Przegląd prasy 21.11.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 20.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Grażyna Kulczyk - tak się ubiera miliarderka. Oto styl byłej żony najbogatszego Polaka Jana Kulczyka”?

Prasówka 21.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Grażyna Kulczyk - tak się ubiera miliarderka. Oto styl byłej żony najbogatszego Polaka Jana Kulczyka Grażyna Kulczyk, jedna z najbogatszych kobiet w Polsce, pochodzi z Poznania. Tu studiowała, z tym miastem związana jest rodzinnie i poprzez liczne projekty biznesowe. Grażyna Kulczyk to kobieta z klasą, od której wiele pań czerpie inspiracje. Miliarderka zapraszana jest na liczne wydarzenia, gale, wystawy. W jakich kreacjach się przezentuje? Zobacz w artykule niżej i naszej galerii.

📢 Tak mieszka znana piosenkarka Sylwia Grzeszczak. Oto prywatne zdjęcia znanej piosenkarki, która ostatnio rozstała się z Liberem Sylwia Grzeszczak od lat utrzymuje się w czołówce polskich piosenkarek. Jej przeboje nucą osoby w różnym wieku. Przez lata tworzyła udany związek z Liberem. Ostatnio gruchnęła wiadomość, że para rozstała się. Ta wiadomość opublikowana 20 września wstrząsnęła fanami artystów. Jak poinformowali we wspólnym oświadczeniu do rozstania doszło już jakiś czas temu. Jak zapewniają nadal się szanują i przyjaźnią. Wspólnie chcą wychowywać córkę.

📢 Najbogatsi Polacy według Forbesa. Szok! Zobacz, kim są, czym się zajmują, jakie mają firmy i ogromne majątki? Rokrocznie magazyn Forbes przedstawia ranking najbogatszych Polaków. Kim są najbardziej zamożni obywatele Polski, czym się zajmują i jak duże są ich majątki? Zobaczcie sami w naszej galerii. Te sumy mrożą krew w żyłach.

Prasówka 21.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Uważaj! Takimi słowami obrazisz poznaniaka i poznaniankę. Oto popularne poznańskie wyzwiska. Prezentujemy bardzo niegrzeczną listę Wyzwiska są mało kulturalne, ale większości z nas zdarza się ich używać... Dlatego wyzwiska wykształciły się nie tylko w każdym języku narodowym, ale też w gwarach i językach lokalnych. W gwarze poznańskiej również nie brakuje słów, którymi poznaniacy się wzajemnie okładają, kiedy tracą do kogoś cierpliwość lub zwyczajnie chcą kogoś obrazić. Poznaj poznańskie wyzwiska! Kliknij w "ZOBACZ GALERIĘ".

📢 To prawdziwe okazje! Kup tani dom od komornika w Wielkopolsce. Oto najnowsze licytacje komornicze. Mamy zdjęcia i ceny W Wielkopolsce dość często pojawiają się nowe licytacje komornicze nieruchomości. Możesz na nich kupić dom w okazyjnej, niższej niż rynkowa cenie. Nieruchomości są zajmowane osobom zadłużonym, a później trafiają na licytacje. Sprawdziliśmy najciekawsze oferty z województwa wielkopolskiego w listopadzie i grudniu 2023 roku. Zobacz zdjęcia i ceny w naszej galerii! 📢 Wprost ociekają luksusem! Takie są najdroższe domy pod Poznaniem. Oto piękne posiadłości na sprzedaż. Zobacz zdjęcia i ceny Tak wygląda 10 najpiękniejszych i zarazem najdroższych rezydencji w okolicach Poznania. Zapłacisz za nie krocie! Wśród ofert są luksusowe domy z prywatnymi basenami, ogromnymi ogrodami i niezwykłymi wnętrzami. Oto aktualne oferty drogich domów z rynku wtórnego na sprzedaż pod Poznaniem. Oferty pochodzą z serwisu otodom.pl. Wejdź w naszą galerię i zobacz zdjęcia oraz ceny nieruchomości.

📢 Tak wyglądała naprawdę polska wieś w czasach "Znachora". Oto archiwalne zdjęcia z okresu II RP! Na ekranach króluje obecnie nowa filmowa wersja "Znachora". Ekranizację powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza obejrzało już wiele osób. Filmowe dzieła nie oddają w pełni jednak tego, jak wyglądała wówczas polska rzeczywistość. Przedstawiamy archiwalne zdjęcia z zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego, które prezentują polską wieś z czasów II Rzeczpospolitej. 📢 Tak wyglądało kultowe miejsce w Poznaniu na początku XX wieku. Bardzo się zmieniło! Oto archiwalne zdjęcia Międzynarodowe Targi Poznańskie to jedno z najbardziej znanych miejsc w stolicy Wielkopolski. Odbywa się tam wiele różnorodnych wydarzeń, na które zjeżdżają się tłumy zarówno z Polski, jak i z innych krajów. Ten kultowy na mapie Poznania punkt przez lata się jednak mocno zmienił. Jak wyglądał na początku XX wieku? Zobacz nasze archiwalne zdjęcia!

📢 Niemiecka spółka organizuje jarmark świąteczny w Poznaniu. "Wydarzenie napędza lokalną koniunkturę. Zyskują wszyscy" Niemiecka spółka od jarmarku i stworzone przez nią 2 fundacje od lat wysysają z budżetu miasta miliony zł - brzmi wpis na jednym z lokalnych profili na Facebooku. Postanowiliśmy sprawdzić, kto stoi za organizacją świątecznych eventów w Poznaniu. 📢 Oto Agata Buzek - tak dziś wygląda. Właśnie skończyła 47 lat. Zobaczcie zdjęcia! [21.11.2023] Tak dziś wygląda Agata Buzek. Niedawno skończyła 47 lat. Agata Buzek to utytułowana polska aktorka, córka Jerzego Buzka i Ludgardy Buzek, wegetarianka i działaczka na rzecz praw człowieka. Zobaczcie, jak dziś wygląda. Mamy zdjęcia! 📢 Linda Evans, czyli Krystle "Dynastii" skończyła 81 lat. Tak wygląda. Zobaczcie zdjęcia! [21.11.2023] Tak dziś wygląda Linda Evans, czyli Krystle z serialu "Dynastia". Właśnie skończyła 81 lat! Linda Evans w latach 80. i 90. XX wieku podbiła serca fanów na całym świecie, również w Polsce. Wszystko za sprawą serialu "Dynastia", w którym zagrała główną rolę Krystle Carrington. Wówczas urzekała pięknym uśmiechem i niezwykłą urodą. Była ikoną elegancji i luksusu. I dziś wygląda wspaniale. Zobaczcie, jak prezentuje się kobieta, którą w XX wieku kochały miliony.

📢 Oto Artur z Rolnik szuka żony 10 - tak wygląda gospodarstwo gwiazdy programu TVP 1. Zobaczcie zdjęcia! [21.11.2023] Oto gospodarstwo Artura z "Rolnik szuka żony 10". Mamy zdjęcia! Artur z Mazowsza to młody, 28-letni, postawny gospodarz, który zgłosił się do 10. edycji programu "Rolnik szuka żony", by zmienić swoje życie. Jego wcześniejsze związki rozpadły się, bo zbyt dużo czasu poświęcał gospodarstwu. Zobaczcie, jak wygląda miejsce, w którym mieszka i pracuje Artur z programu "Rolnik szuka żony".

📢 Adrianna z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. "Widać ile szczęścia wniosłaś w życie tego samotnego rolnika" [21.11.2023] Oto Adrianna Tyszka z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. "Teraz jestem wieśniarą" - wyznała w jednym z wywiadów. Adrianna Tyszka to gwiazda 9. edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Do udziału w programie zaprosił ją Michał, jej dzisiejszy mąż. Zobaczcie, jak Adrianna Tyszka wygląda na prywatnych zdjęciach.

📢 Oto odważne zdjęcia Marty Manowskiej z "Rolnik szuka żony". Wygląda wspaniale. Zobaczcie! [21.11.2023] Marta Manowska, prowadząca "Rolnik szuka żony", wygląda wspaniale na odważnych zdjęciach. Marta Manowska to aktualnie jedna z najpopularniejszych prezenterek telewizyjnych w Polsce. Prowadzi między innymi dwa kultowe programy w TVP1: "Rolnik szuka żony" i "Sanatorium miłości", a także "Koronę Gór Polskich". Uwielbia podróże. Jest aktywna na Instagramie. Zobaczcie najodważniejsze zdjęcia, jakie Marta Manowska zamieściła na portalach społecznościowych. 📢 Tak wygląda mieszkanie Magdy Mołek. Takie ma gniazdko w Warszawie. Zobaczcie zdjęcia! [21.11.2023] Oto mieszkanie Magdy Mołek. Tak wygląda jej warszawskie gniazdko. Magda Mołek to polska dziennikarka, prezenterka telewizyjna, a od pewnego czasu również youtuberka. Ma piękne mieszkanie w Warszawie. Hitem w jej czterech kątach jest kuchnia, nad którą internauci się wprost rozpływają. Zobaczcie, jak mieszka Magda Mołek.

📢 Tak mieszka Anna z "Rolnik szuka żony 10". Zobaczcie zdjęcia [21.11.2023] Tak mieszka i żyje na co dzień Anna z 10. edycji programu "Rolnik szuka żony"! Anna to 35-letnia rolniczka z Wielkopolski, dokładnie z powiatu kaliskiego, która zgłosiła się do programu "Rolnik szuka żony", by znaleźć męża. To bardzo zaradna bizneswoman, która prowadzi gospodarstwo rolno-ogrodnicze oraz salon kosmetyczny. Zobaczcie, jak mieszka, pracuje i żyje na co dzień Anna z programu "Rolnik szuka żony".

📢 W takim zamku mieszka książę Jan Lubomirski-Lanckoroński. W środku aż 100 komnat! Zobaczcie zdjęcia [21.11.2023] Tak w Lubniewicach mieszka książę Jan Lubomirski-Lanckoroński. To zamek nad jeziorem Lubiąż w Lubuskiem. Gmach ma 100 komnat, które zajmują 10 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni! Przy zamku jest 10-hektarowy park, a po drugiej stronie jeziora pałac. Zobaczcie, jak wyglądają wnętrza zamku książąt Lubomirskich w Lubniewicach.

📢 Tak mieszka Agnieszka z "Rolnik szuka żony". Ma hotel, restaurację i stadninę koni. Zobaczcie zdjęcia! [21.11.2023] Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Agnieszka z "Rolnik szuka żony 10"! Agnieszka to 40-letnia mieszkanka Biskupca w województwie warmińsko-mazurskim, która zdecydowała się wziąć udział w 10. edycji programu TVP 1. Mieszka w odlotowym miejscu. Ma piękny dom, hotel, restaurację i ośrodek jeździecki. Musicie zobaczyć te zdjęcia! 📢 Oto Anna Mucha z "M jak miłość" na odważnych zdjęciach. Zobaczcie, jak wygląda! [21.11.2023] Oto odważne zdjęcia Anny Muchy. Zobaczcie, jak na nich wygląda! Anna Mucha to polska aktorka, która na swoim koncie ma wiele fantastycznych ról. Widzowie pokochali ja między innymi za rolę Magdy w serialu "M jak miłość". Anna Micha jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Zamieszcza tam wiele odważnych zdjęć. Jak odważnych? Zajrzyjcie do naszej galerii i sami się przekonacie!

📢 Oto odważne zdjęcia Michaliny Olszańskiej z "Dewajtis". Zobaczcie! [21.11.2023] Oto Michalina Olszańska z serialu "Dewajtis". To polska aktorka, której wielką sławę przyniosła rola Ireny w serialu "Dewajtis" w TVP 1. To również świetna skrzypaczka, autorka powieści i tekstów piosenek, a również kompozytorka i wokalistka. Świetnie również pozuje do zdjęć. Zobaczcie odważne zdjęcia aktorki!

📢 Tak mieszkają Adrianna i Michał z "Rolnik szuka żony". Zobaczcie zdjęcia! [21.11.2023] Tak mieszkają i żyją na co dzień Adrianna i Michał z programu "Rolnik szuka żony". To jedna z najbardziej sympatycznych par dziewiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Widzowie z odcinka na odcinek widzieli, jak rozwija się ich miłość. Bohaterowie "Rolnika..." zaręczyli się jeszcze przed finałowym odcinkiem programu i zamieszkali razem. Niedawno wzięli ślub. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Oto wnętrza domu Artura z Rolnik szuka żony. Tak wyglądają. Zobaczcie zdjęcia! [21.11.2023] Oto wnętrza domu Artura z "Rolnik szuka żony". Artur jest uczestnikiem dziesiątej edycji programu emitowanego w TVP 1. Razem z rodzicami i dziadkami prowadzi ponad stuhektarowe gospodarstwo na Mazowszu. Zobaczcie, jak wyglądają wnętrza jego domu. Mamy zdjęcia! 📢 Oto Magdalena Narożna na odważnych zdjęciach. Fani są pod wrażeniem: "Figurka sztos". Zobaczcie! [21.11.2023] Oto odważne zdjęcia Magdaleny Narożnej z zespołu "Piękni i Młodzi". Fani są pod wrażeniem: "Wyglądasz Skarbie zjawiskowo" - piszą na jej Instagramie. Magdalena Narożna to aktualnie jedna z najpopularniejszych wokalistek disco-polo. Śpiewa w zespole Piękni i Młodzi. Przez ostatni rok przeszła wspaniałą metamorfozę. Jest szczuplejsze i chętniej prezentuje na zdjęciach swoje wdzięki. Zobaczcie odważne zdjęcia Magdy Narożnej z zespołu Piękni i Młodzi.

📢 Oto Julia Wieniawa na odważnych zdjęciach. Reakcje jej fanów: "Kobieta rakieta". Zobaczcie! [21.11.2023] Oto odważne zdjęcia Julii Wieniawy. Reakcje jej fanów: "O matko!". Zobaczcie! Julia Wieniawa to polska aktorka, piosenkarka oraz celebrytka. Często jest fotografowana na ściankach. Sama też lubi, jak ją fotografują. Na jej Instagramie możemy znaleźć wiele odważnych zdjęć. W naszej galerii znajdziecie te najodważniejsze.

📢 Poznański Zaułek Rzemiosła z kolejnymi pracowniami. "Im jest nas więcej, tym mamy większe możliwości" 15 nowych pracowni dołączyło w tym roku do miejskiego programu wspierającego rzemieślników. – Im jest nas więcej, tym mamy większe możliwości – ocenia Anna Kosmaczewska, koordynatorka Poznańskiego Zaułka Rzemiosła. 📢 Mandarynki - oto skutki jedzenia tych owoców. To dzieje się z nami, gdy jemy dużo mandarynek [21.11.23] Sezon na mandarynki w pełni. Te pyszne owoce są u nas najbardziej popularne w sezonie jesienno-zimowym. Wielu z nas nie wyobraża sobie świąt Bożego Narodzenia bez zapachu mandarynek. Trzeba jednak wiedzieć, że poza smakiem i zapachem te owoce mają też wiele korzystnych właściwości dla organizmu. Zobacz, co się dzieje, gdy jesz dużo mandarynek.

📢 Wstrząsające okoliczności zabójstwa w Puszczykowie. 42-latek wyjaśnił, dlaczego zamordował żonę i dwie córeczki. "Był jakiś dziwny" Podejrzany o potrójne zabójstwo w Puszczykowie usłyszał zarzuty. 42-letni Obywatel Ukrainy Serhii T. przyznał się do zabójstwa swojej 29-letniej żony Julii oraz dwóch córek 4,5-letniej Darii i 1,5-rocznej Marii, które udusił gołymi rękami. Mężczyzna wyjaśnił śledczym, że zbrodni dokonał 13 listopada po kłótni z żoną. Po wszystkim planował odebranie sobie życia, jednak "zabrakło mu odwagi". Ostatecznie o tym, co zrobił, powiedział ochroniarzowi z galerii handlowej w Poznaniu. 📢 Jest zawiadomienie NIK do prokuratury na Jacka Jaśkowiaka i Miejskiego Konserwatora Zabytków. Dlaczego urzędnicy milczą? Do prokuratury wpłynęły dwa zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa - jedno w stosunku do prezydenta Poznania - drugie do Miejskiego Konserwatora Zabytków. Według kontrolerów mieli oni dopuścić się niedopełnienia obowiązków. Urzędnicy nie komentują sprawy. Dlaczego?

📢 Miliony do wydania! Są wyniki Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2024. Oto zwycięskie projekty W poznańskim Starym Zoo powstanie “Japoński Ogród Wyobraźni” - to jeden ze zwycięskich projektów w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2024. Spośród 135 projektów wybrano 57, na które poznaniacy głosowali najchętniej. Na ich realizacje zostanie przekazane prawie 27 mln złotych. 📢 Nowa murawa gotowa na kolejny mecz Lecha Poznań. Frekwencja też coraz wyższa na spotkanie z Widzewem Łódź Powoli dobiega końca ostatnia w tym roku przerwa na reprezentacyjne zgrupowania. Z Lecha Poznań na mecze kadr narodowych wybrało się 5 zawodników, w tym dwóch z pierwszego składu. Oznacza to, że trener Kolejorza nie miał wielce zaburzonych przygotowań do meczu z Widzewem Łódź. Lechici zdołali w zeszłym rozegrać sparing z Wartą Poznań (0:3), natomiast na Enea Stadionie została wymieniona już murawa, która już nie będzie przeszkadzać zawodnikom.

📢 Najlepszy jarmark bożonarodzeniowy w Europie wybrany! Gigantyczny sukces Polski – aż 3 nasze miasta w nowym rankingu, w tym zwycięzca Jeśli lubicie odwiedzać jarmarki bożonarodzeniowe w okresie świątecznym (a kto nie lubi?), mamy dla was dobre wieści: Polska jest prawdziwą potęgą jarmarkową. W nowym rankingu najlepszych jarmarków bożonarodzeniowych w całej Europie znalazły się aż 3 polskie miasta, a jedno z nich zajęło pierwsze miejsce! Przekonajcie się, które polskie jarmarki zachwyciły zagranicznych ekspertów, którzy stworzyli ranking, i jakie jeszcze świąteczne festyny Europy najbardziej warto odwiedzić w listopadzie i grudniu. 📢 39-letni Ukrainiec przewoził nielegalnych imigrantów z Syrii. Wszyscy zostali zatrzymani przez kaliską Straż Graniczną 39-letni obywatel Ukrainy przewoził nielegalnie cztery osoby - to Syryjczycy. Funkcjonariusze Straży Granicznej wraz z policjantami zatrzymali wszystkie osoby. Kierowca trafił do aresztu na 3 miesiące.

📢 Wypadek na ul. Zagórowskiej w Koninie. Kierowca uciekł, ale wrócił. Jedna osoba poszkodowana 20 listopada po godz. 12.00 w Koninie doszło do groźnego wypadku. Na ul. Zagórowskiej zderzyły się ze sobą dwa auta osobowe. Jedna osoba została poszkodowana. 📢 Wypadek na trasie Lipno - Goniembice. Samochód uderzył w drzewo Na drodze prowadzącej z Lipna do Goniembic w powiecie leszczyńskim doszło do wypadku. W poniedziałek 20 listopada 2023 kierujący osobowym autem stracił panowanie nad samochodem i wypadł z drogi uderzając w drzewo. 📢 Czym są zasilane samochody poznańskich kierowców? Zobacz ranking według rodzaju paliwa Nie tylko na benzynie jeżdżą zmotoryzowani w stolicy Wielkopolski. Sprawdziliśmy, jakie paliwa są w Poznaniu najpopularniejsze oraz ile pojazdów zarejestrowanych było w mieście na koniec 2022 roku.

📢 Brak prądu w Poznaniu i okolicach! Gdzie i kiedy nie będzie prądu? Kolejny tydzień przynosi następną listę planowanych wyłączeń prądu. W dniach od 21 do 26 listopada Enea Operator zapowiedział przerwy w dostawie prądu w różnych częściach Poznania i w okolicach. Gdzie i kiedy nie będzie prądu? Sprawdź w galerii szczegółowe daty, godziny i adresy. 📢 UEFA ociąga się z decyzją ws. piłkarza Lecha Poznań. Salamon: "Kolejny tydzień samotnych treningów za mną" Mijają kolejne tygodnie bez informacji o tym, co dalej stanie się z Bartoszem Salamonem. Zawieszony za przyjmowanie środków maskujących obrońca Lecha Poznań cały czas nie jest pewny swojej przyszłości. W okolicach połowy października miało być już wszystko jasne. Kolejne dni i godziny mijają, a UEFA milczy w tej sprawie. 📢 28-letni stalker nachodził swoją byłą partnerkę. Trafił do aresztu w Gnieźnie Gnieźnieńscy policjanci zatrzymali 28-latka podejrzanego o stalking, kradzież zuchwałą, groźby, naruszenie nietykalności cielesnej, znieważenie i zakłócenie miru domowego.

📢 Oto zakupy w Lidlu, Biedronce i Kauflandzie? Gdzie najtaniej? Sprawdziliśmy! [20.11.2023] Sprawdzamy, gdzie jest taniej: Lidl, Biedronka czy Kaufland? W jakim markecie zrobimy tańsze zakupy? Dzięki aplikacji PanParagon wiemy, w której sieci marketów artykuły sprzedawane pod szyldem własnych marek są najtańsze. Poznajcie wyniki badań! 📢 Ciąg dalszy afery alkoholowej. Zawodnicy kadry U17 wracali do Polski bez opieki. "Nie miał w co się przebrać i wracał w kąpielówkach" Nie milkną echa afery alkoholowej w młodzieżowej reprezentacji Polski do lat 17, w której udział brali m.in. zawodnicy Lecha Poznań. W niedzielę, Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki, przekazał informację, że rodzice jednego z zamieszanych zawodników współpracują z kancelarią prawną i będą domagać się od Polskiego Związku Piłki Nożnej wyciągnięcia konsekwencji za to, w jaki sposób ich syn został potraktowany przez federację. Nam udało się ustalić, co może być powodem.

📢 Potrójne zabójstwo w Puszczykowie. Rozpoczęła się sekcja zwłok matki i dwóch córek. Zatrzymany 42-latek ma zostać przesłuchany Rozpoczęła się sekcja sekcja zwłok ofiar sobotniego zabójstwa, do którego doszło w podpoznańskim Puszczykowie. Znaleziono tam ciała matki i dwóch córek. W sprawie zatrzymano 42-letniego męża kobiety, który jest podejrzewany o tę zbrodnię. Prokuratura zaplanowała czynności z udziałem mężczyzny. 📢 Mężczyzna reanimowany w lesie. Lądował śmigłowiec LPR W poniedziałek w lesie w powiecie ostrowskim znaleziono nieprzytomnego mężczyznę. Konieczne było przeprowadzenie RKO. 📢 Znany hotel w Poznaniu przechodzi metamorfozę. O Ikarze było głośno w całym mieście Hotel Ikar w Poznaniu przechodzi metamorfozę, po której ma zyskać nowy, 4-gwiazdkowy standard. Od grudnia 2022 r. trwają zapowiadane od lat prace przy jego przebudowie. Obiekt zostanie rozbudowany i gruntownie zmodernizowany. Zmiany obejmą też układ drogowy i zagospodarowanie terenu dookoła hotelu. Wszystko to ma kosztować prawie 90 milionów złotych.

📢 Podpalił pustostan, w którym byli bezdomni. Postawiono mu zarzuty Do 10 lat więzienia grozi 35-latkowi, który odpowie za podpalenie pustostanu w Obornikach. W obiekcie przebywały osoby bezdomne. Zgodnie z postanowieniem sądu został tymczasowo aresztowany. 📢 W Wielkopolsce odnaleziono grób masowy. Ciała były ułożone w dwóch warstwach Na terenie dawnego cmentarza ewangelickiego w miejscowości Lednogóra odnaleziono grób masowy. Ekshumowano z niego szczątki 19 żołnierzy niemieckich, którzy według zebranych relacji zginęli w trakcie ucieczki przed Armią Czerwoną. 📢 To było najbrzydsze miejsce w mieście? Tak wyglądał dawny dworzec autobusowy w Poznaniu Miał być na chwilę, a służył przez blisko 50 lat. Wspomnienie dawnego budynku dworca autobusowego w Poznaniu budzi u poznaniaków różne emocje. Jedni, niezadowoleni z obecnego dworca, wspominają go z sentymentem, inni cieszą się, że "wehikuł czasu" zniknął z panoramy miasta. W naszej galerii przypominamy, jak wyglądał w ostatnich latach przed zamknięciem.

📢 Miał być lepszy niż Pałac Kultury. Tak powstawał poznański biurowiec Bałtyk Obchodząc go można przez chwilę mieć wrażenie, że budynek się wali – tak w 2016 roku opisywali powstający w centrum Poznania wieżowiec dziennikarze "Głosu Wielkopolskiego". Mimo początkowych obaw dotyczących odważnego projektu, Bałtyk zyskał uznanie nie tylko architektów, ale też poznaniaków. Dziś ciężko sobie wyobrazić rondo Kaponiera bez tej charakterystycznej bryły. W naszym artykule przypominamy, jak przebiegała budowa i jak wyglądało otwarcie Bałtyku. 📢 Dwa nowe gorące kierunki z lotniska w Poznaniu! Sprawdź, dokąd jesienią i zimą polecisz z Ławicy. Jest w czym wybierać! Jesień i zima to idealny czas na podróże do cieplejszych krajów. Z poznańskiego lotniska Ławica polecimy do wielu ciekawych miejsc. W ostatnim czasie uruchomiono nowe połączenia, wśród nich - Dubaj, Lizbona, czy jordański Amman, ale też miasta idealne na tzw. city break. Zobacz kierunki lotów z Poznania na najbliższe miesiące!

📢 Mieszkańcy Dębca i pasażerowie codziennie ryzykują życie, aby zdążyć do pracy czy szkoły. Apelują o budowę nowego tunelu w Poznaniu Przejazd kolejowy na ulicy Opolskiej w Poznaniu jest zamknięty przez ponad połowę doby. Wiele osób niejednokrotnie spóźniło się przez niego do pracy czy szkoły. Dlatego też wiele osób przechodzi przez niego nielegalnie, nierzadko ryzykując swoje życie. Ryzykujących jest tak wielu, że zdążyli oni już nawet wydeptać dzikie przejście. 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Poznań wieczorową porą. Oto niesamowite zdjęcia miasta nocą! O tej porze stolica Wielkopolski zachwyca! Jesień zagościła w Poznaniu już na stałe. Długie i chłodne wieczory nie zawsze zachęcają do spacerów po zmroku, a szkoda! Miasto o tej porze potrafi zachwycić! Gra cieni i świateł nadaje dobrze znanym uliczkom zupełnie innego charakteru. Jak wygląda centrum Poznania wieczorami? Nasz fotoreporter wybrał się na długi spacer. Zdjęcia możecie zobaczyć w naszej galerii! 📢 Tu w Poznaniu powstanie nowy wielki market! Tak obecnie wygląda miejsce po starym Tesco przy ul. Serbskiej Na miejscu dawnego Tesco przy ul. Serbskiej 7 powstanie już wkrótce nowy wielki market. Kompleks handlowy na poznańskim Wilczaku wzbogaci się o sklep z sieci Leroy Merlin. Jak teraz wygląda to miejsce?

📢 Upiorny zajazd w Wielkopolsce wciąż straszy. W tym miejscu rozegrały się dramatyczne wydarzenia. Oto mroczna historia Zajazdu pod Kaczorem "Zajazd pod Kaczorem" w Piotrowie Pierwszym kiedyś był kultowym miejscem znanym w całej Wielkopolsce. W czasach PRL-u i jeszcze w latach 90. słynął z serwowanej pieczonej kaczki, na którą przyjeżdżały tłumy. W 2015 roku doszło tam do wielkiego pożaru, po którym pozostały jedynie ruiny. Niestety, straszą one do dzisiaj. Jaka jest historia obiektu? Jak wygląda obecnie?

📢 Jezioro Solińskie bez tratwy „Giera”? Perkusista Dżemu i przyjaciel Ryszarda Riedla mieszkał na niej ponad 20 lat [ZDJĘCIA] Ciemne chmury zawisły nad tratwą, która przez ponad 20 lat była domem Michała Giercuszkiewicza, muzyka m.in. Dżemu, zmarłego w 2020 r. Klimatyczny obiekt z wyjątkową historią może zniknąć z Jeziora Solińskiego.

📢 Odwiedzili najpiękniejsze zakątki Europy! Nietypowa wyprawa rodziny z Wielkopolski Niezwykły duet udał się w wyjątkową eskapadę. Jacek Borowski i pies Diego ponownie wyruszyli w trasę. Tym razem podczas podróży po Europie towarzyszyła im najbliższa rodzina. Podczas kiedy nierozłączni towarzysze wyruszyli w podróż motocyklem, ich najbliżsi wybrali się w drogę kamperem. 📢 Takiego miasta już nie ma! Tak wyglądał Poznań w 2010 roku. Zobacz niezwykłe zdjęcia Czas biegnie nieubłaganie. I choć wydawać się może, że 13 lat w historii miasta to zaledwie chwila, to zdjęcia wykonane przez naszych fotoreporterów właśnie 13 lat temu pokazują jak wiele w Poznaniu i w jego mieszkańcach przez ten czas się zmieniło. Zapraszamy Was w nostalgiczną podróż po mieście, którego już nie ma.

📢 Gardenia 2023 na MTP w Poznaniu. Zbliża się najważniejsze wydarzenie targowe branży ogrodniczej Międzynarodowe Targi Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu GARDENIA odbędą się 23-25 listopada 2023 roku na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Jak podkreślają organizatorzy, to jedna z wiodących imprez o tematyce ogrodniczej w Europie. 📢 Betlejem Poznańskie 2023 na MTP oficjalnie wystartowało. Warto tam zajrzeć i poczuć świąteczny klimat! Stragany, lodowisko, domek Świętego Mikołaja, zjazdy na pontonach, lodowisko, karuzela wenecka, autodrom - to tylko część z zaplanowanych atrakcji przygotowanych przez organizatorów Betlejem Poznańskiego na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Warto tam zajrzeć i poczuć świąteczny klimat! 📢 Oto czego nie będzie mógł zabrać nam komornik w 2024 roku Komornicy z pewnością to jedna z najbardziej nielubianej grupy wśród dłużników. Jednak dla drugiej strony, która chce odzyskać dług komornik to ostatnia deska ratunku. Jeśli nie płacimy swoich finansowych zobowiązań musimy liczyć się z konsekwencjami, czyli zajęciem komorniczym. Zgodnie z prawem komornik może zabrać część naszego majątku, ale prawo nakazuje mu jasno co może a czego nie może zabrać. Zobaczcie, czego komornik nam nie może zabrać w 2024 roku.

📢 Poznań to miasto doznań! Oto 40 najlepszych memów o poznaniakach. Tak wyglądamy w krzywym zwierciadle. Sprawdź! Hasło "Poznań miasto doznań" do czegoś zobowiązuje! To nie tylko popularny slogan. Można się o tym przekonać, przeglądając memy i demotywatory, które stworzyli internauci. Wiele z nich śmieszy, kilka zadziwia, a niektóre są powodem do wstydu. Chcecie się o tym przekonać? Zajrzyjcie do naszej wyjątkowej galerii. Prezentujemy w niej 40 najlepszych memów o Poznaniu. Tak wyglądamy w krzywym zwierciadle! 📢 Metamorfoza Michała Mikołajczaka. Tak się zmienił Darek z "Na Wspólnej" Michała Mikołajczaka od lat oglądamy w popularnych serialach. Przystojny aktor od momentu rozpoczęcia kariery bardzo się zmienił. Mierzy aż 191 cm wzrostu i ma bardzo charakterystyczny głos. Aktor związany jest z piękną modelką Edytą Zając. Michał Mikołajczak jest synem pary nauczycieli, poza aktorstwem prowadzi także własną firmę. Zobaczcie, jak wyglądał kiedyś i dziś.

📢 Nowe cuda UNESCO w Europie. Lista pięknych miejsc, które warto zobaczyć. W 2023 roku wzbogaciły słynną listę Niebanalne oraz niesamowicie interesujące – tak można określić obiekty, które niedawno wzbogaciły słynną na całym świecie listę. Ze wszystkich pozycji wybraliśmy najlepsze nowe cuda UNESCO w Europie, tworząc listę pięknych miejsc, które warto zobaczyć. To gotowe inspiracje na kolejne wyprawy po Starym Kontynencie – zobaczcie sami. 📢 Pociągiem z Poznania do przepięknej czeskiej Pragi w 6 godzin! Znamy ceny biletów To już pewnie - z czeskiej Pragi do Trójmiasta, przez Poznań i Wrocław dojedziemy w grudniu 2024 roku. Czeskie ministerstwo transportu poinformowało o planowanym czasie przejazdu pociągu. Pojawiły się także nieoficjalne informacje o planowanych cenach biletów.

📢 Ruszyło Betlejem Poznańskie 2023 na placu Wolności! Będzie trwało rekordowo długo. Na otwarcie przyszły tłumy. Zobacz zdjęcia Betlejem Poznańskie 2023 będzie trwało rekordowo długo, bo aż 50 dni, co uczyni je najdłuższym jarmarkiem bożonarodzeniowym w historii Poznania i jednym z najdłuższych w kraju. 17 listopada o godz. 19 nastąpiło oficjalne otwarcie jarmarku świątecznego na placu Wolności. Na zwiedzających czeka mnóstwo atrakcji. Zobacz zdjęcia!

📢 Śliczna Ewa Kryza z "Rolnik szuka żony 10" na prywatnych zdjęciach. To zdecydowana faworytka Waldemara! Olśniewa urodą W TVP 1 trwa emisja jubileuszowej, 10. edycji hitowego programu "Rolnik szuka żony". Jednym z bohaterów jest Waldemar z Pakości, który od początku wzbudza bardzo dużo emocji. Wśród kandydatek, które zaprosił do swojego gospodarstwa znalazła się piękna i utalentowana Ewa Kryza z Wielkopolski. Rolnik nie ukrywał, że jest ona jego faworytką. A jaka jest Ewa prywatnie? Zobaczcie jej zdjęcia. 📢 Święto Pyry w Liskowie. Rozstrzygnięto konkurs na największą pyrę w Wielkopolsce! Ważyła aż 1668 gramów Trzecia edycja konkursu na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry, organizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego odbyła się w Hali Widowiskowo-Sportowej w Liskowie. Swoje dania zaprezentowały 73 Koła Gospodyń Wiejskich, a największą pyrę wybierano spośród aż 50 zgłoszeń!

📢 Targi Hobby 2023 w Poznaniu. Prawdziwe tłumy na MTP! Mamy zdjęcia Podczas tegorocznej edycji Targów Hobby na Międzynarodowe Targi Poznańskie tłumnie przybyli wielbiciele modelarstwa, kolei i wszelkich innych "zajawek". Targi potrwają do 19 listopada. 📢 Czy pamiętasz te przedmioty z PRL-u? Kultowe rzeczy z lat 70., 80. i 90. kosztują fortunę! Znowu wróciła moda na wnętrza z PRL-u – zdjęcia Przedmioty Z PRL-u – syfon z nabojami, lampa lava, kula disco, kasety, telefon z obrotową tarczą czy kultowa farelka to gadżety, które królowały w polskich domach w latach 70., 80. i 90. XX wieku. Wiele osób wspomina je z wielkim sentymentem i znowu po nie sięga. Niektóre z nich możemy zdobyć w sieci, a część kultowych przedmiotów z PRL-u osiąga na aukcjach zawrotne ceny. Przypomnij sobie lub poznaj te niepowtarzalne gadżety. Sprawdź, może znajdziesz te perełki z dawnych lat w piwnicy, na strychu lub w pawlaczu u wujka.

📢 Marta Kaczyńska - oto jej stylizacje. Tak się ubiera córka pary prezydenckiej. Mamy zdjęcia W stylizacjach Marty Kaczyńskiej króluje ponadczasowa elegancja. Marta Kaczyńska od lat ma idealną figurę. Sukienki, żakiety czy spodnie - wszystko wygląda na niej doskonale. Córka pary prezydenckiej rzadko zakłada rzucającą się w oczy biżuterię. Choć i ta czasem się zdarza. Uwielbia za to szpilki i markowe torebki. Tak się ubiera Marta Kaczyńska - zobaczcie jej modne stylizacje na zdjęciach w naszej galerii. 📢 23 ciekawe atrakcje Wielkopolski. Zabytki, muzea, parki, piękna przyroda i wiele więcej Wielkopolska to malownicza część Polski, chociaż niektórym kojarzy się tylko z największym miastem regionu – Poznaniem. To miasto, choć niewątpliwie piękne, nie jest jednym, które warto odwiedzić podczas urlopu w tej części kraju. Zapraszamy na wycieczkę po jednej z najpiękniejszych części Polski. Dowiedz się, jakie są ciekawe miejsca w Wielkopolsce – oto lista 23 atrakcji idealnych na wycieczki o każdej porze roku.

📢 Dobrze czy miernie? Pierwsze wnioski z letniego okienka transferowego Lecha Poznań Za nami praktycznie połowa sezonu. To doskonały czas, aby dokonać pierwszych podsumowań letniego okienka transferowego Lecha Poznań. Jedni zaskoczyli, drudzy bardzo mocno zawiedli. Czy fani Kolejorza mogą liczyć na więcej z ich strony, czy to absolutne maksimum ich umiejętności? 📢 Tak żyje najbogatsza młoda Polka - zdjęcia. Magdalena Malaczyńska fortunę zbiła na lakierach do paznokci Magdalena Malaczyńska to milionerka, która znalazła się w rankingu najbogatszych Polek tygodnika "Wprost". Swój majątek zbiła na produkcji lakierów hybrydowych. Wśród Polek, które nie ukończyły 40 lat, Malaczyńska plasuje się w rankingu na najwyższym stopniu podium. Jak żyje najbogatsza młoda Polka? Oto Magdalena Malaczyńska zawodowo i prywatnie. Zobacz w artykule niżej i naszej galerii.

📢 Porcelana PRL - zdjęcia, aktualne ceny. Takie porcelanowe wazony i naczynia są poszukiwane przez kolekcjonerów Porcelana była modna kilka dekad temu w PRL-u, a dziś przeżywa renesans. Na niektórych naczyniach i wazonach można sporo zarobić. Ile dziś jest warta stara porcelana? Na popularnych portalach sprzedażowych najdroższe kolekcje porcelany z czasów PRL osiągają cenę nawet pół miliona złotych. Wystawiane na sprzedaż są porcelanowe zestawy kawowe i obiadowe, ale też pojedyncze naczynia: talerze, patery, filiżanki, kubki czy też wazony i figurki. Zobacz zdjęcia i ceny z listopada 2023. 📢 Opuszczone groby dzieci na cmentarzach w Poznaniu. Ten widok wyciska łzy z oczu. Oto poruszające zdjęcia W dniu Wszystkich Świętych zdecydowana większość z odwiedzających cmentarze wybiera się na groby bliskich, którzy mieli szansę przeżyć kilkadziesiąt lat. Niektórzy jednak muszą radzić sobie z utratą własnych dzieci, co w społeczeństwie uchodzi za jedną z największych możliwych traum i wielu złamało. Zobaczcie, jak wyglądają opuszczone groby dzieci na poznańskich cmentarzach. Ten widok wyciska łzy z oczu.

📢 Te kobiety wybrał Artur z "Rolnik szuka żony 10"? Sprawdźcie! [10.11.2023 r.] Artur z "Rolnik szuka żony 10" otrzymał sporo listów od kobiet, które się nim zainteresowały. Do programu zaprosił 9 z nich. Ostatecznie wybrał trzy i to one pojadą do jego gospodarstwa na Mazowszu. Są to: Aleksandra z Zalewa, Sara z Siedlec i Blanka z Szydłowca. Poznajcie je bliżej, zobaczcie zdjęcia!

📢 Tak wyglądał dworzec Poznań Główny. Został zamknięty 10 lat temu! Budynek zostanie wyburzony. Oto wyjątkowe zdjęcia Oddany do użytku w maju 2012 roku nowy budynek dworca PKP w Poznaniu jest w ogniu krytyki - za niefunkcjonalność i wygląd. Warto przypomnieć, jak wyglądał Poznań Główny, gdy pasażerowie mieli tutaj do dyspozycji tylko stary budynek, który zamknięto dla pasażerów 25 października 2013 roku. Zobacz w galerii, jak wyglądał stary dworzec jeszcze kilkanaście lat temu.

📢 Tak kiedyś wyglądały ulice Poznania. Przez wiele lat mocno się zmieniły! Potrafisz je rozpoznać? Ulice Fredry, Pólwiejska, Małe Garbary i wiele innych. W Narodowym Archiwum Cyfrowym nie brakuje starych fotografii różnych miejsc z Poznania. Przez kilkadziesiąt lat niektórych z nich są dzisiaj wręcz do niepoznania. Jak kiedyś wyglądała stolica Wielkopolski? Czy miasto mocno się zmieniło? Sprawdźcie!

📢 Najgłośniejsze morderstwa w Poznaniu. Oddech wstrzymywało całe miasto. Pamiętasz je? Sprawy kryminalne od lat elektryzują społeczeństwo na całym świecie. Nie inaczej jest w Poznaniu. Choć stolica Wielkopolski nie należy do miast pełnych złoczyńców, także tutaj zdarzało się, że ludziom trudniej było wyjść z domów. Jakie morderstwa najbardziej zapadły poznaniakom w pamięć? 📢 Tak zmienia się Stary Rynek w Poznaniu. "Duża część uliczek jest już wybrukowana". Oto nowe zdjęcia! Trwa wielki remont Starego Rynku w Poznaniu. Widać już coraz więcej powierzchni wyłożonej nową kostką brukową. W ostatnich dniach kamienny bruk zaczął już pokrywać zachodnią i północną część rynku. Układana jest nowa, granitowa kostka, ale wykorzystywany jest także bruk, który był tam przed remontem. Zobacz, jak zmienia się Stary Rynek w Poznaniu. Oto najnowsze zdjęcia!

