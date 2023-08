Przegląd prasy 16.08.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 15.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najnowsze wiadomości z Poznania - 15.08.2023. Co dzieje sie w mieście?”?

Prasówka 16.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Najnowsze wiadomości z Poznania - 15.08.2023. Co dzieje sie w mieście? Jakie są najnowsze informacje na temat Poznania? Czy szykują się jakieś remonty i zmiany? Co dzieje się w mieście? Obserwujemy profil na Facebooku Urzędu Miasta Poznań, dzięki czemu w naszym artykule znajdziesz najnowsze materiały na ten temat. Warto wiedzieć, co słychać w Poznaniu.

📢 Te muzea w Poznaniu zwiedzisz za darmo. Zobacz, gdzie warto się wybrać. Oto dni bezpłatnego zwiedzania! Muzea w Poznaniu można odwiedzić też za darmo! Kilka instytucji w swojej ofercie proponuje bezpłatne zwiedzanie. Sprawdź, co i w jakich dniach możesz zobaczyć za darmo. 📢 Tak wyglądał Poznań z lotu ptaka. Oto miasto z pokładu sterowca ponad 15 lat temu! Poznań z lotu ptaka zachwyca. Przekonasz się o tym oglądając zdjęcia z pokładu sterowca. Zapraszamy w podniebną podróż po stolicy Wielkopolski. Tak wyglądało miasto z góry ponad 15 lat temu. Jak bardzo zmienił się od tamtego czasu Poznań? Zobacz galerię i sprawdź.

Prasówka 16.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 10 niesamowitych miejsc w Wielkopolsce. Są idealne na wycieczkę! Znasz je? Poleca je blog Addicted2travel.pl Szukasz ciekawego miejsca na krótki wypad w Wielkopolsce? Autorzy bloga Addicted2travel.pl polecają 10 niesamowitych miejsc w województwie wielkopolskim, gdzie warto wybrać się na wycieczkę. Mało kto je zna! Poznaj je w naszej galerii.

📢 O jego pracach pisał cały świat! Upiększają miasto, a grafficiarz zyskuje na popularności. Gdzie można zobaczyć prace Kawu w Poznaniu? Grafficiarz Kawu zyskuje na popularności, a jego prac w stolicy Wielkopolski z każdym miesiącem przybywa. Podziwiać je można na różnych poznańskich ulicach. Media nie tylko polskie, ale też zagraniczne, dużo pisały o artyście w kontekście jego antywojennych murali. Chwilę po wybuchu wojny w Ukrainie namalował przy ul. Hetmańskiej dzieło przedstawiające Władimira Putina, jako Voldemorta (słynną, złą postać z serii o Harrym Potterze), a następnie zamalował go, żeby przedstawić Wołodymyra Zełenskiego, przypominającego swoim wyglądem Harry’ego Pottera – postać, która w finale pokonuje złego czarnoksiężnika. Antywojenna działalność to niejedyny aspekt zróżnicowanej twórczości Kawu. Zobaczcie naszą galerię z pracami autora! 📢 Tak wygląda dziś Scott Eastwood, syn Clinta Eastwooda. Sprawdź, czy jest podobny do ojca. Zobaczcie zdjęcia [16.08.2023] Oto syn Clinta Eastwooda - Scott Eastwood. Ma już 37 lat. Jest podobny do ojca? Zobaczcie zdjęcia! Scott Eastwood jest jednym z siedmiorga dzieci Clinta Eastwooda. Podobnie jak ojciec, jest aktorem. Grał między innymi w filmach "Legion samobójców" oraz "Szybcy i wściekli 8". Zobaczcie, jak dziś wygląda Scott Eastwood, syn Clinta Eastwooda. Mamy zdjęcia!

📢 Oto Katarzyna Skrzynecka w stroju kąpielowym. Zobaczcie jej zdjęcia z wakacji na Sardynii! [16.08.2023] Oto Katarzyna Skrzynecka w stroju kąpielowym. "Trzeba umieć ładnie i z gracją nosić takie ciało" - tłumaczy i życzy miłych wakacji zarówno grubszym, jak i chudszym. Katarzyna Skrzynecka z mężem i córką spędzili wakacje na Sardynii. Aktorka pokazała się w stroju kąpielowym, czym wzbudziła emocjonalne reakcje internautów. - Moja mama, która była babeczką o znacznie jeszcze okrąglejszych wymiarach niż ja, zawsze mawiała: "Grubsza wcale nie musi oznaczać nieapetyczna" - napisała na Instagramie Katarzyna Skrzynecka. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Tak wygląda dom żony Dariusza z "Sanatorium miłości". Zobacz zdjęcia! [16.08.2023] Tak wygląda dom Joli z Inowrocławia, żony Dariusza z "Sanatorium miłości"! Dariusz Kosiec z "Sanatorium miłości" oraz Jola z Inowrocławia są ostatnio na ustach całej Polski. Wszystko za sprawą ślubu, który relacjonowały niemal wszystkie media. Dariusz na co dzień mieszka w Norwegii. Aktualnie przebywa u swojej małżonki. Jest aktywny na Instagramie. Dzięki temu wiemy, jaki dom ma Jola z Inowrocławia. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Tak żyje Sylwia Peretti z programu "Królowe życia" w TTV. Zobaczcie zdjęcia Tak wygląda luksusowe życie Sylwii Peretti z "Królowych życia" w TTV. Miała epizod w "Kuchennych rewolucjach" w TVN, dziś ma własne perfumy. Jest ulubienicą paparazzich. - Codziennie czerpię radość z tego, co mam, celebruję swoje życie - napisała kiedyś na Instagramie. Zobaczcie, jak żyje Sylwia Peretti. 📢 Oto miejsca, w których kręcono zdjęcia do filmu "Znachor." Można je zobaczyć. Mamy zdjęcia [16.08.2023] Oto miejsca, w których kręcono film "Znachor" w reżyserii Jerzego Hoffmana. To jeden z ulubionych filmów polskich widzów. Wspaniałe role odegrali w nim Jerzy Bińczycki, Anna Dymna i Tomasz Stockinger. Wkrótce na platformie sreamingowej Netflix będziemy mogli oglądać nową wersje tego filmu. Tymczasem Sławomir Szeliga z Inowrocławia wraz z rodziną postanowił odwiedzić miejsca, w których kręcono pierwszą, kultową wersję. Zobaczcie, jak wyglądają miejsca, w których kręcono film "Znachor".

📢 W tych miastach w Wielkopolsce jest najwięcej niezamężnych kobiet [16.08.2023] Mówi się, że pokolenie 30 + jest pokoleniem singli. Rzeczywiście z roku na rok ich przybywa. Z danych GUS wynika, że co trzecia osoba w Polsce jest samotna. Coraz więcej mężczyzn i kobiet decyduje się na życie w pojedynkę. Sprawdziliśmy, w jakich miastach w Wielkopolsce jest najwięcej singielek, gdzie najmniej kobiet decyduje się na zamążpójście, gdzie statystycznie jest największy odsetek panien. Okazuje się, że na czele ogólnopolskiej listy jest Poznań!

📢 Tak wyglądają synowie Pierce'a Brosnana. Są przystojni jak ojciec i pracują w modelingu. Zobaczcie zdjęcia! [16.08.2023] Oto synowie Pierce'a Brosnana. Są przystojni i są modelami. Pierce Brosnan to jeden z najpopularniejszych współczesnych aktorów. Najbardziej znany jest z serii filmów, w których zagrał Jamesa Bonda: "GoldenEye", "Jutro nie umiera nigdy", "Świat to za mało" i "Śmierć nadejdzie jutro". Z dziennikarką Keely Shaye Smith ma dwóch synów, obaj są modelami. Zobaczcie, jak wyglądają Dylan i Paris Brosnan.

📢 Tak wygląda dziś Trudie Styler, żona Stinga. Ma już 69 lat. Zobaczcie zdjęcia! [16.08.2023] Oto Trudie Styler, żona Stinga. Jest aktorką i producentką z Anglii, a prywatnie żoną Stinga, jednego z największych i najpopularniejszych dziś piosenkarzy na świecie. W tym roku skończyła 69 lat. Zobaczcie, jak dziś żyje i wygląda Trudie Styler, żona Stinga. 📢 Tak wyglądał ślub i wesele Iwony i Gerarda z "Sanatorium miłości". Gdzie i kiedy miesiąc miodowy? Zobaczcie zdjęcia! [16.08.2023] Tak wyglądał ślub i wesele Iwony i Gerarda z "Sanatorium miłości". Iwona i Gerard są już po ślubie. Uroczystości ślubne odbyły się 5 sierpnia na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Niepołomicach. Na weselu, również w zamkowej sali, bawiło się około 70 gości. Wśród nich była też Marta Manowska, prowadząca program "Sanatorium miłości" w TVP 1. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Tak wyglądają wnętrza domu Justyny Steczkowskiej pod Warszawą. Zobaczcie zdjęcia! [16.08.2023] Tak wygląda dom Justyny Steczkowskiej. Polska piosenkarka wraz z mężem Maciejem Myszkowskim i rodziną mieszkają pod Warszawą. Artystka jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Od czasu do czasu pokazuje wnętrza swojego domu. Dzięki temu wiemy, jak mieszka. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Tak żyje dziś Dariusz z Sanatorium miłości. Już po ślubie. Partnerkę poznał dzięki programowi w TVP 1. Zobaczcie zdjęcia [16.08.2023] Kim jest Dariusz Kosiec? Mieszka w Norwegii. Wziął udział w ostatniej edycji "Sanatorium miłości". W programie nie znalazł ukochanej, choć bardzo zabiegał o względy Anity z Bydgoszczy. Jednak dzięki programowi poznał Jolę z Inowrocławia. Oświadczył się jej, a ona przyjęła oświadczyny. Ślub odbył się w piątek, 28 lipca, w ogrodzie "Jaśminowego Gaju" pod Inowrocławiem. Zobaczcie, jak Dariusz z "Sanatorium miłości" spędzał czas w Inowrocławiu i Kruszwicy.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Conan Kaźmierski, syn "Królowej Życia". Zobaczcie zdjęcia gwiazdy TTV [16.08.2023] Conan Kaźmierski jest synem Dagmary Kaźmierskiej, niekwestionowanej gwiazdy programu "Królowa życia" w TTV. Występował w wielu odcinkach tego kultowego reality show. Widzowie widzieli jak zmieniał się przez lata. Dziś studiuje medycynę i jest właścicielem lodziarni na Stabłowicach we Wrocławiu. Zobaczcie, jak mieszka i żyje Conan Bestia Kaźmierski. 📢 Oto najdziwniejsze i najbardziej oryginalne nazwiska w Wielkopolsce. Sprawdź listę! [16.08.2023] Oto lista najdziwniejszych nazwisk w województwie wielkopolskim! Sporządziliśmy ją w oparciu o dane przygotowane przez Ministerstwo Cyfryzacji. Stworzyliśmy zestawienie zawierające najdziwniejsze nazwiska w Wielkopolsce. Co ciekawe, nosi je zaledwie kilkoro mieszkańców regionu. Jesteście ciekawi, czy nazwisko Waszego sąsiada znalazło się w tym gronie? Sprawdźcie naszą listę!

📢 Tak mieszkają dziś Iwona Mazurkiewcz i Gerard Makosz z Sanatorium miłości. Oto zdjęcia! [16.08.2023] Tak żyją i mieszkają Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości". Iwona Mazurkiewcz i Gerard Makosz przygotowują się do ślubu. Już od czterech lat są parą. Żyją i mieszkają razem. Mimo iż sporo podróżują, najlepiej się czują w domu Iwony w Radomsku. Zobaczcie, jak mieszka jedyna jak dotąd para z "Sanatorium miłości", która stanie na ślubnym kobiercu.

📢 Oto najpiękniejsze zamki w Wielkopolsce. Warto je odwiedzić w długi sierpniowy weekend! Wielkopolska to nie tylko historyczne serce naszego kraju. W regionie znajdziemy też wiele bardzo starych budowli, w tym bardzo długo używanych zamków. Sprawdź, gdzie najlepiej udać się w długi, sierpniowy weekend, by zwiedzić najpiękniejsze zamki w regionie. 📢 Nie żyje Romuald Szaj, wielki animator kolarstwa i twórca Kolarskich Czwartków. Dzięki niemu Tour de Pologne zawitało do Poznania Jeszcze niedawno cieszył się z tego, że po 16 latach Tour de Pologne zawitał do Poznania, a dziś nie ma go już między nami. W wieku 72 lat zmarł Romuald Szaj, wielki miłośnik kolarstwa, twórca Kolarskich Czwartków na Torze Poznań.

📢 Najwyżej oceniane hotele w Poznaniu. Tam nie zawiedziesz się jakością wypoczynku Planujesz wycieczkę do Poznania, ale nie wiesz gdzie się zatrzymać? Żaden problem! W naszym mieście każdy znajdzie miejsce dla siebie. Skorzystać można zarówno z usług pięciogwiazdkowych, ekskluzywnych hoteli, jak i ich mniejszych odpowiedników o nieco niższym standardzie, lecz i bardziej przystępnych cenach. 📢 Ukochane Józefa Wojciechowskiego. Szef JW Construction ma słabość do pięknych i dużo młodszych modelek Józef Wojciechowski zawsze lubił się otaczać młodymi i pięknymi kobietami i to właśnie za ich sprawą stał się obiektem zainteresowań mediów plotkarskich. Były prezes Polonii Warszawa był dwukrotnie żonaty. Obecnie szef JW Construction związany jest z młodszą o 48 lat Patrycją Tuchlińską. Łącznie jest ojcem trzech synów i trzech córek. 📢 Tak Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski spędzali wakacje w Turcji i Grecji. Zobaczcie zdjęcia! Tak wakacje mieli Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski. Już dwukrotnie wypoczywali za granicą. Byli w Turcji i w Grecji. Oboje uwielbiają lato. Zachęcają do tego, by cieszyć się życiem i podróżować na własną rękę. Zobaczcie, jak wypoczywają na wakacjach Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski. Mamy zdjęcia!

📢 To się dzieje z organizmem, gdy jesz borówki. Takie są skutki jedzenia borówek Sierpień to czas borówki. Owoce jagodowe to według dietetyków jedne z najzdrowszych owoców. Szczególnie borówki mają wiele wartości odżywczych i właściwości prozdrowotnych, Oto jakie są zalety jedzenia borówek. Zobacz, jak wpływają na organizm. 📢 Śmiertelny wypadek na DW190 w powiecie wągrowieckim. Zginęły dwie kobiety Dwie kobiety zginęły w wypadku, do jakiego doszło we wtorek po południu w powiecie wągrowieckim. Autem podróżowały trzy osoby. Kierowca został zabrany do szpitala. 📢 Piknik historyczno-wojskowy w Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu. Mnóstwo atrakcji! W Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu (ul. 3 Pułku Lotniczego 4) odbył się piknik historyczno-wojskowy. To część poznańskich obchodów święta Wojska Polskiego i przypadającej tego dnia 103. rocznicy zwycięskiej Bitwy Warszawskiej.

📢 Strajkują piloci znanego przewoźnika. Odwołane loty z Ławicy i do Poznania Wtorkowe loty do Poznania z lotniska Bruksela-Charleroi (godz. 18:50) oraz zaplanowany na godzinę 22:40 lot z Poznania zostały odwołane. Z powodu protestów pilotów irlandzkiego przewoźnika Ryanair. 📢 Problemy hydrologiczne w Poznaniu. Wysycha rzeka. Co to oznacza dla miasta? Niestety sytuacja hydrologiczna także w samym Poznaniu jest bardzo zła. Najlepiej świadczy o tym stan rzeki Cybiny, o której już niedługo możemy zapomnieć. Odnoga Warty poważnie zarasta i coraz szybciej wysycha, tracąc swój nurt. 📢 Święto Wojska Polskiego w Poznaniu. Uroczystości na placu Wolności. Zobacz wideo i zdjęcia Uroczystości na placu Wolności w Poznaniu z udziałem jednostek wojskowych Garnizonu Poznań oraz Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych były głównym punktem obchodzonego 15 sierpnia w całej Polsce Święto Wojska Polskiego w rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej.

📢 Kuchnia PRL. Tak wyglądała dawniej. Pamiętasz te meble, sprzęt i gadżety? Zobacz zdjęcia! Wielu z sentymentem powraca do czasów PRL, a i moda na sprzęt i meble z lat 60, 70. i 80. powraca. Oto jak w tamtych czasach wyglądały kuchnie naszych mam i babć. Niektórzy nadal pamiętają smak ciasta z prodiża, mleka prosto z kanki, a nawet piją kawę „plujkę” z koszyczka. Jak wtedy wyglądały kuchnie? Jakie królowały meble, sprzęt i gadżety? 📢 Tak wyglądają najgroźniejsi przestępcy w Polsce. Oni są poszukiwani za zabójstwa. Zobacz zdjęcia! Prezentujemy zdjęcia, nazwiska i listy gończe najgroźniejszych przestępców w Polsce. Wszyscy są poszukiwani w związku z zabójstwami. Policja opublikowała ich wizerunki i prosi o pomoc w poszukiwaniach. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na ich temat, to koniecznie skontaktuj się z policją. Wszystkie dane kontaktowe znajdziesz w galerii. Zdjęcia poszukiwanych przestępców pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 13 czerwca 2023 roku. Zobacz w galerii zdjęcia i listy gończe poszukiwanych zabójców, którzy są na wolności. Uwaga: oni są brutalni i bardzo niebezpieczni!

📢 Szalone lata 90. w Poznaniu na zdjęciach. Tak kiedyś wyglądało miasto! Rozpoznajesz te miejsca? Poznań w latach 90. wyglądał zupełnie inaczej niż obecnie. Nie było wtedy jeszcze galerii handlowych i biurowców. Po mieście jeździły zabytkowe już obecnie tramwaje, a ulice były mniej zakorkowane. Niektórych obiektów już nie ma, a niektóre - jak straszyły - tak straszą nadal. Zapraszamy Was na sentymentalną podróż w czasie. Oto zwariowane lata 90. minionego wieku w Poznaniu na zdjęciach. Zobacz, jak wyglądało wtedy miasto! 📢 Wypadek w powiecie gnieźnieńskim. Samochód osobowy uderzył w drzewo. Jedna osoba trafiła do szpitala Wypadek w powiecie gnieźnieńskim. Samochód osobowy uderzył w drzewo. Do zdarzenia doszło między Gorzykowem a Królewcem w poniedziałek, 14 sierpnia przed godziną 15:00. 📢 Kasety magnetofonowe z PRL przeżywają prawdziwy renesans. Niektóre są wiele warte! Masz w kartonach takie kolekcje? Kasety magnetofonowe były w latach 80. i 90. jednym z najpopularniejszych nośników muzycznych. Po 2000 roku, wyparte przez płyty CD, trafiły do najgłębszych zakamarków naszych mieszkań. Dziś po dekadach przeżytku młodzi odkrywają je na nowo. Skąd moda na powrót kaset magnetofonowych? Ile dzisiaj są warte?

📢 Jedyny taki zabytek w Polsce z Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu będzie uszkodzony. Dlaczego? Walczył z rosyjskimi czołgami w największej bitwie pancernej świata na Łuku Kurskim, wygląda jakby dopiero co opuścił linię produkcyjną zakładów Daimler Benz, jest sprawny - jeździ, a do tego jest najlepiej zachowanym i odrestaurowanym czołgiem tego typu w Polsce. Niestety - za kilka dni będzie... dekompletowany, pozbawiany części! Poznańscy muzealnicy obiecują, że w przyszłości czołg wróci na ekspozycję, ale trzeba będzie znowu włożyć wiele pracy i środków w jego kolejną odbudowę.

📢 Paznokcie na lato 2023 wzory i inspiracje. Pastelowe, neonowe, ombre, french - zobacz pomysły na letni i kolorowy manicure 15.08.2023 Szukasz pomysłu na letni i kolorowy manicure? Przygotowaliśmy TOP 25 modnych wzorów na paznokcie hybrydowe idealnych na słoneczne dni. Zobacz co jest modne wśród użytkowniczek PINTERESTA.

📢 Oto ulgi, które przysługują osobom po 60. roku życia. Aż tyle można zaoszczędzić Seniorzy to grupa w społeczeństwie, która zapracowała już na wiele przywilejów. Po 60. roku życia przysługuje całkiem sporo zniżek, z których warto korzystać, dzięki czemu możemy zaoszczędzić sporo pieniędzy. Jak się okazuje wielu seniorów nie wie że mają prawo do wielu ulg, dlatego przygotowaliśmy ściągę dotycząca obowiązujących zniżek w 2023 roku. 📢 Oto najstarsze miasta w Wielkopolsce. Zyskały prawa miejskie w XIII wieku. Warto je odwiedzić! Sprawdź ranking starych miast. Znasz je? Wiele miast w województwie wielkopolskim pamięta odległą historię. Które z nich najwcześniej otrzymały prawa miejskie? Oto najstarsze miasta w Wielkopolsce - zobacz je w naszej galerii. 📢 Te zabawki z PRL są warte fortunę! Kiedyś były hitem, dziś poszukują ich kolekcjonerzy. Zabawki warte majątek 15.08.2023 Te zabawki z PRL mogą być warte fortunę! Przedmioty z czasów PRL cieszą się rosnącą popularnością i chętnie są poszukiwane przez kolekcjonerów, którzy są w stanie zapłacić za nie majątek. Dla części osób z pewnością będzie to sentymentalny powrót do przeszłości, dla innych argument, by zrobić w swoim domu porządki i poszukać przedmiotów z czasów PRL. Wśród nich znajdują się m.in. zabawki, jak samochodziki, lalki, maskotki, lokomotywy. Zobaczcie, czym bawiono się w czasach PRL i jakie ceny osiągają obecnie zabawki z PRL na portalach aukcyjnych.

📢 Warta Poznań - Ruch Chorzów 2:2. Szkoda przespanej końcówki. Zobacz, jak oceniliśmy Zielonych Warta Poznań w 4. kolejce ekstraklasy zremisowała z beniaminkiem Ruchem Chorzów 2:2 (2:1). Zieloni długo mecz mieli pod kontrolą, prowadzili do przerwy, ale w 83 min. dali sobie wbić wyrównującego gola. Była duża szansa na komplet punktów, podopieczni Dawida Szulczka muszą zadowolić się jednym. 📢 Warta Poznań remisuje z Ruchem Chorzów 2:2. Lis wypada za bandy reklamowe, a Szymonowicz trafia do szpitala Warta Poznań może dopisać kolejny punkt do swojego konta. W poniedziałkowy wieczór podopieczni trenera Dawida Szulczka zremisowali z Ruchem Chorzów 2:2 (2:1). Pomimo przewagi Zielonych oraz kontroli w tym spotkaniu, poznaniakom nie udało się zgarnąć kompletu punktów i dołączyć do ligowej czołówki. Mecz miał niecodzienny przebieg. Zieloni już w pierwszej połowie musieli dokonać dwóch wymuszonych zmian, a spotkanie przypominało niekiedy pojedynek bokserski.

📢 Syn znęcał się nad matką w Międzychodzie. Dostał nakaz natychmiastowego opuszczenia domu 53-letni mężczyzna stosował przemoc psychiczną i fizyczną wobec matki. Policjanci z Międzychodu wydali mu nakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania oraz zakaz zbliżania się do domu i jego bezpośredniego otoczenia. 📢 Oto nieoczywiste miejsca do odpoczynku w Poznaniu. Wśród nich są wyjątkowe parki i place zabaw. Warto się wybrać! Poznań słynie z pięknych i dużych parków. W mieście nie brakuje jednak też tych mniej oczywistych miejsc idealnych do odpoczynku i ucieczki od zgiełku. Są wśród nich wyjątkowe parki i atrakcyjne place zabaw. Poznaj je w naszej galerii. Warto je odwiedzić! 📢 Nowy amfiteatr w Czarnkowie. "Przypomina ten z Sopotu" W Czarnkowie na miejscu starego amfiteatru z czasów PRL stanął nowy obiekt z aż dwiema zadaszonymi scenami i widownią na prawie 2 tysiące osób.

📢 „Woda nadaje się do spożycia tylko po przegotowaniu”. Sanepid wydał komunikat dotyczący jakości wody z wodociągu Gizałki Problemy z wodą w gminie Gizałki. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie wydał komunikat dotyczący jakości wody z wodociągu zaopatrującego 13 miejscowości. Woda nadaje się do spożycia tylko po przegotowaniu. 📢 Tajemnicze krzyżyki i kółka – tak złodzieje oznaczają nasze domy. Co zrobić, gdy zauważymy dziwne znaki na drzwiach lub wycieraczce? Okazja czyni złodzieja, a nie ma lepszej jak wakacyjne urlopy czy przedłużone weekendy. Żeby ułatwić sobie prace, włamywacze oznaczają mieszkania lub domy, które ich zadaniem warte są odwiedzenia. Po czym rozpoznać, że nasza nieruchomość została wytypowana przez złodzieja? Dowiedz się, jakimi posługują się znakami i co zrobić, aby uchronić swój dobytek przed grabieżą.

📢 Nowy nabytek rozpoczyna w Lechu Poznań treningi. Irańczyk będzie na razie brał udział w indywidualnych zajęciach Nowy nabytek Lecha Poznań, skrzydłowy Ali Gholizadeh wraca do treningów. 27-latek, który od początku kwietnia zmaga się z urazem kolana, na razie będzie brał udział w zajęciach indywidualnych. Wiele wskazuje jednak na to, że Irańczyka zobaczymy w składzie podczas pierwszego meczu po przerwie na reprezentację, który zostanie rozegrany w połowie września. 📢 Wypadek w Łopiennie. Jedna osoba jest poszkodowana. Na miejscu jest śmigłowiec LPR W poniedziałek, 14 sierpnia w Łopiennie w gminie Mieleszyn auto uderzyło w drzewo. Jedna osoba - kierujący jest poszkodowany. Mężczyzna był zakleszczony w samochodzie, ale został wyciągnięty przez strażaków. Na miejscu jest już Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. 📢 Zwłoki mężczyzny w toi toi w Wielkopolsce. Interweniowała policja W niedzielę 13 sierpnia w jednej z toalet w Dopiewie znaleziono zwłoki mężczyzny w średnim wieku. Policja bada sprawę.

📢 Święto Wojska Polskiego w Poznaniu. Jakie atrakcje zaplanowano? 15 sierpnia w całej Polsce obchodzone jest Święto Wojska Polskiego, czyli święto Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Ponadto przypada wtedy również 103 rocznica zwycięskiej Bitwy Warszawskiej. Jakie atrakcje zaplanowano na ten dzień w Poznaniu? 📢 Koniecznie usuń te aplikacje z telefonu. W nich ukryte są wirusy, które kradną dane i pieniądze Aplikacje na smartfonach służą nam do łatwego i szybkiego korzystania z Internetu. To dzięki aplikacjom mamy szybki dostęp do mediów społecznościowych, poczty elektronicznej czy serwisów do oglądania filmów. A to dopiero początek tego co możemy mieć w telefonie. Niestety nie wszystkie aplikacje są stworzone z myślą o ułatwieniu codzienności użytkownikom. Zobaczcie, jakie aplikacje wykradają dane i pieniądze. 📢 Oto park Sołacki kilkadziesiąt lat temu. Tak kiedyś wyglądało to popularne miejsce w Poznaniu! Park Sołacki to jedna z zielonych wizytówek Poznania. Codziennie odwiedza go wielu mieszkańców stolicy Wielkopolski. Jego początki sięgają początkom XX wieku. Przez lata się jednak zmienił. Jak prezentował się dawniej? Przedstawiamy archiwalne zdjęcia parku Sołackiego z Narodowego Archiwum Cyfrowego.

📢 Obiad z koparką w tle w Poznaniu. Krytyk kulinarny: Władz miasta nie obchodzi los restauratorów ze Starego Rynku Restauratorzy w Poznaniu mówią, że zostali pozostawieni samym sobie. Ich los nie obchodzi władz miasta - uważa Juliusz Podolski, krytyk kulinarny, znawca poznańskiego rynku gastronomicznego. Jak podkreślił, problemy z remontem Starego Rynku dołączyły do szeregu innych, trapiących całą branżę. Wiążą się one głównie ze wzrostem cen i kosztów. 📢 Oto mroczne miejsca w Wielkopolsce. Przyprawiają o dreszcze! Są opuszczone i tajemnicze. Są polecane przez National Geographic W województwie wielkopolskim nie brakuje opuszczonych miejsc. Są tajemnicze i mroczne, a ich historia bywa tragiczna. Przyciągają one żądnych wrażeń poszukiwaczy przygód. O 6 takich miejscach pisze znany portal turystyczny National Geographic. Sprawdź, w naszej galerii czy je znasz!

📢 Oto niezwykłe piramidy w Wielkopolsce! Znaleziono w nich skarby - złoto, bursztyn i berła. Zobacz zdjęcia i poznaj historię kurhanów Mamy swoje wielkopolskie piramidy! Grupa czterech kurhanów sprzed naszej ery znajduje się w pobliżu Łęk Małych, w odległości około 200 metrów od drogi Kościan - Grodzisk Wielkopolski. Mogiły pochodzą ze wczesnej epoki brązu i są jednymi z najstarszych w Europie. Zobacz zdjęcia i poznaj ich historię! 📢 Osoby o tych imionach to egoiści! Są samolubne i myślą głównie o sobie. Jesteś wśród nich? Sprawdź! Imiona niosą ze sobą pewne cechy. Coraz częściej rodzice przy wyborze imienia dla dziecka patrzą na jego znaczenie. Niektórzy z nich unikają imion, które niosą w sobie negatywne cechy. Sprawdziliśmy jakie imiona, zarówno męskie jak i żeńskie, noszą osoby o egoistycznej osobowości. Zobacz w naszej galerii imiona samolubnych osób!

📢 Z tymi osobami się pokłócisz! Te imiona uchodzą za wyjątkowo konfliktowe. Mają wybuchowy charakter Imiona niosą ze sobą pewne cechy. Coraz częściej single i singielki podczas wyboru partnera na życie, czy rodzice szukający imienia dla dziecka, zwracają uwagę na jego znaczenie. Sprawdziliśmy jakie imiona, zarówno męskie jak i żeńskie, noszą osoby, które są kłótliwe. Zobacz w naszej galerii imiona wybuchowych osób! 📢 Uważaj! Tymi słowami możesz obrazić poznaniaka lub poznaniankę. Oto popularne poznańskie wyzwiska! Wyzwiska są mało kulturalne, ale większości z nas zdarza się je używać... Dlatego wyzwiska wykształciły się nie tylko w każdym języku narodowym, ale też w gwarach i językach lokalnych. W gwarze poznańskiej również nie brakuje słów, którymi poznaniacy się wzajemnie okładają, kiedy tracą do kogoś cierpliwość lub zwyczajnie chcą kogoś obrazić. Poznaj poznańskie wyzwiska! Kliknij w "ZOBACZ GALERIĘ".

📢 Ciche i spokojne miejsca w Polsce, do których dojedziesz bez samochodu. Dokąd uciec przed zgiełkiem miasta, nie spędzając godzin w aucie? Podczas letniego urlopu, mało który mieszkaniec miasta ma chęć na spędzenie dnia pośród betonowych zabudowań i rozgrzanego asfaltu. Co prawda większość miast dysponuje parkami, w których można skryć się przed żarem – my rekomendujemy jednak pójście o krok dalej i wyprawę do cichych i spokojnych miejsc w Polsce, do których dotrzecie nawet bez samochodu. Dokąd warto uciec przed zgiełkiem miasta?

📢 Rezerwy Lecha Poznań z pierwszym zwycięstwem w tym sezonie! Dobre zmiany trenera Węski przyniosły efekt. Nadolski z pierwszą bramką Podopieczni trenera Artura Węski w poprzedniej kolejce przegrali 1:5 z Kotwicą Kołobrzeg. W czwartej serii gier rezerwy Lecha Poznań udały się do Grudziądza, by zmierzyć się z beniaminkiem drugiej ligi - Olimpią. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem Kolejorza 2:1. Warto zaznaczyć, że od pierwszej minuty w drużynie Lecha II wystąpiła dwójka lechitów z pierwszego zespołu - Michał Gurgul i Filip Wilak.

📢 Tłumy na pchlim targu przed M1 w Poznaniu. Na tej giełdzie staroci można kupić niemal wszystko! Jest takie miejsce w Poznaniu, które co tydzień przyciąga ludzi z całego miasta i okolic na zakupy. To pchli targ i giełda na Franowie, które cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem - nawet w niedziele handlowe. Kupić można tu prawie wszystko, a i tak za każdym razem nie brakuje niespodzianek. Co można było dostać w tym tygodniu? Po targu przeszedł się także fotoreporter "Głosu Wielkopolskiego". Sprawdźcie, co wypatrzył! 📢 Znaki zodiaku, które będą miały kłopoty finansowe w najbliższych tygodniach Baran, Ryby, a może Panna? Które znaki czekają finansowe tarapaty? Który ze znaków zodiaku poradzi sobie z kłopotami w kwestiach pieniędzy. Jak się okazuje oszczędzanie nie jest mocną stroną dla niektórych znaków zodiaku. Dla kogo ostatni miesiąc wakacji nie będzie łaskawy, a kto będzie mógł spać spokojnie? Sprawdzamy horoskop finansowy na sierpień 2023 roku.

📢 Oto najpiękniejsze jeziora w Wielkopolsce! Mają urocze plaże i są malownicze. Poleca je National Geographic! W Wielkopolsce nie brakuje pięknych jezior. Zauważył to portal znanego czasopisma podróżniczego National Geographic. Wybrano 6 jezior w województwie wielkopolskim, które warto odwiedzić. Prezentujemy je w naszej galerii.

📢 Gdzie pojechać na jednodniową wycieczkę w Wielkopolsce? Oto 10 atrakcyjnych miejsc na krótką wyprawę. Warto je odwiedzić! W Wielkopolsce nie można się nudzić! Są tu wspaniałe zabytki, obiekty historyczne, ale i wyjątkowo malownicze krajobrazy. Wybraliśmy 10 atrakcyjnych miejsc w województwie wielkopolskim, które są idealne na jednodniową wycieczkę. Poznaj je w naszej galerii. 📢 Tyle w 2023 roku kosztuje porcelana z PRL-u. Na ceramicznych starych naczyniach można się wzbogacić - zdjęcia i ceny Porcelana z okresu PRL-u uważane jest przez kolekcjonerów jako rzemieślnicze dzieło sztuki. Takie naczynia były modne w PRL-u, a dziś przeżywają renesans. Na niektórych można się zbogacić. Ile dziś jest warta stara ceramika i porcelana? Zobacz oferty wystawiane na portalu OLX.

📢 Tak się zmieniała Bogumiła Wander, najpiękniejsza spikerka TVP w PRL-u. W 2023 roku kończy 80 lat. Zobacz zdjęcia Bogumiła Wander, która w październiku 2023 roku świętować będzie swoje 80. urodziny, przez ponad trzydzieści lat była ikoną telewizyjną, najpiękniejszą spikerką TVP w okresie PRL-u. Jej styl, klasa, dykcja zachwycały. Miała wielu adoratorów, była ucieleśnieniem wyobrażeń o kobiecie idealnej. Jak wyglądała Bogumiła Wander przed laty, gdy spotykała się z wieloma innymi gwiazdami szklanego ekranu? O tym w artykule niżej. 📢 Festiwal Dobrego Smaku w Poznaniu. Co i za ile można kupić na placu Kolegiackim? Sprawdź ceny! W piątek, 11 sierpnia ruszył Festiwal Dobrego Smaku w Poznaniu. Sprawdziliśmy, co można na nim kupić i zjeść. W galerii przedstawiamy cennik. 📢 To miejsce w Poznaniu przez lata było kultowe. Wszyscy robili tu zakupy. Sprawdź, jak wyglądało! 40 lat temu władze Poznania podjęły decyzję o uruchomieniu giełdy przy ul. Bema (później nazwę ulicy zmieniono na Drogę Dębińską). Targowisko ostatecznie powstało w czerwcu 1989 r. i przez niemal całe lata 90. było to kultowe miejsce zakupów, gdzie można było kupić wszystko - od markowych ubrań po meble. Zobaczcie archiwalne zdjęcia.

📢 Krystian Palacz zadebiutował w barwach Motoru Lublin. "Tutaj więcej zwracamy uwagę na aspekty defensywne niż w Lechu" Krystian Palacz przeszedł na początku lipca do Motoru Lublin. 20-letni obrońca związał się z żółto-biało-niebieskimi trzyletnim kontraktem. Dopiero w meczu z rezerwami Lecha Poznań miał okazję zadebiutować w ekipie Goncalo Feio. Gospodarze wygrali to spotkanie 1:0 z drużyną trenera Artura Węski, po bramce Króla. 📢 Wybuch w restauracji po "Kuchennych Rewolucjach" w Biedrusku. Jedna osoba poszkodowana Wybuch butli z gazem w restauracji po "Kuchennych Rewolucjach" Magdy Gessler. Jeden z pracowników Bistro Kolorowe Wazy w Biedrusko został poparzony. 📢 Miss Supranational 2023 na meczu Lecha Poznań! Co robiła na stadionie przy Bułgarskiej? Zobacz zdjęcia! Simona Leskovska to znana postać nie tylko w słowackim środowisku dziennikarskim. To także finalistka Miss Słowacji z 2015 roku, a także reprezentantka swojego kraju podczas tegorocznego Miss Supranational, który odbył się w Nowym Sączu. Pochodząca z Bratysławy 32-latka była obecna podczas czwartkowego meczu Lecha Poznań ze Spartakiem Trnava. Co ta piękna modelka robiła na stadionie przy Bułgarskiej?

📢 Śmiertelny wypadek w Poznaniu. Straż pożarna wyłowiła ciało z jeziora Malta. Mężczyzna wszedł do wody ze znajomymi W sobotę, w godzinach wieczornych doszło do tragicznego wypadku w Poznaniu. Młodzi ludzie weszli do jeziora Malta. Jeden z nich zaczął tonąć po kilku metrach. Na miejscu trwała akcja służb ratunkowych. Mężczyzny nie udało się uratować. Straż pożarna wyłowiła jego ciało. 📢 Oto grzyby jadalne i ich trujące sobowtóry. Zobacz mini atlas grzybów online 2023 Grzybobranie w polskich lasach w pełni. Czy jednak wszystkie gatunki grzybów dobrze znamy? W ramach usystematyzowania przedstawiamy grzyby jadalne i ich trujące sobowtóry. Oto nasz mini atlas grzybów online 2023.

📢 Tak się zmieniła ukochana Zenka Martyniuka. Danuta Martyniuk na zdjęciach kiedyś i dziś Tak się zmieniła ukochana Zenka Martyniuka - Danuta Martyniuk na zdjęciach kiedyś i dziś. Transformacja Danuty Martyniuk wzbudziła spore zainteresowanie. Partnerka Zenka Martyniuka przekroczyła już pięćdziesiątkę, ale wraz z upływem czasu jej wygląd staje się coraz bardziej młodzieńczy. Spójrz, w jaki sposób żona "monarchy muzyki disco polo" przemieniła się na przestrzeni lat - kliknij w galerię zdjęć.

📢 Gdzie pojechać z dzieckiem na wycieczkę w Wielkopolsce? Parki rozrywki, muzea, skanseny. Oto najciekawsze miejsca! W Wielkopolsce jest co robić! Nie wiesz gdzie się wybrać na wycieczkę z dzieckiem? Mamy coś dla Ciebie! Prezentujemy 10 ciekawych miejsc w Wielkopolsce. Są wśród nich parki rozrywki, skanseny i muzea "pod chmurką". W naszym artykule znajdziecie mapy oraz informacje o biletach wstępu i godzinach otwarcia najciekawszych atrakcji w Wielkopolsce dla dzieci na wakacje 2023 i nie tylko.

📢 Mężczyźni o takich imionach to prawdziwi podrywacze. Uważaj na ich sztuczki! Mamy listę imion Imiona niosą ze sobą pewne cechy. Coraz częściej single i singielki podczas wyboru partnera na życie zwracają uwagę na jego znaczenie. Chcą zapewnić sobie ich wierność, lojalność i oddanie. Sprawdziliśmy jakie imiona noszą mężczyźni, którzy są prawdziwymi podrywaczami. Zobacz je w naszej galerii.

📢 Największe miasta w Wielkopolsce. Sprawdź najnowszy ranking. Oto pierwsza dwudziestka! W Wielkopolsce żyje około 3,5 miliona mieszkańców. W regionie znajduje się 117 miast, w których łącznie mieszka prawie 2 miliony osób. Które miejscowości są najbardziej zaludnione? Postanowiliśmy to sprawdzić. Przejdź do galerii i zobacz, w których miastach w Wielkopolsce mieszka najwięcej osób. Ranking powstał na podstawie najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. W naszym zestawieniu prezentujemy pierwszą dwudziestkę. Jak się prezentuje? 📢 Uratuj kolegów Sernika! Psierociniec pod Kaliszem chce stworzyć ośrodek dla dzikich zwierząt Sernik to sarna, która mieszka w Psierocińcu w Zbiersku pod Kaliszem. Żyje w przyjaźni z ludźmi i za pan brat z psimi mieszkańcami przytuliska. Trafił tutaj po ciężkich przeżyciach, ale teraz może zostać przewodnikiem dla innych poszkodowanych saren. Psierociniec kupił już teren pod lasem i zamierza tam stworzyć własny ośrodek nastawiony na niesienie pomocy dzikim zwierzętom.

📢 "Betonoza" w Poznaniu sprzyja zalewaniu miasta. Klimatolog ostrzega i wskazuje rozwiązania Niedzielna ulewa z 6 sierpnia, która spadła na Poznań, w tym tygodniu już nam nie grozi - nie ma jednak wątpliwości, że wraz ze zmianami klimatu możemy spodziewać się jej ponownie. Czy Poznań może się przed nią zabezpieczyć? Ekspert twierdzi, że to "betonoza" sprzyja zalewaniu miasta. Klimatolog ostrzega i wskazuje rozwiązania.

📢 Ten wieżowiec w Poznaniu wzbudza kontrowersje. Tak prezentuje się oryginalny budynek To jeden z najwyższych i jeden z najbardziej charakterystycznych budynków, który w ostatnim czasie pojawił się w Poznaniu. ATAL Warta Towers na Ratajach wyróżnia się nietypową formą, a jego budowa zakończyła się w zeszłym roku. 18-kondygnacyjny wysokościowiec właśnie został wyróżniony w międzynarodowym konkursie. Zobacz, jak prezentuje się oryginalny budynek w Poznaniu.

📢 Takie mogą być skutki malowania paznokci. Sprawdź, jak manicure hybrydowy działa na twoje zdrowie Manicure hybrydowy jest w ostatnich latach jedną z najpopularniejszych metod ozdabiania paznokci. Do jego wykonania stosuje się lakier, który utwardza się pod wpływem światła UV lub LED. Pomalowane paznokcie utrzymują się bez odprysków do trzech tygodni. Jak lakier hybrydowy działa na twoje dłonie? Sprawdź! 📢 Meble z PRL wracają do łask. Na takich możesz się wzbogacić w 2023 roku. Zobacz oferty z OLX Charakterystyczne meble z czasów PRL pamięta do dziś niemal każdy z nas. Przaśne tapety, wersalki, regulowane ławy, meblościanki i półkotapczany – to obraz naszych mieszkań w latach 60., 70. i 80. Dziś meble stylizowane na lata PRL-u są bardzo modne, a ich ceny na portalach aukcyjnych zawrotne.

📢 Kryształy i kolorowe szkło z PRL drogie jak nigdy! Masz takie? Możesz sporo zarobić - zdjęcia W czasach PRL kryształy zdobiły każdą meblościankę i komodę. Wielu uważało je za piękne i eleganckie. Niegdyś schowane głęboko do szaf lub wyrzucone, dzisiaj cieszą się rosnącą popularnością i zyskują na wartości. Mimo że dziś są niemodne, mają swój urok. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie majątek. Ile teraz kosztują peerelowskie kryształy i kolorowe szkło? Zobacz najdroższe oferty z portalu OLX.

📢 Oto groźni przestępcy seksualni poszukiwani przez policję. Zobacz zdjęcia i pomóż ich złapać! Policja poszukuje kilkudziesięciu przestępców seksualnych, za którymi polskie sądy wystawiły listy gończe. Wielu z nich ma na koncie brutalne gwałty. Niestety, wciąż nie udało się ich namierzyć. Zobacz wizerunki tych osób i pomóż policji w ich ujęciu. Zdjęcia i dane poszukiwanych pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 9 stycznia 2023 roku. Przejdź do galerii i zobacz zdjęcia przestępców seksualnych poszukiwanych przez policję w całym kraju.

📢 Kwiatkowski pokazał swojego chłopaka! Obaj pozują do ZDJĘCIA bez koszulek. Pasują do siebie? 4.07.2023 Czy oni pasują do siebie? Michał Kwiatkowski, brat słynnego i popularnego Dawida, pokazał zdjęcie swojego chłopaka. 16.03.2002 📢 Znaczki pocztowe z PRL. Tyle są warte najdroższe unikaty i kolekcje. Zobacz ceny na zdjęciach Stare znaczki pocztowe z czasów PRL są dziś na wagę złota. Można je sprzedać i dostać za nie sporą sumę. Kiedyś było to modne hobby - dziś to prawdziwy skarb. Polskie, zagraniczne, z PRL-u, a nawet przedwojenne –niektóre są warte majątek. Zobacz najdroższe oferty sprzedaży starych znaczków pocztowych na portalu OLX. 📢 Te znane marki padają łupem złodziei. Zobacz, które popularne auta kradną najczęściej Chociaż skala kradzieży aut w Polsce na przestrzeni lat się zmniejszyła, przestępczy proceder nadal trwa. Według policyjnych statystyk z 2022 roku, Poznań - zaraz po Warszawie - uplasował się na drugim miejscu w kraju. Giną luksusowe pojazdy, ale też te bardziej zwyczajne. Jakie modele tanich aut najczęściej znikają sprzed bloków i posesji w Wielkopolsce? Sprawdź w galerii.

📢 Rusz się z domu! 21 miejsc idealnych na krótką wycieczkę w Wielkopolsce. Poleca je Addicted2travel.pl Szukasz ciekawego miejsca na krótki wypad gdzieś niedaleko Poznania? Autorzy bloga Addicted2travel.pl polecają 21 miejsc w Wielkopolsce, gdzie warto wybrać się na wycieczkę. 📢 Nadmiernie się pocisz? To może być objaw bardzo poważnej choroby! Jakiej dokładnie? Zobacz! Nadmierna potliwość jest częstym problemem coraz większej liczby osób. Choć zwykle towarzyszy to upałom lub przegrzaniu organizmu (zwłaszcza zimą w gorących pomieszczeniach), jednak czasem pojawia się przy stanach chorobowych. Warto wtedy przyjrzeć się stanowi swojego organizmu. A na co może wskazywać nadmierne pocenie się? Dlaczego musimy uważać? Zobaczcie!

