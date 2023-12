Przegląd prasy 20.12.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 19.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Trener Lecha Poznań Mariusz Rumak: Chcę wrócić do tego, co dobrze funkcjonowało”?

Prasówka 20.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Trener Lecha Poznań Mariusz Rumak: Chcę wrócić do tego, co dobrze funkcjonowało Mariusz Rumak dzień po tym, jak został nowym trenerem Kolejorza, znalazł czas dla poznańskich dziennikarzy. Szkoleniowiec wyczerpująco odpowiadał na nasze pytania. Widać było jego energię i olbrzymi zapał do pracy. Powrót do Lecha Poznań był jego marzeniem, teraz chce znów walczyć o najwyższe cele i wykorzystać swoje doświadczenie, zdobyte podczas pierwszego pobytu przy Bułgarskiej i w innych klubach. Rewolucyjnych zmian nie należy się spodziewać. Mariusz Rumak chce przede wszystkim wrócić do tego, co dobrze funkcjonowało. Jego plan spodobał się władzom Lecha. Oto zapis rozmowy ze szkoleniowcem

📢 Agnieszka z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. "Zjawiskowa kobieta". Zobaczcie! [20.12.2023] Tak wygląda Agnieszka z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. "Fajna babka" - przekonują internauci. W 10. edycji programu nie udało jej się znaleźć mężczyzny swojego życia. Ale nie żałuje, że wzięła w nim udział. Dziś zdecydowanie częściej się uśmiecha niż w pierwszych odcinkach tego randkowego show. Zobaczcie, jak Agnieszka z "Rolnik szuka żony" wygląda na prywatnych zdjęciach.

📢 Tak mieszka Anna z "Rolnik szuka żony 10". Zobaczcie zdjęcia jej domu [20.12.2023] Tak mieszka i żyje na co dzień Anna z 10. edycji programu "Rolnik szuka żony"! Anna to 35-letnia rolniczka z Wielkopolski, dokładnie z powiatu kaliskiego, która zgłosiła się do programu "Rolnik szuka żony", by znaleźć męża. To bardzo zaradna bizneswoman, która prowadzi gospodarstwo rolno-ogrodnicze oraz salon kosmetyczny. Zobaczcie, jak mieszka, pracuje i żyje na co dzień Anna z programu "Rolnik szuka żony". W październiku wprowadził się do niej Jakub z Ostrowa Wielkopolskiego - mężczyzna, którego wybrała w programie "Rolnik szuka żony"

Prasówka 20.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Don Johnson z "Miami Vice" - tak dziś wygląda. Właśnie skończył 74 lata. Zobaczcie zdjęcia! [20.12.2023] Oto Don Johnson z "Miami Vice". Ma 74 lata, pięcioro dzieci i własną wyspę! Don Johnson to aktor i piosenkarz, który w latach 80. XX wieku zdobył wielką sławę i popularność na całym świecie dzięki serialowi "Miami Vice". Za rolę detektywa Jamesa "Sonny’ego" Crocketta otrzymał nawet "Złoty Glob". Humor ciągle mu dopisuje. Zobaczcie, jak dziś wygląda i żyje Don Johnson.

📢 Oto Artur z "Rolnik szuka żony 10" - tak wygląda gospodarstwo gwiazdy programu TVP 1. Zobaczcie zdjęcia! [20.12.2023] Oto gospodarstwo Artura z "Rolnik szuka żony 10". Mamy zdjęcia! Artur z Mazowsza to młody, 28-letni, postawny gospodarz, który zgłosił się do 10. edycji programu "Rolnik szuka żony", by zmienić swoje życie. Jego wcześniejsze związki rozpadły się, bo zbyt dużo czasu poświęcał gospodarstwu. Zobaczcie, jak wygląda miejsce, w którym mieszka i pracuje Artur z programu "Rolnik szuka żony". 📢 Tak wygląda dom Jakuba z "Rolnik szuka żony", wybranka Anny. Ma ciekawe, stylowe meble. Zobaczcie zdjęcia! [20.12.2023] Zobaczcie, jak mieszkał Jakub z "Rolnik szuka żony", kandydat na męża Anny. Jakub to mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego, który zgłosił się do programu "Rolnik szuka żony", by lepiej poznać Annę spod Kalisza. Rolniczka wybrała go spośród wielu. Zobaczcie, jak na co dzień mieszkał i żyje Jakub z "Rolnik szuka żony". Tak wygląda jego dom. Mamy zdjęcia! W październiku przeprowadził się do Anny. Mieszkają razem w domu pod Kaliszem.

📢 Oto Conan Kaźmierski, syn Królowej Życia - tak mieszka i żyje. Zobaczcie zdjęcia gwiazdy TTV [20.12.2023] Conan Kaźmierski jest synem Dagmary Kaźmierskiej, niekwestionowanej gwiazdy programu "Królowa życia" w TTV. Występował w wielu odcinkach tego kultowego reality show. Widzowie widzieli jak zmieniał się przez lata. Dziś studiuje medycynę. Był też właścicielem lodziarni na Stabłowicach we Wrocławiu. Zobaczcie, jak mieszka i żyje Conan Bestia Kaźmierski. 📢 Tak wygląda dom Ewy z "Rolnik szuka żony", byłej wybranki Waldemara. Mamy zdjęcia! [20.12.2023] Tak mieszka Ewa z "Rolnik szuka żony", kandydatka na żonę Waldemara! Ewa ma dom w Wyrzysku w Wielkopolsce. Zgłosiła się do programu, bo bardzo chciała poznać Waldemara spod Pakości. Spędziła trochę czasu na jego gospodarstwie. Dzięki temu, że zaprosiła go do swojego domu w Wyrzysku, wiem jak mieszka na co dzień. Zobaczcie, jak wygląda dom Ewy z "Rolnik szuka żony".

📢 Justyna i Łukasz Maciorowscy z "Rolnicy. Podlasie" - tak mieszkają. Zobaczcie zdjęcia! [20.12.2023] Tak mieszkają Justyna i Łukasz Maciorowscy z Ciemnoszyj! To bohaterowie niezwykle popularnego serialu dokumentalnego "Rolnicy. Podlasie". Codzienne przygody rolników z Podlasia można oglądać w telewizji Focus TV. Zobaczcie, jak żyją i mieszkają na co dzień Justyna i Łukasz z programu "Rolnicy. Podlasie". 📢 W tym domu mieszkają Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony". Aktualnie są na etapie remontów. Zobaczcie zdjęcia! [20.12.2023] Tak mieszkają dziś Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony". To jedna z dwóch par, które zdecydowały się rozpocząć wspólne życie po 10. edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Od października mieszkają w w domu Anny pod Kaliszem. Jakub przeprowadził się do niej. Planują wspólne życie. Niewykluczone, że w przyszłym roku będzie ślub i wesele. Zobaczcie, jak mieszkają Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony".

📢 Oto Nicola z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. "Śliczna jesteś". Zobaczcie! [20.12.2023] Tak wygląda Nicola z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. Internauci szczerze: "Ale ty jesteś piękna"! Nicola to jedna z uczestniczek 10. edycji programu. Szybko stała się ulubienicą widzów. Gdy Dariusz w nieelegancki sposób rozstał się z nią, otrzymała od widzów wielkie wsparcie. To piękna, młoda kobieta, pozytywnie nastawiona do życia. Zobaczcie, jak Nicola z "Rolnik szuka żony" wygląda na prywatnych zdjęciach. 📢 Samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Nie żyje jedna osoba, druga trafiła do szpitala z ciężkimi obrażeniami Do tragicznego wypadku doszło na drodze wojewódzkiej nr 442 w miejscowości Łaszków w powiecie kaliskim. Jedna osoba zginęła na miejscu. Druga z ciężkimi obrażeniami trafiła do szpitala.

📢 Tajwańska fundacja przekazała milion złotych dla mieszkańców Poznania. Wcześniej wsparli uchodźców z Ukrainy Tajwańska Fundacja Tzu Chi przekazała milion złotych dla osób potrzebujących w Poznaniu. Otrzymali oni bony podarunkowe do jednej z sieci supermarketów. W akcję zaangażował się także poznański urząd miasta.

📢 Uciekli, zostawiając umierającego kolegę! Prokurator przedstawił zarzuty kierowcy i pasażerowi opla Dwóm młodym mężczyznom, którzy w sobotę - 16 grudnia 2023 roku brali udział w wypadku drogowym niedaleko miejscowości Kąty, prokurator przedstawił zarzuty. Przypomnijmy, że na drodze pomiędzy Krzywiniem a Osieczną zginął 19-letni mieszkaniec Leszna, który był pasażerem opla. Kierowca i drugi pasażer uciekli z miejsca wypadku. Teraz 24-latkowi, który kierował oplem grozi do 12 lat więzienia, a jego 20-letniemu koledze do 3 lat pozbawienia wolności.

📢 Coraz więcej zakażeń koronawirusem. "Brakuje leków, którymi można ich leczyć" Liczba zakażeń koronawirusem niepokojąco wzrasta, a wraz z nią rośnie liczba zgonów. Lekarze przestrzegają, że okres świąteczny sprzyja rozprzestrzenianiu infekcji. 📢 Radny zwraca uwagę na lokalizację żłobka na jarmarku w Poznaniu. "Czy symbolem świąt ma być grzane wino z bigosem?" Coraz bliżej święta Bożego Narodzenia, czyli moment wręcz idealny na odwiedzenie jarmarku świątecznego w Poznaniu. - Wiele stoisk, dużo jedzenia oraz ogrom atrakcji, ale gdzie w tym wszystkim można znaleźć żłobek? Schowany w nieoświetlonym kącie jak coś, co za chwilę ma odjechać na magazyn! - zwraca uwagę poruszony radny osiedla Stare Miasto w Poznaniu Michał Kondella. 📢 Takiego Poznania już nie ma! Tak wyglądało miasto w 2010 roku. Zobacz niezwykłe zdjęcia. Jak dużo się zmieniło? Czas biegnie nieubłaganie. I choć wydawać się może, że 13 lat w historii miasta to zaledwie chwila, to zdjęcia wykonane przez naszych fotoreporterów właśnie 13 lat temu pokazują jak wiele w Poznaniu i w jego mieszkańcach przez ten czas się zmieniło. Zapraszamy Was w nostalgiczną podróż po mieście, którego już nie ma.

📢 Podróż poślubna Iwony i Gerarda z "Sanatorium miłości". "Magiczny czas". Zobaczcie zdjęcia! [19.12.2023] Tak wyglądała podróż poślubna Iwony i Gerarda z "Sanatorium miłości"! Iwona i Gerard to najbardziej znana para tego kultowego programu TVP 1. W sierpniu 2023 roku wzięli ślub. Mieli też huczne wesele. Wreszcie przyszedł czas na podróż poślubną. Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości" wybrali się do Omanu. Zobaczcie, jak pięknie spędzali tam czas. 📢 Artur z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. Zobaczcie, jak wygląda bez brody [19.12.2023 r.] Artur był jednym z głównych bohaterów 10. edycji programu "Rolnik szuka żony". Wybrał Sarę i planował z nią wspólną przyszłość. Ostatecznie jednak tydzień przed wielkim finałem programu TVP 1 para rozstała się. Zobaczcie, jak na prywatnych zdjęciach wygląda Artur z "Rolnik szuka żony". Jesteście ciekawi, jak wygląda bez brody? Jest nie do poznania. Zajrzyjcie do naszej galerii.

📢 W tym miejscu rozegrały się dramatyczne wydarzenia. Upiorny zajazd w Wielkopolsce wciąż straszy. To mroczna historia Zajazdu pod Kaczorem! "Zajazd pod Kaczorem" w Piotrowie Pierwszym kiedyś był kultowym miejscem znanym w całej Wielkopolsce. W czasach PRL-u i jeszcze w latach 90. słynął z serwowanej pieczonej kaczki, na którą przyjeżdżały tłumy. W 2015 roku doszło tam do wielkiego pożaru, po którym pozostały jedynie ruiny. Niestety, straszą one do dzisiaj. Jaka jest historia obiektu? Jak wygląda obecnie? 📢 Opuszczona i zapomniana. Galeria Malta w Poznaniu świeci pustkami, a kiedyś przyciągała tłumy. Jak wygląda w środku? Sprawdź Galeria Malta w Poznaniu powstała w 2009 roku. Miała świetną lokalizację, atrakcyjne wnętrze i wiele sklepów. Pomimo początkowego sukcesu, kolejne punkty wycofywały swoje usługi z obiektu, a grono odwiedzających klientów sukcesywnie się zmniejszało. Dzisiaj galeria świeci pustkami. Jak wygląda w środku? Sprawdziliśmy!

📢 Otwarto pierwszy sklep społeczny w Wielkopolsce! Co można tam kupić? Zobacz zdjęcia W Ostrowie Wielkopolskim otwarto pierwszy w Wielkopolsce sklep społeczny. "Ostrowski Spichlerz" to miejsce, które powstało z myślą o osobach znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, w tym finansowej. Punkt dedykowany jest także ostrowskim seniorom. A w sobotę zakupy będzie mógł tam zrobić każdy. 📢 Oto 15 najśmieszniejszych nazw wsi w Wielkopolsce. Wprawiają w osłupienie! Niektóre nazwy miejscowości potrafią wprawić w osłupienie. Inne powodują, że na twarzy pojawia się szeroki uśmiech. Stworzyliśmy subiektywne zestawienie 15 najśmieszniejszych i najzabawniejszych nazw wsi w Wielkopolsce. Czy mieszkańcy są dumni, że tam żyją? W niektórych przypadkach sprawa może wydawać się dyskusyjna. Czy Ty chciałbyś tam mieszkać? Przejdź do galerii i sam się przekonaj. Sprawdź naszą listę!

📢 Sprawa śmierci Ewy Tylman. Adam Z. znów stanie przed sądem. Będzie ponowny proces! Sprawa Adama Z. oskarżonego o zabójstwo Ewy Tylman ponownie znalazła się na wokandzie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu. Mężczyzna już dwukrotnie został uniewinniony od zarzutu. Adam Z. znów stanie przed sądem. Będzie ponowny proces - zdecydował we wtorek sąd. 📢 Jacek Jaśkowiak o starcie w wyborach: Mam nadzieję, że Prawo i Sprawiedliwość nie wystawi skompromitowanego kontrkandydata Prezydent Poznania ogłosił, że będzie ubiegał się o reelekcję na trzecią kadencję. W ten sposób chce on wykorzystać korzyści, jakie w jego ocenie przyniesie miastu zmiana rządu. Skomentował także możliwość wystawienia przez Prawo i Sprawiedliwość kontrkandydata. 📢 Nagły zwrot w sprawie zawodnika Lecha Poznań. Nie trafi do Hiszpanii. W grę wchodzi kilka możliwości Nastąpił nagły zwrot w sprawie młodego zawodnika Lecha Poznań. W ostatnich miesiącach pojawiały się doniesienia o potencjalnym transferze Oskara Tomczyka do hiszpańskiego klubu Real Sociedad. Mimo zainteresowania ze strony tego renomowanego klubu, transfer nie dojdzie do skutku. W grze jest kilka innych opcji, w tym również z Polski.

📢 Pogrzeb dziennikarki Ewy Wanat. Wciąż nie ma daty. Pojawiły się komplikacje Ewa Wanat, dziennikarka radiowa i telewizyjna zmarła 13 grudnia w wieku 61 lat. Nadal nie wiadomo, kiedy odbędzie się pogrzeb byłej redaktor naczelnej Tok FM. Wszystko spowodowane jest komplikacjami w Berlinie, gdzie zmarła dziennikarka. 📢 Oto 15 miejsc w Poznaniu, których już nie ma. Były kultowe! Pamiętasz je wszystkie? Zobacz zdjęcia Zapraszamy na sentymentalny spacer po Poznaniu. Adria, Bałtyk, Hortex - to tylko niektóre z nazw, które pozostaną wyłącznie w pamięci poznaniaków. Zniknęło także wiele innych kultowych miejsc. Przypomnijmy je sobie wszyscy na zdjęciach.

📢 Wypadek na DK72 w Psarach. Jedna osoba została ranna. Droga była zablokowana Po zderzeniu dwóch aut w Psarach zablokowana była droga krajowa nr 72 między Turkiem a Uniejowem. Jedna osoba została ranna.

📢 Śmieszne wierszyki, SMS-y i krótkie życzenia na Boże Narodzenie 2023. Oto życzenia świąteczne gotowe do wysłania. Zobacz, wybierz i wyślij! Boże Narodzenie 2023 już niedługo. Święta te to niezwykły czas, kiedy swoim bliskim wysyłamy świąteczne życzenia. Jakie życzenia bożonarodzeniowe wysłać do rodziny, przyjaciół i znajomych? Prezentujemy śmieszne wierszyki, świąteczne SMS-y i krótkie życzenia na Boże Narodzenie. Są gotowe do wysłania! Na pewno wybierzesz coś dla swoich bliskich. 📢 Oto Poznań miasto doznań! Zobacz 40 najlepszych memów o poznaniakach. Tak wyglądamy w krzywym zwierciadle! Hasło "Poznań miasto doznań" do czegoś zobowiązuje! To nie tylko popularny slogan. Można się o tym przekonać, przeglądając memy i demotywatory, które stworzyli internauci. Wiele z nich śmieszy, kilka zadziwia, a niektóre są powodem do wstydu. Chcecie się o tym przekonać? Zajrzyjcie do naszej wyjątkowej galerii. Prezentujemy w niej 40 najlepszych memów o Poznaniu. Tak wyglądamy w krzywym zwierciadle!

📢 Tak wyglądał Stary Rynek w Poznaniu w latach 70. Jedna rzecz zaskakiwała! O co chodzi? Zobacz archiwalne zdjęcia Stary Rynek w Poznaniu to wizytówka miasta i miejsce najchętniej odwiedzane przez turystów. Od dłuższego czasu to jeden wielki plac budowy. Na szczęście remont serca miasta powoli zbliża się do końca. Zajrzeliśmy do zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego i znaleźliśmy zdjęcia Starego Rynku w Poznaniu z początku lat 70. XX wieku. Jedna rzecz szczególnie zaskakiwała. O co chodzi? Zobaczcie galerię zdjęć!

📢 Mariusz Rumak znów za sterem. Co trzeba wiedzieć o nowym (starym) trenerze Lecha Poznań? Mariusz Rumak po 9 latach, a dokładnie po 3414 dniach wraca na stanowisko pierwszego trenera Lecha Poznań. Został zwolniony 12 sierpnia 2014 roku. Stało się to po wygranej 2:1 w Gdańsku z Lechią. Początkowo jego obowiązki przejął Krzysztof Chrobak, który prowadził Kolejorza w trzech meczach. Potem na fotelu szkoleniowca poznańskiej drużyny zasiadł Maciej Skorża. Mimo wielu turbulencji związanych z przejęciem pałeczki w czerwcu 2015 roku Kolejorz mógł świętować mistrzostwo Polski. Mariusz Rumak znów obejmuje kierownicę z tylnego siedzenia. Gdy obejmował zespół po Jose Bakero w lutym 2012 roku i porażce z 0:3 w Chorzowie, był asystentem Baska. Teraz, jak przyznał sam rzecznik prasowy Lecha Poznań Maciej Henszel w "Kanale Sportowym" dla władz klubu recenzował pracę van den Broma i analizował popełnione przez Holendra błędy.

📢 Zwierzę to nie prezent. Schronisko dla zwierząt w Poznaniu wstrzymało adopcje Rodzice zrobią wiele, by na twarzy dziecka pojawił się uśmiech tuż po otwarciu gwiazdkowego prezentu. Jeśli dziecko w liście do świętego Mikołaja pisze, że chce pieska, pora powiedzieć "stop". 📢 Ciężarówka wjechała w stację benzynową w Miedzichowie. Milion złotych strat Kierujący samochodem ciężarowym wjechał w stację paliw w Miedzichowie i uszkodził jej zadaszenie. Straty sięgnęły miliona złotych, a sam mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 500 złotych. 📢 Takie będą rachunki za prąd w 2024 roku po przekroczeniu limitu 1500 kWh. Będzie drogo? Sejm zdecydował o kontynuowaniu pomocy poprzez zamrożeniu cen energii elektrycznej, jeśli nie przekroczymy wyznaczonego limitu. Ceny prądu będą zamrożone przez sześć miesięcy, jeśli w tym czasie gospodarstwo domowe nie przekroczy limitu 1500 kWh. Zobaczcie, ile zapłacimy za prąd w 2024 roku po przekroczeniu limitów.

📢 Szok! Tak wyglądał Poznań w 2002 roku. Jak zmieniło się miasto? Oto wyjątkowe zdjęcia! Znów zajrzeliśmy do naszego fotograficznego archiwum. Tym razem postanowiliśmy pokazać Wam (a w zasadzie przypomnieć!), jak wyglądał Poznań na początku XXI wieku. Zobaczcie sami, jak zmieniło się miasto. Jest za czym tęsknić? Zobaczcie wyjątkowe zdjęcia stolicy Wielkopolski z 2002 roku. Zapraszamy na sentymentalną podróż w czasie! 📢 Mikołaj z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. "Przepiękna twarz, przepiękna sylwetka". Zobaczcie zdjęcia! [19.12.2023 r.] Tak wygląda Mikołaj z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. "Fajny facet z Ciebie" - przekonują internautki. Mikołaj to jeden z uczestników 10. edycji programu. Był jednym z trzech wybrańców Anny z Wielkopolski. Ostatecznie rywalizacje o sympatię rolniczki spod Kalisza przegrał z Jakubem z Ostrowa Wielkopolskiego. Zyskał jednak ogromną sympatię widzów. Zobaczcie Mikołaja z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach.

📢 "Atmosfera jest depresyjna". Ostatnie chwile Galerii Malta w Poznaniu. Ulica obok zostanie zamknięta. Zobacz zdjęcia 18 grudnia był ostatnim dniem funkcjonowania Galerii Malta w Poznaniu. Ostatnim działającym lokalem jest klub, w którym można zagrać w squasha. Od 19 grudnia galeria jest całkowicie zamknięta, a jej rozbiórka może rozpocząć się jeszcze w grudniu. 📢 "Czemu państwowe musi oznaczać złe?” Zdenerwowani poznaniacy czekają na paczki dostarczane przez Pocztę Polską. Na tydzień przed świętami Bożego Narodzenia sytuacja z dostarczaniem paczek przez Pocztę Polską pogarsza się. Wielu Wielkopolan nadal czeka na paczki, w których znajdują się prezenty dla ich najbliższych. - Czemu państwowe musi oznaczać złe? - pyta zdenerwowana czytelniczka.

📢 "Stwierdzono, że mam sobie radzić". Kuriozalna sytuacja na poznańskim dworcu Windy przy peronie na stacji Poznań Wschód regularnie nie działają. Natomiast usługę asysty PRM można zamówić, ale nie jest ona świadczona, poinformowała nas czytelniczka.

📢 Mamy kolejnego milionera w Wielkopolsce! Poszczęściło mu się w Eurojackpot Jest nowy milioner w Wielkopolsce! Piątkowe losowanie Eurojackpot przyniosło w Polsce prawie 31 tys. wygranych, w tym dwie drugiego stopnia - każda w wysokości 4 703 630,90 zł. Jedna padła w Łodzi, a druga w Kaliszu. 📢 Sprawa śmierci Ewy Tylman wraca do Sądu Apelacyjnego w Poznaniu. Adam Z. już dwa razy został uniewinniony od zarzutu zabójstwa Sprawa Adama Z. oskarżonego o zabójstwo Ewy Tylman ponownie znajdzie się na wokandzie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu. We wtorek ma zostać rozpoznana przez sąd drugiej instancji. Mężczyzna już dwukrotnie został uniewinniony od zarzutu. 📢 To dziwi i śmieszy poznaniaków! Zobacz zaskakujące zdjęcia z tramwajów i autobusów MPK. Zaniemówisz z wrażenia! Codzienne podróżowanie pojazdami MPK Poznań dostarcza wielu niezapomnianych przeżyć. Zobacz, co zaskakuje, dziwi i śmieszy pasażerów poznańskich autobusów i tramwajów. Bo przecież nigdy nie wiesz, kogo spotkasz w bimbie lub na przystanku... Zdjęcia członków społeczności Spotted: MPK Poznań potrafią wprawić w osłupienie. Przekonaj się sam i zobacz naszą wyjątkową galerię. To doprawdy niezwykle ekscytujące doświadczenie!

📢 Nie tylko trener. Szykują się kolejne odejścia z Lecha Poznań. Kolejorz straci swój prawdziwy skarb Trener John van den Brom został zwolniony z Lecha Poznań po kiepskiej rundzie jesiennej. Oprócz niego z klubu ma odejść także jego najbliższy współpracownik Denny Landzaat. Również z Kolejorzem pożegna się Julia Palko, która dołączyła do Lecha na początku stycznia 2023 roku. Ukrainka zajmowała się komunikacją z kibicami poznańskiego klubu. Wcześniej taką rolę pełniła w ukraińskim Szachtarze Donieck.

📢 Oto lista osób, które nie dostaną 800 plus. Zobacz, komu się nie należą pieniądze Program 500 plus został wprowadzony w 2016 roku, początkowo na drugie i kolejne dziecko, potem także na pierwsze. Program miał na celu poprawić byt rodzin. Niestety z czasem 500 plus straciło na wartości ze względu na wysoką inflację. Posłowie zdecydowali aby po 8 latach podnieść świadczenie i od 2024 roku będzie wypłacane w formie 800 plus na każde dziecko. Zobaczcie, komu nie będzie przysługiwało świadczenie.

📢 Budżet województwa wielkopolskiego na 2024 rok uchwalony. Będą trzy nowe obwodnice! Radni Sejmiku Wielkopolskiego uchwalili budżet województwa na 2024 rok. W budżecie znalazły się pieniądze między innymi na obwodnice Kościana, Rogoźna oraz Szamotuł. Odrzucono jednocześnie wszystkie poprawki do budżetu, jakie zaproponowali radni. Radni z klubu Prawo i Sprawiedliwość podkreślali zwiększone wpływy z podatku CIT. 📢 Sprawdź, do kiedy zamówić przesyłkę, żeby doszła do odbiorcy przed świętami. Jak pracują kurierzy w okresie świątecznym? Większość firm kurierskich z odpowiednim wyprzedzeniem przygotowuje się do okresu świątecznego 2023. Najczęściej jest to zatrudnienie dodatkowych pracowników oraz wydłużenie godzin pracy. Jednak wiele zależy także od nadawców oraz odbiorców przesyłek kurierskich. Sprawdź, do kiedy najpóźniej możesz zamówić przesyłkę, żeby trafiła do ciebie jeszcze przed świętami 2023. 📢 Jacek Jaśkowiak ogłosił ważną decyzję. Wystartuje w wyborach na prezydenta Poznania W poniedziałek w Telewizji WTK prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak ogłosił, że po raz kolejny wystartuje w wyborach na prezydenta miasta. Powalczy zatem o trzecią kadencję na tym stanowisku.

📢 Życzenia na Boże Narodzenie 2023. Firmowe, oficjalne i poważne życzenia świąteczne. Zobacz i wyślij biznesowe życzenia bożonarodzeniowe Już czas wybrać życzenia bożonarodzeniowe. Zobacz poważne, firmowe, tradycyjne życzenia i świąteczne obrazki na Boże Narodzenie 2023. Dla szefa, klienta, pracownika czy współpracownika. Jak łatwo się domyślić biznesowe, oficjalne czy firmowe życzenia świąteczne różnią się nieco od tych, które dostajemy od przyjaciół czy rodziny. Szukacie oficjalnych życzeń świątecznych? Dobrze trafiliście! Wybierz i wyślij życzenia świąteczne.

📢 Poznańscy uczniowie otrzymali nagrody za wybitne osiągnięcia w sporcie. Aż 161 młodych sportowców odebrało dyplomy Ponad 160 z 345 uczniów otrzymało Nagrody Miasta Poznania za szczególne osiągnięcia w sporcie. W poniedziałek, 18 grudnia w auli Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. Mieczysława Karłowicza odbyło się wręczenie dyplomów uczennicom i uczniom ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. - Gratuluję wszystkim wyróżnionym uczniom i uczennicom. Myślę, że mamy przed sobą przyszłość naszego miasta. Jestem przekonany, że wielu z was będzie odgrywało ważne role w życiu naszego kochanego Poznania - powiedział wiceprezydent miasta Mariusz Wiśniewski.

📢 Anna z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. Zobaczcie, jak się zmieniła! [19.12.2023] Tak wygląda Anna z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach sprzed kilkunastu lat. Anna to uczestniczka 10. edycji programu "Rolnik szuka żony". Prowadzi gospodarstwo rolne w powiecie kaliskim w Wielkopolsce i stworzyła parę z Jakubem z Ostrowa Wielkopolskiego. Dotarliśmy do jej prywatnych zdjęć. Zobaczcie, jak zmieniła się Anna z "Rolnik szuka żony". 📢 "Gwiazdor zawsze przyjdzie". Seniorzy z DPS w Poznaniu dostali prezenty i opowiedzieli o świętach Nadchodzi Wigilia Bożego Narodzenia, na którą z niecierpliwością czekają seniorzy z Domu Pomocy Społecznej "Ugory" w Poznaniu. Mimo że do świąt został niecały tydzień, to już teraz seniorzy otrzymali prezenty od gwiazdora. 📢 Jeszcze zdążysz! Oto catering świąteczny w Poznaniu. Sprawdź ceny i terminy. Potrawy na Wigilię i Boże Narodzenie na zamówienie Święta Bożego Narodzenia tuż tuż. Z pewnością każda rodzina pragnie przygotować pyszną kolację wigilijną i potrawy na pozostałe świąteczne dni. W ten wyjątkowy czas spotykamy się w większym niż zwykle gronie. Z tego względu przygotowania mogą być wyzwaniem. Na szczęście zawsze można wspomóc się specjalnymi ofertami wielu restauracji. Sprawdź catering świąteczny w Poznaniu w naszej galerii. Podajemy ceny potraw oraz terminy składania zamówień.

📢 Nielegalna hodowla psów w gminie Książ Wielkopolski. Zwierzęta były przetrzymywane w klatkach Nielegalną hodowlę psów odkryto na terenie powiatu śremskiego. Policjanci ze Śremu i Książa Wielkopolskiego zatrzymali kobietę podejrzaną o znęcanie się nad psami. Zwierzęta zostały odebrane i znajdują się pod opieką Wielkopolskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt. 📢 Nastolatkowie mieli skatować bezdomnego. Przed sądem w Kaliszu nie przyznali się do zabójstwa Przed Sądem Okręgowym w Kaliszu w poniedziałek, 18 grudnia rozpoczął się proces dwóch nastolatków, którzy przed rokiem skatowali bezdomnego w pustostanie w miejscowości Zacharzew koło Ostrowa Wielkopolskiego. 📢 Te memy o Wigilii i Bożym Narodzeniu robią furorę w sieci. Internauci podchodzą do świąt z przymrużeniem oka 18.12.2023 Święta zbliżają się wielkimi krokami, natomiast internauci jak zwykle nie zawiedli i z tej okazji przygotowali całą masę nowych memów świątecznych. Zobaczcie, jak w internecie żartuje się z Wigilii oraz Bożego Narodzenia. Pamiętajcie, aby podejść do tych żartów z dystansem!

📢 Zawalił się dach hali na os. Pod Lipami. Nikt nie poniesie konsekwencji. Prokuratura umorzyła śledztwo W 2021 roku zawalił się dach nowej hali sportowej na os. Pod Lipami. W maju tego roku prokuratura postawiła zarzuty trzem osobom, teraz umorzyła śledztwo. Śledczy tłumaczą, że nałożyło się wiele zbiegów okoliczności. 📢 Te zdjęcia ogląda się z łezką w oku! Tak wyglądało życie w Poznaniu przed wojną. Zobacz wyjątkowe fotografie Postanowiliśmy sprawdzić, jak żyło się w przedwojennym Poznaniu. Zajrzeliśmy do Narodowego Archiwum Cyfrowego i wybraliśmy kilkadziesiąt wyjątkowych zdjęć. Zobaczysz na nich obrazki z codziennego życia mieszkańców oraz niezwykłe wydarzenia z historii Poznania. Przenieś się w czasie i zobacz, jak poznaniacy żyli przed wojną. Uwierzcie nam, że te zdjęcia ogląda się z łezką w oku!

📢 W tych dniach w 2024 roku nie pójdziemy do pracy. Sprawdź dni wolne. Warto wziąć wtedy urlop! Dokładnie z 13 dni świątecznych, wolnych od pracy będą mogli skorzystać Polacy w 2024 roku. Sprawdź, w jakie dni tygodnia przypadać będą poszczególne święta i już dziś tak zaplanuj swój urlop, żeby go w odpowiedni sposób wydłużyć. 📢 Koniec strajku okupacyjnego w akademiku Jowita w Poznaniu. Studenci nadal żądają tanich akademików, stołówek Kilkudziesięciu studentów ogłosiło w niedzielę wieczorem zakończenie, trwającego od 8 grudnia, protestu i okupacji znajdującego się w centrum Poznania Domu Studenckiego "Jowita". Władze Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza pierwotnie chciały sprzedać budynek. Studenci powtórzyli swoje postulaty. 📢 Niezwykła żywa szopka w Karczewie już otwarta. Tworzy ją ponad 100 zwierząt W tym roku jest większa, bogatsza i zachwyca jeszcze bardziej niż w poprzednich latach. Tworzą ją tysiące lampek, ponad sto zwierząt i żłóbek. Szopka bożonarodzeniowa w Karczewie jest już otwarta. Można ją odwiedzać od niedzieli, 17 grudnia.

📢 Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony" są razem. "Wszystko zakończyło się happy endem". Zobaczcie zdjęcia! [18.12.2023] Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony" jednak razem. "Znalazłam tę swoją miłość" - wyznaje Anna. Pierwsze odcinki programu nie wskazywały na to, że najbardziej romantyczną parę stworzą Anna i Jakub. Dużo lepiej rokowały związki Dariusza i Nicoli oraz Artura i Sary. Tymczasem Anna i Jakub wyglądają dziś na najszczęśliwszych ludzi na świecie. 📢 Wielkopolska gra dla muzeum! Wyjątkowy koncert na MTP w Poznaniu. Rozpoczęły się obchody 105. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego Nosowska, Zalewski, Szroeder czy Rogucki, to tylko niektórzy z wokalistów, którzy w niedzielę grają na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Wyjątkowy koncert rozpoczął obchody 105. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, a dochód z biletów zostanie przeznaczony na budowę Muzeum Powstania Wielkopolskiego.

📢 Kibic Lecha Poznań "Kawu" jednak zagrał na nosie Pogoni. Namalował mural na stadionie w Szczecinie PKO Ekstraklasa. W październiku został przyłapany na gorącym uczynku, więc wrócił w grudniu. Kawu, kibic Lecha Poznań o artystycznym zacięciu wykonał mural na stadionie Pogoni Szczecin. 📢 Te osoby nie powinny jeść kapusty kiszonej. Zobacz, kiedy kiszonki mogą zaszkodzić Kapusta kiszona to składnik wielu świątecznych potraw. Znajdziemy ją w bigosie, pierogach, kapuście z grochem czy pasztecikach. Święta to jednak nie jedyny czas kiedy jemy kapustę kiszoną. Warto pamiętać, ze jest ona bardzo zdrowa i doskonale działa między innymi na odporność. Niestety, nie każdy powinien po nią sięgać. Zobaczcie, kto nie może jeść kapusty kiszonej. 📢 Szykują się nowe porządki w Lechu Poznań. Trener Mariusz Rumak będzie mógł postawić na powracających zawodników Piłkarski rok 2023 na dobre się jeszcze nie zakończył, a słyszymy, że w składzie Lecha Poznań dojdzie do kilku wypożyczeń, ale również powrotów do klubów. Nowy trener Kolejorza Mariusz Rumak znany jest z tego, że lubi stawiać na młodych zawodników. Na których wiosną 46-letni szkoleniowiec będzie mógł liczyć?

📢 Oto popularne poznańskie obelgi! Poznaj niegrzeczną listę. Tymi słowami obrazisz poznaniaka i poznaniankę Wyzwiska są mało kulturalne, ale większości z nas zdarza się ich używać... Dlatego wyzwiska wykształciły się nie tylko w każdym języku narodowym, ale też w gwarach i językach lokalnych. W gwarze poznańskiej również nie brakuje słów, którymi poznaniacy się wzajemnie okładają, kiedy tracą do kogoś cierpliwość lub zwyczajnie chcą kogoś obrazić. Poznaj poznańskie wyzwiska! Kliknij w "ZOBACZ GALERIĘ".

📢 Kartki świąteczne za darmo. Gotowe projekty na Boże Narodzenie 2023 - pobierz i wyślij przez MMS, WhatsApp czy Messengera Przygotowaliśmy NOWE gotowe kartki z życzeniami na Boże Narodzenie 2023, w wersji pionowej, idealnej na telefon. Pobierz i wyślij za pomocą swojego smartfonu - MMS-em lub przez popularne komunikatory jak WhatsApp czy Messenger.

📢 Firmowe życzenia świąteczne i kartki do wysłania na Boże Narodzenie! Oficjalne życzenia świąteczne dla pracowników i klientów biznesowych Zastanawiasz się, czego życzyć pracownikom? A może czego życzyć klientom? Boże Narodzenie 2023 coraz bliżej i pewnie jak co roku szukasz odpowiedzi na te pytania. Mamy dla Ciebie gotowe życzenia bożonarodzeniowe dla pracowników, klientów, współpracowników i partnerów biznesowych. Zobacz najlepsze życzenia na Boże Narodzenie! Firmowe, biznesowe, poważne, eleganckie. Pobierz gotowe kartki do wysłania na Święta w email i SMS. 📢 Otwarto nową obwodnicę Gostynia. Kolejna już powstaje na DK12! Ponad 139 milionów złotych kosztowała oddana dziś do użytku nowa obwodnica Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej 434. Odcinek o długości 8,4 km pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miasta. Równocześnie trwa budowa drugiej z obwodnic miasta wzdłuż drogi krajowej numer 12. Ma być ona gotowa w 2025 roku.

📢 Paragony grozy w Poznaniu. Mieszkańcy zszokowani! Takie są ceny na jarmarku świątecznym na placu Wolności. Sprawdź, co można kupić i za ile Betlejem Poznańskie odbywa się w tym roku na placu Wolności oraz na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Organizatorzy zaplanowali wiele atrakcji, a na w centrum miasta już teraz czynne są stoiska z rozmaitymi produktami. Zobacz, co możesz kupić i w jakich cenach! 📢 Paznokcie na święta: czerwone, białe, srebrne, złote, butelkowa zieleń - poznaj świąteczne trendy na 2023 rok Paznokcie na święta: czerwone, białe, srebrne, złote - poznaj świąteczne trendy na 2023 rok. Święta Bożego Narodzenia to magiczny czas pełen radości, ciepła i wyjątkowych chwil spędzonych w gronie najbliższych. To również moment, kiedy dbamy o każdy szczegół naszego wyglądu, w tym niezaprzeczalnie paznokcie, które stanowią uroczy dodatek do świątecznej stylizacji. W roku 2023 panują nowe trendy, które przynoszą świeżość i nowoczesność do tradycyjnych motywów świątecznych. Czerwone, białe, srebrne i złote odcienie zyskują nowe oblicza, tworząc inspirujące kompozycje na naszych dłoniach. Przygotujmy się na niezapomniane święta, otulając nasze paznokcie magią świątecznej atmosfery!

📢 Religijne życzenia bożonarodzeniowe. Oto poważne życzenia na Boże Narodzenie 2023. Zobacz i wyślij! Już czas wybrać życzenia bożonarodzeniowe. Zobacz religijne, poważne życzenia na Boże Narodzenie. Wybierz coś z naszych propozycji i wyślij! 📢 PLEBISCYT SPORTOWY 2023 Głosowanie trwa! Finał powiatowy już jutro o 22:00. Oddaj swój głos na najlepszych sportowców, trenerów i drużyny Rozpoczęliśmy kolejną edycję Plebiscytu Sportowego. Jak w ubiegłych latach nagrody zostaną przyznane najpierw w każdym mieście i powiecie, później w skali województwa, a następnie w wielkim ogólnopolskim finale. Partnerem Plebiscytu Sportowego 2023 jest ORLEN - największy sponsor polskiego sportu zawodowego i amatorskiego.

📢 Oto zarobki nauczycieli w 2023 i 2024 roku. Mamy przykłady wynagrodzeń i dodatków 14 października obchodzimy Święto Edukacji Narodowej potocznie określany jako Dzień Nauczyciela. Z tej okazji nauczyciele mają otrzymać nagrodę specjalną. A jak wyglądają ich zarobki i jak zmieniły się na przestrzeni ostatnich lat? Sprawdzamy, ile nauczyciele dostają na konto i na jakie dodatki w ciągu roku mogą liczyć.

📢 Tak bawili się uczniowie klas maturalnych z VIII Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu podczas studniówki 2023 [ZDJĘCIA] Swoje sto dni do matury świętowali w sobotę, 21 stycznia, także przyszli maturzyści z VIII Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu. Tradycyjnie inaugurującemu studniówkę polonezowi i szampańskiej zabawie do białego rana towarzyszył nasz fotoreporter. Zobacz zdjęcia! 📢 Seria włamań w Poznaniu. Złodzieje wykorzystują drony i noktowizory Wykorzystują drony i noktowizory, przestawiają wycieraczki – tak działają włamywacze, którzy okradają mieszkania na poznańskich Ratajach. Choć zatrzymano już dwóch podejrzanych, a włamania zaczęły ustępować, to policja wciąż prowadzi swoje działania.

