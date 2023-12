Przegląd prasy 17.12.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 16.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Radomiak - Lech 2:2. Pereira jak rasowy napastnik, Salamon jak profesor, ale szkoda punktów. Zobacz oceny piłkarzy Kolejorza”?

Prasówka 17.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Radomiak - Lech 2:2. Pereira jak rasowy napastnik, Salamon jak profesor, ale szkoda punktów. Zobacz oceny piłkarzy Kolejorza Lech Poznań zakończył tegoroczne występy remisem 2:2 w Radomiu. Kolejorz miał to spotkanie pod kontrolą do momentu kiedy boisko za czerwoną kartkę musiał opuścić Jesper Karlstroem. Fatalnie gwizdał Daniel Stefański, który rozdawał kartki jak opętany.

📢 Szalony mecz w Radomiu i roztrwoniona przewaga Lecha Poznań. Kolejorz udaje się na przerwę w minorowych nastrojach Ostatni mecz Lecha Poznań w 2023 roku był iście szalony i pełen emocji. Dwie nieuznane bramki, pierwsze trafienia Niki Kwekweskiriego i Joela Pereiry w tym sezonie w ekstraklasie, powrót Bartosza Salamona oraz czerwona kartka dla Jespera Karlstroema i gol w ostatniej minucie gry. Tak w skrócie wyglądało spotkanie Kolejorza z Radomiakiem Radom. Ostatecznie Niebiesko-Biali zremisowali na Mazowszu 2:2 (1:0) i w minorowych nastrojach udają się na zimową przerwę.

📢 Te zdjęcia ogląda się z łezką w oku! Tak wyglądało życie w Poznaniu przed wojną Postanowiliśmy sprawdzić, jak żyło się w przedwojennym Poznaniu. Zajrzeliśmy do Narodowego Archiwum Cyfrowego i wybraliśmy kilkadziesiąt wyjątkowych zdjęć. Zobaczysz na nich obrazki z codziennego życia mieszkańców oraz niezwykłe wydarzenia z historii Poznania. Przenieś się w czasie i zobacz, jak poznaniacy żyli przed wojną. Uwierzcie nam, że te zdjęcia ogląda się z łezką w oku!

Prasówka 17.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Poznań zaczął obchody 105. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Na MTP otwarto wyjątkowe miasteczko. Zobacz zdjęcia Od soboty na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich można odwiedzać miasteczko powstańcze. To jedna z wielu atrakcji przygotowanych z okazji obchodów 105. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Poznaniaków czeka jeszcze koncert "Wielkopolska GRA! dla muzeum".

📢 "Chlebak" do wyburzenia? Poznań będzie miał nowy dworzec. Są pierwsze konkrety! W drugiej połowie przyszłego roku władze stolicy Wielkopolski powinny ogłosić konkurs architektoniczny na projekt nowego dworca kolejowego Poznań Główny. Według koncepcji samorządu i kolejarzy, obiekt na powstać nad dzisiejszymi peronami. 📢 Oto Mikołaj z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. "Przepiękna twarz, przepiękna sylwetka". Zobaczcie zdjęcia! [17.12.2023] Tak wygląda Mikołaj z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. "Fajny facet z Ciebie" - przekonują internautki. Mikołaj to jeden z uczestników 10. edycji programu. Był jednym z trzech wybrańców Anny z Wielkopolski. Ostatecznie rywalizacje o sympatię rolniczki spod Kalisza przegrał z Jakubem z Ostrowa Wielkopolskiego. Zyskał jednak ogromną sympatię widzów. Zobaczcie Mikołaja z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. 📢 Tak mieszka Anna z "Rolnik szuka żony 10". Zobaczcie zdjęcia [16.12.2023] Tak mieszka i żyje na co dzień Anna z 10. edycji programu "Rolnik szuka żony"! Anna to 35-letnia rolniczka z Wielkopolski, dokładnie z powiatu kaliskiego, która zgłosiła się do programu "Rolnik szuka żony", by znaleźć męża. To bardzo zaradna bizneswoman, która prowadzi gospodarstwo rolno-ogrodnicze oraz salon kosmetyczny. Zobaczcie, jak mieszka, pracuje i żyje na co dzień Anna z programu "Rolnik szuka żony". W październiku wprowadził się do niej Jakub z Ostrowa Wielkopolskiego - mężczyzna, którego wybrała w programie "Rolnik szuka żony"

📢 Oto Artur z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. Zobaczcie, jak wygląda bez brody [17.12.2023] Artur był jednym z głównych bohaterów 10. edycji programu "Rolnik szuka żony". Wybrał Sarę i planował z nią wspólną przyszłość. Ostatecznie jednak tydzień przed wielkim finałem programu TVP 1 para rozstała się. Zobaczcie, jak na prywatnych zdjęciach wygląda Artur z "Rolnik szuka żony". Jesteście ciekawi, jak wygląda bez brody? Jest nie do poznania. Zajrzyjcie do naszej galerii.

📢 Oto Agnieszka z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. "Zjawiskowa kobieta". Zobaczcie! [17.12.2023] Tak wygląda Agnieszka z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. "Fajna babka" - przekonują internauci. W 10. edycji programu nie udało jej się znaleźć mężczyzny swojego życia. Ale nie żałuje, że wzięła w nim udział. Dziś zdecydowanie częściej się uśmiecha niż w pierwszych odcinkach tego randkowego show. Zobaczcie, jak Agnieszka z "Rolnik szuka żony" wygląda na prywatnych zdjęciach.

📢 Tak wygląda dom Ewy z "Rolnik szuka żony", byłej wybranki Waldemara. Mamy zdjęcia! [17.12.2023] Tak mieszka Ewa z "Rolnik szuka żony", kandydatka na żonę Waldemara! Ewa ma dom w Wyrzysku w Wielkopolsce. Zgłosiła się do programu, bo bardzo chciała poznać Waldemara spod Pakości. Spędziła trochę czasu na jego gospodarstwie. Dzięki temu, że zaprosiła go do swojego domu w Wyrzysku, wiem jak mieszka na co dzień. Zobaczcie, jak wygląda dom Ewy z "Rolnik szuka żony". 📢 Tak wygląda dom Jakuba z "Rolnik szuka żony", wybranka Anny. Ma ciekawe, stylowe meble. Zobaczcie zdjęcia! [17.12.2023] Zobaczcie, jak mieszkał Jakub z "Rolnik szuka żony", kandydat na męża Anny. Jakub to mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego, który zgłosił się do programu "Rolnik szuka żony", by lepiej poznać Annę spod Kalisza. Rolniczka wybrała go spośród wielu. Zobaczcie, jak na co dzień mieszkał i żyje Jakub z "Rolnik szuka żony". Tak wygląda jego dom. Mamy zdjęcia! W październiku przeprowadził się do Anny. Mieszkają razem w domu pod Kaliszem.

📢 Oto Anna z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. Zobaczcie, jak się zmieniła! [17.12.2023] Tak wygląda Anna z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach sprzed kilkunastu lat. Anna to uczestniczka 10. edycji programu "Rolnik szuka żony". Prowadzi gospodarstwo rolne w powiecie kaliskim w Wielkopolsce i stworzyła parę z Jakubem z Ostrowa Wielkopolskiego. Dotarliśmy do jej prywatnych zdjęć. Zobaczcie, jak zmieniła się Anna z "Rolnik szuka żony".

📢 Justyna i Łukasz Maciorowscy z "Rolnicy. Podlasie" - tak mieszkają. Zobaczcie zdjęcia! [17.12.2023] Tak mieszkają Justyna i Łukasz Maciorowscy z Ciemnoszyj! To bohaterowie niezwykle popularnego serialu dokumentalnego "Rolnicy. Podlasie". Codzienne przygody rolników z Podlasia można oglądać w telewizji Focus TV. Zobaczcie, jak żyją i mieszkają na co dzień Justyna i Łukasz z programu "Rolnicy. Podlasie".

📢 Oto Nicola z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. "Śliczna jesteś". Zobaczcie! [17.12.2023] Tak wygląda Nicola z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. Internauci szczerze: "Ale ty jesteś piękna"! Nicola to jedna z uczestniczek 10. edycji programu. Szybko stała się ulubienicą widzów. Gdy Dariusz w nieelegancki sposób rozstał się z nią, otrzymała od widzów wielkie wsparcie. To piękna, młoda kobieta, pozytywnie nastawiona do życia. Zobaczcie, jak Nicola z "Rolnik szuka żony" wygląda na prywatnych zdjęciach. 📢 W tym domu mieszkają Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony". Aktualnie są na etapie remontów. Zobaczcie zdjęcia! [17.12.2023] Tak mieszkają dziś Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony". To jedna z dwóch par, które zdecydowały się rozpocząć wspólne życie po 10. edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Od października mieszkają w w domu Anny pod Kaliszem. Jakub przeprowadził się do niej. Planują wspólne życie. Niewykluczone, że w przyszłym roku będzie ślub i wesele. Zobaczcie, jak mieszkają Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony".

📢 "Nocna akcja" w Poznaniu. Wandal pomazał sprejem budynki i samochody na Jeżycach w Poznaniu Akt wandalizmu na poznańskich Jeżycach. W nocy z piątku na sobotę, ktoś pomazał sprejem elewacje budynków, drzwi i zaparkowane samochody. Policja informuje, że otrzymała zgłoszenie i podjęła już działania w tej sprawie.

📢 Relikwie błogosławionej rodziny Ulmów w katedrze gnieźnieńskiej. Zobacz zdjęcia W sobotę, 16 grudnia, w katedrze miało miejsce zakończenie peregrynacji relikwii bł. rodziny Ulmów w archidiecezji gnieźnieńskiej. Eucharystia sprawowana była pod przewodnictwem prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka. Oprócz parafii relikwie nawiedziły hospicjum w Wągrowcu, Archidiecezjalny Dom Księży Seniorów, klasztor franciszkanów, klasztor sióstr karmelitanek bosych, Centrum Edukacyjno-Formacyjne oraz krótko dom Prymasa Polski. 📢 Wkurzeni poznaniacy czekają na paczki dostarczane przez Pocztę Polską. "Czemu państwowe musi oznaczać złe?” Na tydzień przed świętami Bożego Narodzenia sytuacja z dostarczaniem paczek przez Pocztę Polską pogarsza się. Wielu Wielkopolan nadal czeka na paczki, w których znajdują się prezenty dla ich najbliższych. - Czemu państwowe musi oznaczać złe? - pyta zdenerwowana czytelniczka.

📢 Oto popularne poznańskie obelgi! Poznaj niegrzeczną listę. Tymi słowami obrazisz poznaniaka i poznaniankę Wyzwiska są mało kulturalne, ale większości z nas zdarza się ich używać... Dlatego wyzwiska wykształciły się nie tylko w każdym języku narodowym, ale też w gwarach i językach lokalnych. W gwarze poznańskiej również nie brakuje słów, którymi poznaniacy się wzajemnie okładają, kiedy tracą do kogoś cierpliwość lub zwyczajnie chcą kogoś obrazić. Poznaj poznańskie wyzwiska! Kliknij w "ZOBACZ GALERIĘ". 📢 Gwiazdy zaśpiewają w Poznaniu! Sprawdź 20 najciekawszych koncertów w grudniu 2023. Tak wygląda muzyczna rozpiska na koniec roku Koncertowy grudzień 2023 roku w Poznaniu przyniesie wiele wyjątkowych wydarzeń. W stolicy Wielkopolski wystąpią muzyczne gwiazdy z Polski i zagranicy. Będą królować koncerty świąteczne, ale nie tylko. Zaśpiewają popularni wokaliści, uznane wokalistki oraz świetne zespoły. Oto 20 najciekawszych koncertów w Poznaniu w grudniu. Sprawdź naszą rozpiskę na koniec roku i weź udział w którymś z muzycznych wydarzeń.

📢 To miejsce w Poznaniu przez lata było kultowe. Wszyscy robili tu zakupy! Tak wyglądało w latach 90. Ponad 40 lat temu władze Poznania podjęły decyzję o uruchomieniu giełdy przy ul. Bema (później nazwę ulicy zmieniono na Drogę Dębińską). Targowisko ostatecznie powstało w czerwcu 1989 r. i przez niemal całe lata 90. było to kultowe miejsce zakupów, gdzie można było kupić wszystko - od markowych ubrań po meble. Zobaczcie archiwalne zdjęcia. 📢 To dziwi i śmieszy poznaniaków! Zobacz zaskakujące zdjęcia z tramwajów i autobusów MPK. Zaniemówisz z wrażenia! Codzienne podróżowanie pojazdami MPK Poznań dostarcza wielu niezapomnianych przeżyć. Zobacz, co zaskakuje, dziwi i śmieszy pasażerów poznańskich autobusów i tramwajów. Bo przecież nigdy nie wiesz, kogo spotkasz w bimbie lub na przystanku... Zdjęcia członków społeczności Spotted: MPK Poznań potrafią wprawić w osłupienie. Przekonaj się sam i zobacz naszą wyjątkową galerię. To doprawdy niezwykle ekscytujące doświadczenie!

📢 Takie są skutki picia piwa. Czy jedno dziennie szkodzi? Oto ważne zalecenia ekspertów od zdrowia! Czy piwo szkodzi? A może ma wartości prozdrowotne? To fundamentalne pytania, które zadają sobie wszyscy piwosze. Naukowcy i lekarze mają w tym temacie różne opinie. Jedni uważają, że picie piwa ma pozytywny wpływ na ludzki organizm. Inni zaznaczają, że spożywanie alkoholu - nawet niskoprocentowego - to duże niebezpieczeństwo. Jak jest naprawdę? W naszej galerii znajdziecie odpowiedzi na pytania, co dzieje się z organizmem, gdy pijemy piwo. Czy jedno piwo dziennie szkodzi? Oddajmy głos ekspertom. 📢 Polowania uczmy od dzieciństwa - apel profesora z Poznania "Dzisiejsi myśliwi nie zawsze rozumieją przyrodę" O myślistwie oraz zarzutach wobec łowiectwa rozmawiamy z profesorem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz wieloletnim członkiem Polskiego Związku Łowieckiego dr. hab. Robertem Kamieniarzem.

📢 Przynoszą miastu dumę! Oto najpiękniejsze poznańskie budynki ostatniej dekady. Zobacz zdjęcia Poznań jest w ciągłym remoncie, a w mieście powstają nowe budynki, mosty oraz drogi. Warto zatrzymać się na chwilę, by rozejrzeć się wokół i rozeznać, które budowle Poznania wprawiają nas w zachwyt, a które po prostu kłują w oczy. W naszej galerii przedstawiamy najpiękniejsze poznańskie budynki. W ostatnich 10 latach zdobywały one nagrodę architektoniczną Prezydenta Miasta Poznania im. J.B. Quadro. 📢 Teresa Werner zelektryzowała fanów nowiną o książce - zdjęcia. Będzie o niej samej Teresa Werner wciąż zaskakuje swoich fanów. Najpopularniejsza artystka śląskiej muzyki rozrywkowej napisała autobiografię "Marzeniami do sukcesu" i obwieściła, że niebawem będzie premiera książki. Jej wielbiciele są zachwyceni i już nie mogą się doczekać, kiedy wydawnictwo trafi w ich ręce.

📢 Takie liczby wygrywają miliony złotych. Oto liczby, które padają najczęściej w Eurojackpot Eurojackpot to gra dostępna w Totalizatorze Sportowym, w której można wygrać największe pieniądze w naszym kraju. Eurojackpot to gra dostępna nie tylko w naszym kraju. Główna wygrana to kilkaset milionów złotych! Zobaczcie, jakie liczby najczęściej wygrywają i przynoszą graczom miliony! 📢 Przebudowa Rynku w Opalenicy. Przedsiębiorcy martwią się o swoje biznesy. Burmistrz uspokaja Jedną z najważniejszych inwestycji przyszłego roku będzie w Opalenicy przebudowa Rynku. Przedsiębiorcy martwią się jednak o swoje firmy, znajdujące się w tym rejonie. Burmistrz spotkał się z mieszkańcami i uspokaja. 📢 Górnik Zabrze - Warta Poznań 3:0. Tiru rozdawał prezenty na urodziny zabrzan. Zobacz oceny Zielonych Warta Poznań po bardzo słabym meczu przegrała z Górnikiem w Zabrzu aż 0:3. Antybohaterem Zielonych był obrońca Bogdan Tiru, który wcielił się w św. Mikołaja rozdającego świąteczne prezenty, obchodzącego jeszcze 75-lecie Górnika.

📢 Stare banknoty warte majątek. Będziesz zaskoczony. Ile kosztują stare i kolekcjonerskie banknoty z PRL-u i nie tylko? 16.12.2023 Pieniądze PRL dla kolekcjonerów. Możesz na nich dużo zarobić. Wartość tych starych banknotów cały czas rośnie. Może masz je schowane w swoim domu? Kolekcjonerzy szukają jak najlepszych okazji, aby zakupić banknoty, które są warte fortunę. Taka jest obecnie jest ich wartość. Sprawdź, od czego ona zależy. Będziesz w szoku! Możesz za nie dostać sporo pieniędzy. Na ich cenę wpływa wiele czynników. Sprawdź szczegóły!

📢 Wyjątkowy pociąg jeździ po Wielkopolsce! "Jest hołdem dla historii regionu". Zobacz zdjęcia Wyjątkowy pociąg, wpisujący się w regionalną dumę, zaprezentowały w piątek 15 grudnia Koleje Wielkopolskie. Specjalna grafika na jednym z ELFów nawiązuje do Powstania Wielkopolskiego. 📢 Ulica Strzałowa w Poznaniu będzie zamknięta w czasie "Wigilii ze Smoleniem" W sobotę 16 grudnia na skwerze im. Bohdana Smolenia przy ul. Rybaki i Strzałowej, w samo południe odbędzie się tradycyjna Wigilia ze Smoleniem. Trzeba liczyć się z utrudnieniami na drodze.

📢 Bartosz Mrozek z Lecha Poznań: "Niektórym zbyt wiele się wydaje. Ludzie bardzo dużo oczekują od bramkarzy" Jeśli na jakiejś robocie się nie znam, to się nie wypowiadam. Jak ktoś jest doktorem, to nie powiem mu, jak on ma operować. Dzisiaj, każdy może skomentować działania drugiej osoby, ale koniec końców jeśli ktoś się na tym nie zna, to raczej nie mam prawa tego komentować. Niektórym zbyt wiele się wydaje. Ludzie bardzo dużo też oczekują od bramkarzy - mówił Bartosz Mrozek, podczas media-day organizowanego przez Lecha Poznań. 📢 Protest studentów w Poznaniu trwa. "Jowita stała się symbolem upadku publicznej nauki w Polsce" Trwa już ósmy dzień protestu w poznańskim domu studenckim Jowita. Studenci - mimo obietnic nowego ministra nauki - nie odpuszczają. - Myślę, że Jowita jest dopiero początkiem tej debaty, stała się symbolem upadku publicznej nauki w Polsce. Studenci pokazali, że można protestować, że jesteśmy w stanie się zorganizować - mówi nam jeden z protestujących.

📢 Wyciek nieznanej substancji do rzeki w Kaliszu. Trwa akcja służb Trwa akcja służb przy Wale Staromiejskim w Kaliszu. Z jednego z kanałów wydobywa się nieznana substancja.

📢 O krok od tragedii! Pseudokibice Lecha Poznań chcieli obrzucić koktajlami Mołotowa pociąg z kibicami Widzewa Łódź Pseudokibice Lecha Poznań z tzw. "ekipy swarzędzkich fanatyków" zostali zatrzymani oraz aresztowani przez wielkopolską policję. Ma to związek z koktajlami Mołotowa, które zostały znalezione na torach w Antoninku. Miały one służyć do ataku na pociąg kibiców Widzewa Łódź, który wracał ze spotkania ze Szczecina. 📢 Edison Festival 2024: Pod Poznaniem wystąpią gwiazdy! Szósta edycja festiwalu już w lipcu Ogłoszono listę wykonawców, którzy pojawią się na Edison Festival 2024 w podpoznańskim Baranowie nad Jeziorem Kierskim. Podczas szóstej edycji festiwalu wystąpią Daria Zawiałow, Natalia Szroeder, Dawid Tyszkowski, Edyta Bartosiewicz oraz Maks Łapiński.

📢 Straż pożarna interweniowała w I LO w Kaliszu. "Podejrzewamy, że rozpylono gaz pieprzowy". 314 osób zostało ewakuowanych W I Liceum Ogólnokształcącym w Kaliszu doszło do rozpylenia substancji drażniącej. 314 osób musiało zostać ewakuowanych. 📢 Tyle dni wolnego będzie nam przysługiwało w 2024 roku! Urlop wypoczynkowy przysługuje pracownikowi w wymiarze 20 lub 26 dni w zależności od jego stażu pracy. O terminie urlopu decydujemy sami w porozumieniu z pracodawcą. W nowym roku poza urlopem wypoczynkowym zgodnie z kodeksem pracy przysługiwać będzie nam nawet 35 dni wolnych. Zobaczcie, jakie dni wolne nam się należą. 📢 Jeśli masz te choroby, koniecznie zrezygnuj z kawy. Ona może Ci zaszkodzić Kawa to jeden z najpopularniejszych napojów od którego zaczynamy dzień. Napój ten ma wiele właściwości, które pozytywnie wpływają na nasze zdrowie. Między innymi pobudza metabolizm, dodaje energii, pobudza. Niestety mimo wiele zalet nie może być spożywana przez każdego. Zobaczcie przy jakich chorobach musimy unikać picia kawy.

📢 Laura Michnowicz 10 lat temu była żoną Józefa Wojciechowskiego - zdjęcia. Od rozwodu przeszła metamorfozę W 2013 roku Józef Wojciechowski wziął ślub z młodszą o 36 lat Laurą Michnowicz, z którą chętnie pokazywał się na salonach. Modelka była drugą żoną 76-letniego dziś milionera. Mają dwóch synów: Alexa i Alana. Po rozwodzie Michnowicz przeszła metamorfozę. Zobacz na zdjęciach, jak się zmieniła. 📢 Dwóm młodym zawodnikom Lecha Poznań kończą się umowy. Wiemy, jaka czeka ich przyszłość W tym tygodniu kontrakt z Lechem Poznań podpisał Jakub Skowroński. Prawy obrońca mistrzów Polski juniorów starszych związał się trzyletnią umowę z Kolejorzem. Z końcem grudnia kontrakty wygasają dwójce młodych lechitów. Jaka przyszłość ich czeka?

📢 Przynajmniej dwie sprawne lokomotywy trafią w przyszłym roku do Parowozowni Wolsztyn Dwa sprawne parowozy pojawią się w 2024 roku w Parowozowni Wolsztyn. W perspektywie następnych dwóch lat placówka może dysponować nawet czterema działającymi lokomotywami parowymi. - Myślę, że w przyszłym roku realne jest uruchomienie jednego parowozu. Dziś trudno powiedzieć, czy pierwszy gotowy będzie TKi3-87, czy Ol49-69 – to jest ten parowóz, który przestał jeździć w poprzednim roku - mówi dyrektor wolsztyńskiej parowozowni Waldemar Ligma.

📢 Kiedy zaręczyny Waldemara i Doroty z "Rolnik szuka żony"? Padły konkretne zapowiedzi. Zobaczcie zdjęcia! [15.12.2023] Oto Waldemar i Dorota z "Rolnik szuka żony". Kiedy zaręczyny? "Nie lubię długo czekać" - podkreśla Waldemar. Sporo przeżył w tym programie. Zgodnie z przewidywaniami widzów najpierw postawił na Ewę, piosenkarkę z Wyrzyska. Ten związek jednak nie przetrwał próby. Wtedy Waldemar sięgnął po "koło ratunkowe" i przeprosił się z Dorotą. Dziś tworzą związek i myślą o zaręczynach. 📢 55 pizz w jeden wieczór. 442 zamówienia w McDonaldzie w ciągu niespełna roku. Mieszkańcy Poznania pobili absolutny rekord! Mieszkańcy Kalisza nie przepadają za cebulą. Poznaniacy lubią dania wegetariańskie i kuchnię polską - tak wynika z Uber Eats Cravings Report. To jednak nie koniec! W Poznaniu padł rekord zamówień. Jeden mieszkaniec tylko w jeden wieczór zamówił 55 pizz, a inny tak lubi jedzenie z McDonald's, że w ciągu ostatnich 11 miesięcy złożył tam 422 zamówień!

📢 Pokonał Rosjanina, Niemca i Japończyka… jedną łapką. Jak Magellan stał się fenomenem Internetu? Manul w butach z polską flagą w łapie i stojący na statku. Nie, to nie sen. W ostatnich dniach te puchate zwierzaki opanowały przestrzeń internetową na dobre. A szczególnie jeden z nich – Magellan. Mieszkaniec zoo w Poznaniu otrzymał tytuł najpiękniejszego manula 2023 roku.

📢 Wyjątkowy pociąg wyjedzie na tory w Wielkopolsce. Zostanie przybrany na specjalną okazję W piątek, 15 grudnia Koleje Wielkopolskie udostępnią pasażerom wyjątkowy pociąg, wpisujący się w naszą regionalną dumę z Powstania Wielkopolskiego. Jak mówią przedstawiciele przewoźnika, „razem tworzymy historię”. Z tego powodu przygotowują specjalne barwy dla jednego ze swoich najnowszych pociągów Elfów, nawiązujące do Powstania Wielkopolskiego. 📢 Pogoda pod psem, ale robić trzeba! Tak teraz wygląda remontowany Stary Rynek w Poznaniu. Oto nowe zdjęcia Stary Rynek w Poznaniu to cały czas wielki plac budowy, chociaż według wstępnych zapowiedzi urzędników zasadnicze roboty budowlane miały zakończyć się tutaj w drugiej połowie listopada. Postanowiliśmy sprawdzić, jak posuwają się prace. Odwiedziliśmy serce miasta w środowe przedpołudnie, kiedy termometr pokazywał minus trzy stopnie Celsjusza. Jak się okazuje, mróz robotnikom niestraszny i nawet przy niesprzyjających warunkach pracują w pocie czoła. Zobacz najnowsze zdjęcia i sprawdź, jak wygląda teraz remontowany Stary Rynek w Poznaniu.

📢 Śmiertelny wypadek w Gołańczy. Samochód uderzył w drzewo. Nie żyje 29-latek Jedna osoba zginęła w wypadku, do którego doszło w czwartek w Gołańczy w powiecie wągrowieckim. Samochód uderzył tam w drzewo. 📢 Tyle pieniędzy dostaniemy w 2024 roku w ramach dodatku osłonowego Dodatek osłonowy był wypłacany w 2022 roku w ramach pomocy gospodarstwom domowym z wysokimi rachunkami energii. Do prezydenta trafił już projekt dodatku osłonowego, który będzie wypłacany w 2024 roku. Zobaczcie, kto i ile pieniędzy będzie mógł dostać w nowym roku. 📢 Oto Dariusz i Nicola z "Rolnik szuka żony" - już nie są razem. Dariusz: "Pozdrawiam moich hejterów". Zobaczcie zdjęcia! Nicola i Dariusz z "Rolnik szuka żony" nie są już razem. Rozstali się krótko przed finałem programu. - Zerwał ze mną przez internet - żaliła się Nicola z Borówna pod Bydgoszczą. Natalia zdradziła, że Dariusz po emisji pierwszego odcinku programu "Rolnik szuka żony" napisał do niej i powiedział, że dokonał złego wyboru. Burza w internecie!

📢 Miliardowa inwestycja drogowa w Wielkopolsce ruszy za chwilę pełną parą! Droga ekspresowa S11 docelowo połączy cztery województwa Osiem ofert - jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - wpłynęło w przetargu na zaprojektowanie i budowę 22-kilometrowego odcinka S11 Oborniki – Poznań wraz z obwodnicą Obornik. Budżet GDDKiA na realizację tego zadania wynosi 969 683 895,93 mln. zł. Właśnie otwarto przetargowe oferty. 📢 Policjanci z Poznania wrobili kierowcę w uszkodzenie radiowozu. Jeden z nich zasłabł podczas ogłaszania wyroku W 2019 roku "Głos Wielkopolski" ujawnił skandal, jaki miał miejsce w poznańskiej drogówce. Z anonimu, jaki dotarł do naszej redakcji wynikało, że w nieoznakowanym policyjnym bmw doszło do stłuczenia szyby. Żaden z funkcjonariuszy nie przyznał się do uszkodzenia, dlatego - jak wynikało z anonimu - policjanci postanowili znaleźć winnego, który zapłaciłby za naprawę.

📢 Wojciech Łazarek mówił, jak jest. Oto najbarwniejsze cytaty złotoustego trenera! Wojciech Łazarek, zmarły 13 grudnia 2023, był jedną z najciekawszych osób w polskiej piłce. Trener, który z poznańskim Lechem dwukrotnie zdobył mistrzostwo Polski (1983 i 1984), zasłynął wieloma barwnymi wypowiedziami. Oto jedyne w swoim rodzaju cytaty złotoustego szkoleniowca! Pamiętacie je jeszcze? 📢 Stare zabawki z PRL mogą być teraz warte krocie - zdjęcia, ceny. Takie były popularne w latach 60., 70. i 80. Stare zabawki z dzieciństwa u każdego wywołują nostalgię. Pamiętasz jeszcze zabawki z PRL-u? Dziś wielu powraca do tych czasów z sentymentem. Resoraki, lalki, żołnierzyki, bączki, pluszaki – dziś na niektórych można sporo zarobić. Zobacz na zdjęciach najpopularniejsze zabawki z czasów PRL. Tyle dziś kosztują. Oto ceny z portalu OLX.

📢 Opuszczona i zapomniana. Galeria Malta w Poznaniu świeci pustkami, a kiedyś przyciągała tłumy. Jak wygląda w środku? Sprawdź! Galeria Malta w Poznaniu powstała w 2009 roku. Miała świetną lokalizację, atrakcyjne wnętrze i wiele sklepów. Pomimo początkowego sukcesu, kolejne punkty wycofywały swoje usługi z obiektu, a grono odwiedzających klientów sukcesywnie się zmniejszało. Dzisiaj galeria świeci pustkami. Jak wygląda w środku? Sprawdziliśmy! 📢 Fabryka narkotyków w Koninie? CBŚ, policja i ratownicy chemiczni pracują już czwarty dzień. Zobacz zdjęcia Już czwarty dzień w Pątnowie, dzielnicy Konina, trwają czynności, które na razie owiane są tajemnicą. Na miejscu pracują funkcjonariusze CBŚ, policjanci z Bydgoszczy i ratownictwo chemiczne. Choć policja na razie nie udziela informacji o tamtejszych działaniach, to udało nam się dotrzeć do nieoficjalnego źródła. Dowiedzieliśmy się, że w tym miejscu działała fabryka narkotyków, a dokładnie metamfetaminy, czyli tak zwanego „kryształu”.

📢 Tajemnicze drzwi w centrum Poznania. Wiemy, dokąd prowadzą! Oto wyjątkowe zdjęcia ze środka Niewiele osób wie, że pod Wzgórzem Przemysła w centrum Poznania znajdują się tunele, które podczas II wojny światowej służyły jako schrony przeciwlotnicze. Dziś są one zamknięte i niedostępne dla zwiedzających. Prowadzą do nich niepozorne drzwi. Mamy zdjęcia ze środka! 📢 Tramwaje wracają na trasę kórnicką w Poznaniu. Znamy datę! "Remonty torowisk nie skończą się nigdy" Tramwaje w Poznaniu wracają na trasę kórnicką i do centrum miasta. Na konferencji prasowej przedstawiciele urzędu miasta zdradzili datę. Uczulają jednak, że to nie koniec remontów - przed nami nasadzenia zielonego torowiska i krzewów. 📢 Kluby z Hiszpanii zainteresowane wielkim talentem Warty Poznań. Był też przymierzany do Lecha Kajetan Szmyt zdobył bardzo ważną bramkę w meczu Warty Poznań z Pogonią Szczecin (3:3). Gol młodzieżowca Zielonych być może był nad wyraz wyjątkowy. Po pierwsze dał poznaniakom cenny punkt, a po drugie to trafienie mogło być jego ostatnim golem w barwach warciarzy. 21-latkiem mają interesować się kluby z Półwyspu Iberyjskiego, choć sam zainteresowany zaprzecza i powątpiewa.

📢 Rolnik szuka żony: Ania Bardowska dekoruje dom na Święta! Zobacz galerię zdjęć Rolnik szuka żony: Ania Bardowska dekoruje dom na Święta! Zobacz galerię zdjęć. Ania i Grzegorz Bardowscy połączyli swoje życiowe drogi na planie drugiej edycji programu "Rolnik szuka żony". Od tamtego momentu para zdobyła serca widzów, utrzymując niezmiennie wysoką popularność i zdobywając sympatię fanów. Ich życie pełne jest wyjątkowych chwil, które z radością dzielą się z publicznością za pośrednictwem mediów społecznościowych.

📢 To właśnie one kłują nas codziennie w oczy! Oto najbrzydsze budynki Poznania. Zobacz ich zdjęcia Poznań jest w ciągłym remoncie, a w mieście powstają nowe budynki, mosty oraz drogi. Warto jednak zatrzymać się na chwilę, by rozejrzeć się wokół siebie i rozeznać, które budowle Poznania są najpiękniejsze, a które po prostu kłują człowieka w oczy.

📢 Kartki świąteczne za darmo. Gotowe projekty na Boże Narodzenie 2023 - pobierz i wyślij przez MMS, WhatsApp czy Messengera Przygotowaliśmy NOWE gotowe kartki z życzeniami na Boże Narodzenie 2023, w wersji pionowej, idealnej na telefon. Pobierz i wyślij za pomocą swojego smartfonu - MMS-em lub przez popularne komunikatory jak WhatsApp czy Messenger. 📢 Rozkopany, ale nadal atrakcyjny. Te miejsca w Poznaniu warto zobaczyć! Poleca je National Geographic Poznań to w ostatnich latach miasto... remontów. Rozkopana jest m.in. główna atrakcja miasta - Stary Rynek. Jednak nie oznacza to, że w Poznaniu nie ma innych atrakcyjnych dla turystów miejsc wartych zobaczenia. Są! I to całkiem sporo. Poznajcie je w naszej galerii. Wybrał je popularny portal podróżniczy "National Geographic". 📢 Czy to oni będą warci miliony? Na nich warto zwrócić uwagę - podsumowanie rundy jesiennej w wykonaniu młodych zawodników Lecha Poznań Akademia Lecha Poznań rundę jesienną może zaliczyć do udanych i niezwykle intensywnych. Kilku młodych zawodników Kolejorza wyróżniało się w sposób szczególny na drugoligowych boiskach, a także w Centralnej Lidze Juniorów. Dodatkowo, podopieczni trenera Bartosza Bochińskiego rywalizowali z FC Nantes w młodzieżowej Lidze Mistrzów. Niektórzy z lechitów zaprezentowali się z dobrej strony również w młodzieżowych kadrach narodowych. Czas na podsumowanie postawy najbardziej perspektywicznych, utalentowanych piłkarzy Akademii Lecha Poznań w rundzie jesiennej.

📢 Kuchnia w PRL-u miała swój babciny klimat - zdjęcia. Taki był jej wystrój i wyposażenie za komuny Między współczesnym wyposażenie kuchni, a tym z czasów PRL, jest spora różnica. Wielu z sentymentem powraca do tych czasów, a i moda na sprzęt i meble z lat 70. i 80. powraca. Niektórzy nadal pamiętają smak ciasta z prodiża, mleka prosto z kanki, a nawet piją kawę „plujkę” z koszyczka. Niektóre ze sprzętów gospodynie używają do dziś. Oto babcina kuchnia, jej wystrój i sprzęt na zdjęciach. 📢 Oto Conan Kaźmierski, syn Królowej Życia - tak mieszka i żyje. Zobaczcie zdjęcia gwiazdy TTV Conan Kaźmierski jest synem Dagmary Kaźmierskiej, niekwestionowanej gwiazdy programu "Królowa życia" w TTV. Występował w wielu odcinkach tego kultowego reality show. Widzowie widzieli jak zmieniał się przez lata. Dziś studiuje medycynę. Był też właścicielem lodziarni na Stabłowicach we Wrocławiu. Zobaczcie, jak mieszka i żyje Conan Bestia Kaźmierski.

📢 Próbna matura 2023/2024: Język angielski. Oto poprawne odpowiedzi i arkusze CKE! Sprawdź, jakie zadania były na próbnej maturze 8 grudnia Próbna matura 2023/2024 z języka angielskiego już za uczniami! Choć egzaminy maturalne odbędą się dopiero w przyszłym roku, to szkoły już przygotowują uczniów na ten ważny egzamin. Od 6 do 8 grudnia 2023 roku odbywać się będą w szkołach tzw. próbne matury. Zobacz arkusze CKE do testów z języka angielskiego! Mamy też odpowiedzi do próbnej matury z języka angielskiego! Odpowiedzi znajdują się pod arkuszami. 📢 Zachwycał i imponował! Tak wyglądał Stary Rynek w Poznaniu przed wojną. Oto wyjątkowe zdjęcia Stary Rynek w Poznaniu przed wojną zachwycał i imponował. Turystyczna perła stolicy Wielkopolski jest uznawana za jedną z najpiękniejszych w kraju. Pod względem wielkości ustępuje tylko krakowskiemu i wrocławskiemu. Przed wojną Stary Rynek był głównym miejscem handlowo - usługowym miasta. Stanowił także centrum komunikacyjne, gdzie do 1955 roku kursowały tramwaje. Dzięki archiwalnym zdjęciom możemy poczuć przedwojenny klimat tego miejsca. Zobacz fotografie i przekonaj się, jak wyglądało to miejsce w latach 20. i 30. XX wieku.

📢 Tak wyglądał Poznań w PRL. Zobacz 50 wyjątkowych zdjęć. Zakręci ci się łezka w oku! Te zdjęcia wiele osób obejrzy z łezką w oku. Zapraszamy na niezapomnianą podróż w czasie do Poznania lat 60., 70. i 80. Pamiętasz, jak wyglądało miasto w PRL-u? Oglądając te fotografie, wielu z Was z pewnością się wzruszy. W naszej galerii znajdziecie miejsca, które poznaniacy wspominają z sentymentem, między innymi kultową Adrię, pływalnię przy ul. Niestachowskiej, Cyrk Olimpia i wiele innych. Miłego oglądania! 📢 Tak kiedyś wyglądał dworzec Poznań Główny. Został zamknięty 10 lat temu! Budynek zostanie wyburzony. Oto wyjątkowe zdjęcia Oddany do użytku w maju 2012 roku nowy budynek dworca PKP w Poznaniu jest w ogniu krytyki - za niefunkcjonalność i wygląd. Warto przypomnieć, jak wyglądał Poznań Główny, gdy pasażerowie mieli tutaj do dyspozycji tylko stary budynek, który zamknięto dla pasażerów 25 października 2013 roku. Zobacz w galerii, jak wyglądał stary dworzec jeszcze kilkanaście lat temu.

📢 Paznokcie na święta: czerwone, białe, srebrne, złote, butelkowa zieleń - poznaj świąteczne trendy na 2023 rok Paznokcie na święta: czerwone, białe, srebrne, złote - poznaj świąteczne trendy na 2023 rok. Święta Bożego Narodzenia to magiczny czas pełen radości, ciepła i wyjątkowych chwil spędzonych w gronie najbliższych. To również moment, kiedy dbamy o każdy szczegół naszego wyglądu, w tym niezaprzeczalnie paznokcie, które stanowią uroczy dodatek do świątecznej stylizacji. W roku 2023 panują nowe trendy, które przynoszą świeżość i nowoczesność do tradycyjnych motywów świątecznych. Czerwone, białe, srebrne i złote odcienie zyskują nowe oblicza, tworząc inspirujące kompozycje na naszych dłoniach. Przygotujmy się na niezapomniane święta, otulając nasze paznokcie magią świątecznej atmosfery!

📢 Uczestnicy Gogglebox 2023. Zobacz jak zmieniły się gwiazdy popularnego programu TTV Gogglebox to program telewizyjny emitowany od 2014 roku. Program oparty na brytyjskim formacie na licencji All3Media International, którego oryginał jest emitowany na antenie Channel 4. Program za sprawą uczestników szybko stał się hitem stacji TTV. Zobaczcie, jak przez te dziewięć lat zmienili się uczestnicy Gogglebox.

📢 Znaczki pocztowe z PRL - aktualne ceny i zdjęcia. Tyle są warte najdroższe unikaty i kolekcje Stare znaczki pocztowe z czasów PRL są dziś na wagę złota. Można je sprzedać i dostać za nie sporą sumę. Kiedyś było to modne hobby - dziś to prawdziwy skarb. Polskie, zagraniczne, z PRL-u, a nawet przedwojenne –niektóre są warte majątek. Zobacz najdroższe oferty sprzedaży starych znaczków pocztowych na portalu OLX.

📢 Dzikie zwierzęta żyją obok nas. Są bliżej, niż myślisz! Zobacz niesamowite zdjęcia z lasów pod Poznaniem Sarny, jelenie, daniele, lisy czy wilki - te i wiele innych dziko żyjących gatunków możemy spotkać w lasach pod Poznaniem. Dzikie zwierzęta są na wyciągnięcie ręki, czasami nawet bliżej, niż nam się wydaje. Nie trzeba jechać daleko, by móc stanąć z nimi oko w oko. Znaleźć może je tak naprawdę każdy z nas - wystarczy tylko wiedzieć jak i gdzie szukać. Zobaczcie niezwykłe zdjęcia dzikich zwierząt, zrobione właśnie w podpoznańskich lasach. Robią wrażenie! 📢 Te słowa wymawiasz źle. Sprawdź, jak powinny brzmieć prawidłowo! "Lewis" czy "liwajz"? "Ałszan" czy "oszą"? Pewnie wiele razy zastanawialiście się, jak poprawnie wymówić te nazwy. Do naszego języka przeniknęło wiele słów, które mogą sprawiać problemy. Sprawdźcie i już nie popełniajcie tych błędów!

📢 Tak przez lata wyglądał Dom Studencki Jowita. Stał się ikoną Poznania! Zobacz archiwalne zdjęcia Kultowy Dom Studencki Jowita przez lata stał się ikoną miasta Poznania. Odwiedzało go mnóstwo znanych osób, a w trakcie swojej edukacji mieszkało w niej wiele pokoleń studentów. Dziś już wiadomo, że popularne "Akumulatory" zostaną sprzedane.

📢 Tak wygląda cmentarzysko lokomotyw i wagonów w Poznaniu. Co stoi na torach na największej stacji towarowej w Wielkopolsce? Na bocznicach stacji Poznań Franowo stoją lokomotywy i wagony, które są używane na bieżąco i wyglądają jakby niedawno opuściły producenta, ale i takie, które wyjeździły już tysiące kilometrów torów i czekają na ostatnia drogę - na złomowisko. To takie cmentarzysko wczorajszych królów stalowych szlaków... 📢 Największe wypadki tramwajowe w Poznaniu. Te najtragiczniejsze wstrząsnęły miastem [ZDJĘCIA] Wypadki tramwajów zdarzają się dużo rzadziej niż te z udziałem samochodów osobowych. Konsekwencje takich zdarzeń są jednak często znacznie poważniejsze, bo bierze w nich udział więcej osób. Przyjrzeliśmy się najpoważniejszym wypadkom tramwajowym, jakie miały miejsce w Poznaniu. O niektórych przez długi czas mówiło się w całym mieście. Najtragiczniejsze zapadały w pamięć. Zobacz w galerii najpoważniejsze wypadki tramwajowe, które na przestrzeni lat zdarzyły się w stolicy Wielkopolski.

📢 Maciej Rembarz - poeta handlujący na Jeżyckim: czasem mam leciutkie ataki Maciej Rembarz poeta, był nauczycielem, hodował owce, był wizytatorem szkolnym, pracował w zoo , a od kilku miesięcy jest straganiarzem. Miał stragan na rynku Bernardyńskim, od kilku tygodni ma kiosk na rynku Jeżyckim, gdzie swoimi doświadczeniami podzielił się ze Stefanem Drajewskim

