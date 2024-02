Przegląd prasy 18.02.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 17.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Lech Poznań odniósł dwa sukcesy. Trener Mariusz Rumak uchyla rąbka tajemnicy i chwali... Gholizadeha”?

Prasówka 18.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Lech Poznań odniósł dwa sukcesy. Trener Mariusz Rumak uchyla rąbka tajemnicy i chwali... Gholizadeha Sobotni wieczór w Białymstoku z pewnością przyprawił trenerowi Mariuszowi Rumakowi kilku siwych włosów. Niemniej będzie on przez niego pozytywnie zapamiętany, po tym jak jego podopieczni wygrali z liderem ekstraklasy, Jagiellonią Białystok 2:1. - Jagiellonia w drugiej połowie nie pozwoliła nam na zbyt wiele. Mam jednak fantastycznych piłkarzy - powiedział na pomeczowej konferencji trener Lecha Poznań.

📢 Jagiellonia - Lech Poznań 1:2. Kolejorz zburzył twierdzę Białystok. "Marchewa" i "Szymi" z golami. Zobacz oceny lechitów Lech Poznań odniósł niezwykle cenne zwycięstwo w Białymstoku. Pokonał Jagiellonię 2:1 (2:0), która miała serię 16 meczów bez porażki u siebie. Bramki dla Kolejorza zdobyli Filip Marchwiński oraz Filip Szymczak. Zobacz oceny piłkarzy Kolejorza.

📢 Mecz na szczycie dla Lecha Poznań! Kolejorz zmniejszył dystans do lidera, choć napędził strachu swoim kibicom To było bardzo nerwowe spotkanie w wykonaniu Lecha Poznań, jednak najważniejsze, że zakończone cennym zwycięstwem. W hicie 21. kolejki Kolejorz pokonał Jagiellonie Białystok 2:1 (2:0), przerywając serię 16. meczów bez porażki Jagi przed własną publicznością. Wygraną zapewnili Filipowie - Szymczak oraz Marchwiński, zdobywając gole w pierwszej połowie. Kontaktowego gola dla gospodarzy strzelił Kristoffer Hansen, jednak to nie wystarczyło do tego, by wyszarpać cenny punkt.

Prasówka 18.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Conan Kaźmierski, syn Królowej Życia - tak mieszka i żyje. Zobaczcie zdjęcia gwiazdy TTV Conan Kaźmierski jest synem Dagmary Kaźmierskiej, niekwestionowanej gwiazdy programu "Królowa życia" w TTV. Występował w wielu odcinkach tego kultowego reality show. Widzowie widzieli jak zmieniał się przez lata. Dziś studiuje medycynę. Był też właścicielem lodziarni na Stabłowicach we Wrocławiu. Zobaczcie, jak mieszka i żyje Conan Bestia Kaźmierski.

📢 Oto Karolina Pachniewicz z "Big Brother" - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! Tak mieszka i żyje na co dzień Karolina Pachniewicz, gwiazda pierwszej edycji programu Big Brother w TVN. Gdy brała udział w tym niezwykle popularnym telewizyjnym reality show, miała zaledwie 21 lat. Po opuszczeniu domu Wielkiego Brata wyjechała za granicę. Dziś ma 42 lata i jest przyszywaną babcią. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Karolina Pachniewicz z "Big Brothera"! 📢 Córka Izabelli Scorupco - tak dziś wygląda 26-letnia Julia. Mamy zdjęcia! Julia Scorupco, córka znanej aktorki i modelki Izabelli Scorupco oraz legendarnego hokeisty Mariusza Czerkawskiego, od lat przyciąga uwagę mediów i fanów. Niedawno 26 lat, a jej życie jest przedmiotem zainteresowania wielu osób. Zobaczmy, jak wygląda obecnie Julia Scorupco. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Niewolnica Isaura - tak dziś wygląda. Lucelia Santos wraca do polskiej telewizji Doskonałe wieści dla miłośników kultowego serialu "Niewolnica Isaura". Już 17 lutego w TVP Kobieta zobaczymy pierwszy odcinek tego filmu. Przypominamy dziś Lucelię Santos, brazylijską aktorkę, którą polscy widzowie wręcz pokochali. Zobaczcie, jak dziś wygląda i czym się zajmuje "Niewolnica Isaura". 📢 Joanna Dyrkacz z "Sanatorium miłości" - tak kiedyś wyglądała. Mamy zdjęcia Tak Joanna Dyrkacz z "Sanatorium miłości" wyglądała w młodości. Była modelką! Joannę Dyrkacz poznaliśmy dzięki programowi "Sanatorium miłości" w TVP 1. Urzekła widzów spokojem ducha, pozytywną energią, ale i niezwykłą urodą. Okazuje się, że w przeszłości była modelką. Dziś również pracuje w modelingu. Zobaczcie, jak Joanna Dyrkacz prezentuje się na zdjęciach sprzed 25 lat.

📢 Oto najbogatsze gminy w Wielkopolsce! Mamy dane na 2024 rok [18.02.2024] Ministerstwo Finansów udostępniło dane dotyczące wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin na 2024 rok. Dzięki temu wiemy, jakie są aktualnie najbogatsze gminy w Wielkopolsce. Poznajcie 20 wielkopolskich miast i gmin z najwyższym wskaźnikiem G.

📢 Oto Sabrina - tak dziś wygląda. Wkrótce skończy 56 lat. Zobaczcie zdjęcia! Sabrina wkrótce skończy 56 lat! Sabrina Salerno to włoska piosenkarka, aktorka, prezenterka telewizyjna i modelka, której międzynarodową sławę przyniósł hit "Boys (Summertime Love)" i teledysk do niego. Sabrina zachwycała swoją urodą 36 lat temu, gdy klip szalał we wszystkich telewizjach. Zachwyca i dziś. Zobaczcie na zdjęciach, jak teraz wygląda Sabrina. 📢 Tak Waldemar z "Rolnik szuka żony" bawił się na balu w Skarżysku-Kamiennej. Mamy zdjęcia! Waldemar Gilas zdobył popularność uczestnicząc w dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony". Choć początkowo jego uwaga skierowana była na Ewę z Wyrzyska, to ostatecznie znalazł szczęście u boku Doroty ze Szczecina. Zobaczcie, jak bawił się na balu karnawałowym w Skarżysku-Kamiennej. 📢 Leszek z "Daleko od szosy" - tak dziś wygląda Krzysztof Stroiński. Ma już 73 lata. Zobaczcie zdjęcia! Krzysztof Stroiński to wybitny polski aktor, którego polski widz kojarzy głównie z roli Leszka w serialu "Daleko od szosy". A niesłusznie. Bo aktor ma na swoim koncie wiele bardzo ciekawych ról. Niedawno skończył 73 lata. Zobaczcie, jak dziś wygląda Leszek z "Daleko od szosy".

📢 Ewa Swoboda na odważnych zdjęciach. "Tak właśnie wygląda milion dolarów w złocie"! [18.02.2024] Ewa Swoboda, utalentowana polska lekkoatletka, specjalizuje się w biegach na 60 i 100 metrów. Jej ostatni wyczyn podczas Orlen Copernicus Cup w Toruniu zachwycił świat. Z wynikiem 7,01 sekundy na 60 metrów, Swoboda wykręciła najlepszy tegoroczny czas na świecie, demonstrując nie tylko talent, ale i determinację. Ewa Swoboda zapracowała na ten sukces. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia!

📢 Syn Chucka Norrisa - tak wygląda Dakota Alan Norriss. Mamy zdjęcia! Oto syna Chucka Norrisa. Dakota jest podobny do ojca? Zobaczcie zdjęcia! Dakota Alan Norris to syn Chucka Norrisa. Jest jednym z sześciorga dzieci słynnego aktora i mistrza świata w karate. Dakota Alan Norris idzie w ślady swojego ojca. Podobnie jak Chuck, uprawia sztuki walki. Zobaczcie, jak wygląda syn Norrisa. Mamy prywatne zdjęcia Dakoty Alana Norrisa.

📢 15 najszybciej wyludniających się miast w Wielkopolsce! Mamy nowe dane [18.02.2024] Przyjrzyjmy się, jakie miasta Wielkopolski najszybciej się wyludniają i jakie czynniki wpływają na to zjawisko. W ostatnich latach obserwujemy trend migracji ludności z wielkich metropolii do mniejszych miejscowości, które je otaczają. Mieszkańców tracą też mniejsze miejscowości. Jakie miasta z naszego regionu najbardziej się wyludniły? Skąd Wielkopolanie wyprowadzają się najchętniej? Sprawdźcie nasz ranking! 📢 Oto 10 miast w Wielkopolsce, w których przybyło najwięcej mieszkańców. Jest moda na te miasta [18.02.2024] Większość miast w Wielkopolsce wyludnia się. Jest to trend ogólnopolski. Są jednak wyjątki. Dotyczą one głównie miejscowości znajdujących się w niewielkiej odległości od Poznania. Zobaczcie, na jakie miasta jest dziś moda w Wielkopolsce. W których w ostatnich 20 latach przybyło najwięcej mieszkańców? Oto TOP 10 miast, do których najchętniej się przeprowadzamy.

📢 Pogrzeb Teresy Orczyk w Poznaniu. Uczestniczkę "Gogglebox. Przed telewizorem" żegnali najbliżsi. Zobacz zdjęcia Teresa Orczyk, mama Izabeli Zeiske i jednocześnie uczestniczka programu "Gogglebox. Przed telewizorem", została pochowana 15 lutego w Poznaniu na Cmentarzu Sołackim. Kobietę przyszły pożegnać rodzina i przyjaciele. Oto zdjęcia. 📢 Rondo Kaponiera w Poznaniu. Długo je budowano, jeszcze dłużej remontowano. Tak przebiegała "niekończąca się historia" Poznań trudno sobie wyobrazić bez ronda Kaponiera, jednego z najbardziej znanych punktów centrum miasta. Jego historia jest jednak dość zawiła, a przede wszystkim długa. Słynna przebudowa trwała dobre kilka lat, podczas których mieszkańcy mogli zapomnieć o spokojnej podróży samochodem. Tak wyglądał remont ronda Kaponiery w Poznaniu!

📢 Te samochody kradną na potęgę! Oto marki aut, które najczęściej padają łupem złodziei w Wielkopolsce i Polsce Kradzież samochodów to wciąż wielki problem nie tylko w miastach, ale też na wsiach. Policjanci nadal często otrzymują zgłoszenia o zniknięciu auta, jednak, jak pokazują statystyki, nie jest to już taka skala, co była kiedyś. Które marki najczęściej padają łupem złodziei zarówno w całej Polsce, jak i Wielkopolsce? Sprawdziliśmy!

📢 15 najgorszych kierunków studiów w Poznaniu. Po nich zarobisz marne grosze. Oto wyjątkowo kompromitujący ranking! Tu w Poznaniu nie opłaca się studiować! Prezentujemy 15 najgorszych kierunków studiów z Poznania. Po ich ukończeniu zarabia się najmniej. Ten wstydliwy ranking stworzyliśmy na podstawie danych Ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych. Sprawdź, jak prezentuje się to wyjątkowo nieopłacalne zestawienie! 📢 Co za strata! Te piękne kamienice zniknęły z krajobrazu Poznania! Gdyby stały po dziś dzień zachwycałyby nie tylko mieszkańców, ale też turystów. Nadawały Poznaniowi wielkomiejskiego sznytu - zachwycały formą, wielkością, dekoracjami. Zniknęły z krajobrazu miasta głównie po 1945 r., ale nie tylko. Przed Wami 20 najpiękniejszych kamienic Poznania, których już nie zobaczycie. 📢 Dzień Kota 2024: Dziś wielkie święto mruczków i ich oddanych kociarzy! Zobacz memy i śmieszne obrazki o kotach i życiu z kotami 17 lutego obchodzimy Dzień Kota! W ten jeden z najważniejszych dni w kalendarzu kociarzy, kłaniamy się głęboko naszym mruczkom i serwujemy im najlepsze puszki z rybką. Gdy już spełnimy nasz obowiązek, możemy zabrać się za przeglądanie zebranych w tej galerii zabawnych obrazków. Gwarantujemy, że odnajdziesz tu wiele sytuacji z Waszego wspólnego życia, których wspomnienie poprawi Ci humor. Zobacz najlepsze memy i obrazki o kotach!

📢 Tanie samochody od komornika! Ceny są wyjątkowo zachęcające. Oto nowe licytacje aut osobowych. Zobacz zdjęcia i ceny W najbliższym czasie "pod młotek" na licytacjach komorniczych trafi kilka naprawdę ciekawych samochodów osobowych. W ofercie są pojazdy w dobrym stanie i atrakcyjnej cenie. Prezentujemy auta sprzedawane przez komorników na internetowych aukcjach. Zobaczcie zdjęcia i ceny w naszej galerii! 📢 25 lat minęło jak jeden dzień! Oto 20 niezwykłych zdjęć Poznania z 1999 roku. Zobacz wyjątkową galerię i przenieś się w czasie Tak wyglądał Poznań w 1999 roku. Miasto bardzo się zmieniło? Narzekamy na korki, przebudowy ulic, wieczne remonty. Szybko ulatuje z pamięci, że Poznań jeszcze zaledwie 25 lat temu wyglądał zupełnie inaczej... Zobaczcie wyjątkowe zdjęcia z archiwum "Głosu Wielkopolskiego" i oceńcie sami, czy rozpoznacie wszystkie miejsca!

📢 Protest rolników w Wielkopolsce. Myśliwi dołączają do strajku! "Zmuszano nas do dodatkowych polowań zbiorowych" Środowisko myśliwych postanowiło głośno wyrazić sprzeciw wobec decyzji podejmowanych przez ministerstwo, a nawet przyłączyć się do protestu rolników podaje portal wlkp24. Powstać ma komitet dużej grupy myśliwych, który przyłączy się do nadchodzącego strajku zaplanowanego na 20 lutego. 📢 Ruch Chorzów - Warta Poznań 0:0 Szczęśliwy remis Zielonych. Grobelny bohaterem W 21. kolejce ekstraklasy na Stadionie Śląskim Ruch Chorzów zremisował z Wartą Poznań 0:0. Gospodarze mieli w tym meczu zdecydowaną przewagę, wypracowali sobie kilka znakomitych okazji, ale nie potrafili zamienić ich na gola. Świetnie bronił Jędrzej Grobelny, który wybronił Zielonym cenny punkt. 📢 Średnio udany debiut Warty Poznań na Stadionie Śląskim. Zieloni bez trenera zremisowali z beniaminkiem. Zobaczcie oceny warciarzy Warta Poznań w sobotnim spotkaniu 21. kolejki piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy podzieliła się punktami z Ruchem Chorzów, remisując 0:0. Pierwsza połowa w wykonaniu Zielonych nie była porywająca, a poznaniacy mogli mówić o sporym szczęściu. W drugiej odsłonie obie ekipy nie dały popisy, przez co goli na legendarnym Stadionie Śląskim nie zobaczyliśmy. Sprawdźcie, jak oceniliśmy warciarzy po starciu z beniaminkiem ekstraklasy.

📢 Ostanie pożegnanie Romana Szuberskiego. Tłumy na pogrzebie burmistrza Rogoźna Roman Szuberski, burmistrz Rogożna zmarł w środę 14 lutego. Pogrzeb samorządowca odbył się w sobotę 17 lutego. Ceremonia rozpoczęła się w kościele pw. Świętego Ducha w Rogożnie. 📢 Pod Poznaniem uczczono pamięć Powstańców Wielkopolskich. Żywa lekcja historii dla najmłodszych Wielkopolan [Zobacz zdjęcia] W podpoznańskiej miejscowości Czerwonak odbyły się uroczystości upamiętniające powstańców wielkopolskich, którzy 105 lat temu zwyciężyli przeciwko państwu niemieckiemu. Organizatorzy zaaranżowali obóz powstańczy, pokazali punkt medyczny oraz poczęstowali uczestników grochówką. 📢 Most Dworcowy w Poznaniu czeka remont. Utrudnienia potrwają ponad dwa miesiące! Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne (MPK) w Poznaniu ogłosiło przetarg na przebudowę torowiska na Moście Dworcowym. Planowany remont rozpocznie się 22 czerwca, a zakończy 25 sierpnia 2024 roku. Oznacza to, że poznaniaków czekają kolejne komunikacyjne zmiany oraz utrudnienia.

📢 Tak wygląda dziś Bronka z "Daleko od szosy". Sławomira Łozińska wkrótce skończy 71 lat. Zobaczcie zdjęcia! Sławomira Łozińska to polska aktorka, którą polscy widzowie pokochali za rolę Bronki w serialu "Daleko od szosy". Tymczasem na swoim koncie ma wiele innych wspaniałych kreacji filmowych. Aktorka wkrótce skończy 71 lat. Zobaczcie, jak dziś wygląda słynna Bronka z "Daleko od szosy". Mamy zdjęcia! 📢 Oto syn Arnolda Schwarzeneggera - tak wygląda dziś Joseph Baena. Zobaczcie zdjęcia! Oto syn Arnolda Schwarzeneggera - Joseph Baena. To nieślubny syn Arnolda Schwarzeneggera. Jest łudząco podobny do ojca. Podobnie jak ojciec jest kulturystą i gra w filmach. Jest do niego łudząco podobny. Jego profil na Instagramie obserwuje już prawie pół miliona osób. Zobaczcie, jak wygląda Joseph Baena, syn Arnolda Schwarzeneggera.

📢 Oto Karolina Bojar-Stefańska, najpiękniejsza sędzia piłkarska, na wakacjach. Mamy zdjęcia! Karolina Bojar-Stefańska, znana jako najpiękniejsza polska sędzia piłkarska, wybrała się na wakacje. Zobaczcie, jak prezentuje się w trakcie swojej wakacyjnej podróży na Bali oraz do Tajlandii i Malezji. 📢 Kawiarenki naprawcze w Poznaniu. Tu jest ich najwięcej w Polsce! "Czerpię z tego miejsca dużo satysfakcji" Poznań to miasto z największą liczbą kawiarenek naprawczych w całym kraju. 17 lutego rozpoczęła się oficjalna inauguracja sezonu na kawiarenki połączona z dniem kota. Seniorzy oraz dzieci wspólnie tworzyli z tej okazji mas-kotki. 📢 Na jej szczyt prowadzą zawiłe schody. Wieża w pałacu w Fabianowie pod Pleszewem odsłoniła swoją tajemnicę Wieża ta góruje nad okolicznymi zabudowaniami. Na co dzień jest zamknięta i niedostępna dla osób z zewnątrz, a rozpościera się z niej wspaniały widok na Fabianów i okoliczne miejscowości. Dzięki uprzejmości Macieja Wasielewskiego - starosty pleszewskiego - możemy zobaczyć nie tylko panoramę okolicy, ale również zajrzeć do jej wnętrza!

📢 Wypadek w Lasocicach. W zderzeniu dwóch samochodów ranna została jedna osoba Wypadek na drodze krajowej numer 12 w Lasocicach w powiecie leszczyńskim. W sobotę 17 lutego zderzyły się dwa samochody osobowe. W jednym z wraków został uwięziony kierowca. Ranny mężczyzna został przetransportowany do szpitala. Droga jest całkowicie nieprzejezdna. 📢 Wielka trąba powietrzna przeszła przez Wielkopolskę. Dwa lata temu mieszkańcy Dobrzycy przeżyli piekło Dokładnie dwa lata temu, 17 lutego 2022 r., przeszła największa znana w XXI w. seria trąb powietrznych w Polsce. Prawdziwe piekło przeżyli między innymi mieszkańcy Dobrzycy w powiecie pleszewskim. - Wszystko trwało może pięć minut - mówili wówczas mieszkańcy.

📢 Uczeń zdębiał jak przeczytał. Najlepsze komentarze nauczycieli na klasówkach! Bzdury, które wypisują uczniowie na sprawdzianach, krążą w sieci jako "humor z zeszytów szkolnych" i nieustannie nas śmieszą. Wynikają najczęściej z braku wiedzy i przygotowania do lekcji, ale także z osobowości uczniów. Ale nie tylko oni potrafią być zabawni. Zobaczcie, co wypisują na klasówkach i sprawdzianach uczniów ich nauczyciele! Te komentarze rozśmieszą Was do łez.

📢 Historyczna pierwsza gwiazdka Michelin w Poznaniu! "To była magia. Telefon nie przestawał dzwonić" opowiada szef kuchni Artur Skotarczyk Po ukończeniu 20 roku życia zaczął pracować jako szef kuchni, mimo że “pod sobą” miał kucharzy z dużo większym doświadczeniem. Serwował posiłki Janowi Kulczykowi, który ze zdziwieniem zapytał: “Skąd pan się wziął?”, a od czerwca poprzedniego roku stał się 4 szefem kuchni w historii polskiej gastronomii z gwiazdką jakości Michelin. Co to osiągnięcie zmieniło w jego życiu? Czy Polacy znają się na kuchni? - rozmowa z Arturem Skotarczykiem szefem kuchni poznańskiej restauracji Muga, zdobywcą gwiazdki Michelin. 📢 Plac zabaw dla dzieci w parku Wodziczki w Poznaniu po raz kolejny pod wodą. "Tak to wygląda po każdej burzy". [Zobacz zdjęcia] Plac zabaw w parku Wodziczki w Poznaniu stanął w tym tygodniu pod wodą. Dzieci nie mogą się bawić, a okoliczni mieszkańcy narzekają, że to nie jest jednorazowa sytuacja. - Tak to wygląda po każdej burzy - zaznacza poznaniak, którego spotkaliśmy na miejscu.

📢 Afera w poznańskim zoo! Czy dyrektorka zostanie zawieszona? Urząd miasta zadecydował! Prokuratura bada sprawę nieprawidłowości w poznańskim zoo, którego dyrektorką jest Ewa Zgrabczyńska. Władze miasta podjęły decyzję o niezawieszaniu dyrektorki w trakcie trwania czynności wyjaśniających.

📢 Najmodniejsze paznokcie w tym sezonie! [luty, marzec, kwiecień] Jeśli jesteś na bieżąco z najnowszymi trendami w manicure, na pewno słyszałeś już o lipgloss nails! Ten stylowy i elegancki wygląd zyskuje coraz większą popularność w mediach społecznościowych oraz w salonach kosmetycznych. Co więcej, niezależnie od długości paznokci, lipgloss nails wyglądają dobrze i są łatwe w wykonaniu. Niektórzy nazywają je "młodszą siostrą" glazed donut nails, które zostały wprowadzone do świata beauty przez Hailey Bieber i jej manicurzystkę. Chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego modnego trendu w pielęgnacji paznokci? W takim razie, koniecznie przeczytaj dalej! 📢 Jadalne owady zdrowsze niż wołowina! Oto przyszłość przemysłu spożywczego. "To droga, którą musimy iść" - twierdzą eksperci Czy niedługo będziemy jeść białko z owadów zamiast z wołowiny czy wieprzowiny? Jest na to spora szansa, tym bardziej, że na wydziale Biologii UAM prowadzone są intensywne badania w tym zakresie. - Owadom zrobiony zły PR i nie do końca dopuszcza się myśl, że będziemy je jedli - mówią eksperci.

📢 Działała w Poznaniu przez 14 lat, teraz Galeria Malta znika z powierzchni ziemi! Zobacz archiwalne zdjęcia z jej budowy! Galeria Malta była jedną z ładniejszych poznańskich galerii, jednak wygląd, ogromne kino, a także piękna panorama na jezioro Maltańskie nie uchroniły jej przed zamknięciem. Z roku na rok ubywało klientów, a gwoździem do trumny okazało się powstanie w bliskim sąsiedztwie Galerii Posnania. Po raz ostatni korytarzami "Malty" poznaniacy mogli się przejść w grudniu 2023 roku. Teraz czeka ją rozbiórka. My z tej okazji postanowiliśmy przypomnieć, jak przebiegała budowa galerii. 📢 Tani dom lub mieszkanie od komornika w Poznaniu i okolicach. Ceny są bardzo atrakcyjne! Oto nowe licytacje. Mamy zdjęcia W Poznaniu i w powiecie poznańskim dość często pojawiają się nowe licytacje komornicze nieruchomości. Możesz na nich kupić mieszkanie lub dom w okazyjnej, niższej niż rynkowa cenie. Nieruchomości są zajmowane osobom zadłużonym, a później trafiają na licytacje. Sprawdziliśmy najciekawsze oferty w lutym i marcu 2024 roku. Zobacz zdjęcia i ceny w naszej galerii!

📢 Kochają nie tylko od święta! Zobacz piękne emocje towarzyszące parom na starcie akcji Ona i On Z okazji walentynek zorganizowaliśmy akcję pełną miłości, w której zakochani z naszego regionu mogą wygrać nawet 50 000 złotych. Start plebiscytu Ona i On wywołał wiele pięknych emocji, którymi uczestnicy postanowili podzielić się w mediach społecznościowych! 📢 Zosia z serialu "Rodzinka.pl" na odważnych zdjęciach. Emilia Dankwa ma już 18 lat! Emilia Dankwa to młoda aktorka znana z serialu "Rodzinka.pl" niedawno skończyła 18 lat. Dziś jest modelką, fotomodelką i infuencerką. Jest częstym gościem na eventach. Zachwyca swoją uroda i kreacjami. Na Instagramie zaskakuje czasami bardzo odważnymi zdjęciami. Zajrzyjcie do naszej galerii i przekonajcie się sami.

📢 Liv Tyler, córka lidera grupy Aerosmith Stevena Tylera - tak teraz wygląda. Zobaczcie zdjęcia! Tak dziś wygląda Liv Tyler, córka lidera grupy Aerosmith Stevena Tylera i fotomodelki Bebe Buell. Liv Tyler to amerykańska aktorka, córka lidera grupy Aerosmith Stevena Tylera i fotomodelki Bebe Buell. 29 lat temu razem z Alicią Silverstone wystąpiła w słynnym teledysku taty "Crazy". Wkrótce skończy 46 lat. Zobaczcie, jak dziś wygląda Liv Tyler.

📢 Kobieta upadła na schodach kamienicy przy ul. Grodziskiej w Poznaniu. Właścicielka nieruchomości: „Nie miała prawa z nich korzystać” Sekretarka kancelarii prawnej, wynosząc śmieci, upadła na schodach zabytkowej kamienicy przy ulicy Grodziskiej w Poznaniu. Po 1,5 roku od wypadku kobieta zaczęła domagać się zadośćuczynienia od właścicieli nieruchomości. Pani Barbara i pan Zbigniew nie poczuwają się do odpowiedzialności. Uważają, że pracownica kancelarii nie była uprawniona do korzystania z tych schodów. 📢 Samochód uderzył w tył autobusu i się zapalił. Wypadek drogowy i pożar w miejscowości Słopanowo W piątek, 16 lutego, na drodze wojewódzkiej nr 185 w miejscowości Słopanowo doszło do wypadku drogowego, w wyniku którego doszło do pożaru samochodu. Jedna osoba została poszkodowana i przewieziona do szpitala w Szamotułach. Sprawę bada policja.

📢 Urząd Miasta Poznania chwali się modernizacją budynku pod urząd. Co z tym, do którego przeniesiono przedszkole Galileo? Sprawa przedszkola Galileo w Poznaniu ciągnie się od 2023 roku, kiedy to rodzice dowiedzieli się, że placówka zostanie przeniesiona, gdyż przy Słowackiego 58/60 ma powstać urząd - Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty. Urząd Miasta chwali się modernizacją budynku przy Słowackiego, a co z tym, do którego planuje się przenieść przedszkole?

📢 Dlaczego tramwaje się spóźniają? Radny złożył interpelację w sprawie priorytetu dla tramwajów w kilku miejscach w mieście Paweł Sowa, radny miasta Poznania, w swoich social mediach poinformował, że złożył interpelację w sprawie priorytetu dla ruchu tramwajów w kilku lokalizacjach. 📢 Rolnicy wkrótce zablokują drogi dojazdowe do Poznania. Co nas czeka? Sprawdź szczegółową mapę zbiórek! Wielkopolscy rolnicy nie odpuszczają. We wtorek 20 lutego chcą zablokować drogi dojazdowe do Poznania i węzły na A2.

📢 Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Muzeum Powstania Wielkopolskiego. W tle zmiany w podstawie programowej. "Akt kastracji historii" Marszałek województwa, dyrektor muzeum niepodległości oraz wojewoda wmurowali kamień węgielny pod budowę Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Poznaniu. Siedziba Muzeum zaplanowana została w bezpośredniej bliskości Wzgórza Świętego Wojciecha oraz ponad 800-letniej świątyni pod wezwaniem patrona. Nowa placówka pomieści przestrzenie ekspozycyjne poświęcone pamięci o patriotycznym zrywie oraz zwycięstwie Wielkopolan. W kapsule czasu umieszczono egzemplarz "Głosu Wielkopolskiego". 📢 Ciężkie zadanie przed Lechem Poznań. Powraca kilku zawodników! Przewidywany skład Kolejorza na mecz z Jagiellonią Podczas sobotniego starcia z Jagiellonią Białystok, Lecha Poznań czeka piekielnie trudne zadanie. Poznaniacy udają się na Podlasie, gdzie w ostatnich 10 latach wygrali zaledwie raz. Co więcej, podopieczni trenera Adriana Siemieńca są niepokonani przed własną publicznością od 16 spotkań. Są jednak dobre wiadomości. Do składu Kolejorza powraca dwóch zawodników. Na kogo tym razem postawi szkoleniowiec Mariusz Rumak? Sprawdźcie przewidywany skład Niebiesko-Białych na hit 21. kolejki ekstraklasy.

📢 Skandal na meczu dzieci w Oleśnicy. Jeden z ojców nie wytrzymał, wbiegł na boisko i zaczął szarpać dziecko Skandal na meczu dzieci w piłkę nożną w Oleśnicy. Podczas rozgrywek, jeden z rodziców, rosły, dobrze zbudowany wysoki mężczyzna wbiegł na boisko i zaczął szarpać dziecko, jednego z zawodników. Wszystko zarejestrowała kamera. Mężczyzna podniósł dziecko za koszulkę do góry i odepchnął. Na trybunach podniosła się wrzawa i krzyk.

📢 Studzienka Bamberki wróciła na Stary Rynek w Poznaniu! Figura została odrestaurowana Bamberka to kolejny znak rozpoznawczy Starego Rynku. Powstała 1915 roku, a po dokonanej renowacji wróciła do centrum w Poznaniu. 📢 Koczowisko Romów przy ul. Lechickiej w Poznaniu nie zostanie zlikwidowane? Inwestor podjął ważną decyzję! Rozpatrzenie wniosku inwestora w sprawie wydania decyzji środowiskowej na budowę wielorodzinnych budynków przy ul. Lechickiej w Poznaniu zostało zawieszone. Bez tej decyzji deweloper nie może starać się o pozwolenie na budowę kompleksu na terenie zamieszkałym przez ludność romską.

📢 Tak się ubiera Dorota Gawryluk - zdjęcia. Zobacz stylizacje dziennikarki Polsatu Dziennikarka Dorota Gawryluk to twarz publicystyki Telewizji Polsat. W marcu rusza z nowym programem „Lepsza Polska”. Prywatnie prezenterka jest żoną Białorusina Jerzego Gawryluka oraz mamą dwójki dzieci Nikona i Marysi. 52-letnia Dorota Gawryluk znana jest ze swojej ponadczasowej elegancji. Zobacz jej stylizacje. 📢 Oto, kiedy jedzenie bananów nie jest wskazane. Przy tych chorobach lepiej ich nie jeść Banany to popularne owoce w naszym kraju. I choć nie są uprawiane w naszym klimacie to sięgamy po nie równie często jak po rodzime jabłka. Jedzenie bananów ma wiele zalet i poleca się je już od najmłodszych lat. Niestety, nie każdy powinien jeść te przepyszne owoce. Zobaczcie, kiedy mogą zaszkodzić. 📢 Tyle pieniędzy będziemy dostawać w ramach wczasów pod gruszą w 2024 roku Pieniądze na urlop od pracodawcy, czyli wczasy pod grusza to pieniądze, które pracownicy otrzymują raz w roku. Zasady przyznawania tych świadczeń jest unormowane w regulaminie zakładu pracy. Łączy je jednak zróżnicowane wysokości świadczenia uzależnione od sytuacji życiowej i materialnej pracownika. Zobaczcie, ile pieniędzy dostajemy.

📢 Tak mieszka Aleksandra Kwaśniewska z Kubą Badachem. Zobacz dom Oli Kwaśniewskiej i znanego muzyka Ola Kwaśniewska mieszka w najmodniejszej dzielnicy stolicy. Tu uwiła swoje rodzinne gniazdko ze znanym muzykiem, którego poślubiła w 2012 roku. Koniecznie zajrzyj do domu Kuby Badacha i córki byłego prezydenta. Tak się urządziła Aleksandra Kwaśniewska z mężem i ukochanym psiakiem Lulą. 📢 Nad Maltą w Poznaniu może ruszyć budowa dużego hotelu. Miasto nie odwoła się od decyzji wojewody Nad Maltą w Poznaniu może ruszyć budowa dużego hotelu. Miasto nie wniesie skargi na decyzję wojewody o umorzeniu postępowania odwoławczego w sprawie wydanego pozwolenia na budowę budynku hotelowego nad Jeziorem Maltańskim. Tym samym inwestor może przystępować do działania.

📢 Trzecia Droga zaprezentowała swojego kandydata na prezydenta Poznania. Przemysław Plewiński to adwokat kiboli Lecha Przemysław Plewiński został oficjalnie ogłoszony kandydatem na prezydenta Poznania z Trzeciej Drogi. Jest on członkiem partii Polska 2050. Na co dzień jest on adwokatem. Reprezentował między innymi kiboli Lecha Poznań.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 16.02.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 13 najbardziej zaskakujących miejsc w Polsce, o których nie przeczytacie w przewodnikach. Szokujący pomnik, magiczne zwierciadła i inne Przeszukaliśmy TikToka, Facebooka i Instagram w poszukiwaniu najbardziej nietypowych i nieoczywistych miejsc w Polsce, które robią największe wrażenie na internautach. W galerii poniżej znajdziecie 13 zakątków Polski, których nie ma w typowych przewodnikach turystycznych, ale mimo to zachwycają – są naprawdę niezwykłe, a dla większości turystów stanowią zupełne zaskoczenie! Zapraszamy – poznajcie 13 najbardziej nieoczywistych miejsc w Polsce, które koniecznie musicie zobaczyć na własne oczy.

📢 Rzeka Warta przekroczyła w Poznaniu stan ostrzegawczy. Tendencja cały czas jest wzrostowa. Ile brakuje do stanu alarmowego? Według piątkowych wskazań rzeka Warta w Poznaniu ma 404 centymetry głębokości, a poziom wody cały czas rośnie. Tym samym przekroczono stan ostrzegawczy. Ile brakuje do stanu alarmowego? 📢 Poznańska rudera wśród nowoczesnych osiedli. Co skrywa ponad 120-letnia kamienica na Jeżycach? Zobacz zdjęcia Kamienica przy ul. Świętego Wawrzyńca wyróżnia się spośród innych budynków swoim wyglądem. Odpadający tynk, stare okiennice i podwórko niczym z PRL-u. Tuż za kamienicą wyrastają się nowoczesne jeżyckie osiedla, a w kamienicy obok trwa remont budynku. Można by pomyśleć, że warto, aby miasto odremontowało stary, rozpadający się wręcz budynek. Jego historia jest jednak zupełnie inna. 📢 W poznańskim Herbapolu weekend zaczyna się w piątek. Czterodniowy tydzień pracy robi wrażenie Czwarteczek, czwartunio – tak o czwartym roboczym dniu tygodnia tygodnia mawiają od tego roku pracownicy poznańskiego Herbapolu. To pierwsza duża firma produkcyjna w Polsce, która wprowadza czterodniowy tydzień pracy. Sprawdźmy, jak to się sprawdza w praktyce i co w wolne piątki robią pracownicy firmy. Na ten przykład prezes wybiera się na działkę.

📢 Swarzędz żąda dostępu do morza. Kraina tysiąca jezior w Wielkopolsce? Nie musisz jechać na Mazury! Niedaleko Poznania powstała, swego rodzaju, kraina tysiąca jezior... Okazuje się, że wcale nie musimy wyjeżdżać na Mazury, aby na każdym kroku spotkać zbiorniki wodne! 📢 Jesteśmy z Wami 79 lat! Zobacz, o czym pisaliśmy od 1945 roku przez dekady naszego istnienia. Zajrzeliśmy do archiwum Polityka, kultura i to czym żyje miasto... To tematy, które od 1945 znajdowały się na łamach „Głosu Wielkopolskiego”. O czym pisaliśmy przez dziesięciolecia? Jaki obraz Poznania i Polski wyłaniał się z naszych łamów? 📢 BA Glass produkuje, dbając o innowacje i zrównoważony rozwój BA Glass to firma z długą historią i globalnym zasięgiem, która nie tylko odgrywa kluczową rolę w przemyśle opakowań szklanych, ale także aktywnie dąży do zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Osiągnięcia potwierdzają jej pozycję jako lidera w branży oraz zobowiązanie do kontynuowania pracy na rzecz lepszego i bardziej zrównoważonego jutra.

📢 Białystok żyje już starciem wagi ciężkiej z Lechem Poznań. Będzie "Święto Ultry", ale Jaga ma zachować... chłodne głowy Sobotni mecz (17.30) Jagiellonii Białystok z Lechem Poznań będzie hitem 21. kolejki. Sensacyjny lider tabeli zmierzy się z pretendentem do mistrzostwa. To pojedynek z gatunku tych "o 6 punktów". Będzie święto na trybunach, które zwiększy jeszcze presję na obu drużynach. Dlatego trener i dyrektor sportowy, a także byli zawodnicy Jagiellonii swoimi przedmeczowymi wypowiedziami starają się chłodzić emocje wokół drużyny, które po ostatnich świetnych wynikach "Dumy Podlasia", rosną w szalonym tempie. 📢 9 najpiękniejszych miejsc w Norwegii. Koniecznie je odwiedź, jeśli jesteś miłośnikiem zachwycającej przyrody Kraje skandynawskie to, według wielu podróżników, jedne z najpiękniejszych zakątków Europy. Ich dziewicza przyroda zachwyca każdego, kto potrafi docenić piękno natury. Z takich krajobrazów znana jest przede wszystkim Norwegia – oto 9 najpiękniejszych miejsc w tym niezwykłym kraju. Musisz je odwiedzić, jeśli jesteś miłośnikiem zapierających dech w piersiach widoków.

📢 Kryształowe wazony i naczynia z PRL - zdjęcia, aktualne ceny. Tyle można zarobić na starych kryształach Modne w PRL-u kryształowe naczynia wracają do łask. Masz jeszcze takie w domu? Nie wyrzucaj! Ich ceny na portalach aukcyjnych i sprzedażowych są niekiedy zawrotne. Skąd renesans starych kryształów? Ile są dziś warte? Zobacz zdjęcia i ceny z portalu OLX. 📢 Pomocnik Lecha Poznań zaskoczył wszystkich. "Brawo szef, szacunek" Język polski dla grających oraz trenujących obcokrajowców w ekstraklasie jest czasami barierą nie do przeskoczenia. Wielu zawodników, mimo gry przez lata nie kładzie nacisku na naukę naszego języka. Powodów jest kilka. Jednym z nich, że w szatniach ekstraklasowych zespołów często używa się angielskiego, o czym można się przekonać w wywiadach. Zakulisowo jednak niektórzy z nich brylują w polskiej mowie, że aż miło posłuchać. Takim przykładem jest Jesper Karlstroem.

📢 To był pierwszy aquapark w Wielkopolsce. Teraz przejdzie gruntowny remont za 74 mln złotych To już jest pewne, firma Adamietz dostanie zlecenie modernizacji pływalni Akwawit w Lesznie. Oznacza to zakończenie wlekącej się przez wiele miesięcy procedury przetargowej. Oferty otworzono pod koniec sierpnia 2023 roku, a korzystniejszą cenę zaproponowało przedsiębiorstwo Adamietz ze Strzelec Opolskich. 📢 Tak mieszkają Bardowscy - Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" pokazuje swój dom! Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" pokazuje swój dom! Tak mieszkają Bardowscy. Anna Bardowska od pewnego czasu angażuje się w aranżację swojego nowego miejsca zamieszkania. Niedawno pochwaliła się swoją nowo urządzoną łazienką. Teraz, jako uczestniczka popularnego programu "Rolnik szuka żony", podzieliła się z fanami efektami swojej pracy w kuchni oraz salonie. Oba pomieszczenia emanują luksusem i stylowym designem. Zachęcamy do zapoznania się z jej inspirującym projektem wnętrza!

📢 Były zawodnik Lecha jedną nogą od powrotu do Poznania? Dwóch piłkarzy testowanych przez Kolejorza Rezerwy Lecha Poznań poszukują wzmocnień. W sobotnim spotkaniu ze Śląskiem II Wrocław (0:1) trener Artur Węska testował dwóch zawodników. Według naszych informacji, jednym z nich był dobrze znany poznańskim kibicom - Wołodymyr Kostewycz. Ukrainiec ostatnio był na testach w Ruchu Chorzów, jednak zakończyły się one fiaskiem. 📢 TOP 20 największych miast w Wielkopolsce. Tak wygląda najnowszy ranking. Zobacz, kto znalazł się w ścisłej czołówce! Prezentujemy najnowszy ranking miast w Wielkopolsce pod względem liczby ludności. Kto znalazł się w czołowej dwudziestce? Zajrzyj do naszej galerii i sprawdź aktualne zestawienie. Ranking największych miast w Wielkopolsce 2024 powstał na podstawie najbardziej aktualnych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Czy na liście są jakieś zaskoczenia? Lider jest oczywisty, ale kolejne miejsca mogą być niespodzianką. Zwłaszcza, że w porównaniu do poprzedniego rankingu doszło do kilku zmian. Zobacz i przekonaj się sam!

📢 Studniówka 2024. Balowe kreacje i tańce do rana. Tak bawili się uczniowie i kadra Zespołu Szkół Przyrodniczych w Poznaniu W Poznaniu sezon studniówkowy w pełni. W piątek swój niezapomniany bal maturalny mieli przyszli maturzyści z Zespołu Szkół Przyrodniczych w Poznaniu. Na balu pojawił się nasz fotoreporter! Zobacz zdjęcia z imprezy. 📢 Fortuna za porcelanę z PRL - zdjęcia, ceny. Na tych naczyniach można zarobić Porcelana z czasów PRL może być dziś warta krocie. Słynny fajans z Włocławka, naczynia wyprodukowane w Ćmielowie, Chodzieży Wałbrzychu wracają do naszych domów. Stare porcelanowe naczynia, wazony, kury wystawione na sprzedaż na portalu OLX kosztują w 2024 roku. Masz jeszcze taką porcelanę? Możesz na niej zarobić. Zobacz zdjęcia i aktualne ceny porcelany z PRL. 📢 ONA i ON Głosowanie w plebiscycie zakochanych rozpoczęte! Czekają atrakcyjne nagrody m.in. 50 000 zł na realizację marzeń! Z okazji Święta Zakochanych przygotowujemy wielką galerię szczęśliwych par z naszego regionu oraz specjalny dodatek do gazety. Co więcej - spośród par, które zgłoszą się do akcji, nasi Czytelnicy wybiorą te najsympatyczniejsze, a my je nagrodzimy. Czekają m.in. wyjazdy do SPA i na wczasy w Grecji, a w finale nagroda główna - 50 000 zł na realizację marzeń. Zdjęcia zwycięzców trafią na okładkę gazety!

📢 To są najmodniejsze fryzury w 2024 roku dla kobiet po 50. Tak warto się czesać Uczesanie powinno być dostosowane między innymi do kształtu naszej twarzy, ale także karnacji czy wieku. Jeśli Źle dobierzemy fryzurę może nam ona dodać lat i sprawić, że poczujemy się niepewnie. Za to odpowiednio dobrana fryzura może nam dodać pewności siebie i odjąć lat. Zobaczcie inspiracje na fryzury dla dojrzałych kobiet.

📢 15 najlepszych restauracji w Poznaniu! Wygrały w plebiscycie "MyTuJemy". Tu jest pysznie! Zobacz ranking Poznaniacy wybrali najlepsze miejsca na gastronomicznej mapie Poznania w 2022 roku. Z tych restauracji klienci wychodzili najedzeni i zadowoleni. Głosowanie zostało przeprowadzone przez autorów bloga MyTuJemy. Sprawdź w naszej galerii 15 najlepszych restauracji i kawiarni w Poznaniu. 📢 Te osoby nie mogą pojechać do sanatorium. Oto choroby, które wykluczają wyjazd Leczenie uzdrowiskowe to wsparcie leczenia wielu schorzeń. Do sanatorium można pojechać prywatnie lub na koszt ubezpieczyciela. Wyjazd do uzdrowiska może opłacić nie tylko NFZ ale także KRUS czy ZUS. Niestety w kilkudziesięciu przypadkach nie będziemy mogli pojechać na leczenie sanatoryjne. Zobaczcie, kto nie może pojechać na leczenie do uzdrowiska.

📢 Tak wygląda dziś Róża, córka Henryka Gołębiewskiego. Właśnie skończyła 15 lat. Zobaczcie zdjęcia! [19.08.2023] Oto córka Henryka Gołębiewskiego. Róża lada dzień skończy 15 lat. Henryk Gołębiewski to polski aktor, które swoje największe role zagrał będąc dzieckiem. Któż nie pamięta jego fantastycznych kreacji z filmów i seriali młodzieżowych takich jak: "Wakacje z duchami", "Podróż za jeden uśmiech" czy "Stawiam na Tolka Banana". Henryk Gołębiewski ma córkę, która też ma już za sobą debiut telewizyjny i udział w 8. Festiwalu Muzyki i Kultury Polsko-Czeskiej im. Pawła Królikowskiego w Kudowie Zdrój. Zobaczcie zdjęcia!