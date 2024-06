Przegląd prasy (18.06.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 17.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Utrudnienia w ruchu w woj. wielkopolskim 18.06.2024. Lista aktualnych remontów dróg i innych zdarzeń”?

Prasówka 18.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Utrudnienia w ruchu w woj. wielkopolskim 18.06.2024. Lista aktualnych remontów dróg i innych zdarzeń Gdzie w województwie wielkopolskim należy spodziewać się dzisiaj (18.06.2024) utrudnień? Roboty drogowe: droga 92, m Siedlec (207. km na odc. 0,2 km) Konererwacja stacji preselekcyjnego ważenia m. Siedlec km. 206+735 jezdnia w kierunku Warszawy.Osoba odpowiedzalna : Adam Bachorz- tel: 538-402-947 firma CAT Traffic Sp. z o.o..

📢 To był fantastyczny czas! Rekordowy Pyrkon 2024 w Poznaniu za nami. Zobacz najlepsze zdjęcia z festiwalu i poznaj gwiazdy w 2025 roku Największy festiwal fantastyki w tej części Europy za nami! Przez trzy dni Pyrkonu 2024 w Poznaniu wzięło udział aż 57270 uczestników. W niedzielę ogłoszono już trzy gwiazdy Pyrkonu 2025, który odbędzie się w dniach 13-15 czerwca. A tymczasem w galerii zobaczcie najlepsze tegoroczne zdjęcia naszego fotoreportera.

📢 Marlena Muranowicz na odważnych zdjęciach. To żona Marcina Mroczka z "M jak miłość". Zobaczcie! [18.06.2024 r.] Marcin Mroczek to polski tancerz i aktor, który zdobył sławę dzięki roli w serialu "M jak miłość". W przeszłości był związany z Agnieszką Popielewicz, a od 2013 roku jest mężem Marleny Muranowicz, z którą ma dwójkę dzieci. Marlena jest niezwykle urodziwą kobietą. Zajrzyj do naszej galerii, aby zobaczyć odważne zdjęcia żony Marcina Mroczka!

Prasówka 18.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Aryna Sabalenka na odważnych zdjęciach. Tak w bikini wygląda główna rywalka Igi Świątek. Mamy fotki! [18.06.2024 r.] Aryna Sabalenka to białoruska tenisistka, która na swoim koncie ma wiele fantastycznych sukcesów. Jest jedną z głównych rywalek Igi Świątek. Zajmuje trzecie miejsce w rankingu WTA. To również przepiękna kobieta, która na Instagramie prezentuje często bardzo odważne zdjęcia. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie Sabalenkę w bikini.

📢 Oto Anna Gzyra z "M jak miłość" na śmiałych zdjęciach. "Piękna, zgrabna i seksowna" [18.06.2024] Anna Gzyra to polska aktorka, której ogromną popularność przyniosła rola Sylwii Okońskiej w serialu "M jak miłość". Aktorka jest także bardzo aktywna na Instagramie, gdzie regularnie dzieli się zdjęciami z życia prywatnego i zawodowego. Wśród licznych fotografii można znaleźć również bardzo śmiałe kadry. Zobaczcie Annę Gzyrę z "M jak miłość" na zdjęciach, które wzbudzają wiele emocji wśród fanów. 📢 Tak wygląda Kamil Holden Kryszak, syn Jerzego Kryszaka, znanego aktora i satyryka. Mamy zdjęcia! [18.06.2024 r.] Jerzy Kryszak to jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorów i satyryków. Szczególną sympatię zyskał dzięki roli doktora Kołka w kultowym serialu "Alternatywy 4". Jego talent komediowy sprawia, że wciąż przyciąga tłumy na swoich występach kabaretowych. Jerzy Kryszak ma trzech synów, w tym Kamila, utalentowanego muzyka. Zobaczcie, jak wygląda syn Jerzego Kryszaka - mamy dla Was zdjęcia!

📢 Oto Maria Andrejczyk na seksownych zdjęciach. "Gratulacje dla fotografa i pięknej modelki" [18.06.2024 r.] Maria Andrejczyk to wybitna polska lekkoatletka specjalizująca się w rzucie oszczepem. Dwukrotnie reprezentowała Polskę na Igrzyskach Olimpijskich, zdobywając srebrny medal. Co wiemy o jej codziennym życiu? Jak wygląda na swoich prywatnych zdjęciach? Zajrzyjcie do naszej galerii i odkryjcie jej odważne fotografie. 📢 Oto Natasza Urbańska na seksownych zdjęciach. "Czas się dla Ciebie zatrzymał" [18.06.2024 r.] Natasza Urbańska, wszechstronna artystka polskiego show-biznesu, znana jest nie tylko z talentu scenicznego, ale również z niezwykłej urody. Zanurz się w jej świat, odkrywając nie tylko jej karierę, ale również odważne i inspirujące obrazy, jakie prezentuje na swoich platformach społecznościowych.

📢 Oto Róża, córka Henryka Gołębiewskiego. Wkrótce skończy 16 lat. Zobaczcie zdjęcia! [18.06.2024 r.] Oto córka Henryka Gołębiewskiego. Róża wkrótce skończy 16 lat. Henryk Gołębiewski to polski aktor, które swoje największe role zagrał będąc dzieckiem. Któż nie pamięta jego fantastycznych kreacji z filmów i seriali młodzieżowych takich jak: "Wakacje z duchami", "Podróż za jeden uśmiech" czy "Stawiam na Tolka Banana". Henryk Gołębiewski ma córkę, która też ma już za sobą debiut telewizyjny i udział w 8. Festiwalu Muzyki i Kultury Polsko-Czeskiej im. Pawła Królikowskiego w Kudowie Zdrój. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Miss z Rio na odważnych zdjęciach. Tak wygląda Emilia Ankiewicz, prześliczna polska lekkoatletka! [18.06.2024 r.] Emilia Ankiewicz to postać, która na sportowej arenie pozostawiła niezatarte ślady. Już od najmłodszych lat interesowała się sportem, a szczególnie pociągała ją lekkoatletyka. Specjalizując się w biegu na 400 metrów przez płotki, odnosiła liczne sukcesy, zdobywając medale na różnych zawodach. Na igrzyska olimpijskich okrzyknięto ją miss z Rio. Tak dziś prezentuje się na odważnych zdjęciach! 📢 Anna Mucha na odważnych zdjęciach. Zobaczcie, jak wygląda! [18.06.2024 r.] Oto odważne zdjęcia Anny Muchy. Zobaczcie, jak na nich wygląda! Anna Mucha to polska aktorka, która na swoim koncie ma wiele fantastycznych ról. Widzowie pokochali ja między innymi za rolę Magdy w serialu "M jak miłość". Anna Micha jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Zamieszcza tam wiele odważnych zdjęć. Jak odważnych? Zajrzyjcie do naszej galerii i sami się przekonacie!

📢 Alicja Walczak z "Big Brother" - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! [18.06.2024 r.] Zobaczcie, jak dziś wygląda Alicja Walczak z Big Brothera. Ma już 56 lat. Alicja Walczak była uczestniczką kultowej, bo pierwszej edycji programu "Big Brother" w TVN w 2001 roku. Wówczas miała 35 lat. Dała się poznać, jako inteligentna, piękna kobieta z długimi czarnymi włosami i wspaniałą figurą. Od jej udziału w tamtym programie minęły już 22 lata, ale dla niej czas się zatrzymał. Zobaczcie, jak dziś wygląda Alicja Walczak z Big Brothera.

📢 Oto Ewa Swoboda na odważnych zdjęciach. "Tak właśnie wygląda milion dolarów w złocie"! [18.06.2024] Ewa Swoboda, utalentowana polska lekkoatletka, specjalizuje się w biegach na 60 i 100 metrów. Jej ostatni wyczyn podczas Orlen Copernicus Cup w Toruniu zachwycił świat. Z wynikiem 7,01 sekundy na 60 metrów, Swoboda wykręciła najlepszy tegoroczny czas na świecie, demonstrując nie tylko talent, ale i determinację. Ewa Swoboda zapracowała na ten sukces. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia!

📢 Oto Krzysztof Krysiak. Był pierwszym mężem Agnieszki Chylińskiej. Tak dziś wygląda! [18.06.2024] Agnieszka Chylińska jest obecnie jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich wokalistek. Niewielu jednak wie, że jej pierwszym mężem był Krzysztof Krysiak, który w tamtym czasie pełnił rolę menedżera działu marketingu w "Sony Music". Zobaczmy, jak wygląda teraz i czym zajmuje się mężczyzna, który był mężem Agnieszki Chylińskiej. 📢 Oto Kelly z "Beverly Hills 90210" - tak dziś wygląda Jennie Garth. Zobaczcie zdjęcia! [18.06.2024 r.] Tak wygląda dziś Jennie Garth, czyli Kelly w "Beverly Hills 90210". Właśnie skończyła 51 lat! Jennie Garth na początku lat 90. XX wieku była jedną z najpopularniejszych aktorek na świecie. Wszystko za sprawą głównej roli w serialu "Beverly Hills 90210", który przyciągał przed telewizory miliony widzów, również w Polsce. Czym dziś się znajduje i jak wygląda popularna Kelly z "Beverly Hills 90210"? Zobaczcie!

📢 Iga Świątek na odważnych zdjęciach - tak wygląda. Ludzie pod wrażeniem: "Pretty woman!" [18.06.2024 r.] Tak wygląda Iga Świątek na odważnych zdjęciach. Fani pod wrażeniem: "Jesteś najseksowniejszą tenisistką wszech czasów". Iga Świątek to aktualnie najlepsza tenisistka na świecie. Udowodniła to wygrywając WTA Finals i w wielkim stylu powróciła na szczyt rankingu singlowego WTA. Jest niezwykle pracowitym sportowcem. W swoim napiętym grafiku znajduje jednak czas na relaks. W trakcie jej ostatnich wakacji można ją było zobaczyć w bikini. Mamy odważne zdjęcia Igi Świątek!

📢 Tak wygląda dziś Małgorzata Maier z Big Brothera. Zobaczcie, czym się zajmuje na co dzień! [18.06.2024] Małgorzata Maier brała udział w pierwszej, kultowej edycji programu "Big Brother". Razem z Januszem Dzięciołem, Manuelą Michalak, Klaudiusz Ševkovićem i Piotrem Gulczyńskim podbiła serca widzów. Od tego czasu minęły już 23 lata. Zobaczcie, jak dziś wygląda Małgorzata Maier z Big Brothera.

📢 Oto Nicola z "Rolnik szuka żony" - tak wygląda po zabiegu powiększania ust. Fani są podzieleni! [18.06.2024] Nicola z popularnego programu "Rolnik szuka żony" postanowiła poddać się zabiegowi powiększenia ust. Jest zadowolona z efektu i podkreśla, że zależało jej na naturalnym wyglądzie, co udało się osiągnąć. Internauci mają jednak różne zdania na temat jej decyzji. Zobaczcie, jak teraz wygląda Nicola po tym zabiegu. 📢 Tak dziś wygląda Karolina Czarnecka. 10 lat temu śpiewała "Hera, koka, hasz, LSD". Mamy zdjęcia! [18.06.2024 r.] Karolina Czarnecka to polska wokalistka i aktorka, która zdobyła popularność 10 lat temu dzięki wyjątkowej interpretacji utworu "Hera, Koka, Hasz, LSD". Czym obecnie zajmuje się artystka i jak wygląda jej życie? Zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem oraz do obejrzenia galerii zdjęć.

📢 Ważny element stadionu w Poznaniu zostanie wymieniony. Zaoszczędzi... prywatny operator Na Stadionie Miejskim w Poznaniu zostaną wymienione telebimy. Charakterystyczne urządzenia, zainstalowane nad trybunami, służą między innymi do wyświetlania wyników meczów i różnych informacji - także tych związanych z bezpieczeństwem widzów. Dodatkowo będą one zużywały mniej prądu, na czym zaoszczędzi prywatny operator stadionu - firma Stadion Poznań. 📢 Tomasz Lis z nową partnerką Moniką - tak mieszka i żyje na co dzień. Oto dom dziennikarza. Zobacz zdjęcia [18.06.2024] Życie prywatne Tomasza Lisa przez lata wzbudzało kontrowersje. Dziennikarz po latach odszedł od Kingi Rusin, po to by związać się z Hanną Lis - która była świadkową na jego pierwszym ślubie. Jednak małżeństwo z Hanną Lis również nie przetrwało. Teraz gwiazdor układa sobie życie u boku Moniki Urbańczyk. Oto jak mieszkają i żyją na co dzień.

📢 Osoby o tych imionach są niemiłe i podłe. Te osoby są wyjątkowo wredne i mają trudny charakter. Sprawdź listę! 17.06.2024 Według dawnych wierzeń to jakie imię nosimy determinuje nasz charakter i zachowanie. Wierzono, że imię ma wpływ na nasza osobowość, charakter, empatię i inteligencję. Sprawdź znaczenie tych imion. Te osoby są niemiłe i wredne. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Zobacz, czy ty lub twoi bliscy znaleźli się na liście. Sprawdź listę imion! 📢 Najlepsze memy o motocyklistach. Zobacz, jak Internauci żartują z miłośników motocykli 17.06.2024 Oto najlepsze memy o motocyklistach. Dlaczego o nich przypominamy? Bo słoneczna, wiosenna pogoda zagościła na dobre, a wraz z nią na ulicach pojawili się oni - motocykliści. Wyciągnęli swoje maszyny z garaży, odkurzyli je i pojawili się na naszych drogach. Ich przejazdy w jednych budzą podziw, w innych respekt, a jeszcze w innych - zdenerwowanie. A jaki sposób w memach pokazywani są motocykliści? To zależy od tego, kto je tworzy. Zobacz naszą fotogalerię memów o motocyklistach.

📢 Renta wdowia 2024. Takie zmiany szykują się w rentach wdowich. Jakie warunki trzeba spełnić? Kto dostanie pieniądze na konto? [17.06.2024] Renta wdowia to świadczenie pieniężne, którego zadaniem jest wesprzeć osoby po stracie współmałżonka. W 2024 roku planowane są zmiany w kwestii tego świadczenia. Na jakich zasadach ma zostać przyznawana renta osobom owdowiałym? Kto będzie mógł skorzystać z renty wdowiej? Jaka jest przewidywana wysokość kwoty wypłacanej wdowom i wdowcom? Sprawdź wszystkie potrzebne informacje. 📢 Niezwykłe spotkanie byłych gwiazd Lecha Poznań. To już 20 lat od pamiętnego triumfu. Zobacz zdjęcia Po 20 latach od wielkiego sukcesu jakim było zdobycie Pucharu Polski, drużyna Lecha Poznań, jej władze, sponsorzy i kibice, spotkali się w sobotę w gościnnych salach Ilonn Hotelu, by powspominać, to co stało się 1 czerwca 2004 roku w Warszawie. Nie mogło oczywiście zabraknąć anegdot z szatni, żartów, przypominania komicznych sytuacji, które bohaterowie tamtych wydarzeń pamiętać będą do końca życia.

📢 Koncert Dawida Podsiadło w Poznaniu! Przed stadionem czekały tłumy fanów wokalisty. Byłeś? Znajdź się na zdjęciach! 15 i 16 czerwca w Poznaniu na Enea Stadion odbywają się koncerty znanego piosenkarza Dawida Podsiadło. W sobotę już na kilka godzin przed otwarciem bramek ustawiały się kolejki fanów, niemogących się doczekać występu artysty! 📢 Tragiczna śmierć strażaka ochotnika. Został pobity do nieprzytomności przed dyskoteką we Wtórku. Zatrzymano siedmiu nastolatków W wyniku tragicznego zajścia, do którego doszło na parkingu przy dyskotece we Wtórku w powiecie ostrowskim, zmarł 25-letni strażak ochotnik. Siedmiu nastolatków zostało zatrzymanych w związku z podejrzeniem o udział w bójce, która miała miejsce w nocy z soboty na niedzielę. Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim prowadzi działania mające na celu wyjaśnienie okoliczności śmierci mężczyzny.

📢 Wypadek między Stęszewem a Granowem. Ciężarówka zderzyła się z pociągiem. Utrudnienia na linii kolejowej Poznań - Grodzisk Wielkopolski Wstrzymany był ruch pociągów na linii kolejowej łączącej Poznań z Grodziskiem Wielkopolskim. W poniedziałkowe popołudnie między Stęszewem a Granowem ciężarówka zderzyła się z pociągiem. Po godz. 19. służby prasowe PKP PLK poinformowały o wznowieniu ruchu pociągów. 📢 Tragedia w Wielkopolsce. Pobili 25-latka przed dyskoteką w miejscowości Wtórek. Mężczyzna zmarł w szpitalu. Był strażakiem ochotnikiem Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę w miejscowości Wtórek koło Ostrowa Wielkopolskiego. W wyniku pobicia zginął młody mężczyzna. Jak poinformował portal ostrow24.tv, ofiara to strażak ochotnik z OSP Zamęty. 📢 Oto jak wakacje spędzają piłkarze Lecha Poznań z partnerkami. Pocztówka z wakacji graczy Kolejorza 2024. Oto prywatne zdjęcia! Piłkarze Lecha Poznań rozjechali się po świecie, by naładować baterie oraz oczyścić głowę po wyjątkowo nieudanym sezonie. Kolejorz w fatalnym stylu wypadł poza europejskie puchary, a Mariusz Rumak spadł ze stołka trenerskiego. Zawodnicy mają czas do 20 czerwca, by wypocząć, a następnie rozpoczną przygotowania do sezonu pod wodzą Nielsa Frederiksena. Dubaj, Mallorca, Tanzania... Zobacz na zdjęciach, gdzie wyjechali piłkarze Lecha z partnerkami.

📢 Groźny pożar w bloku w Poznaniu. Paliło się w mieszkaniu na os. Kopernika. "Spaleniu uległo całe wyposażenie pokoju" W poniedziałek około godziny 15:00 na os. Kopernika w Poznaniu doszło do pożaru mieszkania. Pożar jednak nie był duży - ucierpiało jedno pomieszczenie, nie zarządzono ewakuacji bloku. Na szczęście nie było również osób poszkodowanych. 📢 Warta Poznań prawdopodobnie wróci do "Ogródka". Miasta nie stać na zasponsorowanie klubowi "stadionu Lecha" Operator "stadionu Lecha", prywatna spółka Stadion Poznań, wypłaciła ponad 5 mln zł dywidendy jednemu ze swoich właścicieli - firmie Amica. Jednocześnie ma ona, według nieoficjalnych informacji, żądać około 7 mln zł za sezon gry Warty Poznań na miejskim stadionie. Władze klubu poprosiły o pomoc finansową miasto, ale brakująca kwota to aż 4,5 mln zł. Wyjściem z sytuacji ma być powrót zielonych na stadion przy ulicy Droga Dębińska, tak zwany "Ogródek".

📢 Zupełnie nowa droga powstanie w Wielkopolsce. Taki będzie jej przebieg GDDKiA uzyskała decyzję środowiskową zatwierdzająca przebieg 43-kilometrowego odcinka drogi krajowej nr 25 między Koninem a Kokaninem. W toku są obecnie prace geologiczne mające na celu przygotowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, która jest kluczowa dla określenia warunków fundamentowania obiektów budowlanych. Po zakończeniu tych prac, planowane jest ogłoszenie w IV kwartale bieżącego roku przetargu na realizację inwestycji w formule "Projektuj i Buduj". 📢 Hotel kategorii Lux. Hotel Merkury w Poznaniu był synonimem luksusu. Teraz obchodzi 60. urodziny. Zobacz archiwalne zdjęcia Był pierwszym hotelem w Poznaniu wybudowanym po II wojnie światowej. Powstał z myślą o gościach pobliskich Międzynarodowych Targów Poznańskich, tak jak one miał być wizytówką Poznania i całej Polski. Hotel Markury w Poznaniu, obecnie Mercure, obchodzi właśnie 60. urodziny. Zobacz archiwalne zdjęcia z tego obiektu.

📢 Trwają poszukiwania Natalii Panochy-Raczkiewicz. 39-latka spod Swarzędza nie zniknęła z własnej woli? "Ma synka, który czeka na nią w domu" Trwają poszukiwania 39-letniej Natalii Panochy-Raczkiewicz ze wsi Gortatowo koło Swarzędza. 14 czerwca kobieta ostatni raz rozmawiała z siostrą na kamerce przez komunikator internetowy. Rzecznik wielkopolskiej policji, Andrzej Borowiak potwierdza, że poszukiwania wciąż trwają, choć nie ma żadnych nowych informacji. 📢 Garnitury Michała Probierza to stylizacyjny hit! Jak nosi się najlepiej ubrany selekcjoner na Euro 2024? Zobacz zdjęcia Michał Probierz - jego garnitury to stylizacyjny HIT! Nie milkną echa niedzielnego meczu Polska – Holandia na Euro 2024. Choć Polacy przegrali, to pozostawili po sobie dobre wrażenie. Media społecznościowe rozgrzewa także inny temat – brązowy garnitur trenera Michała Probierza. Jego elegancki styl i wybór tego nietypowego koloru stały się hitem Internetu, a sam garnitur zyskał status ikonicznego elementu sportowej mody. Probierz, znany ze swojego klasycznego, ale wyrafinowanego stylu, po raz kolejny pokazał, że elegancja i piłka nożna mogą iść w parze. W tym artykule przyjrzymy się bliżej garniturom Michała Probierza i ich wpływowi na wizerunek trenera.

📢 Cała Polska szuka zaginionej spod Swarzędza. Jej samochód został w garażu, ale po niej ślad zaginął. Gdzie jest Natalia Panocha-Raczkiewicz? Trwają poszukiwania 39-letniej Natalii Panochy-Raczkiewicz z wsi Gortatowo koło Swarzędza. Kobieta ostatni raz rozmawiała z siostrą na kamerce przez komunikator internetowy. Była w samochodzie, który na drugi dzień znaleziono w garażu. Kobieta jednak nie wróciła do domu. 📢 Oto najdziwniejsze nazwiska w Polsce. Z nimi nie jest łatwo w życiu Nazwisko zwykle otrzymujemy po ojcu. Kobiety wstępując w związek małżeński przyjmują nazwisko męża - to jednak tylko zwyczaj, od którego coraz częściej się odchodzi. Kobiety często zostają przy swoim nazwisku, przyjmują nazwisko jako drugi człon, a także panowie przyjmują nazwisko żony. Niektóre polskie nazwiska chętnie byśmy zmienili. Oto kilka z nich.

📢 Córka Magdaleny Różczki - tak wygląda Wanda Marzec. Zobaczcie zdjęcia! [17.06.2024] Magdalena Różczka, znana polska aktorka, zagrała w najnowszym serialu "Rojst Millenium" razem ze swoją najstarszą córką, Wandą Marzec. 16-latka zebrała pozytywne recenzje za swój debiutancki występ aktorski. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie, czy córka Magdaleny Różczki jest podobna do swej słynnej matki. 📢 Oto Marzena Chełmińska, trzecia żona Norbiego - tak wygląda. Wiemy, czym się zajmuje. Mamy zdjęcia! [17.06.2024] Norbi, znany polski piosenkarz oraz prezenter telewizyjny i radiowy, zdobył serca fanów swoim hitem "Kobiety są gorące". Artysta, który ma na koncie trzy małżeństwa, dzieli się swoim życiem prywatnym i zawodowym. Poznajcie bliżej jego trzecią żonę, Marzenę Chełmińską, na prywatnych zdjęciach. 📢 Ceny w Boszkowie latem 2024 roku. Będą paragony grozy w lokalach gastronomicznych? Zajrzeliśmy do menu gastronomii nad Jeziorem Dominickim Ceny w Boszkowie 2024. Będą paragony grozy w lokalach gastronomicznych? Jak co roku postanowiliśmy sprawdzić jakie ceny w Boszkowie oferuje w sezonie wakacyjnym 2024 gastronomia w Boszkowie. Na terenie letniska działają dziesiątki punktów gastronomicznych i ceny w nich też są różne w zależności od lokalizacji.

📢 Pyrkon 2024 w Poznaniu. Cosplayerzy na festiwalu fantastyki! Zobacz, jakimi kostiumami zaskoczyli. Mamy niezwykłe zdjęcia! Jak co roku na Festiwalu Fantastystyki Pyrkon nie mogło zabraknąć poprzebieranych miłośników cosplaya, którzy wcielili się w swoje ulubione postacie z filmów, seriali, komiksów, książek czy gier. Zobacz zdjęcia cosplayerów z Pyrkonu w naszej galerii. 📢 Pochód kultu ananasa w Poznaniu. Specjalny korowód zorganizowano na Pyrkonie 2024. Zobacz niezwykłe zdjęcia! Festiwal Fantastyki Pyrkon to raj dla miłośników fantastyki. Oprócz zaplanowanych paneli, warsztatów, spotkań czy konkursów nie obędzie się też bez inicjatyw oddolnych samych festiwalowiczów. Ci w sobotnie popołudnie postanowili zorganizować... pochód kultu ananasa. Zobacz zdjęcia!

📢 Oto piękne jeziora w Wielkopolsce. Są polecane przez National Geographic. Mają malownicze i czyste plaże. Warto się tam wybrać! W Wielkopolsce nie brakuje pięknych jezior. Zauważył to portal znanego czasopisma podróżniczego National Geographic. Wybrano 6 jezior w województwie wielkopolskim, które warto odwiedzić. Prezentujemy je w naszej galerii.

📢 Kilka ciosów siekierą w głowę... Sprawa sprzed 24 lat wraca do sądu. Morderstwo w poznańskim komisie samochodowym Po niemal 24 latach powraca sprawa morderstwa właściciela komisu samochodowego w Poznaniu. Mężczyzna w sierpniu 2000 roku otrzymał kilka ciosów siekierą w głowę, jednak do dziś sprawca nie został skazany. 17 czerwca przed sądem okręgowym stanął oskarżony Wojciech W. 📢 Takim zaufaniem cieszy się prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Sprawdź najnowszy ranking Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak znalazł się w czołówce rankingu zaufania do prezydentów miast. Na podium znaleźli się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, prezydentka Gdańska Aleksandra Dulkiewicz oraz prezydentka Łodzi Hanna Zdanowska. Jednocześnie, zauważalny jest wzrost liczby osób, które nie są w stanie rozpoznać polityków lokalnych, co może świadczyć o potrzebie większych wysiłków w budowaniu rozpoznawalności.

📢 Kajetan Szmyt odchodzi z Warty Poznań. Znamy kulisy transferu Kajetan Szmyt odchodzi z Warty Poznań. To nie jest zaskoczenie, bo Zieloni po spadku z ekstraklasy nie są w stanie utrzymać swoich najlepszych piłkarzy. Młodzieżowy reprezentant Polski, jak informuje Tomasz Włodarczyk z portalu "meczyki.pl", przenosi się do Zagłębia Lubin. Miedziowi wykorzystali klauzulę w kontrakcie skrzydłowego, która wynosiła zaledwie 500 tys. złotych. Lecz za tą "okazją" kryją się dodatkowe koszty, jakie przy tym transferze poniesie Zagłębie. Znamy kwoty, które... symboliczne już nie są.

📢 Michał Probierz, trener piłkarskiej reprezentacji Polski ubrany przez kieleckiego blogera modowego Mr Vintage, Michała Kędziorę. Mamy kulisy Jesteśmy po pierwszym meczu polskiej reprezentacji w Mistrzostwach Europy w piłce nożnej. Emocje budzi nie tylko pojedynek, ale również... stylizacja selekcjonera polskiej reprezentacji w piłce nożnej Michała Probierza. Okazuje się, że w garnitur marki Lancerto ubrał go kielecki bloger modowy Michał Kędziora, znany także jako Mr. Vintage. Kulisy pracy z selekcjonerem z opisał na swoim blogu.

📢 Rodzice nie będą mieć wglądu w oceny dzieci? Ministerstwo Edukacji Narodowej będzie weryfikować przepisy oświatowe! W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich nasiliły się wnioski odnośnie dostępu rodziców do ocen ich pełnoletnich dzieci. Obecne przepisy ustawy o systemie oświaty precyzują, że są one dostępne dla ucznia oraz jego rodziców. Szczegółowe regulacje dotyczą szkół dla dorosłych, branżowych szkół II stopnia i szkół policealnych, gdzie oceny są jawne wyłącznie dla słuchacza.

📢 Burze i grad w Wielkopolsce. IMGW wydał ostrzeżenie dla województwa Pogoda w poniedziałek w Wielkopolsce nie zapowiada się obiecująco. Meteorolodzy prognozują burze i lokalne opady gradu. Dla niemal całego województwa wydano ostrzeżenie I stopnia. 📢 Renta wdowia 2024: Sporo osób czeka na te zmiany. Ile renty wdowiej wpłynie na konto? Mamy wyliczenia - sprawdź kwoty [17.06.2024] W 2024 roku można spodziewać się istotnych zmian w przepisach dotyczących renty wdowiej. Zaproponowane przez resort rodziny, pracy i polityki społecznej zmiany mają na celu wsparcie osób owdowiałych. Zmiany te są odpowiedzią na demograficzne i społeczne potrzeby, a ich realizacja ma być gwarancją godnych warunków życia dla seniorów po stracie współmałżonka.

📢 Mięso mieszane i sos mieszany? Oto najlepsze kebaby w Poznaniu. W tych miejscach zjesz te najsmaczniejsze. Oto TOP10 kebabów Lawasz, bułka lub pita, czasem też tortilla. A do tego mięso, surówka i sosy. Kebab to jedno z najpopularniejszych dań, które można zjeść niemal o każdej porze dnia i nocy. W Poznaniu nie brakuje miejscówek, które go podają. Gdzie jednak można znaleźć te najpyszniejsze? Sprawdziliśmy to. Oto TOP10! 📢 Migawki z codzienności. Oto poznaniacy w latach 30. XX wieku. Tak kiedyś się żyło w Poznaniu. Zobacz oryginalne zdjęcia z tamtych lat Na krótko przed wojną. Oto archiwalne zdjęcia Poznania z lat 30. XX wieku. Kiedyś codzienność poznaniaków wyglądała zupełnie inaczej. Jak dokładnie? Można to sprawdzić na archiwalnych zdjęciach. Oto one!

📢 Lato na RODOS? Ale po poznańsku! Oto ogródki działkowe w Poznaniu na sprzedaż. Zobacz ceny i zdjęcia Własny kawałek zieleni w mieście? Brzmi jak marzenie? Jeśli tak, to ogródek działkowy to idealne rozwiązanie. Położone najczęściej na obrzeżach miast działki cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem, także wśród poznaniaków. Najlepsze oferty sprzedaży znikają w mgnieniu oka. Sprawdzamy, ile kosztują i jak wyglądają ogródki działkowe w Poznaniu.

📢 Tragedia w Wielkopolsce. Strażacy wyłowili ciało mężczyzny ze stawu w Budzyniu W Wielkopolsce doszło do tragicznego zdarzenia. W minioną niedzielę, około godziny 10:00, strażacy wyłowili ze stawu w Budzyniu ciało mężczyzny. Sprawa jest przedmiotem śledztwa, policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia. 📢 Kuria nie chce sprzedać działek na osiedlu Maltańskim w Poznaniu. Ale chce wyprowadzki mieszkańców. "To nie będzie eksmisja" Proboszcz parafii, do której należały tereny osiedla Maltańskiego w Poznaniu nie jest już zarządcą terenu. Zarządzanie zostało przekazane bezpośrednio Archidiecezji Poznańskiej, a ta przekazała zarząd prywatnej firmie, która w imieniu kurii ma zająć się wysiedleniem mieszkańców. Archidiecezja na razie wycofała się ze sprzedaży terenu do czasu wysiedlenia wszystkich mieszkańców.

📢 Wypadek na moście Teatralnym w Poznaniu. Motocyklista wjechał w przystanek. Trzy osoby są poszkodowane Na moście Teatralnym w Poznaniu w poniedziałek rano doszło do wypadku. Okazało się, że motocyklista wjechał w górny przystanek "Most Teatralny". Ruch tramwajowy jest wstrzymany. Dwie osoby są poszkodowane, a na przystanku rozstawiono parawan. 📢 14 emerytura 2024: Wiemy, ile wyniesie dodatkowa emerytura - WYLICZENIA [17.06.2024] 14 emerytura 2024: złe wieści dla seniorów. Wiemy, ile wyniesie dodatkowa emerytura. 14 emerytura w 2024 roku będzie niższa. Rząd ujawnił już termin oraz kwotę dodatkowego świadczenia dla emerytów. Zgodnie z informacjami, wypłaty trafią na konta seniorów we wrześniu, a kwota 14. emerytury będzie o 869 zł mniejsza niż w poprzednim roku. Co jest przyczyną tej zmiany? Wejdź w galerię zdjęć i sprawdź szczegóły!

📢 Te fryzury są teraz na TOPIE: włosy krótkie, półdługie i długie. Oto najnowsze trendy! [17.06.2024] Najmodniejsze fryzury na lato: włosy krótkie, półdługie i długie. Lato to doskonały czas na odświeżenie swojego wyglądu i wypróbowanie nowych fryzur. Niezależnie od tego, czy masz krótkie, półdługie, czy długie włosy, mamy dla Ciebie inspiracje, które pozwolą Ci wyglądać stylowo i czuć się komfortowo w ciepłe dni. W artykule przedstawiamy najmodniejsze fryzury na lato 2024, które zdominują ulice i plaże. Zajrzyj do naszej galerii zdjęć, aby zobaczyć najnowsze trendy i znaleźć idealną fryzurę dla siebie.

📢 Paznokcie 2024: Lip oil nails ten trend to totalny hit na wiosnę i lato! [17.06.2024] Paznokcie 2024. Lip oil nails — nadchodzący hit na wiosnę i lato 2024. Lip oil nails, podobnie jak popularne ostatnio lipgloss nails, to minimalistyczny manicure, który doskonale komponuje się z jasnymi i delikatnymi kolorami. Oba te trendy czerpią inspirację z kosmetyków do ust, ale istnieje między nimi subtelna różnica. Jeżeli cenisz sobie minimalizm i jesteś estetką ten trend jest dla Ciebie! Wejdź w galerię zdjęć i zapoznaj się z najpiękniejszymi stylizacjami w stylu lip oil nails.

📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Sprawdź! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia. 📢 Poznańscy radni nie klepią biedy! Sprawdź, jakie mają nieruchomości i ile na kontach. Sprawdziliśmy ich oświadczenia majątkowe Radni Miasta Poznania na pewno nie klepią biedy, ale – analizując ich oświadczenia majątkowe – można również stwierdzić, że do finansowych krezusów też się raczej nie zaliczają. Większość radnych to jednak ludzie zaradni, którzy potrafią zadbać o przyszłość swoją i swoich rodzin.

📢 Oto najlepsi dietetycy w Poznaniu! Zobacz kogo polecają pacjenci w serwisie ZnanyLekarz.pl. Sprawdź ranking Szukasz dobrego dietetyka? Zobacz, kogo polecają pacjenci! Przedstawiamy 10 najlepszych prywatnych lekarzy dietetyków w Poznaniu według użytkowników portalu ZnanyLekarz.pl. Podajemy nazwiska, adresy i liczbę pozytywnych opinii (5 gwiazdek). By poznać najczęściej polecanych i najlepiej ocenianych dietetyków przejdź do galerii.

📢 Zabójstwo właściciela komisu w Poznaniu. Rusza proces w sprawie sprzed prawie 24 lat! W poniedziałek przed Sądem Okręgowym w Poznaniu ma ruszyć proces w sprawie morderstwa właściciela komisu samochodowego. Do zbrodni doszło w sierpniu 2000 roku. Oskarżonemu o dokonanie zabójstwa Wojciechowi W. grozi kara dożywotniego więzienia. 📢 [XVI Hunters Grodziski Półmaraton "Słowaka" 2024: Zdjęcia z trasy [CZĘŚĆ 4] ](https://grodzisk.naszemiasto.pl/xvi-hunters-grodziski-polmaraton-slowaka-2024-zdjecia-z-trasy-czesc-4/ar/c1p2-26455325)

W niedzielę, 16 czerwca, Grodzisk Wielkopolski znów gościł biegaczy z całego kraju i nie tylko! Punktualnie o godzinie 9 wystartował XVI Hunters Grodziski Półmaraton "Słowaka".

📢 Oto najlepsze plaże i kąpieliska w Wielkopolsce i pod Poznaniem. Tak je ocenili użytkownicy Google'a. Sprawdź TOP 20! Kończy się rok szkolny, nadchodzą wakacje i lato! Wkrótce wszyscy będziemy poszukiwać odpoczynku i ochłody. W Wielkopolsce, w krainie 1000 jezior, pełno jest czystych jezior, piaszczystych plaż i zadbanych kąpielisk. Które z nich najwyżej oceniają użytkownicy Google'a? Sprawdziliśmy! Oto 20 najlepszych plaż i kąpielisk w Wielkopolsce. 📢 Pyrkon w Poznaniu 2024. Najlepsze przebrania, które pojawiły się na wydarzeniu na przestrzeni lat. Oto najbardziej pomysłowi cosplayerzy! Pyrkon 2024 już wkrótce w Poznaniu. Po raz kolejny do stolicy Wielkopolski zjadą tłumy miłośników fantastyki. Już od wielu lat całe wydarzenie ubarwiają cosplayerzy. Ich przebrania, jak na cały festiwal przystało, są fantastyczne! Przedstawiamy najlepsze kostiumy, które pojawiły się na Pyrkonie na przestrzeni lat!

📢 [XVI Hunters Grodziski Półmaraton "Słowaka" 2024: Zdjęcia z trasy [CZĘŚĆ 3] ](https://grodzisk.naszemiasto.pl/xvi-hunters-grodziski-polmaraton-slowaka-2024-zdjecia-z-trasy-czesc-3/ar/c1p2-26454967)

Biegacze na XVI Hunters Grodziski Półmaraton "Słowaka" czekali cały rok! I nie zawiedli się! W niedzielę, 16 czerwca, Grodzisk Wielkopolski znów gości biegaczy z całego kraju i nie tylko! 📢 Latający wieloryb i znakomici goście. Fani zachwyceni koncertem Dawida Podsiadły w Poznaniu. "Niesamowite przeżycie" W sobotę na stadionie Enea w Poznaniu odbył się pierwszy z dwóch zaplanowanych koncertów Dawida Podsiadły w stolicy Wielkopolski. Relacje fanów w mediach społecznościowych mówią jedno - to było niezapomniane przeżycie. 📢 [XVI Hunters Grodziski Półmaraton "Słowaka" 2024: Zdjęcia z trasy [CZĘŚĆ 1] ](https://grodzisk.naszemiasto.pl/xvi-hunters-grodziski-polmaraton-slowaka-2024-zdjecia-z-trasy-czesc-1/ar/c1p2-26452757)

W niedzielę, 16 czerwca, Grodzisk Wielkopolski znów gości biegaczy z całego kraju i nie tylko! XVI edycja Hunters Grodziskiego Półmaratonu "Słowaka" przyniosła jak zawsze niezapomniane emocje i mnóstwo sportowych wrażeń.

📢 Strefa Kibica w Poznaniu na Euro 2024 nie powstała. Gdzie obejrzeć mecze podczas mistrzostw Europy? 14 czerwca na niemieckich boiskach rozpoczęła się najważniejsza piłkarska impreza na Starym Kontynencie - Euro 2024. W tym turnieju wystąpią Polacy, dlatego też te mistrzostwa cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród kibiców. Niestety, w tym roku nie można śledzić rozgrywek wspólnie na specjalnie przygotowanej Strefie Kibica zorganizowanej przez Miasto Poznań. Gdzie zatem obejrzeć mecze Biało-Czerwonych w większym gronie? 📢 Marta Żmuda Trzebiatowska prywatnie. Tak żyje popularna aktorka. Zobacz zdjęcia! Pochodząca spod Człuchowa Marta Żmuda Trzebiatowska i jej mąż tworzą aktorską parę od prawie dekady. 40-latka jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorek teatralnych, filmowych i telewizyjnych. Dla roli potrafi poświęcić wiele. Prywatnie jest mamą dwójki dzieci, Brunona i Pauliny. Oto jaka jest na co dzień Marta Żmuda Trzebiatowska.

📢 [XVI Hunters Grodziski Półmaraton "Słowaka" 2024. Biegacze ruszyli na trasę! Zobacz zdjęcia ze startu ](https://grodzisk.naszemiasto.pl/xvi-hunters-grodziski-polmaraton-slowaka-2024-biegacze-ruszyli-na-trase-zobacz-zdjecia-ze-startu/ar/c1p2-26452749)

To moment, na który uczestnicy Półmaratonu "Słowaka" czekali cały rok! Biegacze wyruszyli na trasę, na której czekają już niezastąpieni wolontariusze i kibice. Start XVI Hunters Grodziskiego Półmaratonu "Słowaka" poprzedził uroczysty korowód zawodników oraz organizatorów na ulicę Poznańską, który poprowadziła Grodziska Orkiestra Dęta im. Stanisława Słowińskiego. 📢 Wakacje coraz bliżej. Tak Polacy zachowują się na wczasach. Zobacz, z czego żartują internauci. Oto najlepsze memy o polskich turystach Skarpetki z sandałami, reklamówka z "Biedronki" i do tego przekonanie, że każda cena jest zbyt wysoka. Czy tacy naprawdę są polscy turyści? Na pewno właśnie taki obraz wyłania się z popularnych memów, które można znaleźć w sieci. Oto najlepsze memy dotyczące polskich turystów.

📢 Nowe najgłupsze memy o wsi i rolnikach z Podlasia. Znowu się śmieją! Zobacz najlepsze śmieszne obrazki Stereotypowe myślenie o rolnikach to podstawa, jeśli chcesz zrobić mema na ich temat. W dzisiejszych czasach trudno uwierzyć, że trudna praca rolnika może się stać obiektem żartów. Zamiast ją docenić, wiele osób woli się naśmiewać. A może po prostu miastowi czasem zazdroszczą rolnikom kontaktu z naturą i tego, że każdy rolnik sam jest sobie szefem? 📢 Warta Poznań obchodzi swoje 112. urodziny, spadając z ekstraklasy. Rok temu o tej porze prezentowano nowy herb i makietę stadionu 15 czerwca przypadają 112. urodziny Warty Poznań. Zasłużony dla stolicy Wielkopolski klub jeszcze rok temu prezentował, nowy odświeżony herb, a także makietę nowego ekologicznego stadionu. W rok wiele się zmieniło. Zieloni spadli z PKO BP Ekstraklasy i pod znakiem zapytania stoi ich start w pierwszej lidze. Jak wygląda historia Warty Poznań? Zobaczcie w galerii.

📢 Ruszył Pyrkon 2024. Kolejki stanęły już od wczesnego poranka. Festiwal fantastyki zawładnął Poznaniem. Zobacz zdjęcia Cosplayerzy, fani gier i wszyscy inni miłośnicy fantastyki zawładnęli Poznaniem. W piątek, 14 czerwca rozpoczyna się Festiwal Fantastyki Pyrkon. Przed wejściem na teren Międzynarodowych Targów Poznańskich od rana widać chętnych, którzy oczekują na wejście na teren imprezy. 📢 Ogromna kolejka w centrum Poznania. Co się dzieje? Zobacz zdjęcia i wideo! Przed i na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w czwartkowe popołudnie pojawiła się wielka kolejki. O co chodzi? Zobacz zdjęcia i wideo! 📢 Oto najmodniejszy bob tego sezonu. Tak się chcą czesać kobiety w 2024 roku Bob na salonach pojawił się na początku XX wieku i od tego czasu regularnie wraca do łask. A od początku XXI wieku jest to jedna z najpopularniejszych fryzur damskich, który ma już wiele wariantów. Bob to już nie tylko równo przycięte, proste włosy do linii brody. Zobaczcie, kilka pomysłów na modne fryzury w 2024 roku:

📢 Park ulepiony z plasteliny w Poznaniu. Tak będzie wyglądała nowa przestrzeń na Łacinie? Zobacz koncepcje! Poznaliśmy rozstrzygnięcie studenckiego konkursu architektonicznego na zagospodarowanie przyszłego parku na Łacinie. Zwycięska koncepcja zakłada między innymi budowę zbiornika retencyjnego, mini amfiteatru oraz stery gastronomicznej. Całość będzie otoczona liczną zielenią. Zwycięskie koncepcje nie zostaną jednak zrealizowane w całości, a będą stanowiły "wytyczne dla projektantów". 📢 Zwiedzamy powiat czarnkowsko-trzcianecki – nowy odcinek „Turystycznej Wielkopolski Co można zobaczyć w rezerwacie Wilcze Błota? Czy alpaki lubią pozować do zdjęć? I dlaczego na Wieży Bismarcka palono kiedyś ogień? Odpowiedzi na te i inne pytania poznacie w nowym odcinku „Turystycznej Wielkopolski”

📢 Ogromne kawałki plastiku w karmie dla kotów! Czytelniczka alarmuje o poważnym zaniedbaniu. "Sklepy zoologiczne umywają ręce" Kilka miesięcy temu kot pani Zofii trafił do weterynarza. Lekarz podejrzewał zatrucie toksynami, do którego mogło dojść w domu. Okazało się, że w karmie dla pupila były ostre kości oraz fragmenty plastiku. Na grupie na Facebooku "Karmy dla kotów i psów - podejrzenia, znaleziska, wątpliwości" internauci zaczęli przedstawiać swoje historie.

📢 MISTRZOWIE SMAKU 2024 Zgłoś kandydatów do nagród w wielkim plebiscycie gastronomicznym! Który kucharz gotuje najsmaczniej? Który kelner najsympatyczniej obsługuje klientów? Który barman robi najlepsze drinki? Kto piecze najlepsze ciasta? Gdzie można zjeść najlepsze lody, gdzie warto wybrać się na obiad czy kolację, a gdzie na kawę lub ciasto? Po raz kolejny głosami klientów zostaną przyznane nagrody w plebiscycie Mistrzowie Smaku. NOWOŚĆ! W wielkim finale czekają główne nagrody finansowe w wysokości 20 000 złotych! 📢 Tak żyją Edyta Herbuś i Piotr Bukowiecki. Zobacz prywatne zdjęcia tancerki i producenta filmowego Edyta Herbuś i Piotr Bukowiecki są razem od 7 lat. Razem wychowują trójkę dzieci producenta z poprzednich związków. Mają też dwa psy: Stokrotkę i adoptowanego ze schroniska Tuwima. W tym roku ruszyli z budową z domu. Jak się poznali? Zobacz, jak żyje tancerka, prezenterka i aktorka Edyta Herbuś z Piotrem Bukowieckim.

📢 Powiązania rodzinne gwiazd polskiego show-biznesu. Kto jest z kim spokrewniony w świecie celebrytów Co łączy Michała Szpaka i Ralpha Kamińskiego? Kim jest Danuta Rinn dla Kingi Rusin? Czy Jolanta Fajkowska i Maria Niklińska są rodziną? Choć dla fanów może to być niemałe zaskoczenie, wiele gwiazd polskiego show-biznesu jest powiązanych więzami krwi.

