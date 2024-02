Przegląd prasy (2.02.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 1.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak mieszka Sylwia Grzeszczak. Oto prywatne zdjęcia znanej piosenkarki, która w zeszłym roku rozstała się z Liberem”?

Prasówka 2.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak mieszka Sylwia Grzeszczak. Oto prywatne zdjęcia znanej piosenkarki, która w zeszłym roku rozstała się z Liberem Sylwia Grzeszczak od lat utrzymuje się w czołówce polskich piosenkarek. Jej przeboje nucą osoby w różnym wieku. Przez lata tworzyła udany związek z Liberem. Ostatnio gruchnęła wiadomość, że para rozstała się. Ta wiadomość opublikowana 20 września wstrząsnęła fanami artystów. Jak poinformowali we wspólnym oświadczeniu do rozstania doszło już jakiś czas temu. Jak zapewniają nadal się szanują i przyjaźnią. Wspólnie chcą wychowywać córkę.

📢 Emeryci dostaną zwrot nadpłaconego podatku za 13. i 14. emeryturę. Oto tabela wyliczeń w lutym. Seniorzy odzyskają pieniądze Emeryci czekający na marcową waloryzację i trzynastą emeryturę mogą liczyć na dodatkową gotówkę. Niektórzy z nich dostaną zwrot nadpłaconego podatku z trzynastej i czternastej emerytury w 2023 roku. Sprawdź tabelę wyliczeń. Kto dostanie dodatkowe pieniądze? Jakie są warunki? Sprawdź szczegóły!

📢 Protest "Nie bezprawiu" przed Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu. "Jestem problemem Tuska" Przedstawiciele poznańskich środowisk związanych głównie z prawicą oraz partią Prawo i Sprawiedliwość protestowali w czwartkowy wieczór przed poznańskim Urzędem Wojewódzkim. W ten sposób wyrazili swój sprzeciw wobec zmian wprowadzanych przez obecną władzę w mediach publicznych i sądownictwie. Wielu protestujących miało ze sobą tabliczki z napisem "Jestem problemem Tuska".

Prasówka 2.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Gdzie pojechać na wycieczkę w Wielkopolsce? Oto 10 ciekawych miejsc na krótką wyprawę. Sprawdź i pojedź koniecznie! W Wielkopolsce nie można się nudzić! Są tu wspaniałe zabytki, obiekty historyczne, ale i wyjątkowo malownicze krajobrazy. Wybraliśmy 10 atrakcyjnych miejsc w województwie wielkopolskim, które są idealne na jednodniową wycieczkę. Poznaj je w naszej galerii.

📢 Tak wygląda najbardziej wystrzałowe miasto w Wielkopolsce! Jest idealne na wycieczkę. Pyzdry poleca popularny blog Addicted2travel. Sprawdź! Szukasz pomysłu na weekend w Wielkopolsce? Znamy miejsce, które idealnie nadaje się na wycieczkę! Pyzdry, bo o nie chodzi, noszą miano najbardziej "wystrzałowego" miasta w regionie. To właśnie właśnie tutaj po raz pierwszy w Polsce użyto armaty podczas wojny domowej w 1383 roku. Sielskie widoki, wydmy śródlądowe, baseny, bajecznie położone pole lawendy, ciekawy street art, piesze wędrówki, spływ po Warcie, place zabaw, zabytki – to wszystko i wiele więcej znajdziesz zaledwie godzinę jazdy od Poznania. Pyzdry są szczególnie polecane przez popularny blog Addicted2travel. 📢 Kup tani samochód od komornika! Ceny są wyjątkowo okazyjne. Oto nowe licytacje aut osobowych. Mamy zdjęcia i ceny W najbliższym czasie "pod młotek" na licytacjach komorniczych trafi kilka naprawdę ciekawych samochodów osobowych. W ofercie są pojazdy w dobrym stanie i atrakcyjnej cenie. Prezentujemy auta sprzedawane przez komorników na internetowych aukcjach. Zobaczcie zdjęcia i ceny w naszej galerii!

📢 Oto jeden z najpiękniejszych domów w Poznaniu! "Złamany Dom" wygląda nietuzinkowo. Zobacz niezwykłe zdjęcia "Złamany Dom" w Poznaniu zdobył tegoroczną Nagrodę Prezydenta Miasta Poznania im. Jana Baptysty Quadro. Architekci z pracowni Ultra Architecs otrzymali statuetkę za najlepszy projekt architektoniczny zrealizowany w stolicy Wielkopolski w 2022 roku. Jak wygląda "Złamany Dom" na zewnątrz i w środku? Mamy zdjęcia! 📢 Wojsko wietrzy magazyny! Ubierz się od stóp do głów. Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje ubrania. Mamy zdjęcia i ceny Ubierz się od stóp do głów z wojskiem! W sklepie internetowym Agencji Mienia Wojskowego można kupić koszule, spodnie, bluzy, a także obuwie i okrycia wierzchnie. Ceny są wyjątkowo atrakcyjne! W naszej galerii znajdziesz aktualne oferty. Na pewno znajdziesz coś dla siebie.

📢 Najciekawsze atrakcje turystyczne w Wielkopolsce według National Geographic! Zobaczcie zdjęcia [2.02.2024] Na liście znalazły się miejsca, które warto wg National Geographic odwiedzić w województwie wielkopolskim! W tym regionie nie można się nudzić. Znajdziemy tu atrakcje zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Są piękne zabytki, obiekty historyczne, ale i niezwykle malownicze krajobrazy. W Wielkopolsce nie można się nudzić. A jakie atrakcje województwa znalazły się w TOP 12 przygotowanym przez prestiżowy National Geographic? Zobaczcie!

📢 Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości" - podróż poślubna. Zobaczcie zdjęcia! [2.02.2024] Tak wyglądała podróż poślubna Iwony i Gerarda z "Sanatorium miłości"! Iwona i Gerard to najbardziej znana para tego kultowego programu TVP 1. W sierpniu 2023 roku wzięli ślub. Mieli też huczne wesele. Wreszcie przyszedł czas na podróż poślubną. Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości" wybrali się do Omanu. Zobaczcie, jak pięknie spędzali tam czas. 📢 Maciek z "Klanu" - tak dziś wygląda Piotr Swend, 34-letni aktor z zespołem Downa. Mamy zdjęcia! [2.02.2024] Piotr Swend, polski aktor z zespołem Downa, znany jest głównie z serialu "Klan" w TVP 1. Urodził się 23 sierpnia 1989 roku w Warszawie. Ma już 34 lata. W młodości uczęszczał do Zespołu Społecznych Szkół Specjalnych "Dać Szansę" STO na Mokotowie w Warszawie, gdzie rozwijał swoje talenty muzyczne i aktorskie. Zobaczcie, czym dziś się zajmuje i jak wygląda Maciek z "Klanu".

📢 Oto Patrycja Wieja z "Projekt Lady" na odważnych zdjęciach. Zobaczcie zdjęcia! [2.02.2024] Patrycja Wieja, zwyciężczyni pierwszej edycji "Projekt Lady" w TVN w 2016 roku, jest postacią wielowymiarową. To nie tylko zawodniczka Fame MMA, ale również instruktorka fitness, trenerka personalna, a nawet żołnierka. Odkąd wystąpiła w programie "Projekt Lady", niemal nieustannie jest o niej głośno. To niezwykle piękna kobieta. Zobaczcie, jak Patrycja Wieja wygląda na odważnych zdjęciach!

📢 Oto Conan, syn Dagmary Kaźmierskiej z "Królowych życia", na prywatnych zdjęciach. Zobaczcie! [2.02.2024] Conan Kaźmierski, syn Dagmary Kaźmierskiej, niezapomnianej uczestniczki "Królowej życia" na antenie TTV, aktualnie studiuje medycynę. Można go zobaczyć w dwóch innych programach telewizyjnych: "Bogate dzieciaki bez kasy" i "Dagmara szuka męża". A jak wygląda jego życie prywatne? Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie zdjęcia.

📢 Izabela Macudzińska-Borowiak z programu "Królowe życia" skończyła 40 lat - tak się ubiera. Zobaczcie zdjęcia! [2.02.2024] Programu "Królowe życia" już nie ma, a Izabela Macudzińska-Borowiak jest ciągle niezwykle popularna. Na Instagramie podgląda ją już ponad pół miliona internautów. Wzbudza ogromne zainteresowanie mediów i fanów. Właśnie skończyłą 40 lat. Przez wielu uznawana jest za ikonę stylu. Ubiera się oryginalnie, a czasami nawet wyzywająco. Zobaczcie jej niezwykle odważne zdjęcia! 📢 W tym domu mieszkają Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony". Zobaczcie zdjęcia! [2.02.2024] Tak mieszkają dziś Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony". To jedna z dwóch par, które zdecydowały się rozpocząć wspólne życie po 10. edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Od października mieszkają w w domu Anny pod Kaliszem. Jakub przeprowadził się do niej. Planują wspólne życie. Niewykluczone, że w przyszłym roku będzie ślub i wesele. Zobaczcie, jak mieszkają Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony".

📢 Oto Patrycja Markowska - tak się ubiera. Artystka w przezroczystym gorsecie i nie tylko. Zobaczcie zdjęcia! [2.02.2024] Zobaczcie, jak ubiera się Patrycja Markowska, córka Grzegorza Markowskiego z Perfectu i wokalistka dysponująca potężnym głosem. Jej przeboje "Świat się pomylił", "Jeszcze raz" i "Hallo, hallo" zna cała Polska. Patrycja Markowska ma fantastyczny styl. Bardzo ciekawie się ubiera. Potrafi też zaskoczyć. Tak zrobiła, gdy założyła przezroczysty gorset lub prześwitującą czarną sukienkę. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Oto Marta Krupa, siostra Joanny Krupy, na odważnych zdjęciach. "Wyglądasz olśniewająco". Zobaczcie zdjęcia! [2.02.2024] Marta Krupa to modelka, aktorka i piosenka. Jest młodszą siostrą Joanny Krupy z programu "Top Model". Po tym, jak wzięła udział w programie "Taniec z gwiazdami", stała się bardzo popularna. Na Instagramie obserwuje ją już ponad 80 tysięcy internautów. Bardzo lubi pozować do zdjęć. Zobaczcie jej niezwykle odważne stylizacje.

📢 Marta i Paweł z "Rolnik szuka żony" - tak mieszkają. Zobaczcie zdjęcia! [2.02.2024] Marta Paszkin i Paweł Bodzianny nie byliby razem, gdyby nie siódma edycja programu "Rolnik szuka żony". Dziś są małżeństwem, założyli rodzinę i zamieszkali razem. Razem wychowują córkę Marty z poprzedniego związku. Dwa lata temu na świat przyszedł ich synek Adam. Wkrótce urodzi się córeczka. "Jesteś bardzo pracowity i dzięki Tobie mamy piękne mieszkanie" - taka karta wisi na ich lodówce. Zobaczcie, jak pięknie wygląda mieszkanie wyremontowane przez Pawła! 📢 Anita Lipnicka - tak mieszka. Nie ma drugiego takiego domu. Mamy zdjęcia! [2.02.2024] Anita Lipnicka od 2016 roku jest mężem Marka Graya. Ten znany producent i artysta opuścił dla niej Anglię i na warszawskiej Pradze wspaniale urządził im loftowe mieszkanie. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie, w jakich wnętrzach toczy się codzienne życie Anity Lipnickiej, byłej wokalistki zespołu Varius Manx.

📢 Oto wnętrza domu Justyny Steczkowskiej. Zobaczcie zdjęcia! [2.02.2024] Tak wygląda dom Justyny Steczkowskiej. Polska piosenkarka wraz z mężem Maciejem Myszkowskim i rodziną mieszkają pod Warszawą. Artystka jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Od czasu do czasu pokazuje wnętrza swojego domu. Dzięki temu wiemy, jak mieszka. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Oto dom Justyny i Łukasza z "Rolnicy. Podlasie". Zobaczcie zdjęcia! [2.02.2024] Tak mieszkają Justyna i Łukasz Maciorowscy z Ciemnoszyj! To bohaterowie niezwykle popularnego serialu dokumentalnego "Rolnicy. Podlasie". Codzienne przygody rolników z Podlasia można oglądać w telewizji Focus TV. Zobaczcie, jak żyją i mieszkają na co dzień Justyna i Łukasz z programu "Rolnicy. Podlasie". 📢 Wakacje Bardowskich z "Rolnik szuka żony". Tym razem wybrali Dominikanę. Zobaczcie zdjęcia! [2.02.2024] Ania i Grzegorz Bardowscy, znani z udziału w programie "Rolnik szuka żony," postanowili uciec przed zimową szarugą w Polsce i spędzić upragnione wakacje na gorącej Dominikanie. Para wraz z dziećmi, Liwią i Janem, zamieszkali w malowniczym Punta Cana, na wschodnim wybrzeżu Dominikany, znanym również jako Wybrzeże Kokosowe. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Dom Jakuba z "Rolnik szuka żony", wybranka Anny. Ma ciekawe, stylowe meble. Zobaczcie zdjęcia! [2.02.2024] Zobaczcie, jak mieszkał Jakub z "Rolnik szuka żony", kandydat na męża Anny. Jakub to mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego, który zgłosił się do programu "Rolnik szuka żony", by lepiej poznać Annę spod Kalisza. Rolniczka wybrała go spośród wielu. Zobaczcie, jak na co dzień mieszkał i żyje Jakub z "Rolnik szuka żony". Tak wygląda jego dom. Mamy zdjęcia! W październiku przeprowadził się do Anny. Mieszkają razem w domu pod Kaliszem. 📢 Sylwia Dekiert na prywatnych zdjęciach! Tak żyje piękna dziennikarka TVP Sport. Zobaczcie! Sylwia Dekiert to ceniona polska dziennikarka, urodzona 12 marca 1979 roku w Zielonej Górze. Mierząc się z wyzwaniami branży medialnej, zyskała rozgłos jako prezenterka telewizyjna, reportażystka i spikerka. Prześledźmy razem jej niezwykłą karierę oraz spojrzymy na fascynujący świat Sylwii, zarówno zawodowy, jak i prywatny.

📢 Tak żyje Tomasz Adamek. "Bez rodziny nie ma człowieka". Zobaczcie jego prywatne zdjęcia! Tomasz Adamek, polski bokser urodzony 1 grudnia 1976 roku w Żywcu, to postać z imponującą karierą. To prawdziwy weteran ringu: zdobywca tytułów mistrza świata w wadze junior ciężkiej oraz półciężkiej. Od najmłodszych lat podążał sportową ścieżką. W wieku 19 lat zdobył swój pierwszy tytuł mistrza Polski seniorów, a potem nieprzerwanie gromadził kolejne laury, pasy i medale. Zobaczcie, jak żyje na co dzień Tomasz Adamek. Mamy zdjęcia! 📢 Tu opłaca się studiować! Oto 15 kierunków w Poznaniu, po których zarabia się najwięcej. Mamy prestiżowy ranking Gdzie w Poznaniu opłaca się studiować? Prezentujemy 15 najlepszych kierunków studiów z Poznania i Wielkopolski. Po ich ukończeniu zarabia się najwięcej. W pierwszej piętnastce znalazło się trzynaście kierunków z Poznania i dwa z Wielkopolski. Ranking stworzyliśmy na podstawie Ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych. Sprawdź, jak prezentuje się prestiżowe zestawienie!

📢 Kontrola na terenie synagogi w Poznaniu. "Nie stwierdzono katastrofy budowlanej" Poznańska synagoga od wielu lat stanowi źródło dyskusji. Jeszcze 25 stycznia informowaliśmy, że obiekt może zostać wpisany na listę zabytków. Kilka dni temu czytelnicy zauważyli, że dach budynku jest rozbierany. Po naszym artykule na miejsce z interwencją wybrał się Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Nie stwierdził katastrofy budowlanej. 📢 Ponad 650 drzew zniknie z Poznania? Urząd miasta mówi "nie", a PKP odpowiada: "Musimy to zrobić!" Wydział Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania odmówił spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A usunięcia ponad 650 drzew położonych wzdłuż linii kolejowej w Poznaniu. PKP odpowiada, że wycinka jest konieczna.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 01.02.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 W Poznaniu powstanie nowoczesna pływalnia. Stara pójdzie do rozbiórki Przetarg na budowę nowoczesnej pływalni przy ul. Taborowej ogłosiły właśnie Poznańskie Inwestycje Miejskie. Obiekt powstanie przy w sąsiedztwie parku Gustawa Manitiusa. 📢 Gang nastolatków grasował w galerii handlowej Posnania? Dyrektor galerii: "Media dały się ponieść emocjom" Temat gangu nastolatków w galerii Posnania rozlał się na całą Polskę. Przez wiele dni w najważniejszych mediach w Polsce dyskutowało się na temat sytuacji, do których miało tam dochodzić. Temat został w czwartek, 1 lutego poruszony także na Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Urzędu Miasta Poznania. Wniosek jest jeden - sprawa została rozdmuchana. 📢 Miał być kościół, będzie park. Poznań ogłasza konkurs na jego zaprojektowanie Na poznańskiej Łacinie, w miejscu planowanego kościoła, powstanie park wzorowany na koncepcji tzw. ogrodów św. Franciszka. Miasto ogłosiło właśnie konkurs na jego zagospodarowanie. Będą mogli się do niego zgłaszać studenci czterech poznańskich uczelni wyższych.

📢 Nicola z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. "Śliczna jesteś". Zobaczcie! [1.02.2024] Tak wygląda Nicola z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. Internauci szczerze: "Ale ty jesteś piękna"! Nicola to jedna z uczestniczek 10. edycji programu. Szybko stała się ulubienicą widzów. Gdy Dariusz w nieelegancki sposób rozstał się z nią, otrzymała od widzów wielkie wsparcie. To piękna, młoda kobieta, pozytywnie nastawiona do życia. Zobaczcie, jak Nicola z "Rolnik szuka żony" wygląda na prywatnych zdjęciach.

📢 Nad jeziorem Maltańskim w Poznaniu powstanie duży obiekt hotelowy. Zapadła ostateczna decyzja W 2026 roku otwarty ma zostać nowy hotel od accorowską marką Mövenpick nad jeziorem Maltańskim w Poznaniu - donosi portal urbanity.pl. 📢 Gang Posnaniaków terroryzuje klientów galerii handlowej, a internauci tworzą mocne memy. Oto najlepsze! Informacja o grupie niebezpiecznych i agresywnych nastolatków, która grasuje w centrum handlowym Posnania i w jego okolicy wstrząsnęła mieszkańcami. Zatrważające filmy i relacje poszkodowanych świadków ujawnił Poznański Trójkąt Bermudzki. Od dłuższego czasu nieletni chodzą po galerii handlowej pijani oraz pod wpływem środków odurzających, zaczepiają klientów i przechodniów, a także dokonują kradzieży. Internauci nie przepuszczą żadnej okazji i postanowili podejść do tematu z przymrużeniem oka. W sieci pojawiły się memy, które komentują wybryki "gangu Posnaniaków". Zobacz je w naszej galerii.

📢 Oto najlepsze memy o Jacku Jaśkowiaku. Zastał Poznań murowany, a zostawi zabetonowany. Zobacz te obrazki! Internauci nie mają wątpliwości: Jacek Jaśkowiak przejdzie do historii jako ten, który zastał Poznań murowany, a zostawi zabetonowany! Świadczy o tym niezliczona ilość memów, których bohaterem jest popularny Dżej Dżej. Postanowiliśmy je zebrać i pokazać Wam w jednej dużej galerii, bo przyjemne rzeczy powinny trwać jak najdłużej. Uwaga: ten materiał ma charakter wyłącznie humorystyczny i ma na celu wywołanie uśmiechu na twarzach poznaniaków. Leeeejcie, Poznań wytrzyma! 📢 Gwiazdy i wielkie muzyczne wydarzenia w Poznaniu! Oto 20 najciekawszych koncertów w lutym 2024 roku. Sprawdź naszą rozpiskę W lutym 2024 roku w Poznaniu odbędzie się wiele ciekawych koncertów. W stolicy Wielkopolski wystąpią muzyczne gwiazdy: zaśpiewają popularne wokalistki, uznani wokaliści oraz wybitne zespoły. Nie zabraknie również spektakularnych koncertów z muzyką filmową i największymi hitami sprzed lat. Oto 20 najciekawszych i największych koncertów w Poznaniu w lutym 2024. Sprawdź naszą muzyczną rozpiskę i weź udział w którymś z muzycznych wydarzeń.

📢 Najlepsze memy na tłusty czwartek 2024. Oto śmieszne obrazki o pączkach. Zobacz! Tłusty czwartek to wielkie święto dla wszystkich, którzy uwielbiają pączki. Najsłodszy dzień w 2024 roku przypada 8 lutego i zaowocował wysypem w internecie niezliczonej liczby memów, demotywatorów i innych śmiesznych obrazków. Wszystkie łączą ci sami słodcy i nadziani bohaterowie, czyli pyszne pączki. Zobacz najśmieszniejsze memy i demotywatory o tłustym czwartku. 📢 Śmiertelny wypadek na drodze ekspresowej S5. Kierujący jechał pod prąd! Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło na odcinku S5 Czempiń-Kościan, na drodze w kierunku Wrocławia. Zderzyły się tam czołowo dwie skody.

📢 Pogrzeb Macieja Chojnackiego. Środowisko koszykarskie pożegnało na Junikowie legendę Lecha Poznań i reprezentacji W czwartkowe przedpołudnie, 1 lutego na cmentarzu na poznańskim Junikowie rodzina i przyjaciele pożegnali koszykarską legendę Lecha Poznań i reprezentacji Polski, Macieja Chojnackiego.

📢 Ceny za prąd pójdą w górę. "To będzie wybór między ciepłem w domu a ciepłą zupą". Kiedy podwyżki? Podczas konferencji prasowej w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska oszacowała prawdopodobny wzrost cen za prąd w drugiej połowie roku kalendarzowego. Zaznaczyła przy tym chęci, by pomóc najuboższym rodzinom.

📢 Trwa bój o akademiki przy ulicy Dożynkowej w Poznaniu. Będzie dalsza rozbiórka? W ubiegłym tygodniu minął termin wydanego przez Miejskiego Konserwatora Zabytków zakazu rozbiórki dwóch budynków dawnych akademików przy ulicy Dożynkowej w Poznaniu. Rozbiórka jednak wciąż jest wstrzymana ze względu na trwającą procedurę wpisania zespołu obiektów do rejestru zabytków. Dopiero po zakończeniu tej procedury będzie wiadomo, jaki los czeka budynki oraz co, gdzie i w jakiej formie będzie mogło tu powstać.

📢 W kilka minut stracili dorobek życia. Pożar strawił dom i miejsce pracy. Pięcioosobowa rodzina potrzebuje pomocy W kilka minut stracili dorobek życia. Do tragicznego pożaru doszło w spokojną sobotę. Pięcioosobowa rodzina potrzebuje pomocy! Nie są jednak osamotnieni, w obliczu takiej tragedii doświadczyli dobrego serca od innych ludzi. 📢 "Makabryła" w centrum Poznania. Tak ponad 10 lat temu powstawała Galeria MM Galeria MM od początku wzbudzała wiele kontrowersji. W trakcie jej budowy, poznaniacy ze zdumieniem obserwowali postęp prac i kolejne pojawiające się elementy. Efekt końcowy także nie wszystkich zachwycił, skutkiem czego była nominacja i trzecie miejsce w konkursie Makabryła. Czy faktycznie zasłużyła na to miano? Zdania do dziś są podzielone. W naszym artykule przypominamy początki tej poznańskiej galerii. 📢 Ciasne, ale własne? Najtańsze mieszkania do kupienia w Poznaniu. Ogłoszenia do 290 tys. złotych! Zobacz, jak wyglądają! Kupno taniego mieszkania to dobre rozwiązanie dla osób o ograniczonych zasobach, ale też dla doświadczonych inwestorów. Zakup warto jednak dobrze przemyśleć, by uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek i nie przepłacić. Co ciekawego można znaleźć? Zobacz ogłoszenia najtańszych mieszkań do kupienia w Poznaniu wystawione w serwisach Olx i Otodom.

📢 Tak wyglądają luksusowe i bajecznie drogie mieszkania i apartamenty w Poznaniu. Oto najdroższe mieszkania na sprzedaż! Wnętrza tych mieszkań robią wrażenie, ale... ich ceny także. Za duży metraż, piękny wystrój i dobrą lokalizację trzeba sporo zapłacić. W stolicy Wielkopolski nawet kilka milionów złotych! Jakie luksusowe apartamenty są obecnie dostępne? Przygotowaliśmy dla Was galerię najdroższych mieszkań w Poznaniu na sprzedaż. 📢 Dwa wielkopolskie miasta wśród najzdrowszych w Polsce! Znalazły się w czołówce rankingu W których polskich miastach żyje się najlepiej? Na to pytanie odpowiada Indeks Zdrowych Miast, w którego czołówce znalazł się Poznań. Stolica Wielkopolski wraz z innym miastem z naszego regionu znalazła się także w zestawieniu najzdrowszych miast w Polsce. 📢 Studniówka 2024. Był piękny wystrój, suknie i szykowne garnitury! Zobacz zdjęcia z eleganckiej studniówki ZSB nr 1 i XXI LO w Poznaniu Już mniej niż 100 dni dzieli tegorocznych maturzystów od egzaminu dojrzałości. Z tej okazji w sobotę, w hotelu Andersia spotkali się uczniowie ostatnich klas Zespołu Szkół Budownictwa Nr 1. Ich studniówka to był bardzo elegancki bal!

📢 Budowa Posnanii miała być "zbrodnią na mieście". Tak powstawała największa galeria handlowa w Poznaniu! Krajobraz poznańskich Rataj dziesięć lat temu zmieniła rozpoczynająca się budowa nowego centrum handlowego. Choć pierwotnie miało ono nosić nazwę Galeria Łacina, ostatecznie powstała w tym miejscu zajmująca powierzchnię aż 100 tysięcy metrów kwadratowych Galeria Posnania. W naszym artykule przypominamy, jak przebiegała jej budowa. 📢 Te rzeczy dostaniesz za darmo. Zobacz meble, akcesoria i dekoracje do wzięcia bezpłatnie w Poznaniu! W serwisach ogłoszeniowych można znaleźć wiele ciekawych darmowych przedmiotów. Na mieszkańców Poznania czekają meble, naczynia i akcesoria do wzięcia za darmo. Dzięki nim bez wydawania zbędnych pieniędzy urządzimy mieszkanie, a wyposażenie może posłużyć nam jeszcze przez wiele lat. Zebraliśmy dla Was najciekawsze ogłoszenia rzeczy do wzięcia za darmo w Poznaniu zamieszczone w serwisie OLX. W grudniu obrodziło w kanapy!

📢 Pogrzeb Ewy Wanat w Poznaniu. Znana i wybitna dziennikarka spoczęła w Lesie Pamięci. Jej prochy złożono w kolorowej urnie. Oto zdjęcia W poniedziałek w Poznaniu odbył się pogrzeb Ewy Wanat. Znana dziennikarka radiowa i telewizyjna spoczęła w Lesie Pamięci, a jej prochy złożono w kolorowej urnie. W ostatniej drodze towarzyszyli jej bliscy i przyjaciele. Zobacz zdjęcia z pogrzebu Ewy Wanat. 📢 Ścianka działowa z lameli. Tak w prosty sposób oddzielisz salon od kuchni. Nie musisz szukać fachowca. Zobacz zdjęcia ścianek z lameli Ścianki działowe z lameli są popularnym i estetycznym rozwiązaniem, które można zastosować w różnych pomieszczeniach domu. Mogą pełnić funkcję zarówno dekoracyjną, jak i praktyczną, dzieląc przestrzeń, a przy tym nadając jej nieco ciekawszy wygląd. Wyjaśniamy, jak wygląda montaż takiej przegrody i czy łatwo go przeprowadzić bez pomocy fachowców.

📢 Leśnicy z Nadleśnictwa Bolewice koło Nowego Tomyśla uratowali bielika! Ptak prawdopodobnie zderzył się z samochodem Leśnicy z leśnictwa Papiernia w Nadleśnictwie Bolewice koło Nowego Tomyśla znaleźli chorego bielika. Ptak trafił do Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Kościanie. 📢 Drugi dzień poznańskiej Budmy 2024 pod znakiem pokazów i warsztatów. Zobacz zdjęcia Drugi dzień poznańskich targów Budma 2024, od ponad 30 lat największego i najważniejszego spotkania branży budowlanej w Polsce i Europie Centralnej, upłynął pod znakiem wielu atrakcyjnych wydarzeń. 📢 Kierowca Ubera śmiertelnie potrącił rowerzystkę w Poznaniu. Oskarżony Białorusin usłyszy wyrok w pierwszą rocznicę wypadku W przyszły piątek, 9 lutego obywatel Białorusi Aliaksandr S. usłyszy wyrok. Data jest symboliczna. Dokładnie tego samego dnia doszło do tragicznego wypadku, za który odpowiada mężczyzna. Mężczyzna jako kierowca Ubera potrącił na przejściu 26-letnią Aleksandrę. Kobieta umarła na jego rękach. - Szczerze mówiąc nie mam sobie nic do zarzucenia - stwierdził w sądzie oskarżony.

📢 Czy zawalił się dach poznańskiej synagogi? Sprawdziliśmy, co się dzieje z budynkiem Synagoga Poznańska od wielu lat stanowi źródło dyskusji. Jeszcze 25 stycznia informowaliśmy, że obiekt może zostać wpisany na listę zabytków. Budynek dawno został zdesakralizowany. Obecny właściciel chciał przebudować go na hotel lub mieszkania. 📢 Miał być lepszy niż Pałac Kultury. Tak powstawał Bałtyk, słynny biurowiec w centrum Poznania Obchodząc go można przez chwilę mieć wrażenie, że budynek się wali – tak w 2016 roku opisywali powstający w centrum Poznania wieżowiec dziennikarze "Głosu Wielkopolskiego". Mimo początkowych obaw dotyczących odważnego projektu, Bałtyk zyskał uznanie nie tylko architektów, ale też poznaniaków. Dziś ciężko sobie wyobrazić rondo Kaponiera bez tej charakterystycznej bryły. W naszym artykule przypominamy, jak przebiegała budowa i jak wyglądało otwarcie Bałtyku.

📢 W Poznaniu powstanie nowa szkoła. Na Strzeszynie wmurowano kapsułę czasu. Zobacz zdjęcia Na Strzeszynie powstanie nowa szkoła. 31 stycznia wmurowano kapsułę czasu. W kapsule znalazło się m.in. środowe wydanie "Głosu Wielkopolskiego", inna lokalna gazeta oraz... 10 złotych. 📢 Rodzina Rutkowskich, trener i legendy Lecha Poznań. Gwiazd na premierze filmu "Okoń - moja droga" nie zabrakło. Zobacz zdjęcia! Nazwisko Okoński kilkadziesiąt lat temu elektryzowało wielu kibiców. Nie inaczej było tym razem. Wiele znanych osobistości chciało na własne oczy zobaczyć prawdziwą historię wielkiego artysty futbolu. We wtorkowy wieczór w Cinema City Kinepolis odbyła się premiera filmu legendy Lecha Poznań pt. "Okoń - moja droga" w reżyserii Piotra Łuczaka. Zobaczcie, kto przyszedł na długo oczekiwaną produkcję. 📢 Tego nie powinny jeść koty. Po zjedzeniu tych produktów kot może się rozchorować, a nawet umrzeć! Oto lista zakazanych produktów Każdy właściciel kota chciałby, by jego pupil cieszył się zdrowiem i żył długo. Niestety, często zdarza się tak, że koty chorują i cierpią przez złą dietę. Właściciele, przekonani, że robią dobrze, podsuwają im produkty żywnościowe, ale niestety wyrządzają tym krzywdę zwierzęciu. Sprawdziliśmy, czego nie mogą jeść koty. Po zjedzeniu tych produktów nasz kot może się poważnie rozchorować. Niektóre z nich stanowią śmiertelne zagrożenie dla naszych pupili.

📢 Piłkarski król życia znów na piedestale. Prezes Lecha Poznań zachwycony filmem o Mirosławie Okońskim. Zobacz zdjęcia z premiery Ta opowieść o jednej z najważniejszych legend Lecha Poznań nie jest cukierkowa. Był śmiech, były łzy, była nostalgia oraz ważna lekcja dla innych. Za nami premiera filmu "Okoń - moja droga", która miała miejsce we wtorkowy wieczór (30 stycznia) w sali kinowej Cinema City Kinepolis w Poznaniu.

📢 Studniówka 2024. Tak szaleli na swojej studniówce maturzyści 38. Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu. Zobacz zdjęcia Maturzyści z 38. Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcące nr 38 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego Poznaniu już po studniówce. Impreza odbyła się w sobotę, 27 stycznia w hotelu Mercure Poznań Centrum. Zobacz, jak bawili się uczniowie! 📢 Studniówka 2024 w Poznaniu. Tak wspaniale bawili się uczniowie Technikum nr 19 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poznaniu. Mamy zdjęcia! Uczniowie Technikum nr 19 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poznaniu mają już swoją studniówkę za sobą! Fotoreporter "Głosu Wielkopolskiego" towarzyszył im na ich balu i uwiecznił te wspaniałe chwile. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Wójt Suchego Lasu Grzegorz Wojtera usłyszał prawomocny wyrok Zapadł prawomocny wyrok w sprawie wójta Suchego Lasu Grzegorza Wojtery, którego prokuratura oskarżyła o nadużycie uprawnień i wyrządzenie szkody wielkich rozmiarów w majątku gminy. Sąd Apelacyjny w Poznaniu podtrzymał uniewinniający wyrok sądu pierwszej instancji. 📢 Najbardziej szczegółowa kontrola w Polsce. Lasy Państwowe zapowiadają dogłębny audyt w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie 12 stycznia ze stanowiskiem dyrektorki Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie pożegnała się Ewa Jedlikowska. Teraz Lasy Państwowe zapowiadają w swojej jednostce kontrolę, która ma być jedną z bardziej szczegółowych w skali całego kraju. Wszystko przez huczne imprezy i aferę billboardową, z której "zasłynęła" była już dyrektorka. 📢 Wielkopolska szkoła z absurdem roku. Nie uwierzycie, za co chciała karać uczniów! Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pępowie w powiecie gostyńskim zajęła pierwsze miejsce w plebiscycie na najbardziej niedorzeczną statutową zasadę. Rościła sobie prawo do karania uczniów za to, że po godzinie 22 byli poza domem bez opieki rodziców. Nietypowy konkurs zorganizowało Stowarzyszenie Umarłych Statutów, które działa na rzecz praworządności w szkołach.

📢 Wielka premiera filmu o Mirosławie Okońskim! Zaproszeni goście zobaczyli historię legendy Lecha Poznań Na ten moment czekaliśmy dość sporo czasu, ale w końcu jest! We wtorek, 30 stycznia w poznańskim Cinema City Kinepolis odbyła się premiera filmu o Mirosławie Okońskim, legendzie Lecha Poznań pt. "Okoń - moja droga" w reżyserii Piotra Łuczaka. 2,5-godzinną produkcję obejrzało ponad 400 zaproszonych gości. 📢 Aż 96 nielegalnych składowisk w Wielkopolsce! “Trzeba z tym raz na zawsze skończyć” - mówi ministra klimatu i środowiska W Wielkopolsce znajduję się 96 nielegalnych składowisk odpadów, a w 42 z nich składowane są odpady niebezpieczne. Ministra Klimatu i Środowiska oznajmiła, że rozwiązanie tego problemu raz na zawsze jest sprawą priorytetową.

📢 Janusze remontu w Poznaniu. Usypali hałdę z gruzu, bo chcieli zaoszczędzić na kontenerze U klasyka cwaniak zamiast pięciu złotych płacił 30. W Poznaniu cwaniactwo pewnego chytrego kierownika robót kosztowało 1000 złotych. Poszło o kontener na gruz, którego nie zamówiono. Zamiast tego postanowiono stworzyć na chodniku barykadę w postaci hałdy gruzu. Piesi byli tak zachwyceni instalacją, że postanowili się nią pochwalić strażnikom miejskim. Ci jednak nie docenili jej walorów.

📢 Targi BUDMA 2024 ruszyły w Poznaniu. To najważniejsze wydarzenie w branży budowlanej! Zobacz program i zdjęcia edycja Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA 2024 rozpoczęła się we wtorek na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. To największe i najważniejsze wydarzenie branży budowlanej w Polsce i Europie Centralnej. Sprawdź program imprezy i zobacz zdjęcia. 📢 Jest nowa piosenka o legendzie Lecha Poznań. To przedsmak wielkiej premiery filmu "Okoń - moja droga" We wtorek, 30 stycznia, w Cinema City Kinepolis odbędzie się uroczysta premiera długo oczekiwanego filmu "Okoń - moja droga" w reżyserii Piotra Łuczaka, dziennikarza Głosu Wielkopolskiego. Na kilka godzin przed pokazem w sieci pojawiła się oficjalna piosenka, która została specjalnie nagrana na potrzeby tej produkcji. Wykonawcami utworu są Marcin "Liber" Piotrowski oraz Damian Ukeje.

📢 Piłkarze Lecha Poznań nie gryzą się w język. Tego im brakowało u poprzedniego trenera Piłkarze Lecha Poznań podczas obozu w Turcji udzielili kilku wywiadów, z których wynika, że poprzedni trener John van den Brom podejmował "dziwne" decyzje. 📢 Błyszczące paznokcie, czyli lipgloss nails to hit tego roku. Wyglądają naturalnie, a jednocześnie są zjawiskowe. Zobacz, jak je zrobić Lipgloss nails to paznokcie, które z pewnością prędko nie wyjdą z mody. Są subtelne, a inspiracją do ich stworzenia był błyszczyk do ust. Świetnie sprawdzą się zarówno u dojrzałych pań, jak i młodych dziewczyn. Taki manicure zachwyci zarówno koleżanki z pracy, jak i znajomych na balu karnawałowym. Zobacz, jak wygląda i jak go zrobić.

📢 Sprawdź, gdzie w Poznaniu działają kluby seniora. Prezentujemy listę klubów w poszczególnych dzielnicach W stolicy Wielkopolski funkcjonuje kilkaset klubów dla seniorów przeznaczonych dla osób powyżej 55. lub 60. roku życia. Przygotowaliśmy szczegółowe zestawienie.

📢 Miłosny horoskop na luty 2024. Te znaki zodiaku będą miały kłopoty sercowe Horoskop miłosny na luty zapowiada wiele burzliwych relacji. Niektóre znaki zakończą długoletni związek, inne wyjdą na prostą z miłosnych zawirowań. Będą romanse, flirty i emocje. Zobaczcie, co gwiazdy szykują dla nas na nadchodzący miesiąc. Mamy dla Was miłosny horoskop.

📢 Najlepsze oferty pracy w Poznaniu i okolicach w styczniu 2024 r. Tu możesz zarobić duże pieniądze! Szukasz dobrze płatnej pracy w Poznaniu i okolicach? To łatwiejsze niż myślisz. Powiatowy Urząd Pracy ma w swojej bazie kilka interesujących ofert z bardzo satysfakcjonującymi zarobkami. Można zarobić naprawdę godne pieniądze. Pracodawcy mają swoje wymagania, ale wartościowego pracownika są w stanie wynagrodzić sowicie. Sprawdziliśmy, na których stanowiskach aktualnie da się zarobić najwięcej. Zobacz w galerii najlepsze oferty pracy w styczniu 2024 roku w Poznaniu i okolicach. 📢 Takich mebli z PRL poszukują kolekcjonerzy - ceny, zdjęcia. W 2024 roku można się na nich wzbogacić Urządzanie wnętrz w starym stylu czy duchu vintage jest obecnie w modzie. Stare meble z czasów PRL dostają drugie życie - takie odrestaurowane perełki na aukcjach internetowych są niekiedy sporo warte. Masz takie stare fotele, krzesła, komody, kredensy? Możesz na niektórych zarobić. Zobacz stare meble poszukiwane przez kolekcjonerów. Oto ceny i zdjęcia.

📢 Serial 1670: "Wszystko zaczęło się od testu poczucia humoru". Rozmowa z Michałem Sikorskim, czyli ojcem Jakubem z hitu Netfliksa Wszystko zaczęło się od testu poczucia humoru - o postaci księdza Jakuba w serialu 1670 i początkach w aktorstwie rozmawiamy z Michałem Sikorskim, odtwórcą roli duchownego w hicie Netfliksa

📢 Studniówka 2024. Tak bawili się uczniowie XX LO. Zobacz zdjęcia! W Poznaniu sezon studniówkowy już w pełni. 20 stycznia swoją studniówkę mieli uczniowie XX LO w Poznaniu. Imprezę zorganizowali w Domu Żołnierza. Na balu pojawił się nasz fotoreporter! 📢 Oto partnerki piłkarzy Lecha Poznań! Olśniewające dziewczyny, żony i narzeczone. Są czarujące i zachwycające! [ZDJĘCIA] Te wyjątkowe kobiety emanują urodą i wdziękiem, co skradło serca piłkarzy Lecha Poznań. Jak prezentują się partnerki i małżonki graczy w barwach niebiesko-białych? Niezwykłe panie, które nie tylko pełnią rolę nieocenionego wsparcia dla piłkarzy ośmiokrotnego mistrza Polski, ale także emanują wyjątkowym urokiem.

📢 Koszmar dzieje się na naszych drogach. Giną matki, ojcowie, dzieci i całe rodziny, a ocaleni walczą o normalność Mnóstwo krwi, złamań, ludzkiego, w tym dziecięcego, cierpienia. Chwilę później klęczysz nad umierającym 11 miesięcznym dzieckiem, starając się uratować mu życie... Tak, życie… - opisywał strażak ochotnik tuż po zdarzeniu. 16 września na autostradzie A1 w pobliżu Sierosławia zginęła trzyosobowa rodzina. Ofiarami byli rodzice i ich 5-letnie dziecko. Samochód, którym jechali uderzył w bariery energochłonne, po czym stanął w płomieniach. Każdego dnia na polskich drogach dochodzi do wypadków. Giną matki, ojcowie dzieci i całe rodziny... Tylko w ubiegłym roku zginęło 1 896 osób. Liczba ta to nie tylko policyjna statystyka, to utracone życie. Ci, którzy ocaleli zmagają się z cierpieniem, walczą o zdrowie i powrót do normalności...

📢 Stare zabawki z PRL mogą być teraz warte krocie - zdjęcia, ceny. Takie były popularne w latach 60., 70. i 80. Stare zabawki z dzieciństwa u każdego wywołują nostalgię. Pamiętasz jeszcze zabawki z PRL-u? Dziś wielu powraca do tych czasów z sentymentem. Resoraki, lalki, żołnierzyki, bączki, pluszaki – dziś na niektórych można sporo zarobić. Zobacz na zdjęciach najpopularniejsze zabawki z czasów PRL. Tyle dziś kosztują. Oto ceny z portalu OLX.

📢 Rusz się z domu! 21 miejsc idealnych na krótką wycieczkę w Wielkopolsce. Poleca je Addicted2travel.pl Szukasz ciekawego miejsca na krótki wypad gdzieś niedaleko Poznania? Autorzy bloga Addicted2travel.pl polecają 21 miejsc w Wielkopolsce, gdzie warto wybrać się na wycieczkę.