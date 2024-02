Przegląd prasy 20.02.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 19.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Szukasz posiłku w Poznaniu? W lokalach gastronomicznych w poznańskich urzędach można najeść się do syta”?

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. 📢 Szukasz posiłku w Poznaniu? W lokalach gastronomicznych w poznańskich urzędach można najeść się do syta – Ludzie się czasami zaskoczeni, że w urzędzie można skorzystać z restauracji – mówi Krzysztof Chwała, właściciel mieszącego się w gmachu Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu lokalu gastronomicznego. To nie jedyny poznański urząd, w którym można dobrze zjeść.

📢 Tak mieszkają Katarzyna i Cezary Żak. Taki dom mają na Mazurach. Zobaczcie zdjęcia! [20.02.2024] Katarzyna i Cezary Żak to aktorskie małżeństwo, które jest już ze sobą 39 lat. Widzowie pokochali ich za wspaniałe role w serialach komediowych "Miodowe lata" i "Ranczo". Zobaczcie, jaki dom wybudowali sobie w zaledwie kilka miesięcy Katarzyna i Cezary Żak.

📢 Zosia z "Rodzinka.pl" na odważnych zdjęciach. Emilia Dankwa ma już 18 lat! [20.02.2024] Emilia Dankwa to młoda aktorka znana z serialu "Rodzinka.pl" niedawno skończyła 18 lat. Dziś jest modelką, fotomodelką i infuencerką. Jest częstym gościem na eventach. Zachwyca swoją uroda i kreacjami. Na Instagramie zaskakuje czasami bardzo odważnymi zdjęciami. Zajrzyjcie do naszej galerii i przekonajcie się sami.

Prasówka 20.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Leszek z "Daleko od szosy" - tak dziś wygląda Krzysztof Stroiński. Ma już 73 lata. Zobaczcie zdjęcia! [20.02.2024] Krzysztof Stroiński to wybitny polski aktor, którego polski widz kojarzy głównie z roli Leszka w serialu "Daleko od szosy". A niesłusznie. Bo aktor ma na swoim koncie wiele bardzo ciekawych ról. Niedawno skończył 73 lata. Zobaczcie, jak dziś wygląda Leszek z "Daleko od szosy".

📢 15 najszybciej wyludniających się miast w Wielkopolsce! Mamy nowe dane [20.02.2024] Przyjrzyjmy się, jakie miasta Wielkopolski najszybciej się wyludniają i jakie czynniki wpływają na to zjawisko. W ostatnich latach obserwujemy trend migracji ludności z wielkich metropolii do mniejszych miejscowości, które je otaczają. Mieszkańców tracą też mniejsze miejscowości. Jakie miasta z naszego regionu najbardziej się wyludniły? Skąd Wielkopolanie wyprowadzają się najchętniej? Sprawdźcie nasz ranking! 📢 Tak Waldemar z "Rolnik szuka żony" bawił się na balu w Skarżysku-Kamiennej. Mamy zdjęcia! [20.02.2024] Waldemar Gilas zdobył popularność uczestnicząc w dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony". Choć początkowo jego uwaga skierowana była na Ewę z Wyrzyska, to ostatecznie znalazł szczęście u boku Doroty ze Szczecina. Zobaczcie, jak bawił się na balu karnawałowym w Skarżysku-Kamiennej. 📢 Joanna Dyrkacz z Sanatorium miłości - tak kiedyś wyglądała. Mamy zdjęcia [20.02.2024] Tak Joanna Dyrkacz z "Sanatorium miłości" wyglądała w młodości. Była modelką! Joannę Dyrkacz poznaliśmy dzięki programowi "Sanatorium miłości" w TVP 1. Urzekła widzów spokojem ducha, pozytywną energią, ale i niezwykłą urodą. Okazuje się, że w przeszłości była modelką. Dziś również pracuje w modelingu. Zobaczcie, jak Joanna Dyrkacz prezentuje się na zdjęciach sprzed 25 lat.

📢 Niewolnica Isaura - tak dziś wygląda. Lucelia Santos wróciła do polskiej telewizji [20.02.2024] Doskonałe wieści dla miłośników kultowego serialu "Niewolnica Isaura". Już 17 lutego w TVP Kobieta zobaczymy pierwszy odcinek tego filmu. Przypominamy dziś Lucelię Santos, brazylijską aktorkę, którą polscy widzowie wręcz pokochali. Zobaczcie, jak dziś wygląda i czym się zajmuje "Niewolnica Isaura". 📢 Oto Karolina Pachniewicz z "Big Brother" - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! [20.02.2024] Tak mieszka i żyje na co dzień Karolina Pachniewicz, gwiazda pierwszej edycji programu Big Brother w TVN. Gdy brała udział w tym niezwykle popularnym telewizyjnym reality show, miała zaledwie 21 lat. Po opuszczeniu domu Wielkiego Brata wyjechała za granicę. Dziś ma 42 lata i jest przyszywaną babcią. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Karolina Pachniewicz z "Big Brothera"!

📢 Córka Izabelli Scorupco - tak dziś wygląda 26-letnia Julia. Mamy zdjęcia! [20.02.2024] Julia Scorupco, córka znanej aktorki i modelki Izabelli Scorupco oraz legendarnego hokeisty Mariusza Czerkawskiego, od lat przyciąga uwagę mediów i fanów. Niedawno 26 lat, a jej życie jest przedmiotem zainteresowania wielu osób. Zobaczmy, jak wygląda obecnie Julia Scorupco. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Ewa Swoboda na odważnych zdjęciach. "Tak właśnie wygląda milion dolarów w złocie"! [20.02.2024] Ewa Swoboda, utalentowana polska lekkoatletka, specjalizuje się w biegach na 60 i 100 metrów. Jej ostatni wyczyn podczas Orlen Copernicus Cup w Toruniu zachwycił świat. Z wynikiem 7,01 sekundy na 60 metrów, Swoboda wykręciła najlepszy tegoroczny czas na świecie, demonstrując nie tylko talent, ale i determinację. Ewa Swoboda zapracowała na ten sukces. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia!

📢 Oto 20 najbogatszych gmin w Wielkopolsce! Mamy dane na 2024 rok [20.02.2024] Ministerstwo Finansów udostępniło dane dotyczące wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin na 2024 rok. Dzięki temu wiemy, jakie są aktualnie najbogatsze gminy w Wielkopolsce. Poznajcie 20 wielkopolskich miast i gmin z najwyższym wskaźnikiem G. 📢 Oto 10 miast w Wielkopolsce, w których przybyło najwięcej mieszkańców. Jest moda na te miasta [20.02.2024] Większość miast w Wielkopolsce wyludnia się. Jest to trend ogólnopolski. Są jednak wyjątki. Dotyczą one głównie miejscowości znajdujących się w niewielkiej odległości od Poznania. Zobaczcie, na jakie miasta jest dziś moda w Wielkopolsce. W których w ostatnich 20 latach przybyło najwięcej mieszkańców? Oto TOP 10 miast, do których najchętniej się przeprowadzamy. 📢 Oto 10 miast w Wielkopolsce, w których jest naprawdę ciasno. Sprawdźcie, gdzie najbardziej! [20.02.2024] Są miasta w Wielkopolsce, w których jest naprawdę ciasno. O co chodzi? Na stosunkowo niewielkiej powierzchni mieszka sporo osób. Są to miasta o największej gęstości zaludnienia w regionie. W pierwszej trzydziestce w Polsce jest aż 7 miast z naszego regionu. W jakich miastach województwa wielkopolskiego gęstość zaludnienia jest największa? Gdzie jest ciasno? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w naszej galerii.

📢 Nie mogli znieść śmieci na osiedlu. Mieszkańcy ul. Swoboda na poznańskim Grunwaldzie wzięli sprawy w swoje ręce Ogromna ilość śmieci znajdujących się na trawnikach pod blokami na ul. Swoboda na poznańskim Grunwaldzie doprowadzała grupę mieszkańców szału. Nie mogąc do dużej znieść tego, jak wygląda ich najbliższa okolica, postanowili sami ją posprzątać. Bilans? W ciągu trzech godzin, pięć osób zebrało 20 worków wypełnionych śmieciami, w tym szkłem i jedzeniem. 📢 Tak teraz wygląda rozbierana Galeria Malta w Poznaniu. Zobacz zdjęcia! Na placu rozbiórki Galerii Malta zniknęła już część konstrukcji parkingu wielopoziomowego. Na razie prace skupiają się w tym miejscu, ponieważ właściciel obiektu czeka na wydanie przez poznański urząd miasta zgody na wycinkę drzew przylegających do obiektu. Za trzy lata w miejscu galerii powstanie osiedle mieszkaniowe.

📢 Emerytura 2024: będzie druga waloryzacja. Sprawdź szczegóły! [19.02.2024] Minister ds. polityki senioralnej potwierdziła, że w roku 2024 odbędzie się kolejna waloryzacja emerytur. Marzena Okła-Drewnowicz podkreśliła wagę tego postulatu, wypowiadając się na antenie TVN24. Przedstawiamy prognozy dotyczące wysokości emerytury po drugiej waloryzacji. Aby sprawdzić wyliczenia - kliknij w galerię zdjęć. 📢 Te liczby najczęściej padają w losowaniach lotto. SPRAWDŹ [19.02.2024] Te liczby najczęściej padają w Lotto. Sprawdź, które liczby najczęściej padają w losowaniach od blisko dwóch dekad. Zwycięskie sumy sięgają wielu milionów złotych, co czyni Lotto jedną z najbardziej popularnych gier oferowanych przez Totalizator Sportowy. Przeprowadziliśmy analizę dotyczącą najczęściej występujących numerów w losowaniach Lotto w ciągu ostatnich dwóch dekad. Istnieje szansa, że numery, które najczęściej pojawiały się w przeszłości, mogą przynieść szczęście również w przyszłych losowaniach.

📢 We wtorek rolnicy otoczą traktorami Poznań. Zapowiadają zaostrzenie akcji protestacyjnej Jeśli ktoś jutro będzie chciał wjechać do Poznania po godzinie 9 lub wyjechać ze stolicy Wielkopolski przed 18, powinien dobrze zaplanować sobie trasę lub skorzystać z pociągu. Protestujący rolnicy zablokują okoliczne drogi dojazdowe i węzły autostradowe. 📢 Klub na Fali ma już własną wyspę. Kiedy zniknie znad Warty? Zobacz najnowsze zdjęcia! Pozostałości po Klubie na Fali, które stoją nad Wartą zostały zalane. Elementy stoją na naturalnej wyspie, która utworzyła się po podniesieniu wód. Do 19 lutego nie zostały usunięte, choć, jak informują nas przedstawiciele Wód Polskich - już na początku stycznia Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej w Poznaniu zwróciło się do Urzędu Miasta w sprawie pozostawionej infrastruktury na terenie zalewowym. 📢 Syn Chucka Norrisa - tak wygląda Dakota Alan Norriss. Mamy zdjęcia! Oto syna Chucka Norrisa. Dakota jest podobny do ojca? Zobaczcie zdjęcia! Dakota Alan Norris to syn Chucka Norrisa. Jest jednym z sześciorga dzieci słynnego aktora i mistrza świata w karate. Dakota Alan Norris idzie w ślady swojego ojca. Podobnie jak Chuck, uprawia sztuki walki. Zobaczcie, jak wygląda syn Norrisa. Mamy prywatne zdjęcia Dakoty Alana Norrisa.

📢 Studniówka 2024 w Poznaniu. Te dziewczyny olśniły swoimi kreacjami. Zobacz najpiękniejsze stylizacje z balów maturalnych. Mamy zdjęcia! Studniówki to prawdziwe kopalnie oszałamiających kreacji! Niektóre przyszłe maturzystki stawiają na klasykę w postaci długich czarnych sukienek, inne zaskakują swoimi wyborami, decydując się na odważne kolory czy niespotykane fasony. Jedno jest pewne, nie sposób wybrać tylko jednej najpiękniejszej! Zobaczcie zdjęcia!

📢 Poziom Warty przekroczył stan ostrzegawczy. Czy miasto jest przygotowane na każdą ewentualność? Poziom Warty od kilku dni coraz bardziej wzrasta i przekroczył już stan ostrzegawczy. Jak jednak podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w kolejnych dniach nie powinno dojść do stanu alarmowego. Przedstawiciele Urzędu Miasta w Poznaniu zapewniają, że są przygotowani na każdą ewentualność. 📢 Ponad 4,6 tys. osób podpisało petycję sprzeciwiającą się usunięciu Powstania Wielkopolskiego z programu nauczania. Receptą nowe muzeum? W proponowanych przez ekspertów MEN zmianach w podstawie programowej Powstanie Wielkopolskie ma być na poziomie podstawowym mocno ograniczone. W przypadku szkół branżowych i szkoły podstawowej ma ono zniknąć zupełnie z podstawy programowej. Czy to oznacza, że uczniowie się o nim nie dowiedzą?

📢 Kłódki zakochanych zostaną usunięte z mostu Biskupa Jordana w Poznaniu? ZDM odpowiada Zwyczaj zawieszania na balustradach mostów kłódek z imionami lub inicjałami zakochanych jest popularny na całym świecie. Zdarza się, że te dowody miłości są usuwane. Tak było w przypadku mostu Tumskiego we Wrocławiu. Ten sam los czeka też kaliskie kłódki, które zostaną zdjęte przed remontem Mostu Trybunalskiego. A jak sytuacja wygląda w Poznaniu? Kłódki zakochanych zostaną usunięte z mostu Biskupa Jordana w Poznaniu? 📢 Najpiękniejsze pary na studniówkach 2024 w Poznaniu! Oto piękni, młodzi i uśmiechnięci! Zobacz pary na wyjątkowych zdjęciach! Sezon balów maturalnych trwa w najlepsze! Co weekend w Poznaniu uczniowie ostatnich klas szkół średnich bawią się na swoich studniówkach. Serca wszystkich skradają często urocze pary pięknych i uśmiechniętych przyszłych maturzystów. Na studniówkach towarzyszą im fotoreporterzy "Głosu Wielkopolskiego", a w ich obiektywach często pojawiają się roztańczone, radosne, a czasami nieukrywające swoich uczuć duety. Zobaczcie piękne pary z poznańskich studniówek!

📢 Sandra - tak dziś wygląda. Jej hity królowały w latach 80. Mamy zdjęcia! Sandra, niemiecka piosenkarka znana z olbrzymich sukcesów w latach 80., nadal pozostaje ikoną muzyki pop. Jej przeboje, takie jak "Maria Magdalena", "In the Heat of the Night", "Everlasting Love" czy "Hiroshima", wciąż są powszechnie doceniane. Artystka, mimo upływu lat, nadal przyciąga tłumy fanów na swoje koncerty. Zobaczcie, jak dziś wygląda Sandra. 📢 Kontrowersje wokół wyborów rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu Niedemokratyczne i budzące kontrowersje - takimi słowami określane są trwające obecnie wybory na nowego rektora Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu. Wykładowcy i przedstawiciele związków zawodowych obawiają się o ich uczciwość i oprotestowują ich przebieg. 📢 BMW wjechało do stawu i w nim zatonęło. Kierowca był pijany Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w niedzielę, 18 lutego wieczorem w miejscowości Kocina w powiecie ostrowskim.

📢 Tych produktów nigdy nie jedz surowych! Grozi to zatruciem i może mieć poważne skutki. Uważaj w szczególności na ziemniaki i mięso Surowe jajka, ryby i mięso to potrawy, które goszczą na stołach w różnych zakątkach świata. Jednak spożywanie tych produktów, bez poddania ich wcześniej obróbce cieplnej, może być groźne w skutkach dla naszego zdrowia. Do najczęstszych efektów ubocznych ich jedzenia należą zatrucia pokarmowe wywołane przez bakterie oraz zakażenia pasożytami. Zobacz, których produktów spożywczych nie należy jeść surowych i jak bezpiecznie przygotowywać z nich potrawy. 📢 Zaniepokojeni rodzice napisali petycję do Jacka Jaśkowiaka. Żądają konsultacji w sprawie kontrowersyjnej strategii oświatowej Strategia oświatowa Miasta Poznania zawiera między innymi plan na edukację równościową. Projekt, zdaniem doktora UEP, miał wiele błędów. W końcu strategia została wycofana z sesji rady miasta, na której miała zostać przegłosowana. Zaniepokojeni rodzice poprosili Jacka Jaśkowiaka o konsultacje społeczne w tej sprawie.

📢 Potrącenie pod Pleszewem. Mężczyzna szedł po jezdni w zupełnych ciemnościach Kompletnie niewidoczny - bez jakiegokolwiek elementu odblaskowego i w ciemnych ubraniach - szedł środkiem drogi w okolicach Fabianowa. Cudem nie doszło do tragedii. 38-latek został potrącony przez prawidłowo jadący samochód. 📢 Tanie bilety do zoo, na basen i korty tenisowe dla poznaniaków. Wiemy, jak zdobyć zniżki! Wejście na basen lub korty tenisowe za złotówkę, tańsze bilety do zoo, czy gratisy w Termach Maltańskich - to i wiele innych atrakcji dostępne jest w ramach programu OK Poznań. By zdobyć zniżki wystarczy rozliczyć swój PIT w Poznaniu. Jak to zrobić? 📢 Dwa miasta w Wielkopolsce wśród najzdrowszych miast w Polsce! Znalazły się w czołowej dziesiątce rankingu za 2023 rok W których polskich miastach żyje się najlepiej? Na to pytanie odpowiada Indeks Zdrowych Miast, w którego czołówce znalazł się Poznań. Stolica Wielkopolski wraz z innym miastem z naszego regionu znalazła się także w zestawieniu najzdrowszych miast w Polsce.

📢 Koci seniorzy czekają na ostatni dom. Zobacz dojrzałe koty i kotki do adopcji ze schroniska w Poznaniu. Mamy zdjęcia i opisy ich charakterów W Schronisku dla Zwierząt w Poznaniu na nowy dom czeka kilkaset kotów. Wśród nich jest wielu kocich seniorów, którzy szukają kochającego domu na ostatnie kilka lat swojego życia. Szare, rude, łaciate i czarne. Łagodne i z charakterem. Prezentujemy Wam dojrzałe kotki z poznańskiego schroniska. 📢 Tanie jedzenie w Poznaniu: Gdzie tanio zjeść obiad? Poznańskie restauracje i bary, w których zjesz za mniej niż 25 złotych! Obiad w Poznaniu za mniej niż 25 zł? To możliwe! W Poznaniu wciąż jest wiele barów i restauracji, w których zjemy dużo, tanio i smacznie. Wśród nich znajdziemy lokale z kuchnią polską, kuchnią włoską, daniami wegetariańskimi, a nawet bezglutenowymi.

📢 Uczeń zdębiał jak przeczytał. Najlepsze komentarze nauczycieli na klasówkach! Bzdury, które wypisują uczniowie na sprawdzianach, krążą w sieci jako "humor z zeszytów szkolnych" i nieustannie nas śmieszą. Wynikają najczęściej z braku wiedzy i przygotowania do lekcji, ale także z osobowości uczniów. Ale nie tylko oni potrafią być zabawni. Zobaczcie, co wypisują na klasówkach i sprawdzianach uczniów ich nauczyciele! Te komentarze rozśmieszą Was do łez. 📢 15 najgorszych kierunków studiów w Poznaniu. Po nich zarobisz marne grosze. Oto wyjątkowo kompromitujący ranking! Tu w Poznaniu nie opłaca się studiować! Prezentujemy 15 najgorszych kierunków studiów z Poznania. Po ich ukończeniu zarabia się najmniej. Ten wstydliwy ranking stworzyliśmy na podstawie danych Ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych. Sprawdź, jak prezentuje się to wyjątkowo nieopłacalne zestawienie!

📢 10 ulubionych potraw poznaniaków. Czy Twoja jest na liście? Oto smakowity ranking! Kuchnia wielkopolska, nazywana też kuchnią poznańską, ma swoje korzenie w historii regionu i kształtowana była przez różne wpływy kulturowe. Jej niepowtarzalność bierze się z unikalnej kombinacji tradycyjnych metod gotowania, lokalnych składników i wpływów innych kuchni. Niedawno zapytaliśmy Was o ulubione poznańskie potrawy. Reakcja była niesamowita, bo pod postem na Facebooku pojawiło się ponad sześćset odpowiedzi. Wybraliśmy propozycje, które w Waszych komentarzach pojawiały się najczęściej i przygotowaliśmy specjalny ranking. Oto 10 ulubionych potraw poznaniaków. Czy Twoja jest na liście? 📢 Rondo Kaponiera w Poznaniu. Długo je budowano, jeszcze dłużej remontowano. Tak przebiegała "niekończąca się historia" Poznań trudno sobie wyobrazić bez ronda Kaponiera, jednego z najbardziej znanych punktów centrum miasta. Jego historia jest jednak dość zawiła, a przede wszystkim długa. Słynna przebudowa trwała dobre kilka lat, podczas których mieszkańcy mogli zapomnieć o spokojnej podróży samochodem. Tak wyglądał remont ronda Kaponiery w Poznaniu!

📢 Te samochody kradną na potęgę! Oto marki aut, które najczęściej padają łupem złodziei w Wielkopolsce i Polsce Kradzież samochodów to wciąż wielki problem nie tylko w miastach, ale też na wsiach. Policjanci nadal często otrzymują zgłoszenia o zniknięciu auta, jednak, jak pokazują statystyki, nie jest to już taka skala, co była kiedyś. Które marki najczęściej padają łupem złodziei zarówno w całej Polsce, jak i Wielkopolsce? Sprawdziliśmy! 📢 Pogrzeb Teresy Orczyk w Poznaniu. Uczestniczkę "Gogglebox. Przed telewizorem" żegnali najbliżsi. Zobacz zdjęcia Teresa Orczyk, mama Izabeli Zeiske i jednocześnie uczestniczka programu "Gogglebox. Przed telewizorem", została pochowana 15 lutego w Poznaniu na Cmentarzu Sołackim. Kobietę przyszły pożegnać rodzina i przyjaciele. Oto zdjęcia. 📢 Prawdziwe perełki na pchlim targu pod M1 w Poznaniu. Co dziś oferowali sprzedawcy? Zobaczcie zdjęcia! W niedzielnym poranek jak co tydzień pod M1 przy ul. Szwajcarskiej 14 w Poznaniu odbył się pchli targ. Wydarzenie to w kalendarzach poznaniaków zapisane jest jako poszukiwanie skarbów w kopalni niesamowitych przedmiotów. Nie dostaniecie ich w sklepach, a już na pewno nie za taką cenę! Co znalazło się na pchlim targu w niedzielę 18 lutego? Zobaczcie na zdjęciach!

📢 Tu nie będzie prądu w Poznaniu i okolicy. Planowane wyłączenia od 19 do 23 lutego. Zobacz, gdzie i kiedy nastąpi przerwa w dostawie! Kolejny tydzień przynosi następną listę planowanych wyłączeń prądu. W dniach od 19 do 23 lutego Enea Operator zapowiedział przerwy w dostawie prądu w różnych częściach Poznania i w okolicach. Gdzie i kiedy nie będzie prądu? Sprawdź w galerii szczegółowe daty, godziny i adresy.

📢 Paracetamol challenge, czyli niebezpieczna "zabawa" z internetu wśród nastolatków. Młodzi ludzie biorą leki i trafiają do szpitali! To internetowe wyzwanie nie jest niczym nowym. Było popularne wśród nastolatków już kilka lat temu. Niestety, głupia i niebezpieczna moda powróciła. Paracetamol challenge polega na przyjęciu jak największej ilości leków po to, by... trafić do szpitala!

📢 Dzień Kota 2024: Za nami wielkie święto mruczków i ich oddanych kociarzy! Zobacz memy i śmieszne obrazki o kotach i życiu z kotami 17 lutego obchodzimy Dzień Kota! W ten jeden z najważniejszych dni w kalendarzu kociarzy, kłaniamy się głęboko naszym mruczkom i serwujemy im najlepsze puszki z rybką. Gdy już spełnimy nasz obowiązek, możemy zabrać się za przeglądanie zebranych w tej galerii zabawnych obrazków. Gwarantujemy, że odnajdziesz tu wiele sytuacji z Waszego wspólnego życia, których wspomnienie poprawi Ci humor. Zobacz najlepsze memy i obrazki o kotach! 📢 Mężczyźni nie chorują, oni walczą o życie. Zobacz memy i demotywatory o przeziębieniu Przeziębienie to dla każdego trudny okres, jednak zazwyczaj panowie znoszą go ciężej niż panie. Zmęczone usługiwaniem "umierającym" partnerom internautki przygotowują o nich mniej lub bardziej zabawne memy i demotywatory. W internecie znajdziemy też wiele obrazków na temat samego przeziębienia. Masz już dość choroby lub partnera? Ta galeria może Ci pomóc! W końcu śmiech to zdrowie.

📢 Oto popularne poznańskie wyzwiska! Tymi słowami możesz poważnie obrazić poznaniaka i poznaniankę. Poznaj niegrzeczną listę Wyzwiska są mało kulturalne, ale większości z nas zdarza się ich używać... Dlatego wyzwiska wykształciły się nie tylko w każdym języku narodowym, ale też w gwarach i językach lokalnych. W gwarze poznańskiej również nie brakuje słów, którymi poznaniacy się wzajemnie okładają, kiedy tracą do kogoś cierpliwość lub zwyczajnie chcą kogoś obrazić. Poznaj poznańskie wyzwiska! Kliknij w "ZOBACZ GALERIĘ".

📢 Nawet Biden jest zszokowany! Internauci mają bekę z Poznania. Co wyśmiewają? Zobacz najśmieszniejsze memy Wieczne i niekończące się remonty w Poznaniu stały się dla internautów inspiracją do tworzenia memów. Ich autorzy wyśmiewają głównie przedłużającą się rewitalizację Starego Rynku oraz wszechobecną "betonozę". Te śmieszne obrazki rozbawią cię do łez! Zobacz najlepsze memy w naszej galerii.

📢 25 lat minęło jak jeden dzień! Oto 20 niezwykłych zdjęć Poznania z 1999 roku. Zobacz galerię i przenieś się w czasie Tak wyglądał Poznań w 1999 roku. Miasto bardzo się zmieniło? Narzekamy na korki, przebudowy ulic, wieczne remonty. Szybko ulatuje z pamięci, że Poznań jeszcze zaledwie 25 lat temu wyglądał zupełnie inaczej... Zobaczcie wyjątkowe zdjęcia z archiwum "Głosu Wielkopolskiego" i oceńcie sami, czy rozpoznacie wszystkie miejsca! 📢 Działała w Poznaniu przez 14 lat, teraz Galeria Malta znika z powierzchni ziemi! Zobacz archiwalne zdjęcia z jej budowy! Galeria Malta była jedną z ładniejszych poznańskich galerii, jednak wygląd, ogromne kino, a także piękna panorama na jezioro Maltańskie nie uchroniły jej przed zamknięciem. Z roku na rok ubywało klientów, a gwoździem do trumny okazało się powstanie w bliskim sąsiedztwie Galerii Posnania. Po raz ostatni korytarzami "Malty" poznaniacy mogli się przejść w grudniu 2023 roku. Teraz czeka ją rozbiórka. My z tej okazji postanowiliśmy przypomnieć, jak przebiegała budowa galerii.

📢 Nauka alternatywna w Poznaniu. W Ferajnie dzieci nie mają ocen, sprawdzianów i kartkówek. Sprawdziliśmy, jak wygląda taka edukacja! Dzieci w Ferajnie uczą się interdyscyplinarnie, nie ma sztywnego podziału na przedmiotu, ale też ocen, kartkówek czy sprawdzianów. Mentor, jak dobry przyjaciel, ma z uczniami swoje tajemnice. W Ferajnie to ktoś więcej niż wychowawca klasy. - Mentorzy organizują życie codzienne, wspierają w rozwoju kompetencji społecznych, organizują z dzieciakami wycieczki i wyprawy - mówi Adriana Niedbała, założycielka fundacji.

📢 Śmiertelny wypadek na trasie Szamotuły - Pamiątkowo. Samochód osobowy zderzył się z autobusem Zderzenie autobusu i osobówki było przyczyną porannych korków na trasie Szamotuły - Poznań. W wypadku na DW184 w okolicach Pamiątkowa ucierpiały trzy osoby. Aktualizacja: Jeden z kierowców nie żyje. 📢 Atak nożownika na osiedlu w Kaliszu. 29-letni mężczyzna został zatrzymany Do dramatycznego zdarzenia doszło w niedzielę, 18 lutego wieczorem na osiedlu Dobrzec. W okolicy jednego ze sklepów wywiązała się sprzeczka między dwoma mężczyznami, która zakończyła się użyciem noża.

📢 Ilu mieszkańców Wielkopolski pracuje w innych województwach? Gdzie najchętniej szukają pracy Wielkopolanie? Narodowy Spis Powszechny dostarcza m.in. danych o dojazdach do pracy. Postanowiliśmy sprawdzić gdzie, poza Wielkopolską, pracują mieszkańcy województwa wielkopolskiego. Ilu mieszkańców Wielkopolski pracuje w innych województwach? Gdzie, poza Wielkopolską, najchętniej szukają pracy Wielkopolanie? 📢 9 niesamowitych miejsc w Polsce, o których istnieniu być może nie wiesz. Las, którym zachwycił się Napoleon i ślady dinozaurów w skale Kiedy aura za oknem robi się coraz przyjemniejsza, warto zaplanować i wybrać się na krajoznawczą wycieczkę. Naszemu krajowi nie można odmówić urody, choć czasem bezsensowne wydaje nam się zwiedzanie atrakcji, które znamy już doskonale. Na szczęście w Polsce wciąż znajdziemy miejsca niezatłoczone, które gwarantują zwiedzającym ciszę i spokój – oto lista miejsc w Polsce, o których istnieniu mogliście nawet nie wiedzieć.

📢 Walentynkowe morsowanie pod Książem Wielkopolskim. Dużo miłości, także do zimnej wody! Do Jarosławek koło Książa Wielkopolskiego zjechały morsy z całego powiatu śremskiego. Powody były dwa - była to wyjątkowa edycja "walentynkowa" i okazja, by pomóc choremu 16-letniemu Miłoszowi. A że morsy serca mają ogromne, więc stawili się na plaży nad Jeziorem Jarosławskim bardzo licznie!

📢 Nowa inwestycja na Jeżycach robi wrażenie! To dopiero początek 2024 r., a my poznaliśmy już kandydata do nagrody Jana Baptysty Quadro? Tak klasycznego nawiązania do oryginalnych modernistycznych form nie widzieliśmy w poznańskich inwestycjach mieszkaniowych od lat. Zaokrąglone balkony nowej "kamienicy" u zbiegu ulic Jackowskiego i Wawrzyniaka robią wrażenie, jakby kreślono je w Bauhausie. 📢 19-latek z nieznanych przyczyn uderzył w drzewo. Groźny wypadek w pobliżu Wolsztyna Do groźnego wypadku doszło w niedzielę 18 lutego o 2:30 w nocy na trasie łączącej Kębłowo i Stradyń w gminie Wolsztyn. Mężczyzna kierujący bmw z nieznanych przyczyn zjechał na przeciwległy pas, po czym uderzył w drzewo. Policja wyjaśnia przyczyny zdarzenia. W aucie oprócz kierowców znajdywało się dwóch pasażerów.

📢 Trwa uszczelnia wałów kanału Obry. Samorządowcy gminy Kościan poprosili o pomoc strażaków. Woda w kanale Obry stale się podnosi, co zmusiło samorządowców gminy Kościan do poproszenia o pomoc straż pożarną. Strażacy na kładach oraz łodziach przewozili worki z piaskiem. O całej sytuacji informuje Radio Poznań. 📢 Na poznańskich Jeżycach powstaje park kieszonkowy. "Stop asfaltozie! Czas na rozkuwanie i zazielenianie skweru" Na placu u zbiegu ulic Galla Anonima i Kassyusza na poznańskich Jeżycach rozpoczyna się projekt pod nazwą "Cała wuchta zieleni dla Jeżyc!”. Przebudowa przewiduje zmianę nawierzchni, nasadzenie zieleni oraz montaż małej architektury. Prace mają potrwać do kwietnia tego roku. 📢 Gdyby stały po dziś dzień zachwycałyby nie tylko mieszkańców, ale też turystów! Najpiękniejsze kamienice, które zniknęły z Poznania! Gdyby stały po dziś dzień zachwycałyby nie tylko mieszkańców, ale też turystów. Nadawały Poznaniowi wielkomiejskiego sznytu - zachwycały formą, wielkością, dekoracjami. Zniknęły z krajobrazu miasta głównie po 1945 r., ale nie tylko. Przed Wami 20 najpiękniejszych kamienic Poznania, których już nie zobaczycie.

📢 Noteć przekracza stany ostrzegawcze i zalewa łąki na północy Wielkopolski. Widok może niepokoić, ale też zachwycać Noteć przekracza stany ostrzegawcze w Białośliwiu, Czarnkowie i Krzyżu Wielkopolskim. W efekcie rozlewa się na łąkach i tworzy malownicze rozlewiska. Sytuacja niepokoi mieszkańców Białośliwia, gdzie do stanu alarmowego brakuje zaledwie 10 cm. Woda podchodzi już bardzo blisko drogi wojewódzkiej nr 190, która łączy miejscowość z Szamocinem na południowym brzegu rzeki. Zobacz jak wygląda rzeka na zdjęciach Daniela Cichego z Piły. 📢 Lechici poszkodowani w meczu z Jagiellonią? Sędzia Sylwestrzak nie widział, a VAR był... bezradny. Ma się to zmienić Sobotni mecz Jagiellonii Białystok z Lechem Poznań był niezwykle emocjonujący. Zakończone spotkanie zwycięstwem Kolejorza 2:1 (2:0) nie obyło się bez kontrowersji. Niebiesko-Biali powinni kończyć ten pojedynek w przewadze jednego zawodnika. Zabrakło spostrzegawczości głównego arbitra, a także brak możliwości interweniowania VAR-u. O co chodzi?

📢 Jagiellonia - Lech Poznań 1:2. Kolejorz zburzył twierdzę Białystok. "Marchewa" i "Szymi" z golami. Zobacz oceny lechitów Lech Poznań odniósł niezwykle cenne zwycięstwo w Białymstoku. Pokonał Jagiellonię 2:1 (2:0), która miała serię 16 meczów bez porażki u siebie. Bramki dla Kolejorza zdobyli Filip Marchwiński oraz Filip Szymczak. Zobacz oceny piłkarzy Kolejorza. 📢 Tragedia w Wielkopolsce! Traktor śmiertelnie przygniótł mężczyznę. “Nie udało się go uratować” Do śmiertelnego zdarzenia doszło w powiecie szamotulskim, w miejscowości Kąsionowo. Młody mężczyzna został został przygnieciony przez traktor. Strażacy zostali wezwani na miejsce około godziny 21. Mimo walki o życie mężczyzny, nie udało się go uratować. 📢 Wypadek w Poznaniu. Kierowca wjechał w słup przy rondzie Rataje Do zdarzenia przy rondzie Rataje doszło w niedzielę 18 lutego około godziny 4. nad ranem. Kierowca wjechał w latarnie przy przejściu dla pieszych. Był jedynym poszkodowanym w tym wypadku, niezwłocznie przewieziono go do szpitala w Poznaniu.

📢 Tragiczny wypadek na torach pod Poznaniem. Kobietę potrącił śmiertelnie pociąg ekspresowy Do zdarzenia doszło w Dopiewie koło Poznania w sobotę 17 lutego około godziny 19. Pociąg relacji Warszawa – Berlin potrącił ze skutkiem śmiertelnym kobietę. Po wypadku ruch pociągów odbywał się jednym torem, a pasażerowie mieli zapewniony zastępczy transport przez służby kolei PKP - przekazuje oficer dyżurny wielkopolskiej straży pożarnej. 📢 Zdobią ściany kamienic, bloków, szpitali i szkół. Widziałeś te murale w Poznaniu? Mijamy je w drodze do pracy lub szkoły - w ciągu ostatnich lat w Poznaniu powstało wiele murali. Barwne malowidła nie tylko zdobią ściany bloków i kamienic, ale też przypominają o ważnych wydarzeniach i postaciach. Niektóre mają też pozytywny wpływ na środowisko, w Poznaniu bowiem są także murale antysmogowe.

📢 Tyle wyniesie pensja policjanta w 2024 roku. Podstawowe uposażenie, dodatki, premie Wynagrodzenie funkcjonariuszy policji uzależnione jest od wielu czynników. Przykładowymi są: miejsce sprawowania służby, posiadany stopień, staż funkcjonariusza. W 2024 roku kwota bazowa wynagrodzenia policjantów wynosi 2088,77 zł. Na jej podstawie wyliczane są kolejne dodatki do pensji. Oto jak kształtują się zarobki w policji w 2024 roku. 📢 Ostanie pożegnanie Romana Szuberskiego. Tłumy na pogrzebie burmistrza Rogoźna Roman Szuberski, burmistrz Rogożna zmarł w środę 14 lutego. Pogrzeb samorządowca odbył się w sobotę 17 lutego. Ceremonia rozpoczęła się w kościele pw. Świętego Ducha w Rogożnie. 📢 Most Dworcowy w Poznaniu czeka remont. Utrudnienia potrwają ponad dwa miesiące! Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne (MPK) w Poznaniu ogłosiło przetarg na przebudowę torowiska na Moście Dworcowym. Planowany remont rozpocznie się 22 czerwca, a zakończy 25 sierpnia 2024 roku. Oznacza to, że poznaniaków czekają kolejne komunikacyjne zmiany oraz utrudnienia.

📢 Plac zabaw dla dzieci w parku Wodziczki w Poznaniu po raz kolejny pod wodą. "Tak to wygląda po każdej burzy". [Zobacz zdjęcia] Plac zabaw w parku Wodziczki w Poznaniu stanął w tym tygodniu pod wodą. Dzieci nie mogą się bawić, a okoliczni mieszkańcy narzekają, że to nie jest jednorazowa sytuacja. - Tak to wygląda po każdej burzy - zaznacza poznaniak, którego spotkaliśmy na miejscu. 📢 Najmodniejsze paznokcie w tym sezonie! [luty, marzec, kwiecień] Jeśli jesteś na bieżąco z najnowszymi trendami w manicure, na pewno słyszałeś już o lipgloss nails! Ten stylowy i elegancki wygląd zyskuje coraz większą popularność w mediach społecznościowych oraz w salonach kosmetycznych. Co więcej, niezależnie od długości paznokci, lipgloss nails wyglądają dobrze i są łatwe w wykonaniu. Niektórzy nazywają je "młodszą siostrą" glazed donut nails, które zostały wprowadzone do świata beauty przez Hailey Bieber i jej manicurzystkę. Chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego modnego trendu w pielęgnacji paznokci? W takim razie, koniecznie przeczytaj dalej!

📢 Tani dom lub mieszkanie od komornika w Poznaniu i okolicach. Ceny są bardzo atrakcyjne! Oto nowe licytacje. Mamy zdjęcia W Poznaniu i w powiecie poznańskim dość często pojawiają się nowe licytacje komornicze nieruchomości. Możesz na nich kupić mieszkanie lub dom w okazyjnej, niższej niż rynkowa cenie. Nieruchomości są zajmowane osobom zadłużonym, a później trafiają na licytacje. Sprawdziliśmy najciekawsze oferty w lutym i marcu 2024 roku. Zobacz zdjęcia i ceny w naszej galerii! 📢 Kobieta upadła na schodach kamienicy przy ul. Grodziskiej w Poznaniu. Właścicielka nieruchomości: „Nie miała prawa z nich korzystać” Sekretarka kancelarii prawnej, wynosząc śmieci, upadła na schodach zabytkowej kamienicy przy ulicy Grodziskiej w Poznaniu. Po 1,5 roku od wypadku kobieta zaczęła domagać się zadośćuczynienia od właścicieli nieruchomości. Pani Barbara i pan Zbigniew nie poczuwają się do odpowiedzialności. Uważają, że pracownica kancelarii nie była uprawniona do korzystania z tych schodów.

📢 Oto, kiedy jedzenie bananów nie jest wskazane. Przy tych chorobach lepiej ich nie jeść Banany to popularne owoce w naszym kraju. I choć nie są uprawiane w naszym klimacie to sięgamy po nie równie często jak po rodzime jabłka. Jedzenie bananów ma wiele zalet i poleca się je już od najmłodszych lat. Niestety, nie każdy powinien jeść te przepyszne owoce. Zobaczcie, kiedy mogą zaszkodzić. 📢 Roztańczeni przyszli maturzyści nie schodzili z parkietu! Tak wyglądała studniówka 2024 Technikum Energetycznego w Poznaniu. Zobacz zdjęcia! Studniówka uczniów Technikum Energetycznego w tym roku odbyła się w Domu Żołnierza. Młodzież bawiła się tak dobrze, że nie schodziła z parkietu do późnych godzin nocnych! W tej zabawie towarzyszył im fotoreporter "Głosu Wielkopolskie". Zobaczcie zdjęcia! 📢 Klub na Fali nad Wartą w Poznaniu zostanie zalany? Infrastruktura wciąż stoi nad rzeką. "Kilka razy dzienne monitorujemy stan wody" Pozostałości po "Klubie na Fali" wciąż stoją nad Wartą. Przedstawiciele lokalu informują, że działają zgodnie z prawem i jego elementy mogą tam być. Problem jest inny. Przez podnoszący się poziom wody istnieje zagrożenie, że infrastruktura klubu może zostać zalana. Właściciele klubu zapewniają jednak, że monitorują sytuację.

📢 Poznańska rudera wśród nowoczesnych osiedli. Co skrywa ponad 120-letnia kamienica na Jeżycach? Zobacz zdjęcia Kamienica przy ul. Świętego Wawrzyńca wyróżnia się spośród innych budynków swoim wyglądem. Odpadający tynk, stare okiennice i podwórko niczym z PRL-u. Tuż za kamienicą wyrastają się nowoczesne jeżyckie osiedla, a w kamienicy obok trwa remont budynku. Można by pomyśleć, że warto, aby miasto odremontowało stary, rozpadający się wręcz budynek. Jego historia jest jednak zupełnie inna.

📢 Swarzędz żąda dostępu do morza. Kraina tysiąca jezior w Wielkopolsce? Nie musisz jechać na Mazury! Niedaleko Poznania powstała, swego rodzaju, kraina tysiąca jezior... Okazuje się, że wcale nie musimy wyjeżdżać na Mazury, aby na każdym kroku spotkać zbiorniki wodne! 📢 Ten związek nie ma sensu. Oto sygnały świadczące o tym, że może się nie udać 15 sygnałów, świadczących o tym, że ten związek się nie uda! Czy nasz nowy związek ma przyszłość? To pytanie często nas nurtuje. Choć istnieją wskaźniki jakości relacji, jednym z najważniejszych jest nasza intuicja. Zastanów się, jak spędzacie czas razem i co podpowiada ci twoje wewnętrzne przeczucie. To pozwoli ci określić, czy wasza relacja ma potencjał na dalsze rozwijanie się. Jeżeli masz wątpliwości, co do jakości i rokowania wspólnej relacji, wejdź w galerię zdjęć i poznaj 15 sygnałów mogących świadczyć o tym, że ten związek się nie uda.

📢 Dodatek węglowy 2024 - są nowe informacje dodatku węglowym [15.02.2024] Wsparcie finansowe na zakup węgla podczas zimy to znaczące wsparcie dla wielu rodzin w Polsce w okresie niskich temperatur. Ministerstwo Klimatu poinformowało niedawno o wprowadzeniu nowego wzoru wniosku, który będzie obowiązywał od 2024 roku w kontekście dodatkowych środków ochronnych. Z tego powodu osoby korzystające z węgla do ogrzewania swoich domów mają nadzieję na możliwość skorzystania z nowych form wsparcia finansowego. Monitorujemy aktualne informacje dotyczące daty uruchomienia nowego programu dodatków węglowych przez rząd. 📢 Takie są nowe trendy w paznokciach od Ukrainek - zdjęcia. Oto nowe wzory i kolory na luty i marzec 2024 rok Współczesny krajobraz polskich salonów kosmetycznych urozmaiciły manikiurzystki z Ukrainy. Wielu stylistów paznokci z Ukrainy wprowadza unikatowe wzory i kolory, które stają się hitem nie tylko na walentynki, ale również na wczesną wiosnę 2024 roku. Zobacz, jakie są teraz TOP wzory i kolory paznokci od Ukrainek. Pokazujemy je w naszej galerii.

📢 Danuta Martyniuk na zdjęciach kiedyś i dziś - zobacz metamorfozę Tak się zmieniła ukochana Zenka Martyniuka - Danuta Martyniuk na zdjęciach kiedyś i dziś. Transformacja Danuty Martyniuk wzbudziła spore zainteresowanie. Partnerka Zenka Martyniuka przekroczyła już pięćdziesiątkę, ale wraz z upływem czasu jej wygląd staje się coraz bardziej młodzieńczy. Spójrz, w jaki sposób żona "monarchy muzyki disco polo" przemieniła się na przestrzeni lat - kliknij w galerię zdjęć. 📢 Fortuna za porcelanę z PRL - zdjęcia, ceny. Na tych naczyniach można zarobić Porcelana z czasów PRL może być dziś warta krocie. Słynny fajans z Włocławka, naczynia wyprodukowane w Ćmielowie, Chodzieży Wałbrzychu wracają do naszych domów. Stare porcelanowe naczynia, wazony, kury wystawione na sprzedaż na portalu OLX kosztują w 2024 roku. Masz jeszcze taką porcelanę? Możesz na niej zarobić. Zobacz zdjęcia i aktualne ceny porcelany z PRL.

📢 MISTRZOWIE MOTORYZACJI Zgłoś do nagrody kierowcę, mechanika albo instruktora jazdy. Poleć dobry warsztat, szkołę jazdy lub firmę spedycyjną Znasz dobrego kierowcę zawodowego? Albo mechanika lub warsztat samochodowy, których możesz rekomendować innym? Wiesz, który instruktor jazdy dobrze przygotowuje do egzaminu i w której szkole jazdy warto zrobić kurs? A może znasz godną polecenia firmę transportową lub spedycyjną? Zgłoś kandydatów do nagród w akcji Mistrzowie Motoryzacji! Na laureatów czekają nagrody, a wśród nich samochód Peugeot 208, wyjazdy na wczasy i nagrody pieniężne! 📢 Poznań i Wielkopolska na starych pocztówkach. Tak pięknie kiedyś wyglądały! Rozpoznajesz te miejsca? Przez lata Poznań i Wielkopolska bardzo się zmieniły. Jak pięknie kiedyś wyglądały, możemy się przekonać między innymi dzięki starym pocztówkom. Archiwum Państwowe w Poznaniu udostępniło zdjęcia wyjątkowych, starych widokówek ze zbioru, powiększanego sukcesywnie od 1994 roku. Zapraszamy Was więc na małą podróż w czasie. Zobaczcie jak prezentowała się stolica Wielkopolski i okoliczne miasta na starych pocztówkach. Poznajecie te miejsca?

📢 Studniówka 2024. Tak szaleli na swojej studniówce maturzyści 38. Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu. Zobacz zdjęcia Maturzyści z 38. Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcące nr 38 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego Poznaniu już po studniówce. Impreza odbyła się w sobotę, 27 stycznia w hotelu Mercure Poznań Centrum. Zobacz, jak bawili się uczniowie! 📢 ONA i ON Głosowanie w plebiscycie zakochanych rozpoczęte! Czekają atrakcyjne nagrody m.in. 50 000 zł na realizację marzeń! Z okazji Święta Zakochanych przygotowujemy wielką galerię szczęśliwych par z naszego regionu oraz specjalny dodatek do gazety. Co więcej - spośród par, które zgłoszą się do akcji, nasi Czytelnicy wybiorą te najsympatyczniejsze, a my je nagrodzimy. Czekają m.in. wyjazdy do SPA i na wczasy w Grecji, a w finale nagroda główna - 50 000 zł na realizację marzeń. Zdjęcia zwycięzców trafią na okładkę gazety!

📢 Takich mebli z PRL poszukują kolekcjonerzy - ceny, zdjęcia. W 2024 roku można się na nich wzbogacić Urządzanie wnętrz w starym stylu czy duchu vintage jest obecnie w modzie. Stare meble z czasów PRL dostają drugie życie - takie odrestaurowane perełki na aukcjach internetowych są niekiedy sporo warte. Masz takie stare fotele, krzesła, komody, kredensy? Możesz na niektórych zarobić. Zobacz stare meble poszukiwane przez kolekcjonerów. Oto ceny i zdjęcia. 📢 Studniówka 2024. Tak bawili się uczniowie XX LO. Zobacz zdjęcia! W Poznaniu sezon studniówkowy już w pełni. 20 stycznia swoją studniówkę mieli uczniowie XX LO w Poznaniu. Imprezę zorganizowali w Domu Żołnierza. Na balu pojawił się nasz fotoreporter! 📢 To są najmodniejsze fryzury w 2024 roku dla kobiet po 50. Tak warto się czesać Uczesanie powinno być dostosowane między innymi do kształtu naszej twarzy, ale także karnacji czy wieku. Jeśli Źle dobierzemy fryzurę może nam ona dodać lat i sprawić, że poczujemy się niepewnie. Za to odpowiednio dobrana fryzura może nam dodać pewności siebie i odjąć lat. Zobaczcie inspiracje na fryzury dla dojrzałych kobiet.

📢 Zamek Domanice - tak wygląda w arystokratycznym pałacu Macieja Musiałowskiego Średniowieczny zamek na Dolnym Śląsku ma nowego właściciela. Jest nim aktor Maciej Musiałowski, znany z filmu „Sala samobójców. Hejter”. Zamek Domanice koło Wałbrzycha był miejscem inauguracji trzydniowego Festiwalu Sztuk Zjednoczonych. Zobacz, jak wygląda arystokratyczny pałac– z zewnątrz i w środku! 📢 Znaczki pocztowe z PRL - aktualne ceny i zdjęcia. Tyle są warte najdroższe unikaty i kolekcje Stare znaczki pocztowe z czasów PRL są dziś na wagę złota. Można je sprzedać i dostać za nie sporą sumę. Kiedyś było to modne hobby - dziś to prawdziwy skarb. Polskie, zagraniczne, z PRL-u, a nawet przedwojenne –niektóre są warte majątek. Zobacz najdroższe oferty sprzedaży starych znaczków pocztowych na portalu OLX. 📢 Takie są modne paznokcie od Ukrainek. Wzory, kolory na sierpień i wrzesień 2023. Zobacz i zainspiruj się Ukrainki, które osiedliły się w Polsce i innych europejskich krajach, zarabiają na wykonywaniu manicure i pedicure. Tak jak Olga Stakhova z miasteczka Bar niedaleko Winnicy.

📢 Mija 10 lat od powodzi w Poznaniu i Wielkopolsce - zobacz zdjęcia z tamtych dni W drugiej połowie maja 2010 r. w środkowej Europie doszło do powodzi. Walkę o uratowanie miasta przed wielka wodą toczyli także poznaniacy. W kulminacyjnym momencie poziom Warty sięgał przy moście Rocha 6,5 metra. Najbardziej w wyniku powodzi ucierpiał wtedy Kalisz, gdzie Prosna zalała wiele domów. 📢 Poznań: Warta wylała z koryta. Stan wody jest najwyższy od czterech lat! [ZDJĘCIA] Stan wody w Warcie jest obecnie najwyższy od czterech lat i wynosi prawie 3,8 m. Chociaż rzeka już kilka dni temu wylała z koryta, poznaniacy nie mają się czego obawiać.

📢 Ostatnia powódź w Poznaniu była w 2010 r. Czy teraz czeka nas to samo? [ZDJĘCIA] W niedzielę do Poznania ma dotrzeć fala kulminacyjna na Warcie. Władze zapewniają, że powódź nam nie grozi. Ale czy na pewno? Przypominamy, co działo się, gdy ostatni raz w Poznaniu wylała Warta. Był rok 2010.