Przegląd prasy (20.10.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Prasówka 20.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tłumy poznaniaków, promocje na telewizory i wizyta hollywoodzkiej gwiazdy. Tak wyglądało otwarcie Galerii Posnania Galeria Posnania rozpoczęła swoją działalność 19 października 2016 roku. Jej otwarcie było spektakularne - symboliczną wstęgę przecinała amerykańska aktorka Eva Longoria, a na scenie gościły polskie gwiazdy. Zjawiły się też tłumy poznaniaków. Jak informowali jej przedstawiciele, w pierwszym dniu nową galerię handlową odwiedziło 42 tysiące osób! W siódmą rocznicę otwarcia Posnanii przypominamy ten ciekawy dzień.

📢 Poznański "chlebak" nie ma sobie równych! Tak powstawał nowy budynek dworca w Poznaniu. Zobacz zdjęcia Nowy budynek dworca PKP w Poznaniu, potocznie nazywany "chlebakiem" oddano do użytku tuż przed Euro 2012. W ocenie mieszkańców, turystów i architektów pozostawia on wiele do życzenia. Wielu poznaniaków narzeka na jego niefunkcjonalność i wygląd. W galerii przypominamy, jak wyglądała budowa "chlebaka".

📢 Tak wygląda dziś Joan Collins, Alexis z serialu Dynastia. Ma już 90 lat. Zobaczcie zdjęcia! [20.10.2023] Tak dziś wygląda Joan Collins, czyli słynna Alexis, gwiazda serialu "Dynastia". Joan Collins w latach 90. XX wieku zdobyła fanów na całym świecie, również w Polsce. Swego czasu była uznawana za jedną z najpiękniejszych kobiet na świecie. 23 maja 2023 roku skończyła 90 lat i nadal wygląda wspaniale. Jest ikoną Hollywood. Zobaczcie, jak dziś prezentuje się kobieta, którą w latach 80. XX wieku okrzyknięto symbolem seksu.

Prasówka 20.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak mieszka Anna Mucha, gwiazda serialu "M jak miłość". Zobaczcie zdjęcia! [20.10.2023] Tak mieszka Anna Mucha, gwiazda serialu "M jak miłość". To polska aktorka, która zadebiutowała w filmie mając zaledwie 10 lat. Grała w filmach, Teatrze Telewizji, pracowała w radiu i telewizji. Olbrzymią popularność przyniosła jej rola Magdy w serialu "M jak miłość". Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Anna Mucha z "M jak miłość". Mamy zdjęcia!

📢 Oto "Słoneczko z Teletubisiów" - tak dziś wygląda Jessica Smith. Ma już 27 lat i spodziewa się dziecka. Zobaczcie zdjęcia! [20.10.2023] Jessica Smith była "Słoneczkiem z Teletubisiów" - kultowej bajki! "Teletubisie" już od 26 lat uczą i bawią najmłodszych widzów na całym świecie. Każdy odcinek zaczynał się wschodzącym słoneczkiem z twarzą uśmiechniętego dziecka. To Jessica Smith, która dziś ma już 27 lat. Zobaczcie, jak wygląda kobieta, której roześmiana buzia była "Słoneczkiem z Teletubisiów". 📢 Tak mieszka Katarzyna Warnke z filmu "Kobiety mafii". Zobaczcie zdjęcia! [20.10.2023] Tak mieszka Katarzyna Warnke. gwiazda filmu "Kobiety mafii" i "Botoks". To popularna polska aktorka znana między innymi z filmów Patryka Vegi. Od 2016 roku tworzyła związek z Piotrem Stramowskim, również aktorem. Para właśnie się rozwiodła. Zobaczcie, jak mieszka Katarzyna Warnke z filmu "Kobiety mafii".

📢 Oto Agnieszka z "Rolnik szuka żony" - tak mieszka. Ma hotel, restaurację i stadninę koni. Zobaczcie zdjęcia! [20.10.2023] Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Agnieszka z "Rolnik szuka żony 10"! Agnieszka to 40-letnia mieszkanka Biskupca w województwie warmińsko-mazurskim, która zdecydowała się wziąć udział w 10. edycji programu TVP 1. Mieszka w odlotowym miejscu. Ma piękny dom, hotel, restaurację i ośrodek jeździecki. Musicie zobaczyć te zdjęcia! 📢 Tak mieszka dziś Seweryn z "Rolnik Szuka Żony". Zobaczcie zdjęcia! [20.10.2023] Tak mieszka Seweryn Nowak z programu "Rolnik szuka żony". Seweryn Nowak z miejscowości Chwalimie w Wielkopolsce był bohaterem 6. edycji kultowego programu "Rolnik szuka żony" w TVP1. W 2022 roku ożenił się, a od niedawna jest ojcem. Z żoną prowadzi gospodarstwo agroturystyczne. Jak mieszka i żyje dziś Seweryn Nowak, znany z programu "Rolnik szuka żony"? Zobaczcie zdjęcia!

📢 Tak mieszka Mikołaj Roznerski, gwiazda "M jak miłość". Zobaczcie zdjęcia! [20.10.2023] Zobaczcie jak mieszka Mikołaj Roznerski, gwiazda "M jak miłość". Mikołaj Roznerski to polski aktor, który ogólnopolską rozpoznawalność zdobył dzięki roli Marcina Chodakowskiego w serialu "M jak miłość". Grał też Lecha Wałęsę w filmie "Gierek". Wkrótce skończy więc 40 lat. Zobaczcie, jak żyje na co dzień i mieszka Mikołaj Roznerski z "M jak miłość". Mamy zdjęcia! 📢 Najbardziej oryginalne i najdziwniejsze nazwiska w Wielkopolsce. Sprawdź tę listę! [20.10.2023] Oto lista najdziwniejszych nazwisk w województwie wielkopolskim! Sporządziliśmy ją w oparciu o dane przygotowane przez Ministerstwo Cyfryzacji. Stworzyliśmy zestawienie zawierające najdziwniejsze nazwiska w Wielkopolsce. Co ciekawe, nosi je zaledwie kilkoro mieszkańców regionu. Jesteście ciekawi, czy nazwisko Waszego sąsiada znalazło się w tym gronie? Sprawdźcie naszą listę!

📢 Tak mieszka Krzysztof Stanowski, były dziennikarz Kanału Sportowego. Zobaczcie zdjęcia! [20.10.2023] Zobaczcie, jak mieszka Krzysztof Stanowski, były już dziennikarz Kanału Sportowego, niezwykle popularnego programu w polskim internecie! Krzysztof Stanowski to niezwykle popularny polski dziennikarz. Już jak 14-latek pracował na stażu w "Przeglądzie Sportowym". Świetnie odnalazł się w świecie internetu. Był jednym z twórców "Kanału Sportowego". Nakręcił niezwykle popularny na YouTube film o Natalii Janoszek. Jak żyje na co dzień Krzysztof Stanowski. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Tak mieszka Leszek Lichota z filmu "Znachor". Zobacz zdjęcia! [20.10.2023] Leszek Lichota, czyli profesor Wilczur ze "Znachora" mieszka i żyje na co dzień u boku Ilony Wrońskiej, również aktorki. O Leszku Lichocie ostatnio jest szczególnie głośno. Wszystko za sprawą głównej roli w filmie "Znachor", który możemy oglądać na platformie Netflix. Nie wszyscy wiedzą o tym, że Leszek Lichota i Ilona Wrońską mają niezwykłą posiadłość we wsi Jaślisk w Beskidzie Niskim. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Tak wyglądała podróż poślubna Dariusza z "Sanatorium miłości" i jego małżonki. Zobaczcie zdjęcia! [20.10.2023] Dariusz z "Sanatorium miłości" i jego małżonka Jola z Inowrocławia wybrali się wreszcie w swoją podróż poślubną. Miesiąc miodowy spędzają na Costa de Almeria w Hiszpanii. - Jest cudownie, bajkowo, romantycznie. Wreszcie mamy czas dla siebie - zdradziła w wywiadzie Jola. Zobaczcie, jak wypoczywają Jola i Dariusz z "Sanatorium miłości". 📢 Oto miasta w Wielkopolsce, w których jest najwięcej niezamężnych kobiet [20.10.2023] Mówi się, że pokolenie 30 + jest pokoleniem singli. Rzeczywiście z roku na rok ich przybywa. Z danych GUS wynika, że co trzecia osoba w Polsce jest samotna. Coraz więcej mężczyzn i kobiet decyduje się na życie w pojedynkę. Sprawdziliśmy, w jakich miastach w Wielkopolsce jest najwięcej singielek, gdzie najmniej kobiet decyduje się na zamążpójście, gdzie statystycznie jest największy odsetek panien. Okazuje się, że na czele ogólnopolskiej listy jest Poznań!

📢 Oto najbiedniejsze gminy w Wielkopolsce. Sprawdź tę listę [20.10.2023] Jakie gminy w Wielkopolsce są najbiedniejsze? Ministerstwo Finansów zaprezentowało najnowsze wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin. Stanowią one podstawę do wyliczenia rocznych kwot części wyrównawczej subwencji ogólnej i wpłat do budżetu państwa na 2023 rok. Analizując te dane można stwierdzić, jakie gminy w Wielkopolsce są najbiedniejsze. Poznajcie 20 najuboższych gmin w naszym regionie. 📢 Oto Gabrysia Raczyńska, czyli Basia z "M jak miłość" - tak dziś wygląda. Ma już 18 lat. Zobaczcie zdjęcia! [20.10.2023] Basia z "M jak miłość", czyli Gabrysia Raczyńska, ma już 18 lat! Gabrysia Raczyńska to młoda polska aktorka, która na planie serialu "M jak miłość" pojawiła się, gdy miała zaledwie 7 lat. Z filmem związana jest od 2012 roku. Zobaczcie, jak dziś wygląda Gabriela Raczyńska, czyli Barbara Zduńska z serialu "M jak miłość".

📢 Oto Klaudia i Valentyn z "Rolnik szuka żony" - tak mieszkają. Zobaczcie zdjęcia! [20.10.2023] Zobaczcie, jak mieszkają Klaudia i Valentyn z "Rolnik szuka żony". To sympatyczna para, która poznała się dzięki dziewiątej edycji programu w TVP 1. Ich związek przetrwał próbę czasu. Mimo iż od finałowego odcinka minęło już ponad pół roku, są razem. Swoich małżeńskich planów jeszcze nie zdradzają. Wiemy jednak, że Valentyn przeprowadził się do jej pięknego domu na Podlasiu. Zobaczcie, jak mieszkają gwiazdy programu "Rolnik szuka żony". 📢 Tak mieszka dziś Kamila Boś z "Rolnik szuka żony". Zobaczcie zdjęcia [20.10.2023] Tak mieszka i żyje na co dzień Kamila Boś z programu "Rolnik szuka żony". Królowa Pieczarek właśnie skończyła 30 lat! Kamila Boś to z pewnością jedna z najpiękniejszych uczestniczek programu "Rolnik szuka żony". Była gwiazdą ósmej edycji programu TVP 1. Mimo iż od jej udziału w "Rolniku..." minęły już 2 lata, z miesiąca na miesiąc przybywa jej fanów na Instagramie. Zobaczcie, jak mieszka i żyje rolniczka, której media nadały tytuł Królowej Pieczarek.

📢 Najbardziej wyludniające się miasta w Wielkopolsce. Sprawdź listę! [20.10.2023] Mieszkańcy miast coraz chętniej wyprowadzają się na wieś, najchętniej do gmin podmiejskich. Do tego dochodzą ujemny przyrost naturalny oraz emigracja zagraniczna. Sprawdziliśmy, jakie miasta w Wielkopolsce wyludniły się najbardziej. Gdzie ten problem jest najbardziej odczuwalny? Odpowiedź znajdziesz w artykule poniżej. Oto TOP 15 najbardziej wyludniających się miast w Wielkopolsce. 📢 Tak głosowałaś Wielkopolsko. Młodzi zaskoczyli, wieś zawiodła Niedzielne wybory parlamentarne zakończyły się pyrrusowym zwycięstwem obozu Zjednoczonej Prawicy, która prawdopodobnie nie będzie w stanie utworzyć rządu. Przyczyniła się do tego rekordowa frekwencja, zwłaszcza wśród osób młodych.

📢 Horoskop dzienny na jutro (piątek, 20.10). Które znaki zodiaku będą miały pod górkę? Sprawdź horoskop na piątek dla wszystkich znaków zodiaku. Co gwiazdy przygotowały dla Twoich bliskich na jutro? Przekonaj się, co zgodnie z horoskopem może Cię spotkać w piątek 20.10.2023. Czy doda Ci to odwagi? Przeczytaj horoskop na jutro (piątek, 20.10.2023) dla wszystkich znaków zodiaku.

📢 Artur z Rolnik szuka żony 10 - tak wygląda gospodarstwo gwiazdy programu TVP 1. Zobaczcie zdjęcia! Oto gospodarstwo Artura z "Rolnik szuka żony 10". Mamy zdjęcia! Artur z Mazowsza to młody, 28-letni, postawny gospodarz, który zgłosił się do 10. edycji programu "Rolnik szuka żony", by zmienić swoje życie. Jego wcześniejsze związki rozpadły się, bo zbyt dużo czasu poświęcał gospodarstwu. Zobaczcie, jak wygląda miejsce, w którym mieszka i pracuje Artur z programu "Rolnik szuka żony".

📢 Tak mieszka Marcin Mroczek z "M jak miłość". Zobaczcie zdjęcia! [19.10.2023] Tak mieszka dziś Marcin Mroczek, gwiazda serialu "M jak miłość". To polski aktor znany przede wszystkim z roli Piotra Zduńskiego w serialu "M jak miłość". To również wspaniały tancerz, zwycięzca 2. Konkursu Tańca Eurowizji. Jego bratem bliźniakiem jest Rafał Mroczek. Jak mieszka i żyje na co dzień Marcin Mroczek z "M jak miłość"? Mamy zdjęcia!

📢 Takie są najmniejsze miasteczka w Wielkopolsce. Niektóre są mniejsze niż wioski, ale mają swój urok. Warto je odwiedzić! Mówiąc o najmniejszych miastach w Wielkopolsce zazwyczaj mamy na myśli te słabo zaludnione. Postanowiliśmy sprawdzić, które miasta w naszym województwie są najmniejsze pod względem powierzchni. Możemy się poszczycić najmniejszym miastem w Polsce! Zestawienie przygotowaliśmy na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego. Na liście znalazło się nowe miasto w Wielkopolsce. Dołączyło do niej od 2023 roku! Przejdź do galerii i sprawdź TOP 10 małych miast w Wielkopolsce.

📢 Kiedyś kultowa restauracja, dzisiaj zajazd-widmo. W tym miejscu rozegrały się dramatyczne wydarzenia. Mroczna historia Zajazdu pod Kaczorem "Zajazd pod Kaczorem" w Piotrowie Pierwszym kiedyś był kultowym miejscem znanym w całej Wielkopolsce. W czasach PRL-u i jeszcze w latach 90. słynął z serwowanej pieczonej kaczki, na którą przyjeżdżały tłumy. W 2015 roku doszło tam do wielkiego pożaru, po którym pozostały jedynie ruiny. Niestety, straszą one do dzisiaj. Jaka jest historia obiektu? Jak wygląda obecnie?

📢 Oto najstarsze miasta w Wielkopolsce. Zyskały prawa miejskie w XIII wieku. Są piękne! Warto je odwiedzić Wiele miast w województwie wielkopolskim pamięta odległą historię. Które z nich najwcześniej otrzymały prawa miejskie? Oto najstarsze miasta w Wielkopolsce - zobacz je w naszej galerii. 📢 Tak teraz wygląda rozkopane centrum Poznania! Wielkie remonty zbliżają się do końca? Oto nowe zdjęcia W centrum Poznania trwa wielka inwestycja rewitalizacyjna. Obejmuje ona przebudowę ulic i chodników w dużej części śródmieścia, a także zmianę infrastruktury podziemnej oraz modernizację torowisk tramwajowych i budowę nowej trasy tramwajowej na ulicy Ratajczaka. Jak wygląda teraz rozkopane centrum Poznania? Mamy nowe zdjęcia! 📢 Oto najbardziej wystrzałowe miasto w Wielkopolsce! Jest idealne na wycieczkę. Pyzdry są polecane przez znany blog Addicted2travel Szukasz pomysłu na weekend w Wielkopolsce? Znamy miejsce, które idealnie nadaje się na wycieczkę! Pyzdry, bo o nie chodzi, noszą miano najbardziej "wystrzałowego" miasta w regionie. To właśnie właśnie tutaj po raz pierwszy w Polsce użyto armaty podczas wojny domowej w 1383 roku. Sielskie widoki, wydmy śródlądowe, baseny, bajecznie położone pole lawendy, ciekawy street art, piesze wędrówki, spływ po Warcie, place zabaw, zabytki – to wszystko i wiele więcej znajdziesz zaledwie godzinę jazdy od Poznania. Pyzdry są szczególnie polecane przez popularny blog Addicted2travel.

📢 Agencja Mienia Wojskowego sypnęła mieszkaniami! Także w Wielkopolsce. Oto nieruchomości na sprzedaż. Sprawdź nowe oferty od AMW Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Warto sprawdzić ofertę Agencji Mienia Wojskowego! Na licytacje wystawione są zapomniane powojskowe tereny, działki, ale także nieruchomości, w których można mieszkać. Oferta AMW jest bogata. Znajdziemy w niej mieszkania w dużych miastach, jak i miasteczkach powiatowych. Zobacz, jakie obecnie mieszkania można kupić od wojska, także w Poznaniu i Wielkopolsce. Sprawdź zdjęcia i ceny. 📢 Alarm w sklepach! Te produkty wycofano z półek. Mogą być niebezpieczne dla zdrowia! Sprawdź nowe ostrzeżenia GIS. Ma liście mąka i parówki Główny Inspektor Sanitarny wydał nowe decyzje z rygorem natychmiastowej wykonalności. Ostrzeżenia GIS dotyczą artykułów żywnościowych w sklepach w całej Polsce, które powinny być niezwłocznie wycofane ze sprzedaży. Produkty te mogą być niebezpieczne dla zdrowia, dlatego nie wolno ich spożywać, ani sprzedawać. Jeśli je kupiliście i macie je w domu, to oddajcie je niezwłocznie do sklepu! Niektóre produkty można kupić w najbardziej popularnych sklepach, jak Biedronka, Lidl, Kaufland, Stokrotka, Żabka. Zobacz najnowsze ostrzeżenia GIS w naszej galerii.

📢 Oto nowe hity ze sprawdzianów, klasówek i kartkówek 2023. Uczniowie dają czadu, a nauczyciele załamują ręce... Zobaczcie sami! Trudno uwierzyć, co na klasówkach, sprawdzianach i kartkówkach potrafią pisać uczniowie. Uśmiejecie się do łez! Poczucia humoru często nie brakuje także nauczycielom. Jest to jednak śmiech przez łzy... Zobaczcie w galerii, jakie kwiatki występują w pracach domowych, wypracowaniach oraz kartkówkach. 📢 Tani dom od komornika w Poznaniu i okolicach! Sprawdź licytacje komornicze. Zobacz zdjęcia i ceny. Oto nowe oferty w 2023 roku W Poznaniu i okolicach dość często pojawiają się nowe licytacje komornicze nieruchomości. Możesz na nich kupić dom w okazyjnej, niższej niż rynkowa cenie. Nieruchomości są zajmowane osobom zadłużonym, a później trafiają na licytacje. Sprawdziliśmy najciekawsze oferty z Poznania i okolic w październiku i listopadzie 2023 roku. Zobacz zdjęcia i ceny w naszej galerii!

📢 15-latek z Poznania wśród 100 najlepszych uczniów na świecie! "Chcę głośno mówić o tym, co musimy zmienić w naszym świecie i działać" 15-letni Jakub Dobosiewicz z Poznania pokonał 400 tysięcy osób z prawie 50 krajów i znalazł się na liście 100 najlepszych uczniów świata w bardzo prestiżowym konkursie - Rise Global Winners. 📢 Te rasy psów lubią się przytulać. Te psiaki uwielbiają czułości Psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Potrafią pocieszyć, podać łapę gdy jesteśmy smutni, a często także się przytulić szczególnie gdy czują że przeżywamy skrajne emocje. Niektóre rasy psów lubią się przytulać zdecydowanie bardziej. To prawdziwe pieszczochy, które często zapominają o swojej wadze i wpychają się nam na kolana. Zobaczcie, które rasy psów przytulają się najczęściej. 📢 Oto horoskop na listopad. Wiemy, co czeka wszystkie znaki zodiaku w finansach Finanse to sfera życie która zwykle interesuje nas najbardziej. I choć pieniądze nie są najważniejsze to to współczesny świat oparty jest na nich i warto je mieć. Mówi się, ze pieniądze szczęścia nie dają, ale z pewnością pomagają spełnić wiele marzeń. Zobaczcie dla kogo listopad według horoskopu będzie wyzwaniem pod względem finansowym a kto ma szansę na dodatkowy zastrzyk gotówki.

📢 Oto prognoza pogody na zimę. Wiemy, kiedy spadnie pierwszy śnieg i jakie będą święta Bożego Narodzenia! I choć dopiero zaczęła się jesień to kilka ostatnich dni przypomniało, ze nadciąga zima. Wiele osób miało już okazję skrobać szyby w samochodach. Z szafy wyciągnęliśmy już cieple ubrania, a niektórzy z pewnością już sprawdzili gdzie ich zimowa kurta. Sprawdzamy zatem kiedy możemy spodziewać się odpadów śniegu i jaka ma być tegoroczna zima. Zobaczcie.

📢 Tak mieszkaliśmy w PRL - zdjęcia. Zobacz, jak kiedyś wyglądały pokoje, kuchnie i łazienki naszych domów i mieszkań Mieszkania naszych babć budzą u wielu nostalgię. Kiedyś wszystkie mieszkania były tak do siebie podobne, że wyglądało niemal tak samo. Duże i pokoje dziecięce kojarzą się z meblościankami, ławami, półkotapczanami, korytarze z boazerią, kuchnie z westfalkami i ceratami, a łazienki z żeliwnymi wannami i górnopłukiem. Kultowe już miano zyskały popularne wtedy sprzęty i dekoracje. Zobacz na zdjęciach, jak mieszkaliśmy w PRL-u.

📢 Opuszczona i zapomniana. Galeria Malta w Poznaniu świeci pustkami, a kiedyś przyciągała tłumy. Jak wygląda w środku? Galeria Malta w Poznaniu powstała w 2009 roku. Miała świetną lokalizację, atrakcyjne wnętrze i wiele sklepów. Pomimo początkowego sukcesu, kolejne punkty wycofywały swoje usługi z obiektu, a grono odwiedzających klientów sukcesywnie się zmniejszało. Dzisiaj galeria świeci pustkami. Jak wygląda w środku? Sprawdziliśmy! 📢 Tak wyglądał Stary Rynek w Poznaniu w latach 70. Jedna rzecz zaskakiwała! Oto archiwalne zdjęcia Stary Rynek w Poznaniu to wizytówka miasta i miejsce najchętniej odwiedzane przez turystów. Od dłuższego czasu to jeden wielki plac budowy. Na szczęście remont serca miasta ma zakończyć się pod koniec tego roku. Zajrzeliśmy do zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego i znaleźliśmy zdjęcia Starego Rynku w Poznaniu z początku lat 70. XX wieku. Jedna rzecz szczególnie zaskakiwała. O co chodzi? Zobaczcie galerię zdjęć!

📢 Tak wyglądał Poznań w 2002 roku. Jak zmieniło się miasto? Oto wyjątkowe zdjęcia! Znów zajrzeliśmy do naszego fotograficznego archiwum. Tym razem postanowiliśmy pokazać Wam (a w zasadzie przypomnieć!), jak wyglądał Poznań na początku XXI wieku. Zobaczcie sami, jak zmieniło się miasto. Jest za czym tęsknić? Zobaczcie wyjątkowe zdjęcia stolicy Wielkopolski z 2002 roku. Zapraszamy na sentymentalną podróż w czasie!

📢 Tak wyglądały Winogrady i Piątkowo ponad pół wieku temu. Zmieniło się prawie wszystko! Zobacz archiwalne zdjęcia Ponad pół wieku temu, w 1962 zatwierdzony został Ogólny Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Poznania. Zapisane zostały w nim plany zmian w krajobrazie miasta do 1980 roku. Postanowiono wówczas rozbudować północną część Poznania. Tak zaczęły powstawać Winogrady. Zobacz Winogrady i Piątkowo na archiwalnych zdjęciach. 📢 Tak wyglądają kobiety poszukiwane przez policję w Poznaniu. Zobacz zdjęcia z monitoringu. Rozpoznajesz kogoś? Policja w Poznaniu szuka wielu kobiet w związku ze zdarzeniami kryminalnymi, do których doszło w ostatnich miesiącach w mieście. Głównie chodzi o kradzieże i oszustwa. Funkcjonariusze opublikowali nowe zdjęcia z monitoringu i proszą o pomoc w zidentyfikowaniu poszukiwanych. Rozpoznajesz którąś z tych kobiet lub byłeś świadkiem któregoś zdarzenia? Koniecznie skontaktuj się z policją. Numery telefonów kontaktowych znajdziesz w opisach w galerii. Zdjęcia pochodzą ze strony internetowej Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu z dnia 18 października 2023 roku.

📢 W Poznaniu ruszył proces Białorusinów oskarżonych o szpiegostwo. Grozi im 10 lat więzienia 19 października przed sądem w Poznaniu stanęło dwóch Białorusinów oskarżonych o prowadzenie działalności szpiegowskiej na rzecz białoruskiego wywiadu wojskowego. Grozi im 10 lat więzienia. 📢 Poznań trąbił dla zamordowanego 5-latka. Tłumy oddały cześć Maurycemu. Zobacz wideo Poznań jest w żałobie po śmierci 5-letniego przedszkolaka, który został dźgnięty przez 71-letniego mężczyznę na poznańskim Łazarzu. Trwała walka o życie chłopca w Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu, jednak nie udało się go uratować. 19 października o godzinie 10:00 cały Poznań trąbił ku pamięci dziecka. 📢 Atak na lokal rozrywkowy w Wielkopolsce. Barman został oblany cuchnącą substancją Atak na lokal rozrywkowy w Ostrowie Wielkopolskim. Barman został oblany cuchnącą substancją. Okazuje się, że to nie pierwszy atak na to miejsce.

📢 Smutna wiadomość dla miłośników kolei. Maltanka przestaje kursować Kolejka Parkowa Maltanka, która łączy poznańskie Rondo Śródka z Termami Maltańskimi i Nowym Zoo nie będzie kursowała w najbliższy weekend (21-22 października). To koniec, wydłużonego ze względu na słoneczną pogodę, sezonu. 📢 Już po wyborach. Banery kandydatów ocieplą psie budy, trafią też na Ukrainę Billboardy wyborcze mogą okazać się potrzebne - do komitetów wyborczych zgłaszają się chętni do zagospodarowania ich w charakterze materiałów budowlanych...

📢 Poznań pogrążony w żałobie po śmierci 5-letniego Maurycego. "Cicho tu i smutno" Mieszkańcy Poznania są poruszeni tragedią, do której doszło w środę, 18 października na Łazarzu. Z nieznanych dotąd powodów 71-letni mężczyzna śmiertelnie ranił 5-letniego chłopca nożem. Przez cały dzień na miejscu tragedii kolejne osoby zostawiały znicze, kwiaty i pluszaki.

📢 Pojawiły się nowe informacje ws. Bartosza Salamona. Niedługo ma wyjaśnić się przyszłość piłkarza Lecha Poznań Cały czas nie wiadomo, co z przyszłością Bartosza Salamona. Obrońca Lecha Poznań od wielu miesięcy jest zawieszony z powodu podejrzenia stosowania środków maskujących doping. Jego sprawą w kwietniu żyła cała Wielkopolska, po tym, jak w organizmie piłkarza badania antydopingowe wykazały obecność chlortalidonu. Zawodnik pierwotnie mógł normalnie trenować i grać w meczach o stawkę, jednak na kilkanaście godzin przed meczem z Fiorentiną UEFA postanowiła zawiesić zawodnika. Teraz pojawiły się nowe informacje w tej sprawie.

📢 Grzyb, wilgoć, nieszczelne okna w mieszkaniu komunalnym w Mosinie pod Poznaniem. "Nie ma pieniędzy na remont" Grzyb, wilgoć, cieknący dach, nieszczelne okna, niedziałająca wentylacja – tak mieszka w mieszkaniu komunalnym pani Katarzyna Wośkowiak z Mosiny. Urząd odpowiedział na zarzuty – twierdzi, że nie ma pieniędzy na remont.

📢 Zabił zadając co najmniej 10 ciosów maczetą. Ruszył proces w sprawie morderstwa w Brennie Co najmniej 10 ciosów maczetą zadał 39-latkowi Piotr N. z Brenna (pow. leszczyński). Do zabójstwa doszło w ubiegłym roku, dzień przed wigilią Bożego Narodzenia. Oskarżony o zabójstwo stanął przed Sądem Okręgowym w Poznaniu. Przyznał się do winy. 📢 Tu zjesz najlepszy pad thai w Poznaniu! Restauracje i azjatyckie bary, które polecają czytelnicy "Głosu Wielkopolskiego" Kuchnia azjatycka cieszy się wśród Polaków coraz większą popularnością. Jedną z naszych ulubionych potraw jest niewątpliwie pad thai, czyli smażony makaron ryżowy z kurczakiem, wołowiną lub krewetkami. Gdzie w Poznaniu podają najsmaczniejszy pad thai? Zapytaliśmy o to naszych czytelników. Zobacz polecane przez nich restauracje i azjatyckie bary w Poznaniu. 📢 Romantyczne dworki i pałace na sprzedaż w Wielkopolsce. Wyremontuj i żyj jak bohater powieści! W Wielkopolsce nie brakuje pięknych pałaców i dworków na sprzedaż. Część z nich jest gotowa do zamieszkania, inne wymagają remontu. Wszystkie łączy jedno - mają ponad 100-letnią historię. Wprowadzając się do takiej rezydencji, możemy się poczuć jak bohater XVIII lub XIX-wiecznej powieści! Część z nich nadaje się także do prowadzenia działalności. Zobacz, jakie nieruchomości są dostępne na sprzedaż w Wielkopolsce.

📢 Tak obecnie wygląda Stary Rynek w Poznaniu. Turyści i mieszkańcy przeciskają się między barierkami Żeby było ładniej, trzeba się przemęczyć. Poznaniacy męczą się więc z remontem Starego Rynku od wielu miesięcy. Oficjalny termin jego zakończenia zbliża się nieubłaganie, dlatego na płycie ruszyły w październiku intensywne prace. Tymczasem mieszkańcy i turyści cierpliwie lawirują między kałużami i barierkami. Tym zmaganiom przyjrzał się nasz fotoreporter, który odwiedził w ubiegłym tygodniu z aparatem budowlańców i restauratorów. Zobacz, jak obecnie wygląda Stary Rynek w Poznaniu.

📢 Pożar naczepy samochodu ciężarowego wypełnionej przesyłkami kurierskimi. Do zdarzenia doszło na parkingu przy drodze krajowej w Pleszewie We wtorkowy wieczór na parkingu przy drodze krajowej w Pleszewie doszło do pożaru naczepy samochodu ciężarowego wypełnionej przesyłkami kurierskimi. Dzięki sprawnej akcji strażaków zdecydowaną większość przesyłek udało się uratować.

📢 Wiara Lecha Poznań jest atrakcją i twardo walczy w IV lidze. Trener świętował jubileusz Beniaminek IV ligi - Drużyna Wiary Lecha Poznań po 12. kolejkach zajmuje miejsce w górnej części tabeli. - Na każdym meczu mamy gorące wsparcie naszych kolegów z Kotła i kiboli Lecha, którzy przychodzą na nasze mecze wyjazdowe w swoich miejscowościach. Na pewno jesteśmy atrakcją IV ligi, która dzięki naszej drużynie stała się popularniejsza. Sportowo i organizacyjnie się cały czas rozwijamy - powiedział nam Łukasz Kubiak, trener DWL, który w sobotę w Wągrowcu, po raz setny prowadził ten zespół. 📢 ŚWIĄTECZNE GWIAZDECZKI 2023 - prześlij do konkursu zdjęcie swojego dziecka, może znaleźć się na okładce! Nagroda główna: 50 000 zł! Tradycyjnie, jak co roku, tworzymy wielką świąteczną galerię zdjęć dzieci z naszego województwa. Spośród maluszków i starszaków nasi Czytelnicy wybiorą dzieci, które trafią na okładki świątecznego wydania gazety. Wszystkie przesłane do 17 listopada zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku, który zostanie wydany w czwartek, 23 listopada. Na dzieci czekają wspaniałe nagrody - wśród nich rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK, a w finale wyjazdy do Energylandii, vouchery do biura podróży oraz dwie nagrody główne - 50 000 zł!

📢 Tragedia podczas spaceru przedszkolaków w Poznaniu. 71-letni mężczyzna ugodził 5-latka nożem. Dziecko nie żyje 71-letni mężczyzna dźgnął 5-letnie dziecko nożem na poznańskim Łazarzu. Chłopiec zmarł w szpitalu. Do dramatycznego zdarzenia doszło w środę podczas spaceru przedszkolaków z pobliskiej placówki. Mężczyzna został ujęty.

📢 Takie są skutki picia piwa jesienią. Jedno dziennie szkodzi? Oto zalecenia ekspertów od zdrowia! Czy piwo szkodzi? A może ma wartości prozdrowotne? To fundamentalne pytania, które zadają sobie wszyscy piwosze. Naukowcy i lekarze mają w tym temacie różne opinie. Jedni uważają, że picie piwa ma pozytywny wpływ na ludzki organizm. Inni zaznaczają, że spożywanie alkoholu - nawet niskoprocentowego - to duże niebezpieczeństwo. Jak jest naprawdę? W naszej galerii znajdziecie odpowiedzi na pytania, co dzieje się z organizmem, gdy pijemy piwo. Czy jedno piwo dziennie szkodzi? Oddajmy głos ekspertom.

📢 Wniosek o upadłość nie zatrzyma budowy nowego osiedla nad Maltą w Poznaniu. Deweloper uspokaja kupujących Po przejęciu budowy bezpośrednio przez dewelopera w czerwcu, trwa budowa osiedla przy ulicy Wołkowyskiej w Poznaniu. Tymczasem były generalny wykonawca złożył wniosek o upadłość spółki budującej nowe bloki. Deweloper zapewnia, że budowa nie jest zagrożona. 📢 Największy pracodawca w Poznaniu nagrodzony. Chce wydłużyć tramwaj do Swarzędza! Największy pracodawca w Poznaniu, firma Volkswagen Poznań, został nagrodzony podczas Local Trends nagrodą Srebrnej Pieczęci. Jest ona przyznawana przez miasto Poznań. Wręczył ją osobiście prezydent Jacek Jaśkowiak. 📢 Oto Anna z "Rolnik szuka żony" - tak dziś mieszka. Zobaczcie zdjęcia [18.10.2023 r.] Tak mieszka i żyje na co dzień Anna z 10. edycji programu "Rolnik szuka żony"! Anna to 35-letnia rolniczka z Wielkopolski, dokładnie z powiatu kaliskiego, która zgłosiła się do programu "Rolnik szuka żony", by znaleźć męża. To bardzo zaradna bizneswoman, która prowadzi gospodarstwo rolno-ogrodnicze oraz salon kosmetyczny. Zobaczcie, jak mieszka, pracuje i żyje na co dzień Anna z programu "Rolnik szuka żony".

📢 Wybory 2023. Oto kandydaci z okręgu poznańskiego, którzy dostali się do parlamentu. Kto zdobył mandat? W okręgu wyborczym nr 39, czyli w Poznaniu i powiecie poznańskim zwyciężyła Koalicja Obywatelska (262 779 głosów - 44,09 proc.). Drugie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość (116 666 głosów - 19,57%). 98 589 głosów i 16,54 proc. zdobyła Trzecia Droga, a Nowa Lewica 73 345 głosów (12,31 proc.). Kto z Poznania i powiatu poznańskiego dostał się do sejmu i senatu? 📢 Mamy horoskop na koniec 2023 roku. To Was czeka w finansach Horoskop to przepowiednia dotycząca naszej przyszłości odczytana z układu gwiazd. Zobaczcie, zatem co gwiazdy przygotowały dla wszystkich dwunastu znaków zodiaku na końcówkę roku. Sprawdźcie, które z nich według horoskopu będą miały problemy finansowe, a które powinny się szykować na nieplanowe ponadprogramowe złotówki. Mamy dla was horoskop finansowy.

📢 Najgłośniejsze morderstwa w Poznaniu. Oddech wstrzymywało całe miasto. Pamiętasz je? Sprawy kryminalne od lat elektryzują społeczeństwo na całym świecie. Nie inaczej jest w Poznaniu. Choć stolica Wielkopolski nie należy do miast pełnych złoczyńców, także tutaj zdarzało się, że ludziom trudniej było wyjść z domów. Jakie morderstwa najbardziej zapadły poznaniakom w pamięć? 📢 Tak wyglądał Poznań w 1959 roku. Oto niesamowite zdjęcia z tamtych lat! Przechadzając się każdego dnia po Poznaniu, doskonale zna się pewne miejsca. Na przestrzeni lat mocno się one zmieniły. Stary Rynek, ulica Święty Marcin czy Aleje Marcinkowskiego - między innymi te lokalizacje znalazły się na zdjęciach dostępnych w Narodowym Archiwum Cyfrowym. Jak kiedyś wyglądała stolica Wielkopolski? 📢 Piękne i klimatyczne. Oto archiwalne pocztówki prosto z Poznania. Na takich kartkach wysyłano pozdrowienia "Pozdrowienia z Poznania" - między innymi te słowa wysyła się na kartkach pocztowych ze swojego urlopu. Taka tradycja, choć obecnie już trochę mniej popularna, kiedyś była praktykowana przez niemal wszystkich. Dawne pocztówki były niezwykle urokliwe. Jak wyglądały te prosto z Poznania? Oto archiwalne zdjęcia z Narodowego Archiwum Cyfrowego.

📢 Dwaj mężczyźni brutalnie pobili kierowcę autobusu MPK Poznań. Zapadł prawomocny wyrok w sprawie Dwaj mężczyźni, oskarżeni o brutalne pobicie kierowcy autobusu poznańskiego MPK usłyszeli prawomocny wyrok. Sąd Okręgowy w Poznaniu podtrzymał wyrok sądu pierwszej instancji. Mikołaj S. został skazany na karę 2 lat i 8 miesięcy więzienia, z kolei Mikołaj M. na 2 lata pozbawienia wolności. 📢 Były reprezentant Węgier nowym zawodnikiem Warty Poznań? Od kilku dni trenuje z drużyną Warta Poznań się nie zatrzymuje i prawdopodobnie wzmocni się kolejnym nazwiskiem. Do klubu przymierzany jest były reprezentant Węgier Marton Eppel. Napastnik od lipca pozostaje bez klubu, dlatego mógłby bez żadnych problemów podpisać kontrakt z Zielonymi. 31-letni napastnik trenuje z zespołem, a ostatnio wystąpił w sparingu przeciwko Wiśle Płock.

📢 Morderstwo 35-letniej fryzjerki z Środy Wielkopolskiej. Zabił swoją żonę Agnieszkę w obecności ich 9-letniego syna Jacek D. upozorował porwanie, w które wciągnął 9-letniego syna, by ukryć zabójstwo swojej 35-letniej żony Agnieszki, fryzjerki z Środy Wielkopolskiej. W morderstwie kobiety pomogła mu jego kochanka 25-letnia Magdalena M. i ojciec, który zacierał ślady zbrodni. Ta zbrodnia sprzed 15 lat wstrząsnęła Wielkopolską.

📢 PLEBISCYT EDUKACYJNY Zgłoś nauczyciela do nagrody! Wybierz z nami najlepsze przedszkola, szkoły i uczelnie Znasz dobrego nauczyciela, którego cenią i lubią uczniowie i ich rodzice, albo nauczyciela przedszkola, który najlepiej uczy maluchy? A może dyrektora, który świetnie zarządza placówką edukacyjną? Wiesz, które przedszkole warto polecić innym albo która szkoła jest najbardziej przyjazna uczniom i rodzicom? A może chcesz rekomendować innym dobrą szkołę językową? Zgłoś kandydatów do nagrody w wielkim Plebiscycie Edukacyjnym. 📢 Tak żyje po stracie syna Sylwia Peretti - "Królowa życia" z TTV. Rodzina jest dla niej najważniejsza Sylwia Peretti stała się znana w całej Polsce dzięki udziałowi w programie TTV "Królowe życia". Bajkowy świat przerwała jednak tragedia. W wypadku samochodowym zginął jej ukochany syn. Po tym wydarzeniu "Królowa życia" zniknęła z mediów społecznościowych. Teraz mówi o swoich emocjach. Tak żyje Sylwia Peretti po stracie syna. Rodzina jest dla niej najważniejsza. Zobaczcie w artykule niżej i w naszej galerii.

📢 HIPOKRATES 2023 Głosowanie rozpoczęte! Zobacz listę medyków nominowanych do nagród dla pracowników roku ochrony zdrowia We wtorek, 12 września rozpoczęło się głosowanie w wielkim plebiscycie, w którym pracowników ochrony zdrowia zgłaszają do nagród pacjenci. Sprawdź, kto znalazł się na liście nominowanych. Wciąż możesz zgłosić swoich kandydatów do zaszczytnych tytułów. Plebiscyt prowadzony jest pod patronatem NFZ, a patronem finałowej gali zostało Ministerstwo Zdrowia.

📢 Tak kilkanaście lat temu wyglądał dworzec Poznań Główny. Oto zdjęcia sprzed budowy nowego budynku Chociaż oddany do użytku w maju 2012 r. nowy budynek dworca PKP w Poznaniu jest w ogniu krytyki - za niefunkcjonalność i wygląd, warto przypomnieć, jak wyglądał Poznań Główny, gdy pasażerowie mieli tutaj do dyspozycji tylko stary budynek. Zobacz w galerii, jak wyglądał stary dworzec jeszcze kilkanaście lat temu.

📢 Nie mają matury, a odnieśli sukces. Tak żyją celebryci, którzy nie zdali egzaminu dojrzałości. Niektóre nazwiska mogą zaskoczyć! Skończenie szkoły, napisanie matury i pójście na studia. Obecnie taka droga jest uznawana przez wielu za jedyną słuszną. Nie brakuje jednak osób, które decydują się na zupełnie inne życie bez podchodzenia do egzaminu dojrzałości. Wśród takich ludzi można wskazać aktorów, piosenkarzy, sportowców. Którzy polscy celebryci nie mają matury? Sprawdziliśmy! 📢 TOP10 najlepszych szkół podstawowych w Poznaniu. Sprawdź ranking portalu WaszaEdukacja.pl Poznaliśmy Ranking Szkół Podstawowych Poznań 2023, przygotowany przez ogólnopolski portal edukacyjny WaszaEdukacja.pl. Zestawienie przygotowano na podstawie danych uzyskanych od Centralnej Komisji Edukacyjnej oraz Okręgowych Komisji Edukacyjnych. Został oparty na wynikach egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, z matematyki oraz z języka angielskiego. Dodatkowym kryterium branym pod uwagę były wyniki z olimpiad przedmiotowych. Maksymalnie uzyskać można było 100 punktów. Sprawdź w galerii, jakie są najlepsze szkoły podstawowe w Poznaniu według rankingu portalu WaszaEdukacja.pl.

📢 17-letni Mateusz z Gniezna został skatowany na śmierć tak, że nie poznała go własna matka. Oskarżony twierdzi, że nic nie pamięta 20-letni obecnie Dawid F. z Gniezna, oskarżony o zabójstwo kolegi ze szczególnym okrucieństwem, padł w sądzie na kolana i płacząc błagał matkę kolegi o wybaczenie. Dramatyczny początek procesu w Sądzie Okręgowym w Poznaniu.

📢 Oto najbardziej niebezpieczne dzielnice Poznania [RANKING] W rankingu dzielnic Otodom sprawdziliśmy, gdzie mieszkańcy Poznania czują się najmniej bezpiecznie. Ankietowani, a było ich prawie 3300, oceniali prawdziwość zdania: "Mieszkam w bezpiecznej okolicy i nie boję się wracać do domu po zmroku". Ocena 1 oznaczała "zupełnie się nie zgadzam", a 7 - "zgadzam się w pełni". Najlepszym z ocen daleko do ideału, a im niżej w rankingu tym gorzej.

