje dotyczącą naszego podejścia do pieniędzy. Zobaczcie, osoby o jakich imionach przyciągają pieniądze niczym magnes.

📢 Tak mieszka Agnieszka z "Rolnik szuka żony". Ma hotel, restaurację i stadninę koni. Zobaczcie zdjęcia! Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Agnieszka z "Rolnik szuka żony 10"! Agnieszka to 40-letnia mieszkanka Biskupca w województwie warmińsko-mazurskim, która zdecydowała się wziąć udział w 10. edycji programu TVP 1. Mieszka w odlotowym miejscu. Ma piękny dom, hotel, restaurację i ośrodek jeździecki. Musicie zobaczyć te zdjęcia! 📢 Tych leków może zabraknąć w aptekach. Na liście ponad 200 pozycji: w tym leki na astmę i padaczkę! Ministerstwo Zdrowia opublikowało nową listę leków zagrożonych brakiem dostępności. Obowiązuje ona od wtorku, 12 grudnia. W wykazie znalazły się 224 leki, w tym te na astmę, padaczkę czy cukrzycę. Sprawdź, których leków może zabraknąć w aptekach.

📢 Mamy to! Manul Magellan z Poznania wygrywa. Magellan najważniejszym i najpiękniejszym manulem świata 2023 Manul Magellan, mieszkaniec poznańskiego zoo, wygrywa plebiscyt. 12 grudnia po godz. 18:00 został ogłoszony najważniejszym i najpiękniejszym manulem świata 2023!

📢 Wygrywali olimpiady i konkursy. Zostali wyróżnieni: uczniowie i studenci ze stypendiami od marszałka województwa 132 uczniów i studentów zostało we wtorek 12 grudnia stypendystami Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Marszałek przyznał im stypendia naukowe za sukcesy związane z nauką. 📢 Fabryka narkotyków w Koninie? CBŚ, policja i ratownicy chemiczni pracują już czwarty dzień. Zobacz zdjęcia Już czwarty dzień w Pątnowie, dzielnicy Konina, trwają czynności, które na razie owiane są tajemnicą. Na miejscu pracują funkcjonariusze CBŚ, policjanci z Bydgoszczy i ratownictwo chemiczne. Choć policja na razie nie udziela informacji o tamtejszych działaniach, to udało nam się dotrzeć do nieoficjalnego źródła. Dowiedzieliśmy się, że w tym miejscu działała fabryka narkotyków, a dokładnie metamfetaminy, czyli tak zwanego „kryształu”.

📢 Tajemnicze drzwi w centrum Poznania. Wiemy, dokąd prowadzą! Oto wyjątkowe zdjęcia ze środka Niewiele osób wie, że pod Wzgórzem Przemysła w centrum Poznania znajdują się tunele, które podczas II wojny światowej służyły jako schrony przeciwlotnicze. Dziś są one zamknięte i niedostępne dla zwiedzających. Prowadzą do nich niepozorne drzwi. Mamy zdjęcia ze środka!

📢 Najnowsze czołgi Abrams są już w Poznaniu. "Amerykanie ufają naszemu profesjonalizmowi" Pięć amerykańskich czołgów Abrams, z najnowszej partii dostaw do Polski, przyjechało we wtorek o godz. 9.00 do poznańskich Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych. W ciągu dnia ma dojechać siedem następnych wozów, które będą przygotowywane do przekazania polskim żołnierzom. 📢 Tramwaje wracają na trasę kórnicką w Poznaniu. Znamy datę! "Remonty torowisk nie skończą się nigdy" Tramwaje w Poznaniu wracają na trasę kórnicką i do centrum miasta. Na konferencji prasowej przedstawiciele urzędu miasta zdradzili datę. Uczulają jednak, że to nie koniec remontów - przed nami nasadzenia zielonego torowiska i krzewów. 📢 Kluby z Hiszpanii zainteresowane wielkim talentem Warty Poznań. Był też przymierzany do Lecha Kajetan Szmyt zdobył bardzo ważną bramkę w meczu Warty Poznań z Pogonią Szczecin (3:3). Gol młodzieżowca Zielonych być może był nad wyraz wyjątkowy. Po pierwsze dał poznaniakom cenny punkt, a po drugie to trafienie mogło być jego ostatnim golem w barwach warciarzy. 21-latkiem mają interesować się kluby z Półwyspu Iberyjskiego, choć sam zainteresowany zaprzecza i powątpiewa.

📢 Pasażerka skarży się na tłok w pociągu jadącym do Poznania. "Konduktor cały czas upychał pasażerów". Koleje Wielkopolskie nie widzą problemu Kiedy dojechaliśmy do następnej stacji w Stęszewie, był problem, żeby wszyscy wsiedli do pociągu. Konduktor cały czas upychał pasażerów, mimo że nie było już miejsca - skarży się pani Ewelina, która w sobotę podróżowała pociągiem Kolei Wielkopolskich. Spółka komentuje sprawę.

📢 Bożonarodzeniowy jarmark w Szreniawie pod Poznaniem. Zobacz zdjęcia! Na coroczny Jarmark Bożonarodzeniowy zaprosiło w niedzielę Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. Nasz redakcyjny fotoreporter odwiedził to wydarzenie. Nie zabrakło tam tłumów odwiedzających! 📢 Rolnik szuka żony: Ania Bardowska dekoruje dom na Święta! Zobacz galerię zdjęć Rolnik szuka żony: Ania Bardowska dekoruje dom na Święta! Zobacz galerię zdjęć. Ania i Grzegorz Bardowscy połączyli swoje życiowe drogi na planie drugiej edycji programu "Rolnik szuka żony". Od tamtego momentu para zdobyła serca widzów, utrzymując niezmiennie wysoką popularność i zdobywając sympatię fanów. Ich życie pełne jest wyjątkowych chwil, które z radością dzielą się z publicznością za pośrednictwem mediów społecznościowych.

📢 Oto jakie rzeczy można kupić od wojska! Sprzęt na sprzedaż od Agencji Mienia Wojskowego. Militaria, odzież, i akcesoria codziennego użytku Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje sprzęt i akcesoria. Niektóre z tych rzeczy można kupić w dobrej jakości, po okazyjnej cenie. Jakie przedmioty konkretnie sprzedaje wojsko? Sprawdź listę rzeczy, które można nabyć od Agencji Mienia Wojskowego!

📢 Czy to oni będą warci miliony? Na nich warto zwrócić uwagę - podsumowanie rundy jesiennej w wykonaniu młodych zawodników Lecha Poznań Akademia Lecha Poznań rundę jesienną może zaliczyć do udanych i niezwykle intensywnych. Kilku młodych zawodników Kolejorza wyróżniało się w sposób szczególny na drugoligowych boiskach, a także w Centralnej Lidze Juniorów. Dodatkowo, podopieczni trenera Bartosza Bochińskiego rywalizowali z FC Nantes w młodzieżowej Lidze Mistrzów. Niektórzy z lechitów zaprezentowali się z dobrej strony również w młodzieżowych kadrach narodowych. Czas na podsumowanie postawy najbardziej perspektywicznych, utalentowanych piłkarzy Akademii Lecha Poznań w rundzie jesiennej.

📢 Oto Conan Kaźmierski, syn Królowej Życia - tak mieszka i żyje. Zobaczcie zdjęcia gwiazdy TTV Conan Kaźmierski jest synem Dagmary Kaźmierskiej, niekwestionowanej gwiazdy programu "Królowa życia" w TTV. Występował w wielu odcinkach tego kultowego reality show. Widzowie widzieli jak zmieniał się przez lata. Dziś studiuje medycynę. Był też właścicielem lodziarni na Stabłowicach we Wrocławiu. Zobaczcie, jak mieszka i żyje Conan Bestia Kaźmierski. 📢 Próbna matura 2023/2024: Język angielski. Oto poprawne odpowiedzi i arkusze CKE! Sprawdź, jakie zadania były na próbnej maturze 8 grudnia Próbna matura 2023/2024 z języka angielskiego już za uczniami! Choć egzaminy maturalne odbędą się dopiero w przyszłym roku, to szkoły już przygotowują uczniów na ten ważny egzamin. Od 6 do 8 grudnia 2023 roku odbywać się będą w szkołach tzw. próbne matury. Zobacz arkusze CKE do testów z języka angielskiego! Mamy też odpowiedzi do próbnej matury z języka angielskiego! Odpowiedzi znajdują się pod arkuszami.

📢 Paznokcie kocie oko to niezwykły manicure. To zdobienie wygląda obłędnie i jest łatwe w wykonaniu. Zobacz, jak je zrobić krok po kroku Paznokcie kocie oko to stylowy i modny manicure. Jak wygląda? Przypomina trójwymiarową świetlistą smugę. Zobacz, jak wyglądają paznokcie kocie oko, a już nigdy nie będziesz chciała mieć inaczej pomalowanych pazurków. Nic w tym dziwnego, to zdobienie ma coś w sobie magnetycznego! Nie tylko dlatego, że do jego wykonania trzeba użyć specjalnej blaszki magnetycznej, ale i z tego względu, że jest piękny.

📢 Próbna matura 2023/2024: Matematyka. Poprawne odpowiedzi i arkusze CKE! Sprawdź, jakie zadania były na próbnej maturze Choć egzaminy maturalne odbędą się dopiero w przyszłym roku, to szkoły już przygotowują uczniów na ten ważny egzamin. Od 6 do 8 grudnia 2023 roku odbywać się będą w szkołach tzw. próbne matury. Zobacz arkusze CKE oraz poprawne odpowiedzi do testów z matematyki!

📢 Firmowe życzenia świąteczne i kartki do wysłania na Boże Narodzenie! Oficjalne życzenia świąteczne dla pracowników i klientów biznesowych Zastanawiasz się, czego życzyć pracownikom? A może czego życzyć klientom? Boże Narodzenie 2023 coraz bliżej i pewnie jak co roku szukasz odpowiedzi na te pytania. Mamy dla Ciebie gotowe życzenia bożonarodzeniowe dla pracowników, klientów, współpracowników i partnerów biznesowych. Zobacz najlepsze życzenia na Boże Narodzenie! Firmowe, biznesowe, poważne, eleganckie. Pobierz gotowe kartki do wysłania na Święta w email i SMS. 📢 Tak wyglądał Poznań w PRL. Zobacz 50 wyjątkowych zdjęć. Zakręci ci się łezka w oku! Te zdjęcia wiele osób obejrzy z łezką w oku. Zapraszamy na niezapomnianą podróż w czasie do Poznania lat 60., 70. i 80. Pamiętasz, jak wyglądało miasto w PRL-u? Oglądając te fotografie, wielu z Was z pewnością się wzruszy. W naszej galerii znajdziecie miejsca, które poznaniacy wspominają z sentymentem, między innymi kultową Adrię, pływalnię przy ul. Niestachowskiej, Cyrk Olimpia i wiele innych. Miłego oglądania!

📢 Paznokcie na święta: czerwone, białe, srebrne, złote, butelkowa zieleń - poznaj świąteczne trendy na 2023 rok Paznokcie na święta: czerwone, białe, srebrne, złote - poznaj świąteczne trendy na 2023 rok. Święta Bożego Narodzenia to magiczny czas pełen radości, ciepła i wyjątkowych chwil spędzonych w gronie najbliższych. To również moment, kiedy dbamy o każdy szczegół naszego wyglądu, w tym niezaprzeczalnie paznokcie, które stanowią uroczy dodatek do świątecznej stylizacji. W roku 2023 panują nowe trendy, które przynoszą świeżość i nowoczesność do tradycyjnych motywów świątecznych. Czerwone, białe, srebrne i złote odcienie zyskują nowe oblicza, tworząc inspirujące kompozycje na naszych dłoniach. Przygotujmy się na niezapomniane święta, otulając nasze paznokcie magią świątecznej atmosfery!

📢 Te drogi ekspresowe w Wielkopolsce powstaną w najbliższych latach. Sprawdź, gdzie dojedziesz jeszcze szybciej Choć w ciągu ostatnich kilkunastu lat zbudowano wiele kilometrów dróg ekspresowych w Wielkopolsce, do niektórych miast dojazd wciąż jest bardzo powolny. Na szczęście GDDKiA planuje dalsze przebudowy szlaków komunikacyjnych w regionie. Zobaczcie o jakie fragmenty dróg chodzi!

📢 PLEBISCYT SPORTOWY 2023 Głosowanie trwa! Finał powiatowy coraz bliżej. Oddaj swój głos na najlepszych sportowców, trenerów i drużyny Rozpoczęliśmy kolejną edycję Plebiscytu Sportowego. Jak w ubiegłych latach nagrody zostaną przyznane najpierw w każdym mieście i powiecie, później w skali województwa, a następnie w wielkim ogólnopolskim finale. Partnerem Plebiscytu Sportowego 2023 jest ORLEN - największy sponsor polskiego sportu zawodowego i amatorskiego. 📢 Znaczki pocztowe z PRL - aktualne ceny i zdjęcia. Tyle są warte najdroższe unikaty i kolekcje Stare znaczki pocztowe z czasów PRL są dziś na wagę złota. Można je sprzedać i dostać za nie sporą sumę. Kiedyś było to modne hobby - dziś to prawdziwy skarb. Polskie, zagraniczne, z PRL-u, a nawet przedwojenne –niektóre są warte majątek. Zobacz najdroższe oferty sprzedaży starych znaczków pocztowych na portalu OLX.

📢 Te samochody kradną najczęściej w Wielkopolsce! Sprawdź, jakie modele padają łupem złodziei Poznań jest drugim miastem w Polsce - zaraz po Warszawie - pod względem kradzieży samochodów. Jakie modele aut najczęściej znikają sprzed bloków i posesji? Niektóre popularne marki mogą zaskoczyć. Zobacz w galerii, jakie samochody najczęściej padają łupem złodziei w Wielkopolsce. 📢 Te znane marki padają łupem złodziei. Zobacz, które popularne auta kradną najczęściej Chociaż skala kradzieży aut w Polsce na przestrzeni lat się zmniejszyła, przestępczy proceder nadal trwa. Według policyjnych statystyk z 2022 roku, Poznań - zaraz po Warszawie - uplasował się na drugim miejscu w kraju. Giną luksusowe pojazdy, ale też te bardziej zwyczajne. Jakie modele tanich aut najczęściej znikają sprzed bloków i posesji w Wielkopolsce? Sprawdź w galerii.

📢 Tak przez lata wyglądał Dom Studencki Jowita. Stał się ikoną Poznania! Zobacz archiwalne zdjęcia Kultowy Dom Studencki Jowita przez lata stał się ikoną miasta Poznania. Odwiedzało go mnóstwo znanych osób, a w trakcie swojej edukacji mieszkało w niej wiele pokoleń studentów. Dziś już wiadomo, że popularne "Akumulatory" zostaną sprzedane. 📢 Studniówka 2022: XVII LO w Poznaniu bawiło się w hotelu Mercure [ZDJĘCIA] "Już za rok matura, za pół roku, coraz bliżej...!" W piątek, 12 lutego, odbyła się studniówka XVII LO w Poznaniu. Uczniowie klas maturalnych bawili się w hotelu Mercure. Na miejscu był nasz fotoreporter. Zobaczcie zdjęcia ze studniówki XVII Liceum Ogólnokształcącego. Wszystkim uczniom życzymy powodzenia na maturze! 📢 Maciej Rembarz - poeta handlujący na Jeżyckim: czasem mam leciutkie ataki Maciej Rembarz poeta, był nauczycielem, hodował owce, był wizytatorem szkolnym, pracował w zoo , a od kilku miesięcy jest straganiarzem. Miał stragan na rynku Bernardyńskim, od kilku tygodni ma kiosk na rynku Jeżyckim, gdzie swoimi doświadczeniami podzielił się ze Stefanem Drajewskim

Wideo Sachajko o pracy Hołowni. Jest jak u Barei