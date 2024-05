Przegląd prasy 18.05.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 17.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Osoby o tych imionach są niemiłe i podłe. Te osoby są wyjątkowo wredne i mają trudny charakter. Sprawdź listę!”?

Prasówka 18.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Osoby o tych imionach są niemiłe i podłe. Te osoby są wyjątkowo wredne i mają trudny charakter. Sprawdź listę! Według dawnych wierzeń to jakie imię nosimy determinuje nasz charakter i zachowanie. Wierzono, że imię ma wpływ na nasza osobowość, charakter, empatię i inteligencję. Sprawdź znaczenie tych imion. Te osoby są niemiłe i wredne. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Zobacz, czy ty lub twoi bliscy znaleźli się na liście. Sprawdź listę imion!

📢 Najlepsze MEMY o rowerzystach. Konflikt rowerzystów, kierowców i pieszych okiem internautów. Uśmiejesz się do łez! Jazda na rowerze to zarówno jeden z ulubionych środków transportu w zakorkowanym w mieście, jak i jeden z ulubionych sportów Polaków. Tu jednak pojawia się konflikt na linii rowerzyści, kierowcy i piesi. Kto w tym sporze ma rację? Okazuje się, że jest to jeden ciekawszych tematów dla internautów, którzy tworzą MEMY i inne śmieszne obrazki o rowerzystach. Związek rowerzystów, kierowców i pieszych z przymrużeniem oka. Na pewno uśmiejecie się do łez! Zobaczcie najlepsze MEMY o rowerzystach.

📢 Tomasz M. terroryzuje mieszkańców Poznania po wyjściu z aresztu. "Facet miał nóż" Mieszkańcy poznańskich Podolan od 3 lat żyją w strachu przed Tomaszem M. Mężczyzna grasuje po ulicach, grożąc ludziom. “Zobaczyłem bezdomnego faceta w moim salonie i byłem w szoku. Facet miał nóż” - mówi jeden z mieszkańców.

Prasówka 18.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zaginęła nastolatka. 16-letnia Konstancja opuściła Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Samostrzelu. Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach KPP w Wągrowcu prowadzi poszukiwania opiekuńcze za pochodzącą z Kobylca Konstancją Łysko. 16-latka opuściła Młodzieży Ośrodek Wychowawczy w Samostrzelu.

📢 Waloryzacja emerytur w czerwcu 2024. Świadczenie wyższe nawet o kilkaset złotych. Tabela wyliczeń Kiedy najlepiej przejść na emeryturę? Zdecydowanie w drugiej połowie roku po waloryzacji kapitału, którą ZUS przeprowadza w czerwcu. Świadczenie może być wyższe nawet o kilkaset złotych.

📢 Najcięższy polski parowóz, neogotycki dworzec i wciąż czynna parowozownia! Oto atrakcje w Wielkopolsce dla miłośników kolei. Zobacz zdjęcia Dla jednych kolej to środek transportu, który umożliwia dotarcie do atrakcji turystycznych, dla innych - atrakcja sama w sobie, nie tylko sposób na podróżowanie, ale też podróż w głąb historii i technologii. W województwie wielkopolskim znajdziemy wiele kolejowych "przystanków", które miłośnicy kolei powinni odwiedzić. Zobacz najciekawsze atrakcje turystyki kolejowej w Wielkopolsce!

📢 Kup sobie święty spokój! Oto domki letniskowe na sprzedaż w Wielkopolsce. Jeziora, lasy, malownicze widoki... Zobacz zdjęcia i ceny Marzysz o domku letniskowym gdzieś nad wodą w województwie wielkopolskim? Czyste powietrze, piękna okolica, las, jezioro - to idealna miejscówka na weekendy czy dłuższy wypoczynek w wakacje. Zebraliśmy 15 ofert takich domków w Wielkopolsce w serwisie otodom.pl. Część jest gotowa do zamieszkania, inne wymagają remontu czy wykończenia. Zobacz zdjęcia i ceny w naszej galerii.

📢 Nietypowa sytuacja w Poznaniu. Kładka... odpłynęła Wartą? Urząd Miasta wyjaśnia Czytelnik podesłał nam nietypowe zdjęcie. Kładka znajdująca się niedaleko poznańskiej Katedry zmieniła swoje miejsce i znalazła się na środku koryta Warty. Wygląda to tak jakby konstrukcja sama odpłynęła od brzegu. Zapytaliśmy Urząd Miasta: o co chodzi? 📢 Pchli Targ w Poznaniu w nowym miejscu. Zobacz na zdjęciach, jak wygląda giełda staroci w Komornikach! Poznański pchli targ, znany z wyjątkowych znalezisk i przystępnych cen, niedawno zadebiutował na parkingu Centrum Handlowego Auchan w Komornikach. W nowej lokalizacji pojawili się poszukiwacze okazji oraz miłośnicy niepowtarzalnych przedmiotów. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć, które oddają wyjątkową atmosferę pchlego targu w Komornikach i prezentują niektóre z perełek, jakie można było tam znaleźć! 📢 "Więcej niż pasja". Ten 98-latek prowadzi warsztat mechaniczny nieprzerwanie od zakończenia II wojny światowej. Od ponad 50 lat w Poznaniu! Wacław Milewski od 79 lat prowadzi własny warsztat mechaniczny. W 1970 roku przeniósł go do Poznania na ulicę Kotwiczą 4. Mimo swojego wieku oraz pracy, którą wykonuje nieustannie od zakończenia II wojny światowej, 98-latek nie zamierza się zatrzymywać. Chce poprowadzić warsztat do setnych urodzin

📢 Impact 2024 Poznań: Oto zdjęcia z drugiego dnia. Właśnie tak wygląda wydarzenie roku w Poznaniu! Na Międzynarodowe Targi Poznańskie zawitały międzynarodowe gwiazdy! Podczas drugiego dnia na Impact 2024 wystąpi była pierwsza dama Stanów Zjednoczonych - Michelle Obama. Zobacz na zdjęciach, jak wygląda największe wydarzenie roku w Poznaniu. 📢 Zderzenie karetki z samochodem osobowym w Komornikach pod Poznaniem! Występują utrudnienia w ruchu W Komornikach pod Poznaniem doszło do wypadku. Zderzyły się dwa samochody - karetka z osobówką. Na ulicy Poznańskiej mogą występować utrudnienia. Policjanci są na miejscu i prowadzą czynności wyjaśniające. 📢 Oto Ewa Swoboda na odważnych zdjęciach. "Tak właśnie wygląda milion dolarów w złocie"! [17.05.2024 r.] Ewa Swoboda, utalentowana polska lekkoatletka, specjalizuje się w biegach na 60 i 100 metrów. Jej ostatni wyczyn podczas Orlen Copernicus Cup w Toruniu zachwycił świat. Z wynikiem 7,01 sekundy na 60 metrów, Swoboda wykręciła najlepszy tegoroczny czas na świecie, demonstrując nie tylko talent, ale i determinację. Ewa Swoboda zapracowała na ten sukces. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia!

📢 Tak wygląda dziś Wiktor Kowalewski, syn Krzysztofa Kowalewskiego, legendy polskiego kina. Mamy zdjęcia! [17.05.2024 r.] Krzysztof Kowalewski był jednym z najwybitniejszych aktorów polskiej kinematografii. Jego talent niezaprzeczalnie wyróżniał się w branży filmowej, w której z powodzeniem działał przez dziesięciolecia. Zmarł 6 lutego 2021 roku w wieku 83 lat, pozostawiając po sobie niezatarte ślady w historii rodzimego kina. Zobaczcie, jak wygląda jego syn, Wiktor Kowalewski. Jest podobny do swego taty. 📢 Magdalena Boczarska - tak mieszka i żyje na co dzień. Zobaczcie zdjęcia! [17.05.2024] Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Magdalena Boczarska. To aktualnie jedna z najpopularniejszych polskich aktorek. Na swoim koncie ma grę w takich filmach, jak między innymi "Sztuka kochania", "Różyczka", "Piłsudski" czy "Obywatel". Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Magdalena Boczarska.

📢 Oto Liv Tyler, córka lidera grupy Aerosmith Stevena Tylera - tak teraz wygląda. Zobaczcie zdjęcia! [17.05.2024] Tak dziś wygląda Liv Tyler, córka lidera grupy Aerosmith Stevena Tylera i fotomodelki Bebe Buell. Liv Tyler to amerykańska aktorka, córka lidera grupy Aerosmith Stevena Tylera i fotomodelki Bebe Buell. 29 lat temu razem z Alicią Silverstone wystąpiła w słynnym teledysku taty "Crazy". Wkrótce skończy 47 lat. Zobaczcie, jak dziś wygląda Liv Tyler. 📢 Oto Iga Świątek w bikini - tak wygląda. Ludzie pod wrażeniem: "Pretty woman!" [17.05.2024] Tak wygląda Iga Świątek na odważnych zdjęciach. Fani pod wrażeniem: "Jesteś najseksowniejszą tenisistką wszech czasów". Iga Świątek to aktualnie najlepsza tenisistka na świecie. Udowodniła to wygrywając WTA Finals i w wielkim stylu powróciła na szczyt rankingu singlowego WTA. Jest niezwykle pracowitym sportowcem. W swoim napiętym grafiku znajduje jednak czas na relaks. W trakcie jej ostatnich wakacji można ją było zobaczyć w bikini. Mamy odważne zdjęcia Igi Świątek!

📢 Oto Don Johnson z "Miami Vice" - tak dziś wygląda. Ma już 74 lata. Zobaczcie zdjęcia! [17.05.2024] Oto Don Johnson z "Miami Vice". Ma 74 lata, pięcioro dzieci i własną wyspę! Don Johnson to aktor i piosenkarz, który w latach 80. XX wieku zdobył wielką sławę i popularność na całym świecie dzięki serialowi "Miami Vice". Za rolę detektywa Jamesa "Sonny’ego" Crocketta otrzymał nawet "Złoty Glob". Humor ciągle mu dopisuje. Zobaczcie, jak dziś wygląda i żyje Don Johnson. 📢 Tak wyglądają dom i gospodarstwo Wiktorii z "Rolnik szuka żony 11". Mamy zdjęcia! [17.05.2024] Wiktoria, uczestniczka programu "Rolnik szuka żony 11", mieszka na malowniczej wsi w północnej części województwa kujawsko-pomorskiego. Po ukończeniu I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu, studiowała rolnictwo na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Wiktoria z "Rolnik szuka żony".

📢 Oto Aleksandra Hamkało na odważnych zdjęciach. Z tej strony gwiazdy "Na dobre i na złe" nie znacie! [17.05.2024] Od pierwszej chwili na planie Aleksandra Hamkało, polska aktorka, wiedziała, że chce podążać ścieżką sztuki. Choć pierwszy raz zagrała w reklamie mając zaledwie trzy lata, jej pasja do aktorstwa rozwijała się nieustannie. Dziś jest rozpoznawalną twarzą polskiego ekranu, szczególnie znaną z roli Julii Bart w kultowym serialu "Na dobre i na złe". Na Instagramie zamieszcza bardzo odważne zdjęcia. Zajrzyjcie do naszej galerii. 📢 Oto Pierce Brosnan i jego synowie. Są przystojni jak ojciec i pracują w modelingu. Zobaczcie zdjęcia! [17.05.2024] Oto synowie Pierce'a Brosnana. Są przystojni i są modelami. Pierce Brosnan to jeden z najpopularniejszych współczesnych aktorów. Najbardziej znany jest z serii filmów, w których zagrał Jamesa Bonda: "GoldenEye", "Jutro nie umiera nigdy", "Świat to za mało" i "Śmierć nadejdzie jutro". Z dziennikarką Keely Shaye Smith ma dwóch synów, obaj są modelami. Zobaczcie, jak wyglądają Dylan i Paris Brosnan.

📢 Wiemy, kim są uczestnicy "Sanatorium miłości 6". Poznajcie ich bliżej. Zobaczcie zdjęcia! [17.05.2024 r.] Poznajcie osoby, które zdecydowały się wziąć udział w szóstej edycji programu "Sanatorium miłości". Przybyli do Krynicy-Zdroju, gotowi na poszukiwanie przyjaźni i być może nawet miłości. Oto sześć pań i sześciu panów, którzy zostali bohaterami tego kultowego programu TVP1. 📢 Leszek z "Daleko od szosy" - tak dziś wygląda Krzysztof Stroiński. Ma już 73 lata. Zobaczcie zdjęcia! [17.05.2024 r.] Krzysztof Stroiński to wybitny polski aktor, którego polski widz kojarzy głównie z roli Leszka w serialu "Daleko od szosy". A niesłusznie. Bo aktor ma na swoim koncie wiele bardzo ciekawych ról. Niedawno skończył 73 lata. Zobaczcie, jak dziś wygląda Leszek z "Daleko od szosy".

📢 Duży pożar w miejscowości Krerowo pod Poznaniem! Pali się słoma Do pożaru doszło w samo południe. Zastępy strażackie zostały wysłane do miejscowości Krerowo w powiecie poznańskim. Na miejscu okazało się, że pali się słoma. Na razie nie wiadomo, jak rozległy jest pożar i czy zagrożone są jakieś budynki.

📢 Oto 20 najbogatszych gmin w Wielkopolsce! Mamy dane na 2024 rok [17.05.2024] Ministerstwo Finansów udostępniło dane dotyczące wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin na 2024 rok. Dzięki temu wiemy, jakie są aktualnie najbogatsze gminy w Wielkopolsce. Poznajcie 20 wielkopolskich miast i gmin z najwyższym wskaźnikiem G. 📢 Oto Alexis z "Dynastii". W maju skończy 91 lat. Tak dziś wygląda Joan Collins. Zobaczcie zdjęcia! [17.05.2024] Tak dziś wygląda Joan Collins, czyli słynna Alexis, gwiazda serialu "Dynastia". Joan Collins w latach 90. XX wieku zdobyła fanów na całym świecie, również w Polsce. Swego czasu była uznawana za jedną z najpiękniejszych kobiet na świecie. 23 maja 2024 roku skończy 91 lat i nadal wygląda wspaniale. Jest ikoną Hollywood. Zobaczcie, jak dziś prezentuje się kobieta, którą w latach 80. XX wieku okrzyknięto symbolem seksu.

📢 Oto Sabrina - tak dziś wygląda. Ma już 56 lat. Zobaczcie zdjęcia! [17.05.2024] Sabrina ma już 56 lat! Sabrina Salerno to włoska piosenkarka, aktorka, prezenterka telewizyjna i modelka, której międzynarodową sławę przyniósł hit "Boys (Summertime Love)" i teledysk do niego. Sabrina zachwycała swoją urodą 36 lat temu, gdy klip szalał we wszystkich telewizjach. Zachwyca i dziś. Zobaczcie na zdjęciach, jak teraz wygląda Sabrina.

📢 Julia Roberts - tak dziś wygląda jedna z najpiękniejszych kobiet na świecie. Mamy zdjęcia! [17.05.2024] Julia Roberts, jedna z najwybitniejszych aktorek amerykańskich, od zawsze budziła zachwyt swoją talentem i urodą. Zyskała światową sławę rolą w kultowym filmie "Pretty Woman", a jej kariera ciągle kwitnie. Sprawdźmy, jak dziś prezentuje się ta niezwykła aktorka. 📢 Oto Kamila Boś z "Rolnik szuka żony" na odważnych zdjęciach. Wygląda pięknie, zobaczcie! [17.05.2024 r.] Kamila Boś, postać znana z programu "Rolnik szuka żony", wyróżnia się nie tylko wyjątkową urodą, lecz także determinacją i siłą woli. Od momentu swojego udziału w programie, który miał miejsce trzy lata temu, jej popularność stale wzrasta. Zobaczcie, jak Kamila Boś prezentuje się na wyjątkowo śmiałych zdjęciach.

📢 Dom i ogród Marii z "Sanatorium miłości 6". Tak mieszka na co dzień kuracjuszka z Czarnowa. Mamy zdjęcia! [17.05.2024] Maria z Czarnowa, niezwykle przedsiębiorcza kobieta, podjęła decyzję o udziale w programie "Sanatorium miłości 6" w TVP 1 w nadziei na znalezienie partnera, z którym mogłaby dzielić radości i wyzwania codzienności. Choć jej życie zawodowe było pełne sukcesów, towarzyszy mu pewna pustka osobista, którą pragnie wypełnić miłość. Zobaczcie jak mieszka i żyje na co dzień Maria z "Sanatorium miłości". Mamy zdjęcia jej domu i ogrodu. 📢 Oto Sabrina na seksownych zdjęciach. "Piękna! A ci, którzy mówią, że jesteś niegrzeczna, niech gadają" [17.05.2024 r.] Sabrina Salerno, włoska gwiazda estrady i ekranu, właśnie obchodziła swoje 56. urodziny! 37 lat temu zdobyła serca fanów swoim niezapomnianym przebojem "Boys (Summertime Love)" i kultowym już teledyskiem, który do dziś pamiętamy. Pomimo upływu czasu, Sabrina nadal emanuje urodą, co dokumentują jej najnowsze zdjęcia. Zachwyćcie się sami!

📢 Oto syn Włodzimierza Pressa, czyli Grigorija z "Czterej pancerni i pies" - tak wygląda Grzegorz Press. Mamy zdjęcia! [17.05.2024] Włodzimierz Press, legendarny polski aktor, zapisał się w pamięci widzów dzięki niezapomnianej roli Grigorija w kultowym serialu "Czterej pancerni i pies". Jednak jego kariera i życie osobiste to znacznie więcej niż tylko ta jedna postać. Zanurzmy się w fascynującym świecie tego wybitnego artysty i poznajmy bliżej jego syna, Grzegorza Pressa. 📢 Kelly z "Beverly Hills 90210" - tak dziś wygląda Jennie Garth. Zobaczcie zdjęcia! [17.05.2024] Tak wygląda dziś Jennie Garth, czyli Kelly w "Beverly Hills 90210". Właśnie skończyła 51 lat! Jennie Garth na początku lat 90. XX wieku była jedną z najpopularniejszych aktorek na świecie. Wszystko za sprawą głównej roli w serialu "Beverly Hills 90210", który przyciągał przed telewizory miliony widzów, również w Polsce. Czym dziś się znajduje i jak wygląda popularna Kelly z "Beverly Hills 90210"? Zobaczcie!

📢 Tak żył Tadeusz z "Sanatorium miłości 11". Jego pierwszy związek zakończył się rozwodem [17.05.2024] Tadeusz z Krzyżanowic postanowił wziąć udział w jednym z popularnych programów telewizyjnych, "Sanatorium miłości". Co było jego motywacją? Marzył o ponownym zawarciu związku małżeńskiego. Liczył, że udział w tym reality show pomoże mu znaleźć tę wyjątkową osobę, z którą będzie mógł podzielić radości i smutki. 📢 Miss z Rio na odważnych zdjęciach. Tak wygląda Emilia Ankiewicz, prześliczna polska lekkoatletka! Emilia Ankiewicz to postać, która na sportowej arenie pozostawiła niezatarte ślady. Już od najmłodszych lat interesowała się sportem, a szczególnie pociągała ją lekkoatletyka. Specjalizując się w biegu na 400 metrów przez płotki, odnosiła liczne sukcesy, zdobywając medale na różnych zawodach. Na igrzyska olimpijskich okrzyknięto ją miss z Rio. Tak dziś prezentuje się na odważnych zdjęciach!

📢 Tragiczny wypadek w Bronowie. Nie żyje mężczyzna Tragiczny wypadek w Bronowie. W piątek, 17 maja 2024 roku, doszło do dachowania samochodu osobowego. Przybyli na miejsce ratownicy ewakuowali mężczyznę z pojazdu i rozpoczęli działania medyczne. Niestety, lekarz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego stwierdził zgon. Droga Bronów - Bógwidze jest zablokowana. 📢 Samica łosia zawiesiła się na płocie w Kole. Strażacy odebrali od niej poród. Iskierka jest cała i zdrowa, jej mama nie przeżyła Strażacy często wzywani są do pomocy zwierzętom, jednak akcja, w której niedawno uczestniczyli, z pewnością zapadnie w ich pamięci do końca życia. Druhowie zostali wezwani do samicy łosia, która zawiesiła na jednym z płotów w Kole. Okazało się, że jest w zaawansowanej ciąży. Choć klępy nie udało się uratować, to na świat przyszło jej potomstwo. Iskierka, bo takie imię jej nadano, jest cała, zdrowa i pod opieką weterynarzy.

📢 Poważny wypadek w Lubochni. Nastolatka spadła z konia. Lądował śmigłowiec LPR Do groźnego wypadku doszło w miejscowości Lubochnia w gminie Gniezno. Młoda kobieta miała spaść z konia i odnieść dotkliwe obrażenia. Na miejsce wezwano śmigłowiec LPR, który przetransportował poszkodowaną do szpitala. 📢 Komisja Ligi nałożyła karę na Lecha Poznań. Odczują ją głównie kibice Zgodnie z przewidywaniami Lech Poznań został ukarany przez Komisję Ligi za ostatnie wydarzenia na stadionie podczas meczu z Legią Warszawa. Klub został ukarany grzywną, a także zakazem wyjazdowym. 📢 Krem BB - idealny na ciepłe dni. Jaki krem BB wybrać? Warto mieć go w swojej kosmetyczce! Krem BB (skrót od "Blemish Balm" lub "Beauty Balm") to wielofunkcyjny kosmetyk do pielęgnacji skóry oraz makijażu. Został pierwotnie opracowany w Niemczech jako produkt po zabiegach dermatologicznych w celu łagodzenia podrażnień i regeneracji skóry. Kremy BB łączą w sobie właściwości nawilżające, ochronne przed promieniowaniem UV, korygujące niedoskonałości oraz kryjące drobne niedoskonałości skóry. Zawierają jak antyoksydanty, witaminy czy ekstrakty roślinne, które mają za zadanie poprawić kondycję skóry. Jaki krem BB wybrać?

📢 Kobieta na krańcu świata zawitała do Poznania. Martyna Wojciechowska przyjechała na Impact 2024 z ważnym przekazem! Zobacz wideo Martyna Wojciechowska to popularna dziennikarka, podróżniczka oraz założycielka Fundacji UNAWEZA. Gwiazda "Kobiety na krańcu świata" przybyła na Impact 2024 do Poznania z bardzo ważnym przekazem. W wywiadzie dla "Głosu Wielkopolskiego" Martyna Wojciechowska zachęca młodych do rozmowy o zdrowiu psychicznym oraz dbaniu o nie. 📢 Zakulisowa rozmowa z Robertem Makłowiczem na Impact 2024 w Poznaniu. Oto jak znany krytyk kulinarny ocenia wielkopolskie smaki! Zobacz wideo Robert Makłowicz czyli kulinarne "guru" Polski pojawił się w Poznaniu podczas Impact 2024. Tuż po panelu na temat partnerstwa marek z twórcami online, gwiazdor specjalnie dla "Głosu Wielkopolskiego" ocenił wielkopolskie smaki oraz poznańskie restauracje.

📢 Uwaga! Jest ostrzeżenie IMGW dla Poznania i Wielkopolski. Będzie silnie wiało Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie meteorologiczne dla Poznania i Wielkopolski. W naszym województwie może mocno wiać! W artykule przedstawiliśmy również prognozę pogody na 17 maja.

📢 Rachel Ward z filmu "Ptaki ciernistych krzewów" - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! [17.05.2024] Oto Rachel Ward z serialu "Ptaki ciernistych krzewów". Ma już 66 lat! To angielska aktorka i modelka, której największą sławę przyniosła rola Meggie Cleary w niezwykle popularnym serialu "Ptaki ciernistych krzewów". Film ma już 40 lat. Tyle samo, ile małżeństwo Rachel Ward i Bryana Browna. Para poznała się na planie serialu, ma troje dzieci. Zobaczcie, jak dziś wygląda Rachel Ward. 📢 Tak żył przed programem Ryszard z "Sanatorium miłości 6" [17.05.2024 r.] Ryszard, mieszkający w Krakowie, liczy sobie 67 lat i ma za sobą bogatą ścieżkę życiową. Jego kariera zawodowa rozpoczęła się po ukończeniu szkoły elektrycznej, gdzie pracował jako elektromonter. Dosyć szybko dostał awans, który otrzymał po napisaniu... starannego podania o urlop. To wydarzenie skierowało go na ścieżkę sukcesu zawodowego.

📢 Cher - tak dziś wygląda. Wkrótce skończy 78 lat. Zobaczcie zdjęcia! [17.05.2024 r.] Tak wygląda teraz Cher. Wkrótce skończy 78 lat. Zobaczcie zdjęcia! Cher to popularna amerykańska piosenkarka i aktorka. Choć do listy jej aktywności zawodowych powinniśmy jeszcze dopisać co najmniej kilka: pisarka, tancerka, modelka, autorka tekstów, prezenterka telewizyjna. Mimo słusznego wieku ciągle jest bardzo aktywna i świetnie wygląda. Niedawno rozstała się ze swoim o 40 lata młodszym partnerem. Zobaczcie, jak wygląda dziś Cher.

📢 Oto najciekawsze atrakcje turystyczne w Wielkopolsce według National Geographic! Zobaczcie zdjęcia [17.05.2024] Na liście znalazły się miejsca, które warto wg National Geographic odwiedzić w województwie wielkopolskim! W tym regionie nie można się nudzić. Znajdziemy tu atrakcje zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Są piękne zabytki, obiekty historyczne, ale i niezwykle malownicze krajobrazy. W Wielkopolsce nie można się nudzić. A jakie atrakcje województwa znalazły się w TOP 12 przygotowanym przez prestiżowy National Geographic? Zobaczcie!

📢 Tak zmieniał się Kuba Wojewódzki. Wkrótce skończy 61 lat. Zobaczcie zdjęcia [17.05.2024] Kuba Wojewódzki wkrótce skończy 61 lat. Tak zmieniał się przez lata. Kuba Wojewódzki to polski dziennikarz i publicysta, który swoją karierę rozpoczynał już w latach 80. XX wieku. W telewizji pracował już w latach 90. Jednak największą sławę przyniósł mu program "Idol", w którym był jednym z jurorów. Od 2002 roku pozostaje jedną najbarwniejszych postaci show-biznesu w Polsce. Niedawno skończył 60 lat. Zobaczcie, jak zmieniał się przez lata Kuba Wojewódzki. 📢 Brian Austin Green z "Beverly Hills 90210". Tak dziś wygląda serialowy David Silver. Ma już 50 lat! [17.05.2024] Oto Brian Austin Green, czyli David Silver z "Beverly Hills 90210" - tak dziś wygląda! Brian Austin Green to amerykański aktor, któremu wielką sławę przyniosła rola Davida Silvera w serialu "Beverly Hills 90210". Jest też raperem, reżyserem i producentem filmowy. Ma już 50 lat. Tak dziś wygląda Brian Austin Green z "Beverly Hills 90210".

📢 Tak żył Zygmunt z "Sanatorium miłości 6". Trudne chwile go nie załamały [17.05.2024 r.] Zygmunt z Krakowa to człowiek o niezwykłej historii i niegasnącym optymizmie. Pomimo życiowych burz, nie traci pogody ducha. Zgłosił się do "Sanatorium miłości" w Krynicy-Zdroju w poszukiwaniu kobiety, z którą mógłby spędzić jesień życia. Zapraszamy do bliższego poznania tej wyjątkowej postaci.

📢 Sanatorium miłości 6 - tak żyła przed programem Marysia z Łodzi [17.05.2024] W "Sanatorium miłości 6" doszło do niespodziewanej zmiany. Maria Luiza z Gliwic postanowiła opuścić program, otwierając miejsce dla nowej uczestniczki. Poznajcie Marysię, emerytowaną pielęgniarkę z Łodzi. Co stoi za tą decyzją i kim jest nowa kuracjuszka? Zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem, a także do obejrzenia galerii zdjęć. 📢 Poważny wypadek motocyklisty w Kórniku. W ciężkim stanie trafił do szpitala W Kórniku w powiecie poznańskim doszło w piątek do wypadku. Zdarzenie miało miejsce około godz. 7:00 rano. W wypadku brał udział motocyklista, odniósł obrażenia i został przetransportowany do szpitala.

📢 Te osoby nie powinny jeść nabiału. Lubisz mleko, twaróg albo jogurty? To może być powód twoich problemów zdrowotnych 17.05.2024 Jedzenie nabiału i picie mleka szkodzi - z taką opinią można się spotkać w Internecie. Często słyszymy też, że picie mleka nie jest wskazane dla osób dorosłych i że korzyści ze spożywania go mają tylko dzieci. Ile jest w tym prawdy i co na ten temat sądzą dietetycy? Czy osoby dorosłe mogą i czy powinny spożywać nabiał? Jakie korzyści z jedzenia nabiału mamy a kto nie powinien go jeść - sprawdziliśmy. 📢 Latające psy znów zawładną Cytadelą w Poznaniu! Kolejna odsłona Kejtrówki już w ten weekend W weekend, 18-19 maja, na Cytadeli w Poznaniu pojawią się wyjątkowe psy oraz atrakcje i możliwości zdobycia wiedzy dla opiekunów i miłośników psów. Wszystko za sprawą kolejnej odsłony Kejtrówki.

📢 SempAir Optimi Show 2024. Przed nami spektakularne pokazy w Poznaniu. Nie ma już biletów Najbliższy weekend będzie stał pod znakiem wyjątkowej atrakcji lotniczej – pokazów SempAir Optimi Show Poznań – Krzesiny 2024. Bilety na wydarzenie zostały wyprzedane, w tym ostatnie 400 sztuk, jakie aplikacja Tobilet.pl uruchomiła z dodatkowej puli. Przypominamy – na pokazy można dotrzeć tylko na dwa sposoby!

📢 Będą kręcić lody przez całą dobę! W Kórniku pobiją rekord? To pierwsza taka akcja w Polsce! W weekend, 25-26 maja 2024 r. w Kórniku, na placu przed zamkiem, przy ul. Zamkowej 5 odbędzie się wyjątkowy festyn. Cukiernik podejmie próbę ustanowienia rekordu w kręceniu lodów! 📢 Gdzie się podział hajs z komunii?! Prześmieszne memy komunijne zalewają internet. Uśmiejesz się do łez! Sezon komunijny w Polsce, rozpoczynający się pod koniec kwietnia i trwający do czerwca, to czas pełen rodzinnych spotkań oraz obdarowywania dzieci komunijnymi prezentami. Wśród nich prym wiodą pieniądze, ale nie brakuje również bardzo drogich upominków. W internecie pojawia się dużo śmiesznych memów, które komentują coraz bardziej ekstrawaganckie obchody Pierwszej Komunii Świętej. Zobacz je w naszej galerii.

📢 Oto najlepsze licea w Poznaniu! Znalazły się w prestiżowym rankingu WaszaEdukacja.pl. Sprawdź aktualne zestawienie W najnowszym ogólnopolskim rankingu liceów na rok 2024, opublikowanym przez portal WaszaEdukacja.pl, poznańskie szkoły średnie wykazały się wyjątkowymi osiągnięciami. Ranking, który został opracowany na podstawie danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki, uwzględnia wyniki egzaminów maturalnych i osiągnięcia uczniów w olimpiadach przedmiotowych. Jedna z poznańskich placówek znalazła się na zaszczytnym 18. miejscu wśród 1978 liceów z całej Polski. Zobacz w naszej galerii 10 najlepszych liceów w Poznaniu. 📢 Noc Muzeów w Poznaniu. Na wydarzenie dojedziesz zabytkowymi autobusami i tramwajami Noc Muzeów w Poznaniu, która odbędzie się w sobotę 18 maja, spowoduje zmiany w rozkładach jazdy poznańskich autobusów i tramwajów, by ich pasażerowie mogli łatwiej dostać się do placówek muzealnych. Będą też kursować linie turystyczne.

📢 Gniezno już za kilkanaście dni będzie światową stolicą hokeja na trawie. Odbędzie się w nim męski turniej Pucharu Narodów Bardzo wyjątkowe wydarzenie odbędzie się w pierwszej stolicy Polski już pod koniec maja. Na stadionie hokejowym im. Alfonsa Flinika od 31 maja do 9 czerwca odbędzie się FIH Hockey Men's Nations Cup. Turniej ten jest bezpośrednią kwalifikacją do elitarnych rozgrywek FIH Pro League, w których bierze udział 10 najlepszych drużyn na świecie. 📢 Znaleziono zwłoki obcokrajowca w samochodzie w Obornikach Wielkopolskich. Policjanci wyjaśniają sprawę W czwartek, 16 maja, około godziny 15, ujawniono ciało mężczyzny, leżące w samochodzie, pozostawionym na Osiedlu Leśnym w Obornikach. Jak poinformowała policja, zwłoki należą do 40-letniego obywatela Ukrainy. 📢 Michelle Obama w Poznaniu. Co za show na Impact 2024! Była Pierwsza Dama Ameryki pokazuje, jak mieć wpływ na rzeczywistość Czy tworzysz miejsce pracy, w którym Twoje dziecko poczuje się tak wspaniale, jak mówisz mu, że jest wspaniałe? - zachęcała wszystkich słuchaczy Michelle Obama podczas finałowego wydarzenia konferencji Impact 2024 w Poznaniu. Kobiety wyszły z niego z pewnością zachwycone, a mężczyźni powinni uważnie go wysłuchać.

📢 Impact 2024 w Poznaniu. Fantastyczne dwa dni na MTP. Gwiazdy w studiu "Głosu Wielkopolskiego"! Sami zobaczcie 15 i 16 maja na konferencji Impact 2024 w Poznaniu trudno było znaleźć chwilę dla siebie, zbyt wiele się działo, zbyt wielu wartościowych osób należało i warto było posłuchać. Także redakcja "Głosu Wielkopolskiego" ma się czym pochwalić. W naszym studiu na terenie MTP nie zabrakło gwiazd i znanych twarzy. Zobacz, z kim mieliśmy przyjemność rozmawiać!

📢 Monika Goździalska z "Big Brother" - tak żyje. Zobaczcie jej odważne zdjęcia! [17.05.2024 r.] Monika Goździalska to znana modelka, dziennikarka i osobowość medialna, a także uczestniczka takich programów jak "Big Brother" czy "The Real Housewives. Żony Warszawy". Aktualnie w Kanale Zero Krzysztofa Stanowskiego prowadzi program "Pobudka". Zobaczcie, jak żyje dziś Monika Gożdzialska. Mamy jej odważne zdjęcia!

📢 Magdalena Cielecka - tak wyglądała 20 lat temu. Dziś ma 52 lata. Zobaczcie zdjęcia [17.05.2024 r.] Tak Magdalena Cielecka wyglądała 20 lat temu. Zobaczcie zdjęcia! Magdalena Cielecka to aktualnie jedna z najpopularniejszych polskich aktorek teatralnych, telewizyjnych i filmowych. Znana jest z gry w takich filmach, jak między innymi: "Samotność w sieci", "Magda M.", "Belle Epoque" czy "Chyłka". Niedawno skończyła 52 lata. Zobaczcie, jak wyglądała na początku XXI wieku. 📢 Internauci krytykują i przerabiają nowe logo Poznania. Nie mają litości! Zobacz najlepsze memy W środę miasto Poznań przedstawiło w mediach społecznościowych nowe logo i slogan. Nie obyło się od kąśliwych komentarzy oraz memów. Zobacz najlepsze z nich! 📢 Nowe logo Poznania wzbudza kontrowersje. Jak wyglądają logotypy innych polskich miast? Zobacz! Nowe logo Poznania, które zostało zaprezentowane w środę wzbudziło sporo kontrowersji. W większości przypadków opinie na jego tematy wydają się być negatywne. W ciągu doby powstało też wiele memów z użyciem nowego znaku. Sprawdziliśmy, jakimi logotypami posługują się inne miasta. Znajdziesz je w galerii.

📢 Nowe memy o pielęgniarkach, służbie zdrowia, szpitalach i lekarzach. Zobacz śmieszne zdjęcia, najlepsze gify i grafiki Najlepsze memy o szpitalach, lekarzach, pielęgniarkach i kolejkach do specjalisty. Zobacz jak widziana jest publiczna służba zdrowia oczami naszych Internautów.

📢 Peja i Stanowski komentują nowe logo Poznania. Padły mocne słowa! "Ale kupa" Nowe logo miasta Poznania wzbudziło wiele kontrowersji. Mieszkańcy przerabiają je na memy, a swoje zdanie w mediach społecznościowych wyrazili raper Peja i Krzysztof Stanowski. 📢 Lech Poznań betonuje chory układ, który doprowadził do kolejnej katastrofy. To nie wróży nic dobrego Człowiek, którego już dwa lata temu kibice przywitali transparentem "won nieudaczniku", zabrał się właśnie za kolejne "sprzątanie po sobie". Tomasz Rząsa wysyła sygnały, że Lech Poznań pozbędzie się kilku najbardziej zawodzących zawodników, co ma uzdrowić szatnię. Z dumą też zaprezentował nowego trenera. W rzeczywistości problemy, w które wpadł klub, są dużo poważniejsze.

📢 Te numery to pewniaki w lotto! Sprawdź "szczęśliwe numery" Te numery to pewniaki w lotto! Sprawdź! Czy marzysz o wielkim szczęściu i wygranej w lotto? Czy zastanawiasz się, czy istnieją numery, które mogą zapewnić Ci sukces w grze? Jeśli tak, to koniecznie sprawdź naszą propozycję! Oto zestaw numerów, które uważane są za pewniaki w lotto. Kliknij w galerię zdjęć i poznaj cyfry i liczby, które uważane są za pewniaki w lotto. 📢 Paznokcie maj 2024: dodaj swoim dłoniom świeżości [16.05.2024] Pastelowe paznokcie to klasyka, która nigdy nie wychodzi z mody. W sezonie 2024 wracają one na salony piękności z nowymi, świeżymi propozycjami, które zachwycają delikatnością i subtelnością. Czy chcesz wiedzieć, jakie są najmodniejsze propozycje pastelowych trendów na ten rok? Zapraszamy do galerii zdjęć! Zainspiruj się i odśwież swój manicure!

📢 Startuje duży remont na Jeżycach w Poznaniu. Będzie tłok w autobusach? Mieszkańcy niezadowoleni z wprowadzonych zmian! Od soboty 18 maja zaczyna się duży remont na Jeżycach w Poznaniu - zmieni się organizacja ruchu. Konieczny jest remont rozjazdów tramwajowych, jednak mieszkańcy i radni osiedlowi już surowo oceniają koncepcję komunikacji. 📢 Juwenalia 2024 w Poznaniu bez dużej gwiazdy. Piosenkarka odwołała koncert. Dlaczego? Już w przyszłym tygodniu w Poznaniu odbędzie się największe święto studentów. Poznańskie Juwenalia potrwają od 23 do 25 maja. Ich gwiazdą miała być Daria Zawiałow, jednak piosenkarka odwołała swój koncert. Dlaczego? 📢 Piłkarze Lecha Poznań, którzy odejdą w letnim okienku transferowym. Czas na wietrzenie szatni i pozbycie się "sytych kotów" Przed Lechem Poznań kolejny etap w historii. Zatrudnienie Mariusza Rumaka okazało się dużym błędem, pomimo tego, że "Kolejorz" nadal ma szanse na podium i grę w europejskich pucharach. Ekipa z Wielkopolski na początku tygodnia potwierdziła, że w nowym sezonie trenerem będzie Niels Frederiksen. Szkoleniowiec i włodarze klubu muszą nieco odświeżyć kadrę i pozbyć się niepotrzebnych zawodników. Oto piłkarze, którzy są na wylocie.

📢 Komunia w PRL-u to nie to samo, co teraz! Tamte wydarzenia miały inny wymiar. Przypominamy, jak kiedyś świętowano. Zobacz zdjęcia sprzed lat Komunia w PRL-u była wielkim wydarzeniem zarówno dla dziecka, jak i jego rodziców. Na ten dzień czekano miesiącami. Wiązał się on również z przygotowaniami, jak zorganizowanie eleganckich ubrań, a także niewielkiego przyjęcia, choćby w formie nieco wystawniejszego niż na co dzień obiadu w rodzinnym gronie. Przypominamy, jak kiedyś wyglądała komunia.

📢 Oto Conan Kaźmierski, syn Królowej Życia - tak mieszka i żyje. Zobaczcie zdjęcia gwiazdy TTV Conan Kaźmierski jest synem Dagmary Kaźmierskiej, niekwestionowanej gwiazdy programu "Królowa życia" w TTV. Występował w wielu odcinkach tego kultowego reality show. Widzowie widzieli jak zmieniał się przez lata. Dziś studiuje medycynę. Był też właścicielem lodziarni na Stabłowicach we Wrocławiu. Zobaczcie, jak mieszka i żyje Conan Bestia Kaźmierski.

📢 To prawdziwa okazja! Oto samochody od komornika. Najciekawsze oferty licytacji komorniczych z Wielkopolski. Zobacz zdjęcia Potrzeba nowego samochodu? Na licytacjach komorniczych można znaleźć wiele interesujących ofert z pojazdami w dobrym stanie technicznym. W najbliższym czasie różnorodne modele trafią "pod młotek". Wybraliśmy najciekawsze propozycje z województwa wielkopolskiego. Sprawdź, jakie samochody i za jakie kwoty będą wkrótce dostępne! 📢 UŚMIECH DZIECKA. Prześlij zdjęcie do najbardziej uśmiechniętej galerii w internecie. Wspólnie wybierzemy te, które trafią na okładkę gazety Jak co roku z okazji Dnia Dziecka, tworzymy wielką galerię pełną uśmiechniętych zdjęć dzieci naszych Czytelników. 3 czerwca wszystkie zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. Spośród nich nasi Czytelnicy wybiorą maluchy, których zdjęcia trafią na okładkę gazety. Czekają fantastyczne nagrody, m.in. zabawki i książki, rodzinne wyjazdy, a także aż 40 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny.

📢 Kasety magnetofonowe z lat 80. i 90. przeżywają w 2024 roku renesans - oto zdjęcia i ceny. Tyle dziś trzeba za nie zapłacić W późnym PRL-u kasety magnetofonowe były bardziej popularne niż płyty winylowe. Obecnie wraz z modą na vintage przeżywają renesans. Ile są dziś warte? Jakie są dzisiaj ceny kaset magnetowidowych? Zobacz zdjęcia i przykładowe ceny. 📢 Oto najgroźniejsi przestępcy w Polsce. Są brutalni i niebezpieczni! Tak wyglądają poszukiwani za zabójstwa - zdjęcia i listy gończe Prezentujemy zdjęcia, nazwiska i listy gończe najgroźniejszych przestępców w Polsce. Wszyscy są poszukiwani w związku z zabójstwami. Policja opublikowała ich wizerunki i prosi o pomoc w poszukiwaniach. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na ich temat, to koniecznie skontaktuj się z policją. Wszystkie dane kontaktowe znajdziesz w galerii. Zdjęcia poszukiwanych przestępców pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 3 kwietnia 2024 roku. Zobacz w galerii zdjęcia i listy gończe poszukiwanych zabójców, którzy są na wolności. Uwaga: oni są brutalni i bardzo niebezpieczni!

📢 Osobowość Roku 2023 - głosowanie rozpoczęte. Zobacz, kto został nominowany do prestiżowych tytułów Wielki plebiscyt rozpoczęty! Głosami naszych Czytelników zostaną przyznane prestiżowe tytuły Osobowość Roku w pięciu kategoriach. Kandydatów do nagród nominowało Kolegium Redakcyjne. Plebiscyt zakończy uroczysta gala na Zamku Królewskim w Warszawie, a laureaci zostaną uwiecznieni na kartach książki. 📢 Kolejne zmiany kapłanów w parafiach w Wielkopolsce. Wejdą w życie w wakacje. Sprawdź! Archidiecezja poznańska zapowiedziała zmiany personalne w wielkopolskich parafiach. Wejdą one w życie w miesiącach wakacyjnych. Zobacz, jakich kościołów dotyczą zmiany 📢 Biżuteria PRL w 2024 roku - tyle dziś kosztuje. Zobacz zdjęcia i ceny. Taka jest poszukiwana przez kolekcjonerów staroci Pamiątki z czasów PRL mogą być teraz bardzo cenne. Stara biżuteria z lat 60., 70. i 80. wraca do mody. Niektóre pierścionki, kolczyki, bransoletki czy naszyjniki mogą być dzisiaj sporo warte. Masz w domu taką biżuterię? Nie wyrzucaj jej. Przeszukaj szkatułki po babci i szuflady - być może możesz się na takiej starej biżuterii wzbogacić. Zobacz, ile jest warta. Oto przykładowe zdjęcia i ceny.

📢 Tak żyje na co dzień Maria z "Sanatorium miłości 6". "Jestem waleczną lwicą". Zobacz zdjęcia [24.04.2024] Maria z Czarnowa to przedsiębiorcza kobieta. W swoim zawodowym życiu osiągnęła wszystko co chciała teraz. Do programu "Sanatorium miłości 6" zgłosiła się, by znaleźć partnera, z którym mogłaby dzielić swoje radości i smutki. Kim jest Maria z "Sanatorium miłości"? Tego dowiecie się z naszego artykułu. Zobaczcie też zdjęcia!